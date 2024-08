10 Migliori alternative e concorrenti di Kanbanize nel 2024

I pannelli Kanban offrono ai team di qualsiasi tipo un modo utile per gestire progetti e capacità. Se siete già utenti di Kanbanize, conoscete bene la potenza e l'efficacia di questo approccio ispirato ad Agile per la gestione dei progetti gestione delle attività .

Ci si potrebbe chiedere se esista un'alternativa migliore a questo popolare strumento SaaS basato su cloud. Sia che siate utenti attuali o che stiate semplicemente esplorando le vostre opzioni, crediamo che ci sia una scelta migliore per il project management per gli appassionati della lavagna Kanban nel 2024.

Continuate a leggere per scoprire le migliori alternative a Kanbanize, in modo da trovare la soluzione ideale per le vostre esigenze di pianificazione delle attività e dei progetti. ✅

Che cos'è Kanbanize? Come si usa Kanban per il project management?

Kanbanize è uno strumento costruito per team che utilizzano I principi dell'Agile project management con particolare attenzione all'uso delle tavole Kanban per snellire i flussi di lavoro, organizzare le attività e rimanere concentrati sui compiti di priorità.

Le lavagne Kanban sono un modo utile per visualizzare le attività in corso, in modo da sapere su cosa lavorare, cosa sta diventando un ostacolo e cosa è già completato. Le bacheche Kanban prendono il tradizionale elenco di attività o di cose da fare e lo trasformano in una panoramica altamente visiva.

Via Kanbanize Questo popolare sistema agile project management completa di sezioni, attività, assegnatari, interruttori di funzionalità e altre caratteristiche che rendono più efficace l'organizzazione e il completamento delle attività.

Gli utenti di Kanbanize beneficiano non solo delle schede Kanban, ma anche di un intervallo di altre funzionalità, tra cui la gestione del flusso di lavoro, la Sequenza e i dashboard di reportistica. Uno strumento con un sistema di lavagne Kanban facile da usare è un must per chi cerca un'alternativa a Kanbanize.

Ma anche queste altre funzionalità/funzione hanno un ruolo importante nel valutare quale sia lo strumento di project management più adatto alle vostre esigenze.

$$$a Cosa cercare in un'alternativa a Kanbanize

Kanbanize offre molto agli utenti che desiderano organizzare i propri flussi di lavoro con schede Kanban, ma non è l'unico strumento con questa funzione. Esiste un ampio intervallo di alternative a Kanbanize. È sufficiente trovarne una che sia adatta alle proprie esigenze.

Quando si esaminano le alternative a Kanbanize, considerare:

Caratteristiche: Da fare: l'app ha tutte le funzionalità necessarie?

Da fare: l'app ha tutte le funzionalità necessarie? Esperienza utente: Lo strumento software Kanban è facile da usare e da navigare? È in grado di coinvolgere tutto il team con esito positivo? L'interfaccia utente è intuitiva e facile da usare?

Lo strumento software Kanban è facile da usare e da navigare? È in grado di coinvolgere tutto il team con esito positivo? L'interfaccia utente è intuitiva e facile da usare? Integrazioni : L'app è in grado di integrarsi con il resto dei vostri strumenti software, compresi gli strumenti di collaborazione come Slack? Può potenzialmente sostituire alcuni di essi?

L'app è in grado di integrarsi con il resto dei vostri strumenti software, compresi gli strumenti di collaborazione come Slack? Può potenzialmente sostituire alcuni di essi? Visualizzazioni: È possibile utilizzare la sola visualizzazione della scheda Kanban? Esistono altri tipi di visualizzazione, come i grafici Gantt o il calendario?

È possibile utilizzare la sola visualizzazione della scheda Kanban? Esistono altri tipi di visualizzazione, come i grafici Gantt o il calendario? Pricing : Lo strumento è accessibile? C'è un costo di sottoscrizione mensile o annuale?

Sia che abbiate bisogno di uno strumento per organizzare la vostra Team Scrum o volete usare le tavole Kanban per visualizzare il vostro elenco personale di cose da fare, c'è un'alternativa a Kanbanize che farà quello che volete.

Utilizzate questi criteri per capire esattamente di cosa avete bisogno e qual è l'app migliore per voi.

