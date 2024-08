10 migliori alternative a Lattice per una migliore gestione delle prestazioni nel 2024

Lattice, la popolare piattaforma di gestione dei talenti, è un software HR molto apprezzato. Tuttavia, il suo costo, le funzionalità/funzione, la facilità d'uso e l'approccio incentrato sui dati non sono necessariamente la soluzione migliore per tutti i team HR.

In questo articolo, vi aiuteremo a scoprire 10 delle migliori alternative a Lattice per aiutarvi a migliorare la vostra gestione delle risorse umane gestire le prestazioni dei dipendenti nel 2024.

Cos'è Lattice? Cos'è la gestione delle prestazioni?

Lattice è un popolare sistema di gestione delle prestazioni Software HR progettato per migliorare le prestazioni, il coinvolgimento e la soddisfazione dei dipendenti con strumenti e funzionalità di facile utilizzo che consentono ai team HR di:

Effettuare valutazioni delle prestazioni

Impostazione e monitoraggio degli obiettivi

Applicare gli oggetti e i risultati chiave delle risorse umane (OKR)

Raccogliere feedback

Riconoscere i risultati ottenuti dai dipendenti

Condurre sondaggi per il team

Esaminare l'analisi delle prestazioni e dei feedback

Pensate alla gestione delle prestazioni come al modo in cui le aziende aiutano i loro dipendenti a Da fare il loro lavoro migliore. Non si tratta solo di una chat annuale in cui si riceve un feedback su come si è terminato il lavoro. È una conversazione continua.

La gestione delle prestazioni consiste nell'aiutare tutti a dare il meglio di sé e a crescere nel proprio ruolo. È una strada a doppio senso, che porta benefici sia al dipendente che all'azienda.

$$$a Cosa cercare in un'alternativa Lattice

Sebbene Lattice sia un'eccellente piattaforma di gestione delle prestazioni, potrebbe non essere la soluzione ideale per tutti.

Quando cercate alternative a Lattice, tenete presente quanto segue:

La piattaforma è facile da usare e quanto tempo ci vorrà per imparare a usarla con profitto?

È abbastanza flessibile da soddisfare le esigenze del vostro dipartimento HR?

È personalizzabile?

Da fare analisi di facile utilizzo?

È in grado di integrarsi con gli altri sistemi HR?

La sicurezza è sufficiente a proteggere i dati riservati dei dipendenti?

10 Migliori alternative a Lattice nel 2024

Ecco 10 fantastiche opzioni per il software di gestione delle prestazioni dei dipendenti quando si vuole passare a un'alternativa a Lattice.

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/06/image6-1.gif Esempio di tutte le differenti visualizzazioni di ClickUp /$$$img/

Le oltre 15 visualizzazioni di ClickUp offrono alle organizzazioni una soluzione da parete a parete per ogni team

ClickUp è una soluzione completa per ogni team software per il project management con un'ampia selezione di strumenti e funzionalità per aiutare i team delle risorse umane a sviluppare una migliore gestione delle prestazioni.

ClickUp Project Management Platform fornisce modelli come il Modello di piano di sviluppo per i dipendenti di ClickUp che può essere utilizzato per monitorare gli obiettivi e gli stati di sviluppo dei dipendenti, oppure il modello di Modello per le risorse umane e il reclutamento di ClickUp per gestire tutte le fasi del processo di assunzione.

ClickUp dispone infatti di un'intera suite di modelli per la gestione delle assunzioni risorse umane strumenti che aiutano le organizzazioni a gestire i processi HR in modo più efficiente ed efficace.

Inoltre, le automazioni di ClickUp possono aiutare i team HR a risparmiare una quantità significativa di tempo e a migliorare l'efficienza, automatizzando attività come:

Invio di promemoria per eventi o scadenze imminenti

Generazione di reportistica sulle prestazioni dei dipendenti

Programmazione di colloqui

Inserimento di nuovi dipendenti

Elaborazione delle buste paga

Gestione delle richieste di ferie e permessi

Automatizzando queste attività, i team HR possono risparmiare tempo e fare spazio per altre cose, comprese iniziative più strategiche.

