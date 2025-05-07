10 Migliori software per l'automazione dell'ufficio nel 2025

Le attività ripetitive sono la rovina di ogni lavoratore. Sono una parte essenziale della gestione dei dati e dell'ufficio, ma richiedono tempo e spesso sono noiose. La cosa peggiore è che, se non si presta attenzione, possono causare errori che si ripercuotono su altri processi aziendali. 👀

Una volta non si poteva fare a meno di questi processi manuali, ma la tecnologia si è evoluta e ora abbiamo più opzioni. Entrate in ufficio software di automazione .

Esploriamo gli strumenti di automazione per l'ufficio e come possono ottimizzare i flussi di lavoro. Poi scopriamo alcuni dei migliori software di automazione per l'ufficio oggi disponibili, in modo da poter scegliere quello giusto per far prosperare la vostra azienda.

Che cos'è il software per l'automazione dell'ufficio?

I software per l'automazione dell'ufficio si occupano delle attività amministrative ripetitive, senza richiedere alcun intervento umano. In questo modo voi e il vostro team siete liberi di concentrarvi su attività più strategiche o che richiedono specificamente un tocco umano.

Il software di automazione è progettato per gestire processi automatizzati attraverso una serie di trigger. Questi mettono in moto azioni specifiche, ad esempio per generare un aggiornamento di stato, modificare una data di scadenza o inviare una email o una promemoria di notifica. 📤

I diversi tipi di strumenti di automazione per ufficio hanno un'ampia varietà di applicazioni. Ad esempio:

Attività di front-office come il controllo degli accessi, la gestione delle relazioni con i clienti (CRM) e le funzioni di help desk del servizio clienti

Automazione del back-office, a supporto di processi come la gestione delle strutture, dell'inventario, della fatturazione e delle buste paga

Funzioni HR, come il monitoraggio dei candidati, l'onboarding e la formazione

Tra i numerosi vantaggi della tecnologia di automazione dell'ufficio si annoverano il miglioramento efficienza dei processi e produttività grazie a:

Maggiore accuratezza grazie alla riduzione dell'errore umano

Ottimizzazione del flusso di lavoro in modo che tutti i processi funzionino come un orologio

Meno perdite di tempo: le macchine non fanno pause pranzo e non perdono la concentrazione

Riduzione dei costi operativi, con conseguente aumento dei profitti

Miglioramento della soddisfazione dei dipendenti e dei clienti

E questo è solo l'inizio. 🤩

Cosa cercare in un software per l'automazione d'ufficio?

Quando implementate un software per l'automazione dell'ufficio, avrete probabilmente bisogno di fare alcune reingegnerizzazione dei processi aziendali . Per ridurre al minimo questo problema, scegliete il sistema di automazione per ufficio che più si avvicina alle vostre esigenze.

Da fare, per esempio, quale di questi sistemi vi serve?

Software per la mappatura dei processi per pianificare i processi aziendali

Un sistema di gestione dei dati che semplifica la voce dei dati e lo scambio di dati

Software per la gestione dei flussi di lavoro per ottimizzare i flussi di lavoro in ufficio e ridurre i colli di bottiglia

Software per la gestione delle attività per tenere sotto controllo i membri del team e semplificare il project management

Strumenti che vi aiutano a delegare il lavoro e poi tenere d'occhio lo stato di avanzamento, senza fare da micromanager

Canali di comunicazione che aiutano il team a collaborare e condividere le informazioni

Software per l'automazione del marketing per mantenere i clienti in movimento attraverso l'imbuto commerciale

Implementazione a basso codice, per cui non è necessario un team IT per cominciare

Spazio di archiviazione sicuro dei dati per proteggere tutte le informazioni aziendali e sui clienti

Reportistica approfondita che vi dice cosa funziona e cosa non funziona

La migliore soluzione software di automazione per ufficio vi offrirà la giusta combinazione di strumenti. Avrete comunque bisogno di svolgere regolarmente analisi del flusso di lavoro per verificare che tutte le operazioni del vostro ufficio siano in regola, ma se partite da una base solida e automatizzata, siete già un passo avanti. 💪

I 10 migliori software per l'automazione d'ufficio da utilizzare nel 2024

Ora che sapete cosa è possibile fare con un software di automazione d'ufficio automazioni del flusso di lavoro soluzione, preparatevi a verificare alcune delle migliori opzioni disponibili oggi.

