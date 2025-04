10 Migliori software per assistenti virtuali per lavorare più velocemente nel 2025

In passato, esternalizzare le attività di amministratore significava assumere un assistente personale o amministrativo a costi più elevati. Oggi è possibile assumere un assistente virtuale da qualsiasi parte del mondo e inserirlo nel proprio team per lavorare in modo più efficace.

Naturalmente, come ogni grande membro di un team, un assistente virtuale ha bisogno degli strumenti giusti per rendere il suo lavoro più facile ed efficiente. È qui che entra in gioco il miglior software per assistenti virtuali.

Sia che stiate assumendo assistenti virtuali, sia che siate assistenti virtuali alla ricerca di nuove tecnologie, qui abbiamo tutte le migliori opzioni. Scoprite i migliori software per assistenti virtuali da aggiungere al vostro kit di strumenti nel 2024.

Che cos'è il software per assistenti virtuali?

Il software per assistenti virtuali è uno strumento o un programma che gli assistenti virtuali (VA) utilizzano per semplificare il loro lavoro e connettersi con i membri del team. Sebbene sia il titolare dell'azienda a decidere quale software utilizzare, se siete voi stessi degli assistenti virtuali, potreste chiedere ai vostri collaboratori di suggerirvi uno strumento.

La maggior parte dei software per assistenti virtuali include strumenti di collaborazione remota , team strumento di comunicazione s, app di promemoria e strumenti di gestione dei documenti. Potreste anche investire in software di intelligenza artificiale (IA) come Strumenti di IA per le riunioni , Calendario dell'IA e Strumenti di AI project management .

Gli assistenti virtuali utilizzano questi strumenti per rimanere in connessione, comunicare efficacemente, gestire progetti e attività e creare migliori relazioni di lavoro con i loro client. Avere gli strumenti giusti rende il lavoro più facile, più veloce e più coinvolgente per tutte le persone coinvolte. ☀️

Come scegliere il miglior software per assistenti virtuali per la vostra azienda

Esistono migliaia di strumenti che un assistente virtuale può utilizzare per lavorare in modo più produttivo e questo può rendere difficile restringere la scelta. Non sapete da dove cominciare? Ecco cosa cercare quando si valutano i diversi strumenti software per assistenti virtuali:

Specialità: Qual è la specialità di questa app e Da fare corrisponde alle vostre esigenze, come la messaggistica istantanea, la fatturazione, project management in outsourcing o la progettazione grafica?

Qual è la specialità di questa app e Da fare corrisponde alle vostre esigenze, come la messaggistica istantanea, la fatturazione, project management in outsourcing o la progettazione grafica? Caratteristiche: L'app ha tutte le funzionalità/funzioni di cui avete bisogno?

L'app ha tutte le funzionalità/funzioni di cui avete bisogno? da fare: La familiarità: Voi e il vostro collaboratore sapete già come usare questa app o questo tipo di software?

Voi e il vostro collaboratore sapete già come usare questa app o questo tipo di software? Pricing : Lo strumento o l'app è accessibile? Ha una versione gratuita?

Lo strumento o l'app è accessibile? Ha una versione gratuita? Facilità d'uso: L'app è facile da usare? Il vostro VA può imparare a usarla rapidamente?

L'app è facile da usare? Il vostro VA può imparare a usarla rapidamente? Valutazioni e recensioni: Da fare: cosa pensano gli altri utenti del software? Com'è il supporto clienti?

Utilizzate queste domande per decidere ciò che conta di più, in modo da capire in quali strumenti investire e quali evitare. Se lavorate già con una VA, chiedete anche le sue opinioni e i suoi consigli personali.

10 Migliori strumenti software per assistenti virtuali nel 2024

I giusti strumenti software per assistenti virtuali ottimizzano i flussi di lavoro e aiutano a terminare il lavoro in modo più rapido ed efficace. Se volete lavorare in modo più produttivo quest'anno, prendete in considerazione i seguenti strumenti Strumenti di IA e app per assistenti virtuali.

1. ClickUp /$$$img/

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/ClickUp-TIML-Feature.gif Software per assistenti virtuali: Funzionalità/funzione di ClickUp /$$$img/

La funzionalità TIML (Tasks in Multiple List) di ClickUp consente agli sviluppatori di connettere le attività con altri team all'interno dell'organizzazione

Se desiderate una piattaforma che faciliti la collaborazione del team con il vostro assistente virtuale o se siete un VA alla ricerca di uno strumento che vi aiuti a gestire il lavoro dei client, ClickUp è la scelta migliore in assoluto.

