Zoom vs Webex: 2025 recensioni (funzionalità/funzione, prezzi)

state cercando di scegliere tra Zoom e Webex per la vostra azienda?

Con la crescente diffusione del lavoro da remoto, software per videoconferenze è indispensabile per la maggior parte dei team.

ma con le tonnellate di questi strumenti disponibili, da dove fare per cercare quello più adatto alle proprie esigenze?

Pensiamo che il confronto tra i due leader del mercato delle videoconferenze, Zoom e Webex, sia un buon punto di partenza.

E con l'aiuto del cast dello show "IT Crowd", dovreste essere in grado di fare presto la scelta giusta.

In questo articolo, Da fare un'analisi di Zoom Webex a confronto per aiutarvi a decidere quale di queste due app per videoconferenze è più adatta a voi. Inoltre, parleremo di come utilizzare le videoconferenze per la gestione dei progetti mentre lavorate da remoto .

Iniziamo!

Cos'è Zoom?

Aspettate... perché stiamo iniziando con "che cos'è Zoom?"

Se c'è una cosa che lo Reparto IT è noto per è la loro scrupolosità.

sai quanto Jen, il capo dell'IT, sia serio al riguardo!

{\an8}(Questo è "Sono un nerd", per quelli di noi che non conoscono il tedesco)

Ecco perché iniziamo a capire entrambi i servizi di videoconferenza prima di iniziare a confrontarli.

Ma se volete passare subito alla sezione del confronto, fate clic su qui .

per tutti gli altri, andiamo!

{\an8}Che cos'è Zoom, comunque?

Dalle telefonate di lavoro a distanza alle riunioni di gruppo ai tempi di COVID, Le funzionalità/funzione di Zoom sono semplici da utilizzare lo hanno reso uno strumento di videoconferenza popolare per tutti i tipi di utenti.

Fondata dall'attuale CEO di Zoom, Eric Yuan, nel 2011, la base di utenti di Zoom si aggirava intorno a 10 milioni nel dicembre 2019! Durante la pandemia del 2021, l'utilizzo è "zoomato" a nuovi livelli, con oltre 300 milioni di partecipanti giornalieri alle riunioni nell'aprile 2020!

Sì.

Il nostro team IT pensa: "Cosa è responsabile della crescita senza precedenti di Zoom?"

Ecco una panoramica di alcune delle funzionalità/funzione che lo hanno reso così popolare.

A. Riunioni e chattare con Zoom

L'app Zoom offre ai suoi utenti una comoda piattaforma di videoconferenza con la sua funzionalità/funzione di videochiamata.

In una videochiamata Zoom è possibile aggiungere fino a 1.000 partecipanti al video e visualizzarne contemporaneamente fino a 49 sul proprio schermo!

Durante la riunione online è anche possibile:

Utilizzare la funzionalità/funzione di condivisione di documenti e schermo per un rapido scambio di informazionicollaborazione Attivare la funzione " registrazione " per consentire a Zoom di trascrivere in diretta la riunione video

Aggiungere uno sfondo virtuale (si può tenere un'immagine del proprio programma televisivo preferito, come IT Crowd, come sfondo della chiamata!)

(si può tenere un'immagine del proprio programma televisivo preferito, come IT Crowd, come sfondo della chiamata!) Condurre sondaggi o sessioni di domande e risposte

Alzare la mano virtualmente

virtualmente Conducete una riunione all'interno di una riunione con la funzionalità "sala riunioni"

La qualità video e audio HD di Zoom migliorerà anche la vostra esperienza di videoconferenza, aiutandovi a conoscere meglio il vostro team, come il capo di Reynholm Industries , Douglas.

Inoltre, Zoom sta rafforzando il suo funzionalità/funzione di sicurezza e privacy per proteggersi da ospiti non invitati. Ad esempio, gli organizzatori di riunioni possono mettere in sicurezza la riunione con password e autenticazione a due fattori.

B. Sale Zoom

Le funzionalità di videoconferenza di Zoom sono utilissime quando si lavora da casa.

Ma Zoom non ha solo questo da offrire!

