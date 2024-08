10 Alternative e concorrenti di Chili Piper da considerare 2024

Cercate alternative di pianificazione online a Chili Piper? In questo articolo esploreremo i 10 principali concorrenti del 2024 che possono aiutarvi a semplificare il processo di impostazione e di fissazione degli appuntamenti.

Che siate un team commerciale alla ricerca di un modo più efficiente per programmare le riunioni o un team di esito positivo che mira a migliorare l'esperienza del cliente, queste alternative di strumenti di pianificazione online offrono funzionalità/funzioni solide e interfacce di facile utilizzo.

Dite addio alle interminabili email e date il benvenuto a una pianificazione senza sforzi.

Siete pronti a trovare l'alternativa perfetta a Chili Piper per la vostra azienda? Unitevi a noi nell'esplorazione del software di pianificazione degli appuntamenti che può portare il vostro gioco di pianificazione al livello successivo!

Cosa cercare nelle alternative a Chili Piper?

Quando cercate alternative a Chili Piper, cercate le funzionalità/funzione che vi interessano di più, oltre ai vantaggi aggiuntivi che renderebbero la nuova piattaforma di pianificazione degli appuntamenti un'ottima soluzione per il vostro team, come ad esempio:

Integrazione perfetta : Assicuratevi che l'alternativa si integri perfettamente con lo stack tecnologico esistente, come le piattaforme CRM e di email, per una rapida programmazione degli appuntamenti

: Assicuratevi che l'alternativa si integri perfettamente con lo stack tecnologico esistente, come le piattaforme CRM e di email, per una rapida programmazione degli appuntamenti Opzioni personalizzate : Cercate uno strumento di pianificazione degli appuntamenti che offra opzioni personalizzate per adattare la soluzione ai vostri specifici processi aziendali e flussi di lavoro

: Cercate uno strumento di pianificazione degli appuntamenti che offra opzioni personalizzate per adattare la soluzione ai vostri specifici processi aziendali e flussi di lavoro Prezzi: Chili Piper è accessibile a molti team a 15-25 dollari al mese per persona. Quando cercate un'alternativa, verificate i prezzi per assicurarvi che sia adatta al vostro budget

Considerate i vantaggi aggiuntivi che potrebbero rendere il software più funzionale, come ad esempio:

Programmazione delle attività : Considerare le alternative che fornisconosoftware di pianificazione delle attività in modo da poter assegnare e monitorare le attività sulla stessa piattaforma

: Considerare le alternative che fornisconosoftware di pianificazione delle attività in modo da poter assegnare e monitorare le attività sulla stessa piattaforma Strumenti di gestione dei client: Segestione del client è una priorità per il vostro team, cercate alternative che offrano funzionalità/funzione complete di gestione dei client, tra cuimodelli di gestione dei clienti o la possibilità di programmare riunioni di gruppo

Considerando queste funzionalità/funzioni, è possibile trovare un'alternativa a Chili Piper che sia in linea con le esigenze del vostro team e che aumenti la produttività.

Le 10 migliori alternative a Chili Piper da usare nel 2024

Create il vostro sistema ideale per gestire contatti, clienti e affari, aggiungendo facilmente collegamenti tra attività e documenti per semplificare il vostro lavoro

I professionisti commerciali e i team che si destreggiano tra appuntamenti e contatti possono beneficiare dei potenti strumenti e delle funzionalità della piattaforma di project management di ClickUp.

Tenete sotto controllo il vostro lavoro con la piattaforma di gestione dei progetti di ClickUp Modello di pianificazione mensile di ClickUp che offre una struttura predefinita per l'organizzazione dei programmi mensili.

