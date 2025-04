10 Migliori alternative a RescueTime per il monitoraggio del tempo nel 2025

Il tempo è come il denaro: E proprio come il monitoraggio del budget aiuta a determinare come utilizzare i fondi in modo più efficiente, un software di monitoraggio del tempo vi aiuterà - indovinate un po' - a utilizzare il tempo in modo più efficiente. 🙌

Se vi è mai capitato di arrivare alle 17 pensando: "Da dove viene il tempo?", dovete usare un'app per il monitoraggio del tempo.

Diversi software di monitoraggio automatico del tempo, come RescueTime, aiutano a registrare le ore , presentare reportistica ai client e valutare la durata reale dei progetti. Ma nonostante queste funzionalità/funzione chiave, questi strumenti condividono ancora molte differenze, tra cui quella di RescueTime.

Invece di accontentarvi dell'opzione più semplice quando si tratta di un software per il monitoraggio del tempo, cercate il miglior software per la gestione delle risorse umane strumento di gestione del tempo per la vostra situazione specifica. C'è molto da scegliere, ma fortunatamente abbiamo già setacciato il mercato per proporvi le 10 migliori alternative a RescueTime per qualsiasi azienda o team.

Cosa cercare in un'alternativa a RescueTime?

I requisiti di un'alternativa a RescueTime variano in base alle vostre esigenze specifiche o alle vostre pratiche aziendali. Detto questo, la migliore software per il monitoraggio del tempo è completato da queste funzionalità/funzione chiave:

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/12/manual-time-tracking.gif Monitoraggio manuale del tempo in ClickUp /$$$img/

Con il monitoraggio del tempo in ClickUp è possibile registrare il tempo man mano che si procede o inserirlo manualmente

Reportistica: Gli strumenti giusti per la gestione del tempo consentono di esportare report su come viene impiegato il tempo. Questi report possono essere inviati ai client per un resoconto delle ore fatturabili o ai dirigenti per il monitoraggio dei dipendenti o l'invio della scheda oraria

Gli strumenti giusti per la gestione del tempo consentono di esportare report su come viene impiegato il tempo. Questi report possono essere inviati ai client per un resoconto delle ore fatturabili o ai dirigenti per il monitoraggio dei dipendenti o l'invio della scheda oraria Prendere appunti: Il migliore software di gestione del tempo aiuta a migliorare il project management in futuro. Come? La piattaforma dovrebbe consentire di aggiungere note, aiutandovi a spiegare perché certe attività sono durate meno o più a lungo del tempo assegnato

Il migliore software di gestione del tempo aiuta a migliorare il project management in futuro. Come? La piattaforma dovrebbe consentire di aggiungere note, aiutandovi a spiegare perché certe attività sono durate meno o più a lungo del tempo assegnato **Lo strumento giusto dovrebbe consentire di assegnare le voci di tempo ai client, rendendo così più facile il monitoraggio del lavoro fatturabile. Se il prezzo viene calcolato in base al progetto, e non in base all'ora, il monitoraggio del tempo vi aiuta a creare stime migliori in futuro (e vi avverte se state sottofatturando i progetti)

**La soluzione giusta per il monitoraggio del tempo sarà compatibile con dispositivi desktop, tablet e mobili, consentendo ai membri del team di tenere traccia del loro tempo anche in movimento

10 Migliori alternative a RescueTime nel 2024

Cercate uno strumento di monitoraggio del tempo che aiuti la vostra organizzazione a tenere traccia delle spese e a operare in modo più efficiente? Di seguito, analizziamo le 10 migliori alternative a RescueTime per recuperare più tempo nella vostra giornata lavorativa. 🔥

1. ClickUp /$$$img/

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/Project-time-tracking-in-ClickUp-1400x948.png Alternative a RescueTime: Funzionalità/funzione di monitoraggio del tempo di ClickUp nelle visualizzazioni desktop e mobile /$$$img/

Monitorate il tempo, impostate stime, aggiungete note e visualizzate reportistica sul vostro tempo da qualsiasi luogo con il timer globale di ClickUp

ClickUp è la piattaforma di produttività all-in-one che aiuta oltre 800.000 team a lavorare in modo più efficiente. Questa piattaforma all-in-one software di project management include monitoraggio nativo del tempo per documentare facilmente il tempo dedicato alle varie attività, aggiungere note e visualizzare reportistica per avere un quadro completo della produttività. 📈

Con l'estensione gratuita di ClickUp per Chrome, il timer globale può essere avviato o interrotto da qualsiasi dispositivo. I team possono aggiungere etichette, modificare e filtrare le voci di tempo e persino visualizzare il tempo a livello di attività o attività secondaria. Oltre a utilizzare ClickUp per i fogli di presenza, è possibile contrassegnare le ore fatturabili per facilitare la fatturazione.

