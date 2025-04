10 migliori strumenti di marketing affiliato per aumentare i ricavi e migliorare il traffico

La vostra azienda ha pensato di implementare una strategia di marketing di affiliazione? Conoscete i migliori strumenti di marketing di affiliazione da fare?

Le reti di affiliazione stanno crescendo rapidamente. In effetti, una Statista ha dichiarato che nel 2022 le aziende statunitensi hanno speso un totale di 8,2 miliardi di dollari in campagne di marketing di affiliazione!

Il marketing di affiliazione è diventato una delle vie pubblicitarie più popolari grazie al suo approccio persuasivo e incentrato sull'utente. Non si tratta solo di far sì che le aziende raggiungano meglio il loro pubblico di riferimento: questo stile di marketing aumenta anche il potenziale di reddito passivo degli autori di contenuti digitali.

Con la popolarità arriva anche la competizione: l'esito positivo del marketing di affiliazione richiede un notevole lavoro richiesto. Ma se si incorporano gli strumenti giusti, c'è una maggiore possibilità che la vostra azienda fiorisca oltre le aspettative.🌻

Abbiamo scelto i 10 migliori strumenti di marketing di affiliazione per migliorare le classifiche del vostro sito web. Daremo un'occhiata più da vicino alle loro migliori funzionalità/funzioni e ai loro prezzi e vi aiuteremo a trovare il prodotto più adatto al vostro marchio.

Cos'è il marketing di affiliazione?

L'affiliate marketing è un modello pubblicitario online basato sulle prestazioni in cui una terza parte (l'affiliato) promuove un'azienda o un servizio. Gli affiliati sono in genere autori come blogger e influencer che vendono elementi ai loro lettori/follower incorporando collegamenti appropriati nei loro contenuti o nelle campagne di email marketing (newsletter).

Questo tipo di promozione è sottile e non ha l'aspetto pacchiano delle pubblicità appariscenti sui siti web. Le aziende utilizzano il marketing di affiliazione per individuare gruppi di clienti specifici che potrebbero essere interessati ai loro prodotti e in genere forniscono un collegato. L'idea è quella di attingere alla base di utenti dell'affiliato per il marketing e, con un link di affiliazione, è possibile vedere esattamente quanto traffico o lead provengono da questi mercati unici.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/image1-1.png Utilizzo di ClickUp come CRM e gestione dei dati dei clienti in vista Elenco di ClickUp /$$$img/

Gestione dei dati dei clienti del programma di marketing di affiliazione e delle attività personali in ClickUp

Come marketer, dovete pagare una commissione ai partner del vostro programma di affiliazione ogni volta che generano un lead, un visitatore o una vendita. Nel complesso, è potenzialmente uno strumento di marketing a basso costo e ad alto ROI!

Per creare una strategia di marketing di affiliazione di esito positivo, è necessario trovare i marketer di affiliazione adatti alla vostra nicchia, creare contenuti ottimizzati per la SEO, monitorare le prestazioni e valutare le campagne di marketing dei vostri concorrenti.

Fortunatamente, gli strumenti di marketing di affiliazione sono qui per rendere il vostro lavoro facile.

Cosa cercare in uno strumento di marketing di affiliazione

Quando si sceglie uno strumento di marketing di affiliazione, è bene considerare questi fattori chiave:

Facilità d'uso: Lo strumento deve avere una navigazione fluida e funzionalità/funzione di accessibilità per semplificare i vostri lavori richiesti Monitoraggio e analisi: Si consiglia di cercare strumenti di marketing di affiliazione con funzionalità di monitoraggio per monitorare i clic, le conversioni e le commissioni Integrazioni con le reti di affiliazione: Lo strumento dovrebbe integrarsi con le reti specifiche che si intende utilizzare, in quanto ciò semplifica il processo di gestione dei collegamenti di affiliazione, il monitoraggio delle prestazioni o l'assistenza nella ricerca di parole chiave Scalabilità: Dovrebbe essere in grado di gestire un numero crescente di marketer affiliati o client, produttività e campagne, man mano che la vostra azienda si espande Dashboard: Un buon strumento di marketing di affiliazione è dotato di dashboard che fungono da hub centrale per il monitoraggio di lead, promozioni e campagne pubblicitarie o di email marketing

10 Migliori strumenti di marketing di affiliazione per accedere a nuovi mercati nel 2024

Per assicurarsi che le campagne di marketing di affiliazione diano buoni risultati, è necessario utilizzare strumenti di qualità. ⚒️

Abbiamo raccolto i 10 migliori strumenti di marketing di affiliazione che possono funzionare sia per i marketer che per i partner di affiliazione. Approfondiamo le loro funzionalità/funzione!