Monitorare i contatti, gestire le relazioni con i clienti e coltivare le relazioni con i clienti ClickUp CRM (Customer Relationship Management) per i team, che consente di:

Visualizzare le pipeline

Semplificare i flussi di lavoro

Collaborare sulle opportunità

Migliorare le capacità di gestione del tempo utilizzando Visualizza il calendario di ClickUp che consente di visualizzare in modo completo e visivo scadenze, eventi e attività, e funzionalità/funzione che permettono di:

Organizzare i progetti per priorità e assegnatario

Filtrare le attività

Sincronizzazione con Google Calendar

Personalizzare la visualizzazione

Con ClickUp, i team possono integrare perfettamente le funzioni di CRM, calendario e pianificazione in un'unica soluzione completa gestione delle attività che consente al team di crescere, personalizzare e scalare senza limiti.

Funzionalità/funzione migliori di ClickUp

Valutazione elevata da parte di migliaia di utenti su piattaforme come G2 e Capterra

Personalizzabile e scalabile per team di qualsiasi dimensione

Numerose risorse disponibili, come una forte comunità di utenti e sviluppatori

Limiti di ClickUp

L'attenzione si concentra più sulle automazioni che sul commerciale

Funzioni dell'app mobile limitate rispetto alla versione desktop

La piattaforma richiede una formazione e può avere una curva di apprendimento ripida

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Disponibile su tutti i piani a pagamento per $5/Area di lavoro di ClickUp/mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (8.795+ recensioni)

4,7/5 (8.795+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (3.805+ recensioni)

2. vCita

via Vcita vCita è una piattaforma completa per la gestione aziendale che offre un intervallo di strumenti per semplificare la gestione del business la comunicazione con i client programmazione degli appuntamenti, pagamenti online e altro ancora. Aiuta le aziende a migliorare l'esperienza dei clienti e ad aumentare l'efficienza.

le migliori funzionalità/funzioni di #### vCita

Prezzi accessibili e piano Free con funzionalità/funzione generose

Facile da usare con un'interfaccia più intuitiva di Chili Piper

Include un potente costruttore di siti web che permette agli utenti di creare un sito personalizzato senza codice

limiti di vCita

Funzioni limitate per l'app mobile (campi personalizzati e filtri avanzati non disponibili su mobile)

L'interfaccia utente può risultare complessa e sovraccarica per i nuovi utenti

Alcuni utenti di vCita hanno segnalato problemi di prestazioni, come tempi di caricamento lenti e problemi di funzionamento

Prezzi di vCita

Essentials: $24/mese per utente

$24/mese per utente Business: $49/mese per un utente

$49/mese per un utente Platinum: $83/mese per utente

$83/mese per utente Prezzi per utenti multipli: Visita il sito web per i prezzi

vCita valutazioni e recensioni

G2: 4.5/5 (63+ recensioni)

4.5/5 (63+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (249+ recensioni)

3. Sbloccare

via Sbloccare Undock è una piattaforma di coordinamento e programmazione delle riunioni progettata per semplificare l'impostazione e la gestione delle riunioni.

A differenza di Chili Piper, che si concentra sui team B2B, Undock si rivolge a individui e team di vari settori che cercano soluzioni efficienti per la gestione delle riunioni.

Le migliori funzionalità/funzione di Undock

Più conveniente di Chili Piper, con prezzi graduali che partono da 0 dollari per un massimo di 10 utenti

Ha un'interfaccia semplice e intuitiva che è facile da imparare e da usare

Offre un eccellente supporto clienti da parte di un team di rappresentanti dedicati

Limiti di Undock

Ha un set di funzionalità più limitato rispetto a Chili Piper, mancando le funzioni di qualificazione e di instradamento dei lead.

È un prodotto relativamente nuovo, per cui non dispone di un numero di integrazioni o di recensioni dei clienti pari a quello dei suoi concorrenti

L'app per dispositivi mobili ha funzioni limitate rispetto alla versione desktop

Prezzi di Undock

**Gratis

Premium: $10/mese

$10/mese Unlimitato: $20/mese

Undock valutazioni e recensioni

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

4. Appuntamenti in piazza

via Appuntamenti in piazza Square Appointments è un software di pianificazione e prenotazione che consente alle aziende di gestire gli appuntamenti, i pagamenti e le informazioni sui clienti.

Rispetto a Chili Piper, Square Appointments si concentra solo sulla pianificazione degli appuntamenti, quindi manca di funzionalità avanzate di tipo commerciale e di marketing.

Square Appointments può essere un'ottima soluzione per piccole aziende come saloni, spa e centri benessere.

Le migliori funzionalità di Square Appointments

Valutazioni convenienti (tariffa mensile più bassa di Chili Piper)

Interfaccia semplice e intuitiva, facile da imparare e da usare

Si integra bene con gli altri prodotti Square, come Square POS e Square Payments

Limiti di Square Appointments

Si concentra solo sull'impostazione degli appuntamenti

Limitato alle aziende di servizi, come saloni, spa e centri benessere

Limitato supporto per diverse lingue e valute

Prezzi di Square Appointments

Free (+ spese di transazione)

(+ spese di transazione) Plus: $29+tasse di transazione/mese per posizione

$29+tasse di transazione/mese per posizione Premium: $69 + spese di transazione/mese per posizione

Valutazioni e recensioni di Square Appointments

G2: 4.3/5 (36+ recensioni)

4.3/5 (36+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (176+ recensioni)

5. In senso orario

via In senso orario Clockwise è un software potenziato dall'IA che aiuta i singoli e i team a ottimizzare i calendari e gli impegni.

A differenza di Chili Piper, si concentra sulla gestione del tempo piuttosto che sul coordinamento delle riunioni.

Clockwise è più adatto ai professionisti che vogliono ottimizzare il loro tempo e migliorare la loro produttività.

Funzionalità/funzione migliori di Clockwise

Offre una varietà di opzioni di pianificazione, tra cui la programmazione in round-robin, la programmazione a priorità e i tempi di accumulo

Ha un'interfaccia semplice e intuitiva, facile da apprendere e da usare

Più conveniente di Chili Piper, con piani a partire da 10 dollari al mese

Limiti in senso orario

Ha un set di funzionalità più limitato rispetto a Chili Piper; ad esempio, non offre funzionalità di qualificazione dei lead o di instradamento dei lead

Ha un team del supporto clienti più piccolo, il che può rendere difficile ottenere aiuto in caso di problemi

Soluzione plug-and-play e di facile utilizzo

Prezzi in senso orario

**Gratis

Teams: $6,75/mese per utente

$6,75/mese per utente Business: $11,50/mese per utente

$11,50/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni in senso orario

G2: 4.8/5 (37+ recensioni)

4.8/5 (37+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (11+ recensioni)

6. Schedulatore Zynq

via Schedulatore Zynq Zynq Scheduler è una piattaforma all-in-one per la gestione degli uffici che ottimizza la prenotazione e la gestione degli appuntamenti.

A differenza di Chili Piper, Zynq Scheduler offre funzionalità avanzate come promemoria automatici e integrazioni con le app di calendario più diffuse.

Zynq Scheduler è la soluzione migliore per le aziende che si affidano agli appuntamenti e vogliono migliorare il processo di pianificazione.

Le migliori funzionalità/funzione di Zynq Scheduler

Molto conveniente, soprattutto rispetto a Chili Piper, con piani che partono da 2 dollari al mese

Ottimo servizio clienti, rapido nel risolvere i problemi

Offre un ampio intervallo di funzionalità/funzione, tra cui la programmazione di riunioni, la prenotazione di sale, la gestione dei visitatori e l'analisi dei dati

Limiti di Zynq Schedule

Da fare a meno delle funzionalità di qualificazione e di instradamento dei lead

Prezzi di Zynq Schedule

Starter: $2/mese per utente

$2/mese per utente Premium: $3/mese per utente

$3/mese per utente Professional: $4/mese per utente

$4/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Aree di lavoro Zynq valutazioni e recensioni

G2: 5/5 (1 recensione)

5/5 (1 recensione) Capterra: 4,9/5 (18 recensioni)

7. Una voltaHub

via Una voltaHub OnceHub è una piattaforma completa per la programmazione e la gestione degli appuntamenti. Offre un ampio intervallo di funzionalità/funzione specificamente progettate per aiutare le aziende di servizi a gestire gli appuntamenti, i pagamenti e i client.

Sia OnceHub che Calendario offrono soluzioni di pianificazione, ma OnceHub offre funzionalità aggiuntive come la pianificazione di gruppo, la sincronizzazione del calendario e pagine di prenotazione personalizzate.

Se siete alla ricerca di una pianificazione efficiente e senza interruzioni per team e client, OnceHub potrebbe essere la scelta giusta per voi.

Le migliori funzionalità/funzione di OnceHub

Offre un'ampia gamma di funzionalità/funzione di pianificazione, tra cui la pianificazione delle riunioni, la pianificazione dei team e la pianificazione delle risorse

Ha un'interfaccia semplice e intuitiva che è facile da imparare e da usare

La programmazione di gruppo consente a più persone di programmare insieme gli appuntamenti

Limiti di OnceHub

Personalizzazioni limitate, assenza di campi personalizzati o flussi di lavoro

non offre funzionalità avanzate come la qualificazione e l'instradamento dei lead

Il limite del supporto clienti può rendere difficile ottenere aiuto quando ne avete bisogno

Prezzi di OnceHub

Inizio: Free

Free Crescita: $10/mese per utente

$10/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di OnceHub

G2: 4.3/5 (50+ recensioni)

4.3/5 (50+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (123+ recensioni)

8. Programmazione Acuity

via Programmazione Acuity Acuity Scheduling è un software di pianificazione degli appuntamenti online che aiuta le aziende di servizi a gestire gli appuntamenti e le prenotazioni. È ideale per programmare riunioni o incontri di gruppo con il team.

Ecco alcuni esempi di aziende di servizi che possono trarre vantaggio dall'uso di Acuity:

Parrucchieri e barbieri

Massaggiatori

Formatori personali

Studi di yoga e fitness

Pulizie domestiche

Pet sitter

Medici e dentisti

Rispetto a Chili Piper, Acuity Scheduling si concentra maggiormente sulla programmazione degli appuntamenti e sulla gestione degli appuntamenti, piuttosto che sull'instradamento dei lead e sull'automazione commerciale.

Le migliori funzionalità/funzione di Acuity Scheduling

Consente ai client di prenotare facilmente gli appuntamenti online, 24 ore su 24, 7 giorni su 7

Si integra con i più diffusi processori di pagamento, come Stripe e PayPal

Si integra con una serie di strumenti di terze parti, come sistemi CRM, piattaforme di email marketing e software di account

Limiti di Acuity Scheduling

Limitate opzioni di personalizzazione

Mancanza di alcune funzionalità/funzione avanzate rispetto ad altri software di pianificazione degli appuntamenti presenti in questo elenco

I piani Free e quelli di livello inferiore consentono un solo utente

Prezzi di Acuity Scheduling

In crescita: $16/mese per utente

$16/mese per utente Crescente: $27/mese per utente

$27/mese per utente Powerhouse: $49/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Acuity Scheduling

G2: 4,7/5 (395+ recensioni)

4,7/5 (395+ recensioni) Capterra: 4,8/5 (5.505+ recensioni)

9. Appuntamento

via Appuntamento Appointy è un software di pianificazione basato su cloud che aiuta i professionisti e le aziende a gestire le loro attività e routine di pianificazione degli appuntamenti. Si rivolge a diversi tipi di aziende, tra cui quelle di servizi, le piccole imprese e i solisti.