Inoltre, con la funzione Modello di pianificazione per la gestione del tempo di ClickUp è possibile fare un piano per raggiungere le scadenze più importanti. Stabilite le priorità delle vostre attività e programmate la vostra giornata per mantenere il carico di lavoro equilibrato e gli obiettivi sulla buona strada.

Infine, gli utenti possono utilizzare Obiettivi di ClickUp per impostare durate stimate e traguardi misurabili per progetti futuri. 🤩

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Si sincronizza perfettamente con altre app per il monitoraggio del tempo come Toggl, Clockify, Harvest, Timely, Time Doctor e Timecamp, in modo da poter visualizzare tutto il tempo tracciato in un unico posto

Creazione di fogli di presenza dettagliati per giorno, settimana, mese o intervallo personalizzato

Calcolo del tempo totale speso per una singola attività o per un intero progetto per tutta l'organizzazione grazie al monitoraggio cumulativo del tempo

Confrontare facilmente il tempo trascorso rispetto al tempo obiettivi per ogni progetto Creare fatture più velocemente grazie alla funzionalità/funzione "tempo fatturabile"



Limiti di ClickUp

La grande quantità di personalizzazioni potrebbe risultare eccessiva per i nuovi utenti

Non tutte le visualizzazioni sono ancora disponibili sull'app per dispositivi mobili

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento per $5/mese per utente

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (8.900+ recensioni)

4,7/5 (8.900+ recensioni) Capterra: 4,6/5 (3.800+ recensioni)

2. Hubstaff

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/hubstaff-1400x663.png Alternative a RescueTime: La pagina di Hubstaff dedicata alla reportistica /$$$img/

via Hubstaff Hubstaff è una piattaforma di gestione della forza lavoro che aiuta le organizzazioni ad automatizzare la loro giornata lavorativa. Grazie al sistema integrato di gestione dei dipendenti monitoraggio del tempo per i dipendenti i team dirigenziali possono tenere sotto controllo le ore di retribuzione dei lavoratori remoti, ibridi o in ufficio. Inoltre, le ore registrate vengono aggiunte direttamente alle fatture, riducendo il tempo dedicato alle buste paga dei dipendenti o alla fatturazione ai client.

Grazie all'app integrata, i dipendenti possono registrare le ore registrate anche in mobilità, tramite i loro dispositivi Apple o Android.

Le migliori funzionalità di Hubstaff

Creare facilmente reportistica che mostri come i colleghi impiegano il loro tempo

Approvare le richieste di permessi e pause

Generazione automatica di fogli di presenza, compresa la suddivisione delle ore per data, client o progetto

Integrazione dello strumento di monitoraggio del tempo con PayPal, Payoneer, Wise e Bitwage per eseguire automaticamente le buste paga in base ai tempi registrati

Limiti di Hubstaff

La dashboard interna può essere difficile da navigare per i nuovi utenti

Non si integra con tutte le piattaforme di payroll

Prezzi di Hubstaff

Starter: $4,99/mese per utente

$4,99/mese per utente Crescita: $7,50/mese per utente

$7,50/mese per utente Teams: $10/mese per utente

$10/mese per utente Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni su Hubstaff

G2: 4,3/5 (oltre 400 recensioni)

4,3/5 (oltre 400 recensioni) Capterra: 4,6/5 (oltre 1.400 recensioni)

3. Tempo di lavoro

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/10/CleanShot-2022-10-27-at-13.39.45@2x-1400x984.png Alternative a RescueTime: La pagina di DeskTime dedicata agli orari di lavoro /$$$img/

via Tempo di lavoro DeskTime è uno strumento di monitoraggio del tempo e una piattaforma di gestione della forza lavoro all-in-one. Questa soluzione basata sul web consente di automatizzare la gestione del team, organizzando i turni, le assenze e le richieste di ferie, rendendola un'alternativa ideale a RescueTime.

Lo strumento automatico di monitoraggio del tempo inizia a funzionare nel momento in cui i dipendenti aprono il computer, contribuendo a ridurre l'errore umano. Inoltre, le reportistiche integrate aiutano a stimare i costi dei progetti e ad assegnare le risorse interne.

