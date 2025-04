10 Migliori software per ambienti di lavoro digitali per i team moderni 2025

Che la vostra azienda operi in ufficio o da remoto, il luogo di lavoro digitale ha un ruolo fondamentale nel promuovere e sostenere un ambiente collaborativo.

L'utilizzo del software giusto per la postazione di lavoro digitale consente un project management più facile e semplifica la gestione dei progetti la modifica dei documenti e condivisione. Supporta inoltre un lavoro flessibile, in quanto i dipendenti possono accedere alla piattaforma sia dall'ufficio che dalla comodità della propria abitazione. 🏠

La selezione del software giusto può essere un rompicapo quando non si sa da dove cominciare. Per questo motivo, abbiamo presentato i 10 migliori software per l'ambiente di lavoro digitale per aiutarvi a migliorare la produttività e la collaborazione del vostro team!

Cos'è un luogo di lavoro digitale?

Una postazione di lavoro digitale è l'equivalente online degli uffici tradizionali. Fornisce un mix di strumenti digitali, cloud computing e altre tecnologie avanzate che i provider possono utilizzare per lavorare da qualsiasi luogo, in qualsiasi momento e da qualsiasi dispositivo.

Per ottenere tutto questo, gli ambienti di lavoro digitali impiegano beni come un'interfaccia mobile-friendly e un supporto al lavoro da remoto. Ciò aumenta l'efficienza del lavoro e il coinvolgimento dei dipendenti, consentendo la flessibilità e l'accessibilità delle risorse lavorative.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/Mixed-Group-Filters-in-ClickUp-Dashboards.gif Filtri di gruppo misti nei dashboard di ClickUp /$$$img/

I nuovi filtri misti della dashboard di ClickUp consentono di personalizzare ulteriormente i gruppi con gli operatori "e" e "o"

Un grande ambiente di lavoro digitale dovrebbe essere personalizzabile per soddisfare le esigenze specifiche di ogni organizzazione. Questo include un'interfaccia utente personalizzata, l'automazione del flusso di lavoro, le opzioni di integrazione e i dashboard unici per la vostra azienda. ✅

I vantaggi dell'utilizzo di strumenti per la postazione di lavoro digitale

Le aziende che utilizzano un software per il luogo di lavoro digitale traggono i seguenti vantaggi:

Flessibilità: I lavoratori hanno un orario di lavoro flessibile, che risulta in un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata e in una maggiore soddisfazione dei dipendenti Comunicazione efficiente: le app per gli ambienti di lavoro digitali rendono la comunicazione più efficace più facile per i dipendenti comunicare e collaborare tra loro. Questo li aiuta a condividere rapidamente idee e feedback, risultando più efficienti nelle attività e nel completamento dei progetti Miglioramento delle prestazioni: i moderni strumenti digitali possono individuare gli indicatori di prestazione che contribuiscono ad aumentare la produttività e a identificare le aree di miglioramento Riduzione dei costi operativi: Sostituzione del lavoro di persona con riunioni online, lavagne online e altre opzioni digitali risulta in un significativo risparmio annuale sulle spese generali come le spese di viaggio, l'affitto degli spazi e i costi di manutenzione Condivisione delle conoscenze: Strumenti di comunicazione come chattare, fare videoconferenze e software di project management permettono la collaborazione in tempo reale, consentendo ai membri del team di condividere conoscenze e discutere idee

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/04/Docs-gif-1400x788.gif ClickUp Documenti con rilevamento e modifica collaborativa /$$$img/

Modifica collaborativa, opzioni tipografiche e altro in ClickUp Docs

10 Software per l'ambiente di lavoro digitale per il team moderno nel 2024

Dopo aver analizzato numerosi strumenti software per l'ambiente di lavoro digitale, abbiamo creato un elenco delle migliori soluzioni sul mercato che contribuiranno ad aumentare la produttività, l'efficienza e i livelli di coinvolgimento del team. Tuffiamoci in questa lista! 🤿

1. ClickUp #### Miglior strumento digitale complessivo per il luogo di lavoro

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/01/image2.gif Visualizzazioni di ClickUp /$$$img/

Visualizzate le oltre 15 visualizzazioni di ClickUp per personalizzare il flusso di lavoro in base alle vostre esigenze

ClickUp unisce il vostro team per una pianificazione, un monitoraggio e una collaborazione senza soluzione di continuità, il tutto in un'unica posizione, che lo rende il miglior strumento di lavoro digitale in assoluto. 😍

Ciò che contraddistingue ClickUp è la disponibilità di 15+ visualizzazioni personalizzabili che aiutano a mantenere il team ben organizzato indipendentemente dalla sua posizione.

