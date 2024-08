10 Migliori alternative e concorrenti di OBS nel 2024

I video sono fondamentali in qualsiasi strategia di comunicazione aziendale. Potreste voler condividere e registrare il vostro schermo per mostrare i processi di lavoro, creare tutorial e risorse utili per i clienti o rafforzare la base di conoscenze della vostra organizzazione.

Oppure, forse i video fanno parte del vostro prodotto principale e un ottimo software di registrazione video è necessario per la vostra azienda, per il vostro canale YouTube o per il vostro hobby del live streaming.

Open Broadcast Software (OBS) è una scelta popolare per lo streaming live e la registrazione di giochi, ma ha molte funzionalità/funzioni complesse e una curva di apprendimento ripida, che lo rendono poco pratico per molti utenti. Esistono decine di alternative a OBS che offrono interfacce più semplici per i principianti, tempi di adozione più rapidi e una voce più morbida nel live streaming.

In questa guida esaminiamo le dieci migliori alternative a OBS nel 2024, in modo che possiate confrontare le loro funzionalità/funzioni e trovare quella giusta per voi.

Cosa sono le alternative a OBS?

Le alternative a OBS sono opzioni software per la registrazione di gameplay e lo streaming dal vivo che hanno molte delle stesse funzionalità/funzioni di OBS. Questi programmi alternativi possono fornire flussi di lavoro, assistenza e funzioni più adatte alle vostre esigenze.

I software per la registrazione e lo streaming dal vivo possono registrare le immagini sullo schermo e possono filmare se stessi per creare filmati delle proprie reazioni in tempo reale. Il programma dovrebbe anche offrire strumenti di modifica e rifinitura per creare un video finale raffinato da pubblicare o condividere.

Le alternative OBS di alta qualità forniscono le stesse funzioni di registrazione e modifica, migliorando l'esperienza dell'utente, preservando la qualità dei video e offrendo una piattaforma più adatta ai principianti. La migliore alternativa a OBS è quella che si adatta al vostro flusso di lavoro, al vostro budget e alla vostra esperienza.

Cosa cercare nelle alternative a OBS?

Le diverse opzioni software possono offrire una miriade di funzionalità/funzione, strumenti, larghezza di banda e prezzi. Prima di iniziare a cercare alternative a OBS, decidete cosa è più importante. Cercate questi requisiti nella ricerca del giusto sostituto di OBS:

**Il software deve consentire di registrare facilmente lo schermo, se stessi o entrambi. L'ideale è che il software sia in grado di gestire più piattaforme contemporaneamente

Lavagna online e strumenti di modifica: Le funzionalità di modifica di base sono indispensabili. Le alternative di OBS devono avere almeno strumenti di taglio e modifica per video e audio e devono includere funzioni di evidenziazione e disoftware di lavagna online funzionalità/funzione

Le funzionalità di modifica di base sono indispensabili. Le alternative di OBS devono avere almeno strumenti di taglio e modifica per video e audio e devono includere funzioni di evidenziazione e disoftware di lavagna online funzionalità/funzione **Alcuni software freemium aggiungono filigrane quando si esporta il filmato e altri limitano la durata di ogni video. Cercateregistratori di schermo senza filigrane o sovrapposizioni che disturbano

**OBS è ricco di funzionalità/funzione ma troppo complesso per molti utenti. Le buone alternative a OBS avranno un'interfaccia intuitiva che i nuovi utenti potranno capire facilmente, comprese le opzioni di live streaming che possono semplificare l'esportazione dei contenuti per il caricamento sulle piattaforme più diffuse

**I file cristallini sono essenziali per il vostro marchio e il vostro canale. Scegliete un software che non tagli gli angoli e che abbia un monitoraggio audio multitraccia

Le 10 migliori alternative a OBS Studio nel 2024

Conoscere le opzioni più popolari sul mercato può aiutarvi a selezionare le migliori alternative a OBS nel 2024. Il nostro elenco di software per lo streaming dal vivo e la registrazione dello schermo illustra in dettaglio i pro e i contro, i prezzi e le recensioni delle dieci migliori alternative a OBS disponibili.

1. ClickUp: Il migliore per la registrazione dello schermo

Organizzare le attività di produzione video in ClickUp, con le sue 15 visualizzazioni dinamiche, per una migliore gestione dei progetti video

Per ottenere un esito positivo nei canali video non bastano solo le riprese. ClickUp è un programma all-in-one software di project management per la produttività video aiuta a creare, modificare e pubblicare i video.

Con ClickUp Clip è possibile registrare lo schermo, aggiungere l'audio dal microfono e condividere i video con un collegato. In questo modo è possibile creare facilmente messaggi, idee e comunicare istantaneamente con i propri colleghi team interfunzionali .

