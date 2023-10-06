10 Migliori strumenti di monitoraggio del tempo per creativi, designer e marketer nel 2025

Il software di monitoraggio del tempo è come una sfera di cristallo che rivela opportunità nascoste per aumentare la produttività e la redditività della vostra agenzia. 🔮
Con interfacce di facile utilizzo e reportistica avanzata, questi strumenti rendono il monitoraggio del tempo un gioco da ragazzi e possono svelare alcuni segreti dell'esito positivo.
La domanda è: qual è il miglior software di monitoraggio del tempo per le agenzie?
Da fare: abbiamo terminato la ricerca e abbiamo le risposte.
Per aiutarvi a trovare la soluzione ideale per il vostro team, abbiamo messo insieme questo elenco dei 10 migliori strumenti di monitoraggio del tempo per gestire meglio e massimizzare il vostro tempo.
Cos'è un software di monitoraggio del tempo per agenzie?
Le app per il monitoraggio del tempo sono molto diffuse tra le agenzie creative, di design e di marketing. Questi strumenti tengono traccia delle ore fatturabili che i membri del team e i freelance dedicano a varie attività e progetti per aumentare la produttività.
Questo porta a una fatturazione più precisa, a una maggiore trasparenza del progetto e una più facile definizione del budget del progetto. Queste soluzioni forniscono dati accurati sul monitoraggio del tempo per aiutarvi ad analizzare la produttività e ad implementare i migliori metodi di lavoro tecniche di gestione del tempo per i progetti futuri.
Gli strumenti per il monitoraggio del tempo servono anche come software di monitoraggio dei dipendenti , aumentando la produttività del team e la redditività del progetto. Ciò può essere significativo per il management delle agenzie digitali e per i gestori del team che lavorano regolarmente da remoto. 🤩
Le migliori app per il monitoraggio del tempo possono sostituire app per il monitoraggio degli obiettivi diventando parte integrante del flusso di lavoro. I membri del team possono vedere come impiegano il loro tempo, quali obiettivi devono completare e ricevere aggiornamenti in tempo reale sul loro stato.
Come scegliere il miglior strumento di monitoraggio del tempo per un'agenzia
Lo strumento di monitoraggio del tempo migliore dipende dall'agenzia, dal settore e dal flusso di lavoro. Ecco alcune chiavi di lettura da ricercare in software di monitoraggio del tempo per le piccole aziende :
- Integrazioni : Scegliete un'app per il monitoraggio del tempo che lavori con gli strumenti esistenti per snellire il flusso di lavoro e migliorare l'efficienza
- Compatibilità: La miglioresoftware per il monitoraggio del tempo hanno app desktop, web e mobile. Dovrebbero anche essere compatibili con Android, iOS, Windows, macOS, Linux e Chrome, per cui ce n'è per tutti i gusti
- Modelli: Risparmiate tempo scegliendo uno strumento che forniscamodelli per il monitoraggio del tempo,modelli di consulenza, modelli di tabella oraria e molto altro ancora
- Collaborazione: Trovate uno strumento che permetta al vostro team di collaborare in tempo reale per ottenere risultati migliorigestione del clientegestione delle attività ed efficienza
- Automazioni: Alcuni dei migliori software di monitoraggio del tempo per agenzie dispongono di funzionalità/funzione per gestire voci come l'orario, la creazione di sequenze e persino la fatturazione, in modo da avere più tempo libero
10 Migliori software di monitoraggio del tempo per agenzie nel 2024
Siete pronti a trovare il software di monitoraggio del tempo giusto per ottimizzare il flusso di lavoro della vostra agenzia e migliorare i vostri profitti?
Seguite il confronto tra i 10 migliori strumenti per il monitoraggio del tempo per questo preciso caso d'uso. Trovate le funzionalità/funzione chiave, i limiti, le recensioni, i prezzi e molto altro.
1. ClickUp
Registrare il tempo man mano che si procede o inserirlo manualmente con il monitoraggio del tempo in ClickUp
ClickUp è il sistema all-in-one per eccellenza per il project management per aiutare i team, le agenzie creative e le aziende di tutti i settori a incrementare la produttività e a risparmiare tempo prezioso. È dotato di centinaia di funzionalità avanzate per centralizzare tutti i progetti in un'unica piattaforma di project management.
Impostate stime di tempo, monitorate il tempo in modo nativo all'interno di ClickUp, compilate reportistica, monitorate le ore fatturabili e molto altro ancora utilizzando una delle numerose funzionalità di ClickUp monitoraggio del tempo dei progetti strumenti. E per rimanere al passo con i vostri gestione del tempo strategie mentre gestite il carico di lavoro da ogni angolazione, scegliete tra le oltre 15 viste personalizzate di ClickUp, tra cui Gantt, Sequenza, Calendario e Tabella.