Nel complesso, ClickUp è una potente soluzione di gestione delle prestazioni che può essere utilizzata per migliorare in modo significativo il processo di gestione delle prestazioni dei dipendenti.

L'ampio intervallo di funzionalità/funzione e le risorse della piattaforma la rendono una buona alternativa a Lattice per aziende di qualsiasi dimensione.

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

GrandeStrumenti di IA per aiutare a scrivere meglio lettere, valutazioni, email e altro ancora

Eccellenti opzioni di personalizzazione per adattare la piattaforma alle esigenze del team

Facile configurazione delle automazioni per semplificare e automatizzare le attività ripetitive

ClickUp Dashboard sono aree di lavoro personalizzabili che possono essere utilizzate per tracciare, visualizzare e condividere i dati

Documenti ClickUp sono un'applicazione basata su cloudcollaborazione documentale che permette ai team di creare, generare, modificare e condividere documenti in tempo reale

Limiti di ClickUp

Curva di apprendimento ripida a causa delle numerose opzioni disponibili

A volte il programma può risultare lento a causa dell'elaborazione di una grande quantità di informazioni

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp AI: 5$ in aggiunta a qualsiasi piano a pagamento

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4.7/5 (8.566+ recensioni)

: 4.7/5 (8.566+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (3.796+ recensioni)

2. BambooHR

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/traxpayroll-marketplace-min.png BambooHR dashboard /$$$img/

via BambooHR BambooHR è noto per la sua interfaccia utente e le sue funzionalità/funzione personalizzabili. È particolarmente apprezzato dalle aziende che cercano una piattaforma HR intuitiva, in grado di crescere con loro in base all'evoluzione delle esigenze HR.

Questa soluzione è progettata principalmente per le piccole e medie imprese. Fornisce ai professionisti delle risorse umane gli strumenti per svolgere una serie di attività in modo più efficiente e per gestire in modo centralizzato le varie attività HR.

Inoltre, si integra perfettamente con molti sistemi di buste paga diversi, un vantaggio importante per i professionisti delle risorse umane che soffrono per il fatto di dover passare da un software all'altro.

Le migliori funzionalità di BambooHR

Interfaccia ben organizzata e intuitiva

Piattaforma software per le risorse umane molto conveniente, soprattutto se paragonata ad altri marchi leader del settore

Molti utenti lodano il suo supporto clienti, compreso quello telefonico e via email 24/7

Limiti di BambooHR

Rispetto ad altre piattaforme, le sue integrazioni possono sembrare al limite

Non offre una soluzione nativa per la gestione dei benefit

Limitati profili di personalizzazione, ad esempio per quanto riguarda il genere e i pronomi

Prezzi di BambooHR

Essenziale : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi Vantaggi: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su BambooHR

G2 : 4.4/5 (1.560+ recensioni)

: 4.4/5 (1.560+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (2.573+ recensioni)

3. Salto mortale

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/62062ede7b745a5995790ef1\_Bamboo-Marketplace-Review-Analytics-1400x823.webp Dashboard di Leapsome /%img/

via Salto mortale Se siete alla ricerca di uno strumento che supporti un ambiente di lavoro fiorente, date un'occhiata a Leapsome!

La piattaforma di sviluppo dei dipendenti basata su cloud non solo aiuta nell'impostazione delle valutazioni delle prestazioni e degli OKR, ma anche nella programmazione di riunioni individuali e nell'invio di sondaggi ai dipendenti.

Inoltre, facilita riunioni individuali più produttive tra dipendenti e manager, grazie all'impostazione guidata del programma e ai punti di discussione integrati.

