10 Migliori alternative e concorrenti di Canny nel 2024

Indipendentemente dal settore in cui operate, il feedback dei clienti è essenziale per raccogliere informazioni sui vostri prodotti e misurare i livelli di soddisfazione. Uno strumento che aiuta in questo senso è Canny.

Grazie agli strumenti di analisi integrati, Canny vi aiuta a raccogliere i feedback, ad analizzare i risultati e a creare una roadmap del prodotto per condividere con i clienti le vostre ultime funzionalità/funzioni. ✨

Sebbene Canny sia uno strumento utile, il prezzo può essere fuori portata per le piccole aziende. Inoltre, l'unico modo per ottenere un feedback in Canny è la roadmap dei prodotti e i voti alti (purtroppo non esistono moduli di feedback dei clienti, widget o banner NPS per ottenere informazioni).

Fortunatamente, Canny non è l'unica opzione per gli strumenti di feedback dei clienti.

Qui vi mostreremo cosa cercare nelle alternative a Canny. Inoltre, condivideremo le 10 migliori alternative a Canny per consentirvi di ottenere approfondimenti, migliorare la produttività e costruire relazioni vincenti con i clienti. 🥇

Cosa cercare nelle alternative a Canny?

Mentre Canny è un buon strumento se volete solo una panoramica generale di ciò che i clienti pensano del vostro prodotto, alcuni strumenti forniscono approfondimenti per migliorare il processo decisionale. 🔎

Ecco cosa cercare in un sistema di gestione dei feedback alternativo a Canny:

Redazione quantitativa : Cose come le valutazioni della soddisfazione dei clienti consentono di identificare i bug e monitorare le tendenze meglio delle semplici metriche di votazione delle funzionalità/funzione

: Cose come le valutazioni della soddisfazione dei clienti consentono di identificare i bug e monitorare le tendenze meglio delle semplici metriche di votazione delle funzionalità/funzione Canali di comunicazione con i clienti : Raggiungereobiettivi di comunicazione e costruire relazioni migliori con le persone utilizzando chat, moduli ed email per entrare in contatto con i clienti reali e chiudere il ciclo di feedback

: Raggiungereobiettivi di comunicazione e costruire relazioni migliori con le persone utilizzando chat, moduli ed email per entrare in contatto con i clienti reali e chiudere il ciclo di feedback Segmentazione degli utenti : Non tutti gli utenti sono uguali. Ottenete informazioni e fornite ciò di cui i vostri clienti hanno bisogno e monitorate il feedback con personas segmentate che semplificano la gestione dei clientil'analisi delle parti interessate *Multiple metriche: Le metriche di marketing come NPS e CSAT forniscono approfondimenti sul comportamento dei clienti per affrontare le loro esigenze da ogni punto di vista e acquisire il loro feedback

: Non tutti gli utenti sono uguali. Ottenete informazioni e fornite ciò di cui i vostri clienti hanno bisogno e monitorate il feedback con personas segmentate che semplificano la gestione dei clientil'analisi delle parti interessate *Multiple metriche: Le metriche di marketing come NPS e CSAT forniscono approfondimenti sul comportamento dei clienti per affrontare le loro esigenze da ogni punto di vista e acquisire il loro feedback Integrazioni: Avete uno stack tecnologico profondo? Scegliete un'alternativa Canny con funzionalità/funzioni chiave e integrazioni che lavorino con il vostro sistema di gestione dei feedback preferito per semplificare il processo

Grazie a queste funzionalità/funzioni chiave, potrete generare informazioni migliori e comprendere i vostri clienti a un livello più significativo. Con questa conoscenza in mano, il vostro team può creare prodotti migliori che soddisfino le esigenze dei vostri supporti.

Le 10 migliori alternative a Canny da usare nel 2024

Siete pronti a trovare le migliori alternative a Canny per il feedback dei clienti? Scopriamo le 10 migliori opzioni da provare oggi. Dal servizio completo software di project management agli strumenti di gestione del feedback dei clienti, qui troverete l'opzione migliore per la vostra azienda. 🤩

Trascinate i campi personalizzati nella visualizzazione Modulo per realizzare sondaggi completi o raccogliere feedback in ClickUp 3.0

Quando si cerca uno strumento alternativo per la gestione dei feedback che sostituisca Canny, è difficile battere ClickUp software di gestione delle attività aiuta a gestire tutto, dal carico di lavoro del team al feedback degli utenti. Utilizzatelo per la gestione dei prodotti per raccogliere i feedback degli utenti, generare discussioni del team sulle richieste di funzionalità/funzione e costruire roadmap per le iniziative di prodotto.