Le 10 migliori alternative a Kanbanize nel 2024

Molti strumenti software affermano di offrire straordinarie lavagne Kanban che vi aiuteranno a snellire i flussi di lavoro e a organizzare progetti e risorse in modo più efficace. Solo alcuni di questi sono all'altezza della fama.

Scoprite le 10 migliori alternative a Kanbanize da provare nel 2024.

Raggruppate le attività della vostra bacheca Kanban per stato, campi personalizzati, priorità e altro nella visualizzazione Bacheca di ClickUp

ClickUp è nota come piattaforma per la produttività e il project management e questo scopo è elegantemente dimostrato dal suo approccio alle bacheche Kanban.

ClickUp è una piattaforma di produttività e gestione dei progetti Bacheche Kanban offrono ai team una panoramica altamente visiva delle attività in corso, dei blocchi e delle attività completate. Utilizzate il sistema di lavagne per trascinare e rilasciare le attività da una colonna all'altra, ordinare e filtrare le attività e organizzare il carico di lavoro del team con un sistema Kanban completamente personalizzabile.

Disponete le colonne in base al vostro modo di lavorare e raggruppate le attività per stato, assegnatario, priorità e altro ancora. Potete avere una panoramica di tutte le schede di cui siete responsabili in un unico posto, per tenere traccia del vostro stato e delle vostre responsabilità in tutti i progetti.

Utilizzate stati personalizzati per personalizzare la vostra esperienza e creare una scheda utile per qualsiasi cosa, dagli sprint ai processi in più fasi.

ClickUp non si limita a offrire software gratuito per lavagne Kanban ma può anche diventare l'intero centro di potere dietro il vostro Team agile . Gestione di roadmap di prodotto, backlog, sprint, design UX e altro ancora Flussi di lavoro agili tutto in un unico posto. Costruite dashboard per monitorare lead time, velocità e altre informazioni sul lavoro del vostro team. 🌻

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Costruiremodelli di flusso di lavoro e gestire la capacità con bacheche Kanban altamente personalizzabili

Visualizzazione di tutte le lavagne in una sola volta all'interno di ClickUp

Filtrare le attività e aggiungere ai preferiti le visualizzazioni filtrate per facilitarne l'uso

Creare e aggiornare stati personalizzati per i flussi di lavoro

Trascinare le attività tra le colonne per cambiare rapidamente le priorità

Ispiratevi aEsempi di Bacheca Kanban eModelli di lavagne Kanban* Modificare più attività contemporaneamente

Risparmiare tempo sul piano e sulla documentazione Agile conClickUp AI Limiti del ClickUp

Alcuni utenti potrebbero trovare la varietà di funzionalità/funzione di ClickUp eccessiva all'inizio

ClickUp AI offre funzionalità utili per i team Agile, ma è ancora nelle prime fasi di sviluppo e sono previste altre funzionalità/funzioni

Prezzi di ClickUp

Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Aziende: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp IA è disponibile su tutti i piani a pagamento per $5 per area di lavoro di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (8.800+ recensioni)

4,7/5 (8.800+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (3.800+ recensioni)

2. Monday.com

via MondayMonday si descrive come un "sistema operativo per il lavoro" e le sue schede Kanban integrate offrono agli utenti un'alternativa a Kanbanize. Gli utenti possono utilizzare le lavagne Kanban per gestire iniziative e progetti, organizzare i processi e centralizzare le comunicazioni del team. 🖊️

Con la collaborazione tra progetti e strumenti di gestione delle risorse per aiutare i team a lavorare meglio insieme, Monday è una solida opzione da considerare tra le migliori alternative a Kanbanize.