Le migliori funzionalità/funzione di Leapsome

Le valutazioni delle prestazioni e il processo di valutazione a 360 gradi consentono di ricevere input da più fonti

Una volta addestrati, gli utenti trovano la piattaforma facile da usare

Alta valutazione da parte dei recensori di G2 e Capterra

Limiti di Leapsome

Può comportare una curva di apprendimento a causa della complessità della piattaforma

Poche opzioni di personalizzazione rispetto a quelle ricercate da alcuni leader delle risorse umane

Prezzi di Leapsome

Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Leapsome

G2 : 4.8/5 (1.280+ recensioni)

: 4.8/5 (1.280+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (58+ recensioni)

4. Lavori migliori

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/betterworks-integrated\_krs-1400x798.png Dashboard di Betterworks /$$$img/

via Lavori migliori Betterworks è una piattaforma di gestione delle prestazioni che cerca di aiutare i team a migliorare il coinvolgimento dei dipendenti, aumentando al contempo l'efficienza e l'impatto a livello manageriale.

È una soluzione leggera per le aziende di qualsiasi dimensione che desiderano monitorare costantemente le prestazioni e l'impegno dei dipendenti in ordine all'aumento della fidelizzazione.

Betterworks fornisce strumenti per aiutare i team delle risorse umane a generare e monitorare processi come check-in, riconoscimento dei dipendenti, feedback e coinvolgimento dei dipendenti

Le migliori funzionalità/funzione di Betterworks

Eccellenti funzionalità di monitoraggio degli obiettivi

Fornisce un'ampia varietà di funzionalità/funzione

I recensori ne apprezzano l'interfaccia user-friendly

Limiti di Betterworks

Limiti alle personalizzazioni per i partecipanti al sondaggio

Può essere difficile far sì che l'intero team delle risorse umane lo utilizzi in modo coerente

A volte può essere buggato e lento

Prezzi di Betterworks

Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Betterworks

G2 : 4.3/5 (187+ recensioni)

: 4.3/5 (187+ recensioni) Capterra: 3.9/5 (19+ recensioni)

5. 15Cinque

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/Objectives-OKRs-2.png 15Five Dashboard /%img/

via 15Cinque La piattaforma di gestione delle prestazioni 15Five aiuta i team delle risorse umane a raggiungere i loro obiettivi attraverso regolari check-in, feedback e impostazione degli obiettivi. I recensori sono entusiasti della sua capacità di favorire la crescita e la comunicazione sul posto di lavoro.

Le migliori funzionalità di 15Five

Incoraggia i team a tenere regolari check-in in cui si discutono gli obiettivi e lo stato di avanzamento

Teams facilita i membri del team a dare e ricevere feedback, sia in modo formale che informale

Aiuta i team a fissare e monitorare gli obiettivi e gli OKR

15Cinque limiti

Può essere una piattaforma complessa da utilizzare

Non è così personalizzabile come alcuni dei suoi concorrenti

Nessuna opzione di escalation dei ticket di assistenza in caso di emergenza

15Five prezzi

Engage : $4/mese per utente

: $4/mese per utente Perform : $10/mese per utente

: $10/mese per utente Totale Piattaforma : $16/mese per utente

: $16/mese per utente Trasformazione: Contattare per i prezzi

15Five valutazioni e recensioni

G2 : 4.6/5 (1.759+ recensioni)

: 4.6/5 (1.759+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (881+ recensioni)

6. Giorno lavorativo

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/screenshot-workday-hr-finance-planning-1400x788.png Dashboard di Workday /$$$img/

via Giorno lavorativo Workday aiuta i team delle risorse umane a gestire tutte le fasi dell'esperienza dei dipendenti, comprese le assunzioni, la gestione e le buste paga.

La sua piattaforma alimentata da IA e machine learning aiuta ad aumentare l'efficienza e il coinvolgimento in ogni fase del ciclo di vita dei dipendenti.

Che si tratti di raccogliere i feedback dei dipendenti, visualizzare analisi aumentate, utilizzare le automazioni per ridurre il carico di lavoro o creare piani di retribuzione, l'obiettivo di Carday è rendere positivo ogni passaggio del percorso.

