Da manuale ad automatizzato: 10 migliori software per l'automazione dei carichi di lavoro

Vi è mai capitato di essere sepolti da montagne di scartoffie e di lottare per non perdere la testa? È come un ciclo infinito di caos e vorreste avere una sorta di magia che vi aiuti a gestire il tutto, giusto?

La buona notizia è che non c'è bisogno di magie per questo! Gli strumenti software di automazione dei carichi di lavoro (WLA) sono qui per salvarvi.

Lavorano come per magia, automatizzando la programmazione e la gestione dei processi, aumentando la produttività e la produttività la pianificazione strategica della forza lavoro ed eliminando la necessità di un costante intervento umano.

Abbiamo setacciato Internet per trovare le migliori 10 opzioni di software per l'automazione del carico di lavoro, risparmiandovi la fatica di una ricerca infinita. Ne esamineremo i pro, i contro e i prezzi, in modo che possiate trovare quello che fa per voi e rimanere finalmente al top.

Basta con l'annegamento: è il momento di surfare sulle onde dell'efficienza! 🏄

Cos'è il software per l'automazione dei carichi di lavoro?

Il software per l'automazione dei carichi di lavoro viene utilizzato per pianificare, avviare, eseguire e supervisionare carichi di lavoro che comprendono attività aziendali e ripetitive Processi IT . Questi carichi di lavoro includono attività che fanno parte dei processi aziendali operazioni quotidiane e possono essere manuali o digitali.

Con l'automazione del carico di lavoro, è possibile trasformare le attività manuali in processi digitali, eliminando la necessità di interventi manuali. Questa trasformazione riduce al minimo gli errori e migliora l'efficienza complessiva dell'azienda e delle sue operazioni IT.

Questi versatili strumenti di automazione del carico di lavoro possono essere utilizzati, tra le altre funzioni, per il trasferimento di dati tra sistemi diversi, la gestione delle risorse informatiche, la generazione di report e la manipolazione dei dati.

Applicateli on-premise, nel cloud o in un'unica soluzione ambienti ibridi .

Esistono tre tipi di strumenti di automazione del carico di lavoro (WLA):

Strumenti di programmazione: creati per la programmazione dei lavori come obiettivo principale Strumenti WLA puntuali: Personalizzati per casi d'uso, sistemi o ambienti specifici Strumenti WLA universali: creati per adattarsi a qualsiasi scenario, piattaforma, sistema o tecnologia

Cosa cercare in un software per l'automazione dei carichi di lavoro?

Per scegliere il giusto Carico di lavoro software di automazione per le vostre esigenze aziendali considerare i seguenti fattori:

Scalabilità : Assicurarsi che il software di automazione sia in grado di gestire l'attuale carico di lavoro e di adattarsi facilmente alla crescita futura

: Assicurarsi che il software di automazione sia in grado di gestire l'attuale carico di lavoro e di adattarsi facilmente alla crescita futura Compatibilità : verificare se il software può integrarsi con i sistemi, i database e le applicazioni esistenti

: verificare se il software può integrarsi con i sistemi, i database e le applicazioni esistenti Capacità di automazione : Cercate funzionalità/funzione comepianificazione dei lavori, trigger di eventi eautomazioni del flusso di lavoro per soddisfare le vostre esigenze specifiche

: Cercate funzionalità/funzione comepianificazione dei lavori, trigger di eventi eautomazioni del flusso di lavoro per soddisfare le vostre esigenze specifiche Monitoraggio e reportistica : Il software dovrebbe fornire un monitoraggio in tempo reale e una reportisticastrumenti di reportistica per monitorare le prestazioni delle attività e dei processi automatizzati

: Il software dovrebbe fornire un monitoraggio in tempo reale e una reportisticastrumenti di reportistica per monitorare le prestazioni delle attività e dei processi automatizzati Facilità d'uso : Un'interfaccia di facile utilizzo e una configurazione intuitiva possonorisparmiare tempo e ridurre la curva di apprendimento

: Un'interfaccia di facile utilizzo e una configurazione intuitiva possonorisparmiare tempo e ridurre la curva di apprendimento Flessibilità: Cercare un software che consenta la personalizzazione senza codice e lo scripting per adattarsi a flussi di lavoro unici

I 10 migliori software per l'automazione del carico di lavoro da utilizzare nel 2024

Non lasciate che un carico di lavoro pesante vi appesantisca! Scoprite come questi strumenti di automazione del carico di lavoro possono trasformare il vostro flusso di lavoro.

