10 Podcast di Project Management da ascoltare assolutamente nel 2024

Cercate di acquisire un po' di conoscenza in più mentre siete in viaggio? I podcast sono un ottimo modo per imparare praticamente tutto in movimento, dagli hobby alle notizie, alla cultura pop.

Ma se volete qualcosa di più dell'ultimo gossip della settimana, prendete in considerazione l'idea di migliorare le vostre competenze abbonandovi a un podcast sul project management. 🎙️

I leader aziendali e i membri del team troveranno pane per i loro denti in questo elenco curato dei 10 migliori podcast per la gestione dei progetti podcast sulla gestione dei progetti del 2024. Dai dettagli più minuti della Certificazione PM dai processi ai consigli per il project management, i podcast del nostro elenco dei 10 migliori coprono tutto.

Condivideremo anche i suggerimenti per l'implementazione di questi hack, in modo che i project manager possano trarre il massimo valore da questi podcast.

10 Migliori Podcast sul Project Management nel 2024

Se state facendo il pendolare, piegando il bucato o semplicemente avete bisogno di un rumore di fondo mentre siete al lavoro, questi podcast sul project management sono assolutamente da ascoltare. Inserite gli auricolari, indossate il cappello da pensatore e ascoltate questi podcast per migliorare il vostro gioco.

1. Project Management Institute Podcast Projectified

via Istituto di Project Management Il Project Management Institute (PMI) è uno dei più rinomati enti di certificazione per il project management. Offre le certificazioni Project Management Professional (PMP)®, Certified Associate in Project Management (CAPM)® e Construction Professional in Built Environment Projects (PMI-CP)™ per dimostrare che siete davvero competenti.

Sia che vi stiate preparando per queste certificazioni, sia che vogliate solo un po' di tempo fuori dagli schemi.. strategie di project management , controllate il Podcast Projectified del PMI. Questo podcast intervista leader di aziende Fortune 500 e di piccole startup, in modo da offrire un po' di tutto.

Il PMI ospita anche il Serie di podcast sul punto di vista del PM di Kendall Lott, che condivide consigli più dettagliati per i project manager.

Inoltre, l'ascolto di questo podcast vi farà guadagnare Unità di sviluppo professionale (PDU), quindi è un vantaggio per tutti.

Disponibile su: Alexa, Apple Podcasts, Google Podcasts, Soundcloud, Stitcher

Alexa, Apple Podcasts, Google Podcasts, Soundcloud, Stitcher Durata media: 25 minuti

25 minuti PDU : Sì

2. Happy Hour sul project management

via L'happy hour del project management Kate Anderson e Kim Essendrup conducono il podcast Project Management Happy Hour. Utilizzano un approccio basato su casi di studio, concentrandosi su una sfida comune di project management in ogni episodio.

Gli episodi più recenti hanno riguardato:

Ristrutturazione

Imparare dai fallimenti dei progetti

Gestione del cambiamento

Sindrome dell'impostore

Miglioramento dei processi

È possibile guadagnare PDU anche ascoltando questo podcast. Se vi piacciono Kate e Kim, il duo offre eventi di networking e corsi di persona per approfondire le vostre conoscenze in materia di PM.

Disponibile su: Sito web, Apple Podcasts

Sito web, Apple Podcasts Durata media: 45 minuti

45 minuti PDU : Sì

3. Gestisci questo

via Gestire questo Andy Crowe e Bill Yates conducono il podcast Manage This, che rilascia nuovi episodi il primo e il terzo martedì del mese. Hanno anche un'impressionante quantità di episodi arretrati, quindi questo è il miglior podcast di project management per l'abbuffata.

La maggior parte degli episodi si concentra sulle sfide comuni del project management. Gli episodi più recenti riguardano:

Contratti

Documentazione

Stili di leadership

Casi di studio reali

Avete una domanda a cui non hanno ancora risposto? Inviate a Andy e Bill un'email con la vostra domanda; potrebbero rispondere in un prossimo episodio.

