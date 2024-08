I 10 migliori strumenti software PRINCE2 per la gestione dei progetti nel 2024

Esistono molti approcci ben studiati per un project management di esito positivo, e uno dei più diffusi è il seguente metodologie di project management è quella dei progetti in ambienti controllati, o PRINCE2. Questo approccio basato sul processo si concentra sul progetto e sulla sua suddivisione in fasi ben definite e controllabili, con particolare attenzione all'organizzazione.

Ecco perché strumenti di project management che vi permettano di essere organizzati e di gestire ogni fase sono fondamentali per l'esito positivo dell'implementazione della metodologia PRINCE2.

Fortunatamente, esistono piattaforme software PRINCE2 per questo scopo. Tuttavia, non tutti gli strumenti e le piattaforme PRINCE2 sono uguali e bisogna sapere quali sono le funzionalità/funzioni da ricercare per trovare il miglior software PRINCE2 per le proprie esigenze di project management.

Cosa sono gli strumenti PRINCE2?

Gli strumenti PRINCE2 sono strumenti specializzati software per il project management programmi che consentono ai project manager e ai loro team di implementare il metodo PRINCE2 strategia di project management efficacemente.

Il metodo si basa su sette principi chiave:

Mantenere una giustificazione aziendale continua con benefici, costi e rischi definiti Applicare le esperienze acquisite nei progetti precedenti per migliorare le prestazioni future Creare ruoli e responsabilità chiaramente definiti all'interno del team del progetto Pianificare, monitorare e controllare il progetto fase per fase Sottoporre i problemi al management superiore, ma solo se il team non soddisfa i criteri predefiniti Concentrarsi sulla gestione della consegna del prodotto con requisiti specifici e una chiara portata del progetto Adattare i metodi PRINCE2 al progetto specifico e al suo flusso di lavoro

Il software di progetto PRINCE2 facilita queste sette fasi fornendo un quadro strutturato di project management in cui il gestore del team e tutti i membri del progetto possono collaborare. Il quadro garantisce un ambiente controllato che aderisce agli standard del project management PRINCE2.

Cosa cercare negli strumenti PRINCE2?

La metodologia di project management PRINCE2 è molto specifica, quindi cercate uno strumento che si integri bene con le sette fasi della metodologia o che almeno vi dia la possibilità di farlo da soli.

Alcune funzioni degli strumenti di project management che aderiscono ai principi di PRINCE2 sono:

Allineamento con la metodologia PRINCE2: Lo strumento deve integrare i sette principi di PRINCE2, garantendo che l'ambiente del progetto sia in linea con la metodologia

Lo strumento deve integrare i sette principi di PRINCE2, garantendo che l'ambiente del progetto sia in linea con la metodologia **Interfaccia di facile utilizzo: i project manager e i membri del team con diverse competenze tecniche utilizzeranno questo strumento. Dovrebbe essere abbastanza facile da navigare e da usare per tutti, e rendere chiaro quale ruolo dell'utente ha responsabilità per ogni parte del progetto

Personalizzabilità: L'ambiente di progetto sarà diverso per ogni progetto. Uno strumento che si adatti facilmente al flusso di lavoro del team sarà utile, soprattutto quando si tratta di escalation di problemi e di gestire la consegna dei prodotti

L'ambiente di progetto sarà diverso per ogni progetto. Uno strumento che si adatti facilmente al flusso di lavoro del team sarà utile, soprattutto quando si tratta di escalation di problemi e di gestire la consegna dei prodotti Collaborazione: I membri del progetto devono lavorare insieme senza problemi. La bacheca del progetto deve consentire ai membri del team di vedere le proprie attività e di comunicare in modo efficace, nonché di riportare gli insegnamenti tratti dai progetti precedenti

I membri del progetto devono lavorare insieme senza problemi. La bacheca del progetto deve consentire ai membri del team di vedere le proprie attività e di comunicare in modo efficace, nonché di riportare gli insegnamenti tratti dai progetti precedenti Reportistica e analisi: PRINCE2 enfatizza la pianificazione e il monitoraggio in ogni fase, quindi è necessario avere una panoramica completa dello stato. Lo strumento deve generare reportistica per facilitare questo aspetto

PRINCE2 enfatizza la pianificazione e il monitoraggio in ogni fase, quindi è necessario avere una panoramica completa dello stato. Lo strumento deve generare reportistica per facilitare questo aspetto **Integrazioni: il completamento di un progetto complesso non si basa solo su un software di project management. Ogni strumento dello stack deve integrarsi con il software PRINCE2 per mantenere i dati in sincronizzazione

10 Piattaforme software PRINCE2 più valutate per il project management nel 2024

Se siete professionisti del project management alla ricerca di strumenti compatibili con PRINCE2, i dieci prodotti di questo elenco vi aiuteranno a restringere la ricerca.

Visualizzate le oltre 15 visualizzazioni di ClickUp per personalizzare il flusso di lavoro in base alle vostre esigenze

ClickUp è un sistema all-in-one project management con potenti funzionalità/funzione che si allineano all'intero framework PRINCE2. Un project manager può creare progetti dettagliati e piano di progetto dettagliato di progetto, impostare le attività cardine e gestire le dipendenze utilizzando l'impostazione strutturata richiesta da PRINCE2.

Collaborazione e gestione delle attività le funzionalità/funzione consentono ai membri del team di avere ruoli definiti e di partecipare agli obiettivi e allo stato generale del progetto. Le dashboard in tempo reale consentono di monitorare lo stato di avanzamento individuale con visualizzazioni personalizzabili, in modo da poter individuare ogni fase del progetto.

La funzione di monitoraggio del tempo mantiene i progetti in orario e si adatta perfettamente all'attenzione di PRINCE2 per la gestione dei confini delle fasi. La programmazione consente inoltre un'efficace allocazione del personale, che può migliorare la gestione della consegna dei prodotti.

Funzionalità/funzione migliori di ClickUp

Dipendenze e attività cardine per gestire le fasi del progetto

Reportistica e analisi per mantenere una continua giustificazione aziendale

Strumenti documentali potenti per crearel'avvio del progetto documentazione

Stati e flussi di lavoro personalizzati per controllare le fasi in modo efficace

Grafici di Gantt e viste Gantt per la pianificazione dei progetti

Limiti di ClickUp

L'interfaccia può essere inizialmente confusa

Le app per dispositivi mobili hanno funzionalità/funzioni ridotte rispetto alla versione per desktop

Prezzi di ClickUp

free Forever : Gratuito : Gratuito : Gratuito : Gratuito

Gratuito Gratuito Gratuito Gratuito Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp AI: Disponibile per l'acquisto su tutti i piani a pagamento al prezzo di $5 per membro dell'area di lavoro e ospite interno al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 2.000 recensioni)

Capterra: 4.7/5 (2.000+ recensioni)

2. Progetto aperto

Via Progetto aperto Questa piattaforma open-source e altamente personalizzabile è destinata ai team che vogliono incorporare una varietà di metodologie di project management. OpenProject lavora con progetti di tipo classico, agile o ibrido, compreso PRINCE2. Ha una forte enfasi sulla sicurezza dei dati e, in quanto progetto open-source, sulla trasparenza del software. Lo strumento archivia i dati del progetto in un ambiente controllato, consentendo di decidere con chi condividere le informazioni.

I team di project management possono utilizzare gli strumenti Agile, Scrum e Kanban per adattarsi al loro flusso di lavoro preferito e il Team Planner è un modo utile per assegnare attività e organizzare tutti.

Le migliori funzionalità/funzioni di OpenProject

Piattaforma open-source, personalizzabile ed estendibile

Modelli e pacchetti di lavoro PRINCE2 per una migliore aderenza al framework

Roadmap e Sequenza per il piano e la visualizzazione delle fasi del progetto

Monitoraggio e gestione integrata delle attività

Collaborazione in tempo reale per documenti e riunioni di testo

Limiti di OpenProject

Configurazione iniziale difficile

Interfaccia utente obsoleta

Manca di funzionalità/funzione avanzate presenti in altri strumenti di project management

Prezzi di OpenProject

Gratis

Basic: $7,25/mese per utente

Professionale: $13,50/mese per utente

Premium: $19,50/mese per utente

Aziende: Contattate il settore commerciale per conoscere i prezzi

OpenProject valutazioni e recensioni

G2: 3.7/5 (22 recensioni)

Capterra: 4.5/5 (oltre 100 recensioni)

3. Wrike

Via Wrike Questo versatile strumento di project management vi aiuterà a snellire i processi di lavoro tra i vari reparti. L'obiettivo di Wrike è quello di centralizzare il lavoro in modo da poter supervisionare le attività e tenere sotto controllo i progetti consegnabili in modo da seguire il percorso attraverso le diverse fasi del metodo PRINCE2.

Wrike è dotato di un numero di funzionalità/funzione di automazione che riducono le attività laboriose e mantengono i membri del team concentrati sulla fase centrale del progetto. Le funzioni di collaborazione mantengono l'intero team in attività e insieme durante lo stato del progetto. I dashboard e i flussi di lavoro personalizzabili consentono di adattare facilmente Wrike a un progetto specifico.

Le migliori funzionalità/funzioni di Wrike

Dashboard e flussi di lavoro personalizzabili

Integrazione con una matrice di strumenti di terze parti

Grafici Gantt per la pianificazione visiva dei progetti

Collaborazione in tempo reale emodifica dei documenti* Reportistica e analisi dettagliate

Limiti di Wrike

Interfaccia complessa con molte funzionalità/funzione

La personalizzazione può richiedere piani di livello superiore

Bug occasionali

Prezzi di Wrike

Gratis

Teams: $9,80/mese

Business: 24,80 dollari/mese

Aziende: Contattare il settore commerciale per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Wrike

G2: 4,2/5 (oltre 3.400 recensioni)

Capterra: 4,3/5 (oltre 2.400 recensioni)

4. MindManager

Via MindManager MindManager è più di uno strumento di project management: è una piattaforma visiva che trasforma le idee in strutture organizzate, come mappe mentali, diagrammi di flusso e sequenze. Oltre alle funzioni PRINCE2, possiede anche potenti funzionalità/funzione di brainstorming.

MindManager incorpora funzionalità/funzione che si adattano alle esigenze di pianificazione dei progetti di tutti, dai singoli alle grandi aziende. MindManager si integra con molte altre app aziendali famose per portare questa funzione ancora più in là.

Le migliori funzionalità/funzioni di MindManager

Strumenti avanzati di mappe mentali per il brainstorming e la pianificazione

Integrazioni con le app più diffuse, come MS Office e SharePoint

Sequenze di progetti e grafici Gantt

Gestione delle attività e delle risorse

Marcatori visivi per il monitoraggio dello stato del progetto

Limiti di MindManager

Non è così ricco di funzionalità/funzioni come altri strumenti dedicati al project management

L'interfaccia utente potrebbe essere più intuitiva

Limitate funzionalità/funzione di collaborazione

Prezzi di MindManager

Professionale: 169 dollari/anno

Azienda: Contattare il settore commerciale per i prezzi

Valutazioni e recensioni di MindManager

G2: 4,5/5 (oltre 150 recensioni)

Capterra: 4.6/5 (69 recensioni)

5. Prassie

Via Prassi Praxie è una piattaforma di trasformazione digitale alimentata dall'IA in grado di digitalizzare completamente un'azienda a un costo inferiore rispetto ad altri software aziendali. È possibile automatizzare le funzioni di routine, mantenendo il team del progetto concentrato sulle attività importanti. Il prodotto enfatizza fortemente la personalizzazione, per cui è possibile impostare facilmente l'ambiente di progetto per concentrarsi su specifiche metodologie di project management PRINCE2.

Le funzionalità di reportistica in tempo reale forniscono i dati a supporto della continua giustificazione aziendale del progetto. Gli strumenti di collaborazione incoraggiano la comunicazione tra i membri del progetto.

Le migliori funzionalità/funzioni di Praxie

Facile da usare, con una guida per tutto il processo

Flessibilità tale da adattarsi a qualsiasi flusso di lavoro

La reportistica e i dashboard rendono le informazioni complesse facili da capire

Bella raccolta di contenuti precostituiti

Limiti di Praxie

La funzione di esportazione può essere problematica

Alcune opzioni di personalizzazione sono difficili da usare

Mancano alcune funzionalità/funzioni di altre produttività

Prezzi di Praxie

Free Forever

Modelli Pro: $9,95/mese per utente

Applicazioni Premium: $24,95/mese per utente

Aziende: Contattare il settore commerciale per i prezzi

Praxie valutazioni e recensioni

Capterra: 4.1/5 (12 recensioni)

6. Celoxis

Via Celoxis Celoxis è un altro strumento completo di project management. È possibile creare un piano di progetto dinamico che si aggiorna automaticamente in base alle mutevoli condizioni, mantenendo l'obiettivo generale del progetto sulla strada giusta. La funzione di reportistica avanzata consente di creare una reportistica sullo stato del progetto che assicura l'allineamento del business case con il progetto.

Funzionalità/funzione di Celoxis strumenti di gestione delle risorse per contribuire al controllo dei costi, evitando deficit di bilancio e chiusura prematura dei progetti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Celoxis

Funzioni complete per il project management

Dashboard e reportistica personalizzabili

Gestione dei rischi e monitoraggio dei problemi

Gestione finanziaria, incluso il monitoraggio delle spese e il budgeting

Una matrice di integrazioni

Limiti di Celoxis

Interfaccia utente obsoleta rispetto alla concorrenza

Curva di apprendimento ripida

Personalizzazione complessa

Prezzi di Celoxis

Cloud: 22,50 dollari/mese

On-Premise: Contattare il settore commerciale per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Celoxis

G2: 4.3/5 (78 recensioni)

Capterra: 4.4/5 (oltre 250 recensioni)

7. FunzioneFox

Via FunzioneFox I professionisti della creatività sono il traguardo principale di FunctionFox. Include funzionalità/funzione come il monitoraggio dei timesheet e del budget, che si allineano bene ai principi di giustificazione aziendale dell'approccio PRINCE2.

FunctionFox suddivide il progetto in elenchi di cose da fare e grafici di Gantt, in modo che il team possa vedere facilmente lo stato di avanzamento del progetto, allineando le priorità di tutti. Con una forte attenzione alla gestione della consegna del prodotto, FunctionFox può aiutare il team a portare a termine il progetto nei tempi previsti e nel rispetto dei requisiti di qualità.

Le migliori funzionalità/funzione di FunctionFox

Monitoraggio del tempo e delle spese

Pianificazione del progetto e allocazione delle risorse

Modelli di progetto personalizzabili

Grafici Gantt per visualizzare la Sequenza dei progetti

Reportistica e analisi dettagliate

Limiti di FunctionFox

Interfaccia utente obsoleta che potrebbe essere più intuitiva

Integrazioni di terze parti al limite

Opzioni di personalizzazione limitate

Prezzi di FunctionFox

Classic: $5/mese per utente

Premier: $10/mese per utente

In-House: $20/mese per utente

Valutazioni e recensioni di FunctionFox

G2: 4.3/5 (48 recensioni)

Capterra: 4.5/5 (oltre 150 recensioni)

8. Ravetree

Via Ravetree Ravetree è un programma di project management all-in-one che fornisce molti strumenti per implementare efficacemente la metodologia PRINCE2 durante la fase di progettazione sviluppo del progetto . Ad esempio, la funzione di gestione delle risorse offre una panoramica delle capacità a livello individuale, di team e di organizzazione, rendendo facile e veloce l'assegnazione delle attività al personale disponibile.

I modelli di progetto semplificano la pianificazione, consentendo di creare rapidamente un documento che copre tutto, dal primo passaggio al processo finale. Il monitoraggio del tempo e delle spese aiuta a garantire la sostenibilità del progetto.

