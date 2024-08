10 alternative principali al Time Doctor e concorrenti nel 2024

Se non state attenti, il lavoro può facilmente prendere il sopravvento sulla vostra vita, soprattutto se lavorate a distanza. Un'enorme 56% dei dipendenti remoti trova difficile staccare la spina alla fine della giornata lavorativa! Quel che è peggio è che anche le aziende hanno difficoltà a monitorare la produttività dei dipendenti.

Ecco dove applicazioni per il monitoraggio del tempo come Time Doctor, che favoriscono sia la gestione delle attività aziendali che il benessere personale. Grazie a un preciso monitoraggio del tempo, è possibile fatturare e gestire i clienti in modo più trasparente .

Inoltre, aiuta a prevedere l'impegno di tempo per le attività future, il che è particolarmente importante per i freelance e le aziende che seguono una struttura di fatturazione a ore. Mentre una buona app come Time Doctor consente a voi e al vostro team di organizzare meglio il tempo e di essere più produttivi, questo strumento potrebbe non essere la vostra tazza di tè.

Per questo motivo, abbiamo stilato un elenco delle 10 migliori alternative a Time Doctor che aiutano a gestire le attività, aumentare la produttività e trovare l'equilibrio tra lavoro e vita privata come un professionista! 🎉

Cos'è il Time Doctor?

Via: Medico del tempo Come dice il proverbio, i dipendenti felici sono dipendenti produttivi. Time Doctor mira a promuovere la felicità e l'equilibrio tra lavoro e vita privata consentendo un " lavorare in qualsiasi momento e ovunque "cultura, facilitando la piena trasparenza e responsabilità.

Monitorando automaticamente il modo in cui viene impiegato il tempo, l'applicazione vi aiuta a identificare i migliori risultati e a sapere quando intervenire per offrire supporto, anche ai team remoti.

Il software di tracciamento del tempo è particolarmente forte quando si tratta di funzioni che semplificano la fatturazione e le buste paga per i team pagati a ore. Non solo tiene traccia del tempo trascorso sulle attività, ma monitora anche l'utilizzo di siti web e app, aiutando a ridurre le distrazioni .

Per le squadre in loco, come ad esempio le squadre di costruzione, Time Doctor offre un tracciamento GPS e promemoria se un membro della squadra si allontana dall'area designata.

Time Doctor è orientato alla creazione di un ambiente di lavoro efficiente e disciplinato, alcuni utenti potrebbero avere difficoltà a navigare nella sua interfaccia o nelle sue funzioni di monitoraggio .

Come scegliere la migliore alternativa a Time Doctor

Se siete un freelance in cerca di supporto per la fatturazione o un manager che cerca di ottimizzare le prestazioni di un team remoto è possibile prendere in considerazione questi fattori quando si cerca il proprio prossima applicazione per la produttività :

Accuratezza del time-tracking: Scegliete una piattaforma che offra funzionalità precise di tracciamento del tempo, preferibilmente per attività simultanee, per garantire una fatturazione equa e stime del progetto ⏳ Analisi della produttività: Cercate funzioni di analisi approfondite che aiutino a identificare i colli di bottiglia della produttività e a promuovere decisioni informate nell'ambito del processo di gestione del progetto Funzionalità di automazione: Un'alternativa ideale dovrebbe offrire un robustofunzionalità di automazione per l'assegnazione dei compiti, i promemoria e i rapporti, riducendo lo sforzo manuale quotidiano Integrazioni con terze parti: Assicuratevi che la piattaforma si integri bene con gli strumenti che già utilizzate, come ad esempiosoftware di gestione dei progetti,Sistemi CRMe software di contabilità Personalizzazione: La flessibilità nella creazione di report personalizzati, nell'impostazione di avvisi o nella creazione di impostazioni uniche per la fatturazione e le buste paga può rendere più fluidi i flussi di lavoro Scalabilità: Scegliete una piattaforma in grado di adattarsi alla crescita della vostra azienda, sia che si tratti di funzionalità aggiuntive, di posti utente o di archiviazione dei dati

Migliora la tua gestione del tempo: le 10 migliori alternative a Time Doctor

Prima di tutto, sono le vostre esigenze a dettare ciò che cercate. Forse avete solo bisogno di sapere quando un dipendente timbra il cartellino di entrata e di uscita. Oppure, se fa parte di un team mobile, potreste voler tenere sotto controllo le sedi in cui si reca.

Qualunque sia il vostro intento, esplorate la nostra selezione curata di alternative a Time Doctor e ne troverete una con le caratteristiche che state cercando! 🔍

Registra con precisione il tempo dedicato a più attività e progetti contemporaneamente in ClickUp

Se desiderate un approccio versatile per al monitoraggio dei tempi di progetto grazie al time tracker nativo della piattaforma, è possibile registrare il tempo trascorso sulle attività direttamente dal desktop, dal cellulare o dal browser web, e anche impostare stime di tempo e generare rapporti per analizzare la produttività. 📈

Inoltre, l'integrazione con altri strumenti di tracciamento del tempo come Toggl , Raccolta e Ogni ora consente di aggiungere il tempo tracciato al di fuori di ClickUp e di mantenere una registrazione completa. Questo snellisce i processi sparsi e consente una pianificazione e una previsione precise, un fattore essenziale per raggiungere gli obiettivi prefissati le milestone del progetto e gestione dei carichi di lavoro .

Ma ClickUp non si limita a tracciare il tempo, ma lo fa anche per risparmiare tempo automatizzando le attività di routine !

Creare automazioni personalizzate che si attivano in base a trigger e condizioni di vostra scelta in ClickUp

È possibile personalizzare Automazioni ClickUp per soddisfare le esigenze specifiche del vostro team, attivando azioni specifiche in base a cambiamenti di stato, date di scadenza o campi personalizzati. Ad esempio, è possibile assegnare automaticamente i compagni di squadra a in base allo stato di priorità .

ClickUp è il suite di gestione delle attività per freelance e piccoli imprenditori. La piattaforma consente di creare e classificare le attività utilizzando tag personalizzati e diversi codici colore livelli di priorità . Definire i compiti in dettaglio e visualizzarli in più modi come un elenco, Lavagna Kanban e Grafico di Gantt per un monitoraggio olistico del team!

Scoprite le oltre 15 viste di ClickUp per personalizzare il flusso di lavoro in base alle vostre esigenze

Per le api più indaffarate, si consiglia di utilizzare la funzione Modello di programma per la gestione del tempo di ClickUp -un potente strumento per organizzare la giornata e tenere a bada lo stress. Questo modello, facile da usare per i principianti, vi guida attraverso il processo di fissare obiettivi realistici e budget, gestire le attività quotidiane e i carichi di lavoro dei team e mantenere allineati i programmi di tutti per il successo collettivo.

Le migliori caratteristiche di ClickUp

Limitazioni di ClickUp

Alcune automazioni possono essere difficili da implementare (ma ClickUp dispone di tutorial per semplificare il processo)

La personalizzazione dell'applicazione a proprio piacimento può richiedere tempo a causa dell'abbondanza di funzionalità

Prezzi di ClickUp

**Gratuito per sempre

Impossibile : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Impresa : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro del Workspace al mese

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4.7/5 (9.000+ recensioni)

: 4.7/5 (9.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (oltre 3.500 recensioni)

2. Raccolta

Via: Raccolta Harvest si concentra su tre aree principali:

Tracciamento del tempo Reporting e analisi Fatturazione e pagamenti

Progettato pensando alla comodità dell'utente, consente un facile tracciamento dei tempi su desktop, mobile e tramite browser. Si spinge anche oltre, trasformando tempo e spese in fatture, semplificando il processo di pagamento e snellendo le attività contabili. 💲

Dinamico reportistica visiva è dove Harvest brilla veramente. È possibile monitorare la salute del progetto tenere sotto controllo i budget e visualizzare la distribuzione del carico di lavoro all'interno del team. Aiutandovi a comprendere i costi interni e offrendovi informazioni sulle attività che richiedono tempo, Harvest vi aiuta a essere produttivi al massimo!

Le migliori caratteristiche di Harvest

Promemoria automatici per una cattura costante del tempo

Fatturazione semplificata

Opzioni di pagamento online tramite PayPal e Stripe

Monitoraggio del budget in tempo reale

Reportistica sulla capacità pergestione più semplice del carico di lavoro* oltre 50 integrazioni

Alternativa a Free Time Doctor

Limitazioni di Harvest

Può essere difficile tenere traccia e gestire intervalli di tempo più ampi

Alcuni utenti trovano la funzione di reporting difficile da usare

Prezzi di Harvest

Gratuito

Pro: $10,80/mese per utente, fatturati annualmente

Harvest valutazioni e recensioni

G2 : 4.3/5 (700+ recensioni)

: 4.3/5 (700+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (500+ recensioni)

3. Personale di servizio

Via: Personale di supporto Hubstaff vuole essere uno sportello unico per la gestione del tempo, monitoraggio dei dipendenti e paghe. Offre fogli di presenza dettagliati, funzioni di busta paga automatizzate e fatturazione online, semplificando la gestione sia in ufficio che in azienda team virtuali .

Gestite una squadra in loco? Il tracciamento del tempo basato sulla posizione, i geofence personalizzati e le funzioni GPS basate su dispositivi mobili di Hubstaff consentono di monitorare gli spostamenti dei dipendenti fuori sede. 🗺️

Per il monitoraggio delle attività online, gli screenshot personalizzabili e il tracciamento di app e URL forniscono informazioni dettagliate su come viene impiegato il tempo durante le ore di lavoro. Distintivi virtuali possono essere sbloccati in caso di alti tassi di produttività (basati sull'uso di mouse e tastiera): usateli per aumentare il morale dei compagni di squadra!

Le migliori caratteristiche di Hubstaff

Monitoraggio del lavoro online e in base alla posizione

Fogli di presenza completi

Funzioni di busta paga automatizzate

Programmazione dei turni e gestione delle ferie

oltre 30 integrazioni

Limitazioni di Hubstaff

L'interfaccia potrebbe essere più facile da usare rispetto ad altre alternative di Time Doctor

Gli utenti di telefoni Android potrebbero riscontrare ritardi o lag

Prezzi di Hubstaff

Inizio : $4,99/mese per utente

: $4,99/mese per utente Crescita : $7,50/mese per utente

: $7,50/mese per utente Team : $10/mese per utente

: $10/mese per utente Impresa: Contattare Hubstaff per i prezzi

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Hubstaff

G2 : 4.3/5 (400+ recensioni)

: 4.3/5 (400+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (oltre 1.400 recensioni)

4. Produttivo

Via: Produttivo Sviluppato con le agenzie in mente productive offre un'analisi dettagliata dei dati per ottimizzare la fatturazione e la gestione delle risorse. L'obiettivo è rendere le vostre operazioni più redditizie.

La piattaforma consente di avviare manualmente un timer sul desktop quando si inizia un'attività. In alternativa, è possibile utilizzare il tracciamento automatico basato sulle prenotazioni di tempo pre-programmate dal calendario. 📆

Designate le ore tracciate come "fatturabili" (addebitabili al cliente) o "non fatturabili" (non addebitabili). Productive semplifica il processo di fatturazione inserendo automaticamente il tempo totale non fatturato e fatturando i progetti orari in base ai vostri parametri, risparmiando tempo e fatica.

Le migliori caratteristiche di Productive

Tracciamento manuale e automatico del tempo

Differenziazione tra ore fatturabili e non fatturabili

Fatturazione automatica

Gestione delle ferie integrata

Limitazioni produttive

Nessuna integrazione con le e-mail

Limitata flessibilità di personalizzazione e manipolazione dei dati

Prezzi produttivi

Essenziale :$9/mese per utente

:$9/mese per utente Professionale : $24/mese per utente

: $24/mese per utente Ultimo : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi Impresa: Contattare per i prezzi

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Productive

G2 : 4.6/5 (30+ recensioni)

: 4.6/5 (30+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (70+ recensioni)

5. Orologio

Via: Orologio A differenza di alcuni dei suoi concorrenti clockify può continuare a tenere traccia del tempo anche se si perde la connessione Wi-Fi o dati. Una volta tornati online, sincronizza l'orario offline con il record principale.

Oltre al tracciamento del tempo di base, questa piattaforma offre un Timer del Pomodoro per aiutarvi a lavorare in intervalli predefiniti con pause, il che è un'aggiunta strumento per la concentrazione e la produttività . 🍅

Clockify rileva quando si è lontani dal computer e consente di decidere se includere questo tempo "inattivo " nel monitoraggio complessivo del tempo. Tutte queste funzioni sono disponibili nel piano gratuito, il che rende Clockify una scelta eccellente per piccole imprese .

Le migliori caratteristiche di Clockify

Tracciamento del tempo offline

Timer Pomodoro gratuito

Rilevamento dei tempi morti a discrezione dell'utente

Fogli di presenza autopopolati con opzioni di modifica manuale

80+ integrazioni

Limitazioni di Clockify

Funzionalità di gestione dei progetti limitate

Dopo le integrazioni possono verificarsi imprecisioni nella rilevazione delle ore

Prezzi di Clockify

Gratuito

Basic : $3,99/mese per utente

: $3,99/mese per utente Standard :$5,49/mese per utente

:$5,49/mese per utente Pro : $7,99/mese per utente

: $7,99/mese per utente Enterprise:$11,99/mese per utente

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Clockify

G2 : 4.5/5 (150+ recensioni)

: 4.5/5 (150+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (oltre 4.500 recensioni)

6. Tempo di salvataggio

Via: Tempo di salvataggio RescueTime si distingue per aiutare gli utenti a a migliorare la concentrazione . Permette di bloccare alcuni siti web durante le ore di lavoro, dando una mano quando l'intenzione è forte ma la volontà è debole. 😅

Questa piattaforma è stata una delle prime a utilizzare l'intelligenza artificiale per la creazione dei timesheet. È particolarmente utile quando si deve passare da un progetto o da un cliente all'altro nella stessa giornata lavorativa. RescueTime divide automaticamente le voci di tempo tra queste categorie, risparmiando ore di lavoro amministrativo.

Un'altra caratteristica unica è rappresentata dagli avvisi in tempo reale che vi segnalano quando siete distratti e vi riportano al compito da svolgere. Inoltre, RescueTime monitora l'agenda e invia promemoria tempestivi per non perdere riunioni e appuntamenti!

Le migliori caratteristiche di RescueTime

Blocco dei siti web per aumentare la produttività

Avvisi intelligenti per il reindirizzamento delle attività

Funzionalità basate sull'intelligenza artificiale

Tracciamento degli obiettivi per una migliore gestione del tempo

Limitazioni di RescueTime

Alcuni utenti non apprezzano gli aggiornamenti più recenti del prodotto per il software di tracciamento del tempo

Le funzioni di analisi e reporting potrebbero essere migliorate rispetto ad altre alternative di Time Doctor

Prezzi di RescueTime

A partire da 6,50 dollari al mese, con fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di RescueTime

G2 : 4.1/5 (80+ recensioni)

: 4.1/5 (80+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (130+ recensioni)

7. Wrike

Via: Wrike Wrike è una solida piattaforma di gestione dei progetti con funzionalità di tracciamento del tempo, che offre piena visibilità sui flussi di lavoro del team. Traccia e crea report sulle ore fatturabili in modo semplice, che sono utile per i consulenti che devono preparare fatture corrette e supportate da dati.

È interessante notare che il timer di Wrike continua a funzionare anche se si chiude la finestra del browser, assicurando che ogni minuto sia contabilizzato, finché non si mette in pausa manualmente il timer o si cambia attività. Il risultato? Il tempo viene registrato solo per un'attività alla volta, riducendo al minimo gli errori e le discrepanze.

Per i team, Wrike offre una visione completa del tempo trascorso su attività e progetti. Questo vi aiuta a confrontare le ore effettivamente lavorate con le stime preimpostate, con il risultato di migliorare la qualità del lavoro gestione delle risorse e piani di compensazione.

Le migliori caratteristiche di Wrike

Opzioni di registrazione manuale e automatica del tempo

Timer continuo anche se il browser è chiuso

Possibilità di mettere in pausa o riprendere i timer nel software di tracciamento del tempo

oltre 400 integrazioni

Limitazioni di Wrike

Le funzionalità di automazione della gestione dei progetti e delle attività potrebbero essere più efficaci

Le app mobili non sono complete

Prezzi di Wrike

**Gratuito

Team : $9,80/mese per utente

: $9,80/mese per utente Azienda : $24,80/mese per utente

: $24,80/mese per utente Enterprise :Contattare Wrike per i prezzi

:Contattare Wrike per i prezzi Pinnacle:Contattare Wrike per i prezzi

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Wrike

G2 : 4.2/5 (3.000+ recensioni)

: 4.2/5 (3.000+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (2.500+ recensioni)

8. VeriClock

Via: Orologio VeriClock VeriClock è uno strumento basato su cloud che consente di tenere traccia dei dipendenti che lavorano in ambienti remoti o decentrati. La piattaforma consente al vostro team di timbrare il cartellino per telefono o via web, aiutandovi a monitorare i costi del lavoro in tempo reale.

Esistono diversi modi per verificare che i dipendenti stiano timbrando il cartellino dal luogo in cui dovrebbero trovarsi, ad esempio controllando l'ID del chiamante o l'indirizzo IP e il tracciamento GPS. In questo modo è difficile che si assentino dal lavoro. 😴

VeriClock può essere utilizzato anche per altre funzioni, come tenere traccia dell'avanzamento del lavoro, calcolare gli straordinari, prendere appunti sul campo e inviare messaggi ai dipendenti.

Le migliori caratteristiche di VeriClock

Metodi multipli di verifica dell'orario di lavoro in tutto il software di time-tracking

Tracciamento GPS per monitorare gli spostamenti dei dipendenti

Notifiche via e-mail per azioni specifiche dei dipendenti

Integrazione con i software di contabilità e paghe

Limitazioni di VeriClock

Alcuni utenti non sono soddisfatti del rapporto costo/funzioni

L'alternativa Time Doctor ha un'applicazione mobile che tende a scaricare la batteria del telefono

Prezzi di VeriClock

10 dollari/mese per l'account + 5 dollari/utente

Valutazioni e recensioni di VeriClock

G2 : 4.8/5 (meno di 5 recensioni)

: 4.8/5 (meno di 5 recensioni) Capterra: 4.7/5 (30+ recensioni)

9. Campeggio a tempo

Via: Campo di tempo Potreste voler sapere non solo quando i vostri dipendenti lavorano, ma anche su cosa stanno effettivamente lavorando. TimeCamp vi aiuta a capire come trascorrono il loro tempo tracciando gli URL e le applicazioni che il vostro team visita durante la giornata.

Inoltre, se si opta per uno dei due livelli di prezzo più alti di TimeCamp, il software offre un monitoraggio ancora più dettagliato grazie all'acquisizione di screenshot delle pagine visitate, oltre a solide funzionalità di fatturazione.