1. ClickUp #### Il migliore per la gestione delle campagne di marketing di affiliazione

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/01/image2.gif ClickUp Visualizzazioni /$$$img/

Organizzate il vostro programma di marketing di affiliazione con oltre 15 viste di ClickUp, tra cui Elenco, Bacheca e Calendario

Vi presentiamo ClickUp-un programma tutto in uno **software per il project management che vanta una ricca serie di funzionalità/funzione per gestire e organizzare le campagne di marketing di affiliazione.

Impostazione di KPI di marketing utilizzando Obiettivi di ClickUp , leva ClickUp Dashboard per identificare le performance dei vostri affiliati e scoprire le strategie per incrementare le entrate. Analizzate le vostre campagne attraverso grafici, sprint, tabelle, monitoraggio del tempo e oltre 50 widget. 📊

Esplorate le oltre 15 visualizzazioni per controllare le attività della dashboard. Organizzate e visualizzate i flussi di lavoro con l'opzione Visualizzazione del calendario di ClickUp . Senza sforzo programmare le attività trascinando e rilasciando e avviare riunioni tramite le integrazioni di Google Calendar e Zoom per mantenere la comunicazione con gli affiliati e i compagni di squadra senza soluzione di continuità.

Aggiungete slancio alle vostre campagne di marketing con ClickUp AI . L'assistente IA è dotato di prompt già pronti specifici per il marketing per attività come la creazione di schemi di campagna, la stesura di brief sui contenuti per i vostri affiliati, la stesura di email di promozione e il riepilogare/riassumere le note delle riunioni.

Avete bisogno di un passaggio per la creazione di una campagna? guida al marketing di affiliazione ? Il Modello di ClickUp ChatGPT Prompts per il marketing di affiliazione vi aiuta a sfruttare gli strumenti di IA per generare idee su campagne efficaci e aumentare le conversioni.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/ClickUp-ChatGPT-Prompts-For-Lead-Generation.jpg ClickUp ChatGPT prompt per la generazione di lead /$$$img/

Utilizzate i prompt ChatGPT di ClickUp per la Lead Generation per ottenere idee personalizzate per i target di riferimento

Questo modello contiene una miniera d'oro di prompt per la segmentazione del pubblico, le email a freddo, il copywriting e la fidelizzazione dei clienti, che vi aiuteranno a realizzare campagne efficaci. 📈

Raccogliete la documentazione relativa al marketing e ai partner affiliati in Documenti di ClickUp . Modificate gli elementi in tempo reale e collaborate attraverso commenti e tag. Approfittate di Automazioni di ClickUp per gestire attività di marketing ripetitive come l'aggiornamento degli stati degli affiliati o l'invio di email.

Funzionalità/funzione migliori di ClickUp

Software di project management per il marketing

Migliaia di modelli personalizzabili

15+ visualizzazioni per supervisionare i lavori richiesti dal marketing di affiliazione

100+ Automazioni ClickUp per snellire le attività di routine

Integrazione con oltre 1.000 app come Slack, GitHub e Dropbox

Collaborazione visiva semplice grazie a modelli personalizzabili ClickUp Lavagne online Assistente di scrittura ClickUp AI

Dashboard per un uso semplice monitoraggio dello stato di avanzamento Disponibile su dispositivi mobili e desktop

Comprensivo Centro assistenza Limiti di ClickUp

ClickUp AI è disponibile solo su desktop (è in arrivo una versione mobile)

Ci vuole tempo per padroneggiare l'enorme quantità di funzionalità/funzione per i commercianti di affiliazioni

Prezzi di ClickUp

free Forever : Gratuito

Gratuito Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business :$12/mese per utente

:$12/mese per utente Azienda : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 :4.7/5 (8.000+ recensioni)

:4.7/5 (8.000+ recensioni) Capterra:4.7/5 (3.000+ recensioni)

2. CJ - Il miglior strumento per il mercato delle affiliazioni

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/Commission-Junction-Product-Example.png Esempio di prodotto Commission Junction /$$$img/

Tramite: CJ CJ (Commission Junction) è uno dei più antichi e più grandi mercati di affiliazione con migliaia di inserzionisti legittimi e di alta qualità come Office Depot e Hello Fresh, oltre a editori di primo piano come BuzzFeed.