La funzionalità/funzione di Zoom Rooms vi aiuta a condurre riunioni virtuali quando tornate a lavorare da un ufficio

Zoom Rooms è il supporto software di Zoom per le sale conferenze aziendali.

È particolarmente utile quando voi e il vostro team siete nella sala conferenze dell'azienda e cercate di connettervi con un gruppo di persone al di fuori della sala, tutte insieme.

Ma a differenza del seminterrato dell'ufficio delle Industrie Reynholm, Zoom Rooms vi permette di:

Utilizzare sistemi di sale conferenze esistenti, come le apparecchiature Polycom, Cisco o Lifesize, per un supporto aggiuntivo

di sale conferenze esistenti, come le apparecchiature Polycom, Cisco o Lifesize, per un supporto aggiuntivo Connettersi con altri utenti di Zoom Rooms o Zoom attraverso la loro app desktop o telefonica

desktop o telefonica Condivisione di multipli schermi durante la chiamata

durante la chiamata Partecipazione a riunioni e condivisione di file con un tocco

Operare su un sistema **wireless

Utilizza lavagne online interattive che possono essere condivise con tutto il team durante le chiamate

che possono essere condivise con tutto il team durante le chiamate Gestione di tutte le sale Zoom da un'unica dashboard

Nota: _Questa funzionalità/funzione rivolta alle aziende prevede un costo di sottoscrizione di $$$a al mese per sala con una versione di prova gratuita di 30 giorni

Zoom è disponibile su:

Dispositivi mobili: Android e iOS

Desktop: Web, Windows e Mac

leggi il nostro approfondimento

e conoscere l'esperienza di le migliori alternative a Zoom qui.

Cos'è Webex?

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/07/image9-2.png pagina iniziale di webex /$$$img/

Se l'app Zoom è il bambino prodigio del mondo delle videoconferenze, Webex di Cisco è il nonno.

Fondata nel 1995, Webex è stata acquistata da Cisco nel 2007 per essere inclusa nell'estesa suite di videoconferenze e collaborazioni per la produttività di Cisco.

Nel marzo 2020, l'amministratore delegato di Cisco Chuck Robbins ha dichiarato che la piattaforma aveva registrato 5,5 miliardi di minuti di riunione !

e siamo sicuri che Jen abbia contribuito in buona parte a questo numero!

vi state chiedendo cosa distingue il Webex di Cisco dagli altri?

Ecco le sue due funzionalità/funzione chiave:

A. Riunioni Webex

Webex di Cisco offre tutte le funzionalità/funzione tipiche di un'app per videoconferenze, come condivisione dello schermo, audio e video in HD, funzioni di registrazione e altro ancora!

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/07/image28-1.png riunioni webex /$$$img/

Oltre alle normali funzionalità/funzione di videoconferenza, Cisco Webex consente anche di:

Aggiungere 10.000 persone per videoconferenza e guardare 25 video alla volta sul proprio schermo

per videoconferenza e guardare sul proprio schermo Scegliere quanti video si vogliono continuare a guardare

Utilizzare la funzionalità di condivisione dello schermo per ottenere spiegazioni dettagliate

per ottenere spiegazioni dettagliate Consultare " People insights " per leggere la storia di una persona con l'azienda, il suo ruolo e altre informazioni pubbliche

" per leggere la storia di una persona con l'azienda, il suo ruolo e altre informazioni pubbliche Ricevere le note trascritte della riunione via email

della riunione Registrare le riunioni con un solo clic e trovarle sotto la voce Registrazioni Webex sul sito Webex (è anche possibile archiviarle localmente)

B. Formazione Webex

Mentre le videoconferenze tradizionali sono perfettamente in grado di gestire la formazione a livello di reparto su piccola scala, Webex di Cisco consente di portare le sessioni a un livello superiore.

Webex Training è pensato per formatori ed educatori seri che lavorano con classi di dimensioni fino a 1000 persone alla volta.

Offre una serie di funzionalità intuitive, quali:

Possibilità di scegliere tra sessioni on-demand in diretta e pre-registrate

e Automazioni per semplificare il processo di correzione dei test

per semplificare il processo di correzione dei test funzioni e-Commerce come il pagamento per monetizzare la formazione

come il pagamento per monetizzare la formazione Supporto per 13 lingue come spagnolo, francese, giapponese e turco

Inoltre, i formatori possono sfruttare l'esperienza di settore di Cisco con l'ampio intervallo di risorse di supporto di Webex Training.

chissà, forse un giorno potrà aiutare l'ingegnere informatico Moss con la sua ortografia!