Per comodità, utilizzare la funzione ClickUp registratore di schermo di Chrome, in estensione per messaggi e filmati di produttività, iniziate a fare brainstorming e a ideare in modo più efficace con la nostra piattaforma modelli di storyboard e utilizzare le visualizzazioni del project management per assegnare attività a tutti i progetti di produttività. È anche possibile creare e rivedere i flussi di lavoro interni con Modelli di procedure operative standard che aiutano tutti a completare più velocemente le attività di produttività.

Pronti a sperimentare strumenti di creazione dei contenuti con intelligenza artificiale (IA) ? Iniziate a esplorare le vostre opzioni e guidate la vostra IA utilizzando ClickUp per generare prompt, linee guida di branding e tutto ciò che serve per registrare video tutorial.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Qualità audio e video di livello professionale

Nessun limite di tempo o filigrana sulle registrazioni dello schermo

Facile condivisione dei contenuti tramite collegamenti sicuri

Integrazione con un sito completato disoftware per il project management per pianificazioni di produttività più rapide e coese

Registratore di schermo leggero che non causa lag dello schermo del computer

Limiti di ClickUp

I piani Free Forever hanno solo 100 MB di spazio di archiviazione

La moltitudine di funzionalità/funzione può rappresentare una curva di apprendimento per gli utenti alle prime armi con la produzione di video

Prezzi di ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/mese per utente

Business: $12/mese per utente

Aziende: Contattare per i prezzi

ClickUp AI: disponibile per l'acquisto su tutti i piani a pagamento al prezzo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp e ospite interno al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 2.000 recensioni)

Capterra: 4.7/5 (2.000+ recensioni)

2. Camtasia: il migliore per la creazione di video di formazione

Via TechSmith I video comunicano molte informazioni in modo più chiaro del solo testo. Camtasia può rendere le registrazioni delle schermate e le note videoregistrate parte delle vostre strategie di comunicazione interna e di formazione.

Questo software all-in-one è ottimo per i principianti, con funzionalità/funzione per la registrazione, la modifica e gli effetti. Potete usare questa alternativa a OBS Studio per registrare filmati grezzi, modificarli e caricarli immediatamente su YouTube, intranet e altre piattaforme.

Le migliori funzionalità/funzioni di Camtasia

Funzionalità/funzione complete per il taglio, il ritaglio, lo spostamento e la ri-registrazione di filmati

Libreria di risorse libere da diritti per gli effetti

Facile processo di caricamento su Vimeo, YouTube e altro ancora

Software di streaming semplice, ideale per i principianti

Limiti di Camtasia

Gli aggiornamenti possono essere improvvisi e dannosi

L'elaborazione dei video è lenta

Prezzi di Camtasia

Sottoscrizione individuale: $179,88/anno

Licenza perpetua: 299,99 dollari (una tantum)

Valutazioni e recensioni di Camtasia

G2: 4,6/5 (oltre 1.000 recensioni)

Capterra: 4.6/5 (oltre 300 recensioni)

3. Streann Studio: Il migliore per la creazione e la condivisione di video dal vivo online

Via Studio Streann Streann Studio è un software completo basato su browser per la creazione di video e stream in diretta sulle piattaforme più diffuse. La dashboard, facile da usare, rende semplice la registrazione e include anche la modifica in diretta e il strumenti di progettazione per personalizzare al volo i flussi in diretta.

Streann Studio offre anche opzioni di registrazione, modifica e pubblicazione di video preregistrati. È una scelta eccellente per gli influencer e i live streamer che devono creare video visivamente accattivanti in modo affidabile.

Le migliori funzionalità di Streann Studio

Opzioni di streaming diretto per YouTube, Facebook e Twitch

Funzionalità di condivisione dello schermo

Facile registrazione di audio e video

Video di alta qualità con strumenti per gli effetti dal vivo

Limiti di Streann Studio

Inserisce una filigrana sul piano gratuito

Limita il numero di ospiti, anche nei piani premium

Limita lo streaming sul piano gratuito

Prezzi di Streann Studio

Basic: gratis

Argento: $19/mese o $150/anno

Oro: $29/mese o $230/anno

Platino: $99/mese o $950/anno

Prosumer (5 licenze): $395/mese o $3.950/anno

Valutazioni e recensioni su Streann Studio

G2: 4.8/5 (2 recensioni)

Capterra: Nessuna recensione

4. XSplit: Il migliore per i flussi live di alta qualità

Via XSplit XSplit Broadcaster è una potenza nello spazio dello streaming live e del gameplay. Offre una cattura completa dello schermo, comprese funzionalità/funzione di registrazione per le chiamate Zoom e Discord. Può trasmettere video alle principali piattaforme con plugin nativi e registrare più uscite video e audio contemporaneamente.

