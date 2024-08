10 Migliori alternative e concorrenti di Logseq nel 2024

La gestione della conoscenza fa girare il mondo. Quando si gestiscono i propri progetti, si ha bisogno di note e strumenti di delineazione per tenere in ordine i propri pensieri. Questo aspetto è particolarmente chiave quando si lavora con un team, poiché una solida capacità di prendere appunti aiuta a mantenere tutti sulla stessa pagina all'interno dei progetti e tra di essi.

È qui che Logseq entra in gioco per molti utenti individuali e aziendali. Se Logseq non corrisponde ai vostri processi di pensiero o alle vostre operazioni aziendali, è il momento di esplorare le migliori alternative a Logseq in 2024. Questo articolo elenca dieci alternative a Logseq ad alte prestazioni tra cui scegliere.

Che cos'è Logseq?

Logseq è una piattaforma open-source per la gestione della conoscenza che aiuta gli utenti a prendere e archiviare note, ospitare diversi tipi di informazioni e organizzarle.

La piattaforma si integra con vari plugin per adattarsi ai processi di lavoro o allo stack tecnologico dell'azienda e funziona bene sia come strumento di gestione delle attività che come strumento di gestione della conoscenza.

Gli utenti amano Logseq perché è gratis e dà priorità alla privacy degli utenti. Tuttavia, Logseq ha seri limiti. Non esiste un'app per dispositivi mobili, quindi gli utenti che hanno bisogno di prendere note in viaggio sono sfortunati. Inoltre, gli utenti non possono collaborare in Logseq, il che lo rende uno strumento difficile da usare se si ha bisogno di condividere idee con un team o di creare una risorsa di conoscenza a livello aziendale.

Mentre il suo approccio open-source lo ha reso popolare nello spazio della gestione della conoscenza, le alternative a Logseq offrono molto di più in termini di strumenti di collaborazione, casi d'uso mobili e facilità d'uso.

Cosa cercare nelle alternative a Logseq?

Logseq ha numerosi punti di forza da non perdere, quindi cercate alternative Logseq che offrano le stesse funzionalità. Allo stesso tempo, dovrete affrontare le principali debolezze della piattaforma, come i ben noti problemi di prestazioni e le limitate funzioni di collaborazione e mobile. Date la priorità a queste funzionalità/funzione indispensabili quando cercate un'app sostitutiva per prendere appunti o per la gestione della conoscenza:

Facilità d'uso: Soprattutto, scegliete un'app per prendere appunti che sia facile da usare. Un'interfaccia semplice, strumenti versatili per diversi modi di ideare e strutture organizzative semplici sono fondamentali

Soprattutto, scegliete un'app per prendere appunti che sia facile da usare. Un'interfaccia semplice, strumenti versatili per diversi modi di ideare e strutture organizzative semplici sono fondamentali Gestione delle attività: Gli utenti professionali e privati lavorano al meglio quando possono annotare i loro impegni. Cercate un software che vi permetta di trasformare i punti elenco in attività

Gli utenti professionali e privati lavorano al meglio quando possono annotare i loro impegni. Cercate un software che vi permetta di trasformare i punti elenco in attività Capacità di intelligenza artificiale (IA) : L'IA rafforza la presa di note aiutandovi a fare brainstorming, creando strutture intuitive e suggerendo connessioni. Scoprite come diversi strumenti utilizzano l'IA per migliorare la gestione della conoscenza

: L'IA rafforza la presa di note aiutandovi a fare brainstorming, creando strutture intuitive e suggerendo connessioni. Scoprite come diversi strumenti utilizzano l'IA per migliorare la gestione della conoscenza **Se vi piace scrivere i vostri pensieri, optate per strumenti di annotazione in grado di tradurre la scrittura a mano in testo in modo semplice e accurato

Capacità di collaborazione: Scegliete strumenti per prendere appunti che facilitino il lavoro di gruppo, la comunicazione e la condivisione delle idee. L'ultima cosa che volete è che le vostre conoscenze rimangano in un programma isolato

Le 10 migliori alternative a Logseq da usare nel 2024

Spostare le note e i processi da un programma all'altro è un'impresa importante. Abbiamo delineato i punti di forza e di debolezza di alcune delle più popolari alternative a Logseq, in modo che possiate scegliere la vostra preferita e fare il trasferimento solo una volta.

Creare note, organizzarle e assegnarle a diverse attività di ClickUp

ClickUp è una piattaforma all-in-one per la gestione delle conoscenze, delle attività e dei progetti. È possibile prendere note utilizzando prendere note modelli, riorganizzare le note in schemi e piani coesi e condividere le idee con gli altri.