Personalizzabile Moduli ClickUp vi permettono di ottenere il feedback personalizzato di cui avete bisogno. Riunite il vostro team di prodotto per costruire framework con logica a condizioni per i vostri moduli e usateli per raccogliere feedback, ottenere informazioni sulle richieste di funzionalità, visualizzare i feedback dei clienti in una vista Elenco e tracciare i feedback per i futuri lanci di prodotti o sessioni di brainstorming.

Generate istantaneamente attività dai moduli e assegnatele ai membri del team appropriati. Scegliete tra quattro priorità delle attività per contrassegnarli in base al livello di urgenza. I commenti e le notifiche aggiornano istantaneamente gli osservatori e gli assegnatari dell'attività, in modo da triggerare i passaggi successivi nella roadmap del prodotto.

Migliorate l'organizzazione delle attività aggiungendo tag personalizzati e utilizzate le opzioni di filtro nelle viste Elenco e Bacheca per identificare con precisione le attività a più alta priorità Vista Tabella di ClickUp consente di creare un database di clienti ricco di informazioni relative alla produttività. È possibile utilizzarla per creare fogli di calcolo, memorizzare le informazioni sui clienti e visualizzare i dati. 📈

ClickUp vanta più di 1.000 modelli, tra cui changelog, prodotti, ecc moduli di feedback e sondaggi sulla soddisfazione dei clienti per raccogliere e analizzare i loro dati personali. Ognuno di essi è personalizzato in base alle vostre notizie, sia che siate una piccola azienda con un piccolo gruppo di clienti dedicati o una grande impresa con centinaia di migliaia di utenti.

Funzionalità/funzione migliori di ClickUp

Incorporatostrumenti per il feedback dei clienti vi permettono di raccogliere, analizzare e fare reportistica in un'unica soluzione

Migliaia di modelli, tra cuimodelli di prioritizzazione permettono di risparmiare tempo nella creazione della documentazione dei feedback degli utenti

Diverse visualizzazioni, tra cui le tavole Kanban, consentono di gestire le tavole di feedback e di monitorare lo stato delle iniziative di prodotto

Costruire e gestire il clientebase di conoscenza in un unico comodo spazio grazie a Modulo e aDocumenti* Notifiche ecollaborazione in tempo reale migliorano il lavoro di squadra e tengono tutti aggiornati sugli ultimi cambiamenti

Le integrazioni con strumenti come Zendesk, Zapier e Slack semplificano i flussi di lavoro e migliorano la comunicazione in tutto lo stack tecnologico

Limiti di ClickUp

Alcune funzionalità/funzione comeClickUp AI non sono disponibili sul piano Free

Sebbene l'interfaccia utente sia facile da apprendere, la curva di apprendimento è dovuta all'enorme numero di funzionalità/funzioni

Prezzi di ClickUp

free Forever : Gratuito

Gratuito Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Disponibile su tutti i piani a pagamento per $5/Area di lavoro di ClickUp/Mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4.7/5 (9.000+ recensioni)

: 4.7/5 (9.000+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (oltre 3.800 recensioni)

2. Voce dell'utente

via Voce dell'utente UserVoice è un'alternativa a Canny.io che approfondisce il feedback dei clienti. Mentre Canny offre un feedback basato sul voto, UserVoice si spinge oltre raccogliendo feedback da più fonti, tra cui email, questionari, chattare e moduli di feedback automatizzati . Utilizzate questo strumento per sfruttare il feedback degli utenti e costruire produttività più innovative. ⚒️

Le migliori funzionalità/funzione di UserVoice

Le integrazioni intelligenti con strumenti come Salesforce consentono di migliorare il flusso di lavoro e di aumentare la produttività

Il portale di feedback con marchio crea un luogo costruttivo in cui gli utenti possono richiedere nuove funzionalità, segnalare bug e generare migliori cicli di feedback

Il widget di feedback in-app consente ai clienti di fornire informazioni direttamente sul vostro sito web o nella vostra app, senza dover effettuare il login o andare su un'altra pagina

Una barra laterale per i collaboratori consente ai responsabili commerciali e agli agenti del supporto clienti di condividere i feedback degli utenti da qualsiasi applicazione sul web

Limiti di UserVoice

I piani tariffari possono essere costosi per questo specifico strumento di gestione dei feedback

C'è spazio per miglioramenti quando si tratta di contrassegnare lo spam che arriva con i feedback dei clienti reali

Prezzi di UserVoice

Essenziale : $699/mese, fatturati annualmente

: $699/mese, fatturati annualmente Pro : $899/mese, fatturati annualmente

: $899/mese, fatturati annualmente Premium : 1.349 dollari/mese, fatturati annualmente