Le migliori funzionalità di DeskTime

Assegnazione dei turni e supervisione delle assenze per team ibridi o remoti

Controllo dello stato di avanzamento del lavoro con il monitoraggio degli URL e dei titoli dei documenti

Sfruttare il monitoraggio automatico del tempo (che inizia a funzionare nel momento in cui i dipendenti aprono il computer) o il monitoraggio manuale del tempo (per essere sicuri che le ore offline vengano comunque registrate)

Individuare i top performer del team grazie agli strumenti di valutazione delle prestazioni e della produttività

Limiti di DeskTime

La piattaforma non ha un numero di integrazioni pari a quello di altri strumenti di monitoraggio del tempo nello spazio

Alcuni dipendenti potrebbero ritenere che il strumenti per la produttività offuscano la linea di demarcazione tra il monitoraggio del tempo e il micromanagement

Prezzi di DeskTime

Pro: $7/mese per utente

$7/mese per utente Premium: $10/mese per utente

$10/mese per utente Enterprise: $20/mese per utente

Valutazioni e recensioni di DeskTime

G2: 4.6/5 (oltre 200 recensioni)

4.6/5 (oltre 200 recensioni) Capterra: 4.5/5 (oltre 500 recensioni)

4. Campo di tempo

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/image3-2-1400x836.png Alternative a RescueTime: La tabella oraria di TimeCamp /%img/

via Campo di tempo TimeCamp è lo strumento di monitoraggio del tempo che permette ai manager di creare fogli di presenza e reportistica in pochi secondi. La funzione consente di monitorare facilmente le presenze dei dipendenti, analizzare la redditività dei progetti e registrare le ore fatturabili. Inoltre, è possibile analizzare le abitudini quotidiane del vostro team in tempo reale per risolvere i crolli di produttività.

Le migliori funzionalità/funzioni di TimeCamp

Monitoraggio del tempo in movimento con lo strumento di geofencing

Utilizzare la funzionalità/funzione chiosco per timbrare il cartellino di entrata e uscita dalla giornata lavorativa

Sfruttate i tag per ogni time log per capire meglio come i dipendenti trascorrono il loro tempo

Ridurre il tempo dedicato alle buste paga con la funzionalità/funzione di approvazione dei fogli di presenza

Limiti di TimeCamp

I dipendenti potrebbero essere preoccupati per la capacità della piattaforma di monitorare le abitudini di navigazione e di ricerca

Può essere difficile per i nuovi utenti regolare manualmente i tempi registrati

Prezzi di TimeCamp

Versione Free : $0/mese per utente

$0/mese per utente Starter: $2,99/mese per utente

$2,99/mese per utente Basic: $5,99/mese per utente

$5,99/mese per utente Pro: $7,99/mese per utente

Valutazioni e recensioni di TimeCamp

G2: 4.7/5 (190+ recensioni)

4.7/5 (190+ recensioni) Capterra: 4.7 (500+ recensioni)

5. ManicTime

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ManicTime.jpg Alternative a RescueTime: La tabella oraria di ManicTime /$$$img/

via ManicTime ManicTime è un servizio basato sul cloud che consente agli utenti di monitorare automaticamente le ore di lavoro. Come piattaforma da scaricare, registra tutti i dati sul computer, consentendo di monitorare il tempo anche quando non si è online. Da qui è possibile generare facilmente reportistica ed esportarla in Excel o in un'altra piattaforma.

Funzionalità/funzione migliori di ManicTime

Monitoraggio automatico del tempo anche quando si è offline

Creazione automatica di attività sul posto di lavoro in base ai dati (ad esempio, è possibile registrare automaticamente lo scorrimento di Instagram, Facebook o altri social media come "navigazione")

Integrare i dati con altre piattaforme come Jira o GitHub

Utilizzare la funzionalità/funzione ManicTime Server per generare reportistica a livello aziendale

Limiti di ManicTime

Non è possibile utilizzare la funzionalità/funzione di ricerca su più giorni

Può essere difficile sincronizzare automaticamente i tag tra i vari dispositivi

Prezzi di ManicTime

Licenza: A partire da $67/mese

A partire da $67/mese Cloud Subscription Standard Plan: A partire da $7/mese

A partire da $7/mese Piano di sottoscrizione cloud Ultimate: A partire da $9/mese

Valutazioni e recensioni di ManicTime

G2: 4.2/5 (10+ recensioni)

4.2/5 (10+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (15+ recensioni)

6. Kimai

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/Kimai.jpg La pagina di reportistica di Kimai /%img/

via Kimai Kimai è una piattaforma open-source personalizzabile costruita per registrare e analizzare le ore dei dipendenti. Questa piattaforma alternativa a RescueTime è completata da un certificato SSL gratuito, campi personalizzati, pianificazione delle attività e gestione delle spese. Inoltre, aiuta a semplificare la gestione delle attività analizzando i tempi registrati, i personalizzati e il tempo dedicato a ciascun progetto o attività.