Inizia con Documenti ClickUp dove è possibile creare documenti e wiki con pagine annidate. È anche possibile costruire brevi roadmap, approfondire le conoscenze specialistiche e creare prodotti a partire dalle conoscenze accumulate.

Per ideare, intuitivo Strumenti di IA accelerano il processo di messa su carta dei pensieri. Quindi, raffinate e mescolate le note in un solido knowledge center con ClickUp software di base di conoscenza di ClickUp e modelli per organizzare le idee.

ClickUp è un'applicazione gestione delle attività gli strumenti di gestione delle attività consentono di trasformare le idee in azioni. Potete creare tabelle di impegni, trasformarle in grafici di Gantt con un solo clic e assegnare attività a voi stessi o ai vostri collaboratori. È inoltre possibile tenere sotto controllo gestione del flusso di lavoro con semplici sequenze temporali, commenti e strumenti di registrazione del tempo registrato durante il lavoro.

Sia che si tratti di un scrittore , marketer o manager, intuitivo software di gestione della conoscenza rende più semplice la comunicazione delle idee e il completamento delle attività. Invece di limitarsi ad archiviare le conoscenze, ClickUp consente di trasformarle in una risorsa preziosa per progetti e flussi di lavoro futuri.

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Decine di modelli e visualizzazioni diverse per organizzare i vostri pensieri, collegare le note e costruire la vostra base di conoscenze o wiki in pochi click

Funzioni di presa di nota e gestione delle attività basate sull'IA per una creazione più produttiva

Strumenti di collaborazione per condividere commenti, taggare i documenti di gestione e assegnare attività legate alla scrittura

Migliaia di integrazioni per sfruttare al meglio la vostra base di conoscenze

Limiti di ClickUp

Molteplici funzionalità e controlli creano una curva di apprendimento per i nuovi utenti

Alcune visualizzazioni non sono ancora accessibili sull'app mobile

Prezzi di ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/mese per utente

Business: $12/mese per utente

Aziende: Contattare per i prezzi

ClickUp AI è disponibile per l'acquisto su tutti i piani a pagamento al prezzo di $5 per membro dell'area di lavoro e ospite interno al mese

Valutazioni e recensioni su ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 2.000 recensioni)

Capterra: 4.7/5 (2.000+ recensioni)

2. Ossidiana

Via Ossidiana Obsidian è una robusta app per prendere appunti con versatili funzionalità di gestione e organizzazione della conoscenza. L'app supporta alcuni plugin e dispone di vari temi dell'interfaccia utente (UI) tra cui scegliere.

Gli utenti possono collegare le loro note in una rete di idee, fatti e processi per pensare in modo bidirezionale e facilitare la conoscenza tra le applicazioni. Obsidian è uno strumento popolare, noto come app per il secondo cervello, con una comunità Discord di oltre 50.000 membri che sono felici di discutere diverse strategie e applicazioni.

Le migliori funzionalità/funzioni di Obsidian

Supporto per il Markdown

Sincronizzazione esterna per backup e controllo

Un ampio intervallo di plugin prodotti ufficialmente e dalla comunità per creare note

Limiti di Obsidian

La curva di apprendimento può essere ripida

L'app condivide molti dei limiti di altre applicazioni per la scrittura di markdown

Prezzi di Obsidian

Personale: Free

Commerciale: $50/anno per licenza utente

Valutazioni e recensioni di Obsidian

G2: N/D

Capterra: 4.6/5 (21 recensioni)

3. Notion

Via Notion Notion è un'app popolare per il secondo cervello, grazie alle sue opzioni di progettazione versatili e libere. Lo schema organizzativo dell'app comprende database o campi e blocchi di informazioni annidati. Gli utenti possono modificare le visualizzazioni dei database, utilizzarle in contesti diversi e collegare in modo bidirezionale a qualsiasi campo o dettaglio.

Notion offre migliaia di modelli per diversi casi d'uso e modi di pensare e può ospitare diversi tipi di media, tra cui testi, video e to-dos.

Le migliori funzionalità/funzione di Notion

Un'interfaccia utente semplice ma potente

Backlinking bidirezionale per una facile costruzione e ricerca

Notion IA, un potente assistente alla scrittura

Limiti di Notion

La costruzione senza codice crea una curva di apprendimento molto ripida

L'app può risultare eccessiva per i principianti

Prezzi di Notion

Gratis

Plus: $8/mese per utente

Business: $15/mese per utente

Aziende: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Notion

G2: 4,7/5 (oltre 4.800 recensioni)

Capterra: 4.7/5 (1.900+ recensioni)

4. Note standard

Via Note standard Standard Notes è un'applicazione open source per prendere appunti. Come Logseq, l'app dà priorità alla privacy e utilizza una crittografia completa e l'autenticazione a due fattori. Gli utenti possono creare note ricche di funzionalità e file markdown in chiaro, accedere alle note offline ed esportare i dati. I diversi piani offrono formati e capacità di annotazione più robusti.