: 1.349 dollari/mese, fatturati annualmente Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di UserVoice

G2 : 4.5/5 (200+ recensioni)

: 4.5/5 (200+ recensioni) Capterra: 4.2/5 (60+ recensioni)

3. Il software Jira di Atlassian

via Software JiraJira è uno strumento di monitoraggio dei problemi che segnala e tiene traccia dei bug, crea roadmap di produttività e raccoglie informazioni sugli utenti. Amato dalle aziende SaaS e dalle startup, è un ottimo strumento per raccogliere e analizzare ciò che i clienti dicono dei vostri prodotti. Inoltre, mette in evidenza le aree di miglioramento per traguardo immediato i problemi più urgenti. ✍️

Le migliori funzionalità/funzioni del software Jira

Con oltre 2.500 integrazioni API, questa piattaforma lavora con quasi tutti gli strumenti presenti nel vostro elenco preferiti

I modelli personalizzabili e le automazioni del flusso di lavoro consentono di risparmiare tempo e di creare moduli di feedback unici per la produttività

Utilizzate le funzionalità di reportistica integrate per condividere gli aggiornamenti con il team e guidare le discussioni sui miglioramenti del prodotto e sulle funzionalità avanzate

Le dashboard personalizzabili consentono di isolare il lavoro del team di prodotto o di collegarlo ad altri reparti per ottenere flussi di lavoro efficienti

Limiti del software Jira

Secondo alcuni utenti, l'interfaccia potrebbe essere semplificata per trovare più facilmente i progetti e i feedback giusti

La mappatura stradale avanzata è limitata ai piani a pagamento

Prezzi del software Jira

**Gratuito

Standard : $7,75/utente/mese

: $7,75/utente/mese Premium : $15,25/utente/mese

: $15,25/utente/mese Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni del software Jira

G2 : 4.3/5 (5.500+ recensioni)

: 4.3/5 (5.500+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (13.300+ recensioni)

4. Pendo

via Pendo Pendo è una soluzione per l'esperienza dei clienti che semplifica la raccolta dei feedback degli utenti. Integrata nella vostra app o sito web, gli utenti possono richiedere funzionalità/funzione chiave, segnalare problemi con il prodotto e ricevere il supporto di cui hanno bisogno. 🙌

Le migliori funzionalità/funzione di Pendo

Session Replay offre una registrazione video di come i clienti utilizzano la vostra app o il vostro sito, per ottenere informazioni sul campo sulle aree da migliorare

Le analisi in app offrono misurazioni quantitative della felicità dei clienti,esito positivo dei clientie coinvolgimento

Raccogliete i feedback dei clienti sul vostro sito o sulla vostra app e aggiungete istantaneamente le richieste alla vostra roadmap di prodotti

Le guide personalizzate aiutano a risolvere i problemi più comuni degli utenti che sono rilevanti per le vostre specifiche produttività, facendo risparmiare tempo al vostro team di assistenza clienti

Limiti di Pendo

I piani tariffari sono più elevati

I report personalizzati sono limitati sull'app mobile

Prezzi di Pendo

**Gratuito

Starter : A partire da $7.000 all'anno in dipendenza del numero di utenti attivi

: A partire da $7.000 all'anno in dipendenza del numero di utenti attivi Crescita : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi Portfolios: Contattare per i prezzi

Pendo valutazioni e recensioni

G2 : 4.4/5 (1.300+ recensioni)

: 4.4/5 (1.300+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (200+ recensioni)

5. Test dell'utente

via Test dell'utente Il modo migliore per capire gli utenti è mettersi nei loro panni. Con lo UserTesting, potete vedere cosa vedono i vostri clienti quando usano la vostra produttività e immergervi nel feedback degli utenti per costruire prodotti che useranno quotidianamente. 🎯

Le migliori funzionalità/funzione di UserTesting

Reti di partner e reti personalizzate vi permettono di raggiungere i clienti in diversi mercati e segmenti per capire le loro esigenze

I test di usabilità, i click test e i sondaggi forniscono approfondimenti dinamici e più informativi dei semplici test di voto

Misurazione delle prestazioni con punteggi di fedeltà, fiducia e utilizzo personalizzati dai clienti

I dashboard basati sul machine-learning offrono suggerimenti per i cambiamenti da apportare per distinguersi dalla concorrenza

Limiti dello UserTesting

Il feedback degli utenti richiede l'apertura di una nuova scheda, quindi non è uno strumento in app

