I 10 migliori software di collaborazione per il marketing per potenziare i team di marketing

Il marketing è un'operazione dalle mille sfaccettature che richiede l'intervento di tutti. 👐

Affinché la vostra campagna abbia un esito positivo, è necessario che tutto e tutti entrino in sinergia. Sebbene i fogli di calcolo e le email possano aiutare a organizzare il lavoro in una certa misura, i problemi sorgono quando il team e la clientela iniziano a espandersi.

Quando si tratta di imprese complesse come il marketing, uno strumento di collaborazione efficace può essere un salvavita. Può rendere il lavoro dei manager e degli addetti al marketing meno stressante e più mirato.

Elenco delle 10 migliori soluzioni per trovare uno strumento di marketing **software di collaborazione per migliorare il vostro flusso di lavoro e far schizzare alle stelle il ROI delle vostre campagne .

Cos'è il software di collaborazione per il marketing?

Il software di collaborazione per il marketing è un sistema che facilita la comunicazione e la coordinazione del lavoro tra i vari membri del team agenzie di marketing e team.

Con un adeguato strumento di collaborazione di marketing, l'intricata operazione che è il marketing sembra più gestibile. Il software mette in connessione diversi dipartimenti, come quello SEO e quello creativo, consentendo loro di unirsi e creare una narrazione coesiva del marchio che stimoli il coinvolgimento. 🏆

Dall'organizzazione di tempo e risorse alla raccolta di feedback dai colleghi, il software di collaborazione per il marketing è uno strumento indispensabile per gestire campagne di marketing dall'esito positivo.

Cosa cercare negli strumenti di collaborazione per il marketing?

Oltre alle evidenti funzionalità/funzione di comunicazione, nella scelta del vostro prossimo software di collaborazione per il marketing tenete a mente le seguenti funzioni:

Project management : Uno strumento di collaborazione per il marketing dovrebbe consentire di creare e mantenere un flusso di lavoro efficace con attività, pianificazione e monitoraggio dello stato

: Uno strumento di collaborazione per il marketing dovrebbe consentire di creare e mantenere un flusso di lavoro efficace con attività, pianificazione e monitoraggio dello stato Facilità d'uso : Il software deve essere al servizio dell'utente e non il contrario. Lo strumento di collaborazione scelto deve essere intuitivo e richiedere una formazione minima

: Il software deve essere al servizio dell'utente e non il contrario. Lo strumento di collaborazione scelto deve essere intuitivo e richiedere una formazione minima Automazioni : Più attività ripetitive il software è in grado di automatizzare, più tempo e lavoro saranno richiesti per l'ideazione e il controllo di qualità

: Più attività ripetitive il software è in grado di automatizzare, più tempo e lavoro saranno richiesti per l'ideazione e il controllo di qualità Modifica dei contenuti : Se il software consente la creazione e la modifica dei contenuti, dovrebbe anche avere funzionalità/funzione di correzione di bozze e controllo della versione per rendere il processo più fluido

: Se il software consente la creazione e la modifica dei contenuti, dovrebbe anche avere funzionalità/funzione di correzione di bozze e controllo della versione per rendere il processo più fluido Integrazione : I lavori richiesti dal marketing raramente sono racchiusi in un'unica piattaforma. Ecco perché il software personalizzato dovrebbe integrarsi con altri software, come quelli per le videoconferenze, l'email marketing e la gestione delle relazioni con i clienti (CRM)

: I lavori richiesti dal marketing raramente sono racchiusi in un'unica piattaforma. Ecco perché il software personalizzato dovrebbe integrarsi con altri software, come quelli per le videoconferenze, l'email marketing e la gestione delle relazioni con i clienti (CRM) Scalabilità: Se tutto va bene, il numero di clienti e membri del team dovrebbe crescere. Il software di marketing collaboration deve essere in grado di adattarsi a questa situazione con un ritardo minimo

I 10 migliori software di collaborazione per il marketing da utilizzare nel 2024

Per aiutarvi a scoprire l'opzione ideale per il vostro team, abbiamo selezionato 10 dei nostri software di collaborazione per il marketing preferiti, presentandone i pro, i contro, i prezzi e le valutazioni.

Si noti che questi strumenti non sono stati progettati principalmente per la collaborazione, ma ospitano numerose funzionalità/funzione che facilitano la comunicazione e l'efficienza del team durante l'intera campagna.