Disponibile su: Sito web, Podurama, Apple Podcasts

Sito web, Podurama, Apple Podcasts Durata media: 40 minuti

40 minuti PDU : Sì

4. Persone e progetti

via Persone e progetti Possiamo parlare tutto il giorno di KPI e tecnologia, ma quando si arriva al dunque, il project management riguarda la gestione delle persone. Andy Kaufman conduce il podcast People and Projects, che si concentra sui dettagli della gestione di voi stessi e delle persone del vostro team. 🧑🏾‍💼👩‍💼

Ci sono ottimi spunti per i leader aziendali e gli episodi recenti toccano argomenti come:

Gestire la bassa energia

Intelligenza emotiva

La leadership

Assunzione

Gestione del tempo

Ascoltando People and Projects otterrete anche PDU in Business Acumen, Power Skills e Ways of Working per il PMI Talent Triangle®. Questo è sicuramente uno dei podcast di project management da ascoltare assolutamente in questo elenco.

Disponibile su: Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, iHeart Radio, Pocket Casts, Player FM, Tunein, Overcast

Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, iHeart Radio, Pocket Casts, Player FM, Tunein, Overcast Durata media: 30 minuti

30 minuti PDU : Sì

5. Podcast sul project management

via Podcast sul project management Cornelius Fichtner, PMP, CSM, conduce il Podcast sul project management, dal nome semplice. Questo programma intervista project manager di successo e condivide i loro consigli per un esito positivo. Per esempio, il famoso project manager "pigro" Peter Taylor condivide consigli illuminanti per delegare le attività.

Ci piace la comoda guida "Inizia qui" del podcast, che vi aiuta a installare il podcast e a iniziare rapidamente. Gli episodi più recenti trattano argomenti come:

Formazione PM

Esame PMP e certificazione di project management

IA per il project management

Alfabetizzazione dei dati

Come per gli altri podcast sul project management di questo elenco, potete guadagnare 60 PDU ascoltando 15 episodi di The Project Management Podcast.

Disponibile su: Android, Apple, Google, PCasts, Spotify

Android, Apple, Google, PCasts, Spotify Durata media: 40 minuti

40 minuti PDU : Sì

6. podcast di 5 minuti

via podcast di 5 minuti Non avete un'ora per ascoltare un podcast? Lo pensiamo noi e lo pensa anche il conduttore del podcast Ricardo Vargas, che ha creato quello che probabilmente è il podcast di project management più breve del mondo. Nel Podcast 5 Minutes, condivide consigli pratici e veloci per:

Project management

Agilità aziendale

Gestione del rischio

Con oltre 645 podcast pubblicati dal 2007, ci sono molti episodi di cinque minuti in cui affondare i denti. Ricardo condivide consigli generali su argomenti come la gestione del cambiamento e la gestione del rischio, oltre a brevi casi di studio su progetti di successo e fallimentari.

Gli episodi sono brevi, ma l'ascolto di un numero sufficiente di episodi vale come PDU. Utilizzo Strumento di reportistica PDU di Ricardo per generare rapidamente un rapporto da inviare facilmente.

Disponibile su: Spotify, iTunes, Soundcloud, Deezer, Google Podcasts

Spotify, iTunes, Soundcloud, Deezer, Google Podcasts Lunghezza media: 5 minuti

5 minuti PDU : Sì

7. Il paradiso del project management

via Il paradiso del project management Il project management potrebbe non sembrare un paradiso: non è come sorseggiare una bevanda fresca su una spiaggia tropicale. Ma il podcast Project Management Paradise mira a rendere il lavoro di un PM il più vicino possibile al paradiso. 🏖️

Questo podcast sul project management intervista esperti di tutto il mondo. Vengono pubblicate solo poche volte al mese, ma gli episodi più recenti trattano i seguenti argomenti:

IA

Tendenze specifiche del settore per la difesa, l'aerospaziale e il biofarmaceutico

Durezza mentale

Diversità

Trasformazione digitale

A proposito, se siete esperti di project management con una storia da raccontare, potete candidarvi come ospiti della trasmissione. Sono alla ricerca di esperti in:

Project Management

Gestione del cambiamento

Software PM

Gestione del tempo

L'innovazione

Leadership

Cultura aziendale

Potrebbero essere necessari alcuni mesi per entrare nel programma, ma questa è una grande opportunità per chiunque voglia farsi un nome nel mondo del project management.