Alcuni utenti desiderano una migliore convalida e verifica degli utenti

Prezzi di UserTesting

Essenziale : Prezzi personalizzati

: Prezzi personalizzati Avanzato : Prezzi personalizzati

: Prezzi personalizzati Ultimo: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di UserTesting

G2 : 4.5/5 (600+ recensioni)

: 4.5/5 (600+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (100+ recensioni)

6. Frill

via Frill Frill è uno strumento per la gestione dei feedback dei clienti che può essere utilizzato come app o widget web. Utilizzate le funzionalità/funzione personalizzate per costruire bacheche uniche dove fare brainstorming di idee e soddisfare le esigenze dei clienti. 🧠

Le migliori funzionalità/funzioni di Frill

Bacheche personalizzabili che consentono di catturare idee, creare iniziative e rispondere alle preoccupazioni degli utenti

Feedback illimitato tramite widget indipendentemente dal piano tariffario

Creazione di una roadmap pubblica basata sui feedback degli utenti per condividere i cambiamenti in lavorazione

Gli annunci (la versione di Frill di uno strumento di changelog) aggiornano istantaneamente gli utenti quando lanciate una nuova funzionalità/funzione o un nuovo prodotto

Limiti di Frill

Tutti i commenti vengono pubblicati istantaneamente, il che può risultare fastidioso per le aziende che vogliono approvare i commenti prima di pubblicarli

Il supporto clienti è terminato principalmente via email, il che può ritardare i progetti di feedback

Prezzi di Frill

Startup : $25/mese

: $25/mese Business : $49/mese

: $49/mese Crescita : $149/mese

: $149/mese Azienda: A partire da $349

Frill valutazioni e recensioni

G2 : 4.8/5 (20+ recensioni)

: 4.8/5 (20+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (20+ recensioni)

7. Nolt

via Nolt Il feedback dei clienti non deve essere noioso. Almeno così pensano i leader di Nolt. Tra le migliori alternative a Canny, questa app offre una splendida lavagna di feedback visiva che gli utenti ameranno utilizzare per raccogliere i feedback.

Da fare non solo per migliorare l'esperienza dei clienti, ma anche per aumentare la probabilità che gli utenti si impegnino con i vostri prodotti e condividano le loro opinioni. 💡

Le migliori funzionalità/funzioni di Nolt

Campi e stati personalizzati consentono di creare flussi di lavoro personalizzati che hanno senso per il vostro team

Sfruttate impostazioni pubbliche o private per le vostre bacheche di feedback dei clienti, a seconda delle vostre esigenze aziendali

Funzionalità/funzione di branding personalizzate che consentono di aggiungere un tocco di personalità ai moduli di feedback e alle Bacheche

Il controllo completo su utenti, menzioni e votazioni facilita la creazione di un ciclo di feedback informativo e libero da bestemmie o altre informazioni vietate

Limiti di Nolt

L'interfaccia utente e il design semplice sono facili da usare, ma limitanti per volumi elevati di feedback

Alcuni utenti vorrebbero che fossero disponibili più integrazioni

Prezzi di Nolt

Essenziale : $39/mese

: $39/mese Pro : $89/mese

: $89/mese Azienda: Disponibile su richiesta

Valutazioni e recensioni di Nolt

G2 : 5/5 (15+ recensioni)

: 5/5 (15+ recensioni) Capterra: 4.9/5 (40+ recensioni)

8. Caratteristiche di AlphaOS

via AlphaOS FeatureOS, rebranded di HelloNext, è uno strumento che consente di raccogliere e analizzare il feedback dei clienti su scala. Invece di raccogliere informazioni solo dalla votazione delle funzionalità/funzione, questo strumento consente di analizzare il coinvolgimento dei clienti con diversi approcci. 📊

Funzionalità/funzioneOS migliori funzionalità

Lo strumento della roadmap consente di costruire percorsi di prodotto basati sul feedback degli utenti o da zero e di condividerli istantaneamente con i lettori

Raccogliete i feedback con vari metodi, tra cui widget, una bacheca per il voto, sondaggi, embed e moduli

Il changelog aggiorna gli utenti con immagini, widget a comparsa e notifiche, in modo che non si perdano mai un nuovo prodotto o una funzionalità/funzione

Le integrazioni con strumenti come Slack, Intercom, Linear e ClickUp semplificano i flussi di lavoro utilizzando tutti i vostri strumenti

Limiti di FeatureOS

Ha meno funzionalità/funzione rispetto ad altri strumenti di questo elenco, ma il prezzo riflette questa caratteristica

All'inizio c'è un po' di curva di apprendimento quando si naviga tra le funzionalità/funzioni del prodotto

Prezzi di FeatureOS

Runway : $29/mese

: $29/mese Take Flight : $79/mese

: $79/mese Vola in alto: $149/mese

valutazioni e recensioni su #### FeatureOS

G2 : N/D

: N/D Capterra: N/D

9. Orso da tavola

via FeedBear Sono finiti i tempi in cui i feedback venivano suddivisi in email, chiamate di supporto e richieste commerciali. Con FeedBear, tutti i feedback dei clienti sono comodamente archiviati in un unico spazio.