1. ClickUp /$$$img/

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-1400x1055.png ClickUp /$$$img/

ClickUp è dotato di tutto ciò che serve per una collaborazione fluida con il team di marketing

Come un all-in-one project management **ClickUp ha più funzionalità/funzione di quante ne possiamo elencare in una sola seduta. Per questo motivo abbiamo individuato cinque delle funzioni più preziose per team di marketing :

ClickUp Lavagne online : Utilizzate testi, forme e scarabocchi per fare brainstorming in tempo reale con il vostro team su nuove idee per le campagne e per creare un'immagine pratica roadmap di marketing Vista Carico di lavoro di ClickUp : Valuta la capacità di ciascun membro del team per poter allocare le risorse in modo realistico. Monitoraggio di sequenza del progetto con le viste Sequenza e Gantt Visualizzazione ClickUp Chattare : Avviare una conversazione su specifiche campagne con qualsiasi individuo o gruppo Documenti ClickUp : Crea documentazione, reportistica o contenuti di marketing di bell'aspetto, collegandoli alle attività e gestendo l'accesso dei compagni di squadra Correzione di bozze e feedback : Allega PDF, immagini o video alle attività e invita il tuo team a valutare il contenuto con annotazioni e commenti

ClickUp dispone già di funzionalità/funzione che coprono la maggior parte dei processi di marketing, ma è possibile integrarlo con oltre 1.000 altre app per semplificare ulteriormente le operazioni.

Non sapete come iniziare a sfruttare i numerosi punti di forza di ClickUp? Date un'occhiata a questo pre-costruito Modello operativo per il team di marketing di ClickUp per un inizio rapido. 🏃

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Organizzate il lavoro con attività, sottoattività e liste di controllo

Ideare collettivamente con le lavagne online di ClickUp

Gestire le risorse e il tempo con le viste Carico di lavoro, Sequenza e Gantt di ClickUp

Generazione, modifica e revisione dei contenuti con ClickUp Documenti e Correzione di bozze

Automazioni pronte e personalizzate

Comunicare con i commenti sulle attività e con la visualizzazione della chat

Integrazione con oltre 1.000 strumenti

Obiettivi, attività cardine e monitoraggio dello stato di avanzamento

ClickUp Assistente di scrittura IA Limiti di ClickUp

L'enorme numero di funzioni richiede un po' di tempo per abituarsi

Tempi di caricamento occasionalmente lenti

Prezzi di ClickUp

Free Forever : gratis

: gratis Unlimitato : $7/mese/utente

: $7/mese/utente Business : $12/mese/utente

: $12/mese/utente Azienda : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di 5 dollari per area di lavoro

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4.7/5 (9.000+ recensioni)

: 4.7/5 (9.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (3.000+ recensioni)

2. CoSchedule

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/CoSchedule-1400x916.png CoSchedule /%img/

Via: CoSchedule CoSchedule offre una matrice di strumenti diversi pensati per i marketer. La sua famiglia di prodotti Marketing Suite è composta da:

Calendario Organizzatore Organizzatore di contenuti Organizzatore di lavoro Organizzatore di risorse

Il Work Organizer è l'hub dietro le quinte per tutto ciò che riguarda la collaborazione. Tra le sue funzionalità/funzioni degne di nota vi sono gli elenchi delle attività da fare dei dipendenti, un calendario per il monitoraggio degli stati di avanzamento giornalieri, settimanali e mensili rispetto alle scadenze e modelli per le attività ricorrenti e i progetti di marketing.

È possibile definire regole per le attività e trigger per il passaggio automatico da una fase all'altra. Ad esempio, è possibile rendere obbligatorie le approvazioni legali e di conformità, per garantire che i progetti siano conformi a tutti gli standard del settore. ✅

Le migliori funzionalità/funzione di CoSchedule

Visualizzazione in tempo reale degli elenchi delle attività dei dipendenti

Calendario per la gestione del lavoro con monitoraggio dello stato di avanzamento

Modelli di attività ricorrenti con stima della data di scadenza

Regole per le attività e trigger intelligenti per le Automazioni

Strumenti dedicati per i social media e marketing dei contenuti Reportistica personalizzata da condividere con gli stakeholder

Visualizzazioni multiple, tra cui Kanban e Calendario

Limiti di CoSchedule

Lamentele sull'aspetto e sul layout dell'interfaccia utente

Alcuni utenti lo ritengono costoso nel lungo periodo

Prezzi di CoSchedule

Calendario : Free

: Free Calendario : $19/mese (fatturazione annuale)

: $19/mese (fatturazione annuale) Calendario : Prezzi disponibili su richiesta

: Prezzi disponibili su richiesta Marketing Suite: Prezzi disponibili su richiesta