Disponibile su: Spotify, iTunes, Stitcher

Spotify, iTunes, Stitcher Durata media: 30 minuti

PDUS : Sì

8. Il Podcast del Digital Project Manager

via Il Podcast del Digital Project Manager The Digital Project Manager è un sito di risorse per tutto ciò che riguarda il project management. È ideale per i principianti che hanno bisogno di consigli sul curriculum, comunità e FAQ.

Anche il loro podcast non è da meno. Il Digital Project Manager Podcast si immerge in una combinazione di teoria e pratica del PM, dandovi consigli praticabili per ottimizzare la vostra giornata lavorativa e strutturare la vostra carriera per un esito positivo.

Alcuni degli episodi più recenti del podcast sul project management riguardano:

Mentorship tra pari

Modelli di lavoro agili

Costruzione della carriera

Selezione di un software per il project management

Se siete professionisti del project management e volete fare un ulteriore passo avanti, Digital Project Manager offre anche mini-corsi, programmi di certificazione, una job board e opzioni di iscrizione.

Disponibile su: Spotify, iTunes, Google Podcasts, Stitcher

Spotify, iTunes, Google Podcasts, Stitcher Durata media: 30 minuti

30 minuti PDU : Non chiaro

9. La Squadra PMO

via La squadra PMO La PMO Squad è una società di consulenza per la gestione dei progetti che gestisce anche uno dei migliori podcast sul project management. Il podcast Project Management Office Hours trasmette due volte al mese nuovi episodi incentrati su:

Neuroscienze

Gestione del cambiamento

Parlare in pubblico

Leadership

Ma questo non è il podcast di vostra nonna. La PMO Squad discute regolarmente di argomenti legati al PM, come la danza del fuoco e la standup comedy.

E soprattutto, si ottengono PDU solo per l'ascolto. Sessanta minuti di contenuto equivalgono a una PDU, quindi l'abbuffata degli oltre 100 episodi di Office Hours vi porterà a raggiungere i minimi richiesti in pochissimo tempo.

Disponibile su: Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, iHeart Radio

Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, iHeart Radio Durata media: 1 ora

1 ora PDU : Sì

10. Rivolta Agile

via Rivolta agile Il project management Agile ha un sapore unico. Il podcast sul project management di Agile Uprising è un ascolto obbligato per chi gestisce un team Agile.

Questo podcast approfondisce tutto ciò che riguarda Agile, Lean, UX/Design, leadership e sviluppo software. La maggior parte degli episodi presenta interviste a leader esperti, amministratori delegati e altri professionisti del progetto. Il podcast ha una rosa di ospiti che ruota, in modo da poter ascoltare un'ampia varietà di professionisti.

Gli episodi recenti presentano funzionalità/funzione come:

Produttività

Suggerimenti per l'agilità

Tendenze del settore

Cambiamento organizzativo

Se siete interessati a chattare con i conduttori e la comunità, Agile Uprising ha anche un canale Discord gratuito.

Disponibile su: iTunes, Stitcher

iTunes, Stitcher Durata media: 50 minuti

50 minuti PDU : Non chiaro

Iniziare a implementare il project management nel flusso di lavoro

Il project management è in continua evoluzione. Ascoltando i migliori podcast sul project management potrete migliorare le vostre competenze e tenervi aggiornati sulle ultime tendenze. Ma non dimenticate di applicare ciò che avete imparato! Implementare il project management nel vostro flusso di lavoro per migliorare l'efficienza, la produttività e la qualità del lavoro.

Il modo migliore per aggiungere il project management al vostro flusso di lavoro quotidiano è uno strumento di PM come ClickUp. I team di project management usano ClickUp per collaborare, monitorare le metriche e accelerare i flussi di lavoro. Con ClickUp, siete liberi di gestire i progetti a modo vostro, in una piattaforma personalizzabile al 100% e adattata al modo in cui il vostro team preferisce lavorare. 🤩

Monitoraggio degli obiettivi

Perché separare i vostri gli obiettivi del progetto dal vostro lavoro quotidiano? ClickUp porta i vostri obiettivi Obiettivi e attività insieme in un'unica piattaforma per un monitoraggio più semplice.