XSplit offre anche funzionalità/funzioni per la realizzazione di panini virtuali, compresa la possibilità di personalizzare le schermate di ringraziamento e di allontanamento per mostrare mecenati e donatori.

Le migliori funzionalità/funzioni di XSplit

Effetti per eventi virtuali dinamici e flussi in diretta

Opzioni personalizzate per piattaforme di streaming, output e modifiche

Animazioni, effetti e strumenti di modifica in una potente interfaccia

Limiti di XSplit

Ha un livello di complessità elevato, paragonabile a quello di OBS

Utilizza molta potenza di elaborazione durante lo streaming

Prezzi di XSplit

VCam Premium: $30/anno

Broadcaster Premium: $60/anno

Pacchetto Premium: $70/anno

Valutazioni e recensioni di XSplit

G2: 3.9/5 (oltre 20 recensioni)

Capterra: 4.1/5 (50+ recensioni)

5. Wave.video: Il migliore per la creazione e la condivisione di video coinvolgenti online

Via Onda.video Wave.video offre numerose funzionalità/funzione per lo streaming dal vivo e la creazione di video coinvolgenti. L'interfaccia è facile da esplorare e da usare e include strumenti per effetti, layout personalizzati e modifiche, con scorciatoie da tastiera per gli utenti avanzati. Le funzionalità/funzione di Wave.video sono tutte basate sul web, quindi non è necessario scaricare nulla, ed è in grado di gestire il multistreaming su più canali.

Le migliori funzionalità/funzioni di Wave.video

Semplici strumenti di modifica e di effetto

Facili funzionalità di hosting per gli ospiti

Hosting e modifica basati sul Web

Libreria di effetti sonori, immagini e clip video

Limiti di Wave.video

Limiti significativi sui piani gratuiti

Occasionali ritardi video o audio

A volte il funzionamento è lento

Prezzi di Wave.video

Gratuito

Streamer: $16/mese

Autore: 24 dollari/mese

Business: 48 dollari al mese

Wave.video valutazioni e recensioni

G2: 4.6/5 (80 recensioni)

Capterra: 4.6 (370+ recensioni)

6. Wirecast: Il migliore per i live stream personalizzabili e interattivi di alta qualità

Via Trasmissione via cavo Wirecast è una piattaforma di live streaming e modifica video di livello professionale. Offre funzionalità complete di registrazione e modifica dell'audio, tra cui la registrazione multitraccia e il mixaggio in piattaforma. È possibile collegare fonti illimitate (compresa la registrazione via webcam), mixare fino a otto tracce audio nel video e utilizzare controlli e funzionalità/funzione di modifica standard del settore. Questo software è in grado di creare live stream altamente coinvolgenti e interattivi.

Le migliori funzionalità/funzioni di Wirecast

Gestisce flussi audio e requisiti complessi

Semplifica lo streaming live sulle principali piattaforme

Offre conferenze peer-to-peer per eventi e podcast

Limiti di Wirecast

Le diverse funzionalità/funzioni rendono la piattaforma complessa

Il piano standard consente solo due ospiti

I prezzi possono essere elevati per i principianti

Prezzi di Wirecast

Studio Wirecast: $35/mese

Wirecast Pro: 46 dollari/mese

Valutazioni e recensioni di Wirecast

G2: 4.2/5 (36 recensioni)

Capterra: 4.6/5 (14 recensioni)

7. Bandicam: Il migliore per creare video dall'aspetto professionale

Via Bandicam La prossima alternativa a OBS è Bandicam, uno strumento di registrazione dello schermo adatto ai principianti e facile da usare dall'inizio alla fine. È possibile catturare screenshot, registrare lo schermo e aggiungere video e audio dalla webcam o dal microfono.

Si tratta di uno strumento semplice e completo che offre tutto ciò che serve per catturare, evidenziare e annotare le registrazioni. Create video di aspetto professionale su YouTube o per la formazione interna per facilitare la comunicazione.

Le migliori funzionalità/funzioni di Bandicam

Funzionalità e strumenti incredibilmente semplici

Opzioni di registrazione estese per webinar ed eventi lunghi

Strumenti per il disegno e la digitazione in tempo reale per tutorial e how-to

Limiti di Bandicam

Bandicam è disponibile solo per gli utenti di Microsoft Windows

Non ci sono funzionalità/funzione avanzate di modifica

Prezzi di Bandicam

Una licenza: 39,95 dollari (una tantum)

Due licenze: 59,96 dollari (una tantum)

Valutazioni e recensioni di Bandicam

G2: 4.4/5 (32 recensioni)

Capterra: 4.5/5 (oltre 100 recensioni)

8. Lightstream: Ideale per creare live stream di maggiore impatto per aziende, podcaster, conduttori di talk show e giocatori di console

Via Flusso di luce Lightstream è una piattaforma di broadcasting per lo streaming audio e video in diretta. Funziona in cloud, in modo da poter trasmettere facilmente eventi in diretta da qualsiasi posizione. È possibile trasmettere su YouTube, Twitch e Facebook attraverso la piattaforma e offre integrazioni di terze parti per strumenti avanzati di modifica e interazione.