ClickUp eccelle in project management e può essere utilizzato per snellire l'intero processo, dall'ideazione del progetto fino al suo completamento. Esternalizzate le attività al vostro assistente virtuale e vedetene facilmente lo stato, oppure chiedete al vostro VA di fungere da project management per voi.

Organizzate progetti e attività, vedete i progressi a colpo d'occhio e monitorate le vostre attività man mano che il progetto procede. Create la vostra configurazione personalizzata o utilizzate le funzioni di Piano delle attività di Project Management di ClickUp per avviare il processo.

ClickUp può diventare la vostra destinazione all-in-one per tutto ciò che riguarda progetti, attività e produttività. Organizzate i progetti, create elenchi di cose da fare, assegnate attività, monitorate i carichi di lavoro, collaborate su Documenti ClickUp e altro ancora, tutto in un unico posto.

Se non avete ancora assunto un assistente virtuale, verificate se ClickUp AI può invece fungere da assistente personale. Utilizzate la nostra nuova ed entusiasmante funzionalità/funzione per riepilogare documenti, creare elementi d'azione, migliorare la vostra scrittura, formattare contenuti, fare brainstorming di idee e molto altro ancora.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/ClickUp-AI-Blog-Post.gif Software per assistenti virtuali: generazione di un post sul blog in ClickUp Docs /$$$img/

Utilizzate ClickUp AI per generare un post sul blog in ClickUp Docs da un semplice prompt per aggiungere dettagli e altri aspetti importanti Automazioni di ClickUp ricrea anche l'esperienza di avere un assistente personale. Risparmiare tempo sulle attività manuali e ripetitive e lasciate che se ne occupi l'automazione. Utilizzate le nostre Automazioni precostituite o personalizzatele con i vostri trigger e le vostre regole. ⚒️

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Create attività, assegnatele ai vostri VA e monitorate lo stato di avanzamento con Attività di ClickUp Organizzate tutti i vostri dati di contatto in modo che siano facilmente raggiungibili con il nostro cRM integrato Legate i vostri obiettivi alla vostra strategia generale con Obiettivi di ClickUp Collaborate con i membri del vostro team grazie a ClickUp Chattare Risparmiate tempo e snellite i flussi di lavoro conModelli di ClickUp Semplificate il vostro processo di gestione delle persone con i modelli ClickUp Funzionalità/funzione HR di ClickUp Ottenete una panoramica di ciò che sta accadendo con le funzioni personalizzabili di ClickUp Dashboard Utilizzare Integrazioni ClickUp per la connessione a più di 1.000 altri strumenti



Limiti di ClickUp

Alcuni utenti potrebbero trovare la varietà di funzionalità/funzione e le opzioni di personalizzazione eccessivamente impegnative a prima vista

ClickUp AI è già in grado di agire come un assistente personale, ma è una nuova versione, quindi ulteriori funzioni saranno svelate nel tempo

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $5/mese per utente

$5/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Business Plus: $19/mese per utente

$19/mese per utente Aziende: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp AI: Disponibile su tutti i piani a pagamento per $5/Area di lavoro di ClickUp al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (8.900+ recensioni)

4,7/5 (8.900+ recensioni) Capterra: 4,6/5 (3.800+ recensioni)

2. Slack

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2018/05/91563-slack-1489017632-562893-1-e1551387413721-1400x736.png Software per assistenti virtuali: Il box di chat di Slack /$$$img/

via SlackSlack è una piattaforma per la produttività e uno strumento per la comunicazione di gruppo che rende più facile rimanere in contatto con i membri del team e terminare le attività, simile a Microsoft Teams .

Usate Slack per creare un luogo centrale dove chattare in diretta o in modo asincrono e utilizzate le automazioni per semplificare il flusso di lavoro e risparmiare tempo sulle attività ripetitive. 💬

Le migliori funzionalità/funzione di Slack

Comunicare con i membri del team nei canali

Rimanete in contatto con freelance e appaltatori con Slack Connect

Automazioni delle azioni di routine con il costruttore di flussi di lavoro

Organizzate videochiamate e audio dal vivo con Huddle

Limiti di Slack

La quantità di notifiche può diventare eccessiva se non viene gestita con attenzione

