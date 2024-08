10 Migliori alternative a TeamViewer per l'accesso remoto nel 2024

I team remoti hanno bisogno di un modo stabile per accedere ai file, rimanere in connessione e lavorare da remoto. Gli strumenti di connessione remota come TeamViewer rendono questo processo non solo possibile, ma anche semplice.

TeamViewer è molto valutato, ma non è l'unico software di accesso remoto disponibile.

In questa guida, confronteremo le funzionalità/funzioni chiave, i limiti, i prezzi e le recensioni di 10 strumenti per il desktop remoto della concorrenza per aiutarvi a trovare la migliore alternativa a TeamViewer. Indipendentemente dalle dimensioni del team o dal budget, siamo qui per aiutarvi a trovare la soluzione giusta per consentire al vostro team di comunicare tra più monitor e rimanere in linea. 🤝

Che cos'è TeamViewer e come funziona?

TeamViewer è un software di accesso remoto che consente di utilizzare dispositivi remoti per connettersi a un altro server o dispositivo. Questo permette ai team di accedere rapidamente e facilmente a file, app e dati da qualsiasi dispositivo, senza bisogno di una VPN.

Oltre all'accesso remoto ai file, TeamViewer viene utilizzato per l'assistenza remota dei team IT. I team del supporto utilizzano TeamViewer per prendere il controllo remoto dei dispositivi per risolvere i problemi e distribuire app e aggiornamenti dei programmi.

L'insieme di queste funzionalità rende TeamViewer un'opzione interessante per le aziende che operano in remoto e che hanno membri del team distribuiti in tutto il paese o nel mondo. Il software rende la connessione, il lavoro di squadra e il mantenere impegnati i team remoti più facile. ✨

Cosa cercare in un'alternativa a TeamViewer

TeamViewer è una soluzione di accesso remoto molto popolare per i team che hanno bisogno di accedere ai propri file ovunque, ma è l'opzione migliore per ogni team? Lasciamo a voi il compito di giudicare! Seguiteci per trovare la vostra alternativa ideale a TeamViewer disponibile oggi.

Migliorate la produttività razionalizzando le attività e utilizzando le visualizzazioni ClickUp adattabili per organizzare e monitorare tutti i tipi di lavoro

Per aiutarvi a trovare le migliori alternative a TeamViewer, ecco cosa pensare:

Scopo: Da fare per il supporto tecnico o informatico a distanza, per l'accesso remoto o per la gestione delle risorse umanecollaborazione in team?

Da fare per il supporto tecnico o informatico a distanza, per l'accesso remoto o per la gestione delle risorse umanecollaborazione in team? Caratteristiche: Ha le funzionalità/funzione di cui avete bisogno, come l'audio di alta qualità, il trasferimento di dati, l'accesso non presidiato o la stampa remota?

Ha le funzionalità/funzione di cui avete bisogno, come l'audio di alta qualità, il trasferimento di dati, l'accesso non presidiato o la stampa remota? Scala: Il prodotto è costruito per utenti singoli o può essere utilizzato da tutto il team?

Il prodotto è costruito per utenti singoli o può essere utilizzato da tutto il team? Branding: È possibile personalizzare il branding in modo che sembri un'esperienza in etichetta?

È possibile personalizzare il branding in modo che sembri un'esperienza in etichetta? Facilità d'uso : L'app è di facile utilizzo? Tutti gli utenti finali saranno in grado di installarla e utilizzarla con fiducia?

L'app è di facile utilizzo? Tutti gli utenti finali saranno in grado di installarla e utilizzarla con fiducia? Supporto clienti : Potete raggiungere il supporto quando ne avete bisogno? Esiste un help desk o una chat di assistenza?

Alcuni strumenti di desktop remoto sono progettati per utenti altamente tecnici, mentre altri lavorano da remoto per piccoli team. Decidete cosa è più importante per voi e utilizzate questa guida per costruire una lista di opzioni per le vostre esigenze.

