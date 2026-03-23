Cara Membuat Agen AI untuk Tim Penjualan

Membuat agen penjualan berbasis AI mungkin terdengar menakutkan pada awalnya—terutama bagi tenaga penjualan yang tidak memiliki latar belakang teknis.

Mungkin Anda berpikir: “Bagaimana jika saya harus menulis kode, melatih model pembelajaran mesin, atau mengintegrasikan sistem yang rumit?” 😣

Pada kenyataannya, hal itu jauh lebih sederhana dari itu.

Anda membutuhkan tiga hal: strategi penjualan yang jelas, perencanaan agen yang matang, dan platform AI tanpa kode seperti ClickUp untuk mewujudkan agen Anda.

Siap untuk mempelajarinya?

Dalam postingan ini, kami akan menunjukkan kepada Anda cara membuat agen AI yang tangguh untuk tim penjualan tanpa perlu repot dengan hal-hal teknis. Tingkatkan produktivitas tim dan keberhasilan pemberdayaan penjualan mulai hari ini. 💪🏼

Apa Itu Agen AI untuk Tim Penjualan?

Agen AI untuk tim penjualan adalah sistem cerdas yang mengotomatiskan alur kerja penjualan secara menyeluruh. Hal ini mencakup pencarian prospek, penyaringan prospek, penjadwalan pertemuan, dan tindak lanjut, tanpa memerlukan campur tangan manusia secara terus-menerus.

Berbeda dengan alat AI dasar yang hanya menghasilkan email atau ringkasan sekali pakai, agen AI memahami konteks, menyimpan memori antar interaksi, belajar dari hasil untuk meningkatkan kinerjanya, dan mengoordinasikan tindakan/keputusan di berbagai alat.

Hasilnya adalah alur kerja penjualan yang otonom, di mana perencanaan, komunikasi, pelaksanaan, serah terima, analisis, dan pengambilan keputusan semuanya dilakukan oleh AI.

Dengan adanya agen penjualan berbasis AI, tim penjualan Anda dapat fokus pada membangun hubungan dan memperluas basis pelanggan, bukan pada pekerjaan rutin yang membosankan.

Studi kasus: Pengelolaan alur kerja AI menggunakan ClickUp Super Agents Konsultan ClickUp, Anna Bullock (Co-founder ABx2 Agency), membangun ClickUp Super Agent untuk skenario klien di bidang konstruksi di mana alur layanan secara perlahan mulai bermasalah. Prospek tidak ditindaklanjuti, tugas-tugas terlambat, dan pelanggan tidak mendapat pembaruan—meskipun semua pekerjaan tersebut ada di dalam ClickUp. Alih-alih menambah pelacakan manual, Anna membuat “Project Recovery Coach” Super Agent di dalam ruang kerja ClickUp klien yang sudah ada. Agen tersebut mulai bekerja, memantau ruang kerja: Sistem menandai tugas yang tidak ada aktivitasnya selama 3 hari atau lebih

Ini memperbarui bidang kesehatan dan sentimen untuk akun-akun dalam pipeline, dan

Langkah-langkah selanjutnya yang disarankan, seperti menindaklanjuti atau memberi kabar terbaru kepada pelanggan. Dapatkan rekomendasi yang disesuaikan untuk meningkatkan kesehatan pipeline dengan ClickUp Super Agents Setiap hari, sistem ini menghasilkan daftar prospek yang jelas dan diprioritaskan, mengubah data pipeline yang tersebar menjadi langkah-langkah konkret yang dapat ditindaklanjuti. 🌟 Hasilnya: Proses penjualan dipantau secara aktif tanpa perlu tinjauan manual dari klien. Hal ini memungkinkan risiko terdeteksi lebih awal, dengan tindakan harian yang jelas untuk mengatasinya. 👉🏼 Butuh bantuan untuk membangun dan menerapkan agen AI khusus yang bekerja sesuai dengan cara kerja tim penjualan Anda?

Tim penjualan Anda sudah tidak asing lagi dengan penggunaan alat otomatisasi. Anda mungkin sudah menggunakannya untuk mengelola tugas-tugas berulang seperti mengirim email atau memperbarui data CRM. Agen penjualan AI dikembangkan berdasarkan konsep tersebut, namun menawarkan lebih banyak lagi:

Aspect Agen penjualan berbasis AI Alat otomatisasi penjualan tradisional Cara kerjanya Gunakan model bahasa besar (LLMs), pembelajaran mesin (ML), dan pemrosesan bahasa alami (NLP) untuk menganalisis data dan konteks sebelum menjalankan tugas Ikuti aturan dan pemicu yang telah ditentukan oleh pengguna Peran dalam alur kerja penjualan Bertindak sebagai asisten yang membantu tim penjualan menganalisis informasi, mempersiapkan upaya pemasaran, dan mengidentifikasi langkah selanjutnya dalam transaksi Otomatiskan terutama tugas operasional yang berulang di latar belakang Kesadaran konteks Ingat interaksi sebelumnya di berbagai alat Kehilangan konteks yang signifikan karena setiap eksekusi dimulai dari awal Kemampuan beradaptasi Sesuaikan respons, rekomendasi, atau hasil sesuai dengan situasi Lakukan tindakan yang sama setiap kali pemicu/kondisi terpenuhi Koordinasi multi-alat Ambil informasi dari berbagai sumber (CRM, email, alat rapat, dll.) Biasanya, hubungkan dua alat melalui alur kerja pemicu-tindakan yang sederhana Belajar Tingkatkan kinerja seiring waktu melalui prompt yang diperbarui, data pelatihan, dan umpan balik pengguna Perilaku hanya akan berubah jika Anda mengedit aturan secara manual Skalabilitas Tangani ribuan percakapan yang dipersonalisasi. Kehilangan personalisasi saat skala diperluas Kualitas output Dapat menghasilkan ringkasan, wawasan, rekomendasi, dan banyak lagi Lakukan tindakan dasar seperti mengirim pesan atau memperbarui bidang CRM Waktu penyiapan Hanya butuh beberapa menit hingga beberapa jam; menggunakan bahasa alami dan iterasi Proses ini bisa memakan waktu berminggu-minggu untuk pengkodean dan konfigurasi aturan secara manual