Funzionalità/funzioni migliori di Standard Notes

Crittografia XChaCha20-Poly1305 per proteggere le note sensibili

Sincronizzazione in tempo reale su più dispositivi per gestire i progetti

Possibilità di eseguire il backup delle note in file di testo normale

Funzionalità di tag, asterischi e elementi fissati nel piano Free

Limiti delle note standard

Alcune funzionalità/funzione sono disponibili solo nei piani a pagamento

La navigazione nell'interfaccia richiede molti clic

Prezzi di Standard Notes

Standard: Gratis

Produttività: $90/anno

Professionale: $120/anno

Standard Note valutazioni e recensioni:

G2: 3.9/5 (12 recensioni)

Capterra: 4.6/5 (11 recensioni)

5. Camminare

Via Camminare Roam Research è un'applicazione per il secondo cervello che collega bidirezionalmente le informazioni per facilitarne la ricerca e l'organizzazione.

L'app include il supporto per Markdown, come molte alternative a Logseq, e le note di Markdown hanno funzioni e strumenti simili. Roam funziona principalmente come base di conoscenza personale piuttosto che come strumento per team o organizzazioni. Gli utenti possono personalizzare i loro temi e aggiungere attività alle loro note, e il cloud memorizza le informazioni.

Le migliori funzionalità/funzione di Roam

Facili collegamenti bidirezionali per pensieri e idee collegate tra loro

Organizzazione delle note basata su gerarchie per una facile riorganizzazione e rimescolamento

Un'interfaccia molto semplice

Limiti di Roam

Le funzionalità di collaborazione sono minime

Le opzioni di integrazione sono limitate

Il piano di assistenza è costoso e richiede un commit di cinque anni

Prezzi Roam

Pro: $15/mese o $165/anno

Credente: $500/5 anni

valutazioni e recensioni di #### Roam

G2: N/D

Capterra: 4.4/5 (17 recensioni)

6. Evernote

Via Evernote Evernote è una popolare app per prendere appunti che consente agli utenti di salvare note di testo, immagini e altri media. Questa applicazione libera include funzionalità di scrittura a mano, organizzazione in stile taccuino e strumenti di web-clipping per salvare e organizzare le informazioni.

Evernote è un'app popolare da anni, soprattutto per gli utenti privati. È possibile creare elenchi di cose da fare, progetti e bacheca delle idee e persino di registrare note audio. L'app è facile da consultare e il suo strumento di ricerca è in grado di riconoscere le parole nelle immagini, negli allegati e nella scrittura a mano per consolidare facilmente le informazioni pertinenti.

Le migliori funzionalità/funzione di Evernote

Possibilità di archiviare e trovare informazioni in immagini, testo, note audio, scrittura a mano e altro ancora

Accessibilità offline

Facilità di utilizzo per prendere appunti digitali e mantenere le note organizzate

Possibilità di utilizzare Evernote come editor di testi e applicazione Da fare

Limiti di Evernote

La condivisione di note al di fuori di Evernote è complicata

L'app ha meno funzionalità/funzioni rispetto a strumenti analoghi, soprattutto nella versione gratis

Prezzi di Evernote

Gratuito

Personale: 14,99 dollari/mese

Professionale: $17,99/mese

Evernote Teams: 24,99 dollari/utente/mese

Valutazioni e recensioni di Evernote

G2: 4,4/5 (oltre 2.000 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 8.100 recensioni)

7. Workflowy

Via Flusso di lavoro Workflowy è un popolare programma di strumento per il project management per team e aziende che devono condividere e agire sulle idee. È possibile memorizzare le informazioni in schemi e strutture ad albero; nei piani a pagamento lo strumento può contenere elenchi nidificati illimitati e dispone di funzioni di evidenziazione, filtraggio e ricerca facili da usare. Gli utenti possono anche esportare i backup su Dropbox e accedere a Workflowy su sistemi Windows, Mac e Linux.