10 Migliori alternative a TeamViewer nel 2024

Sebbene sia possibile utilizzare TeamViewer per fornire assistenza remota, questa guida si concentrerà sugli aspetti del software relativi al lavoro di squadra e all'accesso remoto. Per questo motivo, ecco le migliori alternative a TeamViewer che vi aiuteranno a lavorare in modo più efficace da qualsiasi posizione.

La vista Carico di lavoro di ClickUp vi tiene in contatto con il vostro team e con lo stato individuale di ciascun membro

OK, sappiamo che ClickUp potrebbe non essere il primo strumento che prendete in considerazione quando cercate un'alternativa a TeamViewer. Ma anche se questo strumento di collaborazione remota non consente l'accesso al desktop remoto, Da fare facilita la produttività e il lavoro di squadra in altri modi interessanti (e incredibilmente efficienti).

ClickUp è stato progettato per lavoro da remoto e dispone di numerose funzionalità/funzione che consentono ai team di lavorare meglio insieme, ovunque si trovino. Inoltre, poiché ClickUp è basato sul cloud, il team può collaborare e completare le attività da qualsiasi dispositivo, senza dover accedere in remoto al proprio desktop o preoccuparsi di connessioni remote affidabili. ✨

Trascinare facilmente le attività di ClickUp su una tabella per rimanere in linea con i membri del team

Utilizzare le attività di ClickUp per organizzare attività personali e di team e monitorarne lo stato. Collaborare in Documenti ClickUp su contenuti, reportistica, wiki e altro ancora. Ottenete una panoramica dei vostri stati individuali e di team con ClickUp Dashboard , quindi utilizzare uno degli elementi Le oltre 15 visualizzazioni di ClickUp per personalizzare il vostro modo di lavorare.

Uno dei vantaggi principali di ClickUp è l'elevata personalizzazione. Ciò significa che potete modellarlo per adattarlo a qualsiasi team, reparto o caso d'uso. Utilizzate la piattaforma come una strumento di collaborazione sui contenuti per il vostro team di marketing, come software di project management per i vostri team di progetto, oppure come software di monitoraggio dei dipendenti per le risorse umane o per i gestori del team.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/01/image2.gif Alternative a TeamViewer: Viste Tabella, Elenco, Gantt e Bacheca di ClickUp /$$$img/

Consultate le oltre 15 visualizzazioni di ClickUp per personalizzare il flusso di lavoro in base alle vostre esigenze

Siete curiosi di sapere come potete utilizzare ClickUp per il lavoro da remoto e la collaborazione? Guardate questo video per vedere come utilizzare ClickUp per il lavoro da remoto . 🤩

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Costruire un intero ecosistema per il project management e la produttività nel cloud

Monitorate lo stato di avanzamento in tempo reale conObiettivi di ClickUp Lavorate a fianco del vostro team con videochiamate o condividete il vostro schermo durante le riunioni online con la funzioneIntegrazione con Zoom Connettetevi in remoto con il vostro team e collaborate conLavagne online di ClickUp Connettete ClickUp ai vostri strumenti esistenti con oltreoltre 1.000 integrazioni di ClickUp inclusostrumenti per le riunioni online Piani multipli e opzioni di prezzo ricche di funzionalità/funzione anche sulla versione gratuita di ClickUp

Limiti di ClickUp

ClickUp è principalmente uno strumento di project management, piuttosto che uno strumento di accesso remoto

Alcuni utenti potrebbero incontrare una curva di apprendimento con la sua ricca serie di funzionalità/funzione

Prezzi di ClickUp

Free Forever

Unlimitato: $5/mese per utente

$5/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Aziende: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (8.900+ recensioni)

4,7/5 (8.900+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (3.800+ recensioni)

2. QualsiasiDesk

via QualsiasiDesk AnyDesk è un'app desktop remota che consente ai team di rimanere connessi ai programmi e trasferire file, indipendentemente da dove si trovino. Con questa applicazione è possibile accedere al dispositivo remoto di qualsiasi membro del team tramite password, attivare funzionalità/funzione di sicurezza come la modalità privacy e gestire i dispositivi mobili in scala strumento di collaborazione remota . 🔏