Contoh nyata agen AI untuk tim penjualan

Berikut adalah beberapa contoh agen AI di dalam ClickUp yang dapat Anda buat atau adopsi untuk mengotomatisasi berbagai fungsi penjualan:

Agen ringkasan pertemuan : Merekam dan mentranskrip panggilan penjualan, membuat ringkasan, mengidentifikasi poin-poin tindakan utama, dan memperbarui sistem CRM

Bot tindak lanjut AI: Menyusun pesan tindak lanjut yang dipersonalisasi setelah pertemuan, menyarankan langkah selanjutnya bagi calon pelanggan, dan menyiapkan email pemasaran berdasarkan percakapan sebelumnya

Agen kualifikasi prospek: Meninjau prospek yang masuk, menganalisis informasi perusahaan dan sinyal keterlibatan, serta memprioritaskan prospek yang lebih mungkin untuk melakukan konversi

Penanganan Penolakan : Menganalisis kesepakatan yang terhenti, menyarankan argumen balasan, dan strategi re-engagement melalui email

Pelacak siklus transaksi: Memantau perubahan dalam aktivitas transaksi, merangkum interaksi terbaru dengan calon pelanggan, dan memberi tahu tim penjualan ketika suatu transaksi memerlukan perhatian

🧠 Fakta Menarik: Pada tahun 1966, ELIZA mengejutkan dunia sebagai AI percakapan pertama. Dibuat di MIT, ELIZA meniru seorang terapis dengan begitu meyakinkan hingga pengguna berbagi rahasia terdalam mereka—membuktikan puluhan tahun lalu bahwa mesin mampu melakukan percakapan layaknya manusia.

Mengapa Tim Penjualan Membutuhkan Agen AI

Tim penjualan sering menghabiskan waktu seharian untuk aktivitas yang tidak menghasilkan penutupan transaksi. Memahami masalah-masalah spesifik ini menunjukkan dengan jelas mengapa agen AI sangat penting:

Tugas-tugas berulang menghabiskan waktu penjualan yang berharga: Meneliti latar belakang perusahaan, menandai prospek secara manual, memformat catatan panggilan, dan menjadwalkan tindak lanjut menghabiskan 2–3 jam setiap hari dari waktu yang seharusnya digunakan untuk aktivitas yang menghasilkan pendapatan. AI dapat Meneliti latar belakang perusahaan, menandai prospek secara manual, memformat catatan panggilan, dan menjadwalkan tindak lanjut menghabiskan 2–3 jam setiap hari dari waktu yang seharusnya digunakan untuk aktivitas yang menghasilkan pendapatan. AI dapat meningkatkan pendapatan sebesar 3–15% dengan mengotomatiskan semua pekerjaan berulang ini yang memperlambat siklus transaksi

Konteks hilang antar alat: Data penjualan Anda tersebar di berbagai sistem. Misalnya, pertanyaan pelanggan di email, rekaman panggilan di platform rapat, data pelanggan di sistem CRM, dan sebagainya. Akibat Data penjualan Anda tersebar di berbagai sistem. Misalnya, pertanyaan pelanggan di email, rekaman panggilan di platform rapat, data pelanggan di sistem CRM, dan sebagainya. Akibat Work Sprawl ini, tim penjualan sering kesulitan untuk mempertahankan gambaran lengkap dari setiap akun

Pipeline yang terlalu padat: Dua ratus prospek per tenaga penjualan terdengar bagus sampai Anda menyadari bahwa 80% di antaranya tidak pernah menjadi pelanggan. Hampir mustahil untuk menganalisis dan memprioritaskan prospek yang tepat secara manual pada skala sebesar itu

Kemampuan peramalan yang buruk: Alat otomatisasi penjualan tradisional tidak memberikan visibilitas real-time terhadap perilaku pembeli atau kondisi pipeline, sehingga menyulitkan untuk memprediksi kinerja di masa depan dan mengambil keputusan berdasarkan data Alat otomatisasi penjualan tradisional tidak memberikan visibilitas real-time terhadap perilaku pembeli atau kondisi pipeline, sehingga menyulitkan untuk memprediksi kinerja di masa depan dan mengambil keputusan berdasarkan data

Kurangnya cakupan 24/7: Prospek berinteraksi dengan perusahaan kapan saja, sementara tim penjualan manusia hanya dapat merespons selama jam kerja. Hal ini terkadang menyebabkan peluang terlewatkan dan prospek yang kecewa

Pendekatan umum: Menyesuaikan pendekatan menjadi semakin sulit seiring bertambahnya daftar prospek Anda. Anda tidak memiliki cukup waktu atau informasi tentang setiap prospek, yang berarti pesan Anda menjadi umum atau menggunakan templat.

Agen AI tidak hanya mengotomatiskan tugas-tugas penjualan yang berulang, tetapi juga melaksanakannya dengan mempertimbangkan konteks secara menyeluruh. Mereka dapat mengoordinasikan serah terima tugas layaknya manusia, memberikan rekomendasi yang dipersonalisasi, dan berjalan terus-menerus di latar belakang untuk memastikan operasi penjualan Anda selalu berjalan.

⭐ Bonus: ClickUp Super Agents bertindak sebagai rekan kerja bertenaga AI yang berada langsung di dalam ruang kerja Anda. Mereka tidak menggantikan tim penjualan Anda—melainkan mengambil alih pekerjaan administratif manual sehingga tim Anda dapat fokus pada strategi dan penjualan. Anda dapat berinteraksi dengan Super Agents layaknya berinteraksi dengan rekan tim: Berikan tugas kepada mereka

Sebutkan mereka di dokumen, obrolan, dan tugas

Kirim pesan langsung ke mereka untuk mendelegasikan tugas-tugas rutin

Tentukan jadwal dan pemicu (misalnya, “Buat laporan setiap Jumat”) Didukung oleh ambient AI, mereka beroperasi 24/7 di latar belakang tanpa harus menunggu Anda mengajukan pertanyaan. Mereka menggunakan keterampilan nyata seperti mengirim email, memperbarui tugas CRM, dan merangkum panggilan telepon—semuanya sambil mempertahankan memori setara manusia. 🍒 Bonusnya: Anda tidak perlu menulis kode untuk membuat Super Agent kustom. Cukup jelaskan apa yang perlu dilakukan agen tersebut dalam bahasa Inggris yang sederhana, dan Super Agent Studio kami akan menyiapkannya dalam hitungan menit! 🎥 Untuk mempelajari lebih lanjut tentang cara membuat Super Agents, tonton video ini:

Komponen Utama Agen Penjualan Berbasis AI

Di balik setiap agen penjualan AI yang efektif terdapat kerangka kerja yang mendefinisikan cara agen tersebut memahami informasi, mengambil keputusan, dan menjalankan tugas:

Persona: Menentukan peran yang dimainkan agen dalam proses penjualan dan cara komunikasinya. Misalnya, agen penjualan yang berperilaku seperti asisten SDR

Pemrosesan persepsi/input: Memungkinkan agen untuk menafsirkan informasi yang masuk dari berbagai sumber, seperti data CRM, email, transkrip rapat, atau aktivitas prospek

Memori dan konteks: Membantu menyimpan detail percakapan jangka pendek, riwayat hubungan jangka panjang, dan peristiwa episodik (misalnya, bahasa pilihan pelanggan)

Mesin perencanaan: Memecah tujuan seperti “Jadwalkan demo” menjadi langkah-langkah yang lebih kecil, memastikan agen mengikuti urutan logis saat membantu dalam aktivitas penjualan

Inti penalaran: Model bahasa besar (LLMs) menyediakan kecerdasan yang memungkinkan agen untuk mengevaluasi berbagai skenario, memproses tugas, memahami bahasa manusia, merangkum informasi, dan menghasilkan wawasan yang dapat ditindaklanjuti

Akses alat: Integrasi siap pakai dan API khusus membantu agen penjualan terhubung dengan infrastruktur teknologi yang sudah ada

Mekanisme tindakan: Memberikan kemampuan kepada agen untuk melaksanakan tugas dalam alur kerja, seperti menjadwalkan pertemuan, menilai prospek, menyusun balasan email, dan sebagainya.

Batasan/konstrain: Ini adalah batas-batas di mana setiap agen beroperasi. Batasan ini memastikan agen mengikuti pedoman perusahaan, menghindari tindakan berisiko, dan mengalihkan keputusan yang berisiko tinggi kepada agen manusia

Siklus pembelajaran: Merupakan proses di mana agen belajar dari hasil, data baru, atau umpan balik, dan menyempurnakan kinerjanya

Format hasil: Setelah agen menyelesaikan tugas, hasilnya harus disajikan dalam format yang mudah digunakan oleh tim penjualan

👀 Tahukah Anda? Rolodex, yang diperkenalkan pada tahun 1956, adalah CRM pertama yang sesungguhnya. Kartu putar ini membantu tim penjualan mengelola ratusan kontak dan wilayah tanpa harus berurusan dengan kekacauan lembaran kertas yang berserakan.

Cara Membuat Agen AI untuk Tim Penjualan

Saatnya bertindak!

Di bawah ini, kami akan memandu Anda melalui lima langkah untuk membuat agen AI bagi tim penjualan tanpa menulis satu baris kode pun.

⭐ Tetap semangat—kami juga akan menunjukkan cara menggunakan ClickUp di setiap langkah untuk mempermudah proses ini.

Langkah 1: Tentukan tujuan dan sasaran

Anda harus dapat menjawab pertanyaan: Mengapa Anda membangun agen ini?

Apakah tujuannya untuk menyaring prospek yang masuk, menyiapkan demo yang dipersonalisasi, atau mengejar tindak lanjut yang terhenti? Tentukan dengan tepat masalah apa yang harus diselesaikan.

🔔 Ingat: Pekerjaan yang sangat strategis, seperti negosiasi kontrak yang rumit, membutuhkan sentuhan manusia yang belum bisa ditiru oleh AI. Sebaliknya, prioritaskan tugas-tugas penjualan yang bersifat berulang, dapat diprediksi, dan memakan waktu. Setelah mengidentifikasi tugas-tugas tersebut, tetapkan tujuan yang dapat diukur (misalnya, memangkas waktu kualifikasi dari 30 menit menjadi 2 menit per prospek) sehingga Anda tahu kapan agen tersebut sudah memberikan kontribusi yang maksimal.

📄 Dokumentasikan alur kerja yang berulang dan tujuan agen menggunakan ClickUp Docs

Simpan semua tujuan, tujuan, dan rencana agen Anda dalam satu platform dengan ClickUp Docs

Ketika Anda mulai membangun beberapa agen AI—misalnya satu untuk ringkasan rapat, satu lagi untuk riset prospek, dan yang ketiga untuk wawasan pipeline—segera saja akan sulit untuk melacak cakupan masing-masing agen.

ClickUp Docs memungkinkan Anda mencatat detail-detail ini dengan jelas sebelum otomatisasi dibuat. Buat gambaran umum tentang agen yang ingin Anda bangun, tentukan alur kerja yang didukungnya, dan prioritaskan mana yang akan dikembangkan terlebih dahulu.

Anda dapat menggunakan format yang kaya untuk membuat rencana ini mudah dibaca, mengundang anggota tim untuk mengusulkan perbaikan secara real-time, dan mengubah teks langsung menjadi tugas yang dapat dilaksanakan selama pelaksanaan.

Langkah 2: Rancang arsitektur agen

Setelah tujuan Anda ditetapkan, saatnya mendeskripsikan agen penjualan AI Anda dan menentukan fungsinya. Mulailah dengan perilaku inti agen:

Tugas apa saja yang akan ditangani dari awal hingga akhir?

Informasi apa yang akan diterimanya sebagai masukan, dan bagaimana ia akan menghasilkan keluaran?

📌 Misalnya, jika agen tersebut menangani tindak lanjut pertemuan, ia perlu memproses transkrip panggilan, mengidentifikasi poin-poin pembahasan utama, dan menghasilkan ringkasan terstruktur untuk CRM Anda.