Sviluppate una dashboard personalizzata per ogni progetto, membro del team, attività, ecc. Monitoraggio di metriche numeriche, traguardi, vero/falso e altri Obiettivi. Gli Obiettivi possono essere privati o condivisi con il team, in modo che tutti possano vedere i loro stati in tempo reale in un unico posto.

Lavorare alla velocità della luce con ClickUp AI

Il project management è come un branco di gatti. Avete bisogno di tutto l'aiuto possibile ClickUp AI per delegare attività noiose e ripetitive e liberare il vostro tempo per ciò che conta.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-AI.gif ClickUp AI GIF panoramica /$$$img/

Usate ClickUp AI per scrivere più velocemente, riepilogare/riassumere testi, generare risposte alle email e molto altro ancora

ClickUp AI è uno strumento di IA unico nel suo genere, pensato per il vostro lavoro di project manager. Chiedetegli di creare una Sequenza di progetti, di generare brief o di scrivere testi. Genera elementi di azione dalle note della riunione, riepilogare/riassumere il testo e modificare il testo in un attimo.

ClickUp AI è migliore di un assistente umano perché si integra automaticamente con le attività, i progetti e gli Obiettivi per creare flussi di lavoro estremamente semplici.

Scegliete tra 10 visualizzazioni personalizzabili

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-Views.gif Visualizzazioni ClickUp /$$$img/

Esplorate ClickUp per gestire i vostri progetti con la potenza dell'IA, oltre 15 visualizzazioni e automazioni delle attività

Alcune soluzioni software di project management obbligano a visualizzare le attività a modo loro. Sappiamo che ogni PM è diverso, per questo ClickUp viene fornito con più di 15 visualizzazioni personalizzabili .

Con un solo clic, è possibile visualizzare le attività in base a:

Grafico di Gantt

Bacheca (Kanban)

Sequenza

Carico di lavoro

Box

Attività

Mappa mentale

Mappa

Non si può essere ovunque contemporaneamente, ma questo strumento di visualizzazione rende facile vedere tutti i progetti, le attività, le date di scadenza e i carichi di lavoro dei dipendenti in un colpo d'occhio. 👀

Collaborare in tempo reale

Il lavoro asincrono non è sempre pratico. Quando i secondi sono importanti, utilizzate Lavagne online di ClickUp per collaborare con il team in tempo reale. Questa lavagna online virtuale contiene tutte le vostre grandi idee, dandovi spazio per modificarle fino a quando non sono perfette.

Quando è il momento di eseguire tutto, non c'è bisogno di ricopiare il lavoro: ClickUp converte le lavagne online in progetti o attività di ClickUp con un semplice clic.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-Docs-1400x934.png Documenti ClickUp /$$$img/

Collaborate in tempo reale e conservate i vostri dati in modo sicuro in un'unica posizione con ClickUp Docs ClickUp Documenti supporta anche la collaborazione in tempo reale nel cloud. I documenti si collegano ai vostri flussi di lavoro, in modo da poter collegare il vostro lavoro alle vostre attività.

È anche possibile aggiungere widget all'interno dei documenti per aggiornare i flussi di lavoro, gli stati e altro ancora senza lasciare l'editor dei documenti.

Risparmiare tempo con i modelli ClickUp

Formattare i documenti richiede troppo tempo. Abbandonate il lavoro ripetitivo e create un modello di formattazione Modello ClickUp per il vostro progetto. Esiste un modello per quasi tutto, compresi gli uffici di project management (PMO) .

Modelli per piani d'azione, programmi, monitoraggio dei KPI, riunioni di avvio e molto altro.

Assistenza al team del progetto con il giusto software

Ascoltando regolarmente i podcast, potrete affinare le vostre capacità di project management. Se siete alla ricerca di nuovi programmi per i vostri spostamenti mattutini, i podcast sul project management di questa guida fanno al caso vostro.

Quando avete bisogno di mettere in pratica le grandi idee che avete appreso, scegliete ClickUp. Noi diamo ai progetti una dose di sanità mentale, combinando tutto il vostro lavoro - e intendiamo proprio tutto - in un unico posto.

Provate voi stessi la differenza: Create ora gratuitamente la vostra area di lavoro di ClickUp.