Cara Membuat Pelacak Manajemen Kontraktor di Google Sheets

Anda akan segera merekrut kontraktor baru, dan Anda berhenti sejenak karena tidak ingat bagaimana Anda menangani lima kontraktor sebelumnya. Siapa yang mengirim kontrak? Siapa yang masih menunggu pembayaran?

Jadi, Anda melakukan apa yang kebanyakan orang lakukan. Anda membuka Google Sheets, menyalin file lama, mengganti namanya menjadi ‘Kontraktor – Final v3,’ dan berjanji pada diri sendiri akan membersihkannya nanti.

Inilah saatnya sebuah pelacak kontraktor sederhana membuktikan nilainya. Anda membutuhkan lembar kerja yang jelas dan andal yang menunjukkan dengan siapa Anda bekerja, apa yang menjadi tanggung jawab mereka, dan bagaimana progresnya.

Artikel blog ini menunjukkan cara membuat pelacak kontraktor yang fungsional di Google Sheets yang tetap terorganisir. Kami juga akan membahas apa yang harus dilakukan ketika Anda telah melampaui batasnya dan membutuhkan sistem yang dapat berskala bersama tim Anda.

Apa Itu Pelacak Manajemen Kontraktor?

Pelacak manajemen kontraktor adalah alat atau sumber informasi tunggal yang digunakan untuk mengorganisir dan memantau semua informasi terkait kontraktor di satu tempat. Biasanya mencakup detail kontak, syarat kontrak, jadwal pembayaran, penugasan proyek, dan catatan kinerja.

Alih-alih mencari melalui email, dokumen acak, atau catatan tempel untuk menemukan formulir W-9 atau mengonfirmasi syarat pembayaran, tim dapat menggunakan pelacak manajemen kontraktor sebagai sumber informasi tunggal yang akurat untuk setiap hubungan dengan kontraktor.

Tim operasional, departemen HR, manajer proyek, dan pemilik usaha kecil sering menggunakan pelacak ini untuk mengelola freelancer dan vendor eksternal dengan lebih efisien. Pelacak yang terstruktur dengan baik membantu mencegah pembayaran terlambat, perpanjangan kontrak yang terlewat, dan celah kepatuhan, sambil memudahkan untuk menjaga informasi kontraktor tetap akurat, dapat diakses, dan terkini.

📮 ClickUp Insight: Seorang profesional rata-rata menghabiskan lebih dari 30 menit sehari untuk mencari informasi terkait pekerjaan—itu berarti lebih dari 120 jam per tahun terbuang untuk menggali email, obrolan Slack, dan file yang tersebar. Asisten AI cerdas yang terintegrasi di ruang kerja Anda dapat mengubah hal itu. Kenalkan ClickUp Brain. Ia memberikan wawasan dan jawaban instan dengan menampilkan dokumen, percakapan, dan detail tugas yang tepat dalam hitungan detik—sehingga Anda bisa berhenti mencari dan mulai bekerja. 💫 Hasil Nyata: Tim seperti QubicaAMF menghemat lebih dari 5 jam per minggu dengan menggunakan ClickUp—itu setara dengan lebih dari 250 jam per tahun per orang—dengan menghilangkan proses manajemen pengetahuan yang usang. Bayangkan apa yang dapat diciptakan tim Anda dengan tambahan satu minggu produktivitas setiap kuartal!

Bisakah Anda Melacak Kontraktor di Google Sheets?

Anda membutuhkan alat pelacak sekarang juga, dan Google Sheets ada di sana, gratis dan familiar, jadi Anda langsung menggunakannya. Namun, segera Anda menemukan diri Anda harus memeriksa tenggat waktu secara manual dan khawatir tentang siapa yang dapat melihat data pembayaran sensitif.

Jadi, apakah Anda bisa melacak kontraktor di Google Sheets? Ya, dan ini adalah titik awal yang bagus, terutama untuk tim yang mengelola sejumlah kecil kontraktor. Sheets gratis, dapat diakses secara instan, dan cukup fleksibel untuk disesuaikan, menawarkan fitur-fitur berguna yang dapat membantu Anda memulai:

Validasi data: Buat menu tarik-turun untuk entri data yang konsisten Buat menu tarik-turun untuk entri data yang konsisten

Format bersyarat: Gunakan kode warna untuk petunjuk status visual. Gunakan kode warna untuk petunjuk status visual.

