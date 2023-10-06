10 Migliori strumenti di monitoraggio del tempo per creativi, designer e marketer nel 2025

Il software di monitoraggio del tempo è come una sfera di cristallo che rivela opportunità nascoste per aumentare la produttività e la redditività della vostra agenzia. 🔮

Con interfacce di facile utilizzo e reportistica avanzata, questi strumenti rendono il monitoraggio del tempo un gioco da ragazzi e possono svelare alcuni segreti dell'esito positivo.

La domanda è: qual è il miglior software di monitoraggio del tempo per le agenzie?

Da fare: abbiamo terminato la ricerca e abbiamo le risposte.

Per aiutarvi a trovare la soluzione ideale per il vostro team, abbiamo messo insieme questo elenco dei 10 migliori strumenti di monitoraggio del tempo per gestire meglio e massimizzare il vostro tempo.

Cos'è un software di monitoraggio del tempo per agenzie?

Le app per il monitoraggio del tempo sono molto diffuse tra le agenzie creative, di design e di marketing. Questi strumenti tengono traccia delle ore fatturabili che i membri del team e i freelance dedicano a varie attività e progetti per aumentare la produttività.

Questo porta a una fatturazione più precisa, a una maggiore trasparenza del progetto e una più facile definizione del budget del progetto. Queste soluzioni forniscono dati accurati sul monitoraggio del tempo per aiutarvi ad analizzare la produttività e ad implementare i migliori metodi di lavoro tecniche di gestione del tempo per i progetti futuri.

Gli strumenti per il monitoraggio del tempo servono anche come software di monitoraggio dei dipendenti , aumentando la produttività del team e la redditività del progetto. Ciò può essere significativo per il management delle agenzie digitali e per i gestori del team che lavorano regolarmente da remoto. 🤩

Le migliori app per il monitoraggio del tempo possono sostituire app per il monitoraggio degli obiettivi diventando parte integrante del flusso di lavoro. I membri del team possono vedere come impiegano il loro tempo, quali obiettivi devono completare e ricevere aggiornamenti in tempo reale sul loro stato.

Come scegliere il miglior strumento di monitoraggio del tempo per un'agenzia

Lo strumento di monitoraggio del tempo migliore dipende dall'agenzia, dal settore e dal flusso di lavoro. Ecco alcune chiavi di lettura da ricercare in software di monitoraggio del tempo per le piccole aziende :

Integrazioni : Scegliete un'app per il monitoraggio del tempo che lavori con gli strumenti esistenti per snellire il flusso di lavoro e migliorare l'efficienza

Scegliete un'app per il monitoraggio del tempo che lavori con gli strumenti esistenti per snellire il flusso di lavoro e migliorare l'efficienza Compatibilità: La migliore software per il monitoraggio del tempo hanno app desktop, web e mobile. Dovrebbero anche essere compatibili con Android, iOS, Windows, macOS, Linux e Chrome, per cui ce n'è per tutti i gusti

La migliore software per il monitoraggio del tempo hanno app desktop, web e mobile. Dovrebbero anche essere compatibili con Android, iOS, Windows, macOS, Linux e Chrome, per cui ce n'è per tutti i gusti Modelli: Risparmiate tempo scegliendo uno strumento che fornisca modelli per il monitoraggio del tempo , modelli di consulenza , modelli di tabella oraria e molto altro ancora

Risparmiate tempo scegliendo uno strumento che fornisca modelli per il monitoraggio del tempo , modelli di consulenza , modelli di tabella oraria e molto altro ancora Collaborazione: Trovate uno strumento che permetta al vostro team di collaborare in tempo reale per ottenere risultati migliori gestione del cliente gestione delle attività ed efficienza

Trovate uno strumento che permetta al vostro team di collaborare in tempo reale per ottenere risultati migliori gestione del cliente gestione delle attività ed efficienza Automazioni: Alcuni dei migliori software di monitoraggio del tempo per agenzie dispongono di funzionalità/funzione per gestire voci come l'orario, la creazione di sequenze e persino la fatturazione, in modo da avere più tempo libero

10 Migliori software di monitoraggio del tempo per agenzie nel 2024

Siete pronti a trovare il software di monitoraggio del tempo giusto per ottimizzare il flusso di lavoro della vostra agenzia e migliorare i vostri profitti?