Le migliori funzionalità/funzioni di Ravetree

Gestione del lavoro agile con supporto per Scrum e Kanban

Gestione delle risorse e monitoraggio del tempo

Spazio di archiviazione dei file e gestione delle risorse digitali

Portali per i client per una migliore comunicazione

Monitoraggio finanziario, compresa la gestione delle spese

Limiti di Ravetree

Configurazione iniziale complessa

Le app per dispositivi mobili potrebbero essere più robuste

Occasionali bug e problemi di funzionamento

Prezzi di Ravetree

39 dollari al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Ravetree

G2: 4.1/5 (23 recensioni)

Capterra: 4.3/5 (21 recensioni)

9. Zenkit

Via Zenkit Zenkit è uno strumento flessibile di project management che consente di creare progetti in modo semplice ed efficace. Noto per la sua adattabilità, Zenkit permette di passare da una visualizzazione all'altra, presentando i dati nel modo più conveniente e rendendolo facilmente adattabile ai sette principi di PRINCE2.

Grazie alla potente funzionalità/funzione di Zenkit, è possibile controllare le fasi e mantenere tutte le attività. I membri del team possono visualizzare il piano generale del progetto e il loro ruolo al suo interno.

Le migliori funzionalità/funzione di Zenkit

Visualizzazioni flessibili, tra cui Kanban, elenco, tabella, calendario e mappa mentale

Campi personalizzati e moduli per la raccolta dei dati

Integrazioni con strumenti comuni, come Slack e Google Calendar

Scalabile per adattarsi a team in crescita

Interfaccia utente semplice e intuitiva

Limiti di Zenkit

Limitate funzioni del grafico Gantt

L'app mobile necessita di miglioramenti

Le funzionalità di reportistica potrebbero essere più robuste

Prezzi di Zenkit

Free: 9 dollari al mese

Plus: $9/mese

Business: 25 dollari al mese

Azienda: Contattare il reparto commerciale per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Zenkit

G2: 4.7/5 (81 recensioni)

Capterra: 4.6/5 (oltre 200 recensioni)

10. Asana

Via Asana Asana è uno dei più grandi e popolari strumenti di project management del mercato. Gli utenti lo amano per la sua robusta funzionalità/funzione e per l'interfaccia facile da usare.

Asana offre tutti gli strumenti necessari per definire il mandato del progetto e implementare le sette fasi di PRINCE2. Una funzionalità/funzione chiave è la visualizzazione della Sequenza, che fornisce una panoramica del piano del progetto e del suo stato. Le estese funzionalità di reportistica consentono di presentare facilmente il business case del progetto.

Le migliori funzionalità/funzione di Asana

Gestione di attività e progetti con flussi di lavoro personalizzati

Vista Gantt per la pianificazione e grafici di Sequenza

Portfolios per il monitoraggio di più progetti

Automazioni per ridurre il lavoro manuale

Si integra con molti strumenti popolari, come Slack e Google Drive

Limiti di Asana

Costoso per i team più grandi o per le funzionalità/funzioni avanzate

Interfaccia sovraccarica per i nuovi utenti

Le funzionalità di reportistica potrebbero essere più robuste

Prezzi di Asana

Gratis

Premium: $10,99/mese per utente

Business: 24,99 dollari/mese per utente

Aziende: Contattare il reparto commerciale per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Asana

G2: 4,3/5 (oltre 9.000 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (12.000+ recensioni)

Iniziare con la metodologia PRINCE2

Ora che abbiamo esaminato le migliori produttività software PRINCE2 disponibili, non resta che mettere al lavoro la metodologia. Con uno strumento di project management completo, come ClickUp, avrete una posizione centralizzata per definire il mandato del progetto, presentare e aggiornare il business case e implementare tutte le sette fasi della metodologia PRINCE2.

Non ci credete? Provatelo voi stessi. Create il vostro account gratuito su ClickUp e provate uno dei migliori strumenti di project management oggi disponibili sul mercato.