ClickUp offre anche un'estesa libreria di modelli precostituiti e oltre 1.000 integrazioni per accelerare qualsiasi processo. ⏱️
Le etichette per il monitoraggio del tempo consentono al team di visualizzare in modo granulare dove viene speso il tempo, in modo da migliorare continuamente i processi
ClickUp offre centinaia di Automazioni precostituite per gestire le attività di tutti i giorni, inoltre ClickUp AI può aiutarvi a scrivere email, post sui social media, riepiloghi di riunioni, post di blog e molto altro ancora.
/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/AI-Tools\_PMO-Project-Brief.gif Monitoraggio del tempo in agenzia: scrittura di un brief di progetto con ClickUp AI /$$$img/
ClickUp AI è in grado di generare infiniti tipi di documenti come brief di progetto, piani di studio e altri documenti per accelerare il flusso di lavoro
Per farla breve, abbiamo ottimizzato ClickUp per le agenzie creative che hanno bisogno di un project management completo e del monitoraggio del tempo dei dipendenti. L'accesso alla maggior parte delle funzionalità/funzione è gratuito, senza carta di credito.
Funzionalità/funzione migliori di ClickUp
- Le funzionalità automatiche di monitoraggio del tempo consentono di impostare tariffe orarie, tenere traccia del tempo fatturabile, stimare le ore di lavoro, aggiungere note e visualizzare report per migliorare la produttività dell'agenzia
- Web app, mobile app e desktop app per garantire la compatibilità con quasi tutti i dispositivi
- Migliaia di modelli per tutto ciò che riguarda la gestione delle risorse, i costi dei progetti e la gestione delle risorse umanefatture dei clienti al brainstorming e al piano del progetto
- Integrazioni con oltre 1.000 altri strumenti, tra cui Asana, Slack, Jira, Excel, Trello, GitHub e Zoom
Limiti di ClickUp
- Alcuni utenti segnalano una curva di apprendimento durante la padronanza delle numerose funzionalità di project management di ClickUp
- ClickUp AI è disponibile solo con piani a pagamento
Prezzi di ClickUp
- free Forever: Gratuito: Gratuito: Gratuito
- Unlimitato: $7/mese per utente pagato annualmente; $10/mese per utente pagato mensilmente
- Aziendale: $12/mese per utente
- Azienda: Contattare per i prezzi
- ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese
Valutazioni e recensioni su ClickUp
- G2: 4,7/5 (8.900+ recensioni)
- Capterra: 4,7/5 (3.800+ recensioni)
2. Harvest
via Harvest Il software di monitoraggio del tempo Harvest mira a semplificare il processo di fatturazione e a creare fogli di presenza accurati. Aiuta le agenzie a generare reportistica, fatturare ai client e tenere traccia dei budget dei progetti da un'unica interfaccia.
Le migliori funzionalità/funzione di Harvest
- Lo strumento di monitoraggio del tempo registra accuratamente il tempo di freelance e dipendenti, consente di assegnare autorizzazioni per ciò che ogni persona può vedere e genera reportistiche leggere
- La reportistica del team, il monitoraggio delle spese e gli strumenti di budgeting dei progetti aiutano a ridurre il burnout e a migliorare i profitti
- È possibile impostare la fatturazione automatica e accettare pagamenti online tramite PayPal e Stripe
- Le integrazioni con strumenti come QuickBooks, Asana, Jira e GitHub migliorano e unificano il flusso di lavoro dell'agenzia
Limiti di Harvest
- Alcune recensioni di utenti riportano che Harvest manca di funzionalità/funzione avanzate rispetto ad altre app per il monitoraggio del tempo e che non è in grado di gestire i costistrumenti per il project management
- La versione Free è limitata alle funzionalità/funzione di base, a un utente e a due progetti
Prezzi di Harvest
- **Free Forever
- Pro: $12/mese per utente
Harvest valutazioni e recensioni
- G2: 4.3/5 (700+ recensioni)
- Capterra: 4.6/5 (500+ recensioni)
3. Produttivo
via Produttività Productive è un potente strumento di monitoraggio del tempo che aiuta i singoli e i team a rimanere organizzati e concentrati. Offre anche una gestione dettagliata delle attività, il monitoraggio del tempo, strumenti per la collaborazione tra team e la fatturazione automatica per liberare il vostro tempo per altre cose. 🌻
Funzionalità/funzione migliori di Productive
- Monitoraggio del tempo speso per ogni attività per analizzare dove i membri del team e i gestori del team possono migliorare l'efficienza