ClickUp favorisce l'impegno attivo e il riconoscimento dei lavori richiesti attraverso la visuale chat, che consente al team di mantenere le discussioni relative alle attività in un unico thread continuo. Possono usare shout-out ed emoji per mostrare una gratificazione immediata e motivare i loro colleghi.

È possibile creare liste di controllo personalizzate nella vista Elenco o gestire il carico di lavoro di ciascun dipendente nella vista Team . Qui è possibile accedere a una panoramica di tutte le attività ordinate per assegnatari per vedere se qualche attività richiede una ridistribuzione per migliorare l'efficienza.

La collaborazione visiva e il brainstorming sono facilitati da Lavagne online ClickUp -Tele personalizzabili che consentono ai team di aggiungere note, roadmap, mappe mentali e immagini per una migliore organizzazione dei progetti. 🎨

Gestire la vostra azienda e collaborare con il proprio team da qualsiasi luogo, in qualsiasi momento, con Strumenti per il lavoro da remoto ClickUp . Le funzionalità/funzione del posto di lavoro digitale consentono di monitorare tutto in tempo reale, regolare le sequenze temporali e monitorare il carico di lavoro tramite grafici, il tutto all'interno di un posto di lavoro digitale. Integratevi con Zoom per programmare facilmente le riunioni o utilizzate modelli di lavoro da remoto predefiniti per mantenere organizzate le attività e il team. ClickUp Documenti consente ai team di fare brainstorming e collaborare alle modifiche simultaneamente. È inoltre possibile collegare i documenti ai flussi di lavoro per centralizzare tutti i dati relativi alle attività. Inoltre, è possibile creare collegamenti condivisibili e gestire l'autorizzazione per i team, gli ospiti o l'accesso pubblico. ClickUp AI l'assistente di scrittura aiuta il team a comunicare con chiarezza e coerenza. Risparmia tempo con tabelle e intestazioni predefinite per formattare perfettamente i contenuti. Lo strumento offre prompt specifici per ruolo per aiutarvi a generare nuove idee per diversi scenari di lavoro.

Funzionalità/funzione migliori di ClickUp

Collaborazione virtuale semplice grazie alle lavagne online personalizzate di ClickUp

Oltre 15 visualizzazioni completamente personalizzabili sono disponibili per tutti i flussi di lavoro di project management

Funzionalità per il lavoro da remoto e diversi modelli disponibili per specifiche soluzioni di digital workplace

Vista Bacheca ClickUp, che consente di visualizzare con facilità gestione del team project management grazie alla funzione drag-and-drop, alle immagini chiare e ai campi personalizzabili

Opzioni per l'automazione per le attività manuali o ripetitive

Automazioni per il monitoraggio degli stati di avanzamento

Si integra con oltre 1.000 app

Limiti di ClickUp

Non ha un pulsante per annullare le operazioni

Per alcuni utenti è eccessivo a causa dell'abbondanza di funzionalità/funzione

Prezzi di ClickUp

Free Forever : gratis

: gratis Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4.7/5 (8.400+ recensioni)

: 4.7/5 (8.400+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (3.700+ recensioni)

2. Jira

Il più usato dai team software

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/full-hierarchy-basic-2334x1202-v08.10.22-1-1400x721.png Dashboard di Jira /$$$img/

Via: Jira Jira è uno dei migliori strumenti per il moderno ambiente di lavoro digitale, creato su misura per la collaborazione e la consegna delle attività. Questa piattaforma per l'ambiente di lavoro digitale offre un intervallo di visualizzazioni diverse, come schede, elenchi, calendari e sequenze temporali, consentendo ai team di pianificare ed eseguire in modo impeccabile i progetti. ✨

Grazie a un'ampia selezione di moduli, modelli e flussi di lavoro personalizzati, Jira migliora l'efficienza e semplifica la gestione dei progetti la gestione del lavoro . Utilizzate le bacheche Scrum per scomporre progetti complessi in attività più piccole o le bacheche Kanban per aiutare i team a visualizzare i flussi di lavoro.

Jira semplifica il lavoro dei team sullo sviluppo del software. Con Jira Scoperta del prodotto funzionalità/funzione, i team possono raccogliere e dare priorità alle idee per concentrarsi sulle opportunità di maggiore impatto.

Le migliori funzionalità/funzione di Jira

Progettato per i team di sviluppo software

Facile da usare (soprattutto per i team di software)

Si integra con strumenti come Slack, Microsoft Teams, Gmail, Fogli Google e GitHub per una migliore comunicazione interna

Offre numerose opzioni di visualizzazione in tutta la piattaforma di project management

Limiti di Jira

L'utilizzo può essere difficile da imparare rispetto ad altre soluzioni di digital workplace

Manca di opzioni per la gestione del team di marketing

Prezzi di Jira

Free

Standard :$7,75/mese per utente

:$7,75/mese per utente Premium :$15,25/mese per utente

:$15,25/mese per utente Enterprise:Contatta il team commerciale

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Jira

Capterra : 4.4/5 (13.000+ recensioni)

: 4.4/5 (13.000+ recensioni) G2: 4.3/5 (5.000+ recensioni)

3. Flusso di baci

Migliore piattaforma low-code

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/Kissflow.png Kissflow /$$$img/

Via: Flusso di baciKissflow è una soluzione per l'ambiente di lavoro digitale che consente di gestire team e flussi di lavoro con un'esperienza di $$$a bassa, rendendo il software estremamente facile da usare.

A Kissflow piace Keep It Simple and Straightforward (KISS), aiutandovi a progettare, automatizzare e gestire flussi di lavoro in vari dipartimenti e settori, tra cui finanza, marketing, risorse umane, project management e così via.

Se nessun modello preconfezionato corrisponde alle vostre esigenze, potete utilizzare semplici strumenti drag-and-drop senza bisogno di codice per creare un flusso di lavoro nuovo di zecca, oppure sfruttare l'Application Builder per semplificare la creazione di app. Inoltre, avete anche la possibilità di sviluppare app utilizzando il vostro codice per i requisiti più complessi. 🤖

Le migliori funzionalità/funzioni di Kissflow

Per creare e gestire i flussi di lavoro non è necessario alcun codice

Interfaccia utente per gli strumenti di project management

Reportistica e metriche precostituite

Creazione di applicazioni senza codice e a basso contenuto di codice

Integrazione con strumenti come Gmail, Slack e Dropbox

Centinaia di modelli di aree di lavoro digitali preconfezionate

Limiti di Kissflow

La reportistica e l'analisi degli insight sono più difficili da gestire per moduli di grandi dimensioni

Opzioni di supporto clienti limitate e risposte tardive

Prezzi di Kissflow

Base : a partire da $1.500/mese per funzionalità/funzione limitate

: a partire da $1.500/mese per funzionalità/funzione limitate Enterprise: prezzi personalizzati per funzionalità/funzione complete

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Kissflow

G2 : 4.3/5 (500+ recensioni)

: 4.3/5 (500+ recensioni) Capterra: 3.9/5 (30+ recensioni)

4. Bitrix24

La maggior parte delle funzionalità/funzione di collaborazione digitale

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/Bitrix24-1400x771.png visualizzazione del calendario di bitrix24 /$$$img/

Via Bitrix24 Bitrix24 offre tutte le funzionalità/funzione che si possono trovare in altri strumenti per il digital workplace, il che lo rende il software con una delle maggiori funzioni di collaborazione sul mercato. Molteplici funzionalità/funzione di visualizzazione e un potente sistema di gestione delle attività gli strumenti di gestione dei compiti vi aiutano a monitorare con facilità lo stato di avanzamento del progetto.