Rumus dasar: Otomatisasi perhitungan sederhana

Riwayat versi: Lihat siapa yang melakukan perubahan, apa yang diubah, dan kapan.

💡 Tips Pro: Buat daftar periksa kepatuhan agar Anda tidak terburu-buru saat musim pajak atau proses onboarding. Satu pemeriksaan cepat akan memberitahu Anda siapa yang belum memiliki kontrak, formulir pajak, perjanjian kerahasiaan (NDA), atau rincian pembayaran sebelum menjadi masalah.

Komponen Utama dari Sistem Pelacakan Kontraktor yang Efektif

Anda telah membuat lembar kerja, tetapi itu hanya daftar nama dan alamat email yang tidak benar-benar melacak hal-hal penting, jadi Anda masih melewatkan tenggat waktu dan pembayaran.

Untuk benar-benar efektif, pelacak Anda memerlukan kategori data spesifik. Mari kita lihat beberapa komponen yang memastikan tidak ada yang terlewat dan memberikan gambaran lengkap tentang setiap hubungan dengan kontraktor secara sekilas. ⚒️

Ini adalah dasar dari pelacak Anda. Anda memerlukan tempat untuk informasi dasar: nama kontraktor, perusahaan (jika berlaku), alamat email, nomor telepon, dan alamat. Juga disarankan untuk menyertakan nomor identifikasi pajak atau status W-9 mereka untuk kepatuhan.

Disarankan untuk membuat ID kontraktor unik untuk setiap orang. Identifier sederhana ini memudahkan Anda merujuk mereka di berbagai tab atau dokumen tanpa kebingungan.

Jelajahi generator spreadsheet AI:

Melacak tanggal mulai, tanggal berakhir, dan syarat perpanjangan kontrak sangat penting untuk mengelola risiko. Kontrak yang kadaluwarsa dapat menimbulkan risiko hukum, sementara perpanjangan yang terlewat dapat mengganggu proyek di tengah alur kerja.

Pelacak Anda harus mencakup jenis kontrak (berjangka tetap, berkelanjutan, atau berbasis proyek). Tambahkan tautan ke dokumen kontrak asli yang disimpan di Drive Anda. Ini memberi Anda akses instan ke templat ruang lingkup pekerjaan atau perjanjian tanpa harus mencari-cari di folder.

⚡ Template Arsip: Gunakan Template Ruang Lingkup Pekerjaan ClickUp untuk mendefinisikan dengan jelas hasil kerja, jadwal, dan syarat pembayaran sejak awal, sehingga tidak ada lagi perdebatan setelah pekerjaan dimulai.

Tentukan ruang lingkup pekerjaan, jadwal, syarat pembayaran, dan hasil kerja untuk proyek Anda dengan Template Kontrak Kerja dari ClickUp.

Jadwal pembayaran dan pelacakan faktur

Pelacak Anda harus menampilkan dengan jelas syarat perjanjian pembayaran seperti Net 15 atau Net 30, tarif jam kerja kontraktor atau biaya proyek, dan tanggal-tanggal penting. Anda harus mencatat tanggal pengajuan faktur, tanggal jatuh tempo pembayaran, dan status pembayaran.

Menunggu: Faktur telah diterima tetapi belum dibayar.

Berbayar: Pembayaran telah dikirim

Tunggakan: Tanggal jatuh tempo pembayaran telah berlalu

Visibilitas ini mencegah pembayaran terlambat yang dapat merusak hubungan dengan kontraktor. Hal ini juga memberikan tim keuangan Anda pandangan yang jelas tentang perencanaan arus kas.

Hasil proyek dan tonggak pencapaian

Untuk menghubungkan pelacak Anda dengan pekerjaan sebenarnya, Anda perlu mencatat hasil proyek untuk setiap kontraktor. Sertakan nama proyek, deskripsi singkat tentang hasil proyek, tanggal jatuh tempo, dan status penyelesaiannya.

Untuk kontrak yang didasarkan pada milestone, daftar setiap milestone dan pemicu pembayaran yang terkait. Hal ini memudahkan untuk melihat siapa yang bertanggung jawab atas apa dan apakah mereka berada di jalur yang tepat untuk memenuhi tenggat waktu mereka.

🧠 Fakta Menarik: Kode Hammurabi (sekitar 1754 SM) mencakup aturan detail untuk pembangun, syarat pembayaran, denda, dan tanggung jawab. Jika sebuah rumah runtuh, pembangun bertanggung jawab.