I VA con più client non saranno in grado di vedere tutte le loro comunità Slack in un'unica finestra, e passare da una all'altra o aprirle in finestre separate potrebbe essere complicato

Prezzi di Slack

Free

Pro: $7,25/mese per utente

$7,25/mese per utente Business+: $12,50/mese per utente

$12,50/mese per utente Enterprise Grid: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Slack

G2: 4,5/5 (31.900+ recensioni)

4,5/5 (31.900+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (23.000+ recensioni)

3. Zoom

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/Zoom-Meeting-1400x875.jpeg Software per assistenti virtuali: team in riunione con l'app di Zoom /$$$img/

via ZoomZoom è uno strumento software di collaborazione remota e videoconferenza che vi mette in connessione con i membri del vostro team per videochiamate, riunioni virtuali, chattare con il team e lavagne digitali. Oltre che per le riunioni virtuali, Zoom può essere utilizzato anche per la programmazione di appuntamenti, eventi virtuali e webinar online. 💻

Le migliori funzionalità/funzione di Zoom

Chiedete al vostro VA di pianificare le chiamate e le riunioni con i clienti

Registrare le videochiamate in modo da poterle utilizzare per la formazione e le consulenze

Utilizzare l'intelligenza delle conversazioni per migliorare la strategia delle chiamate commerciali

Aumenta la produttività con l'IA Companion di Zoom

Limiti di Zoom

Alcuni piani prevedono una funzionalità/funzione a tempo per le riunioni

Alcuni utenti segnalano problemi di stabilità e tempi di inattività

Prezzi di Zoom

**Gratis

Pro: $15,99/mese per utente

$15,99/mese per utente Business: $19,99/mese per utente

$19,99/mese per utente Business Plus: $25/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Zoom

G2: 4,5/5 (53.600+ recensioni)

4,5/5 (53.600+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (13.600+ recensioni)

4. QuickBooks

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/64c446901d410875e5cc4d58\_quickbooks-online-pnc-1.png Software per assistenti virtuali: Quickbooks dashboard /$$$img/

via QuickBooks QuickBooks è un insieme di strumenti software di contabilità online progettati per semplificare la contabilità, il libro contabile, le buste paga e il monitoraggio del tempo per le piccole aziende e gli imprenditori.

Utilizzate QuickBooks per esternalizzare queste attività a un assistente virtuale o a un contabile virtuale, oppure usate il software per semplificare il processo di pagamento dei vostri appaltatori, come fareste con altre app simili come Freshbooks. 📚

Le migliori funzionalità/funzioni di QuickBooks

Monitoraggio delle entrate, delle transazioni bancarie, delle ricevute e altro ancora

Gestione di fatture, spese e detrazioni fiscali

Impostazione automatica di buste paga, tasse e moduli

Lavorare in mobilità: vedere e approvare i fogli di presenza e utilizzare gli strumenti di monitoraggio del tempo in mobilità

Limiti di QuickBooks

Secondo alcuni utenti, l'app mobile non è sempre facile da usare per le attività

Alcuni utenti riferiscono problemi di velocità e stabilità

Prezzi di QuickBooks

Premium: $20/mese per 1 utente amministratore ($8/mese per ogni utente aggiuntivo)

$20/mese per 1 utente amministratore ($8/mese per ogni utente aggiuntivo) Elite: $40/mese per 1 utente amministratore ($10/mese per ogni utente aggiuntivo)

Valutazioni e recensioni su QuickBooks

G2: 4.0/5 (3.100+ recensioni)

4.0/5 (3.100+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (6.300+ recensioni)

5. Google Calendar

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/googletips_calendar2.jpg Riunioni e appuntamenti pianificati in Google Calendar /$$$img/

tramite Google CalendarGoogle Calendar è un calendario online e condivisibile che si può usare per rimanere organizzati e produttivi quando si lavora da soli o con l'assistente virtuale. Usate Google Calendar per pianificare le attività, vedere una panoramica dei vostri appuntamenti e programmare riunioni con altri. 📅

Le migliori funzionalità di Google Calendar

Condivisione del calendario con i vostri collaboratori, per facilitare l'organizzazione degli appuntamenti

Come VA, aggiungete riunioni, appuntamenti ed eventi ai calendari dei vostri client in modo che siano organizzati e aggiornati

Stratificare più calendari in un'unica visualizzazione per visualizzare rapidamente le disponibilità