Scoprite con noi le loro funzionalità/funzioni, i limiti e le opzioni di prezzo per individuare la soluzione perfetta per le vostre esigenze. 👌

Utilizzate ricette di automazione precostituite o personalizzate in base alle vostre esigenze, in modo che il vostro team possa concentrarsi sugli aspetti più importanti

Potenziate il vostro gestione del carico di lavoro con ClickUp, la soluzione completa per tutte le esigenze aziendali! Dite addio alle attività noiose e ripetitive automatizzandole, programmando promemoria e distribuendo i carichi di lavoro tenendo conto della disponibilità del vostro team. 🤗

Con il Vista Carico di lavoro ClickUp il programma ClickUp Workload View consente di ottenere una rappresentazione visiva del carico di lavoro di ciascun membro del team nell'arco di tempo prescelto, che si tratti di una o due settimane o di un mese intero. Questa pratica funzionalità/funzione vi permette di vedere chi potrebbe essere sovraccarico e avere bisogno di una condivisione del carico, garantendo al contempo un'allocazione ottimale delle risorse.

Usate ClickUp per automatizzare il vostro carico di lavoro con oltre 100 automazioni, un pratico assistente IA e una vista Carico di lavoro unificata

Esplora oltre 100 Automazioni integrate a automatizzare il project management e ridurre al minimo il carico di lavoro manuale, sia che si tratti di assegnare attività, taggare le modifiche di priorità, aggiornare gli stati o lasciare commenti. È inoltre possibile impostare Attività ricorrenti per non perdere mai un colpo e per creare Promemoria da commenti o notifiche.

Da fare, però, come attività di automazione lavoro? Quando si verifica un evento trigger che soddisfa una condizione specifica, ClickUp avvia automaticamente un'azione predefinita. Per istanza:

Trigger: Richiesta di un nuovo cliente Condizione: Richiesta ricevuta durante l'orario d'ufficio Azione: Assegnare automaticamente la richiesta a un rappresentante commerciale disponibile per una pronta risposta

È inoltre possibile sfruttare la potenza di L'assistente ClickUp AI che genera istantaneamente elementi di azione e attività secondarie in base al contesto delle attività e dei documenti. È come avere a disposizione un assistente per la produttività! 🧙‍♂️

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Prezzi di ClickUp

free Forever : Gratuito

Gratuito Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni su ClickUp

G2 :4.7/5 (9.000+ recensioni)

:4.7/5 (9.000+ recensioni) Capterra:4.7/5 (3.000+ recensioni)

2. Lotto attivo

Via: Lotto attivo ActiveBatch è uno strumento di automazione IT low-code e un job scheduler aziendale riuniti in un unico strumento. Consente di automatizzare, supervisionare e ottimizzare i flussi di lavoro end-to-end senza sforzo, il tutto da un unico hub centralizzato. 🎯

ActiveBatch elimina le attività manuali con trigger di eventi per un'ampia matrice di flussi di lavoro aziendali e IT, tra cui email, eventi di file, trigger di file FTP (File Transfer Protocol) e modifiche di dati.

Tra gli strumenti di automazione del carico di lavoro presenti in questo elenco, ActiveBatch offre centinaia di integrazioni già pronte per supportare i principali provider, oltre a connettori universali e un adattatore API Super REST. Ciò significa che è possibile integrare quasi tutte le applicazioni o le tecnologie presenti sul mercato.

Per la creazione di flussi di lavoro completi, il software offre numerose integrazioni precostituite per le azioni scriptate più frequenti attraverso la sua funzionalità/funzione Libreria di lavori integrati.

ActiveBatch offre funzionalità self-service, consentendo agli utenti aziendali e ai team di help desk di triggerare processi essenziali senza appesantire il lavoro del team IT.