Pelacak Anda juga harus mencatat seberapa baik kinerja kontraktor. Ini tidak perlu rumit.

Sertakan status terkini kontraktor (aktif, ditangguhkan, atau telah keluar). Tambahkan kolom untuk metrik kinerja sederhana seperti penilaian kualitas atau tingkat pengiriman tepat waktu. Skala penilaian 1-5 dan bidang catatan untuk umpan balik manajer proyek seringkali sudah cukup; data historis ini sangat berharga untuk pengambilan keputusan perekrutan di masa depan.

Cara Membuat Pelacak Kontraktor di Google Sheets

Anda tahu apa yang perlu dilacak, tetapi Anda bukan ahli spreadsheet. Bagaimana cara sebenarnya membangun ini agar berfungsi? Jika Anda menghabiskan berjam-jam berjuang dengan rumus, Anda mungkin akan membuat sesuatu yang begitu rumit sehingga tim Anda bahkan tidak akan menggunakannya.

Mari kita bahas cara membuat pelacak kontraktor yang fungsional dari awal. Setiap langkah dibangun di atas langkah sebelumnya, memberikan Anda templat manajemen proyek Google Sheets yang dapat disesuaikan. 💁

Langkah #1: Atur struktur spreadsheet Anda

Pertama, buat lembar kerja Google baru dan beri nama yang jelas seperti ‘Pelacak Manajemen Kontraktor’. Atur di drive bersama agar tim Anda dapat mengaksesnya.

Buat tab untuk informasi yang berbeda dan bekukan baris pertama untuk kejelasan di Google Sheets Anda

Selanjutnya, buat tab terpisah untuk jenis informasi yang berbeda. Hal ini mencegah pelacak Anda menjadi lembar kerja yang besar dan membingungkan.

Kontraktor: Ini akan menjadi basis data utama Anda untuk semua informasi kontraktor.

Pembayaran: Tab ini digunakan untuk melacak faktur dan status pembayaran.

Proyek: Tab opsional untuk melacak hasil kerja spesifik jika Anda mengelola beberapa proyek sekaligus.

Pada setiap tab, bekukan baris header dengan pergi ke View > Freeze Panes > 1 row. Ini membuat judul kolom tetap terlihat saat Anda menggulir, yang sangat membantu.

🔍 Tahukah Anda? Ketika akuntansi ganda muncul di Italia pada abad ke-15, hal ini memungkinkan untuk melacak siapa yang dibayar, untuk apa, dan kapan. Ini merupakan terobosan yang memungkinkan kontrak jangka panjang di berbagai proyek daripada pekerjaan sekali saja.

Langkah #2: Tambahkan bidang-bidang penting untuk kontraktor

Sekarang, di tab ‘Kontraktor’ Anda, buat kolom untuk bidang data utama yang telah kita bahas sebelumnya. Ini termasuk:

ID Kontraktor

Nama

Perusahaan

Email

Telepon

Tanggal Mulai Kontrak

Tanggal Berakhir Kontrak

Status

Untuk menjaga data Anda tetap rapi dan konsisten, gunakan validasi data. Ini memungkinkan Anda membuat menu tarik-turun untuk kolom tertentu.

Tambahkan kriteria Anda ke kolom Status di Google Sheets Anda

Pilih kolom, pergi ke Data > Validasi Data, dan tambahkan kriteria Anda. Untuk kolom ‘Status’, Anda dapat menambahkan opsi seperti Aktif, Ditunda, dan Dikeluarkan. Untuk ‘Syarat Pembayaran’, Anda mungkin menambahkan Net 15, Net 30, dan Setelah Diterima. Langkah sederhana ini mencegah kesalahan ketik dan memastikan semua orang menggunakan terminologi yang sama.

Langkah #3: Membangun pelacakan pembayaran dan tenggat waktu

Beralih ke tab 'Pembayaran' dan tambahkan kolom untuk:

Nomor Faktur

Tanggal Faktur

Jumlah

Tanggal Jatuh Tempo

Status Pembayaran

Tanggal Pembayaran

Atur tab pembayaran Anda dengan kolom-kolom berbeda di Google Sheets Anda

Gunakan ID Kontraktor unik yang Anda buat untuk menghubungkan setiap pembayaran kembali ke orang yang benar di tab utama ‘Kontraktor’ Anda.