Personalizzate la visualizzazione del calendario con colori diversi

Disponibile come parte integrante del resto della suite di prodotti Google o come parte dei piani a pagamento dell'area di lavoro Google incentrati sulle aziende

Limiti di Google Calendar

È facile chiudere accidentalmente la finestra "crea una riunione", perdendo così lo stato di avanzamento e dovendo ricominciare da capo

Gli utenti segnalano che non è possibile contrassegnare le attività come a bassa o alta priorità come in altri strumenti, ad esempio ClickUp Prezzi di Google Calendar

**Gratuito

Business Starter: $6/mese per utente

$6/mese per utente Business Standard: $12/mese per utente

$12/mese per utente Business Plus: $18/mese per utente

$18/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Google Calendar

G2: n/a

n/a Capterra: 4.8/5 (3.000+ recensioni)

6. Calendly

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/sAuxPwXhAzwWvkUkizMMka-1200-80.png Programmazione di una riunione in Calendly /$$$img/

via CalendlyCalendly è uno strumento software per l'impostazione e la pianificazione degli appuntamenti che semplifica il processo di gestione degli appuntamenti in outsourcing. Consentite al vostro assistente virtuale di accedere a Calendly per condividere la vostra disponibilità con gli altri, organizzare riunioni e impostare sistemi per i contatti in entrata per programmare le chiamate con voi. 📞

Le migliori funzionalità/funzione di Calendly

Semplificare il processo di pianificazione di riunioni, appuntamenti ed eventi

Incorporare Calendly sul vostro sito web per consentire ad altri di programmare le chiamate con voi

Aggiungete domande di screening alla pagina di pre-prenotazione per qualificare i candidati o preparare le vostre riunioni con loro

Creare una sequenza in cui inviare i dettagli della riunione via email

Limiti di Calendly

Non tutte le funzionalità/funzione sono disponibili su mobile

Tutti i collegamenti a Calendly provengono dal dominio di Calendly - non c'è la possibilità di fare White label con il proprio dominio

Prezzi di Calendly

**Gratis

Standard: $12/mese per utente

$12/mese per utente Teams: $20/mese per utente

$20/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Calendly

G2: 4,7/5 (1.900+ recensioni)

4,7/5 (1.900+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (2.900+ recensioni)

7. LastPass

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/06/LastPass-Users-Elenco-Example-1400x1054.png Pagina dell'Elenco utenti in LastPass /$$$img/

via UltimoPass LastPass è un software per la gestione di password e caveau che consente di condividere in sicurezza login e password con l'assistente virtuale e altri membri del team. Questo software elimina la necessità di condividere i dati di accesso riservati, dando a entrambe le parti un senso di sicurezza. 🔏

Le migliori funzionalità/funzioni di LastPass

Condivisione in sicurezza delle password e dei dati di accesso agli strumenti con l'assistente virtuale

Compilazione automatica delle password su tutti i dispositivi

Sicurezza grazie alla crittografia migliore della categoria e alle certificazioni di sicurezza globali

Memorizzazione di dettagli sicuri per più client e progetti in un unico posto

Limiti di LastPass

È possibile accedere alle password e ricaricarle automaticamente solo se si è online

Come altri gestori di password, l'app ha avuto a che fare con violazioni della sicurezza in passato

Prezzi di LastPass

Teams: $4/mese per utente (fino a 50 utenti)

$4/mese per utente (fino a 50 utenti) Aziende: $7/mese per utente (utenti illimitati)

Valutazioni e recensioni di LastPass

G2: 4,4/5 (1.200+ recensioni)

4,4/5 (1.200+ recensioni) Capterra: 4,6/5 (oltre 2.700 recensioni)

controlla questi Capitoli:

/href/ blog?p=132713**_ alternative a LastPass {\an8}Si tratta di un'alternativa a questo tipo di prodotti

!

8. Google Drive

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2018/08/google\_drive\_357.jpg La pagina iniziale di Google Drive /$$$img/

via Google DriveGoogle Drive è uno strumento di condivisione di file e di gestione dei contenuti basato sul cloud che consente di accedere ai propri file da qualsiasi posizione, simile a Dropbox . Utilizzate Google Drive per archiviare i vostri lavori in corso, per creare un wiki da condividere con i membri di un team virtuale o semplicemente per lo spazio di archiviazione dei file digitali. 📁