Simile a Chili Piper, aiuta a gestire gli appuntamenti, ma Appointy include anche opzioni per la programmazione delle lezioni, la gestione delle risorse e l'integrazione con i POS.

Appointy è ideale per le aziende di vari settori, tra cui sanità, fitness, bellezza e istruzione.

Le migliori funzionalità/funzione di Appointy

Si integra con una serie di strumenti di terze parti, come sistemi CRM, piattaforme di email marketing e processori di pagamento

Automatizza il processo di pianificazione, facendo risparmiare tempo e fatica alle aziende

Ha un'interfaccia molto semplice e user-friendly che non richiede molta formazione

Limiti di Appointy

L'app per dispositivi mobili ha funzioni limitate; ad esempio, i campi personalizzati e i filtri avanzati non sono disponibili sull'app per dispositivi mobili

Limitato supporto per più lingue e valute

Alcuni utenti con aree di lavoro e team di grandi dimensioni hanno segnalato problemi di prestazioni, come tempi di caricamento lenti e problemi di funzionamento

Prezzi di Appointy

**Gratis

Crescita: $19,99/mese

$19,99/mese Professionale: $49,99/mese

$49,99/mese Enterprise: $79.99/mese

Appointy valutazioni e recensioni

G2: 4.7/5 (21+ recensioni)

4.7/5 (21+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (276+ recensioni)

10. Calendly

via Calendly Calendly è uno strumento di pianificazione online che aiuta le imprese a a risparmiare tempo e migliorare la loro efficienza. Consente agli utenti di creare e condividere collegamenti di pianificazione che i client possono utilizzare per prenotare appuntamenti online.

Calendly si integra con una serie di strumenti di terze parti, come sistemi CRM, piattaforme di email marketing e processori di pagamento. In questo modo è facile automatizzare il flusso di lavoro e risparmiare ancora più tempo.

Calendly è particolarmente apprezzato dalle piccole aziende e dai solisti.

È una buona scelta per le aziende che hanno bisogno di uno strumento di pianificazione semplice e facile da usare, integrabile con una serie di strumenti di terze parti.

Se state cercando un software per la pianificazione degli appuntamenti, date un'occhiata a questo strumento.

Le migliori funzionalità/funzione di Calendly

Piani convenienti, compreso un piano gratuito

Si integra con un ampio intervallo di strumenti di terze parti

Dispone di un'app per dispositivi mobili che consente agli utenti di gestire la propria agenda e prenotare appuntamenti in mobilità

Limiti di Calendly

Da fare non offre strumenti di analisi integrati

Le opzioni di prenotazione, al limite, non permettono agli utenti di prenotare appuntamenti multipli o ricorrenti con intervalli personalizzati

Limitate funzionalità/funzioni avanzate (nessuna qualificazione o instradamento dei lead)

Prezzi di Calendly

Sempre Free

Essenziale: $8/mese per postazione

$8/mese per postazione Professionale: $12/mese per postazione

$12/mese per postazione Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Calendly

G2: 4,7/5 (1.909+ recensioni)

4,7/5 (1.909+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (2.870+ recensioni)

Alternative a Chili Piper su misura per il vostro Business

In questo articolo abbiamo esplorato 10 alternative a Chili Piper, ognuna con funzionalità/funzione uniche e adatte a diverse esigenze aziendali.

Quando si sceglie l'alternativa a Chili Piper più adatta alla propria azienda, è utile tenere a mente le proprie preferenze specifiche.

Se avete bisogno di App per la pianificazione giornaliera , Software per l'esito positivo del cliente , Programmazione delle app , App per il programma di lavoro , oppure CRM per la consulenza nella guida qui sopra troverete sicuramente strumenti e software per aiutare il vostro team a lavorare in modo più produttivo ed efficiente!

Se siete alla ricerca di una soluzione completa che vada oltre la programmazione e che offra un intervallo di funzionalità/funzione per la gestione di progetti, attività e team, ClickUp è la scelta migliore.