Selanjutnya, tentukan seberapa banyak konteks dan memori yang harus disimpan oleh agen. Tentukan alat apa saja yang dapat diaksesnya, beserta izin pengguna yang diperlukan untuk masing-masing alat.

Pertimbangkan bagaimana agen tersebut akan memproses tugas-tugas—apakah akan mengikuti urutan yang ketat (Tugas A > B > C) atau beradaptasi berdasarkan data?

Terakhir, pertimbangkan sistem multi-agen. Jika Anda mengimplementasikan lebih dari satu, tentukan bagaimana mereka akan berkoordinasi satu sama lain.

✍ Rencanakan pengaturan agen AI Anda secara visual menggunakan ClickUp Whiteboards

Visualisasikan cara kerja agen penjualan AI Anda menggunakan ClickUp Whiteboards

Papan Tulis ClickUp menyediakan kanvas tanpa batas untuk merancang alur kerja agen Anda sebelum mulai membangun.

Anda dapat:

Gunakan berbagai bentuk , seperti lingkaran, persegi panjang, dan lainnya untuk mewakili tahap-tahap alur kerja yang berbeda

Hubungkan mereka dengan panah untuk menunjukkan urutan tugas

Tambahkan catatan tempel untuk mencatat detail spesifik seperti akses alat, format keluaran, dan batasan

Sematkan dokumen tujuan Anda (dari Langkah 1) langsung ke papan tulis untuk konteks instan

Karena Whiteboards mendukung kolaborasi real-time, para pemimpin penjualan, tim operasional, dan kontributor lainnya dapat meninjau arsitektur bersama-sama dan mengusulkan perbaikan langsung di kanvas.

Langkah 3: Bangun komponen utama agen penjualan Anda

Di sini Anda akan mengembangkan agen berdasarkan rencana yang baru saja Anda susun pada langkah sebelumnya.

Untuk memulainya, pilih pembuat agen AI tanpa kode yang andal. Alat ini harus memungkinkan Anda merancang, menyesuaikan, menguji, dan menerapkan agen melalui antarmuka yang ramah pengguna tanpa memerlukan keahlian teknis sama sekali.

ClickUp adalah Ruang Kerja AI Terintegrasi pertama di dunia tempat Anda dapat membuat agen penjualan langsung sambil menjalankan pekerjaan harian Anda. Hal ini menghemat banyak waktu yang biasanya dihabiskan untuk menambahkan konteks, mengonfigurasi agen, dan memindahkan data antar alat.

Mari kita lihat bagaimana hal ini diterapkan dalam praktiknya:

Bangun agen AI tanpa kode: ClickUp Super Agents

ClickUp Super Agents menghilangkan kerumitan yang biasanya muncul saat membangun sistem AI. Alih-alih menggabungkan berbagai alat atau melatih model, Anda dapat membuat agen menggunakan komponen alur kerja yang sederhana dan familiar untuk mengotomatisasi pekerjaan nyata dengan jauh lebih cepat.

Mulailah dengan tujuan yang jelasTentukan apa yang harus dilakukan agen tersebut menggunakan instruksi dalam bahasa sehari-hari di dalam pembuat agen di ClickUp

Bangun Super Agents menggunakan instruksi bahasa alami di ClickUp

Sempurnakan secara kolaboratif Bekerja sama dengan tim Anda untuk meningkatkan kinerja agen (tidak perlu keahlian ML)

Gunakan ruang kerja yang sudah ada sebagai platform Super Agents Anda terintegrasi dengan ClickUp Tasks, Docs, Chat, dan integrasi seperti Slack atau GitHub

Rancang cara kerjanya Tentukan bagaimana agen Anda berinteraksi (melalui Obrolan atau Tugas), bagaimana data mengalir, dan bagaimana responsnya seiring waktu

Manfaatkan data yang sudah ada Ruang kerja Anda sudah memiliki konteksnya—tidak perlu persiapan data atau pelabelan terpisah.

Bangun dan perbarui dengan cepat Tentukan instruksi, pemicu, dan kondisi, lalu tingkatkan kinerja dengan menyesuaikan perintah dalam bahasa alami. Anda tidak perlu melatih ulang model dari awal

Uji dalam alur kerja nyata Validasi perilaku agen secara langsung di ruang kerja Anda dan sesuaikan sesuai kebutuhan

Deploy dan kelola dengan mudahAgen beroperasi dengan aman di dalam ClickUp, dilengkapi dengan izin bawaan dan kontrol berkelanjutan

🤝 Kisah pelanggan: Bell Direct membuktikan bahwa Anda tidak memerlukan tim teknis untuk mengadopsi AI Super Agents secara efektif. Dengan menggunakan ClickUp Super Agents, tim tersebut mengotomatiskan seluruh alur kerja penerimaan dan penyaringan—dari awal hingga akhir—tanpa perlu menulis kode atau menambahkan alat baru. 🌟 Hasilnya: Peningkatan efisiensi operasional sebesar 20%, artinya lebih banyak pekerjaan dapat diselesaikan lebih cepat dengan sumber daya yang sama

Kapasitas setara dengan 2 karyawan penuh waktu kini tersedia untuk tugas-tugas strategis bernilai tinggi

Lebih dari 800 email klien setiap hari disortir secara real-time

Siapa pun bisa mulai menggunakan Agen AI—Anda tidak perlu memiliki latar belakang pengembangan. ClickUp telah memudahkan pengaturan agen dan penerapan AI secara bertahap ke dalam model operasional kami.

Apa yang paling menarik dari ClickUp Super Agents?

Anda tidak perlu memasukkan informasi atau konteks secara manual ke dalam agen Anda selama proses pengembangan.

Sebaliknya, mereka mewarisi konteks yang sudah ada di ruang kerja Anda—tugas, dokumen, obrolan, komentar, proyek, catatan rapat, dan kalender.

AI kontekstual ini terus memperbarui pemahamannya secara real-time. Jadi, ketika informasi baru muncul, seperti ringkasan rapat yang ditambahkan ke tugas atau tahap kesepakatan yang diperbarui dalam pipeline Anda, AI tersebut langsung memiliki akses ke data tersebut.

Hal ini memungkinkan agen untuk menghasilkan output berdasarkan informasi real-time, bukan data yang sudah usang.