Le migliori funzionalità/funzione di Workflowy

Semplici strumenti per la creazione di schemi e la nidificazione di note per un'efficiente presa di appunti

Possibilità di utilizzare Workflowy come strumento di gestione delle attività senza fronzoli

Strumenti di collaborazione integrati nel software

Un'interfaccia minimalista per un lavoro senza distrazioni

Limiti di Workflowy

Spostare le note in una nuova posizione può essere difficile

Le opzioni di formattazione e di design sono limitate

I rinvii sono necessari per aggirare il limite mensile delle note

Prezzi di Workflowy

Basic: gratis

Workflowy Pro: 4,99 dollari/mese

Valutazioni e recensioni su Workflowy

G2: 4.4/5 (22 recensioni)

Capterra: 4.7/5 (12 recensioni)

8. Joplin

Via Joplin Joplin è una semplice app per prendere appunti, facile da usare per i principianti e con funzionalità più complesse per i più esperti. Il programma open-source è compatibile con decine di plugin per semplificare la condivisione degli appunti e l'integrazione tra diversi strumenti, ha una comunità attiva e offre la crittografia end-to-end per note molto sicure.

Le migliori funzionalità/funzioni di Joplin

Robusta sicurezza delle note

Facile importazione di Microsoft OneNote e Evernote in Joplin

Strumenti di condivisione delle note in modo collaborativo

Strumenti di web-clipping per prendere facilmente le note

Un ambiente di scrittura senza distrazioni

Limiti di Joplin

I limiti di dimensione del piano Free sono restrittivi

L'app ha meno funzionalità/funzione rispetto ad altri strumenti per la presa di note

Prezzi di Joplin

Basic: 2,99 euro/mese

Pro: 5,99 €/mese

Teams: 7,99 €/mese

Joplin valutazioni e recensioni

G2: N/D

Capterra: N/A

9. Supernotes

Via Supernote Supernotes è un'applicazione unica per prendere appunti che memorizza le note come semplici schede invece che come file o cartelle per rivedere e organizzare le informazioni. L'interfaccia è facile da usare e la riorganizzazione e il tag delle schede per i diversi progetti o per le note di preparazione agli esami è semplice.

Gli utenti possono condividere le schede, invitare altri utenti nelle loro notecard e lavorare con le note offline. L'app include funzionalità/funzione non disponibili in altri strumenti, come un calendario a mappa di calore per tenere traccia delle abitudini di lavoro, una raccolta di pensieri per prendere appunti in fretta e furia e un collegamento visivo bidirezionale. Supernotes è ideale per gli utenti che non amano gli altri strumenti per prendere appunti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Supernotes

Strumenti e formati organizzativi multipli, come la nidificazione multi-parentale, i calendari e le visualizzazioni delle note su foglio largo

Sincronizzazione su più dispositivi e accesso offline

Strumenti di gestione delle attività facili da usare

Limiti di Supernotes

I tempi di sviluppo e di rilascio delle funzionalità/funzione sono lenti

La versione gratis consente solo 100 schede

Prezzi di Supernotes

Starter: gratis

Unlimitato: 8€/mese

Valutazioni e recensioni di Supernotes

G2: Nessuna recensione

Capterra: N/A

10. Schiuma

Via Schiuma Foam è un'applicazione gratuita e open-source per la gestione della conoscenza personale che utilizza Visual Studio e GitHub per pubblicare le note. Gli utenti possono creare un'area di lavoro Foam e sviluppare una serie di documenti Markdown che coprono ciascuno un singolo argomento.

La piattaforma include visualizzazioni di grafici per il backlinking e la connessione degli argomenti. Roam Research ha ispirato Foam, quindi ci si aspetta di vedere alcune somiglianze. È possibile condividere i contenuti, accedervi su diversi dispositivi e pubblicarli su GitHub Pages.

Le migliori funzionalità/funzione di Foam

Note che si connettono per creare uno schema organizzativo in stile "secondo cervello"

Possibilità di completare automaticamente le note con Wikilink

Strumenti di collaborazione

Limiti della schiuma

Foam richiede un account GitHub e una certa familiarità con la piattaforma

L'app non è facile da usare per gli utenti privati e professionali che cercano un'interfaccia semplice

Prezzi di Foam

Free e in fase di sviluppo

Valutazioni e recensioni della schiuma

G2: N/D

Capterra: N/A

Creare note, schemi e basi di conoscenza migliori con ClickUp

Non affidatevi solo al vostro cervello: costruitevi un secondo cervello con applicazioni per prendere appunti e gestire la conoscenza ricche di funzionalità/funzione. Le app per prendere appunti di oggi sono versatili e consentono di scrivere note, archiviare informazioni e ricordare dettagli in qualsiasi modo che si adatti ai vostri processi di pensiero.

E con ClickUp, potete fare di più che mettere la penna sulla carta. Iniziate a fare brainstorming con modelli e strumenti di IA, ricostruite le vostre note con schede e collegamenti bidirezionali e conservate le conoscenze della vostra organizzazione in un database vivente che tutti possono utilizzare. Trasformate le vostre note in attività, idee per progetti e contenuti con una un account gratuito di ClickUp oggi stesso e vedete dove vi portano i vostri pensieri.