Untuk melacak tenggat waktu, kembali ke tab ‘Kontraktor’. Tambahkan kolom untuk tanggal penting seperti ‘Tanggal Perpanjangan Kontrak’. Anda dapat mengurutkan kolom ini untuk melihat kontrak mana yang akan segera diperpanjang.

🧠 Fakta Menarik: VisiCalc begitu powerful untuk perencanaan anggaran dan pembukuan sehingga tidak hanya mengubah alur kerja keuangan—tetapi juga membantu menjual komputer Apple II pertama. Banyak bisnis membeli perangkat keras hanya agar dapat menjalankan VisiCalc dan langsung menguji skenario 'what-if' daripada mengulang pembukuan secara manual.

Langkah #4: Tambahkan rumus untuk perhitungan otomatis

Rumus adalah yang membuat spreadsheet Anda cerdas dan menghemat waktu dari pekerjaan manual. Berikut beberapa rumus berguna yang dapat Anda tambahkan:

Hari hingga kontrak berakhir: =DATEDIF(TODAY(), [Tanggal Akhir], ‘D’)

Tandai pembayaran yang terlambat: =IF(AND([Status Pembayaran]=’Menunggu’, [Tanggal Jatuh Tempo]<TODAY()), ‘TERLAMBAT’, ”)

Jumlah total yang dibayarkan kepada kontraktor: =SUMIF([Rentang ID Kontraktor], [ID Kontraktor Ini], [Rentang Jumlah])

Ganti teks yang diapit kurung dengan rentang sel aktual Anda. Jaga agar rumus Anda tetap sederhana, terutama dalam dokumen yang dibagikan, karena rumus yang kompleks lebih mudah rusak secara tidak sengaja.

Langkah 5: Terapkan format bersyarat untuk petunjuk visual

Format bersyarat menggunakan warna untuk menonjolkan informasi penting. Anda dapat mengatur aturan untuk secara otomatis menyoroti sel berdasarkan isinya.

Tambahkan format kondisional ke Google Sheets Anda agar petunjuk visual menonjol

Sorotan merah: Gunakan untuk kontrak yang akan berakhir dalam 30 hari.

Sorotan kuning: Terapkan pada pembayaran yang jatuh tempo dalam seminggu ke depan.

Teks merah: Buat pembayaran yang terlambat menonjol secara langsung

Untuk mengatur ini, pilih sel yang ingin Anda format, lalu pergi ke Format > Format Bersyarat. Lapisan visual ini mengubah tumpukan data Anda menjadi dasbor yang dapat ditindaklanjuti, di mana masalah mudah terdeteksi.

Batasan Google Sheets untuk Pengelolaan Kontraktor

Google Sheets Anda berfungsi, tetapi semakin rentan. Semakin lambat, seseorang kembali merusak rumus, dan Anda terus khawatir tim keuangan secara tidak sengaja melihat tarif gaji semua orang.

Inilah titik di mana banyak tim menyadari bahwa mereka telah mencapai batas dengan spreadsheet. Berikut adalah batasan umum yang akan Anda temui:

Tidak ada pengingat bawaan: Anda harus memeriksa tenggat waktu secara manual atau mengatur pengingat kalender terpisah karena tidak dilengkapi dengan alat Anda harus memeriksa tenggat waktu secara manual atau mengatur pengingat kalender terpisah karena tidak dilengkapi dengan alat otomatisasi alur kerja.

Kontrol akses terbatas: Anda tidak dapat dengan mudah menyembunyikan informasi sensitif seperti tarif gaji dari orang tertentu tanpa membuat lembar kerja terpisah yang tidak terhubung.

Kerentanan rumus: Satu penghapusan yang tidak sengaja atau pengeditan yang salah dapat merusak perhitungan di seluruh pelacak, membuat data Anda tidak dapat diandalkan.

Tidak ada log audit yang jelas: Sulit untuk melihat siapa yang mengubah apa dan kapan, yang menjadi masalah besar dalam hal kepatuhan dan pertanggungjawaban.

Pembaruan manual saja: Pelacak Anda adalah data silo. Anda terjebak dalam menyalin dan menempelkan informasi dari alat lain, yang merupakan resep untuk kesalahan dan waktu yang terbuang.

Masalah skalabilitas: Saat Anda menambahkan lebih banyak kontraktor dan data, lembar kerja akan melambat, dan mengelola hubungan antara beberapa tab menjadi mimpi buruk.