Se siete un inserzionista, sfogliate la scheda di reclutamento dei partner per trovare gli affiliati compatibili in base ai filtri delle parole chiave.

Gli editori alla ricerca di nuovi inserzionisti e commercianti possono restringere le opzioni utilizzando i filtri per le valutazioni delle commissioni o per categorie come viaggi, bellezza e tecnologia.

Il programma di affiliazione di CJ lavora su un modello di costo per vendita. Vanta valutazioni competitive (reddito da affiliato) in dipendenza di fattori come la categoria di prodotto, lo stato del cliente e la posizione. 💰

Utilizzate gli strumenti di benchmarking di CJ per scoprire dove i clienti si connettono maggiormente alla vostra azienda. Potete anche valutare il contributo degli affiliati e vedere come vi comportate rispetto ai vostri concorrenti.

Le migliori funzionalità/funzione di CJ

Monitoraggio dello stato di avanzamento in tempo reale tra le reti di affiliazione

Partner di oltre 3.000 marchi

Interfaccia user-friendly adatta ai principianti

Accessibile su mobile per i marketer affiliati in movimento

Limiti di CJ

Strumenti di analisi al limite

Impone requisiti minimi di performance per sostenere le iscrizioni

Prezzi di CJ

Disponibile su richiesta

CJ valutazioni e recensioni

G2 : 3.5/5 (20+ recensioni)

: 3.5/5 (20+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (meno di 5 recensioni)

3. ShareASale - La migliore rete di affiliazione per blogger

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/ShareASale.png ShareASale /%img/

Via: Vendita a quote ShareASale è una piattaforma di marketing affiliato che facilita la scoperta di nuove opportunità di partnership, principalmente in Nord America. 🔎

La piattaforma collega gli editori con gli inserzionisti che cercano assistenza per incrementare le vendite commerciali . Questo compenso può essere scalato per ogni visitatore del sito web o telefonata generata per l'inserzionista.

Per i blogger e gli influencer, la rete ShareASale offre una serie di strumenti progettati per assistere i marketer affiliati nella posizione di gruppi di nicchia per la promozione di prodotti.

Lo strumento di marketing di affiliazione comprende collegamenti e banner personalizzabili ai prodotti, un database ricercabile di commercianti e la possibilità di creare collegamenti profondi che conducono direttamente a pagine specifiche del sito web del venditore.

L'utilizzo degli strumenti avanzati di reportistica e analisi di ShareASale consente di monitorare i guadagni e le commissioni, di tenere traccia dei clic e delle conversioni e di ottimizzare le prestazioni delle campagne. 🥇

Le migliori funzionalità/funzione di ShareASale

Adatto a blogger, vlogger e influencer di tutte le reti di affiliazione

Database ricercabile con filtri per oltre 39 categorie di consumatori

Reportistica in tempo reale sui lavori richiesti dal marketing di affiliazione

Lancio mensile di nuovi programmi

Limiti di ShareASale

Potrebbe utilizzare migliori funzionalità/funzione di reportistica per evitare il calcolo manuale delle commissioni

Il supporto per l'onboarding può essere migliorato

Prezzi di ShareASale

Disponibile su richiesta

Valutazioni e recensioni di ShareASale

G2 :3.5/5 (30+ recensioni)

:3.5/5 (30+ recensioni) Sitejabber: 2.8/5 (70+ recensioni)

4. Voluum - Miglior strumento di monitoraggio degli annunci di affiliazione

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/Voluum.png Voluum /$$$img/

Via: Voluum Tracciate facilmente i vostri annunci con Voluum, uno strumento avanzato di marketing di affiliazione per monitorare, migliorare e ottimizzare le campagne pubblicitarie.