🔑 Poin Penting: Membangun agen AI tidak harus rumit—tetapi memang membutuhkan pendekatan yang matang. Butuh merancang agen yang disesuaikan dan khusus untuk alur kerja Anda?

🧠 Kelola konteks ruang kerja + memori dengan ClickUp Brain

Prioritaskan tugas yang perlu ditindaklanjuti dari ruang kerja Anda menggunakan respons yang sadar konteks dari ClickUp Brain

ClickUp Brain adalah lapisan AI bawaan yang terintegrasi langsung ke dalam ruang kerja Anda. Fitur ini menghubungkan tugas, dokumen, dan pengetahuan Anda, sehingga memberikan konteks dan kecerdasan yang dibutuhkan oleh Super Agents untuk beroperasi secara efektif.

Super Agents dibangun di atas lapisan ini—menggunakan konteks tersebut untuk memahami apa yang sedang terjadi, mengambil keputusan, dan bertindak di seluruh alur kerja Anda.

📌 Contoh: Agen tindak lanjut penjualan Anda dapat meninjau catatan dari panggilan awal yang baru saja Anda selesaikan beberapa menit yang lalu, menggabungkannya dengan detail prospek dari alat CRM terintegrasi Anda, dan menyusun pesan tindak lanjut yang dipersonalisasi—semuanya secara otomatis.

Perbedaan antara ClickUp Brain dan ClickUp Super Agents

ClickUp Brain membantu tim Anda memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Ia tidak menjalankan alur kerja berantai dari awal hingga akhir secara otomatis seperti Super Agents. Sebaliknya, ia mendukung tim penjualan secara real-time dengan informasi yang mereka butuhkan untuk menjalankan tugas mereka.

Menjawab pertanyaan tentang kesepakatan secara instan “Apa status kesepakatan ini?” → Braun mengambil data dari tugas, catatan, dan aktivitas, sementara Super Agents mengambil tindakan atasnya

Merangkum panggilan, email, dan pembaruan Brain dapat mengubah percakapan yang tersebar menjadi langkah-langkah selanjutnya yang jelas, sementara Super Agents menggunakan informasi yang terorganisir tersebut untuk memicu tindak lanjut yang relevan

Menyusun tindak lanjut dan proposal Brain membuat email berdasarkan konteks kesepakatan; Super Agents dapat mengirim atau menjadwalkan tindakan

Mengidentifikasi risiko dan celah Brain dapat menyoroti kesepakatan yang terhenti atau pembaruan yang terlewat. Super Agents dapat melangkah lebih jauh dengan memberi tahu atau menugaskan tugas kepada rekan tim yang tepat untuk ditindaklanjuti

Mengkonsolidasikan pengetahuan penjualan Dengan mengambil pengetahuan dari transaksi sebelumnya, dokumen, dan panduan, Brain menjawab pertanyaan tim penjualan secara real-time. Agen-agen tersebut menerapkan pengetahuan tersebut dalam alur kerja yang sebenarnya

⚙ Buat otomatisasi persis seperti yang Anda inginkan

Otomatiskan tugas-tugas penjualan yang berulang dengan ClickUp Automations dan hemat waktu

ClickUp Automations memberi Anda fleksibilitas untuk mengandalkan otomatisasi berbasis aturan untuk tugas-tugas sederhana, rutin, dan sangat dapat diprediksi, seperti mengubah tingkat prioritas tugas.

Pilih dari daftar pemicu, kondisi, dan tindakan yang sudah disiapkan, atau obrolan dengan Brain untuk merancang otomatisasi khusus. Apa pun pilihannya, fitur-fitur ini membantu Anda mengotomatiskan pekerjaan administratif rutin tanpa perlu menyiapkan alat atau agen AI khusus untuk setiap tugas kecil, sehingga mengurangi AI Sprawl.

👀 Tahukah Anda? ClickUp menawarkan lebih dari 1.000 integrasi bawaan untuk menghubungkan agen penjualan AI Anda dengan aplikasi eksternal. Cukup pilih alat yang Anda gunakan, aktifkan, dan mulailah mengakses data Anda secara instan. Hubungkan agen penjualan AI dengan sumber data eksternal menggunakan Integrasi ClickUp

Langkah 4: Uji dan sempurnakan agen

Penting untuk menguji agen AI sebelum meluncurkannya secara besar-besaran. Hal ini membantu memeriksa akurasi AI, konsistensi output, dan stabilitas keseluruhan alur kerja.

Anda dapat menguji agen penjualan Anda dengan berbagai cara:

Uji agen dalam berbagai skenario: Berikan berbagai masukan kepada agen Anda untuk melihat bagaimana responsnya. Misalnya, jika ini adalah agen manajemen prospek, berikan prospek masuk yang potensial versus kasus pemeliharaan prospek yang belum aktif. Periksa secara manual apakah skor kualifikasi, draf email, dan langkah selanjutnya relevan dengan masing-masing skenario

Uji A/B versi yang berbeda: Buat dua atau tiga varian agen Anda dengan instruksi atau format keluaran yang sedikit berbeda. Jalankan keduanya secara bersamaan untuk melihat versi mana yang menghasilkan hasil lebih baik sebelum diterapkan

Untuk mengukur kinerja secara menyeluruh, perhatikan metrik agen dan alur kerja berikut ini:

Waktu respons agen

Tingkat kesalahan

Peningkatan kecepatan pipeline

Waktu yang dihemat per tenaga penjualan

Peningkatan konversi

Pengurangan tugas manual

Terakhir, sesuaikan agen AI Anda sesuai kebutuhan.

📊 Pantau kinerja agen penjualan secara real-time dengan ClickUp Dashboards

Visualisasikan kinerja agen penjualan AI Anda menggunakan ClickUp Dashboards

Dashboard ClickUp menggabungkan data agen dan penjualan Anda ke dalam satu tampilan real-time, sehingga Anda dapat mendeteksi masalah kinerja atau keberhasilan saat terjadi, tanpa perlu menelusuri laporan.

Gunakan kartu seret dan lepas—seperti diagram lingkaran, grafik garis, dan tabel—untuk memvisualisasikan KPI Anda persis seperti yang Anda inginkan.