TimeCamp è molto versatile quando si tratta di spingere l'autodisciplina. I membri del team che desiderano migliorare le proprie abitudini di gestione del tempo possono provare la sua funzione di definizione degli obiettivi individuali, con opzioni di separazione tra lavoro, pausa e tempo privato.

Le migliori caratteristiche di TimeCamp

Informazioni dettagliate sull'utilizzo di siti web e applicazioni

Screenshot dei dispositivi per il monitoraggio dei dipendenti

Supporto per l'auto-monitoraggio edefinizione degli obiettivi* oltre 100 integrazioni con le sue funzioni di tracciamento del tempo

Limitazioni di TimeCamp

Potrebbe richiedere più personalizzazioni

Le opzioni di reportistica potrebbero essere migliori rispetto ad alcune alternative di Time Doctor

Prezzi di TimeCamp

**Gratuito

Starter : $2,99/mese per utente

: $2,99/mese per utente Basic : $5,99/mese per utente

: $5,99/mese per utente Pro : $7,99/mese per utente

: $7,99/mese per utente Impresa: Contattare TimeCamp per i prezzi

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di TimeCamp

G2 : 4.7/5 (190+ recensioni)

: 4.7/5 (190+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (550+ recensioni)

10. Tempo di QuickBooks

Via: QuickBooks QuickBooks Time si concentra maggiormente sul monitoraggio dei dipendenti in movimento, come i tecnici di assistenza sul campo, i rappresentanti di vendita o gli operai edili. Una delle sue caratteristiche principali è il rilevamento del tempo in mobilità attraverso l'applicazione QuickBooks Workforce, che consente agli utenti di gestire i flussi di lavoro relativi al tempo praticamente da qualsiasi luogo.

Il software incorpora il tracciamento GPS in modo da poter monitorare non solo le ore registrate dai membri del team, ma anche la loro posizione.

Inoltre, QuickBooks Time offre preziosi strumenti analitici. Fornisce rapporti personalizzabili che possono essere utilizzati per una serie di decisioni aziendali, come la previsione dei costi del lavoro e la pianificazione delle buste paga. 📊

Le migliori caratteristiche di QuickBooks Time

Tracciamento del tempo mobile

Tracciamento GPS per i team mobili

Informazioni in tempo reale sulle attività del team

Previsione dei costi di lavoro e report di pianificazione delle retribuzioni

Integrazioni con applicazioni di contabilità e buste paga

Limitazioni di tempo di QuickBooks

Occasionali malfunzionamenti possono causare la perdita dei dati

Assistenza clienti limitata se confrontata con le altre alternative di Time Doctor presenti in questo elenco

Prezzi di QuickBooks Time

Premium : $20/mese + $8/mese per utente aggiuntivo

: $20/mese + $8/mese per utente aggiuntivo Elite: $40/mese + $10/mese per utente aggiuntivo

QuickBooks Time valutazioni e recensioni

G2 : 4.5/5 (1.400+ recensioni)

: 4.5/5 (1.400+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (oltre 6.500 recensioni)

Scopri il vantaggio di ClickUp e fai fruttare ogni secondo!

Sebbene esistano numerose alternative e opzioni di Time Doctor per monitorare il tempo e la produttività del vostro team, ClickUp si distingue per la sua versatilità e le sue funzioni complete di gestione del tempo e delle attività.

Che siate un piccolo imprenditore alla ricerca di report dettagliati sulle ore di lavoro o un libero professionista che vuole aumentare la produttività e ottimizzare le ore fatturabili, ClickUp non solo vi aiuta a tenere traccia del tempo, ma fa anche in modo che il tempo lavori per voi!

La registrazione è gratuita e i vantaggi per il vostro flusso di lavoro potrebbero essere inestimabili. Iscriviti e sperimenta oggi stesso l'effetto ClickUp! 🧚