Le migliori funzionalità/funzione di Monday

Sposta automaticamente le attività da un gruppo di lavagne a un altro, su più progetti

Ricevere notifiche e tenere traccia delle attività per sapere quando tutto è completato o in ritardo

Utilizzo di modelli integrati per iniziare a lavorare con le Bacheca Kanban

Personalizzate l'aspetto delle vostre lavagne Kanban per gestire l'assegnazione delle attività e monitorare lo stato di avanzamento nel modo che preferite

Limiti di Monday

Secondo alcuni utenti, le opzioni di personalizzazione delle lavagne Kanban sono più limitate rispetto ad altre aree del software

Alcuni utenti segnalano che il modo attuale di Monday di organizzare le attività secondarie nelle liste di controllo in base allo stato potrebbe essere migliorato

Prezzi di Monday

**Gratis

Basic: $8/mese per utente

$8/mese per utente Standard: $10/mese per utente

$10/mese per utente Pro: $16/mese per utente

$16/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Monday valutazioni e recensioni

G2: 4,7/5 (8.600+ recensioni)

4,7/5 (8.600+ recensioni) Capterra: 4,6/5 (4.200+ recensioni)

3. nTask

via nTask nTask è un elemento di software per il project management che si può usare per pianificare, organizzare e monitorare i progetti. La piattaforma include schede Kanban progettate per facilitare agli utenti la gestione dei flussi di lavoro e aumentare la trasparenza sui progetti. 🔒

Le migliori funzionalità/funzioni di nTask

Collega progetti, assegna attività collegate e monitora il tuo tempo

Invio automatico di email per creare nuove attività nelle vostre bacheche Kanban

Impostazione degli assegnatari e gestione delle conversazioni in un unico posto

Personalizzate le vostre bacheche Kanban con i colori dello stato e le immagini di sfondo

Limiti di nTask

Alcuni utenti segnalano che l'interfaccia non è così intuitiva come quella di altri concorrenti in questo spazio

Secondo alcuni recensori, la curva di apprendimento per i nuovi utenti può essere molto ripida

nTask prezzi

Premium: $3/mese per utente

$3/mese per utente Business: $8/mese per utente

$8/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

nTask valutazioni e recensioni

G2: 4.4/5 (10+ recensioni)

4.4/5 (10+ recensioni) Capterra: 4.2/5 (100+ recensioni)

4. Wrike

via WrikeWrike è una piattaforma progettata per aiutare gli utenti a ottimizzare i processi e i flussi di lavoro in un unico luogo. La piattaforma include una versione di Bacheca Kanban per la gestione dei processi e dei flussi di lavoro Agile project management . Le lavagne Kanban di Wrike sono progettate per aiutare i team a rimanere concentrati, ridurre i check-in e snellire le code delle attività. 💬

Le migliori funzionalità/funzione di Wrike

Assegnazione automatica delle attività tramite moduli di richiesta

Visualizzare l'intera cronologia di un'attività semplicemente cliccandoci sopra

Utilizzo di stati personalizzati per personalizzare le Bacheca Kanban

Utilizzo di modelli integrati per iniziare a creare la vostra prima bacheca

Limiti di Wrike

Gli utenti che cercano la gestione delle dipendenze potrebbero trovare l'approccio di Wrike più limitato rispetto ad altri strumenti di project management

Alcuni utenti suggeriscono che altri strumenti hanno funzionalità/funzione di automazione più avanzate

Prezzi di Wrike

**Gratis

Team: $9,80/mese per utente

$9,80/mese per utente Business: $24,80/mese per utente

$24,80/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi Pinnacle: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Wrike

G2: 4,2/5 (oltre 3.400 recensioni)

4,2/5 (oltre 3.400 recensioni) Capterra: 4,3/5 (2.300+ recensioni)

5. Adobe Workfront

via Adobe WorkfrontAdobe Workfront è uno strumento di gestione del lavoro progettato per aiutare gli utenti a non occuparsi della finestra In arrivo e a concentrarsi invece sulla produttività. Lo strumento include una funzionalità/funzione Kanban che introduce un modo migliore per Team agili per lavorare insieme, visualizzare le attività e raggiungere i traguardi. 🎯

Le migliori funzionalità/funzione di Adobe Workfront

Personalizzate le schede Kanban e le story card con nomi personalizzati e campi personalizzati di stato

Aggiunta automatica di storie dal backlog di lavoro

Determinare la durata di visualizzazione delle schede sulla lavagna Kanban, in modo che le attività completate decadano automaticamente

Configurazione dei limiti di lavoro in corso per controllare la quantità di lavoro su cui si concentra il team

Limiti di Adobe Workfront

Alcuni utenti suggeriscono che la curva di apprendimento per gli utenti nuovi o non tecnici può essere molto ripida

Secondo alcuni recensori, le notifiche possono diventare eccessive a meno che non si modifichino individualmente

Prezzi di Adobe Workfront

Selezione: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi Prime: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi Ultimate: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Adobe Workfront

G2: 4,1/5 (oltre 900 recensioni)

4,1/5 (oltre 900 recensioni) Capterra: 4,4/5 (oltre 1.300 recensioni)

6. Jira

via JiraJira è il software più valutato Strumento Agile per i team di sviluppo software, quindi ovviamente include una robusta funzionalità/funzione Kanban. I team possono usare le lavagne Kanban o Scrum di Jira per visualizzare i loro flussi di lavoro, massimizzare l'efficienza e gestire gli ostacoli prima che diventino un problema. 🛑

Le migliori funzionalità/funzione di Jira

Ottenere una panoramica di un progetto e identificare le attività che necessitano di attenzione

Guidare le attività verso il completamento e limitare i lavori in corso (WIP)

Identificare rapidamente la categoria, l'importanza e l'assegnatario di un'attività

Utilizzate la funzione di JiraModelli Agile per iniziare; poi personalizzateli in base alle esigenze del vostro team

Limiti di Jira

Jira è stato creato per i team che si occupano di sviluppo di software, quindi per i team di altri dipartimenti alcune funzionalità/funzione potrebbero non essere rilevanti

Alcuni utenti vorrebbero che la visualizzazione delle attività secondarie fosse più pratica da usare e da capire

Prezzi di Jira

**Gratis

Standard: $7,75/mese per utente

$7,75/mese per utente Premium: $15,25/mese per utente

$15,25/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Jira

G2: 4,3/5 (oltre 5.500 recensioni)

4,3/5 (oltre 5.500 recensioni) Capterra: 4,4/5 (13.300+ recensioni)

7. Trello

tramite TrelloTrello è uno strumento di project management basato sul principio della tavola Kanban. I Teams possono usare Trello per organizzare attività, membri del team e app in un unico posto. Trello offre un'introduzione semplificata alle tavole Kanban, il che lo rende una scelta popolare per chi è alle prime armi con questo concetto. ⚒️

Le migliori funzionalità/funzione di Trello

Bacheca Kanban per organizzare pensieri, progetti, elenchi e programmi

Personalizzate le schede per contenere tutte le informazioni, i file e i collegamenti pertinenti

Organizzare le attività in schede per creare un elenco di cose da fare più efficace

Assegnazione di attività ai membri del team e visualizzazione del loro stato

Limiti di Trello

Per alcuni utenti le funzionalità di reportistica e di analisi di Trello sono un limite

Secondo alcuni recensori, spostare le attività da una scheda all'altra può essere complicato se si utilizza l'app per dispositivi mobili

Prezzi di Trello

**Gratis

Standard: $5/mese per utente

$5/mese per utente Premium: $10/mese per utente

$10/mese per utente Azienda: Da $17,50/mese per utente

Valutazioni e recensioni su Trello

G2: 4,4/5 (13.300+ recensioni)

4,4/5 (13.300+ recensioni) Capterra: 4,5/5 (22.800+ recensioni)

8. Strumento Kanban

via Strumento Kanban Kanban Tool è un sistema di project management Kanban dedicato. Lo strumento include non solo le schede Kanban, ma anche il monitoraggio del tempo, progettato per aiutare i team a lavorare in modo più efficace. Le lavagne di Kanban Tool incoraggiano la gestione visiva, la collaborazione del team e gli aggiornamenti in tempo reale. 🙌

Le migliori funzionalità/funzione di Kanban Tool

Visualizzazione delle attività in modo più efficiente grazie a tabelloni personalizzabili

Ottenere una panoramica dello stato attuale del lavoro in modo da poter dare priorità alle attività

Collaborare in tempo reale con i membri del team e i client

Ottenere approfondimenti su come si lavora con analisi e metriche incorporate

Limiti dello strumento Kanban

Alcuni utenti segnalano che l'interfaccia e l'esperienza utente sono più datate rispetto ad altri strumenti strumenti di project management presenti in questo elenco