Fitur filter bawaan membuat hal ini semakin efisien. Anda tidak perlu membuat dasbor terpisah untuk setiap peran. Cukup buat dasbor utama dan gunakan filter untuk melihat metrik yang paling penting bagi Anda.

Pantau, evaluasi, dan terus tingkatkan ClickUp Agent Anda dengan memantaunya melalui AI Cards di ClickUp Dashboards

Langkah lebih jauh dengan AI Cards yang didukung oleh ClickUp Brain. Ini adalah widget dinamis yang menganalisis data dasbor Anda secara real-time.

Misalnya, Anda dapat menggunakan kartu AI Brain untuk secara otomatis membaca data dasbor Anda (seperti waktu respons agen) dan menyarankan tiga cara untuk memperbaikinya.

📮 ClickUp Insight: 30% orang mengatakan bahwa frustrasi terbesar mereka terhadap agen AI adalah agen tersebut terdengar percaya diri tetapi sering salah. Hal itu biasanya terjadi karena sebagian besar agen bekerja secara terpisah. Mereka merespons satu perintah tanpa mengetahui preferensi Anda, cara kerja Anda, atau proses yang Anda sukai. Super Agents bekerja secara berbeda. Mereka beroperasi dengan 100% konteks yang diambil langsung dari tugas, dokumen, obrolan, rapat, dan pembaruan Anda secara real-time. Selain itu, mereka menyimpan memori terbaru, berdasarkan preferensi, dan bahkan memori episodik seiring berjalannya waktu. Dan itulah yang mengubah seorang agen dari sekadar penebak yang percaya diri menjadi rekan kerja yang proaktif yang mampu mengikuti perkembangan pekerjaan.

Langkah 5: Terapkan di seluruh tim

Akhirnya, luncurkan agen penjualan tersebut untuk mengambil alih pekerjaan rutin sehari-hari.

Perhatikan bagaimana tim penjualan berinteraksi dengannya. Penerapan awal sering kali mengungkap celah-celah kecil yang tidak terdeteksi selama pengujian.

Kumpulkan umpan balik ini selama fase awal implementasi untuk menyempurnakan agen tersebut sebelum memperluasnya ke seluruh organisasi.

Memberikan pelatihan penjualan yang memadai sama pentingnya. Tim penjualan harus mengetahui tanggung jawab agen tersebut, jenis masukan yang dibutuhkannya, serta kapan mereka harus mengandalkan agen tersebut dibandingkan menangani tugas tersebut sendiri.

Panduan yang jelas mencegah ekspektasi yang tidak realistis dan memastikan transisi yang lancar antara AI dan manusia.

🧠 Fakta Menarik: Pesta Tupperware mulai populer pada tahun 1940-an ketika Brownie Wise mulai mengadakan demo dapur untuk ibu rumah tangga. Dengan menjual wadah plastik secara langsung dari orang ke orang, ia menciptakan model penjualan langsung yang memberdayakan wirausahawan wanita jauh sebelum karier korporat menjadi hal yang umum.

Fitur AI ClickUp untuk Tim Penjualan

Tim penjualan modern harus menghadapi jumlah informasi yang sangat besar.

Alih-alih berfungsi sebagai alat AI yang berdiri sendiri, ClickUp Brain mengelola kompleksitas ini dengan mengintegrasikan kecerdasan buatan langsung ke dalam ruang kerja Anda.

Sistem ini terintegrasi dengan berbagai tugas, dokumen, obrolan, dasbor, dan aplikasi terhubung untuk membantu Anda menemukan informasi, menyusun pesan, merangkum percakapan, dan menghasilkan wawasan dari data Anda.

Mari kita lihat caranya:

Hubungkan dan cari di seluruh ruang kerja Anda

Gunakan ClickUp AI Enterprise Search untuk mengakses informasi ruang kerja dengan mudah

Kemampuan tim penjualan untuk menemukan konteks yang tepat dalam hitungan detik dapat membuat perbedaan besar saat berinteraksi dengan calon pelanggan dan meningkatkan produktivitas sehari-hari.

ClickUp AI Enterprise Search memungkinkan Anda mengakses informasi dari seluruh ruang kerja Anda hanya dengan menjelaskan apa yang Anda inginkan.

Tidak perlu lagi mencari-cari di folder atau membuang waktu mengingat di mana Anda menyimpan file. Cukup ketikkan pertanyaan Anda di bilah pencarian. Misalnya, “Temukan catatan dari panggilan terakhir dengan Acme Corp” atau “Tampilkan dokumen yang terkait dengan proposal harga perusahaan.”

AI memindai seluruh ruang kerja dan aplikasi yang terhubung untuk menampilkan hasil yang paling relevan secara instan.

Buat email dan aset penjualan dengan lebih cepat

Gunakan ClickUp Brain untuk menulis email yang 100% kontekstual

Gunakan ClickUp Brain untuk membantu tim penjualan Anda membuat konten di tiga area utama: Dokumen, Tugas, dan Obrolan, serta standarkan konten tersebut dengan prompt yang disimpan dan templat.

Misalnya, gunakan Brain langsung di dalam Doc untuk menyusun draf email, merangkum konten, dan mengubah catatan menjadi tindakan yang harus dilakukan. Brain dapat berinteraksi dengan seluruh konteks Doc, sehingga gaya dan penempatan teks tetap konsisten di seluruh bagian.

Hal ini sangat berguna untuk membuat brosur penjualan dan rangkaian email.

Jika tim Anda memiliki catatan, transkrip, atau poin-poin yang berantakan, Brain sangat handal dalam mengubahnya menjadi hasil penjualan yang terstruktur.

👉🏼 Prompt yang dapat digunakan:

“Ringkaslah masalah utama pelanggan, hasil yang diinginkan, alat yang saat ini digunakan, dan metrik keberhasilan dari catatan di atas.”

“Buatlah narasi ROI dan 5 poin bukti yang dapat saya gunakan dalam email tindak lanjut.”

“Tulis email tindak lanjut yang merangkum 3 masalah utama mereka, mengonfirmasi langkah selanjutnya, dan mengusulkan waktu.”