Le migliori funzionalità/funzione di ActiveBatch

Adattatore API Super REST a basso codice

Numerose integrazioni senza codice

Interfaccia drag-and-drop

Automazioni e pianificazioni avanzate

Limiti di ActiveBatch

Il miglioramento del modulo di trigger e notifiche potrebbe essere utile

La reportistica sui problemi è alquanto limitata

Prezzi di ActiveBatch

Disponibile su richiesta

Valutazioni e recensioni di ActiveBatch

G2 :4.6/5 (150+ recensioni)

:4.6/5 (150+ recensioni) Capterra:4.7/5 (50+ recensioni)

3. RunMyJobs

RunMyJobs tramite FiduciaRadio RunMyJobs di Redwood è uno strumento software-as-a-service (SaaS) e cloud-based per l'automazione dei carichi di lavoro e la programmazione delle attività. Centralizza tutti i processi in un'unica piattaforma e libera il personale dalle catene delle attività manuali ripetitive, aprendo la porta a infinite possibilità di automazione. 🚪

Questa piattaforma eccelle nell'automazione dei processi in un intervallo di ambienti, tra cui on-premise, cloud e ibrido. Consente un'integrazione agevole di sistemi aziendali come il CRM eRP e la gestione della catena di fornitura con i vostri sistemi IT-critici, richiedendo un coinvolgimento umano minimo per garantire che tutto funzioni senza problemi.

Inoltre, RunMyJobs si integra perfettamente con tecnologie all'avanguardia come SAP RISE, S/4HANA e BTP nell'azienda moderna.

Le migliori funzionalità/funzioni di RunMyJobs

Interfaccia utente a codice basso

SaaS cloud-nativo

API semplici che incorporano rapidamente servizi web REST o SOAP

Automazione sicura dei processi in ambienti on-premises, cloud e ibridi

Funzionalità di trasferimento gestito dei file (MFT) completamente integrate

Limiti di RunMyJobs

Il supporto clienti potrebbe essere migliorato

La configurazione iniziale può risultare un po' complessa rispetto ad altri strumenti di automazione del carico di lavoro

Prezzi di RunMyJobs

Disponibile su richiesta

Valutazioni e recensioni di RunMyJobs

G2 :4.7/5 (100+ recensioni)

:4.7/5 (100+ recensioni) Capterra:4.8/5 (30+ recensioni)

4. Controllo-M

Tramite: Controllo-M Vi presentiamo Control-M, una soluzione software per l'automazione dei carichi di lavoro che consente di orchestrare e gestire in modo trasparente i processi di lavoro ottimizzare i flussi di lavoro tra più stabilimenti, reparti e posizioni. Questo software semplifica l'orchestrazione dei flussi di lavoro di applicazioni e dati, fornendo i provider per creare, gestire, definire e monitorare senza sforzo i flussi di lavoro di produzione.

Il software vanta numerose funzionalità, tra cui pipeline di dati, gestione degli SLA e trasferimento gestito dei file. Inoltre, offre funzionalità operative avanzate che Dev, Ops e varie unità aziendali possono facilmente adottare. 💼

La sua funzionalità Jobs-as-Code è un metodo DevOps che mira a rendere i flussi di lavoro versionabili, testabili e manutenibili.

Questo approccio facilita la collaborazione tra sviluppatori e ingegneri che definiscono, programmano, gestiscono e monitorano collettivamente i flussi di lavoro delle applicazioni in produzione.

Le migliori funzionalità/funzioni di Control-M

Integrazioni native con AWS, Google Cloud Platform e Azure

Gestione degli SLA con analisi predittiva

Collaborazione scalabile tra Dev e Ops

visualizzazione a 360° della pipeline di dati

Movimento e visibilità intelligente dei file

Limiti di Control-M

Gli utenti non esperti di tecnologia potrebbero trovarlo difficile da gestire

Le automazioni dei lotti non sempre funzionano senza problemi

Prezzi di Control-M

Disponibile su richiesta

Valutazioni e recensioni di Control-M

G2 :4.4/5 (oltre 50 recensioni)