Seguite il confronto tra i 10 migliori strumenti per il monitoraggio del tempo per questo preciso caso d'uso. Trovate le funzionalità/funzione chiave, i limiti, le recensioni, i prezzi e molto altro.

1. ClickUp

Registrare il tempo man mano che si procede o inserirlo manualmente con il monitoraggio del tempo in ClickUp

ClickUp è il sistema all-in-one per eccellenza per il project management per aiutare i team, le agenzie creative e le aziende di tutti i settori a incrementare la produttività e a risparmiare tempo prezioso. È dotato di centinaia di funzionalità avanzate per centralizzare tutti i progetti in un'unica piattaforma di project management.

Impostate stime di tempo, monitorate il tempo in modo nativo all'interno di ClickUp, compilate reportistica, monitorate le ore fatturabili e molto altro ancora utilizzando una delle numerose funzionalità di ClickUp monitoraggio del tempo dei progetti strumenti. E per rimanere al passo con i vostri gestione del tempo strategie mentre gestite il carico di lavoro da ogni angolazione, scegliete tra le oltre 15 viste personalizzate di ClickUp, tra cui Gantt, Sequenza, Calendario e Tabella.

ClickUp offre anche un'estesa libreria di modelli precostituiti e oltre 1.000 integrazioni per accelerare qualsiasi processo. ⏱️

Le etichette per il monitoraggio del tempo consentono al team di visualizzare in modo granulare dove viene speso il tempo, in modo da migliorare continuamente i processi

ClickUp offre centinaia di Automazioni precostituite per gestire le attività di tutti i giorni, inoltre ClickUp AI può aiutarvi a scrivere email, post sui social media, riepiloghi di riunioni, post di blog e molto altro ancora.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/AI-Tools\_PMO-Project-Brief.gif Monitoraggio del tempo in agenzia: scrittura di un brief di progetto con ClickUp AI /$$$img/

ClickUp AI è in grado di generare infiniti tipi di documenti come brief di progetto, piani di studio e altri documenti per accelerare il flusso di lavoro

Per farla breve, abbiamo ottimizzato ClickUp per le agenzie creative che hanno bisogno di un project management completo e del monitoraggio del tempo dei dipendenti. L'accesso alla maggior parte delle funzionalità/funzione è gratuito, senza carta di credito.

Funzionalità/funzione migliori di ClickUp

Le funzionalità automatiche di monitoraggio del tempo consentono di impostare tariffe orarie, tenere traccia del tempo fatturabile, stimare le ore di lavoro, aggiungere note e visualizzare report per migliorare la produttività dell'agenzia

Web app, mobile app e desktop app per garantire la compatibilità con quasi tutti i dispositivi

Migliaia di modelli per tutto ciò che riguarda la gestione delle risorse, i costi dei progetti e la gestione delle risorse umanefatture dei clienti al brainstorming e al piano del progetto

Integrazioni con oltre 1.000 altri strumenti, tra cui Asana, Slack, Jira, Excel, Trello, GitHub e Zoom

Limiti di ClickUp

Alcuni utenti segnalano una curva di apprendimento durante la padronanza delle numerose funzionalità di project management di ClickUp

ClickUp AI è disponibile solo con piani a pagamento

Prezzi di ClickUp

free Forever : Gratuito : Gratuito : Gratuito

Gratuito Gratuito Gratuito Unlimitato : $7/mese per utente pagato annualmente; $10/mese per utente pagato mensilmente

: $7/mese per utente pagato annualmente; $10/mese per utente pagato mensilmente Aziendale : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

Valutazioni e recensioni su ClickUp

G2: 4,7/5 (8.900+ recensioni)

4,7/5 (8.900+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (3.800+ recensioni)

2. Harvest

via Harvest Il software di monitoraggio del tempo Harvest mira a semplificare il processo di fatturazione e a creare fogli di presenza accurati. Aiuta le agenzie a generare reportistica, fatturare ai client e tenere traccia dei budget dei progetti da un'unica interfaccia.