- Reportistica e approfondimenti forniscono dati sulla produttività del team e identificano le aree di miglioramento
- Gli strumenti di collaborazione consentono di condividere documenti, lasciare commenti e comunicare in tempo reale
- Le integrazioni con piattaforme come Slack, Trello e Asana unificano il flusso di lavoro esistente
Limiti di produttività
- Alcune recensioni di utenti menzionano funzionalità/funzione limitate di fatturazione per i progetti dei client
- Non esiste un piano Free (gli utenti possono provare Productive gratuitamente con una versione di prova della durata di 14 giorni)
Produttività
- Essenziale: $11/mese per utente
- Professionale: $28/mese per utente
- Azienda: Contattare per i prezzi
- Ultimate: Contattare per i prezzi
Valutazioni e recensioni sulla produttività
- G2: 4.6/5 (30+ recensioni)
- Capterra: 4.6/5 (70+ recensioni)
4. Hubstaff
via Hubstaff Hubstaff è uno strumento di monitoraggio dei dipendenti che tiene traccia del tempo dei dipendenti remoti e dei freelance. Fornisce buste paga automatiche, monitoraggio del tempo e report dettagliati sulla produttività per mostrare ai provider come i membri del team impiegano il loro tempo. 👀
Le migliori funzionalità/funzioni di Hubstaff
- Le funzionalità/funzione di monitoraggio del tempo includono l'orologio delle ore fatturabili, il monitoraggio GPS e il monitoraggio di mouse e tastiera
- Le Automazioni per le paghe elaborano i pagamenti dei dipendenti in base ai dati del monitoraggio del tempo per renderli più efficienti
- Gli utenti hanno accesso a strumenti aggiuntivi di project management che aiutano a organizzare le attività dei progetti
Migliorano le integrazioni con app popolari come Asana, GitHub e Trellola collaborazione del team
Limiti di Hubstaff
- Alcuni recensori segnalano problemi di monitoraggio accurato del tempo durante le riunioni e la mancanza di monitoraggio automatico quando si passa da un'attività all'altra
- Minimo due utenti su tutti i piani e nessun piano gratis (gli utenti possono provare Hubstaff utilizzando la versione di prova gratuita di 14 giorni)
Prezzi di Hubstaff
- Starter: $7/mese per utente
- Crescita: $9/mese per utente
- Teams: $12/mese per utente
- Azienda: Contattare per i prezzi
Valutazioni e recensioni su Hubstaff
- G2: 4,3/5 (oltre 400 recensioni)
- Capterra: 4,6/5 (oltre 1.400 recensioni)
5. Wrike
via Wrike Wrike è un popolare software di project management che aiuta agenzie e team a gestire le scadenze e a snellire i flussi di lavoro. Include un monitoraggio dettagliato del tempo, comunicazioni in tempo reale, funzioni di monitoraggio delle attività e reportistica automatica sui progetti.
Le migliori funzionalità di Wrike
- La funzionalità di monitoraggio del tempo consente agli utenti di registrare il tempo dedicato alle attività e ai progetti, fornendo ai provider informazioni sulle loro prestazioni
- Decine di modelli di progetto pre-costruiti per lo sviluppo di software, campagne di marketing e altro ancora
- Gli strumenti di collaborazione includono la condivisione di file, i commenti in tempo reale e le menzioni @ per aiutare i team a lavorare insieme e a ottenere di più Da fare
- Integrazioni con strumenti popolari come Slack, Salesforce, Google Drive e Teams di Microsoft
Limiti di Wrike
- Alcuni utenti segnalano che l'interfaccia non è intuitiva, con il risultato di avere difficoltà a navigare e a comprendere le funzionalità/funzione di Wrike
- Nella versione Free manca l'accesso al monitoraggio del tempo e a diverse altre funzionalità/funzioni avanzate; le versioni a pagamento hanno requisiti minimi di utenti che vanno da due a cinque
Prezzi di Wrike
- **Gratis
- Team: $9,80/mese per utente
- Business: $24,80/mese per utente
- Aziende: Contattare per i prezzi
- Pinnacle: Contattare per i prezzi
Valutazioni e recensioni di Wrike
- G2: 4,2/5 (3.400+ recensioni)
- Capterra: 4.3/5 (2.400+ recensioni)
6. Tempo di salvataggio
/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/05kxQQcgdm0OyjOxoAWJYbq-11.fit\_lim.size\_1050x.png Il dashboard di RescueTime /$$$img/
via Tempo di salvataggio RescueTime è un semplice strumento di monitoraggio del tempo per freelance e altri professionisti. Traccia il tempo dedicato alle attività, genera reportistica dettagliata e può bloccare i siti web che distraggono per migliorare la produttività e la concentrazione. 🧑💼
Le migliori funzionalità/funzioni di RescueTime