Hal ini sejalan dengan cara Brain merangkum dan menghasilkan tindakan yang perlu dilakukan dari konten yang sudah ada.

Selain itu, tim Anda tidak perlu terus-menerus membuka Docs. Alat penulisan Brain dapat digunakan di mana saja. ClickUp mendukung teks (deskripsi tugas, komentar, obrolan, dll.).

🎯 Penggunaan penjualan yang efektif:

Tulis dan sempurnakan draf email di kolom komentar tugas

Perbaiki kejelasan dan nada (lebih percaya diri, lebih ringkas, lebih profesional)

Terjemahkan atau sesuaikan urutan pesan keluar

Transkripsikan dan ringkas rapat di mana saja

Catat setiap detail pertemuan dengan mudah menggunakan Notetaker dari ClickUp

AI Notetaker dari ClickUp akan bergabung secara otomatis dalam panggilan Zoom, Google Meet, atau Teams Anda untuk merekam, mentranskrip, dan merangkum diskusi. Setelah panggilan berakhir, fitur ini akan menghasilkan ringkasan instan yang menyoroti risiko, keputusan penting, dan langkah selanjutnya.

Bahkan, sistem ini mengekstrak poin-poin tindakan dan mengubahnya menjadi tugas yang ditugaskan kepada orang yang tepat—tanpa Anda perlu repot-repot.

Akses model AI generatif terkemuka di satu tempat

Gunakan berbagai model AI dari satu antarmuka di ClickUp Brain atau aplikasi desktop AI Super App, Brain MAX

ClickUp Brain MAX adalah aplikasi AI super desktop Anda yang menggabungkan model AI teratas—ChatGPT, Claude, Gemini, serta Brain kontekstual milik ClickUp—ke dalam satu ruang yang lancar dan tanpa hambatan.

Hal ini memungkinkan tim penjualan memilih model terbaik untuk setiap tugas: gunakan Claude untuk analisis pasar, Gemini untuk mempersonalisasi email, dan ChatGPT untuk merancang panduan pelatihan penjualan. Anda tidak perlu mengelola banyak akun atau langganan; semuanya berjalan di bawah akun ClickUp Anda.

Berbicara sambil mengetik dan bekerja 400 kali lebih cepat

Bagi para profesional penjualan yang menghabiskan sebagian besar waktunya dalam rapat atau perjalanan, fitur Talk-to-Text dari Brain MAX bekerja dengan sangat baik. Alih-alih mengetik catatan atau email, Anda cukup berbicara dengan lantang, dan AI akan mengubah suara Anda menjadi teks yang rapi.

Tim penjualan dapat mendikte urutan pendekatan saat berjalan-jalan, mencatat pembaruan tanpa perlu memegang perangkat, atau menjalankan perintah pencarian verbal seperti “Temukan peluang Q1 yang terhenti,” sehingga menghemat waktu berjam-jam setiap minggu.

🧠 Fakta Menarik: Orang Babilonia kuno sekitar tahun 1750 SM mengukir kontrak penjualan pertama di dunia pada tablet tanah liat. Pembeli berjanji akan membayar kembali barang-barang seperti gandum atau ternak, dengan saksi-saksi yang mengesahkan kontrak tersebut menggunakan cap mereka.

Agen AI ClickUp vs. Platform Agen AI Pihak Ketiga

Berikut perbandingan ClickUp AI Agents dengan alat agen AI pihak ketiga pada umumnya:

Fitur ClickUp Brain Platform agen AI pihak ketiga Integrasi ruang kerja bawaan Dibangun langsung ke dalam ruang kerja sehingga agen AI dapat mengakses data penjualan secara real-time Biasanya terhubung ke ruang kerja Anda melalui API khusus dan sinkronisasi manual Kesadaran konteks Dapat membaca dan merujuk pada tugas, dokumen, komentar, dan aktivitas ruang kerja untuk menghasilkan respons dengan konteks bisnis yang nyata Bergantung pada unggahan manual; konteks sering kali terbatas pada apa yang Anda impor secara eksplisit; tidak mencakup riwayat ruang kerja yang lebih mendetail Pembuatan tanpa kode Agen AI dan alur kerja dapat dibuat langsung di dalam ruang kerja menggunakan perintah bahasa alami, tanpa perlu coding Alat pembuat visual tersedia, tetapi seringkali memerlukan pemrograman untuk logika lanjutan atau integrasi penjualan khusus Alat manajemen proyek bawaan Dilengkapi dengan tugas, dasbor, papan tulis, dan pelaporan yang disesuaikan untuk alur penjualan, semuanya didukung AI dalam satu aplikasi Fokus hanya pada agen; Anda masih memerlukan perangkat lunak manajemen proyek terpisah, yang menyebabkan penumpukan alat dan perpindahan konteks Model harga Tersedia dalam paket ClickUp dengan kredit penggunaan; dapat disesuaikan dengan ruang kerja Anda tanpa biaya per agen Seringkali biaya berlangganan per agen atau volume tugas, ditambah biaya pengaturan yang terus bertambah bagi tim penjualan yang menjalankan beberapa alur kerja

🌟 Agen Bersertifikat ClickUp mendapat skor 96 dari 100 dalam perbandingan langsung rencana proyek yang siap dieksekusi. Pesaing terdekat mencapai angka 61, sementara sebagian besar pesaing lainnya masih terjebak di angka 40-an dan 50-an. ClickUp Certified Agents dikembangkan, diuji secara ketat, dan dipelihara untuk Anda oleh para ahli AI ClickUp. Anda dapat memilihnya melalui salah satu paket berikut: Dibeli per agen : Ini mencakup pemeliharaan berkelanjutan, dukungan prioritas untuk penyelesaian yang lebih cepat, dan kredit tanpa batas.

ClickUp Accelerator : Anda dapat membeli paket Super Agents yang dirancang dan dikembangkan oleh para ahli kami. Misalnya, paket Super Agents untuk manajemen proyek atau produk dan teknik. Anda dapat membeli paket Super Agents yang dirancang dan dikembangkan oleh para ahli kami. Misalnya, paket Super Agents untuk manajemen proyek atau produk dan teknik.