:4.4/5 (oltre 50 recensioni) Capterra:4.3/5 (meno di 10 recensioni)

5. Ramo di pietra

Via: Frangisassi La soluzione Stonebranch per il Carico di Lavoro vi aiuta a ottimizzare, gestire e orchestrare i processi IT. Offre il pieno controllo dei flussi di lavoro su diverse piattaforme e applicazioni aziendali indipendentemente dal luogo di archiviazione dei dati. 🗃️

Questa soluzione è perfetta per le organizzazioni che gestiscono servizi IT 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Elimina la necessità di eseguire i tradizionali lavori batch giornalieri e fa sì che tutto fili liscio con efficienza in tempo reale. Sarete in grado di servire sia gli stakeholder interni che i clienti esterni senza inutili interruzioni.

Per quanto riguarda l'integrazione, le opzioni sono illimitate. Sia che si lavori su mainframe o nel cloud, è possibile connettersi a qualsiasi piattaforma o applicazione.

Utilizzate integrazioni preconfezionate, createne di vostre o accedete ai blueprint di integrazione dello Stonebranch Integration Hub open-source guidato dalla comunità.

Le migliori funzionalità/funzione di Stonebranch

Distribuzione automatizzata dell'infrastruttura

Pianificazione intelligente basata su eventi

Orchestrazione scalabile della pipeline di dati

Funzione nativa di trasferimento gestito dei file (MFT)

Automazione del cloud ibrido per i processi aziendali

Automazioni esoftware di pianificazione dei lavori e funzionalità/funzione

Limiti di Stonebranch

Gli utenti possono incontrare una curva di apprendimento con il software per l'automazione e la programmazione dei lavori

Gli aggiornamenti potrebbero essere più semplici per l'utente

Prezzi di Stonebranch

Disponibile su richiesta

Valutazioni e recensioni su Stonebranch

G2 :4.5/5 (80+ recensioni)

:4.5/5 (80+ recensioni) Gartner:4.5/5 (meno di 10 recensioni)

6. IBM Carico di lavoro Automazioni

Via: Carico di lavoro IBM Automazioni IBM Carico di lavoro Automazioni integra perfettamente i flussi di lavoro IT, operativi e aziendali. È in grado di ottimizzare i processi non presidiati e quelli basati su eventi, adattati alla funzione in ambienti ibridi.

Questa soluzione offre un hub centralizzato per l'automazione delle attività, con un'interfaccia utente intuitiva che consente agli utenti di modellare, gestire e monitorare i carichi di lavoro. La soluzione migliora questa esperienza con visualizzazioni grafiche, analisi integrate e dashboard personalizzabili.

Lo strumento semplifica lo spostamento dei file e la modellazione dell'automazione dei flussi di lavoro. La nuova funzionalità Carico di lavoro Designer fornisce un'interfaccia di facile utilizzo per la progettazione di oggetti di pianificazione con aiuto contestuale e rappresentazioni grafiche.

La piattaforma offre inoltre una panoramica completa di tutti i processi dell'organizzazione su una dashboard. Ciò contribuisce a snellire il lavoro del team operativo e consente un'integrazione agevole con gli strumenti di monitoraggio e di allerta. 📢

Le migliori funzionalità/funzioni di IBM Carico di lavoro

Dashboard intuitivo

Analisi dei dati basata sull'IA per il rilevamento delle anomalie

Funzionalità di trasferimento gestito dei file

Designer di flussi di lavoro

Orchestrazione cloud-nativa

Limiti del Carico di lavoro di IBM

La documentazione IBM potrebbe essere migliorata rispetto ad altri strumenti di automazione del carico di lavoro

Può essere necessaria una formazione estesa per sfruttare al meglio le sue funzioni

Prezzi di IBM Carico di lavoro

Disponibile su richiesta

Valutazioni e recensioni su IBM Carico di lavoro Automazioni

G2 :4.3/5 (10+ recensioni)

:4.3/5 (10+ recensioni) PeerSpot:4/5 (20+ recensioni)