Le migliori funzionalità/funzione di Workday

Navigazione semplice con un'interfaccia di facile utilizzo

Basato su cloud, accesso da qualsiasi luogo

Capacità di supportare aziende di piccole e grandi dimensioni

Limiti di Workday

Ha la reputazione di essere uno dei sistemi di gestione delle risorse umane più costosi sul mercato

Il sistema complesso può talvolta richiedere molto tempo per apportare modifiche, trovare determinati documenti e generare documenti

Le sue configurazioni possono gravare pesantemente sugli amministratori di sistema

Prezzi di Workday

Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Workday

G2 : 4.0/5 (1.264+ recensioni)

: 4.0/5 (1.264+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (1.260+ recensioni)

guarda questi

{\an8}Capitolira https://clickup.com/it/blog/124624/alternative-alla-giornata-lavorativa/ alternative aWorkday _/%href/**_

!

7. Riflessivo

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/reflektive_hompage_image-1.png Reflektive Dashboard /%img/

via Riflessivo Se siete responsabili delle risorse umane di una PMI, potreste voler dare un'occhiata al software di gestione delle prestazioni Reflektive. La sua piattaforma si concentra sul feedback dei dipendenti, sulla responsabilità e sul coaching.

Reflektive semplifica la condivisione dei feedback da parte dei membri del team e aiuta i team a stabilire e monitorare gli obiettivi e gli OKR.

I team possono riconoscersi a vicenda per i risultati ottenuti e tenere d'occhio le analisi interne sulle loro prestazioni.

Reflektive offre anche una serie di altre funzionalità, tra cui sondaggi e strumenti di coaching.

Le migliori funzionalità/funzione di Reflektive

Ha buone prestazioni ed è in continua crescita

Rende più facile per i dipendenti riconoscere i reciproci successi

Il personale delle risorse umane apprezza il modo in cui semplifica la gestione delle prestazioni

Limiti di Reflektive

Alcuni utenti trovano il flusso di lavoro difficile da usare

I recensori si lamentano dell'integrazione con Outlook

Limiti ai modelli precompilati

Prezzi di Reflektive

Contatto per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Reflektive

G2 : 4.2/5 (429+ recensioni)

: 4.2/5 (429+ recensioni) Capterra: 4.2/5 (20+ recensioni)

8. Profitto.co

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/unnamed-2.jpg Dashboard di Profit.co /$$$img/

via Profitto.co Profit.co è un Software OKR piattaforma che aiuta i team a impostare, monitorare e raggiungere gli obiettivi.

Gli utenti possono impostare, monitorare e gestire gli oggetti e i risultati chiave a diversi livelli dell'organizzazione, dall'azienda ai singoli membri del team. La piattaforma offre funzionalità/funzione per la collaborazione tra team, come check-in, aggiornamenti e meccanismi di feedback.

Uno dei principali vantaggi degli OKR è la loro capacità di allineare i team. Profit.co sottolinea questo aspetto con funzionalità/funzione che permettono a tutti di vedere come i propri oggetti si inseriscono nel quadro generale.

Per aiutare i team a iniziare, Profit.co fornisce modelli di OKR specifici per il settore.

Le migliori funzionalità/funzione di Profit.co

Facile onboarding e interfaccia utente intuitiva

La versione Free offre un'esperienza robusta e ricca di funzionalità/funzione

Da fare un eccellente lavoro di gestione degli oggetti e degli OKR

Limiti di Profit.co

All'inizio può sembrare troppo complicato

Richiede un po' di formazione a causa della quantità eccessiva di funzionalità/funzione e di opzioni

Prezzi di Profit.co

Lancio : Gratuito

: Gratuito Crescita : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Profit.co valutazioni e recensioni

G2 : N/D

: N/D Capterra: 4.8/5 (164+ recensioni)

9. UfficioVibe

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/officevibe-screenshot-1.webp OfficeVibe dashboard /%img/

via UfficioVibe La piattaforma di coinvolgimento dei dipendenti OfficeVibe di Workleap aiuta i team a creare un ambiente di lavoro positivo e produttivo.

La piattaforma di employee experience offre una selezione di strumenti e funzionalità per aiutare il team delle risorse umane ad aumentare la positività e la produttività dell'ambiente di lavoro.