Le migliori funzionalità/funzione di Harvest

Lo strumento di monitoraggio del tempo registra accuratamente il tempo di freelance e dipendenti, consente di assegnare autorizzazioni per ciò che ogni persona può vedere e genera reportistiche leggere

La reportistica del team, il monitoraggio delle spese e gli strumenti di budgeting dei progetti aiutano a ridurre il burnout e a migliorare i profitti

È possibile impostare la fatturazione automatica e accettare pagamenti online tramite PayPal e Stripe

Le integrazioni con strumenti come QuickBooks, Asana, Jira e GitHub migliorano e unificano il flusso di lavoro dell'agenzia

Limiti di Harvest

Alcune recensioni di utenti riportano che Harvest manca di funzionalità/funzione avanzate rispetto ad altre app per il monitoraggio del tempo e che non è in grado di gestire i costi strumenti per il project management La versione Free è limitata alle funzionalità/funzione di base, a un utente e a due progetti



Prezzi di Harvest

**Free Forever

Pro: $12/mese per utente

Harvest valutazioni e recensioni

G2: 4.3/5 (700+ recensioni)

4.3/5 (700+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (500+ recensioni)

3. Produttivo

via Produttività Productive è un potente strumento di monitoraggio del tempo che aiuta i singoli e i team a rimanere organizzati e concentrati. Offre anche una gestione dettagliata delle attività, il monitoraggio del tempo, strumenti per la collaborazione tra team e la fatturazione automatica per liberare il vostro tempo per altre cose. 🌻

Funzionalità/funzione migliori di Productive

Monitoraggio del tempo speso per ogni attività per analizzare dove i membri del team e i gestori del team possono migliorare l'efficienza

Reportistica e approfondimenti forniscono dati sulla produttività del team e identificano le aree di miglioramento

Gli strumenti di collaborazione consentono di condividere documenti, lasciare commenti e comunicare in tempo reale

Le integrazioni con piattaforme come Slack, Trello e Asana unificano il flusso di lavoro esistente

Limiti di produttività

Alcune recensioni di utenti menzionano funzionalità/funzione limitate di fatturazione per i progetti dei client

Non esiste un piano Free (gli utenti possono provare Productive gratuitamente con una versione di prova della durata di 14 giorni)

Produttività

Essenziale : $11/mese per utente

: $11/mese per utente Professionale : $28/mese per utente

: $28/mese per utente Azienda : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi Ultimate: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni sulla produttività

G2: 4.6/5 (30+ recensioni)

4.6/5 (30+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (70+ recensioni)

4. Hubstaff

via Hubstaff Hubstaff è uno strumento di monitoraggio dei dipendenti che tiene traccia del tempo dei dipendenti remoti e dei freelance. Fornisce buste paga automatiche, monitoraggio del tempo e report dettagliati sulla produttività per mostrare ai provider come i membri del team impiegano il loro tempo. 👀

Le migliori funzionalità/funzioni di Hubstaff

Le funzionalità/funzione di monitoraggio del tempo includono l'orologio delle ore fatturabili, il monitoraggio GPS e il monitoraggio di mouse e tastiera

Le Automazioni per le paghe elaborano i pagamenti dei dipendenti in base ai dati del monitoraggio del tempo per renderli più efficienti

Gli utenti hanno accesso a strumenti aggiuntivi di project management che aiutano a organizzare le attività dei progetti

Migliorano le integrazioni con app popolari come Asana, GitHub e Trello la collaborazione del team Limiti di Hubstaff

Alcuni recensori segnalano problemi di monitoraggio accurato del tempo durante le riunioni e la mancanza di monitoraggio automatico quando si passa da un'attività all'altra

Minimo due utenti su tutti i piani e nessun piano gratis (gli utenti possono provare Hubstaff utilizzando la versione di prova gratuita di 14 giorni)

Prezzi di Hubstaff

Starter : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Crescita : $9/mese per utente

: $9/mese per utente Teams : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Hubstaff

G2: 4,3/5 (oltre 400 recensioni)

4,3/5 (oltre 400 recensioni) Capterra: 4,6/5 (oltre 1.400 recensioni)

5. Wrike

via Wrike Wrike è un popolare software di project management che aiuta agenzie e team a gestire le scadenze e a snellire i flussi di lavoro. Include un monitoraggio dettagliato del tempo, comunicazioni in tempo reale, funzioni di monitoraggio delle attività e reportistica automatica sui progetti.

Le migliori funzionalità di Wrike

La funzionalità di monitoraggio del tempo consente agli utenti di registrare il tempo dedicato alle attività e ai progetti, fornendo ai provider informazioni sulle loro prestazioni

Decine di modelli di progetto pre-costruiti per lo sviluppo di software, campagne di marketing e altro ancora

Gli strumenti di collaborazione includono la condivisione di file, i commenti in tempo reale e le menzioni @ per aiutare i team a lavorare insieme e a ottenere di più Da fare

Integrazioni con strumenti popolari come Slack, Salesforce, Google Drive e Teams di Microsoft

Limiti di Wrike

Alcuni utenti segnalano che l'interfaccia non è intuitiva, con il risultato di avere difficoltà a navigare e a comprendere le funzionalità/funzione di Wrike

Nella versione Free manca l'accesso al monitoraggio del tempo e a diverse altre funzionalità/funzioni avanzate; le versioni a pagamento hanno requisiti minimi di utenti che vanno da due a cinque

Prezzi di Wrike

**Gratis

Team : $9,80/mese per utente

: $9,80/mese per utente Business : $24,80/mese per utente

: $24,80/mese per utente Aziende : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi Pinnacle: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Wrike

G2: 4,2/5 (3.400+ recensioni)

4,2/5 (3.400+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (2.400+ recensioni)

6. Tempo di salvataggio

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/05kxQQcgdm0OyjOxoAWJYbq-11.fit\_lim.size\_1050x.png Il dashboard di RescueTime /$$$img/

via Tempo di salvataggio RescueTime è un semplice strumento di monitoraggio del tempo per freelance e altri professionisti. Traccia il tempo dedicato alle attività, genera reportistica dettagliata e può bloccare i siti web che distraggono per migliorare la produttività e la concentrazione. 🧑‍💼

Le migliori funzionalità/funzioni di RescueTime

Lo strumento di monitoraggio del tempo fornisce report dettagliati su come i provider trascorrono il loro tempo su computer e dispositivi mobili

Le funzioni di definizione degli obiettivi consentono ai dipendenti e ai manager di stabilire gli obiettivi di impiego del tempo e di monitorare lo stato di avanzamento

Il blocco dei siti web consente ai team di bloccare siti web specifici durante l'orario di lavoro per aumentare la produttività e ridurre le distrazioni

Le integrazioni con Slack, Google Calendar e Outlook facilitano la collaborazione ininterrotta e un flusso di lavoro unificato

Limiti di RescueTime

Alcune recensioni riportano un'interfaccia obsoleta che causa difficoltà nella navigazione dell'app e nel monitoraggio del tempo

RescueTime è fatto per i singoli e potrebbe mancare delle funzionalità/funzione di un software di monitoraggio del tempo più robusto per le agenzie

Prezzi di RescueTime

RescueTime Lite : Free

: Free RescueTime: $12/mese per utente

Valutazioni e recensioni su RescueTime

G2: 4.1/5 (90+ recensioni)

4.1/5 (90+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (100+ recensioni)

7. Orologio VeriClock

via Orologio VeriClock Vericlock è un software per il monitoraggio del tempo per le piccole aziende. Tiene traccia delle ore dei dipendenti in base a un sistema di entrata e uscita, fornisce strumenti di project management e genera fatture in base alle ore di lavoro.

Le migliori funzionalità di VeriClock

La funzione Clock-in e Clock-out consente ai dipendenti di registrare le ore di lavoro senza bisogno di un chiosco o di un foglio di calcolo

Il calcolo automatico degli straordinari riduce il rischio di errore umano nel pagare i dipendenti per le ore aggiuntive

Gli strumenti di monitoraggio del tempo possono generare fatture accurate in base alle ore dei dipendenti e creare report personalizzabili per monitorare la produttività dei dipendenti

L'integrazione con le piattaforme di account come QuickBooks, PeachTree e Sage rende le buste paga e i pagamenti più semplici la contabilità più facile

Limiti del VeriClock

Alcune menzioni riguardano la mancata comprensione dell'app da parte dei dipendenti o la difficoltà di registrare manualmente le ore fatturabili

Un solo piano a pagamento; nessun piano gratis (gli utenti possono provare VeriClock gratuitamente con la versione di prova di 14 giorni)

Prezzi di VeriClock

VeriClock: $10/mese più $5/utente

Valutazioni e recensioni di VeriClock

G2: 4.8/5 (3+ recensioni)

4.8/5 (3+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (30+ recensioni)

8. Orologio

via Orologio Clockify è un'app per il monitoraggio del tempo delle agenzie che permette agli utenti di gestire le ore fatturabili e di tenere traccia del tempo dedicato alle singole attività. Offre anche strumenti per il project management, la collaborazione e la fatturazione automatica per risparmiare tempo e aumentare la redditività. 💰

Le migliori funzionalità/funzione di Clockify

La funzionalità di monitoraggio del tempo permette ai gestori e ai membri del team di migliorare la produttività sulla base di reportistica dettagliata

Le app desktop, mobile e web sono compatibili con la maggior parte dei dispositivi, inclusi Android, iOS, macOS, Windows, Linux e Chrome

Le funzioni di project management e di reportistica integrata consentono agli utenti di gestire i team, monitorare lo stato di avanzamento dei progetti, generare report sull'utilizzo del tempo e altro ancora

Le integrazioni con strumenti popolari come Trello, Asana, Jira, Github e Wrike centralizzano la collaborazione e la comunicazione dei team

Limiti di Clockify

Alcuni recensori segnalano frequenti errori dell'utente e difficoltà nell'apportare modifiche ai timesheet quando necessario

Il piano Free non consente l'accesso a funzionalità avanzate come la fatturazione, le ferie e la pianificazione

Prezzi di Clockify

Free

Basic: $3,99/mese per utente

$3,99/mese per utente Standard: $6,99/mese per utente

$6,99/mese per utente Pro: $9,99/mese per utente

$9,99/mese per utente Enterprise: $11,99/mese per utente

Valutazioni e recensioni su Clockify

G2: 4.5/5 (150+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (oltre 4.600 recensioni)

9. Time Doctor

via Time Doctor Il software di monitoraggio del tempo Time Doctor funziona bene per aziende e agenzie di tutte le dimensioni. Consente agli utenti di gestire e registrare il tempo dedicato a singole attività e progetti per fornire report dettagliati e approfondimenti sulla produttività.

Funzionalità/funzione migliori di Time Doctor

Il monitoraggio del tempo e le pause automatizzate eliminano la necessità di aggiornamenti manuali e aumentano l'accuratezza e la conformità dei fogli di presenza

Funzionalità dettagliate di monitoraggio dei dipendenti, come la registrazione dei tasti, il monitoraggio dei siti web e gli screenshot, che consentono ai gestori del team di avere una visione approfondita di ciò che i membri del team fanno

La creazione automatizzata delle fatture utilizzando il tempo monitorato per ciascun dipendente fa risparmiare tempo e riduce il rischio di errori umani

Le integrazioni con decine di piattaforme come WordPress, Slack, Sentry, Asana, Jira, Gusto e Bitbucket aiutano a tenere tutti e tutto sulla stessa pagina

Limiti di Time Doctor

Alcune recensioni di utenti riportano problemi con la sincronizzazione e le autorizzazioni degli utenti, aumentando gli errori sui timesheet dei dipendenti

Nessun piano gratuito (Time Doctor permette agli utenti di provare l'app senza carta di credito con una versione di prova gratuita di 14 giorni)

Prezzi di Time Doctor

Base : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Standard : $10/mese per utente

: $10/mese per utente Premium : $20/mese per utente

: $20/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Time Doctor

G2: 4.4/5 (300+ recensioni)

4.4/5 (300+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (oltre 500 recensioni)

10. Terra di paglia

via Paydirt Paydirt è un semplice software di fatturazione e monitoraggio del tempo per freelance, agenzie e piccole aziende. Questo strumento di monitoraggio del tempo è stato progettato pensando ai membri del team, rendendo facile e veloce il monitoraggio delle ore fatturabili. Paydirt offre anche funzionalità di fatturazione automatica, gestione del team e reportistica aziendale.

Funzionalità/funzione migliori di Paydirt

Il software di monitoraggio del tempo permette ai dipendenti di registrare fino a 60 minuti di tempo non registrato all'inizio della sessione di lavoro, se si dimentica di avviare il timer

Le stime opzionali della durata stimata per ogni attività o progetto aiutano i team a mantenere il monitoraggio in base alla tariffa oraria dell'utente e al tempo medio speso per attività simili

Generazione di reportistica dettagliata per comprendere la produttività del team e ottenere approfondimenti per ottimizzare il flusso di lavoro

Le integrazioni con strumenti come Trello, Chrome, Basecamp e Redbooth consentono ai dipendenti di monitorare il tempo indipendentemente da dove o come lavorano

Limiti di Paydirt

La mancanza di feedback su piattaforme di recensioni popolari rende difficile valutare l'esperienza standard con il software di monitoraggio del tempo di Paydirt

Il piano Starter è limitato a tre client; non esiste un piano gratis (gli utenti possono provare PayDirt con una versione di prova gratuita di 14 giorni)

Prezzi di Paydirt

Starter : $8/mese per un utente

: $8/mese per un utente Hustler : $16/mese per un singolo utente

: $16/mese per un singolo utente Co-op : $29/mese per tre utenti

: $29/mese per tre utenti Piccolo team : $49/mese per sei utenti

: $49/mese per sei utenti Grande team : $79/mese per 10 utenti

: $79/mese per 10 utenti Agenzia: $149/mese per 20 utenti

Valutazioni e recensioni di Paydirt

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

Rimanere in linea con il monitoraggio, ogni volta

Ecco a voi! Le 10 migliori soluzioni di monitoraggio del tempo per agenzie per il 2024. Con questi strumenti a vostra disposizione, potrete monitorare la produttività del vostro team, migliorare il project management e prevedere le prestazioni grazie ad analisi e reportistica dettagliate.

Sebbene tutte queste opzioni offrano ottime funzionalità/funzione, dobbiamo ammettere che nessuna è paragonabile alle funzioni di ClickUp. Con migliaia di funzioni e integrazioni, questa piattaforma unica è proprio ciò di cui avete bisogno. ✨

Quindi cosa state aspettando? È ora di sincronizzare i membri del vostro team. Iscrivetevi a ClickUp oggi stesso!