7. Elaborazione autonoma delle transazioni Oracle

Via: Oracolo Oracle Autonomous Transaction Processing è un servizio di database all-in-one progettato per gestire diversi carichi di lavoro - transazioni, analisi e attività batch - tutti insieme. Viene fornito preconfigurato con formattare le righe, indici e cache dei dati. Questo garantisce scalabilità, disponibilità, sicurezza e approfondimenti operativi in tempo reale. 🧐

Oracle semplifica l'operatività dei database ad alte prestazioni, adattandosi a tutto, dalle semplici applicazioni web ai grandi sistemi aziendali critici. Le sue transazioni sono principalmente basate su batch, gestiscono i dati in modo seriale e li inviano e ricevono secondo le necessità.

La piattaforma supporta un ampio intervallo di database, tra cui MRP, MDB e ODBC. Inoltre, è disponibile su Oracle Cloud Infrastructure (OCI), ma è possibile accedervi anche in sede.

Le migliori funzionalità/funzioni di Oracle Autonomous Transaction Processing

Configurazione e messa a punto automatica dei database

Monitoraggio continuo e correzione predittiva dei guasti per hardware e software

Integratocapacità di IA generativa integrata* Protezione contro gli attacchi esterni e le minacce interne

Offre funzionalità avanzate di auditing

Limiti di elaborazione autonoma delle transazioni di Oracle

Il materiale di formazione potrebbe essere aggiornato più frequentemente

La comunicazione all'interno di alcuni sistemi oracle potrebbe essere migliorata

Prezzi di Oracle Autonomous Transaction Processing

Prezzo unitario: $1,34/OCPU all'ora

Valutazioni e recensioni di Oracle Autonomous Transaction Processing

G2 :3,5/5 (meno di 10 recensioni)

:3,5/5 (meno di 10 recensioni) Gartner:4,7/5 (più di 10 recensioni)

8. Programmatore JAMS

Via: Programmatore JAMS JAMS Scheduler assiste I team IT nella semplificazione e automazione dei carichi di lavoro. Esso gestisce un ampio intervallo di attività da processi batch e script di base a complessi flussi di lavoro multipiattaforma che coinvolgono più server e applicazioni aziendali.

Il software funziona senza problemi su diverse piattaforme, applicazioni, API e linguaggi di scripting. Migliora l'affidabilità dei lavori batch ed espande le capacità degli scheduler nativi, consentendo la creazione di potenti sequenze di lavoro.

È possibile utilizzarlo per pianificare i lavori in base a specifiche sequenze temporali o per triggerarli in base al completamento di altri eventi. JAMS tiene sotto controllo lo stato dei lavori, fornisce notifiche in caso di esito positivo o di fallimento e mantiene una traccia di controllo dettagliata di ogni esecuzione.

Le aziende possono eliminare la complessità, i rischi per la sicurezza e la mancanza di visibilità associati alla gestione dei processi aziendali critici attraverso varie strumenti di pianificazione e script.

Una volta centralizzata la gestione dei lavori in JAMS, i team IT possono fare affidamento su di esso per gestire flussi di lavoro multipiattaforma, ottenendo risultati misurabili. 📐

Le migliori funzionalità/funzioni di JAMS Scheduler

Supporta piattaforme di automazione quali Windows, Linux e OpenVMS

Automazioni di processi batch

Automazioni di script, processi ERP, ETL e trasferimenti di file

Avvisi di flusso di lavoro per fallimenti ed esiti positivi

Limiti dello Scheduler JAMS

L'interfaccia utente potrebbe essere più intuitiva

Può richiedere molto tempo la posizione di un lavoro in flussi di lavoro complessi

Prezzi di JAMS Scheduler

Disponibile su richiesta

Valutazioni e recensioni su JAMS Scheduler

G2 :4.7/5 (100+ recensioni)

:4.7/5 (100+ recensioni) Capterra:4.6/5 (10+ recensioni)

9. Carico di lavoro Broadcom AutoSys Automazioni

Via: Broadcom L'automazione dei carichi di lavoro AutoSys di Broadcom consente alle organizzazioni di ottenere un controllo e una visibilità migliori sui carichi di lavoro su tutte le piattaforme, Sistemi ERP e il cloud.