Le migliori funzionalità/funzione di AnyDesk

Installate presso la vostra sede o utilizzate la soluzione cloud di AnyDesk

Consentite ai membri del team di controllare o accedere ai dispositivi in remoto da qualsiasi luogo

Personalizzate l'esperienza con il vostro branding

Crittografia di livello militare e accesso in sicurezza

Limiti di AnyDesk

Alcuni utenti segnalano che le impostazioni di sicurezza possono essere confuse e sovrabbondanti

Secondo alcuni utenti, l'interfaccia utente non è così snella come quella di altri concorrenti

Prezzi di AnyDesk

**Gratis

Solo: $14,90/mese per 1 utente

$14,90/mese per 1 utente Standard: $29,90/mese per 20 utenti

$29,90/mese per 20 utenti Avanzato: $79,90/mese per 100 utenti

AnyDesk valutazioni e recensioni

G2: 4.5/5 (900+ recensioni)

4.5/5 (900+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (1.500+ recensioni)

3. Remmina

via Remmina Remmina è un software di accesso remoto gratuito e open source per la condivisione dello schermo e dei file. Si connette al desktop da un altro dispositivo. Questo strumento software semplificato per gli utenti del desktop Linux è stato creato pensando agli sviluppatori e ai professionisti IT. 💻

Le migliori funzionalità/funzioni di Remmina

Accesso remoto al vostro desktop Linux da qualsiasi luogo

Personalizzate la vostra esperienza con le opzioni di visualizzazione e le configurazioni dei tasti di scelta rapida

Usare il software come base per creare la propria alternativa

Disponibile in più di 60 lingue e in più di 50 distribuzioni

Limiti di Remmina

Remmina lavora solo su distribuzioni Linux

Questa alternativa gratuita a TeamViewer è più adatta a professionisti IT solitari che a team alle prime armi

Prezzi di Remmina

**Gratuito

Valutazioni e recensioni di Remmina

G2: n/a

n/a Capterra: n/a

4. Chrome Remote Desktop

via Chrome Remote Desktop Chrome Remote Desktop è un'ottima alternativa per un rapido accesso al desktop remoto e per la condivisione dello schermo tra più monitor. Utilizzate lo strumento per connettervi con altri utenti come un strumento software per il project management per fornire assistenza a distanza o per accedere al computer remoto mentre si lavora da remoto. 🖥️

Le migliori funzionalità/funzione di Chrome Remote Desktop

Tutto ciò che serve è il computer e un dispositivo Android o iOS

Approfittate dell'infrastruttura sicura di Google

Collaborate con i membri del team o con i client in tempo reale dal vostro browser Chrome

Controllare un desktop remoto, trasferire file, utilizzare la condivisione dello schermo e accedere ai dati da qualsiasi dispositivo

Limiti di Chrome Remote Desktop

Gli utenti riferiscono che l'esperienza è estremamente semplice rispetto alle opzioni software alternative

Alcuni utenti suggeriscono che l'app è più adatta all'uso personale che a quello professionale

Prezzi di Chrome Remote Desktop

**Gratuito

Valutazioni e recensioni di Chrome Remote Desktop

G2: 4.1/5 (30+ recensioni)

4.1/5 (30+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (70+ recensioni)

5. NoMachine

via NoMachine NoMachine è uno strumento di desktop remoto che aiuta le persone a connettersi al proprio desktop da qualsiasi posizione. Il software semplifica il lavoro quando si è in viaggio d'affari o si lavora da uno spazio di coworking. È possibile accedere a file e programmi e modificarli o stamparli ovunque ci si trovi. 🖨️

Le migliori funzionalità/funzioni di NoMachine

Accesso o trasferimento di file da qualsiasi posizione

Accesso rapido e sicuro ai desktop dei membri del team

Controllo remoto dei dispositivi percollaborazione del team o per l'assistenza informatica a distanza

Implementazione del software su scala per consentire il lavoro da remoto a tutta l'azienda

Limiti di NoMachine

Alcuni utenti riferiscono che il software può essere difficile da usare se la connessione è lenta