Con OfficeVibe è possibile inviare regolarmente sondaggi ai dipendenti per valutare la loro soddisfazione dell'ambiente di lavoro. Il software consente inoltre ai dipendenti di fornire e ricevere facilmente feedback, sia in modo formale che informale

I team hanno la possibilità di riconoscersi a vicenda per i risultati ottenuti e i gestori del team hanno a disposizione le analisi interne necessarie per monitorare il coinvolgimento dei dipendenti.

OfficeVibe è utilizzato da team di tutte le dimensioni, dalle piccole startup alle grandi aziende.

Le migliori funzionalità/funzioni di OfficeVibe

Team di assistenza clienti rapido, efficiente e molto apprezzato

Raramente si ha bisogno di contattare il supporto

Più conveniente rispetto a programmi simili

Limiti di OfficeVibe

Personalizzazioni e analisi limitate

L'integrazione con Slack può essere problematica

Alcuni utenti affermano che la configurazione iniziale delle email del personale è difficile da gestire

Prezzi di OfficeVibe

**Gratis

Essenziale : $3,50/mese per utente

: $3,50/mese per utente Pro: $5/mese per utente

Valutazioni e recensioni di OfficeVibe

G2 : 4.3/5 (700+ recensioni)

: 4.3/5 (700+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (51+ recensioni)

10. Cultura Amp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/media\_16ebe0a68f3c71e103702aaa2cfd02aa0df190bb5.png Dashboard dell'Amplificatore culturale /$$$img/

via Cultura Amp Culture Amp offre una piattaforma incentrata sul feedback e sull'analisi dei dipendenti. Sulla base dei feedback raccolti, la piattaforma offre approfondimenti e raccomandazioni per affrontare le aree di criticità.

La piattaforma è progettata per aiutare le aziende a comprendere, misurare e migliorare il coinvolgimento, l'esperienza e l'efficacia dei dipendenti. Da fare, le organizzazioni possono creare una cultura del lavoro migliore e ottenere risultati aziendali positivi.

Culture Amp può integrarsi con altri strumenti per le risorse umane e la produttività, facilitando l'inserimento delle sue funzioni nei flussi di lavoro esistenti.

Le aziende possono anche confrontare i loro risultati con i benchmark del settore per capire dove si trovano rispetto ai loro colleghi.

Funzionalità/funzione migliori di Culture Amp

Interfaccia utente pulita e ben studiata

Eccezionale capacità di monitorare senza soluzione di continuità le valutazioni e le riflessioni

Capacità di monitoraggio più complete rispetto a molti concorrenti

Limiti di Culture Amp

Limitate funzionalità/funzione di esportazione per i record delle prestazioni

I filtri per la reportistica potrebbero essere migliorati

Mancanza di impostazioni personalizzabili per le notifiche

Prezzi di Culture Amp

Engage : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi Performare : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi Sviluppare: Contattare per i prezzi

Cultura Amp valutazioni e recensioni

G2 : 4.6/5 (677+ recensioni)

: 4.6/5 (677+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (106+ recensioni)

Migliore gestione delle prestazioni per i team HR nel 2024

In questo articolo abbiamo discusso le 10 migliori alternative a Lattice per una migliore gestione delle prestazioni nel 2024. Queste alternative offrono un ampio intervallo di prezzi, funzionalità/funzione e strumenti, e sicuramente ne troverete una che si adatta perfettamente alle esigenze della vostra azienda!

È inoltre possibile trovare una serie di alternative a modelli gratuiti per le risorse umane , modelli di piani da 30-60-90 giorni , software di pianificazione delle attività e altre risorse su ClickUp.

Inoltre, potreste dare un'occhiata a questo articolo su OKR e KPI , questo articolo su Strumenti di IA o questo su gestione collaborativa del lavoro .

Siete alla ricerca di una potente piattaforma HR che vi aiuti a migliorare le prestazioni del team? Provate ClickUp!

ClickUp offre ai team HR le funzionalità, gli strumenti e i modelli necessari per fissare obiettivi, monitorare lo stato e fornire feedback, tutto in un unico luogo. Inoltre, è facile da usare e conveniente.

Registratevi oggi stesso per una versione di prova gratuita di ClickUp e scoprite come può aiutarvi a migliorare le prestazioni del vostro team!