Utilizzate opzioni come il software telefonico, la messaggistica istantanea, le email e le videochiamate per rimanere in stretta connessione con il vostro team. Inoltre, c'è una app interna per i social media per gli annunci a livello aziendale. 📣

È anche possibile risparmiare tempo sulle attività ripetitive automatizzandole o utilizzare quadri Kanban personalizzabili e grafici Gantt stampabili per visualizzare il project management e condividere la visione con il team. Le funzionalità di trascinamento e rilascio rendono la gestione delle attività più facile da regolare al volo, soprattutto in un ambiente di lavoro visivo.

Le migliori funzionalità/funzioni di Bitrix24

Completamente personalizzabile

Automazioni delle attività

Un'ampia selezione di funzionalità/funzione di collaborazione digitale

Facile condivisione dei documenti

La comunicazione è semplificata grazie alla messaggistica istantanea e alle videochiamate

Limiti di Bitrix24

Leggermente difficile da navigare

L'interfaccia può apparire ingombra di troppe funzionalità/funzione

Prezzi di Bitrix24

Basic : $49/mese per cinque utenti

: $49/mese per cinque utenti Standard : $99/mese per 50 utenti

: $99/mese per 50 utenti Professionale : $199/mese per 100 utenti

: $199/mese per 100 utenti Azienda 250: $399/mese per 250 utenti

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Bitrix24

G2 : 4.1/5 (500 recensioni)

: 4.1/5 (500 recensioni) Capterra: 4.1/5 (700+ recensioni)

5. TruGrid

Il migliore per la sicurezza digitale

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/TruGrid.png TruGrid /%img/

Via: TruGrid TruGrid consente al vostro team di lavorare da qualsiasi dispositivo senza preoccuparsi di esporre la rete dell'ufficio a minacce via Internet, diventando così la piattaforma perfetta per la sicurezza digitale. Questo software garantisce che le connessioni dei computer remoti siano sicure e non possano essere facilmente violate, a differenza di una VPN, che è vulnerabile agli attacchi ransomware.

La funzionalità SecureRDP aiuta i dipendenti ad accedere in sicurezza ai computer dell'ufficio e ai desktop remoti. Il software opera secondo i principi di Zero Trust, che blocca il trasferimento dei dati tra utenti remoti e reti aziendali per prevenire il ransomware. Il risultato è che non è necessario esporre il firewall. 🔥

TruGrid incorpora anche l'autenticazione basata sul cloud, il che significa che solo le connessioni pre-autorizzate possono accedere alle reti aziendali. Inoltre, il software funge da scudo protettivo per il cloud, bloccando efficacemente gli attacchi di rete mirati. 🚫

Le migliori funzionalità/funzione di TruGrid

Accesso sicuro ai servizi di remote desktop

Accesso sicuro a DaaS, VDI e Hosting

Sicuro lavoro da remoto senza una VPN

Protezione Zero Trust

L'implementazione richiede solo un giorno

Autenticazione necessaria per accedere alla rete

Limiti di TruGrid

Chattare in modo più reattivo rispetto al numero verde

Opzioni di personalizzazione limitate

Prezzi TruGrid (SecureRDP)

Basic : $12/mese per utente/10 computer

: $12/mese per utente/10 computer Business : $15/mese a partire da 10 utenti/ computer illimitati

: $15/mese a partire da 10 utenti/ computer illimitati Service provider: Disponibile dopo aver fatto domanda per i prezzi dei partner

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di TruGrid

Slashdot :4.5/5 (10+ recensioni)

:4.5/5 (10+ recensioni) Capterra: 5/5 (2 recensioni)

6. Slack

La migliore app per la comunicazione digitale

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/06/slack.jpg Slack /$$$img/

Via: Slack Oggi Slack è diventato la scelta preferita per la messaggistica istantanea all'interno dei team. La sua interfaccia utente lo contraddistingue, così che i nuovi membri del team possono imparare a navigare in modo semplice e veloce.

Slack consente di creare canali per singoli team e progetti per semplificare la comunicazione. Oltre a chattare in tempo reale, è possibile inviare messaggi vocali ed effettuare videochiamate per gruppi di massimo 14 persone. ✉️

Il software offre anche uno spazio di archiviazione per i file del team, che può aggiungere file dal proprio computer o collegarsi a un servizio come OneDrive e Google Drive. Inoltre, è possibile utilizzare Canvases per condividere idee con il team attraverso note o panoramiche dei progetti.