Le migliori funzionalità/funzioni di Kimai

Risparmia tempo sulla fatturazione grazie ai modelli in formato PDF, DOCX, HTML, XLSX e ODS

Integrazione con il vostro strumento di monitoraggio del tempo preferito grazie all'estensione delle API JSON

Personalizzare la piattaforma per adattarla alle vostre esigenze specifiche con i plugin

Tradurre la piattaforma in più di 30 lingue per soddisfare i team di tutto il mondo

Limiti di Kimai

È necessario uno sviluppatore per rendere il sistema operativo

L'interfaccia può essere un po' difficile da comprendere per i nuovi utenti

Prezzi di Kimai

KImai è una piattaforma gratuita, basata su donazioni

Valutazioni e recensioni di Kimai

G2: 4.7/5 (5 recensioni)

4.7/5 (5 recensioni) Capterra: 3.6/5 (7 recensioni)

7. Spunta

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/Tick.jpg Monitoraggio del tempo di un progetto in Tick /$$$img/

via Spunta Tick è un software di monitoraggio del tempo di facile utilizzo e un'alternativa a RescueTime che aiuta i team a gestire progetti più redditizi. La piattaforma intuitiva lavora senza problemi su tutte le piattaforme - con monitoraggio del tempo per Mac iOS e Android, Apple Watch e Chrome, consentendo ai dipendenti di registrare il tempo registrato alla scrivania o in movimento.

I membri del team possono registrare il tempo con un semplice pulsante, quindi inviare le voci, fatturare ai client ed esaminare i cali di produttività.

Le migliori funzionalità/funzioni di Tick

Sfruttare il monitoraggio automatico delle attività all'interno di Basecamp

Aggiunta di note per approfondire ogni registrazione di orario

Toggl tra più timer se siete multitasking durante la giornata lavorativa

Visualizzazione dei progetti e dei budget delle attività per ottenere un feedback immediato sul fatto che si stia dedicando o meno la quantità di tempo appropriata a ciascun incarico

Limiti di tempo

Non offre un numero di integrazioni pari a quello di altre piattaforme per il monitoraggio del tempo

Il numero di funzionalità/funzione personalizzate può risultare eccessivo per i nuovi utenti

Prezzi di Tick

**Un progetto: Free per utenti illimitati

10 progetti: $19/mese per utenti illimitati

$19/mese per utenti illimitati 30 progetti: $49/mese per utenti illimitati

$49/mese per utenti illimitati 60 progetti: $79/mese per utenti illimitati

$79/mese per utenti illimitati Progetti illimitati: $149/mese per utenti illimitati

Tick valutazioni e recensioni

G2: 4.5/5 (30+ recensioni)

4.5/5 (30+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (1.400+ recensioni)

8. Harvest

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/Harvest.jpeg Esempio di monitoraggio del tempo di varie attività create in Harvest /$$$img/

tramite Harvest Harvest è una piattaforma di monitoraggio del tempo facile da usare per creare fatture, generare reportistica, monitorare i budget e tenere traccia dei costi. L'app si integra perfettamente con i sistemi di account e di strumenti per il project management come Asana, Trello, Basecamp, Quickbooks, Slack, Xero e Stripe.

Inoltre, Harvest aiuta a snellire i team aziendali di grandi dimensioni grazie ad autorizzazioni personalizzabili, approfondimenti su capacità del team e previsione, nonché la reportistica visiva di tutti i progetti.

Le migliori funzionalità/funzione di Harvest

Genera notifiche automatiche per ricordare al team di monitorare regolarmente le ore di lavoro

Scelta di una selezione di reportistica visiva integrata per mantenere il funzionamento dei progetti senza problemi

Visualizzare la capacità del team per capire chi è sovraccarico di lavoro (prevenendo il burnout prima che si verifichi)

Impostazione di filtri per approfondire le informazioni sul tempo dei dipendenti

Limiti di Harvest

La funzionalità/funzione di ricerca può essere noiosa

La piattaforma offre una visualizzazione giornaliera, ma potrebbe essere utile una visualizzazione settimanale o mensile del calendario

Prezzi di Harvest

Free: $0/mese per una postazione e due progetti

$0/mese per una postazione e due progetti Pro: $10,80/mese per utente per postazioni e progetti illimitati