🔍 Tahukah Anda? ‘Sistem bayangan ’ sudah ada berabad-abad sebelum komputer. Petugas administrasi, akuntan, dan manajer proyek sering menyimpan catatan pribadi di samping catatan resmi karena sistem formal terlalu lambat atau kaku.

Bagaimana ClickUp Memudahkan Pelacakan Kontraktor

Batasan spreadsheet Anda menghambat produktivitas Anda. Anda membutuhkan sistem yang mengotomatiskan pengingat, melindungi data sensitif, dan menghubungkan pengelolaan kontraktor dengan pekerjaan proyek sebenarnya tanpa menambah kerumitan alat.

ClickUp adalah ruang kerja AI terintegrasi pertama di dunia yang menggabungkan pelacakan kontraktor ke dalam satu tempat di mana pekerjaan sebenarnya dilakukan. Anda dapat mengelola kontrak, tugas, jadwal, pembayaran, dan persetujuan dalam satu sistem untuk menghilangkan penyebaran pekerjaan.

Mari kita pahami caranya. ✨

Visualisasikan pekerjaan Anda sesuai keinginan Anda

Jika Google Sheets berfungsi dengan baik hari ini, biasanya karena memungkinkan Anda menata data kontraktor sesuai keinginan: baris, kolom, filter, dan pengeditan cepat.

Visualisasikan tugas ClickUp Anda sebagai baris dan bidang sebagai kolom dalam tampilan tabel ClickUp

ClickUp memungkinkan Anda melihat data kontraktor yang sama dengan berbagai cara menggunakan ClickUp Views. Untuk melacak kontraktor, Anda dapat menggunakan:

Pandang Tabel ClickUp , di mana Tugas ClickUp ditampilkan sebagai baris, dan kolom seperti nama kontraktor, tarif, status, tanggal jatuh tempo, dan jam kerja ditampilkan sebagai kolom. Anda dapat mengurutkan, menyaring, menyembunyikan kolom, dan menyimpan tampilan untuk digunakan kembali.

Pandang Daftar ClickUp , yang berguna saat Anda ingin mengelompokkan pekerjaan berdasarkan kontraktor, proyek, atau status, daripada memeriksa grid datar.

💡 Tips Pro: Gunakan kontrol izin granular bawaan ClickUp untuk memastikan informasi sensitif hanya terlihat oleh orang yang berwenang.

Sentralisasikan basis data kontraktor

Hentikan upaya memaksakan data Anda ke kolom spreadsheet generik. Jaga informasi kontraktor Anda tetap konsisten dan rapi dengan ClickUp Custom Fields, yang memungkinkan Anda membangun basis data yang kuat dan terstruktur.

Tentukan Bidang Kustom ClickUp berdasarkan cara Anda sebenarnya bekerja

Kolom-kolom ini dirancang untuk jenis data tertentu, memastikan informasi Anda selalu konsisten dan rapi:

Kolom dropdown: Untuk melacak status atau jenis kontraktor

Kolom tanggal: Untuk tanggal mulai dan berakhirnya kontrak

Kolom mata uang: Untuk melacak tarif dan pembayaran

Kolom teks: Untuk catatan dan umpan balik kinerja

Kolom-kolom ini tetap konsisten di seluruh tugas, tampilan, dan laporan, artinya Anda telah berhasil menghindari pengubahan yang tidak disengaja atau rumus yang rusak.

Optimalkan jadwal Anda

Setelah pekerjaan kontraktor Anda berada di dalam ClickUp (tugas, bidang, tanggal jatuh tempo, waktu yang dicatat), ClickUp Brain dapat membantu Anda memahami semuanya tanpa perlu memeriksa baris atau filter secara manual.

Ini membantu Anda dengan merangkum status proyek, menyusun rencana atau deskripsi tugas, menemukan informasi yang tersembunyi di berbagai bagian ruang kerja dan alat terhubung Anda, serta mengidentifikasi hambatan utama.

Tanyakan pertanyaan terkait ruang kerja Anda kepada ClickUp Brain agar Anda dapat mengoptimalkan perencanaan

Alih-alih membuka beberapa tampilan, cukup minta AI kontekstual untuk:

‘Ringkas semua tugas kontraktor yang terlambat atau berisiko minggu ini.’

‘Kontraktor mana yang memiliki beban kerja tertinggi dalam 10 hari ke depan?’