- Lo strumento di monitoraggio del tempo fornisce report dettagliati su come i provider trascorrono il loro tempo su computer e dispositivi mobili
- Le funzioni di definizione degli obiettivi consentono ai dipendenti e ai manager di stabilire gli obiettivi di impiego del tempo e di monitorare lo stato di avanzamento
- Il blocco dei siti web consente ai team di bloccare siti web specifici durante l'orario di lavoro per aumentare la produttività e ridurre le distrazioni
- Le integrazioni con Slack, Google Calendar e Outlook facilitano la collaborazione ininterrotta e un flusso di lavoro unificato
Limiti di RescueTime
- Alcune recensioni riportano un'interfaccia obsoleta che causa difficoltà nella navigazione dell'app e nel monitoraggio del tempo
- RescueTime è fatto per i singoli e potrebbe mancare delle funzionalità/funzione di un software di monitoraggio del tempo più robusto per le agenzie
Prezzi di RescueTime
- RescueTime Lite: Free
- RescueTime: $12/mese per utente
Valutazioni e recensioni su RescueTime
- G2: 4.1/5 (90+ recensioni)
- Capterra: 4.6/5 (100+ recensioni)
7. Orologio VeriClock
via Orologio VeriClock Vericlock è un software per il monitoraggio del tempo per le piccole aziende. Tiene traccia delle ore dei dipendenti in base a un sistema di entrata e uscita, fornisce strumenti di project management e genera fatture in base alle ore di lavoro.
Le migliori funzionalità di VeriClock
- La funzione Clock-in e Clock-out consente ai dipendenti di registrare le ore di lavoro senza bisogno di un chiosco o di un foglio di calcolo
- Il calcolo automatico degli straordinari riduce il rischio di errore umano nel pagare i dipendenti per le ore aggiuntive
- Gli strumenti di monitoraggio del tempo possono generare fatture accurate in base alle ore dei dipendenti e creare report personalizzabili per monitorare la produttività dei dipendenti
- L'integrazione con le piattaforme di account come QuickBooks, PeachTree e Sage rende le buste paga e i pagamenti più semplicila contabilità più facile
Limiti del VeriClock
- Alcune menzioni riguardano la mancata comprensione dell'app da parte dei dipendenti o la difficoltà di registrare manualmente le ore fatturabili
- Un solo piano a pagamento; nessun piano gratis (gli utenti possono provare VeriClock gratuitamente con la versione di prova di 14 giorni)
Prezzi di VeriClock
- VeriClock: $10/mese più $5/utente
Valutazioni e recensioni di VeriClock
- G2: 4.8/5 (3+ recensioni)
- Capterra: 4.7/5 (30+ recensioni)
8. Orologio
via Orologio Clockify è un'app per il monitoraggio del tempo delle agenzie che permette agli utenti di gestire le ore fatturabili e di tenere traccia del tempo dedicato alle singole attività. Offre anche strumenti per il project management, la collaborazione e la fatturazione automatica per risparmiare tempo e aumentare la redditività. 💰
Le migliori funzionalità/funzione di Clockify
- La funzionalità di monitoraggio del tempo permette ai gestori e ai membri del team di migliorare la produttività sulla base di reportistica dettagliata
- Le app desktop, mobile e web sono compatibili con la maggior parte dei dispositivi, inclusi Android, iOS, macOS, Windows, Linux e Chrome
- Le funzioni di project management e di reportistica integrata consentono agli utenti di gestire i team, monitorare lo stato di avanzamento dei progetti, generare report sull'utilizzo del tempo e altro ancora
- Le integrazioni con strumenti popolari come Trello, Asana, Jira, Github e Wrike centralizzano la collaborazione e la comunicazione dei team
Limiti di Clockify
- Alcuni recensori segnalano frequenti errori dell'utente e difficoltà nell'apportare modifiche ai timesheet quando necessario
- Il piano Free non consente l'accesso a funzionalità avanzate come la fatturazione, le ferie e la pianificazione
Prezzi di Clockify
- Free
- Basic: $3,99/mese per utente
- Standard: $6,99/mese per utente
- Pro: $9,99/mese per utente
- Enterprise: $11,99/mese per utente
Valutazioni e recensioni su Clockify
- G2: 4.5/5 (150+ recensioni)
- Capterra: 4,7/5 (oltre 4.600 recensioni)
9. Time Doctor
via Time Doctor Il software di monitoraggio del tempo Time Doctor funziona bene per aziende e agenzie di tutte le dimensioni. Consente agli utenti di gestire e registrare il tempo dedicato a singole attività e progetti per fornire report dettagliati e approfondimenti sulla produttività.
Funzionalità/funzione migliori di Time Doctor
- Il monitoraggio del tempo e le pause automatizzate eliminano la necessità di aggiornamenti manuali e aumentano l'accuratezza e la conformità dei fogli di presenza
- Funzionalità dettagliate di monitoraggio dei dipendenti, come la registrazione dei tasti, il monitoraggio dei siti web e gli screenshot, che consentono ai gestori del team di avere una visione approfondita di ciò che i membri del team fanno
- La creazione automatizzata delle fatture utilizzando il tempo monitorato per ciascun dipendente fa risparmiare tempo e riduce il rischio di errori umani
- Le integrazioni con decine di piattaforme come WordPress, Slack, Sentry, Asana, Jira, Gusto e Bitbucket aiutano a tenere tutti e tutto sulla stessa pagina
Limiti di Time Doctor
- Alcune recensioni di utenti riportano problemi con la sincronizzazione e le autorizzazioni degli utenti, aumentando gli errori sui timesheet dei dipendenti
- Nessun piano gratuito (Time Doctor permette agli utenti di provare l'app senza carta di credito con una versione di prova gratuita di 14 giorni)
Prezzi di Time Doctor
- Base: $7/mese per utente
- Standard: $10/mese per utente
- Premium: $20/mese per utente
- Azienda: Contattare per i prezzi
Valutazioni e recensioni di Time Doctor
- G2: 4.4/5 (300+ recensioni)
- Capterra: 4.5/5 (oltre 500 recensioni)
10. Terra di paglia
via Paydirt Paydirt è un semplice software di fatturazione e monitoraggio del tempo per freelance, agenzie e piccole aziende. Questo strumento di monitoraggio del tempo è stato progettato pensando ai membri del team, rendendo facile e veloce il monitoraggio delle ore fatturabili. Paydirt offre anche funzionalità di fatturazione automatica, gestione del team e reportistica aziendale.
Funzionalità/funzione migliori di Paydirt
- Il software di monitoraggio del tempo permette ai dipendenti di registrare fino a 60 minuti di tempo non registrato all'inizio della sessione di lavoro, se si dimentica di avviare il timer
- Le stime opzionali della durata stimata per ogni attività o progetto aiutano i team a mantenere il monitoraggio in base alla tariffa oraria dell'utente e al tempo medio speso per attività simili
- Generazione di reportistica dettagliata per comprendere la produttività del team e ottenere approfondimenti per ottimizzare il flusso di lavoro
- Le integrazioni con strumenti come Trello, Chrome, Basecamp e Redbooth consentono ai dipendenti di monitorare il tempo indipendentemente da dove o come lavorano
Limiti di Paydirt
- La mancanza di feedback su piattaforme di recensioni popolari rende difficile valutare l'esperienza standard con il software di monitoraggio del tempo di Paydirt
- Il piano Starter è limitato a tre client; non esiste un piano gratis (gli utenti possono provare PayDirt con una versione di prova gratuita di 14 giorni)
Prezzi di Paydirt
- Starter: $8/mese per un utente
- Hustler: $16/mese per un singolo utente
- Co-op: $29/mese per tre utenti
- Piccolo team: $49/mese per sei utenti
- Grande team: $79/mese per 10 utenti
- Agenzia: $149/mese per 20 utenti
Valutazioni e recensioni di Paydirt
- G2: N/A
- Capterra: N/A
Rimanere in linea con il monitoraggio, ogni volta
Ecco a voi! Le 10 migliori soluzioni di monitoraggio del tempo per agenzie per il 2024. Con questi strumenti a vostra disposizione, potrete monitorare la produttività del vostro team, migliorare il project management e prevedere le prestazioni grazie ad analisi e reportistica dettagliate.
Sebbene tutte queste opzioni offrano ottime funzionalità/funzione, dobbiamo ammettere che nessuna è paragonabile alle funzioni di ClickUp. Con migliaia di funzioni e integrazioni, questa piattaforma unica è proprio ciò di cui avete bisogno. ✨
Quindi cosa state aspettando? È ora di sincronizzare i membri del vostro team. Iscrivetevi a ClickUp oggi stesso!