Valutazioni e recensioni di Harvest

G2: 4.3/5 (700+ recensioni)

4.3/5 (700+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (500+ recensioni)

9. ActivTrak

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/5f91fa560fb2bdcc4f9f6d15\_110667-activtrak-1594652811-9943228.png Il dashboard di ActiveTrak /%img/

via ActivTrak ActivTrak aiuta le piccole imprese e le aziende globali a incrementare la produttività dei dipendenti. Come alternativa a RescueTime, le funzionalità/funzione chiave di ActivTrak includono un tracker dell'utilizzo di app e siti web, dashboard di produttività, una suddivisione giornaliera delle attività produttive rispetto a quelle improduttive e l'integrazione del calendario per registrare automaticamente i dati offline.

L'obiettivo finale? Semplificare la gestione della forza lavoro e prevenire il burnout dei dipendenti.

Funzionalità/funzione migliori di ActivTrak

Sfruttare i benchmark e gli obiettivi per capire quali sono i risultati tipici del quartile superiore del vostro team

Identificare le distrazioni e i colli di bottiglia sul posto di lavoro con il dashboard panoramico

Sviluppare politiche di lavoro ibride ottimizzate utilizzando lo strumento di intuizione delle posizioni

Comprendere i cambiamenti nell'organizzazione (come la sperimentazione di una settimana lavorativa di quattro giorni) con la funzionalità/funzione di analisi dell'impatto

Limiti di ActivTrak

Alcune funzionalità/funzione di monitoraggio (come le classificazioni) devono essere registrate manualmente

L'ora e il monitoraggio dei progetti può risultare sgradevole per i nuovi utenti

Prezzi di ActivTrak

Free: $0/mese per utente

$0/mese per utente Essenziale: $10/mese per utente

$10/mese per utente Professionale: $17/mese per utente

$17/mese per utente Azienda: Prezzo personalizzato

ActivTrak valutazioni e recensioni

G2: 4,4/5 (oltre 200 recensioni)

4,4/5 (oltre 200 recensioni) Capterra: 4.6/5 (oltre 500 recensioni)

10. Time Doctor

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/03/image5-2-1400x771.png Le sequenze temporali del Time Doctor per il monitoraggio del tempo /$$$img/

via Time Doctor Time Doctor è una piattaforma di monitoraggio del tempo e della produttività facile da usare, completata da una versione di prova di 14 giorni. I manager possono analizzare il modo in cui i dipendenti impiegano il loro tempo, capire i problemi di hardware o di connettività e garantire un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata: una buona scelta come alternativa a RescueTime.

È possibile analizzare le pause, gli orari di lavoro dei dipendenti e le richieste di ferie. Inoltre, l'app desktop funziona perfettamente con i dispositivi Windows e Mac per registrare il lavoro offline.

Funzionalità/funzioni migliori di Time Doctor

Ottenere una ripartizione dei flussi di lavoro giornalieri attraverso il report della sequenza temporale

Capire quanto tempo è stato speso per ogni progetto con gli strumenti di project management

Creazione di reportistica personalizzata per soddisfare le vostre esigenze specifiche

Comprendere la produttività dei dipendenti con filtri produttivi, non produttivi, manuali e mobili

Limiti di Time Doctor

L'app mobile manca di alcune funzionalità/funzioni offerte dall'app desktop

Alcune notifiche possono disturbare la produttività dei dipendenti

Prezzi di Time Doctor

Basic: $5,90/mese per utente

$5,90/mese per utente Standard: $8,40/mese per utente

$8,40/mese per utente Premium: $16,70/mese per utente

Time Doctor valutazioni e recensioni

G2: 4.4/5 (300+ recensioni)

4.4/5 (300+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (500+ recensioni)

Scegliere la migliore soluzione alternativa di RescueTime per la vostra azienda

Il modo migliore per aiutare i team a lavorare in modo più efficiente è il monitoraggio del tempo. Il software di monitoraggio del tempo può aiutare a identificare i colli di bottiglia sul posto di lavoro, a creare stime accurate della durata stimata, a prevenire il burnout dei dipendenti e a gestire progetti più redditizi. 🎉

La funzionalità di monitoraggio del tempo di ClickUp aiuta i team a risparmiare ore preziose durante la settimana lavorativa. Inoltre, ClickUp si integra con gli strumenti preferiti, crea fogli di presenza dettagliati e confronta automaticamente il tempo trascorso rispetto agli obiettivi. Per vedere come ClickUp può aiutare a ottimizzare il vostro team, iscrivetevi oggi stesso .