La piattaforma fornisce informazioni sulle prestazioni degli annunci, delle parole chiave e delle pagine di destinazione attraverso un'estesa matrice di reportistica e strumenti analitici. Affidatevi alle sue potenti capacità di monitoraggio per controllare i clic, le conversioni, le visite da altre pagine web o motori di ricerca e le entrate. 💵

Risparmiate tempo utilizzando la funzionalità/funzione Automizer della piattaforma per gestire le conversioni, modificare le offerte, mettere in pausa o attivare le campagne, aggiornare i costi del traffico e ricevere avvisi.

Con la funzionalità Traffic Distribution IA, Voluum indirizza automaticamente una parte maggiore del traffico verso le pagine di destinazione e le offerte. Inoltre, vi permette di creare sequenze di campagne che offrono i più alti rendimenti, tassi di conversione e guadagni per clic per ottenere prestazioni ottimali.

Le migliori funzionalità/funzione di Voluum

Interfaccia user-friendly e dashboard personalizzabili

Si integra con Google Ads, Facebook Ads e strumenti di terze parti come WordPress e Zapier

Reportistica in tempo reale

Supporta diverse valute

Monitoraggio delle impressioni pubblicitarie

Limiti di Voluum

Curva di apprendimento ripida per i nuovi arrivati

Difficile da usare con grandi siti di annunci senza supporto clienti

Prezzi di Voluum Business

Start-up : $599/mese

: $599/mese Agenzia : $999/mese

: $999/mese Azienda : $1.999/mese

: $1.999/mese Azienda : $4.999/mese

: $4.999/mese Esecutivo: $9.999/mese

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Voluum

G2 : 4.7/5 (100+ recensioni)

: 4.7/5 (100+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (100+ recensioni)

5. AffJet - Miglior strumento per le prestazioni della rete di affiliazione

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/AffJet.png AffJet /$$$img/

Via: Affetto Se siete coinvolti in più reti di affiliazione, AffJet è uno strumento utile per tenere sotto controllo le campagne diversificate. ❣️

Il dashboard della piattaforma combina i dati di oltre 100 reti di affiliazione e vi permette di valutare l'efficacia delle vostre campagne analizzando le campagne più performanti. Monitorate metriche quali conversioni, clic e impressioni per individuare nuove tendenze e opportunità. Inoltre, potete vedere i vostri guadagni da diverse reti di affiliazione presentati in un'unica reportistica, personalizzandola in base alle metriche che preferite.

Migliorate il vostro processo decisionale e aumentare i guadagni grazie all'AffJet Megatracker. Vi aiuta a identificare le opzioni con prestazioni insufficienti, i top performer e i collegamenti che producono denaro all'interno di tutte le vostre reti combinate.

Le migliori funzionalità/funzione di AffJet

Monitoraggio delle prestazioni della campagna su più reti

Facile condivisione della reportistica

Opzioni di filtraggio dei dati

Monitoraggio delle tendenze

Facile da usare per i dispositivi mobili

Limiti di AffJet

Il piano Free supporta solo 75 transazioni al mese

Non è disponibile l'accesso API a meno che non si acquisti un piano personalizzato

Prezzi di AffJet

free Forever : Gratuito per sempre

Gratuito per sempre Standard : $5/mese per 500 transazioni

: $5/mese per 500 transazioni Medio : $15/mese per 1.600 transazioni

: $15/mese per 1.600 transazioni Grande : $30/mese per 4.500 transazioni

: $30/mese per 4.500 transazioni Personalizzato: Contattare il team commerciale

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di AffJet

Non sono ancora disponibili valutazioni

6. Google Analytics - Il miglior strumento di analisi

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/Google-Analytics.png Google Analytics /$$$img/

Via: Google Analytics Google Analytics fornisce preziose informazioni sul traffico del vostro sito web, aiutandovi a ottimizzare efficacemente i contenuti incentrati sulle affiliazioni.

Utilizzando la funzionalità di monitoraggio del tempo di GA, potete vedere chi interagisce con i vostri collegati e quanto tempo i visitatori trascorrono sul vostro sito. Inoltre, vi aiuta a individuare i post che generano il traffico più elevato. Utilizzate i dati per creare strategie di contenuto migliori e aumentare il numero di entrate.

Sfruttate la piattaforma per migliorare le prestazioni del vostro sito web sui motori di ricerca. Fornisce informazioni sulle parole chiave utilizzate dai visitatori per trovare il vostro sito, aiutandovi a identificare le opportunità per migliorare i vostri lavori richiesti in ambito SEO, con il risultato di aumentare il traffico organico verso il vostro sito. 🚙

Le migliori funzionalità/funzione di Google Analytics

Monitoraggio degli obiettivi

Automazioni integrate

Reportistica avanzata in tempo reale

Integrazione con altre soluzioni Google come Google Ads e Google Cloud

Analisi personalizzata dei dati con reportistica predefinita

Limiti di Google Analytics

Personalizzazioni al limite

Si affida fortemente a Google per l'analisi del sito web

Prezzi di Google Analytics

**Gratis

Valutazioni e recensioni di Google Analytics

G2 : 4.5/5 (6.000+ recensioni)

: 4.5/5 (6.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (oltre 7.500 recensioni)

7. Grammarly - Il miglior correttore grammaticale

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/Grammarly.png Grammatica /$$$img/

Via: Grammaticalmente Per gli autori di contenuti di marketing di affiliazione, la credibilità è una valuta importante ed è fondamentale non comprometterla con errori di scrittura elementari. È qui che Grammarly è il vostro salvatore! 🦸

Sfruttate questo strumento per mantenere i vostri post, le campagne email o i blog liberi da errori e refusi. Grammarly migliora la comunicazione con il pubblico, ottimizzando i contenuti per migliorare la percezione del marchio, concentrandosi principalmente sull'incremento di un linguaggio coinvolgente e in grado di attirare l'attenzione.

Grammarly supporta la scrittura con toni persuasivi, aiutandovi a inserire i collegati in punti strategici. Lo strumento incoraggia gli affiliati a usare un linguaggio coerente e a scrivere con voce attiva.

Personalizzate la guida di stile integrata per creare un repository personalizzato di parole, termini e frasi e mantenere la vostra verbosità coerente in tutte le campagne.

Le migliori funzionalità/funzione di Grammarly

Controllo del plagio

Lavora con piattaforme come LinkedIn e Workday

Suggerimenti marketing-friendly e assistiti dall'IA

Supporta tutti i moduli di contenuto

Guida di stile specifica per l'azienda per collaborazione sul posto di lavoro Limiti di Grammarly

Manca di rilevare alcune parole e frasi gergali

Limitate funzionalità/funzioni suggestive nella versione gratis

Prezzi di Grammarly

**Gratis

Premium :$12/mese per utente

:$12/mese per utente Business:$15/mese per utente

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Grammarly

G2 : 4.7/5 (4.000+ recensioni)

: 4.7/5 (4.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (6.900+ recensioni)

8. Frase - Il migliore per la ricerca e la scrittura assistita dall'IA

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/Frase.png Frase /$$$img/

Via: Frase Frase riunisce Capacità dell'IA con la ricerca avanzata di argomenti.

Questo strumento può essere utile sia ai blogger che alle agenzie di marketing. Offre un pannello di ricerca intuitivo per analizzare i contenuti dei concorrenti , fornisce metriche essenziali sulle SERP e utilizza l'IA per creare brief di contenuto completi e ottimizzati.

È possibile creare facilmente schemi di contenuto selezionando i titoli dai risultati delle SERP o generarne uno all'istante con l'assistenza dell'IA. L'Outline Builder permette di organizzare facilmente i titoli trascinandoli e rilasciandoli.

Creare contenuti ottimizzati per il SEO con lo strumento IA Writer che trae ispirazione dai risultati delle ricerche più importanti per la parola chiave desiderata. Un affiliate marketer può usarlo per generare contenuti come introduzioni a blog, titoli e FAQ.

le migliori funzionalità/funzioni di #### Frase

Ottimizzazione delle parole chiave

Funzionalità di ricerca di argomenti per i marketer affiliati

Contenuti generati dall'IA

Brief di contenuto ottimizzato

Limiti della frase

L'autore IA crea talvolta contenuti ripetitivi

Non è del tutto user-friendly per il marketer affiliato medio

Prezzi di Frase

Solo :$12.66/month

:$12.66/month Basic :$38.25/month

:$38.25/month Teams:$97,75/mese

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Frase valutazioni e recensioni