Le registrazioni video e audio sono di alta qualità, anche nella versione mobile. Gli operatori esperti possono facilmente invitare ospiti, personalizzare il video e trasmettere direttamente ai follower.

Le migliori funzionalità/funzioni di Lightstream

Ore di streaming illimitate

Interfaccia facile da usare

Comodo funzionamento interamente nel cloud

Push live streaming nativo su YouTube e altre importanti piattaforme

Limiti di Lightstream

Il livello di prezzo determina i fotogrammi al secondo (fps)

Il programma limita il numero di ospiti per la produttività

Prezzi Lightstream

Giocatore: $8-$16/mese

Autore: $25-$50/mese

Valutazioni e recensioni di Lightstream

G2: 4.7/5 (oltre 20 recensioni)

Capterra: 5/5 (4 recensioni)

9. ScreenPal: Il migliore per la registrazione di tutorial, dimostrazioni e webcam

Via ScreenPal Quando si desidera un semplice strumento di cattura dello schermo per registrare e comunicare le idee, ScreenPal offre un'interfaccia semplice e intuitiva. È disponibile per dispositivi Windows, Mac e Chromebook e non è necessario un account per iniziare a usarlo.

Forse conoscete ScreenPal con il suo nome precedente, Screencast-O-Matic. In questo caso, la versione attuale offre ancora le stesse funzionalità/funzione, la facilità di modifica e le opzioni gratuite. Ha tutti gli strumenti necessari per registrare esercitazioni e dimostrazioni di base per YouTube o per le comunicazioni aziendali interne.

Le migliori funzionalità/funzione di ScreenPal

Include diversi strumenti e produttività, come la registrazione dello schermo, la modifica dei video, gli screenshot e la costruzione di storie

Offre la funzione IA speech-to-text e l'OCR image-to-text

Fornisce una libreria di immagini, musica e video liberi da diritti d'autore

Limiti di ScreenPal

Problemi occasionali di caricamento che richiedono una reinstallazione

Arresti imprevedibili durante progetti complessi

Prezzi di ScreenPal

Deluxe: $3/mese (annuale)

Premier: $6/mese (annuale)

Max: $10/mese (annuale)

Valutazioni e recensioni di ScreenPal

G2: 4.3/5 (80 recensioni)

Capterra: 4.4/5 (57 recensioni)

10. Flutin: il migliore per il multistreaming di video in diretta

Via Flutin Flutin è una piattaforma di live-streaming basata sul web che offre oltre 30 destinazioni di streaming, tra cui Instagram. I giocatori possono ospitare gameplay multistream e gli autori di contenuti possono ospitare più ospiti o registrare eventi dal vivo. È possibile personalizzare il branding, aggiungere sfondi e customizzare facilmente i video. Con questo studio di modifica video è semplice realizzare video live in multistreaming.

Le migliori funzionalità/funzioni di Flutin

Capacità di multistreaming su diverse piattaforme popolari

Uscita video e audio di alta qualità

Diversi tipi di produttività, tra cui talk show, podcast, webinar e streaming in diretta

Opzioni di monetizzazione, tra cui mance, richieste a pagamento e vendite di biglietti

Limiti di Flutin

Occasionali malfunzionamenti e blocchi dello schermo

Limitate opzioni di gateway di pagamento per la monetizzazione all'interno della piattaforma

Limiti alle ore di streaming, ai canali e agli ospiti sullo schermo in base al livello del piano

Prezzi di Flutin

Piano Free

Basic: 12,50 dollari/mese (piano annuale)

Advance: 32,50 dollari/mese (piano annuale)

Agenzia: 65,80 dollari/mese (piano annuale)

Valutazioni e recensioni di Flutin

G2: 4.6/5 (45 recensioni)

Capterra: 4.6/5 (42 recensioni)

Potenziate lo streaming live e la registrazione video con le moderne soluzioni software

La produzione video e la registrazione dello schermo diventano parte integrante del vostro flusso di lavoro con le solide alternative OBS. I contenuti migliorano e la comunicazione interna diventa più semplice quando la registrazione video di alta qualità e senza watermark è a portata di clic.

Potete usare i video per far crescere il vostro marchio e il vostro pubblico in modo conveniente, strumenti collaborativi e processi. Se cercate funzioni di live streaming e di registrazione video integrate nel vostro project management hub, prendete in considerazione ClickUp. Registratevi per un account gratuito e iniziate a creare oggi stesso.