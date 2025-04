10 Software di mappatura delle relazioni per i team commerciali nel 2025

Il commerciale è la linfa vitale di qualsiasi azienda. In qualità di responsabili commerciali, dovete capire come i decisori chiave giungono a una decisione d'acquisto. Il più delle volte, ciò significa che dovete identificare le figure chiave di un'azienda e il loro ruolo nel processo di acquisto.

La maggior parte delle aziende non vi consegnerà il proprio grafico (anche se glielo chiedete gentilmente), quindi sta a voi Da fare ricerche per capire le relazioni tra i vostri lead e client.

Il software di mappatura delle relazioni fornisce un grande aiuto a tutti i team commerciali che necessitano di informazioni sulle relazioni per la gestione del cliente . La mappatura delle relazioni con i clienti rende facile attrarre nuovi clienti, deliziare quelli esistenti e aumentare le valutazioni. 🤩

Se non avete mai usato uno strumento di mappatura delle relazioni, non preoccupatevi. In questa guida completa vi mostreremo quali sono le funzionalità/funzione indispensabili per lo sviluppo aziendale. Per iniziare la ricerca, esamineremo anche i 10 migliori software di mappatura delle relazioni per le vendite B2B nel 2024.

Cosa cercare in un software per la mappatura delle relazioni?

I migliori strumenti di mappatura delle relazioni includono funzioni per:

Visualizzazione dei dati: La funzionalità/funzione più importante di un software di mappatura delle relazioni è la capacità di generare rappresentazioni visive delle relazioni complesse con i clienti. Dovrebbe essere in grado di visualizzare i dati come i grafici organizzativi, in una grafica chiara

: chi ha tempo di rigenerare manualmente una mappa delle relazioni? Il software di mappatura delle relazioni deve aggiornare le mappe delle relazioni in base alle interazioni e ai dati in tempo reale Modelli: Risparmiate tempo optando per un software di mappatura delle relazioni che sia dotato di modelli non solo per la grafica, ma anche per altri usi. Il software di mappatura dovrebbe essere in grado di creare qualsiasi cosa, dagli script commerciali ai modelli di piani di sviluppo **Anche il miglior professionista commerciale ha bisogno di lavorare con un team. Cercate un software per la mappatura delle relazioni che permetta ai membri del team di condividere le mappe, aggiungere commenti e fare brainstorming in un ambiente cloud-first

I 10 migliori software per la mappatura delle relazioni da usare nel 2024

Sia che vogliate fornire un supporto clienti all star agli account chiave, sia che abbiate bisogno di uno strumento decisionale basato sui dati per il piano commerciale, il software di mappatura delle relazioni è un must.

Scegliete strumenti software collaudati, progettati per supportare ogni fase del processo di vendita viaggio del cliente . Vediamo i pro e i contro dei dieci migliori software di mappatura delle relazioni del 2024.

1. ClickUp /$$$img/

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/ClickUp-Mind-Maps.png Software per la mappatura delle relazioni: esempio di una mappatura delle relazioni creata in ClickUp /$$$img/

Pianificate e organizzate progetti, idee o attività esistenti in ClickUp per ottenere uno schema visivo definitivo

Non fraintendeteci: amiamo i buoni strumenti di visualizzazione dei dati. Ma il vostro team probabilmente non ha il tempo di passare da uno strumento all'altro. ClickUp riunisce tutto ciò di cui i team commerciali hanno bisogno per gestire gli account dei clienti, chattare tra loro, assegnare attività, monitorare le prestazioni e molto altro ancora. 📚

La nostra piattaforma per tutti i mestieri lavora anche come software per la mappatura delle relazioni.

Utilizzate ClickUp Mappe mentali per identificare i diversi tipi di relazioni tra i contatti della vostra azienda. Il team commerciale può Da fare la Mappa mentale in tempo reale per tracciare connessioni, mappare i flussi di lavoro commerciali e assegnare attività.

Creare una mappa mentale ClickUp Lavagna online per creare, strutturare e organizzare visivamente le relazioni tra il team e i clienti. Iniziate con un brain dump generale e perfezionate le vostre idee con l'interfaccia drag-and-drop di facile utilizzo. È sufficiente fare clic su un nodo della lavagna online per collegare attività, file, documenti e altro ancora e creare una mappa delle relazioni che rende l'implementazione un gioco da ragazzi.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Una volta mappate le relazioni, registrate tutto nel file ClickUp CRM Mappare le relazioni, i flussi di lavoro e le attività di ClickUp Mind Maps

Condividete facilmente le mappe mentali e le lavagne online di ClickUp con il vostro team commerciale tramite chat, documenti o commenti

Prova ClickUp AI per riepilogare/riassumere le idee e creare più velocemente le bozze delle presentazioni

Aggiunta di immagini e collegamenti alla lavagna online per un maggiore contesto

Limiti di ClickUp

ClickUp AI è disponibile solo per i piani a pagamento

ClickUp ha molte funzionalità/funzione, quindi i principianti possono impiegare un po' di tempo per adattarsi alla piattaforma

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Business Plus: $19/mese per utente

$19/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (8.300+ recensioni)

4,7/5 (8.300+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (3.700+ recensioni)

2. Prolifiq

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/Prolifiq.jpg Software per la mappatura delle relazioni: esempio di una mappatura delle relazioni creata in Prolifiq /$$$img/

Via Prolifiq Avete bisogno di un po' di aiuto per il piano degli account? Prolifiq è uno strumento di mappatura delle relazioni che vi aiuta a cercare i decisori chiave e a condurre attività di outreach senza nemmeno lasciare la piattaforma.

E soprattutto, Prolifiq lavora in modo nativo con Salesforce o Quip per combinare le mappature delle relazioni con il CRM e le attività commerciali.

Le migliori funzionalità/funzioni di Prolifiq

Prolifiq ACE è un sistema intelligente di gestione dei contenuti digitali che si integra con lo strumento di mappatura delle relazioni

Prolifiq CRUSH supporta la gestione degli account chiave e l'ottimizzazione dei ricavi

Misurare l'influenza degli stakeholder chiave all'interno di Prolifiq

Utilizzate Prolifiq per dare priorità a determinati stakeholder e assegnarli ai membri del vostro team commerciale

Limiti di Prolifiq

Prolifiq non ha molte recensioni

Alcuni utenti affermano di avere problemi con i tempi di caricamento lenti

Prezzi di Prolifiq

Strumento di mappatura delle relazioni Nativo in Salesforce : $19/mese per utente

$19/mese per utente Crush: $49/mese per utente

$49/mese per utente Ace: $49/mese per utente

$49/mese per utente Suite completata: $79/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Prolifiq

G2: N/A

N/A Capterra: 5/5 (1 recensione)

3. Terraferma

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/Upland.jpg Software per la mappatura delle relazioni: Pagina dei pianificatori di Upland /$$$img/

Via In alto Upland è un colosso del software che produce soluzioni per tutto, dall'email marketing alla gestione della conoscenza. Il suo software di mappatura delle relazioni, Altify, lavora in modo nativo in Salesforce per collegare tutti i responsabili delle decisioni in un unico grafico chiaro.

Da fare non solo per identificare le relazioni tra le parti interessate, ma anche per aiutare i dipendenti a gestire le loro relazioni a perfezionare il processo commerciale . Identificate le lacune della vostra strategia commerciale e trovate suggerimenti per migliorare in futuro.