Valutazioni e recensioni su CoSchedule

G2 : 4.4/5 (200+ recensioni)

: 4.4/5 (200+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (100+ recensioni)

3. Sharelov

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/Sharelov.png Sharelov /%img/

Via: Sharelov Con Sharelov, voi e il vostro team di marketing potete dare sfogo alla vostra creatività mentre il software si occupa del resto. Disponibile su qualsiasi dispositivo, Sharelov mantiene tutti i dati organizzati e in un cloud in modo che chiunque possa recuperarli con facilità. ☁️

Creare To Teams per ogni membro del team e monitorare lo stato di avanzamento e le modifiche di ogni creatività nei vari reparti. Una volta pronti, condividete gli asset con il client controllando l'accesso, in modo che il lavoro interno rimanga segreto. Per definire le date di pubblicazione delle creatività, è sufficiente inserirle nel calendario condiviso e il gioco è fatto.

Le migliori funzionalità/funzione di Sharelov

Basato su cloud e accessibile su tutti i dispositivi

Feedback e aggiornamenti registrati su ogni risorsa creativa

I feedback si trasformano automaticamente in elementi di azione

Pubblicazione di campagne su social media Facile condivisione con i client

Trascinare e rilasciare le risorse sul sito in condivisione calendario dei contenuti Limiti di Sharelov

Nessuna versione gratuita

Nessuna funzionalità/funzione di messaggistica

Prezzi di Sharelov

Uso illimitato per $15/mese/utente

Valutazioni e recensioni di Sharelov

G2 : Nessuna recensione

: Nessuna recensione Capterra: 5/5 (3 recensioni)

4. Figma

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/Figma.png Figma /$$img/

Via: Figma Sebbene non sia principalmente uno strumento di marketing, Figma ha molto da offrire ai team di marketing. Permette di ideare, sviluppare e mettere a punto risorse visive di grande impatto per le campagne. 🖼️

Tenete le risorse organizzate nelle pagine del progetto e lavorate insieme in tempo reale. Sia che siate osservatori o designer, potete vedere il progetto prendere vita mentre i partecipanti contribuiscono con i loro feedback. Potete contrassegnare elementi specifici e aggiungere commenti, quindi etichettarli come completi per completare la decisione.

Non siete soddisfatti del risultato finale? Potete sempre tornare a una delle iterazioni precedentemente salvate. ◀️

Le migliori funzionalità/funzione di Figma

Brainstorming con la lavagna online di FigJam

Pagine per l'organizzazione di progetti e team

Modifica collaborativa in tempo reale degli asset di marketing visivo

Marcatura di componenti specifici

Menzioni e commenti

Cronologia delle versioni

Limiti di Figma

È principalmente uno strumento di progettazione, quindi manca di funzionalità di pianificazione e di marketing specifiche

Occasionali ritardi rispetto ad altri software di collaborazione per il marketing

Prezzi di Figma

Starter : Free Forever

: Free Forever Professionale : $12/editor/mese

: $12/editor/mese Organizzazione : $45/editor/mese

: $45/editor/mese Azienda: $75/editore/mese

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Figma

G2 : 4.7/5 (900+ recensioni)

: 4.7/5 (900+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (600+ recensioni)

5. Semrush

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/Semrush.png Semrush /$$$img/

Via: Semrush Semrush è una celebrità di alto profilo nel mondo di marketing digitale . Offre un ampio intervallo di strumenti di marketing per le startup e per le aziende, come la ricerca di parole chiave e il backlink crawling.

Per quanto riguarda la collaborazione, SEMRush la semplifica raccogliendo tutti i dati e gli strumenti sotto un unico tetto e consentendo di gestire chi può accedere a cosa. È possibile condividere progetti e risultati di ricerca con i compagni di squadra, prendendo decisioni collettive in ogni passaggio della campagna.

Semrush semplifica anche la gestione dei client. All'interno delle schede client, è possibile creare e condividere attività individuali. Attribuite loro priorità, tipi e tempi stimati e includete il collegamento agli strumenti Semrush che possono terminare il lavoro. 💼

Le migliori funzionalità/funzione di Semrush

Tutti i dati e gli strumenti di marketing di cui avete bisogno sotto lo stesso tetto

Distribuzione del carico di lavoro e controlli di accesso

Condivisione dei progetti e panoramica delle metriche nella dashboard del progetto

Gestione dei client con le schede client

Marchio coesivo o reportistica white label in tutto il team con modelli

Limiti di Semrush

Le piccole aziende e quelle con un budget limitato possono avere difficoltà con il prezzo

Curva di apprendimento ripida

Prezzi di Semrush

Pro : $108.33/mese

: $108.33/mese Guru : $208,33/mese

: $208,33/mese Business: $416,66/mese

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Semrush

G2 : 4.5/5 (1.000+ recensioni)

: 4.5/5 (1.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (2.000+ recensioni)

6. Acustico

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/Acoustic.jpg Acustico /$$$img/

Via: Acustico Acoustic è un sistema scalabile di marketing omnichannel automazioni che consente di progettare, pubblicare e gestire campagne senza sforzo. Acoustic aiuta i client a sviluppare una profonda comprensione delle esigenze e delle abitudini dei loro clienti con intent-based analytics, dando alle loro campagne le migliori possibilità di successo.