Secondo alcuni recensori, è difficile visualizzare le dipendenze di un'attività dalla vista principale

Prezzi dello strumento Kanban

**Gratuito

Team: $6/mese per utente

$6/mese per utente Azienda: $11/mese per utente

Kanban Tool valutazioni e recensioni

G2: 4.7/5 (30+ recensioni)

4.7/5 (30+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (100+ recensioni)

9. Kanboard

via Pannello di Kan Kanboard è un approccio estremamente minimalista alle lavagne Kanban. Questo strumento open-source per il project management agile è gratis e offre agli utenti esperti di tecnologia la possibilità di costruire e ospitare il proprio sistema Kanban da zero. Il software consente agli utenti di visualizzare le attività, trascinarle e personalizzare l'aspetto della lavagna. 👀

Le migliori funzionalità/funzioni di Kanboard

Gestire le attività in modo semplice e minimalista

Rimanete concentrati sugli elenchi di Da fare e sulle attività imminenti, senza distrazioni

Trascinare e rilasciare le attività tra le colonne per aggiornare la Bacheca

Evidenzia automaticamente quando il lavoro in corso ha raggiunto la capacità, in modo da potersi concentrare sul completamento delle attività

Limiti di Kanboard

Kanboard richiede che gli utenti sappiano installare, ospitare e mantenere il proprio software, quindi è più adatto a utenti esperti

Alcuni utenti potrebbero trovare lo stile e la semplicità di Kanboard fuori luogo rispetto ad altre soluzioni di project management altamente visive

Prezzi di Kanboard

**Gratuito

Valutazioni e recensioni di Kanboard

G2: 2.5/5 (1 recensione)

2.5/5 (1 recensione) Capterra: 4/5 (4+ recensioni)

10. Asana

via AsanaAsana è uno strumento di project management che include le schede Kanban tra le sue funzionalità/funzione. Le lavagne Kanban di Asana promuovono la collaborazione e la trasparenza del team. Gli utenti possono organizzare le attività, lavorare in modo agile e identificare gli ostacoli prima che diventino problemi reali. 📝

Asana dispone di altre funzionalità/funzione per monitorare facilmente lo stato di avanzamento di più attività. Come strumento di collaborazione, Asana fa bene con le menzioni e le notifiche nelle attività.

Le migliori funzionalità/funzione di Asana

Semplifica la gestione delle attività con un facile sistema drag-and-drop

Etichettare le colonne per adattarle esattamente al flusso di lavoro

Personalizzate la colonna dei lavori in corso per visualizzare solo un certo numero di attività, in modo che il team possa concentrarsi sul raggiungimento di determinati compiti prima di iniziarne di nuovi

Rendere più efficace la gestione delle attività di routine con le Automazioni integrate

Limiti di Asana:

Organizzare attività secondarie e progetti per tag in un'unica visualizzazione può essere difficile, secondo alcuni recensori

Alcuni utenti trovano la funzionalità/funzione Kanban meno intuitiva rispetto ad altre alternative di Kanbanize

Prezzi di Asana

Free

Premium: $10,99/mese per utente

$10,99/mese per utente Business: $24,99/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Asana

G2: 4,3/5 (9.400+ recensioni)

4,3/5 (9.400+ recensioni) Capterra: 4,5/5 (oltre 12.100 recensioni)

Trova la migliore alternativa a Kanbanize per te

Kanbanize non è l'unico strumento per la lavagna Kanban in circolazione. Ci sono centinaia di strumenti di project management che si possono usare per ricreare un'esperienza simile, ma qui abbiamo condiviso il meglio del meglio.

Prendete in considerazione queste opzioni, cercate di capire quale sia quella giusta per voi e scegliete l'alternativa a Kanbanize più adatta alle vostre esigenze.

Se siete alla ricerca di uno strumento che Da fare le schede Kanban e molto altro ancora, provate gratuitamente ClickUp . ClickUp non solo offre un approccio robusto e completo alle schede Kanban e al project management.

ClickUp può anche diventare il vostro intero luogo di lavoro digitale e strumento di collaborazione per la produttività, il monitoraggio del tempo, i grafici Gantt e molto altro ancora. ✨