Le migliori funzionalità/funzioni di Upland

Passate il mouse sui contatti nella vostra mappa per vedere la loro influenza e il loro potere d'acquisto

Altify vi aiuta a identificare detrattori e supporti

Collaborazione in Altify con il vostro team in tempo reale

Importazione di contatti nuovi ed esistenti in Salesforce

limiti di #### Upland

Alcuni utenti affermano che le reportistiche non sono intuitive

Altri dicono che Altify soffre in generale di una mancanza di usabilità e di un'interfaccia utente ingombrante

Prezzi di Upland

Contatto per i prezzi

Upland valutazioni e recensioni

G2: 4.2/5 (40+ recensioni)

4.2/5 (40+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (2 recensioni)

4. DBDiagramma

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/DBDiagram.jpg Software per la mappatura delle relazioni: esempio di una mappatura delle relazioni creata in DBDiagram /$$$img/

Via DBDiagramma Forse non avete bisogno di uno strumento sofisticato che si connetta a Salesforce. Se cercate un software gratuito per la mappatura delle relazioni che non abbia bisogno di tante cose, provate DBDiagram. 🛠️

Si tratta di uno strumento gratuito, ma molto più tecnico rispetto alle altre opzioni del nostro elenco. DBDiagram si connette ai database SQL per visualizzare i dati in tempo reale. È possibile utilizzarlo per molto di più che per la semplice mappatura delle relazioni, ma è necessaria una conoscenza approfondita dei database per utilizzare correttamente DBDiagram.

Funzionalità/funzione migliori di DBDiagram

Esportazione delle mappature delle relazioni in un file immagine o in un PDF

DBDiagram si integra con i file SQL

Condivisione dei diagrammi internamente o esternamente con un solo clic

DBDiagram si integra con framework web come Ruby on Rails e Django

Limiti di DBDiagram

DBDiagram può diventare tecnico, quindi è meglio per persone che conoscono l'SQL

La lamentela numero uno degli utenti è la sua complessità e la mancanza di funzionalità/funzione visive

Prezzi di DBDiagram

**Gratis

Personale Pro: $9/mese

$9/mese Team: $40/mese per tre utenti

DBDiagram valutazioni e recensioni

G2: 4.3/5 (2 recensioni)

4.3/5 (2 recensioni) Capterra: N/A

5. Creately

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/concept-maps.webp Software per la mappatura delle relazioni: esempio di una mappatura delle relazioni creata in Creately /$$$img/

Via Creately I team commerciali utilizzano Creately per creare aree di lavoro visive per il brainstorming e l'esecuzione dei progetti. Sebbene sia possibile utilizzarlo come software per la mappatura delle relazioni, gli strumenti di pianificazione di Creately sono il punto di forza.

Se dovete costruire mappe del percorso del cliente, buyer personas o una mappa delle relazioni, c'è un framework Creately che fa al caso vostro. Include anche un numero impressionante di modelli per le mappe concettuali, mappe mentali , wireframe e altro ancora.

Le migliori funzionalità/funzione di Creately

Creately ha KPI e OKR integrati nella piattaforma

Collaborazione in sicurezza sulle mappe delle relazioni in tempo reale

Brainstorming e sviluppo di roadmap

Utilizzo di modelli Creately per diagrammi, grafici, storyboard, strutture di lavoro e molto altro ancora

Limiti di Creately

Alcuni utenti affermano che Creately è lento quando si caricano diagrammi con molti dati

Altri utenti dicono che è difficile navigare nelle tele, soprattutto quelle di grandi dimensioni

Prezzi di Creately

**Gratis

Starter: $5/mese per utente

$5/mese per utente Business: $89/mese per utenti illimitati

$89/mese per utenti illimitati Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Creately

G2: 4.4/5 (970+ recensioni)

4.4/5 (970+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (160+ recensioni)

6. Visio

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/visio-flowchart-step6-100935672-large.webp Screenshot della visualizzazione editor di Visio /$$$img/

Via Visio Lavorate in una società Microsoft? Visio è una scelta obbligata per le aziende Microsoft 365 perché è già incluso nella sottoscrizione.

Si tratta principalmente di uno strumento di visualizzazione dei dati, quindi potete usare Visio come molto di più di un software per la mappatura delle relazioni. Collaborate con il vostro team in tempo reale per visualizzare i dati tramite il desktop o la web app di Visio. 📈

Le migliori funzionalità/funzione di Visio

Visio include decine di modelli per diagrammi e stencil

Collaborazione ai diagrammi di Visio da Microsoft Teams

Convertire i dati di Excel in diagrammi di Visio in pochi clic con lo strumento Data Visualizer

Trasferite i diagrammi personalizzati di Visio su documenti Word o presentazioni PowerPoint

Limiti di Visio

Probabilmente Visio non ha senso se non si dispone già di Microsoft 365

Alcuni utenti affermano che Visio non è così intuitivo come altri strumenti di diagramming

Prezzi di Visio

Microsoft 365: Incluso

Incluso Visio piano 1: $5/mese per utente

$5/mese per utente Piano 2: $15/mese per utente

Valutazioni e recensioni su Visio

G2: 4.2/5 (650+ recensioni)

4.2/5 (650+ recensioni) Capterra: (3.000+ recensioni)

7. MindNode

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/MindNode-Product-Example-1400x920.png Esempio di una mappatura delle relazioni creata in MindNode /$$$img/

Via Nodo mentale MindNode è principalmente uno strumento di mappatura e delineazione mentale, ma può essere utilizzato anche per la mappatura delle relazioni. Ha un aspetto ingannevolmente semplice, ma racchiude un numero impressionante di funzionalità/funzione nella piattaforma.

Utilizzate MindNode per monitorare le attività, delineare le idee e creare tag visivi. Inoltre, offre temi, adesivi e stili interessanti per un'esperienza visiva straordinaria.

Le migliori funzionalità/funzioni di MindNode

Condivisione ed esportazione della mappa mentale con il team

Attivare la modalità Focus per eliminare le distrazioni

Visualizzazione di contorni e mappe mentali affiancate

Aggiungere più contesto con i tag visivi

Limiti di MindNode

Alcuni utenti affermano che è difficile esportare le mappe mentali

MindNode non si integra in modo nativo con i più diffusi CRM

Prezzi di MindNode

Mensile: $3,63 (£2,99)

$3,63 (£2,99) Annuale: $24,27 (£19,99)

Valutazioni e recensioni su MindNode

G2: 4.2/5 (30+ recensioni)

4.2/5 (30+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (15 recensioni)

8. Pipeliner

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/Pipeliner-CRM-1400x788.png Pagina di dettaglio di Pipeliner /$$$img/

Via Pipeliner Pipeliner è prima di tutto un CRM, ma non lasciatevi ingannare. È possibile utilizzare questa piattaforma anche come potente software di mappatura delle relazioni. Infatti, Pipeliner afferma di essere l'unico CRM a includere la mappatura delle relazioni come funzionalità/funzione nativa. 👩‍💻

Ma soprattutto, Pipeliner si integra con le suite di Microsoft e Google, per cui se volete visualizzare i dati del CRM all'interno della vostra suite per ufficio, è facile aggiungere un'integrazione.

Le migliori funzionalità/funzioni di Pipeliner

Pipeliner Automatizer offre l'ottimizzazione del flusso di lavoro senza codice

Utilizzate l'app mobile di Pipeliner con IA incorporata

Connessione della mappa delle relazioni con strategie di bootstrapping, pyramiding o mappatura a ritroso

Visualizzate le mappe delle relazioni insieme ai dati del CRM per un maggiore contesto

Limiti di Pipeliner

Le integrazioni di Pipeliner possono essere un po' lente

Altri utenti affermano che il connettore API si rompe spesso

Prezzi di Pipeliner

Starter: $65/mese per utente, fatturati annualmente

$65/mese per utente, fatturati annualmente Business: $85/mese per utente, fatturati annualmente

$85/mese per utente, fatturati annualmente Azienda: $115/mese per utente, fatturati annualmente

$115/mese per utente, fatturati annualmente Unlimited: $150/mese per utente, con fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Pipeliner

G2: 4.6/5 (460+ recensioni)

4.6/5 (460+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (210+ recensioni)

9. Pingboard

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/Pingboard.jpg Esempio di una mappatura delle relazioni creata in Pingboard /$$$img/

Via Pingboard Pingboard è in realtà una soluzione per il coinvolgimento dei dipendenti per mobilitare e pianificare le risorse della forza lavoro ma può essere utilizzato anche per mappare le relazioni.

Utilizzate la sua funzionalità/funzione di organigramma per mappare le relazioni con i vostri potenziali clienti. Teams Matrice è una nuovissima funzionalità/funzione che mostra le relazioni tra le persone i team interfunzionali in un diagramma di facile lettura.

Le migliori funzionalità/funzioni di Pingboard

I team commerciali di grandi dimensioni apprezzeranno la Directory dei dipendenti, che vi mette in connessione con i vostri colleghi in pochi secondi

Automazioni nella programmazione delle riunioni

Misurare e riconoscere i successi commerciali

Pingboard si integra con Google Workplace, Microsoft Outlook, Microsoft 365 e molto altro ancora

Limiti di Pingboard

Pingboard è più adatto alla gestione e alle risorse umane che al settore commerciale

Alcuni utenti affermano che le integrazioni di Pingboard sono buggate

Prezzi di Pingboard

Basic: $149/mese, pagato annualmente

$149/mese, pagato annualmente Essenziale: $299/mese, pagato annualmente

$299/mese, pagato annualmente Pro: $399/mese, pagato annualmente

$399/mese, pagato annualmente Prezzi personalizzati: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Pingboard

G2: 4.3/5 (290+ recensioni)

4.3/5 (290+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (590+ recensioni)

10. Lucido

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2019/03/9670-lucidchart-online-diagramming-flowchart-and-drawing-software-1523371802-5665097-1400x784.png Screenshot della visualizzazione dell'editor di Lucid /$$$img/

Via Lucido Lucid è uno dei nomi più noti nel mondo dei diagrammi. Utilizzate il costruttore di diagrammi drag-and-drop di Lucidchart per mappare rapidamente le relazioni in tempo reale con il vostro team commerciale. Lucidspark è una lavagna virtuale perfetta per fare brainstorming sulle strategie commerciali dopo aver costruito una solida mappa delle relazioni.

Le migliori funzionalità/funzione di Lucid

Collaborare in tempo reale con i colleghi tramite tag e chattare

Assegnazione di membri del team a ogni relazione o attività per velocizzare l'implementazione

Lucid si integra con le produttività di Google, Microsoft e Atlassian

Visualizzazione rapida dei dati tramite le numerose integrazioni di terze parti di Lucid

Limiti di Lucid

Gli utenti vorrebbero che Lucid offrisse l'accesso offline

Altri utenti dicono che Visio è più facile da usare

Prezzi di Lucid

Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Lucid

G2: 4,2/5 (4.700+ recensioni)

4,2/5 (4.700+ recensioni) Capterra: 4,5/5 (1.900+ recensioni)

ClickUp: Il segreto dell'esito positivo dei clienti

Il software per la mappatura delle relazioni è il fondamento di qualsiasi strategia commerciale di esito positivo. Offre al team la possibilità di fare brainstorming, sperimentare nuove idee e offrire esperienze migliori ai clienti.

Ma le vendite moderne richiedono molto di più di una bella grafica. È necessario realizzare le grandi idee, ed è per questo che molti team commerciali scelgono ClickUp. Risparmiare tempo riunendo tutte le vostre mappe delle relazioni, le note, le attività e le metriche in un'unica piattaforma intuitiva. ✨

Non dovete fidarvi solo della nostra parola. Provate ClickUp con il vostro team per vedere di persona le sue funzionalità/funzione che consentono di risparmiare tempo.