È possibile organizzare le risorse in librerie pubbliche, private e di sola lettura e persino attivare l'archivio Shutterstock all'interno di Acoustic. Gli autori dei contenuti possono caricare bozze da rivedere e approvare, mentre gli editor possono inserire i loro commenti. 🪙

Le migliori funzionalità/funzione di Acoustic

Multicanale software di automazione del marketing Scalabile

Tre tipi di librerie per la gestione delle risorse

Limitazione del tipo e della dimensione dei file nelle librerie

Libreria Shutterstock incorporata

Revisione e approvazione dei contenuti

Limiti acustici

Interfaccia obsoleta

A volte può essere lenta, soprattutto quando si tratta di reportistica

Prezzi di Acoustic

Essenziale : Disponibile su richiesta

: Disponibile su richiesta Standard : Disponibile su richiesta

: Disponibile su richiesta Premium: Disponibile su richiesta

Valutazioni e recensioni di Acoustic

G2 : 3.7/5 (oltre 200 recensioni)

: 3.7/5 (oltre 200 recensioni) Capterra: 4.3/5 (3+ recensioni)

7. Canva

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/Canva-1-1400x913.png Canva /$$$img/

Via: Canva Canva combina preziose funzionalità di progettazione e collaborazione per creare un potente strumento di marketing. Con Canva, voi e il vostro team potete creare immagini e video di promozione e assicurarvi che rimangano sempre in linea con il marchio grazie al Brand kit, alle linee guida e ai modelli.

Canva semplifica anche il flusso di lavoro di progettazione e approvazione. Potete lanciare idee sulla lavagna online, assegnare attività, lavorare insieme ai progetti contemporaneamente e ottimizzarli istantaneamente per i diversi canali. Utilizzate Canva Documenti per scrivere copie che completino le vostre splendide immagini. ✨

Le migliori funzionalità di Canva

Collaborazione in tempo reale sulle risorse visive

Linee guida e modelli per il branding

Flusso di lavoro ottimizzato per la progettazione e l'approvazione

Lavagna online per l'ideazione

Ridimensionamento Magic Switch per ottimizzare i contenuti per diversi canali

Documenti di Canva

Approfondimenti sul coinvolgimento per valutare l'impatto dei vostri progetti

Limiti di Canva

Le immagini della libreria potrebbero essere di qualità superiore

Nessun accesso offline

Prezzi di Canva

Free

Canva Pro :$119,99/anno per una persona

:$119,99/anno per una persona Canva for Teams: $300/anno per le prime cinque persone

Valutazioni e recensioni di Canva

G2 : 4.7/5 (4.000+ recensioni)

: 4.7/5 (4.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (11.000+ recensioni)

8. Imbuto

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/Funnel-1400x747.png Imbuto /$$$img/

Via: Imbuto Se non sono terminati nel modo giusto, i dati analitici e la reportistica possono diventare disordinati. Funnel ha proprio questo scopo. Funge da hub per l'analisi delle prestazioni di marketing, riunendo i dati provenienti da più canali. Li archivia in sicurezza e li organizza automaticamente per l'analisi. È possibile gestire la visibilità dei dati e condividerli con i membri del team interessati, se necessario.

Funnel consente al team di risparmiare tempo e lavoro richiesto, evitando attività inutili come l'aggiornamento dei report. Con un'unica fonte di verità, potete lavorare in modo più efficiente e concentrarvi su ciò che conta: raggiungere tutti i risultati del marketing oggetti dei progetti di marketing . 🎯

Funzionalità/funzione migliori di Funnel

Prestazioni di marketing analisi semplificata

Centralizzazione dei dati di tutti i canali

Spazio di archiviazione sicuro e organizzazione automatica dei dati

Integrazione con oltre 500 strumenti, senza bisogno di codice

Gestione e condivisione della visibilità dei dati

Ottimizzazione del budget di marketing

Limiti dell'imbuto

La configurazione iniziale può richiedere molto tempo

Complesso; alcuni nuovi utenti necessitano di formazione

Prezzi del Funnel

**Gratuito

Starter : da $360/mese

: da $360/mese Business : da $1.000/mese

: da $1.000/mese Azienda: Contattare il settore commerciale per conoscere i prezzi

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Funnel valutazioni e recensioni

G2 : 4.5/5 (100+ recensioni)

: 4.5/5 (100+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (10+ recensioni)

9. HubSpot

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/Hubspot-1400x681.png HubSpot /$$$img/

Via: HubSpot HubSpot è diventato un nome familiare, che offre un ampio intervallo di Produttività CRM in connessione con i vari dipartimenti. Il suo Marketing Hub è robusto e personalizzabile in base alle esigenze del team.

La barra laterale di collaborazione consente a voi e al vostro team di commentare le attività, chiedere e concedere approvazioni e tenere traccia degli incarichi con liste di controllo. Inoltre, consente di accedere al calendario di marketing per una rapida panoramica della Sequenza del progetto. Nella finestra In arrivo, è possibile avviare conversazioni con il proprio team o partecipare a thread esistenti. 🗣️

L'hub Operazioni consente di costruire un flusso di lavoro fluido con gli strumenti di automazione del marketing. Ad esempio, se il team comunica tramite Slack o Zoom, è possibile integrare con HubSpot e configurare azioni di trigger direttamente da queste app.

Le migliori funzionalità/funzione di HubSpot

Una suite completa di prodotti per coordinare tutti i dipartimenti

Hub centralizzato per tutti i contatti e i dati della campagna

Barra laterale di collaborazione con commenti, liste di controllo delle attività, calendario di marketing e approvazioni

Finestra In arrivo per le conversazioni

Numerose opportunità di automazione, incluse app di terze parti

Limiti di HubSpot

Problemi con particolari integrazioni

Potrebbe essere eccessivo per i principianti a causa del numero di funzionalità/funzioni

Prezzi di HubSpot (Marketing Hub)

Starter : da $18/mese

: da $18/mese Professionale : da $800/mese

: da $800/mese Enterprise: a partire da $3.600/mese

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di HubSpot (Marketing Hub)

G2 : 4.4/5 (10.000+ recensioni)

: 4.4/5 (10.000+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (5.000+ recensioni)

10. Buffer

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/Buffer-1400x877.png Buffer /$$$img/

Via: Buffer Se il social media marketing è la vostra passione, Buffer può essere il vostro pane quotidiano. 🍞

Buffer vi aiuta a creare contenuti adatti al vostro pubblico e li pubblica per voi. Per quanto riguarda la collaborazione, spiccano le seguenti cinque funzionalità:

Livelli di autorizzazione-Definire quali membri del team possono pubblicare su quale canale Flusso di lavoro di approvazione: esamina ogni post prima di pubblicarlo, rifiutandolo o approvandolo con un solo clic Spazio per le idee: per creare nuove idee di contenuto come team Reportistica automatizzata-Generate senza sforzo report di performance personalizzati Commenti interni-Confronta con i compagni di squadra sotto ogni post

Le migliori funzionalità/funzioni di Buffer

Media sociali ottimizzazione del flusso di lavoro Controlli a livello di autorizzazione

Approvazione e rifiuto dei post con un solo clic

Idee: uno spazio dedicato al brainstorming

Automazioni e reportistica sulle prestazioni

Comunicazione tramite commenti ai post

Limiti di Buffer

L'interfaccia potrebbe essere più accattivante rispetto ad altri software di collaborazione sociale e di marketing

Modello di prezzo elevato rispetto ad alcuni concorrenti

Prezzi di Buffer

**Gratis

Essenziale : $5/mese/canale

: $5/mese/canale Teams : $10/mese/canale

: $10/mese/canale Agenzia: $100/mese/10 canali

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni su Buffer

G2 : 4.3/5 (900+ recensioni)

: 4.3/5 (900+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (1.000+ recensioni)

Sfrutta tutto il potenziale del tuo team con il software di collaborazione per il marketing

Condurre una campagna di marketing con esito positivo è una cosa, ma Da fare in modo efficiente è tutta un'altra cosa. Se volete superare la concorrenza, il vostro team di marketing deve funzionare come un orologio. ⏰

Tutti i software di collaborazione per il marketing elencati sopra possono ridurre l'attrito, optare per ClickUp se si desidera una soluzione completa a incrementare la produttività del team e vi aiuterà a raggiungere tutti i vostri oKR di marketing con facilità.