Manfaat Agen AI dalam Penjualan

🧠 Fakta Menarik: Penjual yang secara efektif menggunakan AI untuk mencari prospek 3,7 kali lebih mungkin mencapai target penjualan mereka

Berikut adalah manfaat yang diperoleh tim penjualan dari agen yang didukung AI:

Mengembalikan waktu untuk percakapan bernilai tinggi: Tim penjualan sering menghabiskan waktu sepanjang pagi untuk memasukkan data, melakukan riset, dan menjadwalkan pertemuan. Agen AI menangani tugas-tugas berulang ini, sehingga tim penjualan dapat fokus pada membangun hubungan dengan pelanggan.

Menyediakan pendekatan yang dipersonalisasi secara massal: Agen menganalisis riwayat dan perilaku setiap prospek untuk menyusun pesan unik secara 1-on-1 yang secara signifikan meningkatkan tingkat respons. Gartner memprediksi bahwa Agen menganalisis riwayat dan perilaku setiap prospek untuk menyusun pesan unik secara 1-on-1 yang secara signifikan meningkatkan tingkat respons. Gartner memprediksi bahwa 30% pesan keluar dari organisasi besar kini dihasilkan secara sintetis namun tetap memahami konteks, sehingga menghasilkan tingkat respons dan konversi yang lebih tinggi

Persiapan yang lebih baik sebelum panggilan pelanggan: Dengan mengumpulkan dan merangkum informasi akun, agen AI memastikan tim penjualan dan manajer produk memasuki pertemuan dengan pemahaman mendalam dan poin pembicaraan yang jelas

Mengurangi kesalahan dalam proses penanganan transaksi: Agen mengikuti proses yang konsisten untuk serah terima, pembaruan, dan eskalasi guna menjaga konsistensi di seluruh alur penjualan

Menjaga momentum di berbagai zona waktu: Saat tim penjualan sedang offline, agen AI tetap merawat prospek, mengirimkan tindak lanjut, dan menyaring prospek yang masuk 24/7

Kesalahan Umum Saat Menerapkan Agen Penjualan Berbasis AI

Sebelum kita mengakhiri sesi ini, mari kita bahas secara singkat beberapa kesalahan umum yang sering dilakukan tim penjualan saat membangun agen AI (+ cara memperbaikinya):

Kesalahan umum Solusi Mencoba mengotomatisasi keputusan penjualan strategis Fokuskan agen AI pada tugas-tugas operasional daripada tugas-tugas strategis. Aktivitas seperti negosiasi harga, strategi kesepakatan yang kompleks, atau manajemen hubungan sebaiknya tetap ditangani oleh manusia. Membuat agen pertama terlalu rumit Mulailah dengan alur kerja yang sederhana dan kembangkan secara bertahap. Membangun agen yang lebih kecil dan terfokus terlebih dahulu akan memudahkan Anda untuk menguji, menyempurnakan, dan mengembangkan sistem tersebut di kemudian hari Melewati tahap pengujian Uji agen tersebut melalui berbagai skenario dan situasi penjualan nyata sebelum menerapkannya secara luas. Pengujian membantu mengidentifikasi celah dalam instruksi, konteks, atau hasil secara dini Menganggap agen sebagai pengaturan satu kali Terus sempurnakan agen berdasarkan umpan balik dan data kinerja. Memperbarui prompt, alur kerja, dan integrasi membantu agen tetap selaras dengan proses penjualan yang terus berkembang

Bangun Agen Penjualan AI Tanpa Kode dengan ClickUp

Meskipun agen penjualan AI sangat powerful, mereka sangat mudah dibuat dengan platform yang tepat.

ClickUp memanfaatkan integrasi ruang kerja yang mendalam dan AI kontekstual untuk memudahkan pengembangan agen, tanpa perlu mengembangkan solusi kode khusus.

Anda cukup mengobrol dengan pembuat Super Agent berbasis bahasa alami di ClickUp dan merujuk pada data ruang kerja Anda untuk menjelaskan bagaimana Anda ingin agen tersebut berperilaku. Pembuat tersebut akan menangani seluruh bagian teknisnya untuk Anda.

Siap untuk mengembangkan penjualan Anda?

Butuh informasi lebih lanjut?

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Agen AI mengotomatiskan seluruh siklus penjualan, mulai dari pencarian prospek dan kualifikasi prospek hingga penjadwalan pertemuan dan merangkum panggilan. Mereka bertindak sebagai asisten otonom yang menangani pekerjaan administratif yang berulang, sehingga memungkinkan tim penjualan untuk fokus sepenuhnya pada penutupan transaksi bernilai tinggi.

Proses dan agen AI yang diterapkan menggunakan alat otomatisasi penjualan tradisional seringkali kaku, memiliki cakupan yang terbatas, dan memerlukan koneksi manual ke basis data atau alat eksternal. Sebaliknya, ClickUp Brain sangat kontekstual. Ia memahami data ruang kerja Anda, mengingat interaksi sebelumnya, dan menggunakan penalaran untuk mengambil keputusan dinamis, beradaptasi dengan alur kerja penjualan yang berubah secara real-time.

Sama sekali tidak. Dengan ClickUp, Anda dapat membuat agen kustom menggunakan bahasa Inggris biasa. Cukup jelaskan tugas, profil target, dan tujuan yang ingin ditangani oleh agen tersebut, dan platform ini akan mengurus pengaturan teknisnya untuk Anda.

ClickUp Brain menyediakan antarmuka tunggal untuk mengakses model-model terkemuka seperti ChatGPT, Claude, dan Gemini. Selain itu, lebih dari 1.000 integrasi bawaan memungkinkan Anda menghubungkan agen-agen Anda langsung ke CRM seperti HubSpot, Salesforce, dan alat komunikasi seperti Slack.

Agen AI memantau aktivitas transaksi 24/7, memicu tindak lanjut yang dipersonalisasi begitu prospek berinteraksi. Mereka juga menganalisis kesehatan pipeline untuk memberi tahu tim penjualan tentang transaksi yang terhenti, memastikan Anda tidak kehilangan satu pun peluang akibat waktu yang tidak tepat.