10 Migliori strumenti software gratuiti (e a pagamento) per la costruzione di diagrammi di Gantt nel 2024

I progetti di costruzione hanno molte parti in movimento, dalla gestione delle sequenze degli appaltatori al controllo dei tempi di consegna dei materiali chiave al cantiere.

I migliori software di project management per l'edilizia aiuta il project management a gestire tutte queste parti in movimento. E Grafici di Gantt sono una funzionalità/funzione ideale da ricercare in questo tipo di strumento per il project management s.

Questi grafici forniscono una panoramica del progetto, in modo da poter vedere a colpo d'occhio come sta avanzando il progetto di costruzione, dove potrebbero sorgere potenziali problemi e se si è sulla buona strada per rispettare le scadenze. La maggior parte delle app di project management supporta i grafici di Gantt in qualche modulo, ma non tutte sono uguali. In questo articolo esamineremo alcune delle migliori opzioni per 2024.

Che cos'è il software di costruzione Gantt Chart?

Un grafico Gantt crea una rappresentazione visiva di facile comprensione della sequenza temporale di un progetto di costruzione. Questa comprensione immediata dello sviluppo di un progetto consente ai supervisori di fare il proprio lavoro in modo più efficace, poiché le attività specifiche all'interno di progetti complessi sono più facili da trovare e monitorare.

Ecco perché molti strumenti software per il project management hanno un supporto integrato per i grafici di Gantt e altri strumenti di gestione del progetto tecniche di visualizzazione nelle loro funzionalità/funzione. Il miglior software per diagrammi di Gantt consente al team di creare facilmente grafici di Gantt per il monitoraggio di progetti illimitati e fornisce un set di strumenti completo per ulteriori funzioni di project management.

Cosa si deve cercare in un software per la costruzione di grafici Gantt?

La scelta del software grafico Gantt può avere un impatto significativo sul flusso di lavoro nel settore edile. Per un project management efficace, dovete trovare una soluzione che soddisfi le vostre esigenze. Sono disponibili strumenti di base per esigenze semplici e piattaforme più complesse per il project management di grandi progetti. Trovare quello giusto significa sapere cosa cercare.

Ecco alcune cose da tenere a mente mentre si esplorano le opzioni del software Gantt:

**Il miglior software per grafici di Gantt è facile e intuitivo da usare e si inserisce perfettamente nei flussi di lavoro e nei processi esistenti

Vista Gantt cancellata: Voi e il vostro team avete bisogno di una vista Gantt completa per visualizzare facilmente le attività e le attività cardine di un progetto

Voi e il vostro team avete bisogno di una vista Gantt completa per visualizzare facilmente le attività e le attività cardine di un progetto **Funzionalità/funzione robuste: l'aggiunta di attività, la loro pianificazione e la gestione delle dipendenze devono essere semplici, per garantire progetti ben organizzati e gestiti

Scalabilità: Se siete una grande impresa edile, avrete bisogno di supporto per progetti e utenti illimitati. Se siete un'azienda più piccola, scegliete uno strumento per i grafici di Gantt che supporti le vostre esigenze attuali e future, in modo da avere spazio per la crescita

Se siete una grande impresa edile, avrete bisogno di supporto per progetti e utenti illimitati. Se siete un'azienda più piccola, scegliete uno strumento per i grafici di Gantt che supporti le vostre esigenze attuali e future, in modo da avere spazio per la crescita Tracciamento del tempo: La gestione dei progetti è più facile quando si dispone di funzioni di monitoraggio del tempo per analizzare meglio il tempo trascorso su un progetto

La gestione dei progetti è più facile quando si dispone di funzioni di monitoraggio del tempo per analizzare meglio il tempo trascorso su un progetto Facile valutazione: Il software per i grafici di Gantt che offre un piano gratuito o un periodo di prova vi permette di valutare il software e di vedere come si adatta ai vostri flussi di lavoro prima di impegnare il vostro denaro

I 10 migliori prodotti software per la costruzione di diagrammi di Gantt da utilizzare nel 2024

Ogni opzione qui sotto è tra le migliori scelte di software per grafici Gantt presenti oggi sul mercato e comprende sia software per grafici di Gantt gratis e opzioni a pagamento.

Progettate e costruite grafici Gantt con gli strumenti di project management online facili e intuitivi di ClickUp

ClickUp è una soluzione all-in-one per il project management che offre un'ampia gamma di strumenti per la gestione dei progetti Vista Gantt Chart oltre a molte altre utili visualizzazioni dei dati.

Iniziare con Costruzione ClickUp che offre funzionalità/funzione specifiche per il settore edile. Tra queste, modelli di project management specializzati per il settore edile con funzionalità/funzione di facile utilizzo Gantt Chart Modelli di progetto permettendo al team di utilizzare rapidamente il software.

Come soluzione all-in-one, ClickUp ha molte altre funzionalità/funzione che la vostra squadra di costruttori troverà utili. Ad esempio, è possibile creare e condividere facilmente i documenti con i client, fornendo un repository centrale per la comunicazione. Nel frattempo, gli strumenti di collaborazione consentono ai membri della squadra di lavorare insieme in diverse aree del progetto di costruzione e di essere sempre aggiornati sulle novità piano del progetto .

Funzionalità/funzione migliori di ClickUp

Viste Gantt Chart complete per visualizzare e gestire le tempistiche del progetto

Un potente strumento di project management consente di assegnare attività, impostare priorità e monitorare lo stato di avanzamento

Funzione di trascinamento e rilascio per una gestione intuitivagestione delle attività e la modifica del grafico Gantt

Funzionalità di monitoraggio del tempo per garantire che le attività del progetto rispettino le scadenze

Gestione delle risorse per bilanciare efficacemente le esigenze di più progetti

Strumenti di pianificazione del progetto, compresi i modelli di diagrammi di Gantt, per creare e gestire i piani di progetto

Limiti di ClickUp

La curva di apprendimento può essere molto ripida per i nuovi utenti

L'app mobile manca di alcune funzioni della versione desktop

Prezzi di ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/mese per utente

Business: $12/mese per utente

Azienda: contattare per i prezzi

ClickUp AI è disponibile per l'acquisto su tutti i piani a pagamento al prezzo di 5 dollari al mese per membro dell'area di lavoro e ospite interno

Valutazioni e recensioni su ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 2.000 recensioni)

Capterra: 4.7/5 (2.000+ recensioni)

2. Progetto Microsoft

Via Microsoft Microsoft Project è un popolare software di project management che fornisce ai project manager gli strumenti necessari per gestire efficacemente i progetti. Gli utenti possono creare facilmente grafici di Gantt, gestire le risorse e monitorare lo stato di un progetto. Molte industrie utilizzano Microsoft Project per le sue funzioni complete di project management. Le funzionalità del Gantt Chart possono aiutare a gestire attività specifiche o un intero progetto.

Le migliori funzionalità/funzione di Microsoft Project

Creazione e personalizzazione di grafici di Gantt per visualizzare la Sequenza dei progetti

Funzionalità di project management, tra cui la gestione delle attività e il piano del progetto

Monitoraggio dello stato di avanzamento del progetto per tenere tutti aggiornati e migliorare la pianificazione

Gestione delle dipendenze delle attività per garantire un completamento senza intoppi delle stesse

Integrazione con altre app di Microsoft 365 per funzioni avanzate

Limiti di Microsoft Progetto

La complessità è accompagnata da una curva di apprendimento ripida

Opzioni di integrazione limitate per gli strumenti al di fuori delle risorse di Microsoft

Le opzioni di prezzo e di piano possono creare confusione

Prezzi di Microsoft Project

Piano 1: $10/mese per utente

Piano 3: $30/mese per utente

Piano 5: $55/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Microsoft Project

G2: 4,1/5 (oltre 150 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 1.500 recensioni)

Controlla questi Alternative a Microsoft Project

3. Attivare/disattivare il piano Toggl

Via Attivare/disattivare Toggl Plan è uno strumento di gestione dei progetti semplice, versatile e facile da usare, che mira a rendere il project management accessibile a tutti. I suoi grafici Gantt forniscono una facile visualizzazione dei tempi del progetto e le sue dettagliate funzionalità di monitoraggio del tempo offrono una misurazione precisa del lavoro svolto.

Con Toggl Plan è facile creare un grafico Gantt, gestire del team carichi di lavoro, e tenere traccia di attività cardine del progetto . Offre una soluzione di project management semplice e con una curva di apprendimento ridotta.

Le migliori funzionalità/funzioni di Toggl Plan

Semplice funzione drag-and-drop per una facile creazione e manipolazione dei grafici di Gantt

Grafici di Gantt per visualizzare le attività disequenza del progetto e tenere traccia dello stato di avanzamento

Possibilità per i membri del team di assegnare facilmente i compiti e impostare le dipendenze delle attività

Project management con un'attenzione particolare alla semplicità e un'interfaccia utente intuitiva

Funzione di monitoraggio del tempo per garantire un'accurata fatturazione e project management

Limiti del piano di Toggl

Il piano di base per il team manca di alcune funzioni avanzate che gli utenti desiderano

L'interfaccia può essere a volte confusa

Prezzi del piano Toggl

Teams: $9/mese per utente

Business: $15/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Toggl Plan

G2: 4,3/5 (37 recensioni)

Capterra: 4.7/5 (oltre 2.000 recensioni)

4. GanttPRO

Via GanttPRO Come molte altre opzioni di questo elenco dei migliori software per i grafici di Gantt, questa popolare piattaforma di project management si concentra specificamente sui grafici di Gantt. In quanto software specializzato in grafici di Gantt, consente agli utenti di creare grafici di Gantt dinamici per facilitare il project management.

Come ci si può aspettare, GanttPRO ha un ampio intervallo di funzionalità/funzione del software per i grafici di Gantt. Gestisce la gestione delle attività e dei team e l'allocazione delle risorse, rendendolo un robusto creatore di grafici di Gantt.

Le migliori funzionalità/funzione di GanttPRO

Funzione di trascinamento e rilascio per il project management

Modelli di Gantt Chart e di progetto per una rapida pianificazione e schedulazione

Funzione di dipendenza dalle attività per gestire in modo efficace le attività del progetto

Facile monitoraggio dello stato di avanzamento per mantenere la Sequenza del progetto in linea con la tabella di marcia

La possibilità per il team di collaborare, assegnare compiti e aggiornare lo stato delle attività

Limiti di GanttPRO

La versione di prova gratuita è troppo breve per ottenere informazioni adeguate

Integrazione limitata con strumenti di terze parti

Alcuni utenti desiderano una funzione di panoramica del progetto più completa

Prezzi di GanttPRO

Basic: $7,99/mese per utente

Pro: 12,99 dollari/mese per utente

Business: $19,99/mese per utente

Aziende: contattare il reparto commerciale per i prezzi

Valutazioni e recensioni di GanttPRO

G2: 4.8/5 (oltre 400 recensioni)

Capterra: 4.8/5 (450+ recensioni)

5. Monday.com

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/Example-Gantt-chart-in-Monday.com\_.png Esempio di grafico Gantt in Monday.com /$$$img/

Via Monday.com Monday.com è una popolare piattaforma di project management che offre diverse funzionalità/funzioni per gestione del flusso di lavoro e la collaborazione del team. Questa funzionalità/funzione consente agli utenti di creare facilmente grafici Gantt per visualizzare comodamente lo stato di avanzamento di un progetto.

Monday.com include funzionalità aggiuntive di project management e di revisione del flusso di lavoro per organizzazioni grandi e piccole, il che lo rende una delle migliori opzioni di software Gantt in circolazione.

Le migliori funzionalità di Monday.com

Vista Gantt Chart per una visualizzazione completa della Sequenza del progetto

Una piattaforma di project management che consente ai membri del team di collaborare e gestire i progetti in modo efficace

Strumenti di project management per mantenere il progetto in carreggiata e per responsabilizzare i membri del team

Funzionalità di monitoraggio del tempo per completare le attività in tempo utile

Strumenti di project management per la dipendenza delle attività e l'analisi del percorso critico

limiti di #### Monday.com

Il prezzo è piuttosto alto rispetto ad altri strumenti per la produttività

Il processo di configurazione può essere complesso e richiede molto tempo

La curva di apprendimento iniziale può essere scoraggiante

Prezzi di Monday.com

Gratis

Basic: $8/mese per quattro postazioni

Standard: $10/mese per tre postazioni

Pro: $16/mese per tre postazioni

Azienda: contattare il settore commerciale per i prezzi

valutazioni e recensioni su #### Monday.com

G2: 4,7/5 (oltre 8.000 recensioni)

Capterra: 4.6/5 (4.000+ recensioni)

6. Wrike

Via Wrike Questo software di project management offre una serie completa di funzionalità/funzione per pianificare, gestire e completare i progetti. L'intuitivo strumento del diagramma di Gantt di Wrike consente al team di creare grafici di Gantt e di visualizzare lo stato del progetto.

Le funzionalità/funzione avanzate di questo strumento di project management conferiscono ulteriore potenza ai grafici Gantt. Per istanza, i livelli di prezzo più alti dispongono di strumenti per la gestione dei budget dei progetti . Inoltre, l'interfaccia user-friendly di Wrike consente al team di iniziare a utilizzare il software immediatamente.

Le migliori funzionalità/funzione di Wrike

Viste Gantt per la pianificazione dettagliata del progetto e la visualizzazione della Sequenza del progetto

Funzionalità di project management per facilitare il monitoraggio dello stato di avanzamento del progetto

La possibilità di assegnare attività e impostare le dipendenze per una gestione più facile

Possibilità di collaborare, comunicare e aggiornare lo stato di avanzamento con il team in tempo reale

Monitoraggio del tempo per garantire una fatturazione accurata e una gestione efficace del tempo

Limiti di Wrike

La granularità dell'impostazione dei ruoli degli utenti è limitata

Le funzionalità/funzione di budgeting sono disponibili solo nei piani a prezzo più alto

La complessità dei livelli di prezzo rende difficile trovare l'opzione giusta

Prezzi di Wrike

Gratis

Teams: $9,80/mese

Business: $24,80/mese

Aziende: contattare il settore commerciale per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Wrike

G2: 4,2/5 (oltre 3.000 recensioni)

Capterra: 4,3/5 (oltre 2.000 recensioni)

7. Smartsheet

Via Smartsheet Smartsheet si differenzia da altri strumenti per il project management è l'unico strumento per la gestione dei progetti, in quanto adotta l'approccio unico di rappresentare i dati in un foglio di calcolo. I fogli di calcolo non sono però l'unica opzione. Il software è dotato di un diagramma di Gantt incorporato e offre alternative al diagramma di Gantt, come le viste Gantt e Calendario. Il grafico Gantt è dinamico e si aggiorna automaticamente quando vengono modificate le date delle singole attività.

Le migliori funzionalità/funzioni di Smartsheet

Strumenti per la creazione di grafici Gantt per una facile gestione dei progetti e per la visualizzazione della loro sequenza temporale

Gestione delle risorse funzioni per determinare e allocare le risorse dove sono più necessarie

Funzionalità di project management per la dipendenza delle attività e l'analisi del percorso critico

Monitoraggio dello stato di avanzamento del progetto per aiutare il project manager a far sì che le cose procedano senza intoppi

Possibilità per i membri del team di collaborare, assegnare compiti e aggiornare lo stato delle attività

Funzionalità/funzione avanzate per tenere sotto controllo progetti complessi

Limiti di Smartsheet

L'interfaccia può confondere gli utenti che non hanno familiarità con i fogli di calcolo

Il prezzo è costoso per i team più grandi

Prezzi di Smartsheet

Gratuito

Pro: $7/mese per utente

Business: $25/mese per utente

Aziende: contattare il settore commerciale per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Smartsheet

G2: 4,4/5 (oltre 14.000 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (3.000+ recensioni)

8. TeamGantt

Via TeamGantt TeamGantt è un altro software specializzato in grafici Gantt presente nell'elenco. È specifico per la creazione di grafici Gantt per la gestione dei progetti; tuttavia, il software funziona anche come strumento completo di project management. Il design accattivante dei grafici di TeamGantt rende facile la gestione di più progetti contemporaneamente.

Le migliori funzionalità/funzione di TeamGantt

Creazione di grafici Gantt con funzionalità drag-and-drop per il project management

Modelli gratuiti per iniziare facilmente la pianificazione del progetto

Possibilità di impostare le dipendenze delle attività per garantire un flusso di lavoro il più possibile produttivo

Un unico dashboard di facile lettura per gestire più progetti

Un'interfaccia visiva che consente ai project manager di seguire facilmente lo stato del progetto

Limiti di TeamGantt

Limitate funzionalità/funzione di fatturazione e di bollettazione

Non ci sono tutte le funzionalità di collaborazione che alcuni utenti desiderano

Il prezzo è per manager, il che significa che gli altri utenti hanno funzioni limitate

Prezzi di TeamGantt

Gratis

Lite: $19/mese per manager

Pro: $49/mese per manager

Enterprise: $99/mese per manager

Valutazioni e recensioni di TeamGantt

G2: 4.8/5 (oltre 800 recensioni)

Capterra: 4.6/5 (200 recensioni)

9. Instagantt

Via Instagantt Instagantt è un robusto software di diagrammi di Gantt online che offre grafici di Gantt dettagliati e personalizzabili per il project management. Fornisce la pianificazione delle attività e la gestione dei progetti gestione del carico di lavoro funzionalità/funzione. Il team può creare grafici Gantt da condividere e modificare in modo collaborativo.

Il software può lavorare come autore autonomo di grafici Gantt, ma brilla quando lo si usa con Asana per renderlo un'app completa per il project management.

Le migliori funzionalità/funzioni di Instagantt

Integrazione perfetta con lo strumento di project management Asana

Robusta funzione di grafico Gantt per la creazione di sequenze temporali dettagliate, dipendenze e attività cardine

Funzione drag-and-drop per un facile controllo degli elementi del grafico Gantt

Strumenti di gestione del carico di lavoro per garantire un utilizzo efficiente di tutto il team

Strumenti per la gestione di attività e sottoattività secondarie

Funzionalità di collaborazione che consentono al team e agli stakeholder di rimanere sulla stessa pagina

Limiti di Instagantt

Limitate opzioni di integrazione con terze parti

Strumenti di collaborazione insufficienti nel software per gli utenti

Funzionalità/funzioni limitate oltre a quelle di Gantt

Prezzi di Instagantt

Singolo utente: $7/mese

Utenti multipli: $5/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Instagantt

G2: 4.5/5 (19 recensioni)

Capterra: 4.3/5 (oltre 400 recensioni)

10. Paymo

Via Paymo Paymo è un software di project management che offre tra le sue funzionalità un modulo per i grafici di Gantt. Oltre alla creazione di grafici Gantt, Paymo può gestire il monitoraggio del tempo, la fatturazione e la gestione delle attività. Il software è scalabile e si adatta sia a piccoli team che a grandi squadre. I modelli gratuiti di diagrammi di Gantt consentono al team di iniziare immediatamente.

Le migliori funzionalità/funzione di Paymo

Eccellenti capacità di monitoraggio del tempo per un'analisi accurata della fatturazione e della produttività

Possibilità di creare e gestire le attività e le loro dipendenze direttamente da una vista Gantt

Facile visualizzazione del percorso critico di qualsiasi progetto

Impostazione facile della linea di base per vedere le deviazioni dalla tabella di marcia del progetto e adattarsi ad esse

Creazione di attività cardine per avere chiari punti di riferimento visivi delle scadenze e degli eventi imminenti

Semplici controlli drag-and-drop per regolare la durata delle attività e altre funzionalità/funzione della Sequenza

Limiti di Paymo

I grafici Gantt sono disponibili solo nei livelli di prezzo più elevati

Le funzionalità di project management sono carenti rispetto alla concorrenza

Prezzi di Paymo

Gratis

Starter: $4,95/mese per utente

Small Office: $9,95/mese per utente

Business: $20,79/mese per utente

valutazioni e recensioni di #### Paymo

G2: 4.6/5 (oltre 500 recensioni)

Capterra: 4.7/5 (oltre 400 recensioni)

Esplora i vantaggi dei Gantt Charts in ClickUp

Ora avete visto un'ampia selezione delle migliori opzioni di software per grafici Gantt per $$$a 2024. Alcune delle opzioni elencate hanno approcci specializzati utili per i manager del settore edile, mentre tutte hanno funzionalità di project management estese che si adattano perfettamente a qualsiasi settore.

Per l'approccio più robusto, provate ClickUp, che non solo include un grafico Gantt online integrato e numerosi modelli gratis, ma è anche il software di project management e di attività più completo che possiate trovare. Provate ClickUp oggi stesso per vedere come può aiutare i vostri progetti di costruzione e le operazioni aziendali in generale a funzionare meglio.