Una delle sue funzionalità/funzione è la estrema scalabilità: che si tratti di un carico di lavoro su piccola scala o di uno più grande e complesso, AutoSys è in grado di gestirlo. Inoltre, offre un supporto esteso per diverse applicazioni, rendendolo uno strumento versatile per le organizzazioni che si affidano a un ampio intervallo di software.

La soluzione offre anche una programmazione multipiattaforma, che consente di supervisionare i processi aziendali end-to-end che si estendono su piattaforme diverse, migliorando la visibilità dell'intero processo. 👀

Per le organizzazioni che cercano affidabilità, AutoSys offre funzionalità di tolleranza agli errori e di recupero. Meccanismi di ripristino automatizzati assicurano che i lavori siano completati con precisione e puntualità, riducendo al minimo i tempi di inattività e le interruzioni.

Le migliori funzionalità/funzioni di AutoSys

Supporta i protocolli SOAP e REST per i servizi web

Semplice integrazione di lavori Hadoop come HDFS, PIG, HIVE e SQOOP

Analisi del carico di lavoro su più fornitori e app

Meccanismo di recupero automatizzato

Singolo punto di controllo pergestire i processi aziendali critici Limiti di AutoSys

Le opzioni di personalizzazione dei reportistica potrebbero essere migliorate

L'interfaccia potrebbe essere moderna e più user-friendly

Prezzi di AutoSys

Disponibile su richiesta

Valutazioni e recensioni di AutoSys

G2 :4.5/5 (40+ recensioni)

:4.5/5 (40+ recensioni) PeerSpot:4.2/5 (70+ recensioni)

10. Marea

Via: Marea Tidal sostituisce efficacemente i processi manuali, i silos di pianificazione e gli script personalizzati. 📃

È possibile implementare rapidamente l'automazione in ogni aspetto dell'azienda, coprendo infrastrutture, middleware e applicazioni. Il software si connette con oltre 60 integrazioni precostituite ed è possibile creare le proprie integrazioni utilizzando gli strumenti forniti.

Creare visualizzazioni di monitoraggio o sfruttare le funzionalità di reportistica pre-progettata per tenere traccia delle attività di monitoraggio. È possibile personalizzare i dashboard in base alle preferenze degli utenti aziendali e IT.

La flessibilità è garantita dalla programmazione basata sugli eventi, che consente di avviare lavori e inviare notifiche in risposta a eventi specifici. Questa adattabilità garantisce che il sistema sia in grado di soddisfare i requisiti in evoluzione della vostra organizzazione.

Le migliori funzionalità/funzioni di Tidal

Pianificazione basata su eventi

Automazioni facili da usare per gli sviluppatori

Gestione degli SLA e monitoraggio dei percorsi critici

Numerose integrazioni

Limiti di Tidal

Il dashboard potrebbe avere una migliore visibilità rispetto ad altri strumenti di automazione dei carichi di lavoro

I nuovi utenti potrebbero sperimentare una curva di apprendimento

Prezzi di Tidal

Disponibile su richiesta

Valutazioni e recensioni di Tidal

G2 :4.7/5 (50+ recensioni)

:4.7/5 (50+ recensioni) Capterra:4.7/5 (30+ recensioni)

Abbandonate le attività manuali con i migliori strumenti di automazione del carico di lavoro

Dite addio alle attività manuali che richiedono molto tempo con questi 10 migliori strumenti software per l'automazione del carico di lavoro. Si tratta di strumenti in grado di aumentare la produttività, ridurre quei fastidiosi errori e liberare il team dalle attività che richiedono la loro competenza.

Provate l'ultima soluzione all-in-one, facile da usare, per l'automazione del carico di lavoro, da iscrivendosi gratuitamente a ClickUp ! Il futuro dell'automazione dei carichi di lavoro è già qui, quindi sfruttate la potenza di numerose Automazioni e un assistente IA per semplificare le attività senza sforzo.

Tenete d'occhio tutti i vostri lavori da un'unica visualizzazione unificata per ottenere un esito positivo con il minimo sforzo. ✌️