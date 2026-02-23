Cara Menggunakan Manajemen Proyek Scrum untuk Tim Modern

Tantangan dalam penyelesaian proyek belum pernah sebesar ini. 🤯

Seorang pesaing meluncurkan fitur baru pada hari Selasa, dan pengguna Anda mengharapkan fitur tersebut sudah ada di antarmuka pengguna Anda pada hari Jumat. Klien menyisipkan perubahan-perubahan kecil di tengah proyek yang kemudian membesar seiring waktu, sehingga memperluas cakupan proyek melampaui batas yang realistis.

Tim internal juga tidak statis: Pengembang berpindah antar tim, pemilik proyek utama keluar (dan membawa serta pengetahuan institusional mereka), atau kontrak seorang freelancer berakhir secara tiba-tiba.

Sementara tenggat waktu semakin ketat, tekanan untuk menghasilkan proyek berkualitas justru semakin meningkat. ⏳

Untuk mengelola semuanya, Anda membutuhkan sistem yang cepat, memungkinkan Anda beradaptasi dengan cepat, dan menjaga agar anggota tim tetap selaras. Itulah tepatnya mengapa tim modern mengandalkan Manajemen Proyek Scrum.

Apa itu, dan bagaimana sebenarnya cara menggunakannya untuk mengelola proyek-proyek kompleks? Mari kita cari tahu!

Apa Itu Manajemen Proyek Scrum?

Scrum adalah kerangka kerja Agile untuk mengelola proyek-proyek kompleks dengan membaginya menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikelola.

Alih-alih mengerjakan seluruh proyek secara terus-menerus selama berbulan-bulan, tim Scrum bekerja dalam siklus 1-4 minggu yang disebut sprint, dengan fokus pada satu bagian.

Di akhir setiap sprint, Anda menyerahkan fitur-fitur yang sudah selesai sepenuhnya kepada pemangku kepentingan dan menggunakan umpan balik mereka untuk menyesuaikan prioritas untuk sprint berikutnya.

Pendekatan ini memungkinkan Anda beradaptasi dengan cepat saat persyaratan proyek berubah, mencegah anggota tim mengalami kelelahan, dan memastikan produk akhir sesuai dengan harapan pelanggan.

📌 Contoh: Bayangkan Anda sedang mengembangkan aplikasi pengiriman makanan. Pada sprint dua minggu pertama, para pengembang membuat antarmuka sederhana yang memungkinkan pengguna melihat menu satu restoran dan melakukan pemesanan. Di akhir sprint ini, para pemangku kepentingan meninjau fitur tersebut dan menyadari bahwa antarmuka pengguna (UI) tersebut membingungkan. Anda segera memprioritaskan perbaikan antarmuka pada sprint berikutnya, daripada tetap berpegang pada rencana awal untuk mengintegrasikan Google Maps.

Mengapa tim memilih kerangka kerja Scrum

Manajemen proyek tradisional—yang sering disebut Waterfall—bergantung pada rencana yang kaku dan linier. Anda mengumpulkan semua persyaratan di awal, menghabiskan berbulan-bulan dalam pengembangan, dan baru melihat produk jadi di akhir.

Ini adalah taruhan berisiko tinggi. Jika pasar berubah atau tujuan pemangku kepentingan berubah di tengah jalan, semua waktu dan anggaran yang telah dikeluarkan akan sia-sia.

Di sisi lain, metodologi Scrum mendorong pengembangan berulang. Metode ini mengalihkan fokus dari sekadar mengikuti rencana secara kaku ke pada penyampaian nilai bisnis yang sesungguhnya.

Inilah alasan mengapa proses Scrum penting bagi tim Anda:

Respons yang lebih cepat terhadap perubahan: Siklus yang singkat memungkinkan Anda beradaptasi dengan cepat untuk mengikuti persyaratan baru atau tren pasar

Prioritas produk yang dinamis: Anda mengevaluasi ulang Anda mengevaluasi ulang daftar tugas produk (product backlog ) di awal setiap sprint. Hal ini memastikan para pengembang selalu bekerja pada fitur-fitur bernilai tertinggi yang memberikan dampak terbesar

Pengiriman bertahap: Pengguna tidak perlu menunggu berbulan-bulan untuk rilis besar-besaran. Dengan merilis pembaruan fungsional setiap beberapa minggu, Anda dapat memberikan alat yang berguna kepada mereka lebih cepat dan melihat ROI yang langsung terasa

Peningkatan berkelanjutan: Pemeriksaan kualitas sudah terintegrasi dalam setiap siklus. Pengujian dilakukan sejak dini dan secara berkala, sehingga Anda dapat mendeteksi fitur yang bermasalah sebelum berubah menjadi bencana yang mahal

Lingkungan kolaboratif: Transparansi kerja secara real-time dan peran yang jelas menjaga semangat tim tetap tinggi dan komunikasi berjalan lancar

Kepuasan pelanggan yang lebih tinggi: Ketika klien melihat kemajuan setiap dua minggu dan menyadari bahwa masukan mereka benar-benar memengaruhi produk, tingkat kepercayaan mereka pun melonjak

👀 Tahukah Anda? Istilah “Scrum” berasal dari rugby. Sama seperti tim rugby yang berkumpul rapat untuk mengembalikan bola ke dalam permainan, tim Scrum bekerja dalam formasi yang rapat dan terkoordinasi untuk mendorong kemajuan proyek melalui upaya bersama. melalui World Rugby

Peran Utama dalam Scrum (dan Apa yang Sebenarnya Mereka Lakukan)

Tim Scrum adalah kelompok kecil yang multifungsi (biasanya terdiri dari sepuluh orang atau kurang). Bersama-sama, mereka memiliki semua keterampilan yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek—termasuk strategi produk, desain, pengembangan, pengujian, dan pengiriman.

Setiap tim Scrum terdiri dari tiga peran inti yang bertanggung jawab untuk mencapai hasil:

Pemilik Produk (PO)

Pemilik produk bertanggung jawab atas kesuksesan proyek dari sudut pandang bisnis. Mereka berperan sebagai jembatan utama antara pemangku kepentingan (seperti pelanggan atau pemimpin bisnis) dan tim.

Tugas utama mereka adalah mengelola daftar prioritas produk—menentukan fitur mana yang paling penting dan menetapkan urutan di mana tim akan mengembangkannya.

Scrum Master

Efektivitas tim Scrum sangat bergantung pada Scrum Master. Tugas mereka adalah membimbing tim dan memastikan semua anggota tetap berpegang pada teori Scrum, nilai-nilai Scrum, dan prinsip-prinsip Agile.

Mereka menangani hal ini dengan mengadakan rapat Scrum, membantu Product Owner mengelola backlog, dan mengatasi hambatan—seperti keterlambatan lisensi perangkat lunak atau ketergantungan pada tim lain—sehingga para pengembang dapat tetap fokus.

Tim pengembangan

Ini adalah tim lintas fungsi yang terdiri dari para profesional (pengembang, desainer, QA, dan penulis). Mereka mengambil item dari backlog dan mengubahnya menjadi peningkatan produk yang berfungsi pada akhir siklus.

Anggota tim Scrum bersifat mandiri. Mereka menentukan cara mengubah persyaratan Product Owner menjadi produk yang berfungsi tanpa perlu diawasi secara ketat setiap hari.

⭐ Bonus: Dalam Scrum, artefak adalah catatan pekerjaan Anda yang membuat kemajuan proyek terlihat. Artefak ini memberikan sumber informasi yang sama bagi semua orang mengenai apa yang perlu dibangun, apa yang sedang dikerjakan, dan apa yang sudah selesai. Ada tiga jenis artefak Scrum: Product backlog: Daftar tugas utama. Daftar ini mencakup setiap fitur, perbaikan bug, dan pembaruan yang diperlukan untuk produk. Selama produk tersebut masih ada, daftar ini tidak akan pernah benar-benar selesai

Sprint backlog: Daftar tugas spesifik untuk sprint saat ini. Daftar ini berisi tugas-tugas yang telah dijanjikan oleh tim untuk diselesaikan saat ini dan rencana untuk melakukannya

Increment: Ini adalah hasil kerja yang dihasilkan. Ini merupakan kumpulan semua tugas yang diselesaikan selama satu sprint dan sudah dalam kondisi siap digunakan

🧠 Fakta Menarik: Pada Februari 2001, 17 “anarkis organisasi” berkumpul di resor ski Snowbird di Utah untuk mencari cara kerja yang lebih baik. Mereka menghabiskan tiga hari untuk bermain ski, makan, dan berdiskusi. Hasilnya adalah “Manifesto Agile,” sebuah dokumen yang mengutamakan orang daripada proses dan mengubah dunia korporat selamanya.

Cara Mengelola Proyek dengan Scrum (Langkah demi Langkah)

Menjalankan proyek dengan Scrum berarti mengikuti siklus terstruktur yang dirancang untuk pengiriman dan perbaikan yang berkelanjutan

Di bawah ini, kami menjabarkan semua langkah untuk implementasi Scrum yang sukses.

Langkah 1: Buat dan prioritaskan daftar tugas produk Anda

Mulailah dengan mendefinisikan tujuan atau visi produk secara keseluruhan. Setiap item yang Anda tambahkan ke backlog harus secara langsung mendukung tujuan ini.

Untuk mengumpulkan item backlog produk, kumpulkan wawasan dari sumber-sumber utama seperti:

Umpan balik pelanggan: Identifikasi fitur baru dan masalah yang dihadapi melalui wawancara pengguna, tiket dukungan, dan survei

Permintaan pemangku kepentingan: Kumpulkan persyaratan bisnis tingkat tinggi dari pimpinan, tim penjualan, atau tim pemasaran

Wawasan dari sisi tim pengembangan: Identifikasi utang teknis, peningkatan infrastruktur yang diperlukan, atau perbaikan arsitektur

Analisis pesaing: Pantau pergeseran industri dan peluncuran fitur pesaing

Selanjutnya, bagi fitur-fitur kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil (alias user stories). Untuk memastikan perencanaan Anda realistis, perkirakan upaya yang diperlukan untuk setiap user story berdasarkan kinerja sebelumnya dan nilai tingkat kompleksitasnya menggunakan story points.

🎥 Pelajari cara menggunakan AI untuk membuat user stories Anda:

Setelah daftar tugas produk Anda siap, urutkan dari 1 hingga n, dengan 1 sebagai prioritas utama. Hal ini memastikan Anda selalu memilih tugas yang tepat untuk setiap sprint.

🔔 Pengingat Ramah: Jangan lupa untuk merapikan backlog Anda di akhir setiap siklus sprint. Artinya, hapus pekerjaan yang sudah selesai dan turunkan prioritas item-item tersebut saat tugas-tugas baru yang lebih penting muncul.

Meskipun Scrum mempermudah manajemen proyek, proses pembuatan daftar tugas produk (product backlog) itu sendiri bisa jadi rumit.

Permintaan dari berbagai tim dan pemangku kepentingan menumpuk dengan cepat. Karena semua orang menganggap permintaan mereka paling mendesak, menentukan prioritas bisa terasa mustahil. 🙄

ClickUp, Ruang Kerja AI Terintegrasi pertama di dunia, mengatasi hal ini dengan alat-alat yang mengotomatiskan dan menyederhanakan setiap aspek pengelolaan backlog.

Gunakan formulir ClickUp yang disesuaikan untuk menjalankan survei internal atau survei pengguna

Sebagai permulaan, gunakan ClickUp Forms untuk mengumpulkan permintaan fitur. Setiap pengiriman formulir secara otomatis membuat tugas di backlog Anda, dengan kolom seperti sumber, segmen pelanggan, dan area produk terisi secara otomatis. Hal ini menjaga proses penerimaan tetap rapi dan terstruktur.

Anda juga dapat secara manual mengubah setiap ide backlog menjadi Tugas ClickUp agar dapat dikerjakan oleh tim pengembang. Pisahkan ide tersebut menjadi subtugas, tambahkan deskripsi terperinci, pengguna, pengamat, tanggal jatuh tempo, dan Bidang Kustom agar semua konteks tetap terpusat di satu tempat.

Tetapkan poin sprint di Tugas ClickUp untuk menghitung kompleksitas backlog

Tambahkan poin sprint dan perkiraan waktu pada setiap tugas untuk mengukur kompleksitasnya. Anda dapat menjumlahkan poin dari subtugas untuk melihat total upaya yang diperlukan untuk sebuah fitur, sehingga memudahkan Anda untuk mengatur ulang daftar backlog.

Berbicara tentang prioritas—gunakan label Prioritas ClickUp yang diberi kode warna untuk menandai fitur yang perlu diperhatikan terlebih dahulu. Misalnya, Urgent (merah), High (oranye), Normal (biru), atau Low (abu-abu).

🚀 Keunggulan ClickUp AI: Percepat dan optimalkan proses backlog grooming dengan ClickUp Brain, asisten AI bawaan platform ini. ClickUp Brain menganalisis wawasan langsung dari tugas dan data historis Anda, sehingga Anda dapat menghemat waktu dalam mengelola backlog dan lebih fokus pada pengambilan keputusan strategis. Ajukan pertanyaan terkait ruang kerja, sprint, dan proyek untuk mendapatkan jawaban yang relevan dari ClickUp Brain Berikut cara Brain membantu memprioritaskan item backlog: Sarankan prioritas tugas: Bicaralah dengan Brain menggunakan bahasa Inggris sederhana untuk mengidentifikasi fitur yang mendesak atau penting. Tanyakan sesuatu seperti, “Sarankan lima tugas terpenting dari Daftar Backlog A,” dan Brain akan memeriksa tugas-tugas backlog, poin cerita, perkiraan waktu, dll., untuk menjawabnya

Tandai potensi hambatan: Minta Brain untuk menyoroti risiko, seperti item prioritas tinggi dengan perkiraan waktu yang lama tetapi tanpa subtugas, atau fitur yang akan dengan cepat menghabiskan sumber daya/anggaran Anda

Jangan pernah memasukkan data secara manual: Brain menggunakan Brain menggunakan AI kontekstual yang terintegrasi secara mendalam di ruang kerja Anda. Sistem ini secara otomatis merujuk pada daftar backlog, tugas, sprint sebelumnya, obrolan, tujuan, dokumen, dan lain-lain, tanpa Anda perlu mengunggah file atau menulis prompt dari awal. Sangat cocok untuk sesi grooming yang cepat

Langkah 2: Tentukan Tujuan Sprint Anda

Tujuan sprint adalah pernyataan tunggal dan ringkas yang mendefinisikan tujuan utama Anda untuk 1–4 minggu ke depan.

Artikel ini menjawab pertanyaan: “Mengapa kita menjalankan sprint ini?”

Tujuan yang efektif biasanya memenuhi kriteria SMART: spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan memiliki batas waktu.

✅ Contoh tujuan sprint yang kuat:

Memungkinkan pelanggan untuk berhasil menyelesaikan pembelian menggunakan kartu kredit

Kurangi waktu muat halaman beranda aplikasi seluler sebesar 20%

Sederhanakan proses onboarding agar pengguna baru dapat membuat profil pertama mereka dalam waktu kurang dari 2 menit

❌ Contoh tujuan sprint yang lemah:

Bersihkan daftar bug yang tertunda

Tingkatkan pengalaman pengguna

Tulis tiga email, buat halaman arahan, dan periksa analitik

Setiap Scrum Master bersertifikat tahu bahwa menetapkan tujuan sprint yang jelas—dan benar-benar meninjaunya kembali—adalah kunci keberhasilan proses pengembangan.

Namun, mengelola tujuan yang terpisah-pisah dalam alat dokumentasi tradisional sangat merepotkan.

ClickUp Docs memecahkan masalah ini dengan memungkinkan Anda menulis, menyimpan, dan berkolaborasi mengenai tujuan sprint langsung di dalam ruang kerja Anda. Anda dapat membuat dokumen khusus untuk menyimpan semua pernyataan tujuan Anda, beserta detail seperti sasaran, hasil kunci, metrik keberhasilan, dan item backlog terkait.

Atur format dan kolaborasikan tujuan sprint bersama tim Anda dengan mudah di ClickUp Docs

Anggota tim dapat langsung ikut serta dengan fitur pengeditan real-time untuk memberikan komentar dan menyempurnakan teks. Dengan riwayat versi, Anda dapat melacak setiap perubahan untuk melihat bagaimana tujuan tersebut berkembang, sementara kontrol berbagi mencegah pengeditan atau penimpaan yang tidak disengaja.

Selain itu, Anda dapat dengan mudah membagikan dokumen tujuan Anda kepada para pemangku kepentingan—atau bahkan menghubungkannya langsung ke tugas-tugas sprint Anda—agar semua orang tetap berada di halaman yang sama.

🚀 Keunggulan ClickUp AI: Kesulitan menulis tujuan sprint yang sempurna? Percepat prosesnya dengan AI Writer dari ClickUp Brain—buat pernyataan tujuan dari awal atau sempurnakan draf kasar Anda dalam hitungan detik. Misalnya, tempelkan pernyataan tujuan yang masih samar-samar ke Brain dan minta Brain untuk menyusun ulang menjadi hasil proyek yang terukur. Karena Brain memiliki pemahaman mendalam tentang tugas-tugas Anda, tim yang ada, sumber daya, dan konteks lainnya, Brain akan menyusun tujuan sprint yang efektif dan disesuaikan dengan kondisi bisnis Anda saat ini. Gunakan penulis AI ClickUp Brain untuk merumuskan tujuan sprint dengan lebih baik

Langkah 3: Rencanakan sprint berdasarkan kapasitas aktual

Mulailah dengan mengevaluasi kapasitas tim Anda untuk sprint mendatang. Kurangi waktu non-kerja seperti rapat harian, cuti, koordinasi dengan pemangku kepentingan, dan proyek yang tumpang tindih.

🔔 Ingat: Acara perencanaan sprint harus memperhitungkan jam kerja yang tersedia, bukan minggu kerja teoritis penuh 40 jam.

Selanjutnya, perhatikan kecepatan (velocity) dari sprint-sprint terakhir untuk menetapkan batas lingkup yang realistis. Misalnya, jika tim Anda rata-rata mencapai 30 story points dalam tiga sprint terakhir, targetkan angka yang sama (atau sedikit lebih rendah). Jangan mencoba memaksakan 50 poin hanya karena daftar tugas produk (product backlog) terlihat menggiurkan.

Terakhir, pilih tugas-tugas backlog teratas yang selaras dengan tujuan sprint Anda, lalu alokasikan tugas-tugas tersebut kepada tim pengembangan Anda berdasarkan keahlian dan ketersediaan masing-masing.

Kelola backlog dan sprint dalam satu platform dengan Perangkat Lunak Perencanaan Sprint ClickUp

Gunakan perangkat lunak perencanaan sprint ClickUp untuk mengelola proyek Scrum Anda dengan mudah.

Pertama-tama, buatlah folder ClickUp khusus untuk sprint yang sedang Anda rencanakan. Folder ini akan menjadi pusat pengelolaan untuk semua tujuan sprint, tugas, subtugas, dan umpan balik selama siklus berlangsung.

Pindahkan tugas dari product backlog ke folder ini untuk membuat sprint backlog Anda. Antarmuka seret dan lepas ClickUp memudahkan Anda mengatur tugas, memindahkannya antar folder/daftar, dan menyaringnya untuk kontrol yang lebih detail.

Gunakan Tampilan Beban Kerja ClickUp untuk melihat siapa yang sudah selesai atau masih tertinggal, dan dengan mudah seret dan lepas tugas untuk mengalokasikan ulang sumber daya

Saat membagikan tugas, gunakan Tampilan Beban Kerja ClickUp untuk memperhitungkan kapasitas real-time. Fitur ini menampilkan peta panas beban kerja setiap anggota tim selama sprint, menyoroti siapa yang kurang dimanfaatkan, siapa yang sudah mencapai batasnya, dan siapa yang kelebihan beban.

Anda juga dapat mengatur urutan sprint secara cerdas menggunakan Fitur Ketergantungan ClickUp. Misalnya, hubungkan tugas dengan hubungan “Menunggu” atau “Menghalangi” sehingga tampilan Gantt atau Papan Anda menampilkan jalur kritis—seperti ketika desain antarmuka pengguna (UI) menghalangi implementasi frontend.

Hemat waktu dalam tugas administratif dengan Otomatisasi Sprint ClickUp

Tapi tahukah Anda apa yang benar-benar memudahkan pekerjaan seorang manajer proyek? Scrum, ya, tapi juga Fitur Otomatisasi Sprint dari ClickUp!

Mereka menghilangkan pekerjaan administratif yang membosankan dari pundak Anda sehingga Anda tidak perlu lagi secara manual menugaskan tugas, mengejar pembaruan, dan stres soal perencanaan sprint.

Berikut adalah beberapa otomatisasi sprint yang bisa Anda coba:

Buat sprint berikutnya secara otomatis saat sprint saat ini berakhir

Pindahkan tugas-tugas yang tumpah ke sprint baru dan atur ulang statusnya

Tandai sprint sebagai Selesai setelah semua status tugas berubah menjadi Selesai

Arsipkan sprint lama agar ruang kerja Anda tetap rapi

💡 Tips Pro: Gunakan Otomatisasi Sprint untuk tugas-tugas berbasis aturan—tetapi tambahkan ClickUp Super Agent untuk mengelola hal-hal yang tidak bisa ditangani oleh aturan. Sementara otomatisasi bereaksi terhadap pemicu, Super Agent adalah rekan tim AI Anda yang memahami tujuan sprint, menganalisis beban kerja dan kemajuan, mengidentifikasi risiko sejak dini, serta merekomendasikan langkah selanjutnya. Tugaskan satu Super Agent untuk memantau kesehatan sprint sehingga Anda tidak hanya bekerja lebih cepat—tetapi juga membuat keputusan yang lebih cerdas di setiap sprint. Percepat alur kerja dengan Super Agents yang sadar konteks di ClickUp

Langkah 4: Adakan rapat harian untuk menjaga kelancaran kerja

Jadwalkan rapat Scrum harian (atau standup) untuk meningkatkan kolaborasi tim dan memastikan pekerjaan terus berjalan. Ini adalah sesi sinkronisasi singkat selama 15 menit untuk memeriksa kemajuan tim dan menyesuaikan rencana untuk 24 jam ke depan.

Dalam rapat standup, anggota tim biasanya menjawab tiga pertanyaan:

Apa yang telah saya capai sejak pertemuan terakhir?

Apa agenda saya hari ini?

Apakah ada halangan yang menghalangi saya?

Jika seorang anggota tim melewatkan sinkronisasi langsung atau jika ada hambatan teknis yang memerlukan penjelasan lebih rinci, gunakan ClickUp Clips untuk memberikan konteks secara instan.

Rekam dan bagikan tangkapan layar, jendela aplikasi, atau tab browser dengan mulus di dalam tugas menggunakan Clips dari ClickUp

Fitur berbagi layar ini memungkinkan Anda merekam layar dan suara, menambahkan cap waktu untuk navigasi yang mudah, serta mengubah klip tersebut langsung menjadi tugas bagi orang yang perlu memperbaiki masalah tersebut.

Ini adalah cara yang jauh lebih cepat untuk melaporkan bug atau menjelaskan solusi daripada menulis email yang panjang dan membingungkan.

Anda juga dapat memulai ClickUp SyncUp dadakan untuk bertemu dengan rekan tim Anda, langsung dari ClickUp Chat. Bagikan layar Anda, minta AI Notetaker merekam panggilan tersebut untuk Anda, dan dapatkan catatan rapat yang berorientasi pada tindakan sehingga diskusi dapat diterjemahkan menjadi pekerjaan nyata.

Langkah 5: Serahkan hasil peningkatan pada akhir sprint

Pada akhir setiap sprint, tim harus menyerahkan sebuah increment atau bagian proyek yang dapat digunakan.

Pada tahap ini, Anda harus memprioritaskan "selesai" daripada "sempurna." Memiliki satu fitur yang sepenuhnya berfungsi jauh lebih berharga daripada lima fitur yang baru selesai 90%.

Untuk memastikan semua orang sepakat mengenai apa yang dimaksud dengan "selesai", buatlah definisi "selesai" terlebih dahulu. Hal ini mencakup kriteria kualitas yang harus dipenuhi oleh setiap tugas sebelum dianggap sebagai bagian dari increment.

📌 Contohnya:

Semua uji unit harus lulus dengan cakupan kode 95%

Setidaknya dua rekan kerja harus meninjau kode sebelum deployment akhir

Tingkat keterbacaan konten sebaiknya berada di antara tingkat 7 dan 8

Dan jika Anda tidak ingin mengembangkan proyek Scrum dari awal? Coba gunakan Template Manajemen Agile Scrum dari ClickUp untuk menghadirkan fitur yang sepenuhnya berfungsi dengan lebih cepat.

Dapatkan templat gratis Gunakan Template Manajemen Agile Scrum ClickUp untuk mengikuti metodologi Agile Scrum standar

Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Lacak kemajuan proyek menggunakan 30 status berbeda seperti Terbuka, Lulus, Dalam Peninjauan, Siap untuk Peluncuran, dll.

Beralih di antara enam tampilan kustom seperti Kanban Board, Daftar, Tabel, dll., untuk mengelola tugas, sprint, dan daftar tugas produk dengan lebih baik

Gunakan panduan Scrum “Cara Memulai” untuk memaksimalkan penggunaan templat ini

🚀 Keunggulan ClickUp AI: Di ClickUp, setiap Super Agent dirancang untuk fungsi yang spesifik. Codegen Agent, misalnya, berfokus secara eksklusif pada implementasi. Ia bekerja berdasarkan tugas yang jelas, memahami dokumen terkait, dan tetap fokus pada penulisan kode. Ia tidak meninjau hasil kerjanya sendiri atau memutuskan kesiapan rilis. Pemisahan tersebut dilakukan dengan sengaja. Saat Agen Codegen sedang menerapkan perubahan, agen lain dapat beroperasi secara paralel. Salah satunya dapat menghasilkan uji unit dan uji integrasi. Yang lain dapat memperbarui dokumentasi. Yang lain lagi dapat mengidentifikasi risiko atau hambatan. Semua ini terjadi dalam konteks bersama yang sama.

Langkah 6: Tinjau hasil bersama pemangku kepentingan

Sprint review adalah acara Scrum yang diadakan di akhir setiap sprint, di mana tim bertemu dengan pemangku kepentingan proyek untuk mendemonstrasikan hasil sprint.

Inilah yang terjadi selama tinjauan sprint:

Pemilik produk meninjau tujuan sprint dan menjelaskan item backlog mana yang telah diselesaikan

Tim pengembangan mendemonstrasikan perangkat lunak atau fitur yang sudah berfungsi

Anda mengambil wawasan, masukan, dan ide-ide baru yang dikumpulkan selama demo, lalu mengubahnya menjadi tugas-tugas baru untuk siklus berikutnya

Klien dapat memberikan umpan balik langsung pada aset sprint menggunakan ClickUp Proofing

Daripada mengandalkan komentar lisan yang tidak jelas atau rantai email yang panjang, gunakan fitur proofing dan anotasi ClickUp.

Pemangku kepentingan dapat memberikan umpan balik langsung pada peningkatan produk—baik itu mockup desain, demo video, atau tangkapan layar fitur baru. Mereka dapat menandai area tertentu dan menambahkan komentar untuk menugaskan tugas umpan balik.

Langkah 7: Lakukan retrospektif dan lakukan penyesuaian

Meskipun tinjauan sprint berfokus pada produk, retrospektif sprint sepenuhnya berfokus pada proses. Di sinilah Anda mengumpulkan masukan tim mengenai hal-hal yang menghambat kemajuan dan cara meningkatkan pengembangan fitur pada sprint berikutnya.

📌 Misalnya, jika Anda mengalami kesulitan karena proses pengujian yang lambat, Anda perlu menyelidiki lebih dalam untuk mengetahui apakah hal itu disebabkan oleh kurangnya alat, ketersediaan penguji yang terbatas, atau hanya alokasi pekerjaan yang buruk.

Pilih kartu dari kategori AI, Kustom, Sprint, dan Tabel untuk menyesuaikan dasbor ClickUp Anda

Tingkatkan sesi retrospektif Anda dengan wawasan kinerja tim secara real-time melalui ClickUp Dashboards. Pilih dari lebih dari 20 jenis kartu untuk memvisualisasikan keselarasan Scrum, kedisiplinan proses, dan kesehatan tim secara keseluruhan.

Di antaranya:

🚀 Keunggulan ClickUp AI: Tambahkan Kartu AI ke dasbor sprint Anda untuk analisis instan dan wawasan yang lebih tajam, disajikan dalam bahasa alami. Misalnya, Kartu AI Team StandUp dapat merangkum aktivitas terbaru untuk menyoroti hambatan yang berulang, sementara Ringkasan Eksekutif AI memberikan gambaran umum tingkat tinggi mengenai kondisi tim Anda. Rangkum pencapaian, identifikasi hambatan, atau buat daftar langkah selanjutnya dari dasbor Anda menggunakan Kartu AI di Dasbor ClickUp

Praktik Terbaik dalam Manajemen Proyek Scrum

Ikuti praktik Scrum di bawah ini untuk lebih selaras dengan metodologi Agile dan meningkatkan proses pengembangan perangkat lunak:

Dorong otonomi tim: Berikan wewenang kepada para pengembang untuk memutuskan cara mengatasi masalah teknis. Tim yang mandiri lebih inovatif, bertanggung jawab, dan fleksibel

Selalu pertahankan peran Scrum: Patuhi peran yang telah ditetapkan, yaitu Product Owner, Scrum Master, dan Pengembang. Tumpang tindihnya tanggung jawab ini dapat menimbulkan kebingungan, memperlambat pengambilan keputusan, dan melemahkan efektivitas kerangka kerja ini

Biarkan anggota tim beradaptasi dengan Scrum: Harapkan penurunan produktivitas sementara saat tim belajar kebiasaan baru. Berikan beberapa sprint agar tim dapat menemukan ritme mereka

Terapkan Scrum di awal proyek: Selesaikan terlebih dahulu milestone yang sedang berjalan, lalu manfaatkan awal yang baru dari proyek baru untuk beralih ke Scrum

📮 Wawasan ClickUp: 24% pekerja mengatakan tugas-tugas yang berulang menghalangi mereka untuk melakukan pekerjaan yang lebih bermakna, dan 24% lainnya merasa keterampilan mereka tidak dimanfaatkan sepenuhnya. Itu berarti hampir setengah dari tenaga kerja merasa terhambat secara kreatif dan kurang dihargai. 💔 ClickUp membantu mengalihkan fokus kembali ke pekerjaan yang berdampak besar dengan agen AI yang mudah diatur, yang mengotomatiskan tugas-tugas berulang berdasarkan pemicu. Misalnya, ketika sebuah tugas ditandai sebagai selesai, Agen AI ClickUp dapat secara otomatis menetapkan langkah berikutnya, mengirim pengingat, atau memperbarui status proyek, sehingga Anda terbebas dari tindak lanjut manual. 💫 Hasil Nyata: STANLEY Security berhasil mengurangi waktu yang dihabiskan untuk membuat laporan hingga 50% atau lebih dengan alat pelaporan yang dapat disesuaikan dari ClickUp—sehingga tim mereka dapat lebih fokus pada peramalan daripada pada pemformatan.

Kesalahan Umum dalam Scrum (dan Cara Menghindarinya)

Berikut adalah empat kesalahan umum yang sering dilakukan oleh praktisi Scrum, beserta solusinya yang mudah:

Kesalahan umum dalam Scrum Cara menghindarinya Mengatur tim secara berlebihan Jadilah pemimpin yang melayani. Percayalah pada keahlian tim Anda dan fokuslah pada menghilangkan hambatan Melewatkan sesi retrospeksi sprint Lakukan retrospeksi di akhir setiap sprint, terlepas seberapa sibuk Anda. Pastikan setidaknya satu perbaikan dimasukkan ke dalam sprint berikutnya Menganggap Scrum harian sebagai laporan kemajuan Laporkan kemajuan, tetapi manfaatkan juga waktu tersebut untuk mendiskusikan dan mengoordinasikan pekerjaan Anda untuk 24 jam ke depan Membebani sprint Selalu analisis kapasitas dan kecepatan tim sebelum membagikan tugas untuk sebuah sprint

Scrum vs. Agile vs. Kanban vs. Scrumban

Jika Anda baru mengenal metodologi Agile, mudah untuk membingungkan keempat istilah ini. Meskipun semuanya berkaitan dengan manajemen proyek, ketiganya memiliki perbedaan yang signifikan:

Agile: Sebuah filosofi atau pola pikir yang mengutamakan orang daripada alat dan berfokus pada respons terhadap perubahan daripada mengikuti rencana yang kaku

Scrum: Kerangka kerja terstruktur untuk mengadopsi metodologi Agile dalam tim Anda. Anda bekerja dalam siklus pendek (sprint) alih-alih mencoba menangani seluruh proyek pengembangan perangkat lunak sekaligus

Kanban: Metode manajemen alur kerja visual yang menggunakan kartu (seperti catatan tempel) untuk menampilkan pekerjaan yang belum selesai, sedang dikerjakan, dan sudah selesai

Scrumban: Pendekatan hibrida yang menggabungkan rapat dan peran Scrum dengan papan bergaya Kanban untuk alur kerja yang berkelanjutan

Kapan Scrum Paling Efektif (Dan Kapan Tidak)

Scrum membuat hidup—dan proyek—menjadi lebih mudah. Namun, ada kalanya Scrum justru lebih merugikan daripada menguntungkan.

✅ Gunakan Scrum jika:

Anda sedang mengerjakan proyek yang kompleks dengan persyaratan yang sangat tidak pasti atau perubahan yang sering terjadi

Anda memerlukan masukan dari pemangku kepentingan sejak awal untuk memandu perjalanan proyek Anda

Anda mengelola tim yang terdiri dari 10 orang atau kurang

Anggota tim Anda memiliki wewenang untuk mengambil keputusan

Anda mengelola pekerjaan kreatif atau inovatif

❌ Hindari Scrum jika:

Alur kerja Anda bersifat berulang dan dapat diprediksi

Anda bekerja di lingkungan yang reaktif di mana Anda tidak dapat merencanakan pekerjaan sebelumnya (misalnya, tim dukungan)

Anda memiliki tim yang beranggotakan lebih dari 10 orang dan tersebar di berbagai departemen

Anda memiliki ruang lingkup proyek, jadwal, atau anggaran yang sangat kaku

Anggota tim Anda tidak diberi wewenang untuk mengambil keputusan

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Manajemen proyek Scrum adalah kerangka kerja yang membantu membagi proyek besar dan kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil agar dapat dieksekusi dengan lebih cepat. Alih-alih mencoba menyelesaikan semuanya sekaligus, tim bekerja dalam siklus pendek selama satu hingga empat minggu (yang disebut sprint) untuk segera merilis hasil kerja dan mengumpulkan umpan balik.

Agile adalah filosofi atau pola pikir yang menekankan fleksibilitas dan peran manusia. Scrum adalah kerangka kerja spesifik dan terstruktur yang digunakan untuk menerapkan filosofi Agile tersebut.

Tiga peran inti adalah: Product Owner (mengelola backlog dan nilai bisnis), Scrum Master (membimbing tim dan mengatasi hambatan), dan Tim Pengembangan (para ahli yang sebenarnya membangun increment).

Sprint biasanya berlangsung antara satu hingga empat minggu. Kuncinya adalah konsistensi. Menjaga durasi siklus tetap stabil membantu tim menemukan ritme yang dapat diprediksi dan memudahkan perkiraan kapasitas untuk sprint-sprint mendatang.

Mulailah dengan visi produk Anda, lalu kumpulkan permintaan dari pelanggan, pemangku kepentingan, dan tim pengembang. Pisahkan permintaan tersebut menjadi user stories dan urutkan berdasarkan prioritas dari yang paling penting hingga yang paling tidak penting, sehingga Anda selalu menangani tugas-tugas bernilai tinggi terlebih dahulu.

Tujuan sprint adalah tujuan yang jelas, ringkas, dan terdiri dari satu kalimat yang mendefinisikan apa yang ingin dicapai oleh tim pada akhir siklus.

Tim manajemen proyek Scrum menggunakan perkiraan waktu dan poin cerita untuk memperkirakan beban kerja. Perkiraan waktu menunjukkan berapa jam yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu tugas, sedangkan poin cerita adalah peringkat yang diberikan kepada setiap tugas. Semakin tinggi poinnya, semakin kompleks tugas tersebut.

Tentu saja. Tim mana pun yang menghadapi persyaratan yang kompleks dan terus berubah—seperti tim pemasaran, SDM, atau perencanaan acara—dapat menggunakan Scrum untuk menyelesaikan pekerjaan lebih cepat, tetap fleksibel, dan meningkatkan kolaborasi tim melalui siklus iteratif.

Untuk menjalankan Scrum secara efektif, Anda memerlukan platform yang dapat mengelola backlog, sprint, dan pelaporan. ClickUp adalah pilihan terbaik karena mengintegrasikan fitur-fitur Scrum—seperti manajemen backlog, acara Scrum, dasbor sprint, otomatisasi, dan AI bawaan—langsung ke ruang kerja Anda untuk pengalaman yang lancar.

Dalam Scrum, kesuksesan tidak diukur dari berapa banyak tugas atau sprint yang diselesaikan. Kesuksesan diukur berdasarkan kualitas dan kelengkapan setiap increment, kecepatan tim, serta seberapa baik fitur yang diserahkan diterima oleh para pemangku kepentingan.