Alcuni utenti hanno riscontrato problemi di connessione

Prezzi di NoMachine

**Gratis

Valutazioni e recensioni di NoMachine

G2: 4.5/5 (10 recensioni)

4.5/5 (10 recensioni) Capterra: 4.3/5 (3 recensioni)

6. Zoho Assist

via Zoho Assist Zoho Assist è uno strumento software per l'assistenza IT remota che consente ai membri del team di prendere il controllo di dispositivi remoti per risolvere i problemi, implementare le correzioni e supportare gli altri. È destinato principalmente ai team IT che offrono supporto ad altri, ma il software consente anche di accedere al proprio dispositivo in remoto. ⚒️

Le migliori funzionalità/funzioni di Zoho Assist

Stabilisce una connessione con un intervallo di dispositivi, compresi desktop, dispositivi mobili e server

Esecuzione di sessioni di supporto remoto on-demand senza necessità di pre-installazione

Assistenza e accesso remoto e condivisione dello schermo

Assistenza con sicurezza di livello aziendale

Limiti di Zoho Assist

Questo software è progettato per l'assistenza remota, quindi è preferibile un'altra alternativa se si desidera utilizzare il software per accedere al proprio desktop remoto o per lavorare in team e collaborare

Alcuni utenti segnalano che il software può richiedere molte risorse, soprattutto sui dispositivi più vecchi

Prezzi di Zoho Assist

Standard: 10 dollari al mese per utente

10 dollari al mese per utente Professionale: $15/mese per utente

$15/mese per utente Enterprise: $24/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Zoho Assist

G2: 4.6/5 (300+ recensioni)

4.6/5 (300+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (800+ recensioni)

7. PC remoto

via PC remoto RemotePC è uno strumento di accesso remoto al desktop progettato per i consumatori e i team professionali che desiderano accedere al proprio dispositivo principale o al proprio desktop 24 ore su 24, 7 giorni su 7, da qualsiasi posizione. Questa alternativa a TeamViewer permette di accedere in remoto ai file, stampare e collaborare con più utenti. 👀

Le migliori funzionalità/funzione di RemotePC

Invita i membri del team a collaborare alle presentazioni o a risolvere un problema

Salvare e registrare le sessioni remote e accedere ai registri di monitoraggio

Supporto multipiattaforma per PC, Mac, Linux, iOS e dispositivi Android

Accesso al dispositivo dal browser senza installare software

Limiti di RemotePC

Alcuni utenti segnalano problemi di blocco del software durante il lavoro

Secondo alcuni utenti, la versione mobile beneficerebbe di aggiornamenti per aumentare la velocità e la funzione

Prezzi di RemotePC

Consumatore: A partire da $18,38/anno per 1 utente

A partire da $18,38/anno per 1 utente SOHO: Da $7,95/mese o $59,62/anno per utenti illimitati

Da $7,95/mese o $59,62/anno per utenti illimitati Team: Da $29,95/mese o $224,62/anno per utenti illimitati

Da $29,95/mese o $224,62/anno per utenti illimitati Enterprise: Da $59,95/mese $449,62/anno per utenti illimitati

valutazioni e recensioni di #### RemotePC

G2: 4.7/5 (oltre 400 recensioni)

4.7/5 (oltre 400 recensioni) Capterra: 4.7/5 (400+ recensioni)

8. LogMeIn Pro

via LogMeIn LogMeIn Pro è un'alternativa a TeamViewer che offre a singoli e team un modo per rimanere in connessione con i propri file e tra loro da qualsiasi dispositivo. Utilizzate il software per accedere a file, applicazioni e segnalibri su un intervallo di dispositivi e sistemi operativi diversi. 💾

Le migliori funzionalità/funzione di LogMeIn Pro

Controllo remoto del proprio desktop, ovunque ci si trovi

Stampa da una posizione vicina a voi con la stampa remota

Controllo del desktop in mobilità da iPhone, iPad o dispositivi Android

Opzioni di visualizzazione multi-monitor

Limiti di LogMeIn Pro

Alcuni utenti potrebbero trovare il prezzo meno conveniente rispetto ad altre alternative

