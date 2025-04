10 Migliori alternative e concorrenti di Coggle nel 2025

Coggle è uno strumento software che rende mappa mentale ping semplice. È un'opzione senza fronzoli che consente di collaborare con il team e di costruire mappe mentali di colore per una migliore organizzazione.

Ma è praticamente tutto qui. Ci sono poche funzionalità/funzione aggiuntive, nessuna opzione di personalizzazione ed è disponibile solo come app web. Pur essendo uno strumento di mappatura mentale efficace, l'interfaccia obsoleta lascia molto a desiderare.

Fortunatamente, ci sono diverse alternative a Coggle che vale la pena di prendere in considerazione. 👀

Qui vi mostreremo cosa cercare nelle migliori alternative a Coggle, in modo che possiate scegliere lo strumento giusto per i vostri processi mentali. Poi, metteremo in evidenza 10 delle migliori alternative a Coggle per organizzare le vostre idee, sognarne di nuove e creare un processo di brainstorming semplificato.

Cosa cercare nelle alternative a Coggle?

La Mappa mentale è uno dei modi migliori per annotare i pensieri, fare brainstorming su nuove idee e vedere le relazioni tra di esse. Da fare da soli per organizzare le idee o lavorare con il team utilizzando un'alternativa a Coggle che offra funzionalità avanzate. 💪

Ecco cosa cercare nelle opzioni alternative a Coggle:

Dimensioni illimitate : La mappa mentale tradizionale con carta e matita è illimitata, ma assicuratevi che lo sia anche lo strumento software che utilizzate. In questo modo, troverete un posto per tutte le vostre idee, indipendentemente dalla loro complessità

: La mappa mentale tradizionale con carta e matita è illimitata, ma assicuratevi che lo sia anche lo strumento software che utilizzate. In questo modo, troverete un posto per tutte le vostre idee, indipendentemente dalla loro complessità Supporto multimediale : A volte le idee sono più chiare quando sono integrate da immagini, file o documenti. Scegliete uno strumento che vi permetta di allegare file di supporto alle vostre mappe mentali

: A volte le idee sono più chiare quando sono integrate da immagini, file o documenti. Scegliete uno strumento che vi permetta di allegare file di supporto alle vostre mappe mentali Autorizzazioni di condivisione : I migliori strumenti di mappatura mentale consentono di condividere facilmente le idee con colleghi, client e clienti

: I migliori strumenti di mappatura mentale consentono di condividere facilmente le idee con colleghi, client e clienti Strumenti di IA per le mappe mentali : Gli strumenti più recenti sono dotati di funzionalità/funzione IA per proporre nuove idee in base ai vostri input, rendendo il processo di brainstorming più interattivo

Le 10 migliori alternative a Coggle da usare nel 2024

Siete pronti a trovare un'alternativa a Coggle che offra maggiore flessibilità e funzionalità/funzione avanzate? Ecco 10 delle migliori alternative a Coggle a pagamento e gratis. Da completo software di project management a software per la Mappa mentale focalizzato esclusivamente sulla creazione di mappe mentali, ce n'è uno per ogni esigenza aziendale. ✨

1. ClickUp /$$$img/

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/rearranging-nodes-in-clcikup-mind-maps.gif Alternative di Coggle: riorganizzazione dei nodi nelle mappe mentali di ClickUp /$$$img/

Nelle Mappe mentali di ClickUp è facile riorganizzare i nodi in base alla loro struttura gerarchica

ClickUp è un potente programma di strumento visuale di project management che semplifica i flussi di lavoro, organizza i processi lavorativi e migliora la collaborazione tra i membri del team. ClickUp Mappe mentali vi permette di organizzare digitalmente i vostri pensieri in una bella interfaccia.

Scegliete tra mappe mentali basate sui nodi o sulle attività, a seconda del processo che preferite. Utilizzate la funzionalità di trascinamento e rilascio per creare dipendenze e mappare i flussi di lavoro per le attività. Assegnazione automatica delle attività, costruire diagrammi di flusso ed evidenziare le priorità. 🤩

Per le mappe mentali tradizionali, l'approccio basato sui nodi offre un facile brainstorming per attività, progetti e idee creative future. Utilizzate questa funzionalità/funzione chiave per trasformare facilmente un nodo in un'attività dettagliata con pochi clic. Il codice colore incorporato crea una mappatura visivamente piacevole che evidenzia i segmenti chiave.

Il brainstorming può essere portato a un passaggio successivo grazie a Lavagne online ClickUp . Come carta e penna, questa esperienza digitale permette di disegnare, annotare e aggiungere note alle idee. Collaborate in tempo reale per trasferire le idee dal tavolo da disegno alla elementi d'azione in metà tempo.

Approfondite con Documenti ClickUp dove potete rielaborare le idee della vostra sessione di brainstorming. Convertite il testo in attività e create flussi di lavoro direttamente dalle mappe mentali senza dover passare da uno strumento all'altro.

Funzionalità/funzione migliori di ClickUp

Gli strumenti di collaborazione in tempo reale facilitano il lavoro dei team distribuiti, sia che stiate mappando un prodotto o che abbiate idee per una nuova campagna di marketing

Semplificazione della gestione delle attività e dei flussi di lavoro grazie ai flag di priorità e alle dipendenze delle attività, e creazione automatica di attività direttamente dalle mappe mentali o dalle mappe concettuali

Funzionalità perfetta con diversi sistemi operativi, tra cui Android e Apple iOS, per disegnare mappe mentali su Mac desktop, iPad e iPhone senza perdere un colpo

Incorporato ClickUp AI offre suggerimenti basati sulle idee dell'utente, rendendo le mappe mentali più intuitive e creative, sia per la vita privata che per la creazione di pagine web

L'interfaccia di facile utilizzo offre un approccio semplice alle mappe mentali, con funzionalità/funzione che rendono il processo complesso e approfondito quanto si desidera

Limiti di ClickUp

ClickUp AI è disponibile solo sui piani a pagamento

C'è una curva di apprendimento per sfruttare tutte le funzionalità/funzione avanzate della piattaforma

Prezzi di ClickUp

free Forever : Gratuito

Gratuito Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Disponibile su tutti i piani a pagamento per $5/Area di lavoro di ClickUp/Mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4.7/5 (9.000+ recensioni)

: 4.7/5 (9.000+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (oltre 3.800 recensioni)

2. Aereo libero

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/Freeplane.png Alternative Coggle: screenshot di una mappa mentale creata con Freeplane /$$img/

via Piano libero Freeplane è un'alternativa gratuita a Coggle. Scritto in Java, lavora su qualsiasi sistema operativo con una versione corrente di Java. Si può usare per organizzare le idee con semplici mappe mentali e generarne di nuove con facilità.

Le migliori funzionalità/funzioni di Freeplane

Esecuzione dello strumento in locale o tramite un dispositivo portatile come una chiavetta USB

Le opzioni di formattazione avanzate permettono di cambiare i font, i colori dello sfondo e i dettagli dei nodi, aggiungendo anche icone interattive

La ricerca con comandi facilita la ricerca di tutte le mappe mentali e di nodi specifici all'interno di un foglio

Proprio come un Microsoft Excel inserire formule per collegare, concatenare e sommare valori in diversi nodi

Limiti dell'aereo libero

L'interfaccia non è sempre intuitiva e può confondere i nuovi utenti

Non ci sono collaborazione in tempo reale quindi non è possibile lavorare con gli altri membri del team sulla stessa mappa mentale

Prezzi di Freeplane

**Gratis

Valutazioni e recensioni di Freeplane

G2 : N/D

: N/D Capterra: N/A

3. Xmind

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/Xmind.jpg Alternative Coggle: esempio di mappa mentale creata in Xmind /$$$img/

via Xmind Paragonarsi a un coltellino svizzero, Xmind è uno strumento di mappe mentali all-in-one con funzionalità/funzione aggiuntive per rendere il brainstorming più creativo. Annota rapidamente le idee, aggiunge un'organizzazione per collegarle e sceglie temi colore per personalizzare l'aspetto. 🎨

Le migliori funzionalità/funzione di Xmind

Gli stili di testo ricchi migliorano la leggibilità, indipendentemente dalla complessità delle mappe mentali

La funzionalità/funzione di numerazione integrata permette di costruire fasi basate sulle idee

Creare programmi di attività utilizzando i diversi passaggi delle mappe mentali per costruire un flusso di lavoro semplificato

Condivisione delle idee creando presentazioni con la modalità Pitch

Limiti di Xmind

Alcuni utenti vorrebbero che ci fossero più plugin e integrazioni con altri strumenti

I personalizzati per la dimensione delle linee e la forma dei nodi potrebbero essere più avanzati

Prezzi di Xmind

**Gratis

Xmind Pro annuale : $59.99/anno

: $59.99/anno Xmind Pro Mensile: $5,99/mese

Valutazioni e recensioni di Xmind

G2 : 4.3/5 (50+ recensioni)

: 4.3/5 (50+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (100+ recensioni)

4. MindMeister

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/MindMeister.png Alternative di Coggle: esempio di mappa mentale creata in MindMeister /$$$img/

via MindMeisterMindMeister è uno degli strumenti per mappe mentali più belli in circolazione. Con funzionalità/funzione di colore per la chiarezza, non ci sono limiti ai sottoargomenti o all'approfondimento delle mappe. Gli allegati e i media incorporati completano la funzione dello strumento, aumentando il controllo sull'aspetto e sulla profondità del brainstorming.

Le migliori funzionalità di MindMeister

Layout di mappe mentali miste che consentono di scegliere fra tre diversi stili di mappatura o di utilizzare le diverse opzioni nella stessa mappa mentale

Trasformate istantaneamente le mappe mentali in presentazioni e condividete le vostre idee con il resto del team o con le parti interessate

Creazione di mappe più veloce che mai grazie a modelli di mappe mentali con layout diversi per qualsiasi caso d'uso

Aggiungete connessioni per mostrare le relazioni tra due idee e costruire flussi di lavoro migliori

Limiti di MindMeister

Il piano Free non include tutte le funzionalità/funzione

Alcuni utenti hanno trovato la versione basata sul web meno intuitiva rispetto all'app desktop

Prezzi di MindMeister

Basic : Free

: Free Personale : $6/utente/mese

: $6/utente/mese Pro : $10/utente/mese

: $10/utente/mese Business: $15/utente/mese

Valutazioni e recensioni di MindMeister

G2 : 4.3/5 (30+ recensioni)

: 4.3/5 (30+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (200+ recensioni)

5. LiberaMente

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/FreeMind.jpg Alternative Coggle: esempio di mappa mentale creata in FreeMind /$$$img/

via Mente liberaFreemind è un'alternativa gratuita a Coggle che semplifica la pianificazione dei progetti migliorando la mappatura mentale e il brainstorming. L'interfaccia è semplice e imita l'aspetto della tradizionale mappatura mentale con carta e penna. Le funzionalità/funzione sono limitate e consentono di concentrarsi sul processo di pensiero, senza bisogno di fronzoli.

Le migliori funzionalità/funzioni di FreeMind

Gli scorciatoi da tastiera permettono di mappare le idee senza dover usare il mouse

I link ipertestuali al web evidenziano i nodi e forniscono un contesto prezioso

Utilizzate i rami di piegatura per suddividere le idee in sezioni e concentrarvi su ciò che è più importante

I collegamenti grafici creano connessioni tra i nodi per sottolineare la dipendenza delle idee o la loro correlazione con altri argomenti

Limiti di FreeMind

Non ci sono opzioni per cambiare gli schemi di colore o per usare i codici per evidenziare le connessioni

L'interfaccia potrebbe confondere i nuovi utenti

Prezzi di FreeMind

**Gratis

Valutazioni e recensioni di FreeMind

G2 : N/D

: N/D Capterra: 4.3/5 (10+ recensioni)

6. Mindomo

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/6.-Other-features-tab-1400x631.png Esempio di mappa mentale creata in Mindomo /$$$img/

via Mindomo Mindomo è uno strumento di flusso di lavoro visivo che offre mappe mentali, grafici di Gantt e schemi per organizzare le idee. Utilizzate lo strumento di mappa mentale online per creare idee per i post sui social media, semplificare la presa di note e migliorare la collaborazione del team. ✅

Le migliori funzionalità/funzione di Mindomo

Centinaia di modelli per il brainstorming per diversi casi d'uso consentono di risparmiare tempo, liberare la creatività e migliorare la concettualizzazione

Le funzionalità/funzione di outlining creano connessioni lineari tra le idee, offrendo chiarezza ai flussi di lavoro

I grafici di Gantt collaborativi abbinati alla Mappa mentale creano una sequenza temporale semplificata per il project management

Le funzionalità di protezione dei dati e di sicurezza integrate mantengono le idee al sicuro

Limiti di Mindomo

L'assenza di integrazione con i software di project management significa che non c'è modo di creare automaticamente attività dalle mappe mentali

Il prezzo è per utente, il che diventa costoso se il team è numeroso

Prezzi di Mindomo

**Gratuito

Premium : $5.50/mese

: $5.50/mese Professionale : $13,50/mese

: $13,50/mese Team: $16,50/mese

Valutazioni e recensioni di Mindomo

G2 : 4.5/5 (10+ recensioni)

: 4.5/5 (10+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (30+ recensioni)

7. Lucidchart

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/Demo-of-a-flow-diagram-with-Lucidcharts-process-design-software-features-1400x875.png Esempio di diagramma di flusso creato in Lucidchart /$$$img/

tramite LucidchartLucidchart è uno strumento collaborativo che facilita ai team il brainstorming e l'organizzazione delle idee. Il diagramma intelligente è più avanzato rispetto ad altre opzioni di questo elenco, con funzionalità/funzioni quali diagrammi, dati contestuali e integrazioni con app.

Migliori funzionalità/funzione di Lucidchart

Lavora su qualsiasi dispositivo, browser web e sistema operativo, compresi Windows, Linux e iOS

Le funzionalità/funzione di collaborazione del team, tra cui il co-authoring, la chattare in editor e i cursori collaborativi, consentono di lavorare in tempo reale

Utilizzo di grafici incorporabili collegati ai dati e visualizzazione automatica per aggiungere contesto alle idee creative

Integrazioni con app come Jira, Slack e Google Workspace forniscono flussi di lavoro senza soluzione di continuità con i vostri strumenti preferiti

Limiti di Lucidchart

L'interfaccia di zoom e scorrimento richiede un po' di tempo per abituarsi

La versione gratuita offre molte funzioni ma non permette di stampare le mappe mentali

Prezzi di Lucidchart

**Gratuito

Individuale : $7.95/mese

: $7.95/mese Team : $9/utente/mese

: $9/utente/mese Azienda: Contattare il settore commerciale per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Lucidchart

G2 : 4.5/5 (4.700+ recensioni)

: 4.5/5 (4.700+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (2.000+ recensioni)

8. MindManager

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/f6904868-8178-462c-922c-8b073f4629db.png Esempio di mappa mentale creata in MindManager /$$$img/

tramite MindManager Portate il brainstorming a nuovi livelli con MindManager, un robusto strumento organizzativo. Con funzionalità che vanno dalle mappe mentali agli organigrammi e ai grafici mappe concettuali e schede Kanban, è ideale per visualizzare tutti i flussi di lavoro e i processi creativi.

Le migliori funzionalità/funzioni di MindManager

Le mappe mentali offrono un codice a colori che identifica chiaramente i segmenti e le idee correlate

I marcatori di priorità richiamano l'attenzione sulle idee o sui concetti più importanti

I campi personalizzati permettono di aggiungere un contesto per approfondire le idee e creare una comprensione più chiara quando si condividono con i membri del team

La funzione di trascinamento prende le idee lineari e le rende più flessibili, in modo che la mappa venga organizzata nel modo più sensato per l'utente

Limiti di MindManager

Alcuni utenti hanno riscontrato che lo strumento si bloccava se cercavano di aprire contemporaneamente diverse mappe mentali di grandi dimensioni

Non ci sono funzionalità/funzione IA, che secondo alcuni sarebbero state utili per generare nuove idee e organizzare i concetti

Prezzi di MindManager

Essenziale : $99/anno

: $99/anno Professionale : $179/anno, o acquisto una tantum di $369

: $179/anno, o acquisto una tantum di $369 Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di MindManager

G2 : 4.5/5 (100+ recensioni)

: 4.5/5 (100+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (60+ recensioni)

9. Miro

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/Miro.png Esempio di mappa mentale creata in Miro /$$$img/

via Miro Miro è un'area di lavoro visuale con lavagne digitali per la realizzazione di mappe mentali complesse. Più di 60 milioni di utenti apprezzano questa alternativa a Coggle. Utilizzate Miro per elaborare idee strategiche, mappare piani e progettare prodotti al servizio dei vostri clienti. ✍️

Le migliori funzionalità/funzioni di Miro

Miro Assist, uno strumento IA integrato, genera istantaneamente mappe mentali basate su prompt di argomenti

La funzionalità di trascinamento consente di organizzare i pensieri e di creare relazioni tra le idee topiche

Personalizzate il design con colori, immagini e stili per mostrare le vostre idee come un riflesso del marchio aziendale

Abbandonate PowerPoint e passate alla modalità Presentazione per condividere istantaneamente le mappe mentali senza dover condividere gli strumenti

Limiti di Miro

Sebbene sia abbastanza facile da usare, c'è una leggera curva di apprendimento per utilizzare appieno tutte le funzionalità/funzione

Alcuni utenti vorrebbero che le integrazioni con i software di project management fossero migliori

Prezzi di Miro

**Gratis

Starter : $8/membro/mese

: $8/membro/mese Business : $16/membro/mese

: $16/membro/mese Azienda: Contattare il settore commerciale per i prezzi

Miro valutazioni e recensioni

G2 : 4.8/5 (5.100+ recensioni)

: 4.8/5 (5.100+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (1.300+ recensioni)

10. Milanote

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/Milanote-dashboard-example.png Esempio di moodboard creato in Milanote /%img/

via MilanoteMilanote è un sito di piattaforma di collaborazione visiva che utilizza Bacheca e Mappa per raccogliere e condividere le idee. Usate Milanote per costruire una mood board per l'ispirazione di un prodotto o per creare una mappa mentale che metta in connessione le idee per nuove campagne.

Le migliori funzionalità/funzione di Milanote

Dozzine di modelli, tra cui piani di progetto, design UX e modelli di diagrammi di flusso per risparmiare tempo e lavoro richiesto quando è il momento di mappare ciò che avete in testa

Connettete le vostre idee con linee e utilizzate testi, immagini e video per descrivere le vostre idee in un unico spazio

L'interfaccia drag-and-drop è intuitiva e consente di spostare facilmente le idee dove si adattano meglio

Annotare le idee personali solo per voi o regolare le autorizzazioni per collaborare in tempo reale con i membri del team

Limiti di Milanote

Non esiste una modalità offline, quindi è necessario essere connessi a Internet per poter terminare il lavoro

Alcuni piani prevedono limiti di schede o mappe mentali, limitando la funzione

Prezzi di Milanote

**Gratuito

Per persona : $9.99/mese

: $9.99/mese Team: $49/mese (fino a 10 persone)

Milanote valutazioni e recensioni

G2 : 4.5/5 (40+ recensioni)

: 4.5/5 (40+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (50+ recensioni)

Costruire mappe mentali migliori con ClickUp

Con queste alternative a Coggle, potete portare le mappe mentali semplici e spoglie a nuovi livelli. Molti di questi strumenti offrono funzionalità avanzate come la collaborazione in tempo reale, il codice colore e le interfacce drag-and-drop per una migliore mappatura mentale. Iscrivetevi oggi stesso a ClickUp e iniziate a creare mappe mentali organizzate e più contestualizzate. Inoltre, gli strumenti di IA integrati generano idee a cui non avete mai pensato, mentre le funzionalità di gestione delle attività vi permettono di trasformare queste idee in elementi attuabili. 🙌