1. ClickUp /$$$img/

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/image4.gif Software per l'automazione dell'ufficio: personalizzare un'automazione in ClickUp /$$$img/

Utilizzate ricette di automazione precostituite o personalizzate in base alle vostre esigenze, in modo che il vostro team possa concentrarsi sugli aspetti più importanti

ClickUp è un software tutto in uno strumento di project management che vi aiuta a tenere sotto controllo ogni aspetto della vostra azienda. Con una forte attenzione al miglioramento dell'efficienza e della produttività, questo software di automazione per l'ufficio è stato progettato per snellire il flusso di lavoro nel maggior numero possibile di modi. 🙌

Scegliete tra oltre 100 programmi precostituiti Automazioni di ClickUp -o personalizzati per gestire le attività di routine della gestione dell'ufficio. Ad esempio, è possibile creare rapidamente nuove attività e assegnarle automaticamente ai membri giusti del team, con commenti allegati.

Le attività ricorrenti si ripetono automaticamente, senza bisogno di ulteriori azioni da parte vostra. Oppure impostate trigger o condizioni per avviare azioni come la modifica dello stato, delle date di scadenza o delle priorità, o la riassegnazione delle attività secondo le necessità.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/09/image6.gif Software per l'automazione dell'ufficio: Viste Tabella, Elenco, Gantt e Bacheca di ClickUp /$$$img/

Scoprite le oltre 15 visualizzazioni di ClickUp per personalizzare il flusso di lavoro in base alle vostre esigenze

Sfruttate l'ampio intervallo di modelli disponibili per ogni esigenza aziendale, dal Modello di gestione degli spazi per ufficio di ClickUp al Modello per l'inserimento dei dipendenti di ClickUp o il file Modello di help desk di ClickUp .

Tenete d'occhio assolutamente tutto utilizzando ClickUp Dashboard . È possibile personalizzarli per mostrare le metriche in tempo reale e gli approfondimenti necessari per prendere decisioni corrette. 📊

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp:

Iniziate subito a lavorare con questa soluzione di automazione per l'ufficio senza codice

Utilizzo Mappe mentali ClickUp oppure un ClickUp Lavagna online per progettare i flussi di lavoro prima di automatizzarli

Automazioni delle notifiche di promemoria in modo che tutti sappiano cosa Da fare e quando

Sfruttare le funzionalità integrate di Strumenti di IA integrati di ClickUp AI per semplificare processi come la scrittura e la modifica di testi, il riepilogare/riassumere le note delle riunioni e formattare i contenuti

Riunire tutto in un unico flusso di lavoro condiviso grazie alle integrazioni con una serie di applicazioni di terze parti, tra cui Outlook, Trello, Slack, Zoom, Microsoft Teams, HubSpot e molte altre

Utilizzate i file integrati strumenti di miglioramento dei processi come documentazione di processo , flussi di lavoro visivi e reportistica dettagliata per mettere continuamente a punto ogni elemento della vostra azienda

Limiti di ClickUp:

Sebbene ClickUp sia estremamente facile da usare, ci sono così tante opzioni che può essere necessario un po' di tempo per comprenderle tutte

L'app mobile non è all'altezza della versione desktop, ma ci si sta avvicinando

Prezzi di ClickUp:

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Aziende: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp AI è disponibile per l'acquisto su tutti i piani a pagamento al prezzo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp e ospite interno al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp:

G2: 4,7/5 (8.900+ recensioni)

4,7/5 (8.900+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (3.800+ recensioni)

2. MeglioCloud

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/BetterCloud.jpg Software per l'automazione dell'ufficio: editor del flusso di lavoro di BetterCloud /$$$img/

via BetterCloud BetterCloud è un software di automazione per ufficio senza codice che gestisce gli ambienti online e li protegge dalle vulnerabilità della sicurezza. È progettato per migliorare la produttività e l'efficienza dei team IT, utilizzando l'automazione per snellire le operazioni quotidiane.

Utilizzate i flussi di lavoro preconfigurati per automatizzare le tipiche attività IT, come l'onboarding degli utenti e la gestione delle licenze. In questo modo si risparmia tempo e si migliora l'accuratezza, riducendo gli interventi manuali. ✅

La valutazione e la strumenti di reportistica offrono informazioni sull'utilizzo della piattaforma cloud e segnalano potenziali minacce alla sicurezza per ulteriori azioni.

Le migliori funzionalità/funzione di BetterCloud:

Risparmiare denaro consolidando automaticamente le ridondanze come le licenze eccessive

Automazione dei processi del ciclo di vita dell'utente con l'onboarding e l'offboarding al momento giusto

Mantenere i dati aziendali in sicurezza e in conformità con la scansione automatica dei file, i backup e le funzionalità/funzione di ripristino

Integrazione con oltre 70 app SaaS, come l'area di lavoro di Google, Salesforce, Asana e ClickUp

Limiti di BetterCloud:

La piattaforma BetterCloud richiede una curva di apprendimento iniziale per essere utilizzata al meglio

Alcuni utenti ritengono che i flussi di lavoro potrebbero essere più personalizzabili in base alle loro specifiche esigenze

Prezzi di BetterCloud:

Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di BetterCloud:

G2: 4.4/5 (340+ recensioni)

4.4/5 (340+ recensioni) Capterra: 4/5 (27 recensioni)

3. Lavorabile

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/Workable.png Software per l'automazione dell'ufficio: screenshot di persone qualificate in Workable /$$$img/

via Lavorabile Workable è uno strumento di automazione per ufficio rivolto ai reclutatori. Automatizza il processo di ricerca di nuovi membri del personale, il loro inserimento e la loro gestione, facendo risparmiare tempo e riducendo i costi.

Utilizzate gli strumenti drag-and-drop di Workable per creare rapidamente una pagina dedicata alle carriere per attirare candidati di alta qualità. Utilizzate poi i modelli di descrizione del lavoro precostituiti per creare descrizioni dei ruoli. Gli strumenti di IA costruiscono il vostro elenco di candidati cercando online i candidati passivi che potrebbero essere interessati a nuovi ruoli, così come i candidati che si sono candidati in precedenza.

Automazioni per la programmazione dei colloqui, quindi valutazione dei candidati raccogliendo il feedback del team di assunzione tramite la piattaforma, per individuare facilmente la persona giusta per il lavoro. 🥇

Le migliori funzionalità/funzione di Workable:

Pubblicazione rapida e semplice di offerte di lavoro su oltre 200 siti e sui vostri canali di social media

Raccogliere profili e dettagli di contatto per i candidati da siti di social media come LinkedIn e Twitter

Popolazione automatica dei profili dei candidati grazie all'analisi del curriculum vitae

Utilizzate test di valutazione automatizzati per verificare che i candidati siano qualificati per il ruolo

Chiedete ai nuovi assunti di firmare elettronicamente i documenti e di archiviarli in modo sicuro nel sistema

Limiti di lavoro:

È necessario pagare un extra per le funzionalità/funzione premium come le valutazioni, il testo attraverso la piattaforma e i colloqui video

A volte i dati dei candidati non si uniscono perfettamente da altre applicazioni e devono essere inseriti manualmente

Prezzi accettabili:

Starter: $149/mese per un massimo di 50 dipendenti

$149/mese per un massimo di 50 dipendenti Standard: A partire da $299/mese per un massimo di 20 dipendenti

A partire da $299/mese per un massimo di 20 dipendenti Premier: A partire da $599/mese per un massimo di 20 dipendenti

Valutazioni e recensioni su Workable:

G2: 4.6/5 (400+ recensioni)

4.6/5 (400+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (430+ recensioni)

4. Brevo

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/Brevo-formerly-seninblue.png Software per l'automazione dell'ufficio: il dashboard di Brevo /$$$img/

via Brevo Questo software di automazione per ufficio è una piattaforma CRM che semplifica il ciclo commerciale e aiuta a spostare i clienti nella pipeline. Scegliete tra la piattaforma per il marketing, quella commerciale, lo strumento per le email transazionali e quello per le conversazioni, oppure riuniteli tutti in BrevoPlus.

Impostazione di messaggi automatizzati da inviare al momento giusto. Ad esempio, un'email di benvenuto al momento della registrazione, una promemoria quando un cliente ha abbandonato il carrello o un check-in quando non lo si vede da un po'.

Automazioni di segmentazione per identificare interessi, comportamenti e altre qualità dei clienti, in modo da poter personalizzare i contenuti e costruire relazioni migliori. Utilizzate poi la cronologia degli acquisti di un cliente per consigliare cross-selling e upselling per aumentare i vostri profitti. 💰

Le migliori funzionalità/funzioni di Brevo:

Impostazione di campagne di marketing via email, SMS, WhatsApp o chat

Inviare fino a 300 email al giorno con il piano gratuito

Se non volete sottoscrivere un piano mensile, acquistate crediti prepagati per inviare email, SMS e messaggi WhatsApp con il piano pay-as-you-go

Utilizzate il lead scoring per identificare i vostri migliori contatti, in modo da concentrarvi sulla chiusura della vendita

Integrazione con oltre 150 altri strumenti digitali come Salesforce, Zendesk, Zapier, Shopify e WooCommerce

Limiti di Brevo:

Brevo è buono per l'email marketing e i messaggi, ma non offre marketing attraverso i social media

I modelli integrati sono alquanto limitati e alcuni non sono così attraenti come potrebbero essere

Prezzi di Brevo:

Gratuito: Free

Free Starter: A partire da $25/mese per finestra In arrivo condivisa

A partire da $25/mese per finestra In arrivo condivisa Business: A partire da $65/mese per casella di posta condivisa

A partire da $65/mese per casella di posta condivisa BrevoPlus: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Brevo:

G2: 4.5/5 (600+ recensioni)

4.5/5 (600+ recensioni) Capterra: 4,5/5 (oltre 1.700 recensioni)

5. Xero

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/Xero.jpg Software per l'automazione dell'ufficio: esempio di reportistica in Xero /$$$img/

via Xero Xero è un software di account che vi aiuta a gestire tutto, dalla creazione automatica delle fatture e delle note spese al pagamento delle fatture, dalla gestione del flusso di cassa alla generazione di report. Si sincronizza con la banca, in modo che tutte le informazioni finanziarie siano riconciliate e facilmente accessibili a colpo d'occhio.

Il software Project Tracker vi aiuta a vedere esattamente a che punto siete di un lavoro, dal preventivo al pagamento. È inoltre possibile pagare il proprio team, archiviare i dati relativi alle retribuzioni ed eseguire reportistica sulle retribuzioni. 💸

Questo strumento di automazione per l'ufficio è stato progettato principalmente per i privati e le piccole aziende, ma Da fare offre un pacchetto premium per le aziende più grandi.

Le migliori funzionalità/funzione di Xero:

Accettare i pagamenti dei clienti con carta di credito o di debito, direttamente dalla fattura

Importare in sicurezza le transazioni giornaliere dal proprio account bancario nel sistema Xero

Utilizzare l'app Xero basata sul cloud per controllare i numeri, anche quando si è in viaggio

Invitate il vostro team finanziario (o un amico esperto di denaro) a collaborare con voi in tempo reale quando lavorate sui vostri account

Limiti di Xero:

Le piccole aziende potrebbero trovare il pacchetto Xero Starter un po' troppo costoso per il loro budget

Essendo basato su cloud, è necessaria una connessione internet affidabile per accedervi, il che potrebbe essere un problema per le aziende in posizioni più remote

Prezzi di Xero:

Starter: $25/mese

$25/mese Standard: $40/mese

$40/mese Premium: $54/mese

Valutazioni e recensioni su Xero:

G2: 4,3/5 (580+ recensioni)

4,3/5 (580+ recensioni) Capterra: 4,4/5 (oltre 2.700 recensioni)

6. e-Procure

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/e-Procure.jpg pagina di analisi commerciale di e-Procure /$$$img/

via e-Procure e-Procure è stato progettato per semplificare e automatizzare gli acquisti e le vendite per le aziende B2B. Basato su una rete blockchain sicura, questo software per l'automazione d'ufficio mette in connessione acquirenti e fornitori in tutto il mondo e li aiuta a fare affari.

I venditori possono creare un catalogo intelligente di prodotti o servizi sul sistema, oppure generare e presentare preventivi, offerte o proposte. Gli acquirenti possono trovare nuovi fornitori a livello globale e poi gestire la processo di approvvigionamento attraverso la piattaforma. Una volta concluso l'affare, il processo di pagamento è sicuro e strettamente controllato. 💳

le migliori funzionalità/funzione di #### e-Procure:

Comunicare attraverso la piattaforma, negoziare e gestire i contratti e pagare o essere pagati

Condurre o partecipare ad aste elettroniche dal vivo sulla piattaforma e-Procure

Generazione di reportistica per l'analisi e l'analisi delle vendite commerciali B2B

Assumere esperti di fiducia per le diverse categorie aziendali e per gli appalti quando si ha bisogno di consulenza

Limiti di e-Procure:

Può essere necessario un po' di tempo per elaborare tutti i passaggi di una transazione e navigare tra le varie approvazioni richieste

L'azienda non dispone ancora di valutazioni sufficienti per giudicare la sua efficacia

Prezzi di e-Procure:

Gratuito

e-Procure valutazioni e recensioni:

G2: 4.8/5 (2 recensioni)

4.8/5 (2 recensioni) Capterra: 5/5 (1 recensione)

7. Coupa

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/coupa-dashboard.jpg

/$$$img/

via Coupa Questo strumento di automazione per l'ufficio aiuta a gestire le spese aziendali, a risparmiare e a ridurre i rischi. Il suo obiettivo è rendere le organizzazioni medio-grandi più sostenibili e redditizie, in modo che siano in posizione di crescita.

Coupa lavora con diversi partner selezionati per offrire ai propri clienti servizi che ottimizzino le spese aziendali, ad esempio soluzioni tecnologiche, sistemi di pagamento o servizi di consulenza gestionale. 🤝

Le migliori funzionalità/funzione di Coupa:

Integrare il piano Enterprise con Coupa per automatizzare i processi manuali e migliorare il controllo finanziario

Fate in modo che i vostri fornitori utilizzino le fatture elettroniche, quindi pagatele automaticamente e fatturatele al conto spese corretto, riducendo il tempo dedicato all'elaborazione delle fatture

Eliminate i pagamenti di fatture duplicate o fraudolente con Spend Guard

Semplificate gli acquisti e monitorateli in tempo reale per aumentare le spese pre-approvate

Limiti di Coupa:

Le integrazioni non vanno sempre così bene come dovrebbero e qualsiasi problema può richiedere un po' di tempo per essere risolto

Alcuni utenti, soprattutto le piccole aziende, trovano i prezzi di Coupa un po' troppo alti per il loro budget

Prezzi di Coupa:

Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Coupa:

G2: 4.2/5 (350+ recensioni)

4.2/5 (350+ recensioni) Capterra: 4.2/5 (80+ recensioni)

8. UiPath

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/UiPath.jpg La pagina dei modelli di UiPath /%img/

via UiPath UiPath utilizza l'automazione dei processi robotici e l'intelligenza artificiale per automatizzare i processi e fornire informazioni su tutte le aree aziendali.

Costruite app a basso codice o create automazioni semplicemente registrando le vostre azioni sullo schermo e poi riproducendole. Utilizzate i robot per estrarre i dati da documenti di ogni tipo e poi elaborarli, in modo da doverli semplicemente convalidare o gestire le eccezioni, risparmiando tempo e denaro e riducendo gli errori.

Visualizzate tutto in un'unica posizione, in modo da poterlo monitorare e gestire, e quindi migliorare i processi dove necessario.

Le migliori funzionalità/funzione di UiPath:

Sfruttate più di 25 modelli di apprendimento automatico precostituiti per diversi casi d'uso

Addestrate i vostri robot a notificarvi tramite l'Action Center quando hanno bisogno dell'intervento umano 🤖

Utilizzate UiPath con i documenti e i fogli di calcolo di Microsoft Office, Gmail e File Manager

Integrazione con SAP e Citrix per una maggiore produttività aziendale

Limiti di UiPath:

Alcuni utenti vorrebbero vedere più opzioni di integrazione di terze parti per questo software di automazione d'ufficio

L'automazione basata sulle immagini potrebbe fare alcuni miglioramenti

Prezzi di UiPath:

Gratuito: Free

Free Pro: A partire da $420/mese

A partire da $420/mese Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di UiPath:

G2: 4.6/5 (18 recensioni)

4.6/5 (18 recensioni) Capterra: 4.6/5 (oltre 700 recensioni)

9. Inviato

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/Envoy-Occupancy-Dashboard.png Il dashboard sull'occupazione di Envoy /$$$img/

via Inviato Envoy è una soluzione per le aree di lavoro che aiuta a ottimizzare le aree di lavoro ibride e a gestire i visitatori.

Questo strumento di automazione dell'ufficio consente ai dipendenti ibridi di prenotare la scrivania che desiderano per il tipo di lavoro che intendono fare quel giorno, in dipendenza del fatto che il loro obiettivo principale è concentrarsi o collaborare. Possono anche prenotare sale riunioni e ricevere una promemoria prima dell'inizio di una riunione.