Le migliori funzionalità/funzione di Slack

Si integra con le app per il riconoscimento del team

Funzionalità/funzione avanzate come bot e canali

I thread delle conversazioni permettono di organizzare le discussioni

Facile da usare

Limiti di Slack

Le notifiche dei messaggi a volte non appaiono

Le notifiche delle menzioni sono ritardate

Prezzi di Slack

**Gratis

Pro : $7,25/mese per utente

: $7,25/mese per utente Business+ : $12,50/mese per utente

: $12,50/mese per utente Azienda: Contattare il team commerciale

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Slack

G2 : 4.5/5 (31.000+ recensioni)

: 4.5/5 (31.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (23.000+ recensioni)

7. Soluzioni Axero

Il migliore per l'intranet dei dipendenti

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/Axero-Solutions.png Soluzioni Axero /$$$img/

Via: Soluzioni Axero Se state cercando il miglior software intranet per dipendenti non cercate altro che Axero Solutions: permette ai membri del team di sincronizzare i file e condividere i documenti in un hub centrale. 🎯

Axero si integra con strumenti come Microsoft 365, Google Area di lavoro, Zoom e Dropbox per ottimizzare il project management. Consente inoltre di archiviare in modo sicuro i contenuti digitali e di ricercarli facilmente tramite l'interfaccia web, l'applicazione mobile o l'API REST accessibile.

La collaborazione del team è semplificata da forum di discussione, messaggistica istantanea, commenti e integrazioni con le app più diffuse. La gestione del team è ancora più semplice grazie a menzioni in tempo reale, modifiche e feedback sullo stato di avanzamento che tengono aggiornato il team. ⌛

Tutte le attività delegate vengono archiviate nella vostra intranet, in modo da poterle consultare in qualsiasi momento.

Le migliori funzionalità/funzioni di Axero

Soluzioni all-in-one

Facile da usare

Si integra con gli strumenti più diffusi

Include la creazione di contenuto personalizzato

Comunicazione senza soluzione di continuità con tutto il team

Limiti di Axero

Occasionali malfunzionamenti possono causare la perdita di contenuto

Non c'è sufficiente flessibilità nelle configurazioni dei widget

Prezzi di Axero

I preventivi per i livelli Standard, Business e Enterprise sono disponibili su richiesta

Valutazioni e recensioni su Axero

G2 : 4.2/5 (50+ recensioni)

: 4.2/5 (50+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (50+ recensioni)

8. Robin

La maggior parte delle funzionalità/funzione del team ibrido

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/Robin-Powered-Schedule-Tool-1400x676.png Strumento di pianificazione alimentato da Robin /$$$img/

Via Robin Utilizzate Robin per aumentare la flessibilità del posto di lavoro consentendo al vostro team di lavorare sia dall'ufficio che da casa. 🏘️

Aprite l'app Robin per accedere alla mappa dell'ufficio in tempo reale, prenotate la vostra scrivania e condividete queste informazioni con il vostro team per un migliore coordinamento. Nella vista Team, il team può vedere chi è in ufficio e chi è a casa quali attività sono in piano per la settimana .

È inoltre possibile impostare politiche di visita in ufficio, facilmente accessibili da mobile o da desktop, in modo che i dipendenti siano consapevoli delle vostre aspettative in merito al lavoro ibrido . La prenotazione degli spazi per le riunioni è facilitata dalla verifica della disponibilità delle sale e dalla programmazione delle riunioni con semplici integrazioni di calendario. 🗓️

Le migliori funzionalità/funzioni di Robin

App mobile disponibile

Integrazione con Slack e Teams

Prenotazione anticipata delle stanze

Analisi del luogo di lavoro disponibile

Limiti di Robin

Difficoltà nella prenotazione degli appuntamenti

Problemi occasionali

Prezzi di Robin

Starter: Gratis fino a 15 utenti

Gratis fino a 15 utenti Teams: Contatta il team commerciale

Contatta il team commerciale Enterprise: Contattate il team commerciale

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Robin

G2 : 4.4/5 (150+ recensioni)

: 4.4/5 (150+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (50+ recensioni)

9. Kintone

La maggior parte delle funzionalità del flusso di lavoro del team

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/Kintone.png Kintone /$$$img/

Via: Kintone Kintone è una piattaforma di lavoro personalizzabile per la gestione dei flussi di lavoro del team. Dalla gestione dei dati al monitoraggio delle attività e alla comunicazione, Kintone aiuta a centralizzare e organizzare il lavoro con il minimo sforzo.

Monitorare i dati critici in un unico luogo e averli a disposizione come riferimento in qualsiasi momento comunicare con il team . Questo luogo di lavoro digitale dispone di un cloud dove tutti i membri del team possono condividere dati o convertire fogli di calcolo in database disponibili per semplificare la collaborazione. 🤝

È possibile progettare flussi di lavoro su misura con un semplice drag-and-drop. Inoltre, questa piattaforma aiuta ad automatizzare le attività ripetitive con passaggi automatizzati, notifiche programmate e promemoria personalizzati. Tutti i progetti e i processi sono visibili a tutti in un'unica dashboard per un monitoraggio più semplice.

Le migliori funzionalità di Kintone

Dati accessibili da qualsiasi dispositivo

Semplice interfaccia drag-and-drop

Flusso di lavoro centralizzato per gli ambienti di lavoro digitali

Si integra con diversi strumenti come Gmail, Slack e Dropbox

Limiti di Kintone

La versione mobile non è così facile da usare come quella desktop

Opzioni di formattazione limitate rispetto ad altri strumenti di project management

Prezzi di Kintone

$$$a al mese per utente con un minimo di cinque utenti ($120/mese)

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni su Kintone

G2 : 4.6/5 (190+ recensioni)

: 4.6/5 (190+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (130+ recensioni)

10. AvePoint

Migliore per i team che utilizzano Microsoft 365

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/AvePoint.png AvePoint /$$$img/

Via: Punto d'arrivo Se la vostra azienda si affida a Microsoft 365, AvePoint è la soluzione più avanzata per l'ambiente di lavoro digitale. AvePoint consente di gestire, migrare e migliorare la collaborazione all'interno di Office 365 in modo efficace, grazie alla soluzione completa Microsoft Teams.

La piattaforma è ideale per ottimizzare le operazioni Software as a Service (SaaS). Facilita la perfetta integrazione di contenuti, comunicazioni e informazioni provenienti da vari servizi di Office 365 all'interno di una moderna area di lavoro ospitata nel cloud. ☁️

La funzionalità/funzione di AvePoint per la gestione del cloud consente di supervisionare e ottimizzare in modo efficiente le applicazioni basate sul cloud, garantendo sicurezza e produttività. Questo livello di controllo si estende alla reportistica di audit, alla migrazione dei contenuti, alla condivisione dei contenuti in sicurezza e alla sincronizzazione dei contenuti tra i diversi tenant di Microsoft 365.

Le migliori funzionalità/funzioni di AvePoint

Migrazione semplice

Facile da usare

Possibilità di aggiungere moduli in base alle proprie esigenze

Limiti di AvePoint

Il modulo AvePoint GA può essere difficile da usare

L'integrazione non è abbastanza veloce

Prezzi di AvePoint

Disponibile su richiesta

Valutazioni e recensioni di AvePoint

G2 : 4.5/5 (10+ recensioni)

: 4.5/5 (10+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (3 recensioni)

Oltre le mura dell'ufficio: Abbracciare l'eccellenza con i 10 migliori software per l'ambiente di lavoro digitale

Che siate a capo di una piccola o di una grande azienda, l'utilizzo di questi 10 strumenti software per l'ambiente di lavoro digitale aiuterà la vostra organizzazione a funzionare senza problemi, anche se i vostri dipendenti preferiscono lavorare da remoto.

Avete bisogno di un'opzione versatile? Date un'occhiata a ClickUp se volete aumentare la produttività complessiva del vostro team digitale. Collaborate digitalmente in tempo reale senza ritardi, assegnate e monitorate le attività con facilità, programmate riunioni e condividete idee su Bacheche personalizzabili. C'è poco da fare. 🏆