Questo strumento di feedback degli utenti offre una versione di prova gratuita di 14 giorni prima di impegnarsi. Migliorate lo sviluppo del prodotto utilizzando più pannelli di idee, facendo votare gli utenti sulle opzioni che aggiungono ai preferiti e costruendo una roadmap del prodotto per l'esito positivo. 🛣️

Le migliori funzionalità/funzione di FeedBear

Le notifiche automatiche consentono agli utenti di sapere quando sono state apportate le modifiche richieste

Bacheche e attività mostrano al team su cosa si sta lavorando e rendono facile l'assegnazione dei passaggi successivi

L'interfaccia semplice vi aiuta a creare moduli di feedback in meno di un minuto

Aggiungete il vostro logo, il vostro marchio e la vostra personalità al design completamente personalizzabile

Limiti di FeedBear

Gli utenti vorrebbero che ci fosse una maggiore personalizzazione dei campi per il software di gestione dei feedback

FeedBear non è disponibile in tutte le lingue, il che ne limita l'uso da parte di aziende e clienti stranieri

Prezzi di FeedBear

Startup : $49/mese

: $49/mese Business : $99/mese

: $99/mese Azienda: Prezzi personalizzati a partire da $499/mese

Valutazioni e recensioni di FeedBear

G2 : N/A

: N/A Capterra: 4.8/5 (20+ recensioni)

10. Savio

via Savio Progettato per B2B SaaS per i team, Savio rende più facile che mai la creazione di una roadmap basata sui dati. Saltate i feedback disordinati dei fogli di calcolo e utilizzate questo strumento per organizzare le reportistiche dei clienti provenienti da diversi team, tra cui commerciale, prodotto e marketing. 🧑‍💼

Le migliori funzionalità/funzione di Savio

I feedback vengono immediatamente raggruppati in categorie simili, facilitando l'identificazione delle richieste di funzionalità/funzione e delle aree in cui gli utenti desiderano miglioramenti del prodotto

Chiudete il cerchio dei feedback e inviate prompt notifiche personalizzate per far sapere agli utenti che avete ascoltato le loro preoccupazioni

Le metriche integrate permettono di analizzare i feedback per dare priorità ai lavori più importanti

Le integrazioni includono Help Scout, estensioni di Chrome e Salesforce

Limiti di Savio

Mancano alcune funzionalità/funzione come le schede Kanban e le schede di votazione

La funzione di ricerca dei ticket potrebbe essere più intuitiva per lo strumento di gestione dei feedback

Prezzi di Savio

Essenziale : 49 dollari al mese per il primo utente, 29 dollari al mese per gli utenti aggiuntivi

: 49 dollari al mese per il primo utente, 29 dollari al mese per gli utenti aggiuntivi Professionale : $99/primo utente/mese, utenti aggiuntivi $49/mese ciascuno

: $99/primo utente/mese, utenti aggiuntivi $49/mese ciascuno Business: $299/primo utente/mese, utenti aggiuntivi $59/mese cad

Valutazioni e recensioni di Savio

G2 : 4.8/5 (5+ recensioni)

: 4.8/5 (5+ recensioni) Capterra: 5/5 (1+ recensioni)

Ottieni ora migliori approfondimenti sui clienti con ClickUp

Con queste alternative di Canny, potete generare un migliore feedback dei clienti e continuare a perfezionare i vostri processi e la vostra produttività.

Dagli strumenti che rendono la votazione delle funzionalità un gioco da ragazzi alle funzionalità integrate di analisi e gestione delle attività, è più facile che mai elevare l'esperienza del vostro team e dei vostri clienti.🌻

A questo proposito, iscrivetevi a ClickUp oggi stesso e mettetevi in connessione con i vostri utenti per offrire loro i prodotti che amano.

Grazie alle automazioni delle attività, ai moduli personalizzati, alle visualizzazioni e alle priorità (per non parlare delle migliaia di integrazioni), potrete facilmente sincronizzarvi con il vostro team in qualsiasi momento e ovunque per garantire una maggiore soddisfazione dei clienti. 🏆