G2 : 4.9/5 (250+ recensioni)

: 4.9/5 (250+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (300+ recensioni)

9. Surfer SEO - Miglior ottimizzazione dei contenuti SEO

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/Surfer-SEO.png Surfer SEO /$$$img/

Via: Surfer SEO Surfer SEO in modo approfondito esamina le pagine dei concorrenti offrendo una strategia completa per far schizzare alle stelle le vostre classifiche. 💫

Utilizzate lo strumento Keyword Research di Surfer per trovare numerosi cluster di argomenti correlati alla vostra parola chiave principale. Con il Content Editor, potete accedere alle parole chiave che vi aiutano a posizionarvi meglio nella SERP.

Inoltre, il componente aggiuntivo Audit di Surfer vi consente di monitorare, gestire e migliorare il flusso di lavoro del contenuto sia che lavoriate in modo indipendente o come parte di un team. È ideale per valutare le prestazioni del vostro sito web, esaminare i vostri concorrenti, mantenere aggiornati i vecchi contenuti e individuare gli errori SEO.

Le migliori funzionalità/funzioni di Surfer SEO

Feedback in tempo reale sulla scrittura

Surfer IA per scrivere contenuti che aumentano il traffico

Estensione per Chrome per ottenere consigli di scrittura su Documenti Google

Componente aggiuntivo di audit per l'ottimizzazione dei contenuti

Limiti di Surfer SEO

La funzione di ricerca delle parole chiave può essere poco flessibile

Limitata flessibilità con le opzioni di pagamento

Prezzi di Surfer SEO

Essenziale :$69/mese

:$69/mese Advanced :$149/month

:$149/month Max :$249/mese

:$249/mese Enterprise:Contattare il team commerciale

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Surfer SEO valutazioni e recensioni

G2 :4.8/5 (400+ recensioni)

:4.8/5 (400+ recensioni) Capterra: 4.9/5 (300+ recensioni)

10. Pathmatics - I migliori dati di marketing sulle prestazioni

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/Pathmatics-by-SensorTower.png Pathmatics di SensorTower /$$$img/

Via: SensorTower Micro-analizzate la concorrenza, i clienti o il mercato con Pathmatics di SensorTower. Questo strumento analizza piattaforme popolari come Instagram, Facebook, TikTok e YouTube alla ricerca di tendenze vecchie e attuali. #️⃣

Ottenete preziose informazioni sui principali marchi mondiali, compresi i vostri concorrenti, per pianificare strategie di marketing efficaci . Espandete la vostra portata nei segmenti più performanti analizzando le offerte promozionali ad esito positivo, gli attributi del mercato, le tattiche di posizione e le strategie di marketing di affiliazione.

Utilizzate il Pathmatics Explorer per individuare le prospettive di marketing, personalizzare le proposte aziendali, dare priorità ai contatti e migliorare le relazioni con i clienti. Questo approccio ha come risultato l'ottenimento di un maggior numero di contratti, la crescita degli account esistenti e il miglioramento delle prestazioni complessive dei marketer affiliati.

Le migliori funzionalità di Pathmatics

Valutazione dei concorrenti campagne di marketing Approfondimenti sui canali digitali

Analisi delle tendenze degli investimenti pubblicitari

Esploratore di pragmatica predittiva

Limiti della pragmatica

Limitazione dei dati di ricerca e dei dettagli di produttività

La navigazione potrebbe essere migliore rispetto ad altri strumenti di marketing di affiliazione

Prezzi di Pathmatics

Disponibile su contatto

Pathmatics valutazioni e recensioni

G2: 4.3/5 (300+ recensioni)

Ottimizzare le prestazioni del marketing di affiliazione e coltivare la crescita con ClickUp

Sfruttate al massimo le prospettive incorporando i versatili strumenti di marketing di affiliazione di cui abbiamo parlato.

Se desiderate funzionalità/funzione per l'assistenza al marketing e la posizione del marchio a tutto tondo, prendete in considerazione di iscrivervi a un account gratuito di ClickUp . Le sue funzionalità/funzione sono progettate per gestire e comunicare gratis con i vostri partner affiliati e client. Salite a bordo ed esplorate voi stessi la piattaforma! 💗