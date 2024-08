10 migliori alternative di diffusione stabile per la generazione artistica nel 2024

Nel corso dell'ultimo anno, avrete probabilmente visto molte notizie relative a ChatGPT e ad altre generatori di testi con intelligenza artificiale (IA) . Ma le parole su una pagina (o su uno schermo) non sono l'unico modo in cui le organizzazioni e i designer moderni utilizzano l'IA. Strumenti come Stable Diffusion aiutano a creare immagini IA straordinarie per uso personale e professionale.

Ma nessuno strumento di generazione di immagini è perfetto, nemmeno lontanamente. Per un motivo o per l'altro, potreste aver bisogno di uno strumento alternativo per creare immagini realistiche.

Forse per la complessità del generatore di immagini IA di Stable Diffusion, che può richiedere molto tempo. O forse avete faticato a mettere a punto i parametri necessari per creare immagini di alta qualità.

In ogni caso, state cercando un altro modo per creare arte generata dall'IA. Vi veniamo in soccorso con questa guida alle migliori alternative a Stable Diffusion.

Cos'è un generatore di immagini IA?

Un generatore di immagini IA è un'app che crea immagini in base a prompt di testo dell'utente.

Un modello IA che utilizza il deep learning rende possibile questo processo di generazione da testo a immagine. Il modello si addestra a tutti i tipi di immagini e stili artistici e richiede solo poche parole per creare un'immagine originale basata su queste conoscenze. Inoltre, impara nel tempo, migliorando la sua capacità di generare immagini di alta qualità con l'uso continuo e ripetuto. Generatori d'arte IA utilizzano un modello di diffusione, un tipo di IA in grado di scomporre la struttura di un'immagine che sta valutando. Questo modello permette loro di creare immagini uniche con strutture simili in base a prompt di testo.

I modelli di generazione di immagini a diffusione sono aumentati rapidamente di popolarità nell'ultimo anno. La loro capacità di creare abilmente opere d'arte o grafica funzionale e di modificare immagini esistenti ha reso più importante che mai trovare un sistema di generazione di immagini che soddisfi le vostre esigenze, sia che si tratti di Stable Diffusion che di un'alternativa.

Cosa cercare nelle alternative a Stable Diffusion?

Prima di immergerci nell'elenco completo delle alternative a Stable Diffusion, esaminiamo i fattori chiave da ricercare nella scelta di un generatore di immagini:

Facilità d'uso: qualsiasiStrumento di IA per designer deve essere facile da imparare. Anche le più straordinarie capacità di creazione di immagini non contano se l'app è impossibile da usare

qualsiasiStrumento di IA per designer deve essere facile da imparare. Anche le più straordinarie capacità di creazione di immagini non contano se l'app è impossibile da usare Velocità d'uso: Quanto sono veloci le capacità di generazione di immagini IA? Stable Diffusion è notoriamente lenta, quindi qualsiasi alternativa dovrebbe privilegiare la velocità

Quanto sono veloci le capacità di generazione di immagini IA? Stable Diffusion è notoriamente lenta, quindi qualsiasi alternativa dovrebbe privilegiare la velocità Affidabilità dell'IA: Sia che lo strumento utilizzi un proprio modello di IA o sfrutti un modello esistente e già messo a punto, lo strumento deve essere abbastanza affidabile da creare costantemente immagini straordinarie che corrispondano al prompt

Sia che lo strumento utilizzi un proprio modello di IA o sfrutti un modello esistente e già messo a punto, lo strumento deve essere abbastanza affidabile da creare costantemente immagini straordinarie che corrispondano al prompt Opzioni di modifica: Lo strumento giusto consente di modificare e aggiustare le immagini appena generate come parte del processo creativo

Lo strumento giusto consente di modificare e aggiustare le immagini appena generate come parte del processo creativo Diritti di utilizzo cancellati: Anche le immagini più sorprendenti non hanno importanza se il software non offre la possibilità di utilizzare l'arte digitale dopo averla generata

Una forte comunità: Stable Diffusion vanta una grande comunità su reti come Reddit e Discord, quindi qualsiasi alternativa dovrebbe offrire simili opportunità di aiuto nella creazione di immagini e nella modifica delle immagini IA

Le migliori alternative a Stable Diffusion da usare nel 2024

Queste sono le nostre migliori alternative a Stable Diffusion, che sfruttano la tecnologia IA in costante miglioramento per creare immagini straordinarie in base ai vostri prompt in linguaggio naturale.

1. Viaggio intermedio

Via Viaggio intermedio Midjourney è uno dei più noti strumenti di generazione da testo a immagine, nonché una delle alternative più popolari di Stable Diffusion. Genera immagini attraverso le chat di Discord, consentendo una facile curatela artistica dell'IA senza bisogno di esperienza o competenze in materia di codice.

Le migliori funzionalità/funzioni di Midjourney

Un bot integrato fornisce suggerimenti per aiutare gli utenti a generare opere d'arte digitali in pochi minuti

L'esistenza all'interno di Discord offre agli utenti una forte comunità con la quale impegnarsi fin dall'inizio

Una galleria di preferiti aiuta a tenere traccia e a salvare le migliori immagini generate

Le fasce di prezzo consentono agli utenti di creare immagini illimitate a un unico prezzo

Limiti di Midjourney

È disponibile solo per gli utenti con account attivo su Discord

Midjourney è relativamente costoso rispetto ad altri modelli di diffusione presenti in questo elenco

Prezzi di Midjourney

Piano base: $10/mese

Piano Standard: $30/mese

Piano Pro: 60 dollari al mese

Piano Mega: 120 dollari al mese

Valutazioni e recensioni di Midjourney

G2: 4.4/5 (70+ recensioni)

Capterra: nessuna recensione ad oggi

2. Craiyon

Via Craiyon Crayon è un autore di immagini IA di facile utilizzo, perfetto per i principianti. Il suo semplice prompt per la generazione di testi e immagini permette di scegliere tra la creazione di arte, disegni e foto. A differenza di molte alternative a Stable Diffusion, ha un livello di prezzo gratuito che consente di provare l'autore senza alcun commit iniziale.

Le migliori funzionalità/funzioni di Craiyon

I prompt negativi permettono di essere specifici quando si generano le immagini, come ad esempio specificare che un'immagine esistente non deve includere alcuna tecnologia

il "Next prompt" utilizza ChatGPT per suggerire una nuova query in linguaggio naturale basata sulle voci precedenti

I mock-up integrati aiutano a vedere come le opere d'arte generate dall'IA appaiono su magliette e altri prodotti

Non c'è limite al numero di immagini che potete generare all'interno del vostro livello di prezzo

Limiti di Craiyon

La velocità limitata del server può rendere inaffidabile la generazione di immagini nei momenti di picco del traffico

La generazione di testi da app desktop non ha supporto per le app mobili

Prezzi di Craiyon

Gratuito

Supporto: $5/mese

Professionista: $20/mese

Azienda: contattare per i prezzi

Craiyon valutazioni e recensioni

G2: 4.3/5 (3+ recensioni)

Capterra: nessuna recensione ad oggi

3. ArtSmart

Via ArtSmart IA ArtSmart IA è un generatore di immagini innovativo grazie a modelli di diffusione che aggiungono un ulteriore livello di complessità. Oltre ai prompt in testo, è possibile caricare i propri elementi grafici per aiutare il motore ad apprendere e migliorare la sua produzione nel tempo. E soprattutto, questo modello di generazione artistica riesce a raggiungere questo obiettivo pur rimanendo una delle opzioni di generazione di immagini basate su IA più user-friendly in circolazione.

Funzionalità/funzione migliori di ArtSmart

Il caricamento di immagini con i prompt di testo aiuta a creare immagini più realistiche

La modifica delle immagini basata sull'IA ottimizza l'opera d'arte dopo la creazione iniziale

Le preimpostazioni assistite facilitano la creazione di immagini realistiche senza bisogno di grandi configurazioni

La possibilità di organizzare le immagini generate in raccolte le rende più facili da trovare in seguito

limiti di #### ArtSmart

Alcune delle immagini generate possono avere colori sballati, con conseguente spreco di tempo e crediti

La sottoscrizione mensile prevede crediti limitati che probabilmente si esauriscono rapidamente, soprattutto nel livello Basic

Prezzi di ArtSmart

Base: $16/mese

Standard: 24,50 dollari/mese

Business: 32,50 dollari/mese

ArtSmart valutazioni e recensioni

G2: 4.7/5 (10+ recensioni)

Capterra: 5/5 (1 recensione)

4. Dall-E 2

Via OpenAI Dall-E 2 è una delle migliori alternative a Stable Diffusion. I fondatori del ChatGPT di OpenAI hanno usato una semplice premessa per crearlo: Digitate il vostro testo e otterrete quattro immagini che offrono interpretazioni diverse ma uniche del vostro prompt.

Le migliori funzionalità/funzioni di Dall-E 2

L'outpainting consente di continuare a espandere l'immagine attraverso lo scorrimento orizzontale e verticale

La creazione simultanea di quattro opzioni facilita la generazione di immagini artistiche che corrispondono alla vostra visione

Aggiornamenti frequenti assicurano che la vostra capacità di generare immagini continui ad espandersi grazie a modelli di diffusione viventi

Utilizza foto libere da diritti d'autore, in modo da poter utilizzare tutti i risultati a fini commerciali, se necessario

Limiti di Dall-E 2

A volte confonde o ignora lunghi prompt durante la creazione di immagini

I tempi di elaborazione possono essere più lunghi rispetto a Stable Diffusion e ad alcune sue alternative

Prezzi di Dall-E 2

immagine da 1024×1024 pixel: 0,02 dollari per richiesta di immagine

immagine da 512×512 pixel: 0,018 dollari per richiesta di immagine

immagine da 256×256 pixel: 0,016 dollari per richiesta di immagine

Dall-E 2 valutazioni e recensioni

G2: 3.7/5 (oltre 20 recensioni)

Capterra: 5/5 (oltre 3 recensioni)

5. Invocare l'IA

Tramite Invocare l'IA Invoke IA è un autore unico per i professionisti della creatività. Oltre all'uso di prompt di testo, combina le capacità di generazione IA con i flussi di lavoro esistenti per generare immagini che corrispondono alla vostra visione e alle vostre esigenze professionali.

Le migliori funzionalità di Invoke IA

Offre funzionalità avanzate di generazione di immagini, tra cui la possibilità per gli utenti di disegnare, modificare e iterare le creazioni

L'interfaccia canvas integrata permette ai team di lavorare insieme per creare le immagini

Si integra direttamente con strumenti di progettazione come Photoshop e Illustrator

Avanzate funzionalità/funzione di sicurezza salvaguardano il database e la cronologia dei prompt

Limiti di Invoke IA

Alcuni prompt di solo testo possono essere imprecisi, rendendo questo autore migliore per i lavori più avanzati

I modelli di diffusione hanno meno filtri contro i contenuti potenziali o negativi rispetto ad alternative come Dall-E 2

Prezzi di Invoke IA

Community Edition: gratis

Indie: 13 dollari al mese

Enterprise: contattare per i prezzi

Invoke IA valutazioni e recensioni

G2: nessuna recensione ad oggi

Capterra: nessuna recensione ad oggi

6. DreamStudio

Via DreamStudio DreamStudio utilizza il motore Stable Diffusion, ma è comunque una valida alternativa per generare immagini tramite IA. È un ottimo strumento open-source di facile utilizzo che genera immagini in qualsiasi formato utilizzando prompt per il caricamento di testi e immagini.

Il gigante del settore Stability IA possiede DreamStudio (ex Stable Diffusion). Questo strumento di progettazione IA aiuta a creare opere d'arte di alta qualità per qualsiasi scopo, comprese illustrazioni e immagini fotorealistiche. 🖼️

Inserite il vostro prompt o caricate una foto, quindi selezionate lo stile e le dimensioni desiderate. DreamStudio lavorerà prompt, generando più varianti della vostra visione. Lo strumento memorizza la cronologia, in modo che possiate tenere traccia di tutte le vostre creazioni e rivederle in seguito.

Se avete bisogno di apportare modifiche a un'immagine, rivolgetevi all'editor. Si tratta di un'area di lavoro infinita con livelli, che consente di aggiungere, rimuovere e modificare singoli elementi del capolavoro. È anche possibile migliorare la risoluzione delle immagini in pochi secondi!

le migliori funzionalità/funzioni di #### DreamStudio

Estese funzionalità/funzione di modifica consentono di migliorare, espandere o modificare in altro modo le immagini

La memoria dei prompt consente di tornare ai prompt precedenti e di migliorarli per creare le immagini

L'integrazione API porta i modelli di diffusione negli strumenti e nelle aree di lavoro esistenti

Può generare fino a 10 immagini basate su un singolo prompt

Limiti di DreamStudio

L'accesso dopo l'uso della versione gratis resetta la memoria del prompt, richiedendo di ricominciare da zero

Offre un numero inferiore di impostazioni rispetto alla maggior parte delle alternative di Stable Diffusion presenti in questo elenco, richiedendo un'impostazione più approfondita

Prezzi di DreamStudio

1,18 dollari per 100 crediti di generazione

Valutazioni e recensioni di DreamStudio

G2: nessuna recensione ad oggi

Capterra: nessuna recensione ad oggi

7. CLIP

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/CLIP-1400x692.png

/$$$img/

via CLIP OpenAI ha combinato il meglio di ChatGPT e Dall-E 2 per creare Clip. A differenza di altri strumenti di questo elenco, Clip è in grado di imparare dal linguaggio naturale per creare immagini migliori e più complete. In altre parole, non si tratta di un semplice generatore di immagini IA come Stable Diffusion, ma di uno strumento che permette ai computer di "vedere" veramente Internet e di creare, come risultato, opere d'arte migliori.

funzionalità/funzione migliori di #### Clip

La sua rete neurale completa crea un database da cui attingere più completo rispetto ad altre opzioni

L'integrazione con ChatGPT e Dall-E 2 sfrutta la tecnologia esistente, leader di mercato

Offre un database di immagini esponenzialmente più ampio da cui attingere, con circa 400 milioni di immagini

Limiti di Clip

Clip non è un vero e proprio generatore di immagini, il che lo rende molto più complesso della maggior parte delle opzioni presenti in questo elenco

L'utilizzo è disponibile solo per utenti selezionati, in quanto OpenAI sta perfezionando il modello

Prezzi di Clip

OpenAI non ha ancora fornito i prezzi

Clip valutazioni e recensioni

G2: nessuna recensione ad oggi

Capterra: nessuna recensione ad oggi

8. Parco giochi IA

Via Parco giochi IA Stable Diffusion è ottimo per creare immagini, mentre Playground IA eccelle come editor automatico di immagini. Da fare c'è una certa capacità generale di creare opere d'arte originali, ma le funzionalità/funzione che rendono questa una delle migliori alternative a Stable Diffusion si concentrano sulla modifica delle opere d'arte esistenti.

Le migliori funzionalità di Playground IA

Offre la possibilità di utilizzare prompt di modifica basati sul testo, evidenziando una sezione dell'immagine e scrivendo come si desidera che l'app modifichi quella sezione

I prompt di esclusione permettono di rimuovere qualsiasi elemento indesiderato dall'immagine

La modifica di immagini miste consente di combinare più immagini esistenti in una nuova creazione originale

La funzionalità/funzione Moodboard consente di collaborare facilmente con il team quando si crea una tela visiva più ampia

Limiti di Playground IA

Le opzioni di creazione di immagini originali sono limitate rispetto ad altre opzioni

La versione gratuita ha tempi di attesa nelle ore di punta e limiti di qualità e risoluzione

Prezzi di Playground IA

Free: 12 dollari al mese

Pro: $12/mese

Turbo: 36 dollari/mese

Playground IA valutazioni e recensioni

G2: 4.8/5 (2+ recensioni)

Capterra: nessuna recensione ad oggi

9. Sintesi

Via Sintesi Non tutte le immagini sono statiche. Synthesia si guadagna un posto nell'elenco delle alternative a Stable Diffusion grazie al fatto di essere il miglior generatore di video IA disponibile sul mercato. Basta scrivere un testo, scegliere le immagini e vedere il software creare un video coinvolgente per il pubblico.

Le migliori funzionalità/funzioni di Synthesia

Personalizza il tuo video con un elenco esteso di modelli di stile e oltre 140 avatar virtuali

L'interfaccia intuitiva è simile a quella di app per presentazioni come PowerPoint, per facilitare la transizione all'uso del generatore

Le funzionalità di collaborazione incorporate consentono a voi e al vostro team di lavorare insieme in modo efficace

È un'app basata su browser, che consente di creare video in modo dinamico da qualsiasi dispositivo

Limiti di Synthesia

Le voci dell'IA possono sembrare sintetiche e non sono autentiche come quelle di una voce fuori campo

Può essere difficile addestrare la voce dell'IA a pronunciare con precisione alcune parole poco comuni

Prezzi di Synthesia

Personale: 22,50 dollari/mese

Aziende: contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Synthesia

G2: 4,7/5 (oltre 1.000 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 100 recensioni)

Altri strumenti di IA

Gli strumenti di cui sopra possono essere ottimi per generare immagini di IA, ma non sono l'unico campo di gioco per l'elaborazione del linguaggio naturale esistente. L'IA ha fatto il suo ingresso nel mondo del project management, la gestione dei progetti piattaforme, con un'ampia gamma di Strumenti di IA per il project management disponibili per le organizzazioni moderne.

Questi strumenti, con ClickUp in prima linea, hanno il potenziale per trasformare la vostra azienda l'efficienza dei processi e creare in modo dinamico copie di marketing convincenti e molto altro ancora.

ClickUp

Gestite tutti gli aspetti dell'ideazione, della creazione e dell'utilizzo di media generati dall'IA con gli strumenti, i modelli e le funzionalità di project management di ClickUp AI

Non pensate a ClickUp solo come a uno strumento di project management. Pensate a ClickUp come a una suite completa di produttività, completata dalle funzioni di gestione dei progetti Strumenti di IA che vi serve per cambiare il vostro modo di lavorare in pochi clic. ClickUp AI può ottimizzare il flusso di lavoro in molti modi. Può aiutarvi a:

Creare contenuti e copie per qualsiasi argomento, comprese email, post sui social media e altri materiali di marketing

Riepilogare/riassumere dinamicamente passaggi da qualsiasi documento di qualsiasi dimensione

Trasformare i passaggi d'azione in attività che si adattano alle vostre esigenze più ampiepiano del progetto* Controllate l'ortografia e la grammatica per assicurarvi che tutto ciò che inviate sia corretto

In parole povere, è una delle migliori Strumenti di IA per il marketing che potete trovare. Attraverso semplici input in linguaggio naturale, il modello perfezionato di ClickUp consente a voi e al vostro team di lavorare in modo migliore, più intelligente e più efficiente.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Offre una generazione di contenuti rapidissima grazie a modelli IA pre-addestrati all'interno della piattaforma

Consente di trasformare gli scritti di marketing esistenti in modo che siano più diretti, concisi e focalizzati sul pubblico

È possibile generare riepiloghi/riassunto eelementi d'azione basati su documenti lunghi per riunioni, progetti e altro ancora

Le funzionalità integrate di project management consentono di passare dallo strumento IA direttamente al flusso di lavoro quotidiano

Limiti di ClickUp

Non è un generatore di immagini IA; utilizza i suoi modelli IA solo per funzioni basate sul testo

La versione gratuita non include le funzionalità di IA nel software

Prezzi di ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/mese per utente

Business: $12/mese per utente

Azienda: contattare per i prezzi

ClickUp AI è disponibile per l'acquisto su tutti i piani a pagamento al prezzo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp e ospite interno al mese

Valutazioni e recensioni su ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 8.000 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (3.000+ recensioni)

Trasforma la tua generazione di immagini con gli strumenti giusti

Stable Diffusion può essere un'opzione popolare, ma non è l'unica opportunità per generare arte IA. Molte alternative a Stable Diffusion possono aiutarvi ad aggiungere l'IA al vostro processo creativo, sfruttando i più recenti modelli artistici di IA per creare immagini che piaceranno al vostro pubblico.

E questo prima ancora di parlare delle opportunità che si possono scoprire quando le integrazioni di IA vanno oltre l'IA da testo a immagine.

ClickUp non è un autore di immagini, ma un sistema di project management e di gestione dei progetti di nuova generazione produttività che potrebbe essere l'aggiunta perfetta al vostro team. Inoltre, i piani introduttivi sono completamente gratuiti e consentono di provare lo strumento insieme alle alternative preferite a Stable Diffusion.

Quindi, cosa state aspettando? Create il vostro account gratuito di ClickUp per iniziare oggi stesso!