Le migliori funzionalità/funzione di Google Drive

Condivisione e collaborazione sui file da dispositivi mobili e desktop

Trovare i file più velocemente con funzioni di ricerca basate sulla IA

Sicurezza con la protezione integrata da spam, malware e ransomware

Integrazione con Documenti Google, Fogli Google e Slides per la collaborazione in app

Limiti di Google Drive

Alcuni utenti trovano l'interfaccia utente e l'organizzazione dei file predefinita "disordinata"

Secondo alcuni utenti, il caricamento e l'accesso ai documenti possono essere talvolta lenti

Prezzi di Google Drive

**Gratis

Business Starter: $6/mese per utente

$6/mese per utente Business Standard: $12/mese per utente

$12/mese per utente Business Plus: $18/mese per utente

$18/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Google Drive

G2: n/a

n/a Capitolare: 4,8/5 (27.200+ recensioni)

9. Hootsuite

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/254401d0-cfae-4237-9c26-d7d56ee58949_rw\_1920-1400x854.png La pagina dei flussi di Hootsuite /$$$img/

via HootsuiteHootsuite è uno strumento di gestione dei social media che semplifica il processo di gestione di tutti i profili dei social media, simile a Buffer ma con maggiori funzionalità/funzioni. Date all'assistente virtuale l'accesso a Hootsuite per programmare i contenuti dei social media, coinvolgere i clienti, monitorare le menzioni del marchio ed eseguire annunci sui social media. 📲

Le migliori funzionalità/funzione di Hootsuite

Pianificare e programmare i post sui social media per diversi canali in un unico luogo

Creazione di flussi personalizzati per monitorare le tendenze e le menzioni dei marchi

Ottenere informazioni sui momenti migliori per pubblicare i propri account sui social media

Coinvolgere il pubblico dei social media in tempo reale

Limiti di Hootsuite

A volte è difficile taggare gli account quando si utilizza questo strumento di pianificazione per piattaforme come Instagram

Alcuni utenti segnalano che i post programmati non vengono sempre pubblicati come previsto

Prezzi di Hootsuite

Professionale: $99/mese per 1 utente (fino a 10 account social)

$99/mese per 1 utente (fino a 10 account social) Teams: $249/mese per 3 utenti

$249/mese per 3 utenti Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Hootsuite

G2: 4.1/5 (4.000+ recensioni)

4.1/5 (4.000+ recensioni) Capterra: 4,4/5 (oltre 3.500 recensioni)

10. Via del processo

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/Process-Street.png Lista di controllo campione con le procedure operative standard in Process Street /$$$img/

via Via del processo Process Street è un'associazione di gestione dei processi strumento che semplifica i flussi di lavoro e i processi. Utilizzate questo strumento per creare liste di controllo, flussi di lavoro e procedure operative standard (SOP) da far seguire al vostro assistente virtuale e agli altri membri del team. 📝

Le migliori funzionalità/funzione di Process Street

Creare flussi di lavoro che tracciano e automatizzano il completamento delle attività

Raccogliere facilmente informazioni con moduli e sondaggi personalizzabili

Creazione e condivisione di procedure operative standard con l'editor di documenti incorporato

Utilizzate Process IA per creare flussi di lavoro personalizzati e aumentare la produttività

Limiti di Process Street

La creazione di un processo potrebbe essere complicata per i nuovi utenti

Alcuni utenti suggeriscono che non è sempre facile vedere le attività non completate

Prezzi di Process Street

Startup: $100/mese per 5 utenti

$100/mese per 5 utenti Pro: A partire da $415/mese

A partire da $415/mese Azienda: A partire da $1.660/mese

Process Street valutazioni e recensioni

G2: 4.6/5 (oltre 300 recensioni)

4.6/5 (oltre 300 recensioni) Capterra: 4.7/5 (600+ recensioni)

Organizzarsi con questi strumenti software per assistenti virtuali

Ci sono migliaia di software in circolazione, ma questi sono davvero i migliori della categoria per la programmazione, lo spazio di archiviazione, il project management e tutto ciò di cui un assistente virtuale ha bisogno.

Utilizzate questo elenco per trovare gli strumenti software per assistenti virtuali giusti e per dotare il vostro team di superstar delle migliori risorse e attrezzature possibili. ✨

Se siete pronti a rinnovare il modo in cui gestite i progetti, le attività e i membri del vostro team, provate gratis ClickUp .

La nostra piattaforma di produttività all-in-one ha tutto ciò che vi serve per inserire, coltivare, gestire e mettere in grado i vostri assistenti virtuali di lavorare al massimo livello.