Cisco Webex è disponibile su:

Dispositivi mobili: Android e iOS

Desktop: Web, Windows e Mac

Zoom vs. Webex: 5 differenze per decidere quale sia la soluzione migliore per voi

Certo, Webex e Zoom offrono alcuni vantaggi evidenti rispetto ad alternative come Google Meet (precedentemente noto come Google Hangout) e Microsoft Teams.

ma a parte questo, sembrano entrambi abbastanza simili, giusto?

No, hanno le loro differenze!

ti chiedi quali siano?

I nostri esperti IT vi aiuteranno a individuare le differenze tra i due e a determinare quale strumento di videoconferenza scegliere!

quindi prendete un caffè e taggate con Moss e il suo team!

$$$a Differenza #1: iniziare una chiamata

Per quanto riguarda la facilità d'uso, Zoom e Cisco seguono strade diverse:

A. Zoom

Chiunque può partecipare a una riunione Zoom con un singolo link - non è necessario creare un account.

È la soluzione migliore per chi vuole connettersi con persone di altre aziende (senza utilizzare una piattaforma di collaborazione condivisa) o per chi deve effettuare una videochiamata dell'ultimo minuto.

B. Webex

Al contrario di Zoom, Webex può essere una seccatura quando si vuole partecipare a una riunione veloce.

Per partecipare a una chiamata Webex, è necessario:

Creare un account Webex

Verificarlo via email

Infine, effettuare l'accesso per partecipare a una riunione

Questo può far arrabbiare persone come Jen, a volte.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/07/image26.png

/$$$img/

Differenza #2: ospitare eventi

i video meeting online non sono l'unico utilizzo del software per videoconferenze, giusto?

Che ne dite di sessioni di formazione, apprendimento o programmi di sensibilizzazione della comunità che avete dovuto rimandare a causa della chiusura?

è possibile cancellarli tutti?

Beh, sai come la pensa Richmond, il goth del dipartimento IT:

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/07/image4-3.gif una persona che dice una cosa del genere è maledettamente maleducata /$$$img/

Fortunatamente, sia Zoom che Webex vantano alcune funzionalità/funzioni notevoli per ospitare eventi:

A. Zoom

Se volete un webinar senza problemi e senza fronzoli, scegliete Zoom.

È possibile:

Aggiungere fino a 10.000 persone come spettatori

come Etichettare fino a 100 persone come panelist

come Scegliere tra un webinar live o **on-demand

o **on-demand Dirigere il webinar con i controlli dell'host come silenziare/disattivare i partecipanti, promuoverli a panelisti e altro ancora

Una volta terminato l'evento, Zoom fornisce reportistica su registranti, partecipanti e altro per analisi dettagliate e follower.

Che si tratti di una videoconferenza per la formazione mensile sui progetti o di un programma di formazione online per il vostro dipartimento, Zoom Webinars è lo strumento perfetto per voi.

B. Webex

Un webinar Webex vi permette di aggiungere fino a 100.000 persone e di ottenere un supporto aggiuntivo, ad esempio:

Marketing dell'evento con un sito personalizzato per le registrazioni, inviti personalizzati e promemoria automatizzati

con un sito personalizzato per le registrazioni, inviti personalizzati e promemoria automatizzati Un produttore certificato Webex per offrire assistenza tecnica in tempo reale e consigli sulle best practice

per offrire assistenza tecnica in tempo reale e consigli sulle best practice Una sala prove virtuale per i partecipanti al panel per perfezionare la loro performance

Se l'hosting di esperienze online coinvolgenti e di grandi dimensioni è il vostro stile, Cisco Webex è la piattaforma che fa per voi!

Siamo certi che a Moss sarebbe piaciuto molto usare Cisco Webex, visto che ama fare un'entrata in grande stile:

Differenza #3: sicurezza

Nessuna recensione di prodotti per videoconferenze è completa senza un'analisi dettagliata delle loro politiche di sicurezza.

