10 Migliori alternative e concorrenti di Helpjuice nel 2024

Che si tratti di una piccola azienda o di una grande impresa, ogni azienda può trarre vantaggio da risparmiare tempo con una base di conoscenza ben gestita . La piattaforma software Helpjuice è un popolare strumento di knowledge base che mira a fare esattamente questo, semplificando il modo in cui il team acquisisce le conoscenze, crea articoli di aiuto e condivide informazioni importanti tra loro e con i clienti.

Tuttavia, Helpjuice non è l'unico strumento software di knowledge base disponibile. Se siete un'azienda che vuole migliorare il supporto clienti e la condivisione delle informazioni interne attraverso una base di conoscenza solida e intelligente, queste 10 alternative e concorrenti di Helpjuice con le migliori valutazioni offrono funzionalità/funzioni personalizzate per le vostre esigenze.

Cos'è un'alternativa a Helpjuice?

Le migliori alternative a Helpjuice includono piattaforme di project management e di software di gestione della conoscenza che può raccogliere, distribuire e mantenere le conoscenze chiave dell'azienda proprio come fa Helpjuice, se non meglio.

Un software intuitivo per la gestione delle conoscenze consente a organizzazioni come la vostra di ridurre i costi di assistenza, fornendo una base di conoscenze rivolta ai clienti e ai team che rende il self-service veloce, efficiente e accurato.

Helpjuice fornisce una piattaforma centralizzata per la gestione delle domande più comuni della vostra azienda, semplificando il supporto del team interno e dei clienti esterni. La piattaforma promette facilità nel formattare i contenuti, analisi approfondite dei dati, integrazioni personalizzabili e ricerca integrata.

Cosa cercare nelle alternative a Helpjuice?

Quando esplorate le alternative a Helpjuice, considerate le vostre esigenze aziendali e assicuratevi che il software scelto sia all'altezza. Nell'esplorare ogni piattaforma di gestione della conoscenza, cercate le seguenti funzionalità/funzioni chiave:

Facilità d'uso: Il software deve avere un design user-friendly che aiuti il team a costruire e utilizzare rapidamente gli articoli della base di conoscenza

Il software deve avere un design user-friendly che aiuti il team a costruire e utilizzare rapidamente gli articoli della base di conoscenza Funzionalità/funzione di supporto clienti: Lo strumento deve disporre di solide funzionalità di supporto clienti direttamente all'interno di uno specifico articolo di supporto e gestire in modo efficace i ticket di supporto in arrivo

Lo strumento deve disporre di solide funzionalità di supporto clienti direttamente all'interno di uno specifico articolo di supporto e gestire in modo efficace i ticket di supporto in arrivo Opzioni di branding: Dovrebbe esserci una buona selezione di modelli di knowledge base e opzioni di branding personalizzato per rendere la piattaforma coesa con la vostra immagine

Dovrebbe esserci una buona selezione di modelli di knowledge base e opzioni di branding personalizzato per rendere la piattaforma coesa con la vostra immagine Strumenti di collaborazione: Le migliori alternative a Helpjuice dispongono di funzionalità/funzione che facilitano la modifica delle informazioni di supporto, come la possibilità di co-modificare gli articoli e aggiungere commenti interni

Le migliori alternative a Helpjuice dispongono di funzionalità/funzione che facilitano la modifica delle informazioni di supporto, come la possibilità di co-modificare gli articoli e aggiungere commenti interni Caratteristiche di sicurezza: La piattaforma deve avere controlli di accesso che permettano di impostare i ruoli degli utenti, dando un controllo completo sull'accesso al sistema

La piattaforma deve avere controlli di accesso che permettano di impostare i ruoli degli utenti, dando un controllo completo sull'accesso al sistema Capacità di ricerca: Il software deve avere potenti funzionalità/funzione di ricerca per trovare risposte a problemi specifici di assistenza, poiché una funzione di ricerca efficace facilita il self-service dei clienti

Il software deve avere potenti funzionalità/funzione di ricerca per trovare risposte a problemi specifici di assistenza, poiché una funzione di ricerca efficace facilita il self-service dei clienti Funzionalità/funzione di forum: La possibilità di creare un forum della comunità consentirà ai clienti di aiutarsi da soli, favorendo migliori relazioni con i clienti e fornendo ulteriori contenuti self-service

Le 10 migliori alternative a Helpjuice da utilizzare nel 2024

La scelta del giusto software di knowledge base inizia con la conoscenza delle opzioni disponibili. Questo elenco di knowledge base e di software di help desk rappresenta uno dei migliori sul mercato.

Memorizzare, organizzare e distribuire le conoscenze aziendali con la matrice di strumenti di Knowledge Base di ClickUp

ClickUp è un sistema all-in-one software per il project management con funzioni estese di creazione e gestione dei documenti. L'assistenza della base di conoscenze viene fornita attraverso il programma Documenti ClickUp funzionalità/funzione. Inoltre, ClickUp gestione delle attività gli elementi di gestione delle attività consentono di monitorare le richieste di supporto, mentre l'attenzione alla collaborazione permette ai membri del team di migliorare facilmente la base di conoscenze lasciando commenti interni.

Troverete una bella selezione di elementi di modelli di base di conoscenza e modelli per altre attività aziendali comuni, consentendo a ClickUp di diventare una soluzione unica per le vostre attività aziendali. Approfittate di ClickUp AI per accelerare la creazione di copie e creare contenuti più coinvolgenti e informativi.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Consente ai membri del team di lavorare insieme in modo efficiente grazie alle funzioni di collaborazione

Permette un facile project management di più progetti contemporaneamente

Offre una personalizzazione avanzata per adattare la piattaforma alle vostre esigenze

Centralizza tutte le attività, i documenti, gli Obiettivi e le chat in un unico posto

Si integra con oltre 1.000 strumenti e app di lavoro di terze parti

Limiti di ClickUp

Interfaccia utente sovraccarica a causa della complessità delle funzionalità/funzioni

Funzioni mobili ridotte rispetto alla versione desktop

Prezzi di ClickUp

free Forever : Gratuito

Gratuito Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp AI è disponibile per l'acquisto su tutti i piani a pagamento al prezzo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp e ospite interno al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4.7/5 (oltre 2.000 recensioni)

: 4.7/5 (oltre 2.000 recensioni) Capterra: 4.7/5 (2.000+ recensioni)

2. Notion

Via Notion Notion è uno strumento popolare per la presa di note e la produttività, con funzionalità/funzione utili per la gestione della conoscenza. Inoltre, è in grado di tenere traccia dei progetti e di gestire le attività, il che lo rende uno strumento utile per la gestione del supporto clienti. Il software è in grado di creare articoli di knowledge base accattivanti grazie alle sue funzioni di creazione di contenuti, tra cui un editor di testo.

Le migliori funzionalità/funzioni di Notion

Permette di centralizzare tutti i lavori e le conoscenze in un unico luogo

Si adatta alle vostre esigenze, con potenti blocchi che possono essere minimi o complessi a seconda delle vostre necessità

Facilita la collaborazione tra i vari dipartimenti, come i team di progettazione, design e prodotto

Fornisce l'accesso a una vivace comunità con contenuti e risorse di apprendimento abbondanti

Gestisce i progetti in modo efficiente grazie a una facile personalizzazione

Limiti di Notion

Notion potrebbe beneficiare di un'API più ricca di funzionalità per integrazioni personalizzate più strette

L'app mobile è meno intuitiva della versione desktop

Prezzi di Notion

**Gratis

Plus : $8/mese per utente

: $8/mese per utente Business : $15/mese per utente

: $15/mese per utente Aziende : Contattare il settore commerciale per i prezzi

: Contattare il settore commerciale per i prezzi Componente aggiuntivo IA: $8/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Notion

G2 : 4.7/5 (4.500+ recensioni)

: 4.7/5 (4.500+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (1.500+ recensioni)

3. Guru

Via Guru Guru è un software di gestione delle conoscenze che utilizza l'intelligenza artificiale (IA) per automatizzare i flussi di lavoro. Gli algoritmi di IA di Guru possono aiutare a trovare rapidamente le informazioni necessarie per risolvere i problemi. Il software può aiutare il team a scrivere contenuti migliori e a trovare le aree in cui manca la condivisione delle conoscenze. Il risultato è una delle alternative a Helpjuice più user-friendly disponibili.

le migliori funzionalità/funzioni di #### Guru

Fornisce risposte immediate tramite una ricerca basata sull'IA senza interrompere il flusso di lavoro

Fornisce ai provider una base aziendale per iniziare la giornata con informazioni pertinenti

Facilita la rapida creazione di contenuti migliori con l'aiuto dell'IA generativa

Facilita la gestione della conoscenza grazie alla gerarchia dei contenuti personalizzabile

Limiti del guru

La funzionalità/funzione di analisi potrebbe essere migliore

L'estensione per il browser può essere occasionalmente difettosa

È difficile gestire le autorizzazioni per i team più numerosi

Prezzi di Guru

**Gratis

Starter : $5/mese per utente

: $5/mese per utente Builder : $10/mese per utente

: $10/mese per utente Azienda: Contattare il settore commerciale per i prezzi

valutazioni e recensioni di #### Guru

G2 : 4.7/5 (oltre 1.500 recensioni)

: 4.7/5 (oltre 1.500 recensioni) Capterra: 4.7/5 (100+ recensioni)

4. Confluenza

Via Confluenza Confluence è un'applicazione per l'area di lavoro del team che riunisce conoscenza e collaborazione. Confluence è prodotto da Atlassian e lavora perfettamente con gli strumenti Atlassian, come Jira, Trello e Bitbucket, oltre alle opzioni di integrazione di terze parti.

La sua base di conoscenza ha funzionalità/funzione di ricerca avanzata per facilitare la ricerca dei contenuti. I modelli di knowledge base implementano le best practice per garantire una creazione efficace dei contenuti.

Le migliori funzionalità/funzione di Confluence

Mantiene i contenuti aggiornati e scopribili grazie a strumenti scalabili che crescono con l'azienda

Crea una piattaforma unificata per tenere tutti aggiornati

Offre modelli per vari tipi di progetti per una rapida impostazione del team

Accoglie molti tipi di dati e informazioni con aree di lavoro flessibili

Limiti di Confluence

L'editor può essere meno intuitivo di quanto potrebbe essere

Il prezzo è elevato per alcune aziende

Le opzioni di personalizzazione dei modelli sono limitate

Prezzi di Confluence

Team Collaboration : $10/mese

: $10/mese Team Collaboration + Calendario : $20/mese

: $20/mese Team Collaboration + Q&A : $20/mese

: $20/mese Tutto compreso: $30/mese

Valutazioni e recensioni di Confluence

G2 : 4.1/5 (3.500+ recensioni)

: 4.1/5 (3.500+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (3.000+ recensioni)

5. Documento360

Via Documento360 Questo software di gestione dei documenti offre una soluzione robusta per la creazione di una base di conoscenza. Document360 offre opzioni estese di gestione del contenuto, consentendo di monitorare le versioni degli articoli e di eseguire reportistica approfondita. Può creare una base di conoscenza interna per il personale e una pubblica per le richieste dei clienti. La possibilità di incorporare video e importare documenti Microsoft Word rende la creazione di contenuti personalizzati un gioco da ragazzi.

Le migliori funzionalità di Document360

Crea rapidamente una base di conoscenze online self-service utilizzando l'IA

Costruisce un'ampia varietà di documentazione per la condivisione delle conoscenze

Si integra con i prodotti esistenti di help desk, analisi, commenti e chattare

Fornisce un processo di migrazione senza problemi da altre piattaforme di knowledge base più diffuse

Scala senza problemi con la vostra azienda

Limiti di Document360

Il software potrebbe beneficiare di opzioni di personalizzazione più avanzate

C'è una curva di apprendimento per gli utenti che non hanno familiarità con i software di knowledge base

Le integrazioni di terze parti sono limitate

Prezzi di Document360

**Gratuito

Standard : $149/mese per progetto

: $149/mese per progetto Professionale : $229/mese per progetto

: $229/mese per progetto Business : $399/mese per progetto

: $399/mese per progetto Azienda: $599/mese per progetto

Valutazioni e recensioni di Document360

G2 : 4.7/5 (300+ recensioni)

: 4.7/5 (300+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (150+ recensioni)

6. Zendesk

Via Zendesk Uno degli strumenti più popolari sul mercato, Zendesk è forse il nome più importante del software di help desk. Si tratta di una soluzione completa per il supporto clienti, in grado di fornire gestione dei ticket oltre alla sua base di conoscenze. Zendesk copre quasi tutti gli aspetti del supporto clienti in modo facile da usare, il che lo rende una delle migliori alternative a Helpjuice.

Le migliori funzionalità/funzione di Zendesk

Chiude l'assistenza clienti in modo personale e personalizzato

Consente la personalizzazione dell'esperienza del cliente per promuovere la fedeltà e il fatturato

Copre la vostra azienda per la maggior parte dei requisiti di conformità con certificazioni di sicurezza

Si integra con app e strumenti di terze parti

Fornisce un'interfaccia pulita e intuitiva, in modo che gli utenti possano diventare rapidamente produttivi

Limiti di Zendesk

Prezzi più alti rispetto a molti concorrenti

Opzioni di personalizzazione limitate

Requisiti di spesa aggiuntivi per alcune integrazioni di terze parti

Prezzi di Zendesk

Solo assistenza (team) : $19/mese per utente

: $19/mese per utente Solo assistenza (Pro): $55/mese per utente

Solo assistenza (Enterprise) : $115/mese per utente

: $115/mese per utente Suite Team : $55/mese per utente

: $55/mese per utente Crescita della suite : $89/mese per utente

: $89/mese per utente Suite Pro : $115/mese per utente

: $115/mese per utente Suite Enterprise: $169/mese per utente

Valutazioni e recensioni su Zendesk

G2 : 4.3/5 (5.500+ recensioni)

: 4.3/5 (5.500+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (3.500+ recensioni)

7. Aiuto Scout

Via Aiuto ScoutAiuto Scout centralizza tutte le conversazioni con i clienti in un unico dashboard, rendendo più facile la panoramica delle richieste dei clienti. Visualizzando tutte le conversazioni in un'unica interfaccia in stile finestra In arrivo, più agenti possono lavorare per risolvere le query dei clienti. Help Scout è fortemente incentrato sulla comunicazione e dispone di un software di knowledge base che può ridurre la dipendenza dei clienti dal personale di supporto.

Le migliori funzionalità/funzione di Help Scout

Gestisce tutte le conversazioni con i clienti in un'unica potente piattaforma, simile a una finestra In arrivo

Offre una funzionalità di assistenza dal vivo, in modo da essere disponibili quando i clienti hanno bisogno di aiuto

Offre un'opzione di self-service, che consente ai provider di trovare risposte utilizzando gli strumenti della knowledge base

Supporta l'accesso diretto acomunicazione diretta con i clienti all'interno dell'app utilizzando la funzionalità/funzione di messaggistica in-app

Permette al personale di lavorare insieme sui dati e sulle interazioni dei clienti utilizzando strumenti di collaborazione

Limiti di Help Scout

La funzionalità/funzione di ricerca potrebbe essere più robusta

Il software potrebbe beneficiare di più opzioni personalizzate

Mancano alcune integrazioni di terze parti

Prezzi di Help Scout

Standard : $20/mese per utente

: $20/mese per utente Plus : $40/mese per utente

: $40/mese per utente Pro: $65/mese per utente

Help Scout valutazioni e recensioni

G2 : 4.4/5 (300+ recensioni)

: 4.4/5 (300+ recensioni) Capterra: 4.06/5 (200+ recensioni)

8. Bloomfire

Via Bloomfire Bloomfire utilizza l'IA per migliorare i flussi di lavoro. Funziona con tag, riepilogare/riassumere e categorizzare in modo automatizzato per migliorare la gestione dei contenuti. La base di conoscenza privata alimentata dall'IA è un lavoratore della conoscenza digitale che consente ai dipendenti di trovare rapidamente le informazioni necessarie. Il personale può effettuare ricerche utilizzando filtri personalizzabili, facilitando l'organizzazione e la posizione dei contenuti rilevanti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Bloomfire

Utilizza l'IA per facilitare la ricerca e il reperimento dei contenuti in diverse posizioni

Fornisce strumenti di IA in grado di taggare, riepilogare/riassumere e categorizzare automaticamente i contenuti al momento del caricamento

Migliora l'efficienza e l'accuratezza dei dipendenti con la funzionalità/funzione "Build-Your-Own Digital Knowledge Worker"

Offre una piattaforma centralizzata e ricercabile per informazioni e approfondimenti

Utilizza l'IA conversazionale per proporre risposte a partire dai contenuti della piattaforma

Limiti di Bloomfire

L'interfaccia utente potrebbe essere più intuitiva

L'esperienza mobile non è così fluida come la versione desktop

La funzione di ricerca è carente in alcune aree

Prezzi di Bloomfire

Flex : $25/mese per utente

: $25/mese per utente Talla : $460/mese per 50 utenti

: $460/mese per 50 utenti Starter : $1.750/mese per 100 utenti

: $1.750/mese per 100 utenti Azienda: Contattare il settore commerciale per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Bloomfire

G2 : 4.6/5 (400+ recensioni)

: 4.6/5 (400+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (200+ recensioni)

9. Freshdesk

Via Freshdesk Freshdesk è una soluzione di help desk che offre funzioni estese per il supporto clienti. Il software di knowledge base integrato fornisce un repository di informazioni, consentendo al cliente di usufruire del self-service. Oltre a fornire un'assistenza basata sulle conoscenze, l'area di lavoro unificata facilita il monitoraggio e la risoluzione dei ticket di supporto per migliorare il servizio clienti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Freshdesk

Gestisce, dà priorità e risolve i ticket di supporto in modo efficiente con un'area di lavoro unificata

Automazione del self-service con una knowledge base scalabile e widget personalizzati

Ottimizza le operazioni e migliora la produttività con automazioni e flussi di lavoro basati sull'IA

Consente agli agenti di interagire con gli esperti diteam interfunzionali utilizzando strumenti di collaborazione

Utilizza le intuizioni basate sull'IA per perfezionare in modo proattivo i lavori richiesti per il supporto e monitorare la qualità

Limiti di Freshdesk

Mancanza di opzioni di personalizzazione

Prezzi elevati rispetto a concorrenti simili

Problemi di ritardo in caso di carico pesante

Prezzi di Freshdesk

free Forever : Gratuito

Gratuito Crescita : $15/mese per utente

: $15/mese per utente Pro : $49/mese per utente

: $49/mese per utente Azienda: $79/mese per utente

Valutazioni e recensioni su Freshdesk

G2 : 4.4/5 (oltre 2.500 recensioni)

: 4.4/5 (oltre 2.500 recensioni) Capterra: 4.5/5 (3.000+ recensioni)

10. Base di conoscenza ProProfs

Via Base di conoscenza ProProfs Questo software di gestione della conoscenza presenta funzionalità di personalizzazione estese. Grazie a strumenti di IA per la creazione e a un'ampia gamma di opzioni per i tipi di documenti, ProProfs Knowledge Base aiuta i clienti a trovare le informazioni di cui hanno bisogno. Si integra con Google Analytics e altri strumenti di terze parti per migliorare la funzione.

Le migliori funzionalità/funzione di ProProfs Knowledge Base

Fornisce una base di conoscenza online self-service alimentata dall'IA per clienti e dipendenti

Crea diversi tipi di documenti per la condivisione delle conoscenze

Si integra con un gran numero di strumenti di terze parti per estendere le funzioni

Offre assistenza per la migrazione, rendendo più facile il passaggio da altre piattaforme

Offre una reportistica approfondita grazie all'integrazione con Google Analytics

Limiti della Knowledge Base di ProProfs

Un'interfaccia utente obsoleta o insipida

Pochi modelli iniziali

Funzionalità analitiche e di reportistica che potrebbero essere più robuste

Prezzi della Knowledge Base di ProProfs

Essenziale : $1.080/anno

: $1.080/anno Premium : $1.440/anno

: $1.440/anno Azienda: Contattare il reparto commerciale per i prezzi

Valutazioni e recensioni di ProProfs Knowledge Base

G2 : 4.5/5 (28 recensioni)

: 4.5/5 (28 recensioni) Capterra: 4.7/5 (27 recensioni)

Costruite la vostra base di conoscenze in ClickUp oggi stesso

Queste alternative e concorrenti di Helpjuice rappresentano alcune delle più importanti migliori basi di conoscenza software disponibile. Alcune opzioni si concentrano esclusivamente sulle funzioni della base di conoscenza, mentre altre hanno una serie di funzionalità più robuste che integrano altri strumenti importanti, come sistemi completi di ticket di assistenza o una gestione approfondita dei progetti.

Se siete alla ricerca di un software di gestione della conoscenza che vada oltre la semplice creazione di una base di conoscenza, registratevi per un account gratuito su ClickUp . Oltre a creare una base di conoscenze dettagliata e di grande impatto, le funzionalità di project management all-in-one di ClickUp consentono di integrare la base di conoscenze con i progetti e le comunicazioni del team per un'esperienza senza problemi.