La connessione ai server può essere talvolta lenta

Prezzi di LogMeIn Pro

Individui: $30/mese per utenti illimitati

$30/mese per utenti illimitati Power user: $70/mese per utenti illimitati

$70/mese per utenti illimitati Piccole aziende: $129/mese per utenti illimitati

Valutazioni e recensioni di LogMeIn Pro

G2: n/a

n/a Capitolare: n/a

9. GoToMyPC

via GoToMyPC GoToMyPC è un software per desktop remoto che consente agli utenti di connettersi a file, applicazioni e dati mentre sono in viaggio. Funzionalità come la stampa remota e il trasferimento di file tramite drag-and-drop aiutano i team a rimanere produttivi anche se non possono raggiungere il loro dispositivo di lavoro principale. 📱

Le migliori funzionalità/funzione di GoToMyPC

Visualizzazione rapida del desktop da PC, Mac, iOS e dispositivi Android

Sicurezza di livello bancario e autenticazione a più fattori

Utilizzate il visualizzatore di condivisione dello schermo per collaborare con i membri del team in tempo reale

Integrazione con l'infrastruttura di rete esistente

Limiti di GoToMyPC

Alcuni utenti segnalano problemi se si cerca di utilizzare l'app su sistemi operativi legacy

Alcuni hanno riscontrato un ritardo tra lo spostamento del cursore e la comparsa delle modifiche sullo schermo

Prezzi di GoToMyPC

Personale: $44/mese per computer

$44/mese per computer Pro: $41,50/mese per computer

$41,50/mese per computer Aziendale: $28/mese per computer

Valutazioni e recensioni di GoToMyPC

G2: 4.1/5 (oltre 100 recensioni)

4.1/5 (oltre 100 recensioni) Capterra: 4.8/5 (400+ recensioni)

10. Splashtop

via Splashtop Splashtop è uno strumento software per l'accesso remoto e l'assistenza a distanza che mantiene i membri del team in connessione con i loro file e tra loro. Questa alternativa a TeamViewer permette agli utenti di accedere ai loro dispositivi da qualsiasi luogo, insieme a funzionalità/funzione come la stampa remota, il trasferimento di file e la registrazione delle sessioni. 🖨️

Le migliori funzionalità/funzione di Splashtop

Connessione con un intervallo di dispositivi, tra cui iOS, Android, Microsoft Windows, Mac e Linux

Impostazione dei controlli per decidere chi può accedere a quali dispositivi

Disporre la configurazione locale in modo che rispecchi il desktop principale con supporto multi-monitor

Collegare i controller USB e utilizzarli come se fossero collegati al desktop grazie al reindirizzamento dei dispositivi USB

Limiti di Splashtop

Alcuni utenti segnalano che la varietà di funzioni disponibili è meno entusiasmante rispetto ad altri concorrenti

Alcuni utenti suggeriscono che il software non è così facile da distribuire su Mac come su Windows

Prezzi di Splashtop

Business Access Solo: $5/mese, con fatturazione annuale

$5/mese, con fatturazione annuale Business Access Pro: $8,25/mese per utente

$8,25/mese per utente Business Access Performance: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Splashtop valutazioni e recensioni

G2 : 4.8/5 (500+ recensioni)

: 4.8/5 (500+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (600+ recensioni)

Resta in connessione con queste alternative a TeamViewer

TeamViewer rimane uno dei servizi di desktop remoto più popolari al mondo, ma questa lista di alternative dimostra che potrebbe esistere una soluzione di accesso remoto migliore per le vostre esigenze individuali. Utilizzate questa guida per trovare la migliore alternativa a TeamViewer per il vostro team. 🙌

Se siete pronti a rivoluzionare il vostro approccio al lavoro da remoto, provate gratuitamente ClickUp . La nostra app all-in-one è stata progettata per consentire agli utenti di creare un'area di lavoro digitale in cui i team possono lavorare insieme in tempo reale o in modo asincrono su documenti, attività, progetti e altro ancora.