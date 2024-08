10 Migliori alternative a 17Hats per la gestione dei clienti nel 2024

Quindi, da tempo vi siete impegnati a scegliere 17Hats come vostra attività gestione dei processi software, ma siete pronti a cambiare.

È probabile che vogliate uno strumento di gestione delle relazioni con i clienti comparabile per semplificare la comunicazione con i clienti, la fatturazione e le attività di gestione dei progetti.

Sul mercato esistono diverse alternative a 17Hats, ma quale scegliere? Quale strumento CRM vi farà risparmiare più tempo e denaro? Non preoccupatevi. Abbiamo già fatto la ricerca. ✅

Questo articolo mette in evidenza le 10 migliori alternative a 17Hats per gestione dei clienti nel 2024. Tutto ciò che dovete fare è consultare questo elenco e scegliere lo strumento che fa al caso vostro. Siete pronti?

Che cos'è un'alternativa a 17Hats?

17Hats è un software di gestione dei processi aziendali per piccoli team e imprenditori. L'alternativa ideale dovrebbe offrire praticamente tutto ciò che 17Hats è in grado di fornire, oltre a strumenti aggiuntivi, integrazioni e automazioni di cui la vostra azienda ha bisogno.

Gestione di progetti, dati dei clienti, attività personali e comunicazioni in ClickUp da qualsiasi dispositivo

Ecco alcune delle sue caratteristiche migliori:

Cosa cercare nelle alternative a 17Hats?

La migliore alternativa a 17Hats per la vostra azienda potrebbe essere diversa dall'opzione giusta per un'altra azienda. Si tratta di trovare qualcosa che abbia tutto ciò di cui avete bisogno a un prezzo che si adatti al vostro budget.

Ecco alcuni dei punti critici che abbiamo cercato durante la ricerca delle migliori alternative a 17Hats:

Template : Modelli CRM per aiutarvi a perfezionare il vostroStrategia CRMoltre a numerosi modelli per altre funzioni aziendali per semplificare la vita 🌻

Modelli CRM per aiutarvi a perfezionare il vostroStrategia CRMoltre a numerosi modelli per altre funzioni aziendali per semplificare la vita 🌻 Comunicazione: Qualitàcomunicazione con il cliente e di comunicazione interna sono un must per le soluzioni software CRM

Qualitàcomunicazione con il cliente e di comunicazione interna sono un must per le soluzioni software CRM Gestione delle operazioni: Gli strumenti migliori fornisconosoftware di gestione delle operazioni che può ridurre i costi e snellire i processi aziendali

Gli strumenti migliori fornisconosoftware di gestione delle operazioni che può ridurre i costi e snellire i processi aziendali Integrazioni: **Strumenti di gestione aziendale che si integrano con gli altri software utilizzati per riunire tutto in un unico luogo e semplificare la vita

**Strumenti di gestione aziendale che si integrano con gli altri software utilizzati per riunire tutto in un unico luogo e semplificare la vita Gestione finanziaria : Le funzioni di fatturazione, monitoraggio delle spese e budgeting sono indispensabili

Ricordate che questo non è un elenco esaustivo. Potreste volere anche un rilevatore di tempo o la compatibilità con PayPal. Qualunque cosa sia, prendete nota e preparatevi a trovare la soluzione dei vostri sogni.

Le 10 migliori alternative a 17Hats da usare nel 2024

Siete pronti a cambiare le cose e a trovare una nuova piattaforma di gestione aziendale? Ecco le 10 migliori alternative a 17Hats da utilizzare nel 2024.

La soluzione CRM all-in-one di ClickUp automatizza le attività, snellisce la crescita dei clienti e supporto, e si integra con oltre 1.000 strumenti

Come Il vincitore di G2 per il miglior strumento di gestione del progetto nel 2024, Il sistema di gestione aziendale di ClickUp offre migliaia di funzioni e integrazioni per liberi professionisti e aziende. Pensate a cosa potreste fare con tutto ciò che vi serve a portata di mano. ✨ Gli strumenti CRM di ClickUp possono accelerare la crescita dei clienti, aumentarne la soddisfazione e semplificare l'assistenza ai clienti. È un sistema all-in-one software di gestione dei progetti che vi aiuterà a semplificare i flussi di lavoro, a gestire più progetti, a visualizzare la vostra pipeline e a collaborare in tempo reale come mai prima d'ora.

Avrete anche la possibilità di software per il portale clienti e tutto ciò che serve per la gestione dei contatti con Il servizio clienti di ClickUp tutte facenti parte di una soluzione completa per la gestione aziendale.

Si tratta di questionari per i clienti, condivisione sicura dei documenti con ClickUp Docs, modelli per ottimizzare i flussi di lavoro, integrazioni e visualizzazioni personalizzabili.

Ci sono anche MindMaps e Whiteboards per il brainstorming di idee e la collaborazione, commenti assegnati per tenere tutti aggiornati sulle attività e (rullo di tamburi, per favore) il piano Free Forever che vi dà tutto questo gratuitamente. 🥁

Le migliori caratteristiche di ClickUp

Gli strumenti di delega consentono di aggiungere più assegnatari per ottenere un aiuto rapido e discutere i ticket in tempo reale

Oltre 50 widget di dashboard per visualizzare e unificare tutti i dati dei clienti per migliorare l'assistenza e la gestione dei contatti

ClickUp Automations vi permette di automatizzare le attività ripetitive arisparmiare tempo e denaro

Una libreria di modelli con oltre 1.000 opzioni per migliorare l'ottimizzazione del flusso di lavoro, l'ottimizzazione dei social media, la gestione dei progetti, il brainstorming, il budgeting e altro ancora 📚

Oltre 1.000 integrazioni con gli strumenti più diffusi e, se ne manca qualcuna, è possibile utilizzare Zapier per aggiungere le proprie integrazioni senza dover ricorrere ai documenti tecnici delle API

Compatibile con Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Chrome e altro ancora, in modo che tutti i clienti e i team possano accedervi

Limitazioni di ClickUp

Alcune recensioni di utenti segnalano la presenza di una curva di apprendimento al primo avvio

Alcuni recensori hanno segnalato la necessità di modificare le impostazioni delle notifiche per evitare di essere sopraffatti quando si è impegnati in un carico di lavoro pesante

Prezzi di ClickUp

**Gratuito per sempre

Unlimited: $7/mese per utente

$7/mese per utente Aziendale: $12/mese per utente

$12/mese per utente Impresa: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro del Workspace al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (8.900+ recensioni)

4,7/5 (8.900+ recensioni) Capterra: 4,6/5 (oltre 3.800 recensioni)

2. MieleLibro

via MieleLibro HoneyBook è un software di gestione aziendale per piccoli imprenditori e creativi. Le sue funzioni gestiscono le attività, programmano gli appuntamenti, creano fatture, tengono traccia delle spese e migliorano la gestione dei progetti. HoneyBook facilita anche la comunicazione con i clienti e la gestione dei contatti.

Le migliori caratteristiche di HoneyBook

Le funzioni di gestione dei clienti end-to-end mantengono tutte le informazioni relative ai clienti in un unico posto

L'automazione del flusso di lavoro può gestire le e-mail di follow-up, la programmazione degli appuntamenti e la creazione delle fatture

Modelli e moduli assistono nella creazione di proposte e nella generazione di contatti

La funzione di analisi fornisce informazioni sulle prestazioni aziendali, sulle entrate, sulla soddisfazione dei clienti e sulla gestione dei progetti

Limitazioni di HoneyBook

Alcuni utenti riferiscono di un'interfaccia e-mail confusa che ostacola un lavoro efficiente quando si passa a HoneyBook per la prima volta

Le recensioni menzionano la mancanza di opzioni di personalizzazione della fatturazione (ad esempio, l'aggiunta di commissioni per le carte di credito)

Prezzi di HoneyBook

Starter: $19/mese per utente

$19/mese per utente Essenziale: $39/mese per utente

$39/mese per utente Premium: $79/mese per utente

Valutazioni e recensioni di HoneyBook

G2: 4.5/5 (100+ recensioni)

4.5/5 (100+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (500+ recensioni)

3. Fiore

via Bloom Bloom è una piattaforma di lead generation e di email marketing che aiuta le aziende a coinvolgere i clienti e a gestire i contatti. La piattaforma è specializzata nel consentire ai clienti di prenotare istantaneamente tramite il vostro sito web in qualsiasi momento della giornata.

Le migliori caratteristiche di Bloom

I moduli di marketing e di acquisizione dei contatti sono caratterizzati da un design esteticamente gradevole e da modelli personalizzabili

Le funzioni di incorporazione consentono di aggiungere moduli di acquisizione di contatti al vostro sito web e alle vostre pagine sociali per aumentare il coinvolgimento del pubblico

Decine di integrazioni sono incluse e potete usare Zapier per aggiungere quelle che vi mancano (non è richiesta alcuna API)

I test A/B consentono di analizzare e confrontare le prestazioni delle campagne e-mail e dei moduli di acquisizione di contatti

Limitazioni di Bloom

Alcune recensioni di utenti menzionano la mancanza di opzioni per i template e di funzionalità per le gallerie

Le recensioni menzionano la necessità di temi aggiuntivi e impostazioni di personalizzazione

Prezzi di Bloom

Starter: $13/mese per utente

$13/mese per utente Standard: $29/mese per utente

$29/mese per utente Full-Serve: Contattare per i prezzi

Bloom valutazioni e recensioni

G2: 4.5/5 (80+ recensioni)

4.5/5 (80+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (10+ recensioni)

4. FreshBooks

via FreshBooks FreshBooks è un software di contabilità basato su cloud per imprenditori e piccole imprese. È un sistema di gestione aziendale e finanziaria senza funzioni CRM. È un sistema di gestione aziendale e finanziaria senza funzioni CRM, che consente di gestire le finanze, le spese, la fatturazione, il monitoraggio del tempo e la gestione dei progetti da un'unica piattaforma facile da usare.

Le migliori caratteristiche di FreshBooks

Le opzioni di reportistica forniscono utili informazioni sulle prestazioni finanziarie e sulla gestione del tempo per migliorare i profitti

Gli strumenti di gestione dei progetti aiutano a tracciare e organizzare le attività migliorando la collaborazione

Sono inclusi modelli per la fatturazione, il monitoraggio del tempo e la gestione finanziaria, la maggior parte dei quali è compatibile con Microsoft Excel, Microsoft Word, Google Docs, Google Sheets e Adobe PDF

Esistono integrazioni con strumenti software aziendali come Stripe, Shopify e Zapier

Limitazioni di FreshBooks

Le recensioni parlano di difficoltà con l'opzione di pagamento elettronico che funziona solo con alcune banche

Alcuni utenti segnalano problemi nell'utilizzo della funzione di lettura integrata nell'app

Prezzi di FreshBooks

Lite: $17/mese per utente

$17/mese per utente Plus: $30/mese per utente

$30/mese per utente Premium: $55/mese per utente

$55/mese per utente Selezionare: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di FreshBooks

G2: 4,5/5 (oltre 600 recensioni)

4,5/5 (oltre 600 recensioni) Capterra: 4,5/5 (4.200+ recensioni)

5. Intuitivamente

via Insightly Insightly è uno strumento di gestione delle relazioni con i clienti basato su cloud che tiene traccia di progetti, vendite e comunicazioni con i clienti. I freelance, gli imprenditori, le startup e le piccole imprese possono utilizzarlo per gestire l'email marketing, i progetti, le attività individuali, i contatti e i contatti.

Le migliori caratteristiche di Insightly

Le funzioni di gestione dei contatti e dei contatti aiutano a centralizzare le informazioni e a tenere traccia delle opportunità di vendita e delle interazioni con i clienti

Una libreria di modelli include opzioni per la gestione di progetti, campagne di marketing, analisi della pipeline di vendita, gestione dei contatti, reportistica aziendale e altro ancora

Le integrazioni coprono strumenti aziendali popolari come QuickBooks, Gmail e Outlook

Le funzioni di reporting avanzato forniscono informazioni sui dati dei progetti, sul marketing e sulle prestazioni di vendita

Limitazioni di Insightly

Alcuni utenti segnalano difficoltà nell'utilizzo dell'interfaccia e nell'accesso al tracciamento delle e-mail sull'app mobile

L'accesso alla suite completa di Insightly può essere troppo costoso per le startup, le piccole imprese e i liberi professionisti

Prezzi di Insightly

CRM Plus: $29/mese per utente

$29/mese per utente CRM Professional: $49/mese per utente

$49/mese per utente CRM Enterprise: $99/mese per utente

$99/mese per utente All-in-One Plus: $349/mese

$349/mese All-in-One Professional: $899/mese

$899/mese All-in-One Enterprise: $2.599/mese

Valutazioni e recensioni di Insightly

G2: 4.2/5 (800+ recensioni)

4.2/5 (800+ recensioni) Capterra: 4.0/5 (600+ recensioni)

6. HubSpot CRM

via HubSpot CRM HubSpot CRM è progettato per gestire le interazioni con i clienti e ottimizzare la pipeline di vendita ed è una fantastica alternativa a 17Hats. È possibile utilizzarlo per il monitoraggio delle transazioni, la gestione dei contatti, l'analisi delle vendite e l'email marketing, e godere di un accesso basato sul cloud da qualsiasi tablet, dispositivo mobile o PC con una connessione a Internet.

HubSpot consente inoltre di aggiungere altri utili strumenti software di gestione aziendale. 🏆

Le migliori caratteristiche di HubSpot CRM

Un sistema di gestione dei contatti completo tiene traccia delle informazioni sui contatti, consente di aggiungere note dettagliate e migliora le interazioni con i clienti

La libreria di modelli include opzioni gratuite e personalizzabili per attività come l'email marketing, la comunicazione con i clienti, il lead tracking, le landing page e i moduli di contatto

Sono disponibili integrazioni con altri strumenti, tra cui Salesforce, Mailchimp, Shopify, Gmail, Outlook, Microsoft Dynamics e altri software HubSpot

Automazioni percampagne di marketing e il tracciamento dei lead aiutano a snellire il processo di vendita

Limitazioni di HubSpot CRM

Alcune recensioni di piccole imprese menzionano problemi nel sostenere piani di aggiornamento, componenti aggiuntivi di marketing e altri costi aggiuntivi

Le recensioni degli utenti parlano di difficoltà nell'utilizzo e nella comprensione delle funzionalità del flusso di lavoro

Prezzi di HubSpot CRM

Strumenti gratuiti: $0

$0 CRM Suite per privati e Piccole imprese -Starter: $30/mese per utente

$30/mese per utente CRM Suite per privati e Piccole imprese Professionale: $1.781/mese per utente

$1.781/mese per utente CRM Suite per aziende e imprese-Professional: $1.781/mese per utente

$1.781/mese per utente CRM Suite per aziende e imprese-Enterprise: $5.000/mese per utente

Valutazioni e recensioni di HubSpot CRM

G2: 4.4/5 (2.000+ recensioni)

4.4/5 (2.000+ recensioni) Capterra: 4,5/5 (oltre 3.800 recensioni)

7. Dubsado

via Dubsado Dubsado è una piattaforma di gestione aziendale per piccole imprese e imprenditori, con funzioni progettate per automatizzare i processi e snellire il flusso di lavoro. Gli utenti possono creare contratti e moduli personalizzati, automatizzare le comunicazioni via e-mail con i clienti ed elaborare le fatture da un'unica suite.

Le migliori caratteristiche di Dubsado

Le funzioni di gestione dei clienti organizzano i dettagli del progetto, le informazioni di contatto, lo storico delle comunicazioni e altro ancora

La libreria di modelli include moduli predefiniti, contratti, fatture, e-mail di marketing e proposte di progetto

Le funzioni di automazione del flusso di lavoro consentono di impostare trigger e azioni per la comunicazione con i clienti e la creazione di progetti

Le integrazioni includono applicazioni e servizi popolari come QuickBooks, Zapier e Xero

Limitazioni di Dubsado

Alcune recensioni segnalano problemi nella creazione di diversi tipi di fattura e la necessità di ulteriori personalizzazioni

Gli utenti segnalano una curva di apprendimento nell'utilizzo dei flussi di lavoro, con errori che comportano problemi come l'invio accidentale di e-mail automatiche nei momenti sbagliati

Prezzi di Dubsado

Starter: $20/mese per utente

$20/mese per utente Premier: $40/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Dubsado

G2: 4.3/5 (60+ recensioni)

4.3/5 (60+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (40+ recensioni)

8. CiaoConduttori

via SalveLeads HelloLeads è una piattaforma di gestione dei lead progettata per migliorare la comunicazione con i clienti per le aziende di tutte le dimensioni. Utilizzatela per la generazione di lead, il nurturing, l'analisi e molto altro ancora, dando modo al vostro flusso di lavoro di risparmiare tempo e di vendere di più.

Le migliori caratteristiche di HelloLeads

La libreria di modelli offre decine di opzioni per campagne e marketing via e-mail

Opzioni di integrazione con le più diffuse piattaforme di lead-generation di terze parti, fornitori di SMS e servizi di cloud-calling

Gli strumenti di gestione dei contatti e dei lead vi aiutano a tenere traccia di tutti i vostri lead e contatti in un unico posto per migliorare le vostre performance di vendita

Gli strumenti di analisi delle vendite forniscono report dettagliati per identificare potenziali aree di miglioramento

Limitazioni di HelloLeads

Alcune recensioni di proprietari di piccole imprese segnalano la necessità di migliorare le analisi e di rendere l'interfaccia dell'applicazione mobile più semplice da usare

Il piano gratuito è limitato a 250 lead o record di clienti e 10 elenchi

Prezzi di HelloLeads

**Gratuito

Essenziale: $5/mese per utente

$5/mese per utente Impresa: $9/mese per utente

Valutazioni e recensioni di HelloLeads

G2: N/A

N/A Capterra: 4/5 (3+ recensioni)

9. Agile

via Agile Agiled è una piattaforma di gestione aziendale progettata per freelance e piccole imprese. È un'eccellente alternativa a 17Hats, con strumenti per la fatturazione, il monitoraggio del tempo, la gestione dei progetti, la collaborazione tra team e il miglioramento delle relazioni con i clienti.

Le migliori caratteristiche di Agiled

Funzioni complete di gestione dei progetti che consentono di creare attività, impostare scadenze e monitorare l'avanzamento delle attività per i singoli membri del team

Decine di modelli personalizzabili per la fatturazione, le proposte, i contratti, i preventivi di progetto, gli ordini di acquisto e i rapporti di vendita

Oltre due dozzine di integrazioni con strumenti popolari come Wise, TimeCamp, ZohoBooks e Asana

Gli strumenti di collaborazione consentono agli utenti di creare elenchi di cose da fare, condividere file e comunicare in tempo reale per ottimizzare il flusso di lavoro del team

Limitazioni Agiled

Alcune recensioni segnalano la necessità di migliorare la personalizzazione visiva, il monitoraggio delle spese e l'integrazione dei pagamenti

Il piano gratuito è limitato a due clienti e 100 lead

Prezzi di Agiled

Base: Gratuito

Gratuito Pro: $9,99/mese per utente

$9,99/mese per utente Premium: $14,99/mese per utente

Agiled valutazioni e recensioni

G2: 4.7/5 (380+ recensioni)

4.7/5 (380+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (330+ recensioni)

10. Forza vendita

via Forza venditaCRM di Salesforce è un popolare software di gestione delle relazioni con i clienti basato su cloud. Offre una suite completa di strumenti che semplificano i processi aziendali, migliorano le prestazioni di vendita e mantengono relazioni proficue con i clienti. Gli utenti hanno anche la possibilità di aggiungere altre utili opzioni di software di gestione aziendale.

Le migliori caratteristiche di Salesforce

Molteplici integrazioni con strumenti come Slack, Google Workspace, DocuSign, Jira e Dropbox

Analisi estrumenti di reporting forniscono preziose informazioni sulle vendite, sul marketing e sul servizio clienti

Gli strumenti di automazione del marketing consentono di gestire i social media e il marketing via e-mail con il pilota automatico

Un sistema completo di gestione del servizio clienti gestisce in modo efficiente le richieste di assistenza, le domande dei clienti e le comunicazioni

Limitazioni di Salesforce

Alcune recensioni di proprietari di piccole imprese riportano aumenti del canone annuale troppo elevati per il loro budget

Alcuni utenti menzionano costi per funzionalità aggiuntive che aumentano il prezzo oltre quello pubblicizzato

Prezzi di Salesforce

Small Business CRM Starter: $25/mese per utente

$25/mese per utente Small Business CRM Sales Professional: $80/mese per utente

$80/mese per utente Small Business CRM Service Professional: $80/mese per utente

$80/mese per utente Piccole imprese CRM Marketing Cloud Account Engagement: $1.250/mese per utente

Valutazioni e recensioni su Salesforce

G2: 4,5/5 (1.600+ recensioni)

4,5/5 (1.600+ recensioni) Capterra: 4,3/5 (oltre 200 recensioni)

Pronti a cambiare?

Con così tante alternative a 17Hats, il vostro team troverà senza dubbio lo strumento di gestione aziendale ideale per tutte le vostre esigenze.

Non sapete ancora da dove cominciare? Che ne dite di partire dalla cima della nostra lista, con il software all-in-one per eccellenza per gestire progetti, completare attività e risparmiare tempo: ClickUp.

Con centinaia di funzioni flessibili per una gestione efficace di progetti, clienti e flussi di lavoro, è l'alternativa ideale a 17hats per qualsiasi team. Quindi perché aspettare? Iscrivetevi oggi stesso a ClickUp e vedrete la vostra produttività raggiungere nuove vette. 💸