A. Zoom

Da fare, Zoom ha dovuto affrontare alcuni problemi di sicurezza, ma è stato veloce nell'introdurre funzionalità/funzione per risolverli. Infatti, all'inizio di aprile 2020, Zoom ha bloccato tutti i nuovi aggiornamenti per 90 giorni per risolvere i problemi di sicurezza per rispondere alle preoccupazioni sulla sua sicurezza .

Ora ha diverse nuove funzionalità/funzione di sicurezza, come:

Cifratura dei dati (anche senon ancora end-to-end)

(anche senon ancora end-to-end) Autenticazione a due fattori per chi vuole abilitarla

per chi vuole abilitarla Avvisi visivi quando un partecipante sta registrando la chiamata

quando un partecipante sta registrando la chiamata Sala d'attesa che può essere imposta dagli amministratori a livello di account o di chiamata

che può essere imposta dagli amministratori a livello di account o di chiamata Controlli dell'host per la condivisione di file o schermo e per la messa in attesa dei partecipanti

B. Webex

Sebbene Webex sia stato a lungo aggiunto ai preferiti delle industrie sanitarie e finanziarie (dove privacy e sicurezza sono molto importanti), non è stato esente da alcuni problemi, come menzionato nella sezione problemi noti della loro pagina web.

Tuttavia, Cisco sta continuamente affrontando e risolvendo questi problemi con funzionalità/funzioni quali:

crittografia end to end opzionale per ogni videoconferenza

opzionale per ogni videoconferenza Gestione flessibile delle password che può essere applicata in modo diverso da ciascun amministratore

che può essere applicata in modo diverso da ciascun amministratore Autorizzazioni per host e amministratori per concedere e revocare l'accesso a qualsiasi partecipante

per concedere e revocare l'accesso a qualsiasi partecipante Centri dati fisicamente sicuri

Nel complesso, sia Zoom che Cisco Webex offrono ragionevoli garanzie per la sicurezza degli utenti.

Ma nessuno dei due può salvare Moss da se stesso!

(Per Moss, è necessario qualcosa di ancora più avanzato di Zoom Webex .)

Differenza #4: Integrazioni

Se state già lavorando su uno strumento aziendale che gestisce i flussi di lavoro, ha senso trovare uno strumento di videoconferenza che si integri con esso.

perché?

Una funzionalità/funzione di integrazione nello strumento di videoconferenza risparmierà al team il lavoro richiesto per attivare/disattivare troppe finestre.

Sappiamo bene quanto questo esaurisca il nostro team leader preferito, Jen:

Sia Zoom che Webex si integrano con alcuni strumenti di collaborazione comuni e piattaforme di archiviazione cloud come Google Drive, Google Calendar e Microsoft OneDrive.

Tuttavia, ci sono anche altre integrazioni che sono uniche per ogni piattaforma di videoconferenza:

A. Zoom

ClickUp sono stati riuniti in modo adeguato

quali problemi ha incontrato il team durante il processo?

Quali sono i miglioramenti da apportare al prossimo progetto?

Discussioni di questo tipo aiutano a migliorare i processi di lavoro e, di conseguenza, ad aumentare il livello di soddisfazione del team produttività nei progetti futuri.

#

Conclusione

La scelta del giusto software di videoconferenza è ormai super essenziale per la maggior parte delle aziende.

Tra Zoom e Webex non c'è un chiaro vincitore: ogni app per videoconferenze è perfetta per esigenze specifiche.

Se siete una PMI, Zoom o Webex sono i più adatti a soddisfare le vostre esigenze una di queste alternative è quella giusta per voi.

Tuttavia, se volete organizzare grandi videoconferenze aziendali, scegliete Cisco Webex.

Ma il solo fatto di avere la giusta soluzione per le videoconferenze non vi farà diventare dei "maghi del progetto".

È necessario anche uno strumento di project management dedicato come ClickUp!

Dal monitoraggio degli obiettivi del progetto alle rapide chiamate Zoom, ClickUp è in grado di gestire qualsiasi sfida. Iscrivetevi oggi stesso a ClickUp e la produttività riunioni di project management che fanno andare avanti il vostro team: