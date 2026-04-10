Cara Membuat Portofolio Kreator UGC yang Menarik Perhatian

Dengan perkiraan belanja iklan untuk kreator di AS mencapai $37 miliar, merek-merek kini lebih banyak berinvestasi dalam konten kreator daripada sebelumnya. Namun, banyak kreator masih kehilangan peluang kerja sama karena mereka tidak memiliki portofolio yang rapi dan profesional yang menunjukkan kepada merek apa yang sebenarnya dapat mereka lakukan.

Panduan ini akan memandu Anda langkah demi langkah tentang cara membuat portofolio kreator UGC, apa saja yang perlu dimasukkan ke dalamnya, di mana menyimpannya, dan cara memperbaruinya seiring pertumbuhan Anda. Kami juga membahas bagaimana ClickUp dapat membantu Anda mengatur konten, proposal, dan aset portofolio Anda di satu tempat. 📚

Apa Itu Portofolio Kreator UGC?

Portofolio kreator UGC adalah kumpulan konten terkurasi yang Anda buat untuk merek atau sebagai karya spekulatif guna menunjukkan jenis konten yang dapat Anda hasilkan. Portofolio ini dapat mencakup demo produk, video testimonial, foto gaya hidup, dan klip siap tayang. Lebih dari sekadar galeri, portofolio ini merupakan alat pemasaran yang membantu merek menilai kualitas konten, kesesuaian dengan niche, gaya, dan profesionalisme Anda dengan cepat.

Anda juga tidak perlu kolaborasi berbayar dengan merek untuk membangunnya. Jika Anda baru memulai, karya spesifik yang kuat tetap dapat menunjukkan kepada merek apa yang mampu Anda lakukan.

Perbedaannya dengan profil media sosial

Grid Instagram Anda bukanlah portofolio Anda. Begitu pula dengan halaman TikTok Anda. Portofolio adalah dokumen yang disusun secara terkurasi dan terencana, yang menunjukkan kepada merek persis apa yang mereka butuhkan untuk melihat agar mereka setuju.

Aspek Profil media sosial Portofolio kreator UGC Tujuan Bangun audiens Dapatkan kesepakatan dengan merek Konten Semua yang Anda posting Karya terbaik dan paling relevan Anda Format Bergantung pada platform Fleksibel dan mudah dibagikan Audiens Pengikut Manajer merek dan pemasar Kontrol Terbatas Sepenuhnya di tangan Anda

Apa yang Harus Disertakan dalam Portofolio UGC Anda

Anda tidak perlu menampilkan segala hal kepada merek. Anda hanya perlu menampilkan hal-hal yang tepat, disusun dengan jelas. Portofolio yang berantakan justru lebih merugikan daripada menguntungkan. Merek-merek sibuk, dan jika mereka harus bersusah payah mencari hal-hal yang penting, mereka akan beralih ke yang lain. Berikut adalah hal-hal yang harus dimiliki oleh setiap portofolio UGC yang solid.

Biografi singkat dan bidang keahlian Anda

Jelaskan dalam dua atau tiga kalimat: siapa Anda, jenis konten apa yang Anda buat, dan untuk siapa Anda membuatnya. Merek harus dapat mengetahui dalam hitungan detik apakah Anda cocok untuk mereka.

Anggaplah ini sebagai presentasi singkat Anda dalam bentuk tertulis, yang jelas, spesifik, dan tanpa basa-basi.

Contoh konten terbaik Anda

Pilih tiga hingga enam karya yang mewakili karya terbaik Anda. Prioritaskan variasi format, seperti video, foto, unboxing, dan testimonial, namun pastikan tetap relevan dengan niche yang Anda tawarkan.

Jika Anda ingin menjalin kerja sama dengan merek perawatan kulit, prioritaskan konten perawatan kulit, bukan video perjalanan Anda yang dibuat enam bulan lalu.

Kolaborasi merek sebelumnya

Jika Anda pernah bekerja sama dengan merek sebelumnya, tunjukkanlah. Kolaborasi sekecil apa pun pun dihitung. Tambahkan logo mereka atau sebutkan nama mereka untuk membangun kredibilitas dengan cepat.

Statistik dan metrik kinerja

Jumlah penayangan, tingkat keterlibatan, klik, durasi tontonan, penyimpanan, atau konversi semuanya dapat membantu memperkuat portofolio Anda. Tidak semua kreator memiliki akses ke data kinerja lengkap, terutama untuk karya yang belum dibayar atau masih dalam tahap awal, jadi bagikan angka-angka terbaik yang Anda miliki. Metrik membuat presentasi Anda terasa lebih kredibel dan memberikan merek sesuatu yang konkret untuk dievaluasi.

Tarif dan layanan Anda

Penjelasan singkat mengenai layanan dan tarif awal Anda akan menghemat waktu dan menempatkan Anda sebagai seorang profesional. Anda dapat mencantumkan hasil kerja seperti satu video pendek, tiga foto produk, atau paket konten bulanan.

Anda tidak perlu mencantumkan harga lengkap untuk semua hal. Bahkan tarif awal atau catatan bahwa tarif tersedia atas permintaan sudah cukup untuk memulai percakapan.

Ajakan bertindak yang jelas

Akhiri dengan tindakan spesifik yang ingin Anda lakukan selanjutnya. Kirim email kepada Anda, jadwalkan panggilan, atau isi formulir. Buatlah menjadi satu langkah, bukan lima. Semakin mudah Anda membuatnya untuk menghubungi Anda, semakin besar kemungkinan mereka benar-benar melakukannya.

📮 Wawasan ClickUp: Hanya 39% responden survei kami yang mengatakan bahwa file, catatan, dan dokumen mereka terorganisir dengan baik. Bagi kebanyakan orang, informasi sering tersimpan di berbagai tempat: aplikasi obrolan, email, penyimpanan cloud, dan alat manajemen data. Upaya mental untuk mengingat di mana sesuatu disimpan bisa sama melelahkannya dengan tugas itu sendiri. Fitur Pencarian Perusahaan di ClickUp menyediakan bilah pencarian tunggal yang memungkinkan Anda mengakses tugas, dokumen, dan percakapan dari satu titik masuk. Butuh wawasan spesifik? Tanyakan kepada ClickUp Brain, dan ia akan segera mengumpulkan detail yang paling relevan. Alih-alih mencoba mengingat kembali konteks dari ingatan, orang dapat kembali ke pekerjaan dengan kejelasan dan momentum yang tetap terjaga.

Cara Memilih Contoh Portofolio UGC yang Tepat

Menjadi selektif adalah hal yang membedakan portofolio yang efektif dengan portofolio yang sekadar terlihat ramai. Tujuannya adalah untuk menunjukkan keragaman tanpa kehilangan relevansi. Berikut cara memilih contoh karya yang tepat untuk portofolio kreator UGC Anda:

Tampilkan karya terbaik Anda terlebih dahulu, bukan yang terbaru, karena kesan pertama lebih penting daripada urutan waktu.

Sesuaikan contoh karya Anda dengan industri atau jenis merek yang Anda ajak bekerja sama; merek kebugaran tidak perlu melihat konten makanan Anda

Sertakan berbagai format jika memungkinkan; video, foto, dan konten tertulis menunjukkan keragaman dan fleksibilitas Anda

Buatlah dua atau tiga karya spesifik untuk merek yang benar-benar Anda sukai dan gunakan, terutama jika Anda baru memulai

Jika Anda bekerja di berbagai bidang, memiliki satu portofolio utama dan membuat versi yang lebih kecil dan disesuaikan untuk kategori merek tertentu juga dapat membantu

Di mana Anda dapat menghosting portofolio Anda

Memilih platform yang tepat untuk menampung portofolio Anda lebih penting daripada yang dibayangkan kebanyakan kreator. Portofolio terbaik di dunia pun tidak akan berguna jika tersembunyi di dalam folder Google Drive yang berantakan atau membutuhkan tiga kali klik untuk membukanya.

Anda menginginkan sesuatu yang rapi, mudah dibagikan, dan bahkan lebih mudah diperbarui. Berikut ini adalah ringkasan singkat mengenai pilihan Anda.

Platform Cocok untuk Kelebihan Kekurangan ClickUp Pemula dan kreator yang terorganisir Tata letak yang rapi, mudah diperbarui, tautan yang dapat dibagikan, gratis untuk memulai, dan terlihat profesional Ada sedikit kurva pembelajaran jika Anda baru memulainya Situs web pribadi Pembuat konten yang sudah mapan Kontrol penuh, sangat dapat disesuaikan Membutuhkan lebih banyak waktu dan uang untuk menyiapkannya PDF Presentasi singkat Mudah dikirim, berfungsi secara offline Sulit diperbarui, tidak interaktif Google Sites Pemula Gratis, sederhana, tidak perlu coding Tampilannya sederhana, kontrol desainnya terbatas

Bagi kreator yang menginginkan platform yang mudah dibuat, diperbarui, dan dibagikan, ClickUp adalah pilihan yang tepat. Platform ini menyediakan tautan yang dapat dibagikan yang bisa Anda sertakan dalam email proposal, tata letak yang rapi tanpa memerlukan keahlian desain, serta cara sederhana untuk memperbarui portofolio Anda setiap kali karya Anda berkembang.

Cara Mempresentasikan Portofolio Anda Saat Melakukan Presentasi

Anda telah membuat portofolio tersebut. Kini, Anda perlu menampilkannya kepada orang yang tepat dengan cara yang jelas dan profesional. Cara Anda mempresentasikannya sama pentingnya dengan isi portofolio itu sendiri. Presentasi yang kuat harus singkat, spesifik, dan memudahkan merek untuk memahami mengapa Anda cocok untuk mereka.

Mulailah dengan menjelaskan mengapa Anda cocok

Jangan buka email penawaran Anda dengan kalimat, ‘Hai, saya seorang kreator UGC yang sedang mencari kolaborasi.’ Semua orang mengatakan hal itu. Sebaliknya, sebutkan hal spesifik tentang merek tersebut, produk yang pernah Anda gunakan, kampanye yang Anda perhatikan, atau nilai yang mereka anut.

Dua kalimat yang menggambarkan konteks yang sebenarnya sudah sangat membantu bahkan sebelum Anda membagikan tautan tersebut.

Jaga agar email tetap singkat

Manajer merek menerima puluhan proposal setiap minggu. Email Anda tidak perlu menjelaskan semuanya; itulah fungsi portofolio.

Perkenalkan diri Anda, bagikan satu atau dua statistik atau contoh yang relevan, sertakan tautan portofolio Anda, dan jelaskan apa yang Anda harapkan mereka lakukan selanjutnya. Itu saja.

Pastikan tautan tersebut tidak terlewatkan

Jangan letakkan tautan portofolio Anda di bagian bawah paragraf yang panjang. Letakkan di bagian depan dan tengah, dengan label yang jelas seperti ‘Ini portofolio saya’ atau ‘Lihat karya terbaru saya.’

Semakin sedikit klik yang dibutuhkan untuk mencapainya, semakin baik.

Ikuti perkembangan selanjutnya sekali

Jika Anda tidak mendapat balasan dalam lima hingga tujuh hari, kirimkan satu pesan tindak lanjut. Buatlah pesan yang singkat, ramah, dan langsung ke intinya. Sebutkan email awal Anda, tanyakan apakah mereka sudah sempat melihat karya Anda, dan biarkan pintu tetap terbuka.

Setelah itu, lanjutkan ke yang lain. Mengejar sebuah merek lebih dari dua kali jarang membawa hasil yang baik.

🚀 Keunggulan ClickUp: Jangan pernah melewatkan tindak lanjut dengan ClickUp Automations. Buat tugas untuk setiap merek yang Anda ajak kerja sama dan tetapkan tanggal jatuh tempo tujuh hari ke depan. Kemudian gunakan pembuat otomatisasi untuk memicu perubahan status atau pemberitahuan kotak masuk saat tanggal jatuh tempo tiba, yang pada dasarnya merupakan pengingat bawaan untuk mengirimkan tindak lanjut Anda. Biarkan ClickUp Automations yang mengingatkan Anda agar tetap konsisten tanpa beban mental

Lacak siapa saja yang sudah Anda ajak bekerja sama

Langkah ini sering terlewatkan, tetapi sangat berpengaruh. Mencatat upaya pemasaran Anda membantu Anda menghindari mengajukan proposal ke merek yang sama dua kali, melewatkan tindak lanjut, atau kehilangan momentum dalam percakapan yang sedang berjalan baik. Seiring waktu, hal ini juga membantu Anda mengidentifikasi pola, seperti niche mana yang lebih sering merespons atau versi portofolio mana yang menghasilkan hasil yang lebih baik.

Portofolio bukanlah sesuatu yang Anda buat sekali lalu dilupakan begitu saja. Para kreator yang secara konsisten mendapatkan kesepakatan memperlakukan portofolio mereka seperti dokumen yang terus berkembang, yang tumbuh dan membaik seiring dengan perkembangan mereka. Membiarkan portofolio menjadi usang adalah salah satu cara termudah untuk kehilangan kesepakatan yang hampir pasti Anda menangkan.

Memperbarui contoh karya Anda

Tinjau portofolio Anda setiap satu hingga dua bulan sekali untuk memastikan portofolio tersebut masih mencerminkan karya terbaik dan arah terkini Anda. Jika Anda telah membuat karya yang lebih baik daripada yang sudah ada di dalamnya, gantilah dengan karya tersebut. Jika sebuah contoh karya tidak lagi sesuai dengan niche yang ingin Anda kembangkan, hapuslah. Anda juga harus memperbarui portofolio Anda setiap kali Anda:

Dapatkan kolaborasi merek baru

Raih tonggak pencapaian keterlibatan atau kinerja yang berarti

Ubah niche Anda atau jenis konten yang Anda buat

Tingkatkan citra diri Anda sebagai seorang kreator

🚀 Keunggulan ClickUp: Dengan menyimpan aset konten Anda secara terorganisir di ClickUp Docs, Anda selalu tahu apa yang tersedia dan dapat melakukan pembaruan dalam hitungan menit tanpa perlu mencari-cari di folder atau drive lama. Buatlah satu dokumen sebagai Pusat Portofolio UGC Anda dengan bagian-bagian yang dikelompokkan berdasarkan jenis konten, seperti perawatan kulit, makanan, gaya hidup, atau unboxing. Buat dokumen ClickUp sebagai pusat portofolio UGC Anda Di setiap bagian, cantumkan contoh karya Anda beserta catatan singkat mengenai merek, jenis hasil karya (video, foto, carousel), dan platform yang dituju. Dengan cara ini, ketika sebuah merek meminta contoh yang relevan, Anda dapat langsung menampilkan karya yang sesuai dengan brief mereka dalam hitungan detik.

Menceritakan kisah pertumbuhan Anda

Portofolio Anda harus mencerminkan perkembangan Anda sebagai kreator. Seiring Anda mendapatkan lebih banyak proyek, meningkatkan kualitas karya, dan mempertajam niche Anda, kemajuan tersebut harus terlihat jelas dalam karya yang Anda pilih untuk ditampilkan.

Ganti karya-karya awal Anda, perbarui bio Anda saat niche Anda berkembang, dan sesuaikan tarif Anda agar mencerminkan nilai Anda saat ini. Portofolio yang menunjukkan pertumbuhan yang terencana menunjukkan kepada merek bahwa Anda bukan sekadar kreator sekali pakai, melainkan seseorang yang layak untuk diinvestasikan dalam jangka panjang.

Melacak apa yang berhasil

Perhatikan versi portofolio mana yang mendapat tanggapan dan mana yang tidak. Jika Anda sering mengajukan proposal, perubahan kecil seperti memulai dengan contoh karya yang berbeda atau menyempurnakan deskripsi diri Anda dapat membuat perbedaan yang signifikan.

💡 Tips Pro: Gunakan Tugas ClickUp dengan Bidang Kustom untuk melacak proposal Anda bersamaan dengan pembaruan portofolio, sehingga Anda dapat menghubungkan antara perubahan yang dilakukan dan apa yang mulai menghasilkan hasil. Atur Tugas ClickUp dengan Bidang Kustom untuk mengatur portofolio UGC Anda dengan lebih baik

Cara Mengatur Alur Kerja Portofolio UGC Anda

Pembuat konten UGC harus mengelola banyak hal sekaligus.

Brief dari merek dikirim melalui email, umpan balik diterima melalui DM, revisi disimpan di folder cloud, dan aset akhir tersebar di berbagai platform. Pengaturan ini membuat sulit untuk melacak apa yang sudah disetujui, apa yang perlu direvisi, dan apa yang seharusnya masuk ke dalam portofolio Anda.

ClickUp for Creative Teams mengatasi masalah ini melalui Ruang Kerja AI Terintegrasi, di mana perencanaan konten, umpan balik, revisi, dan aset akhir tetap terhubung. Hal ini mengurangi penyebaran aplikasi SaaS dan meminimalkan pergantian konteks karena setiap aset, komentar, dan pembaruan tetap terikat pada tugas yang sama.

Jadi, berikut ini cara menggunakan ClickUp untuk manajemen UGC.

Buat dan susun konten dengan lebih cepat

Alur kerja UGC sering kali dimulai dengan ide-ide yang tersebar, brief yang kasar, dan berbagai hasil kerja. ClickUp Brain membantu Anda mengubah masukan mentah menjadi konten terstruktur dan langkah-langkah yang dapat ditindaklanjuti.

Buat skrip dan rencana konten menggunakan ClickUp Brain

Misalkan Anda menerima brief merek untuk kampanye produk perawatan kulit. Brief tersebut mencakup pesan utama, detail audiens, dan hasil yang diharapkan, tetapi tidak menyertakan skrip yang jelas. Anda meminta ClickUp Brain: Buat skrip video UGC berdurasi 30 detik untuk produk perawatan kulit yang ditujukan bagi kulit berjerawat berdasarkan brief ini.

AI Kontekstual menghasilkan naskah terstruktur yang mencakup pembuka, demonstrasi produk, dan ajakan bertindak. Anda dapat menyempurnakan naskah tersebut dalam tugas yang sama dan mulai merekam.

ClickUp Brain mendukung berbagai tahap alur kerja UGC:

Ringkaskan brief klien yang panjang menjadi poin-poin tindakan yang jelas

Buat daftar periksa tugas ClickUp untuk pengambilan gambar, pengeditan, dan pengiriman

Tulis ulang keterangan untuk platform yang berbeda seperti TikTok dan Instagram

Ambil poin-poin umpan balik penting dari komentar klien

Jika Anda membutuhkan bantuan untuk menyusun dan mempresentasikan karya Anda dengan lebih efektif, video ini membahas bagaimana generator portofolio berbasis AI dapat membantu:

Tinjau dan sempurnakan aset visual menggunakan ClickUp Proofing

Setelah konten portofolio mulai terbentuk, kualitas aset menjadi fokus berikutnya. Portofolio UGC sangat bergantung pada gambar seperti foto produk, konten gaya hidup, dan materi kampanye.

ClickUp Proofing memungkinkan Anda meninjau dan menyempurnakan aset-aset tersebut secara langsung.

Tinjau dan beri anotasi pada gambar portofolio menggunakan ClickUp Proofing

Misalkan Anda sedang menyiapkan foto produk untuk bagian portofolio merek fashion, dan mengunggah draf gambar ke Tugas ClickUp yang terhubung dengan proyek tersebut.

Anda dapat meninjau setiap gambar dan memberikan umpan balik yang tepat:

Tunjukkan ketidakkonsistenan pencahayaan pada foto produk

Tandai area yang memerlukan pembersihan latar belakang

Sarankan penyesuaian pemotongan untuk format yang spesifik platform

Setiap komentar tertaut langsung ke gambar, sehingga perubahan tetap jelas dan dapat ditindaklanjuti. Tim dan kolaborator Anda juga bergabung dalam alur kerja yang sama dan memberikan umpan balik dalam konteks. Anotasi gambar dan komentar membantu mengurangi kebingungan selama proses revisi.

Seorang pengguna berbagi:

ClickUp telah menjadi alat yang sangat berguna untuk menjaga tim kami tetap terorganisir dan selaras. Platform ini memudahkan pengelolaan proyek, penugasan tugas, dan pemantauan kemajuan, semuanya dalam satu tempat. Saya sangat menghargai fleksibilitasnya—Anda dapat menyesuaikan alur kerja, membuat templat, dan menyesuaikan platform agar sesuai dengan proses tim yang berbeda. Ini sangat membantu dalam membangun sistem yang dapat diulang untuk hal-hal seperti SOP, evaluasi kinerja, dan pelacakan proyek. Menghubungkan tugas, dokumen, dan komunikasi membantu mengurangi bolak-balik dan memastikan semua orang berada di halaman yang sama.

Kesalahan Umum yang Dilakukan oleh Kreator

Bahkan kreator dengan konten yang kuat pun bisa kehilangan tawaran kerja sama karena kesalahan portofolio yang sebenarnya bisa dihindari. Sebagian besar kesalahan ini mudah diperbaiki begitu Anda tahu apa yang harus diperhatikan.

Kelebihan konten

Lebih banyak bukan berarti lebih baik. Portofolio dengan 20 contoh karya tidak membuat Anda terlihat berpengalaman; justru membuat Anda terlihat tidak tahu cara menyaring karya Anda sendiri. Merek ingin melihat karya terbaik Anda, bukan semua karya Anda.

Pilihlah tiga hingga enam karya terbaik Anda dan biarkan karya-karya tersebut yang berbicara. Jika Anda memiliki konten berkualitas di berbagai niche, pertimbangkan untuk membuat versi portofolio terpisah untuk masing-masing niche daripada menggabungkan semuanya ke dalam satu dokumen.

Tidak ada niche yang jelas

Jika portofolio Anda berisi konten kecantikan, vlog perjalanan, ulasan makanan, dan unboxing produk teknologi dalam satu tempat, merek perawatan kulit tidak akan tahu harus berbuat apa dengan Anda. Semakin spesifik portofolio Anda, semakin mudah bagi merek yang tepat untuk mengatakan ya.

Kejelasan dalam niche Anda menunjukkan bahwa Anda memahami audiens Anda, dan merek-merek bersedia membayar untuk fokus semacam itu.

Hal ini ternyata cukup umum terjadi. Sebuah merek menyukai karya Anda, ingin menghubungi Anda, tetapi tidak dapat menemukan satu pun cara untuk menghubungi Anda. Selalu sertakan:

Alamat email atau metode kontak yang Anda inginkan

Tarif awal atau catatan bahwa tarif tersedia atas permintaan

Ajakan bertindak yang jelas agar mereka tahu persis apa yang harus dilakukan selanjutnya

Jangan membuat merek yang tertarik harus repot-repot untuk mempekerjakan Anda.

Menggunakan portofolio yang sama untuk setiap penawaran

Portofolio yang generik tetap bisa terlihat rapi namun tidak tepat sasaran. Jika Anda sedang menawarkan diri kepada merek di berbagai industri, sesuaikan urutan contoh karya atau karya unggulan Anda agar portofolio terasa lebih relevan bagi masing-masing merek. Bahkan penyesuaian kecil pun dapat membuat penawaran Anda terasa lebih terencana dan meningkatkan peluang Anda untuk mendapatkan balasan.

Karya Anda yang Layak Diklik Bertemu ClickUp

Portofolio UGC yang kuat memiliki satu keunggulan utama: memudahkan merek untuk setuju. Posisi yang jelas, contoh karya yang relevan, dan struktur yang sederhana membantu pengambil keputusan memahami nilai Anda dengan cepat tanpa harus mencari-cari di antara tumpukan informasi yang berantakan.

Namun, banyak kreator masih kesulitan untuk menjaga portofolio mereka tetap teratur, diperbarui, dan siap dikirim dalam format profesional. Kesenjangan tersebut seringkali menentukan apakah sebuah kesepakatan akan dilanjutkan atau diabaikan.

Di situlah ClickUp benar-benar membuat perbedaan. Anda dapat membuat, mengelola, dan memperbarui portofolio Anda di Docs, menjaga konten tetap terorganisir, melacak upaya pemasaran merek di Tasks, serta menangani umpan balik tanpa kehilangan konteks dengan ClickUp Brain.

Semua terhubung, sehingga Anda menghabiskan lebih sedikit waktu untuk mencari aset dan lebih banyak waktu untuk mengajukan proposal, membuat konten, dan mendapatkan kesepakatan.

Portofolio Anda harus bekerja sekeras Anda.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Perbarui portofolio Anda setiap kali Anda menyelesaikan proyek yang lebih baik daripada karya terlemah Anda saat ini, atau setidaknya sekali sebulan. Portofolio yang ketinggalan zaman memberi sinyal kepada merek bahwa Anda tidak aktif atau tidak secara aktif mengembangkan keterampilan Anda.

2. Apakah Anda bisa membuat portofolio UGC tanpa pernah bekerja sama dengan merek secara berbayar?

Ya, Anda dapat dengan mudah membuat contoh karya menggunakan produk yang sudah Anda miliki di rumah. Merek menilai kualitas eksekusi dan gaya Anda, bukan apakah perusahaan benar-benar membayar Anda untuk membuat video tersebut.

3. Apa perbedaan antara portofolio UGC dan media kit?

Portofolio UGC menampilkan contoh konten dan kemampuan produksi Anda, sedangkan media kit lebih berfokus pada demografi audiens, jangkauan, dan frekuensi posting. Kreator yang melakukan kedua jenis pekerjaan tersebut sering kali membutuhkan keduanya, tetapi kreator yang hanya berfokus pada UGC dapat mempromosikan diri hanya dengan portofolio.