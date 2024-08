I migliori CIO del 2024: Approfondimenti strategici dai migliori del settore’

Concentrazione ed efficienza sono le parole d'ordine.

Con il 54% dei leader aziendali prevede la peggiore recessione economica degli ultimi 20 anni, è chiaro che questo è un momento vitale per guardare e imparare dai leader del settore.

Da cosa fanno per distinguersi? Quali precauzioni stanno prendendo per i prossimi anni? E cosa possiamo prendere in prestito dalle loro strategie vincenti?

In base a un recente sondaggio condotto da 300 leader, le strategie vincenti rientrano in quattro categorie principali:

Giocare in attacco con efficienza Investire in tecnologia per consolidare, automatizzare e risparmiare risorse Dare priorità al coinvolgimento dei dipendenti Piano per la fidelizzazione dei clienti a lungo termine

Sulla base di questi risultati, abbiamo fatto delle ricerche sui CIO che stanno facendo la differenza. Ci hanno fornito indicazioni su queste strategie, sulle vittorie da cui possiamo imparare e sulle carriere a cui tutti dovrebbero prestare attenzione.

Ecco sette di questi CIO di spicco e alcune loro riflessioni su queste priorità strategiche di vitale importanza:

Giocare in attacco con efficienza

L'efficienza è fondamentale per i CIO e per ruoli analoghi, che gestiscono ambienti tecnologici complessi e grandi budget. Ma come fanno i leader a garantire l'efficienza delle operazioni e dei progetti IT? E come ottimizzano costi e risorse?

Diamo un'occhiata ad alcuni dei nostri elenchi che stanno rispondendo a queste difficili domande:

John Kish

Azienda: Equity Trust Company Titolo: CIO

Leader nel settore degli account auto-diretti, questa primavera Equity Trust ha nominato John Kish come Chief Information Officer. Con oltre 20 anni di esperienza in settori quali l'automobilistico e il medicale, e con la mentalità strategica che deriva da questo bagaglio di esperienza, abbiamo puntato sul commitment di John per l'innovazione, sia dal punto di vista aziendale che tecnologico.

In una recente intervista ha parlato di un punto che riteniamo chiave per chi punta all'efficienza. John ha spiegato il suo specifico Outlook sulla sua strategia di efficienza dicendo:

$$$a] avete una solida definizione del problema... Molte persone non dedicano il tempo necessario alla definizione del problema. Forse il problema viene definito troppo in piccolo, forse si inizia a trovare una soluzione prima di averla realmente compresa... Pensate a come la mia soluzione può raggiungere tre o quattro obiettivi strategici chiave, non solo uno o due oggetti tattici"

John Kish, CIO di Equity Trust Company

Azunna Anyanwu

Azienda: Aprio Titolo: CIO

Con oltre 20 anni di carriera nel settore, Azunna Anyanwu si è concentrato sulla fornitura di soluzioni e sulla consulenza tecnologica a dirigenti e consigli aziendali. Ora è il leader strategico delle operazioni IT, della cybersecurity e dell'infrastruttura di Aprio, una società di consulenza aziendale e di account con 20 posizioni, quasi 2.000 membri del team e oltre 50 Paesi serviti.

Nel 2022, è stato il AOTMP Professionista della gestione IT dell'anno.

Per quanto riguarda l'efficienza e la tecnologia, la valutazione di Azunna su ciò con cui lavorano i CIO potrebbe essere particolarmente vera. Come afferma in un'intervista a recente articolo su LinkedIn :

"Quando inizio un nuovo ruolo o un progetto per un cliente, spesso scopro che il team dispone di una casella di posta condivisa o di un sistema di incident management gratis/arabeggiante per gestire le richieste di assistenza via email... Scopro anche che le informazioni necessarie per valutare lo stato dell'ambiente sono disperse in vari strumenti e sistemi (ad esempio unità condivise in rete, intranet, strumenti per prendere appunti, applicazioni siloed, ecc.) o, peggio, non esistono nemmeno. Ciò rende particolarmente difficile identificare i problemi, i rischi e le vulnerabilità ricorrenti o sviluppare un piano per migliorare l'efficacia dell'organizzazione e dell'ambiente IT"

Azunna Anyanwu, CIO di Aprio

In altre parole: Come è emerso dalla nostra recente reportistica, il consolidamento, automazioni e il risparmio di risorse attraverso la giusta tecnologia sono sfide fondamentali da affrontare quando si intraprende un nuovo progetto o si entra in un nuovo ruolo di CIO.

Investire nella tecnologia

Per mantenere un vantaggio competitivo, i leader dello spazio tecnologico devono investire continuamente nella tecnologia per generare valore aziendale. Che si tratti di stimolare la crescita, di correggere di bozze il futuro, di mitigare i rischi o di migliorare l'efficienza, per questi leader la priorità è la tecnologia.

Nancy Avila

Azienda: McKesson Corporation Titolo: Vicepresidente esecutivo, CIO e CTO Nancy Avila è un'altra potenza con più di due decenni di esperienza da cui attingere per guidare il team responsabile della tecnologia che fa funzionare senza problemi i servizi sanitari vitali di McKesson. Al culmine della crisi del COVID, le autorità statunitensi hanno scelto la piattaforma di e-commerce di McKesson per la distribuzione dei vaccini alle farmacie di tutti gli Stati.

Ed è stato il team di Nancy che ha scalato la distribuzione del 1500% in soli 90 giorni .

Ci piace quello che ha da dire su come gli investimenti in tecnologia abbiano un impatto reale sulle persone che ricevono i nostri servizi e la nostra produttività. Da una recente intervista :

"L'altra parte del ruolo di CIO è come ottimizzare le nostre operazioni e piattaforme interne in termini di... automazione e funzioni. \Credo che la parte più strategica... sia il modo in cui lavoriamo in tutta l'azienda e creiamo la tecnologia giusta per consentire le nostre strategie chiave. La nostra infrastruttura tocca i nostri pazienti... è un momento così "ah-ha". Quando la nostra rete non funziona, i pazienti oncologici non possono ricevere un'infusione. Dobbiamo essere sempre attivi... Tra le cinque e le nove di sera, il numero di ordini di prodotti farmaceutici che effettuiamo è superiore a quello di Amazon. Quindi, se si pensa all'impatto... quando l'infrastruttura non funziona, la nostra assistenza sanitaria ne risente.

Nancy Avila, vicepresidente esecutivo, CIO e CTO di McKesson Corporation

Privilegiare il coinvolgimento dei dipendenti

Il coinvolgimento dei dipendenti potrebbe non essere sempre la prima cosa a cui pensare con tecnologia aziendale ma può essere uno degli aspetti più cruciali di un'organizzazione fiorente. Molti leader del settore tecnologico guardano strumenti di collaborazione , dispositivi e software di formazione per aumentare la produttività della forza lavoro e fornire ai dipendenti la tecnologia giusta per migliorare il loro lavoro.

Ecco alcuni leader che investono nel coinvolgimento dei dipendenti attraverso la tecnologia:

Erika Carrara

Azienda: Wabtec Corporation (Fortune 300)

Titolo: Vicepresidente e responsabile della sicurezza informatica (CISO)

CISO dell'anno del Pittsburgh Tech Council Erika Carrara è un'esperta di cybersecurity, conformità, privacy e rischio sistemico digitale con oltre 20 anni di esperienza alle spalle. Attualmente è CISO e VP presso Wabtec, un'azienda Fortune 500 presente in 53 paesi.

Erika è anche una nativa americana, veterana, sponsor esecutivo di Women of Wabtec e forte sostenitrice della diversità di genere e di altri lavori richiesti dalla DEI.

È anche un esempio di comprensione del ruolo che l'impegno e la formazione dei dipendenti svolgono nel mantenere in sicurezza le aziende e i sistemi. Come ha detto di recente in una intervista a Digital Directors Network :

La cultura si mangia la strategia a colazione. Questo è il detto, e non ho mai visto nulla di più vero e pertinente... Gli esseri umani sono coinvolti in circa l'85% delle transazioni tecnologiche che avvengono quotidianamente in tutto il mondo. Mettere in sicurezza l'elemento umano è assolutamente imperativo... Si possono spendere un sacco di soldi per la tecnologia e distribuirla bene, ma, sapete, ci sono Jane e Bob laggiù... che cliccano su un collegamento e fanno entrare i cattivi. Prima del mio passaggio a questo ruolo, il completamento della formazione sulla sicurezza era inferiore al 20%... ora è superiore all'89%.

Erika Carrara, vicepresidente e CISO di Wabtec

Lori Beer

Azienda: JPMorgan Chase

Titolo: CIO globale

Questo potente CIO è a capo di JPMorgan Chase & Co. una società di servizi finanziari leader a livello mondiale con un patrimonio di 2,6 trilioni di dollari. Lori Beer è presente in molti elenchi del settore, tra cui Most Influential Women in U.S. Finance e Most Powerful Women in Banking.

Lori fa parte di questi elenchi per molte ragioni diverse, in particolare per la sua importanza nel settore, per la gestione di un budget di 15 miliardi di dollari e per il suo commit nel far crescere altre donne nelle discipline STEM. Con 57.000 dipendenti nel suo team tecnologico e un curriculum stellare, è anche una grande fonte di ispirazione per chi vuole migliorare il coinvolgimento dei dipendenti.

Siamo particolarmente colpiti dalla sua attenzione per una comunicazione chiara e strategica con i dipendenti, che metta al centro la strategia aziendale. Come ha affermato in in una recente intervista :

Assicuratevi di avere una visione e una missione chiaramente cancellate. Ci assicuriamo innanzitutto che le persone comprendano la nostra strategia aziendale e le quattro linee di business in cui operiamo, in che modo la tecnologia abilita, supporta e protegge tali linee di business..

Lori Beer, CIO globale presso JPMorgan Chase

L'attenzione ai dipendenti impegnati e informati si traduce in un esito positivo anche per quanto riguarda la fidelizzazione dei clienti e la tecnologia, elementi del nostro puzzle strategico.

"Questo si traduce in... come offriamo esperienze coinvolgenti ai clienti e come ci assicuriamo di modernizzare le nostre applicazioni, infrastrutture e dati", ha aggiunto Beer.

Piano per la fidelizzazione dei clienti a lungo termine

Gli investimenti tecnologici rivolti ai clienti, come la mobilità, la personalizzazione e l'omnichannel, migliorano la soddisfazione e la fedeltà. Ecco perché i CIO parlano del potere della tecnologia per aiutare i clienti a rimanere più a lungo.

Dr. Chandragupta Gudena

Azienda: PBMares LLP

Titolo: CIO

Con un ricco background in ruoli di consulenza, advisory e operativi, Dr. Chandragupta Gudena è passato al suo ruolo attuale nel 2021 e da allora sviluppa e implementa la strategia FinTech e la trasformazione tecnologica.

In una recente chat con ClickUp, il Dr. Gudena ha spiegato come la trasformazione digitale sia diventata un obiettivo primario per molti CIO. Ha aggiunto che c'è una crescente necessità di ridurre i costi di gestione il debito tecnologico gestire l'abbondanza di dati creati ed evitare interruzioni delle pratiche aziendali standard in tutta l'organizzazione.

Mentre lavoriamo a una trasformazione, si verifica un punto di inflessione per l'alfabetizzazione digitale che crea un'improvvisa necessità di risorse, il che richiede un'analisi approfondita dei progetti e dei commit di risorse in cui stiamo investendo. Questo è il punto critico strumenti di piano e le piattaforme hanno un ruolo fondamentale nel sostenere e accelerare la trasformazione digitale dei vostri prodotti e servizi. Ha un impatto letterale sul modo in cui i client consumano e vivono tali prodotti e servizi.

Dr. Chandragupta Gudena, CIO di PBMares

Arthur Hu

Azienda: Lenovo

Titolo: SVP, CIO globale e CTO del gruppo servizi e soluzioni

Da oltre 14 anni in Lenovo, Arthur Hu ha costruito una solida carriera guidando team IT globali lungo tutta la catena del valore e ottenendo grandi successi per l'azienda lungo il percorso. Prima di Lenovo, questo esperto del settore ha trascorso otto anni in McKinsey dopo essersi laureato a Stanford con una laurea e un master in informatica.

Ma non sono solo le incredibili aziende e università presenti nel suo curriculum ad averci spinto a includerlo nell'elenco di quest'anno. Sono le intuizioni che ha condiviso che aiutano a inquadrare il modo in cui i CIO dovrebbero pensare al cliente finale.

Arthur ha aggiunto un contesto a questa idea in una recente intervista a intervista per la rivista CIO .

[i leader IT devono] adottare una metodologia che elevi l'esperienza del cliente a metrica di primo livello, al pari dei requisiti tecnici e funzionali di cui i team tecnologici sono tradizionalmente responsabili... Questo metterà in moto una serie di cambiamenti che riorienteranno il lavoro di progettazione verso l'esperienza, la soddisfazione e l'adozione..

Arthur Hu, SVP e CIO globale di Lenovo

Nella stessa intervista, Arthur aggiunge che le aziende si stanno allontanando da un processo di "consegna" per avvicinarsi all'"allineamento con i risultati", motivo per cui l'esperienza del cliente è un fattore così critico nel mondo tecnologico.

"Non è più sufficiente produrre e spedire un pezzo di hardware", ha aggiunto Hu. "È necessario fornire valore allineandosi agli obiettivi aziendali finali dei clienti. Tuttavia, è possibile passare a una mentalità orientata ai risultati dei clienti solo se si ha una comprensione approfondita delle esigenze dei clienti e del contesto in cui viene utilizzata la tecnologia, ed è proprio qui che i CIO possono svolgere un ruolo fondamentale"

Andare avanti e imparare dai migliori

Se state cercando di dare priorità alle metriche di cui sopra (e con 300 leader che dicono che sono la chiave dell'esito positivo del prossimo anno, immaginiamo che lo stiate facendo), è il momento di seguire e approfondire le intuizioni dei CIO di cui sopra.

È anche un ottimo momento per rivedere come (o se) la vostra strategia incorpora i valori di giocare d'attacco con l'efficienza, investire in tecnologia per consolidare, automatizzare e risparmiare risorse, dare priorità al coinvolgimento dei dipendenti e pianificare la fidelizzazione dei clienti a lungo termine.

E se non avete ancora approfondito il nostro sondaggio, composto da 300 persone, troverete una uno sguardo più approfondito qui .