Esaminate i visitatori prima del loro arrivo, quindi fate loro firmare digitalmente, accettando eventuali accordi di non divulgazione o rinunce. Il sistema stampa un badge per i visitatori e i dipendenti che li ospitano ricevono una notifica automatica per poter accompagnare i loro ospiti. 🙋‍♀️

Le migliori funzionalità/funzione di Envoy:

Gestire le prenotazioni di scrivanie e stanze per la vostra forza lavoro, visualizzando chiaramente l'utilizzo degli spazi

Impostazione dei criteri di voce per tenere al sicuro il personale e il capitale intellettuale

Tenere traccia della posta e delle consegne con una registrazione chiara e una distribuzione sicura

Scoprire chi si trova nell'edificio in qualsiasi momento con analisi e reportistica dettagliate

Limiti di Envoy:

Alcuni visitatori potrebbero non sentirsi a proprio agio con il processo di check-in digitale

L'ideale sarebbe investire in un dispositivo come un iPad per il front desk: uno smartphone è troppo piccolo

Prezzi di Envoy:

Standard: $3/mese per utente

$3/mese per utente Premium: $5/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Envoy:

G2: 4.6/5 (490+ recensioni)

4.6/5 (490+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (400+ recensioni)

10. Zapier

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/1fb8965cde752f57f5679b405e91e826.webp La pagina della storia di Zapier /$$$img/

via Zapier Zapier è noto per l'automazione delle connessioni ad app di terze parti e per la semplificazione dei flussi di lavoro.

Automatizza le attività manuali ripetitive collegando due o più app e specificando i trigger e le azioni conseguenti, ad esempio aggiornando i dati di contatto di un cliente sul vostro CRM quando compila un modulo per la modifica dei dati o inviando un'email di benvenuto quando si registra sul vostro sito. 📨

Occupatevi delle attività di amministratore di routine sui progetti e inviate aggiornamenti sulle attività e sui progetti. Collaborate tra team diversi, ad esempio tra commerciale e marketing, o tra l'helpdesk e il reparto IT, con passaggi automatizzati. E poi scalare tutto con la crescita della vostra azienda.

Le migliori funzionalità/funzione di Zapier:

Utilizzate lo strumento drag-and-drop per creare il vostro flusso di lavoro automatizzato

Scegliete tra 1.000 servizi web per collegare quelli di cui avete bisogno tra le diverse piattaforme

Memorizzare i dati in tabelle costruite per l'automazione e consolidare gli aggiornamenti da qualsiasi app connessa

Incoraggiate la collaborazione e controllate chi ha accesso a cosa con una serie di opzioni di condivisione e autorizzazione

Limiti di Zapier:

Se si verificano problemi con le app di terze parti a cui ci si connette, il sistema potrebbe andare temporaneamente in tilt

La versione gratuita limita l'esecuzione di sole 100 attività al mese con automazioni in un solo passaggio, il che potrebbe non essere sufficiente per le aziende più grandi

Prezzi di Zapier:

Gratuito: Free

Free Starter: $19,99/mese per utente

$19,99/mese per utente Professionale: $49/mese per utente

$49/mese per utente Team: $69/mese per utenti illimitati

$69/mese per utenti illimitati Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Zapier:

G2: 4,5/5 (1.100+ recensioni)

4,5/5 (1.100+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (oltre 2.700 recensioni)

Risparmiare tempo e denaro con il miglior software per l'automazione dell'ufficio

Gli strumenti di automazione per l'ufficio gestiscono per voi le attività ripetitive che richiedono tempo, snellendo i flussi di lavoro e liberandovi per lavori più importanti. Riducono al minimo l'errore umano, migliorano l'efficienza e la produttività e contribuiscono a rendere felici sia i clienti che il personale, il che fa aumentare i profitti. 😊

Il miglior software di automazione per ufficio per la vostra azienda vi offrirà gli strumenti necessari per collegare i punti tra i vostri processi aziendali specifici. Inoltre, vi fornirà informazioni che vi aiuteranno a perfezionare i processi laddove necessario.

Sebbene esistano molte soluzioni di automazione per l'ufficio, una delle migliori è ClickUp. ClickUp è uno sportello unico che vi aiuta a gestire meglio ogni aspetto della vostra azienda, semplificando e snellendo tutti i processi aziendali. ✨ Iscrivetevi gratuitamente a ClickUp oggi stesso!