‘Berikan saya pembaruan status cepat untuk semua tugas kontraktor yang aktif dan di Proyek X’

‘Identifikasi tugas di mana waktu yang dilacak mendekati atau melebihi jam yang diperkirakan’

🚀 Keunggulan ClickUp: Hubungkan alat pihak ketiga, tugas, file, dan konteks dalam satu tempat dengan ClickUp Brain MAX, asisten AI desktop mandiri Anda.

Dapatkan pusat kendali terpusat untuk pencarian, wawasan, otomatisasi, dan perintah suara dengan ClickUp Brain MAX

Ini membantu Anda dengan menawarkan:

Pencarian terpadu di seluruh pekerjaan Anda, termasuk aplikasi terhubung seperti Google Drive, GitHub, SharePoint, dan bahkan web

ClickUp Talk-to-Text yang memungkinkan Anda mengetik instruksi, ide, atau pembaruan dengan suara Anda – hingga 4 kali lebih cepat daripada mengetik

AI yang memahami konteks kerja Anda untuk memberikan jawaban yang relevan dalam konteks

AI multi-model dengan integrasi web yang mendukung pencarian dan pembuatan konten menggunakan model seperti ChatGPT, Claude, dan Gemini

Otomatiskan pengingat untuk pembayaran dan perpanjangan.

Sudah bosan memeriksa lembar kerja secara manual untuk tenggat waktu yang akan datang? Otomatiskan pelacakan tenggat waktu dan jangan pernah melewatkan perpanjangan lagi dengan ClickUp Automations. Fitur ini memungkinkan Anda membuat aturan yang berjalan di latar belakang, sehingga tidak ada yang terlewatkan.

Atur pemicu dan tindakan kustom untuk menghindari pekerjaan rutin yang membosankan dengan ClickUp Automations

Otomatisasi didasarkan pada logika 'When/Then' yang sederhana. Misalnya:

Ketika status tugas berubah menjadi ‘Invoice Diterima,’ maka beritahu tim keuangan.

Ketika tanggal jatuh tempo kontrak tinggal 30 hari lagi, maka buat tugas untuk tim hukum untuk meninjau kontrak tersebut.

Ketika sebuah proyek ditandai 'Selesai,' maka ubah status kontraktor menjadi 'Tersedia.'

Anda bahkan dapat menggunakan ClickUp Brain untuk menyusun pesan pengingat atau merangkum beban kerja kontraktor saat ini sesuai permintaan.

🚀 Keunggulan ClickUp: Lacak waktu langsung di dalam Tugas, baik secara manual maupun dengan timer bawaan, dan hubungkan jam kerja tersebut langsung ke pekerjaan yang dilakukan dengan ClickUp Time Tracking. Ini berarti Anda tidak perlu menggunakan spreadsheet terpisah untuk melacak jam kerja.

Berikut adalah alat manajemen kontraktor AI terbaik:

Dapatkan visibilitas real-time

Membuat laporan secara manual dari spreadsheet Anda adalah tugas yang memakan waktu. Dapatkan gambaran umum yang real-time dan komprehensif tentang program kontraktor Anda menggunakan Dashboard ClickUp.

Tambahkan kartu kustom ke Dashboard ClickUp Anda untuk mendapatkan gambaran menyeluruh tentang pekerjaan Anda

Buat dasbor kustom dengan kartu yang menampilkan metrik terpenting Anda.

Kartu Diagram Pie ClickUp: Tampilkan rincian kontraktor berdasarkan status

Kartu Perhitungan ClickUp: Tampilkan total pengeluaran per kontraktor atau per proyek.

Kartu Daftar Tugas ClickUp: Lihat semua pembayaran yang jatuh tempo minggu ini dengan sekali pandang.

Berbeda dengan tabel pivot di Sheets yang memerlukan penyegaran manual, kartu dasbor ClickUp diperbarui secara real-time saat data dasarnya berubah. Hal ini memungkinkan Anda mendeteksi masalah sebelum menjadi masalah yang lebih besar.

Dengarkan cerita dari Alistair Wilson, Konsultan Transformasi Digital di Compound:

Kami telah mengevaluasi beberapa opsi dan merasa bahwa secara keseluruhan ClickUp memberikan kombinasi yang tepat antara kekuatan dan fleksibilitas. Kami juga perlu menyelesaikan masalah pelacakan waktu untuk mengukur dan melacak catatan waktu kontraktor eksternal tanpa perlu menggunakan aplikasi atau layanan eksternal tambahan. Fitur pelacakan waktu bawaan ClickUp bekerja dengan mulus di antara perangkat seluler, tablet, dan desktop.

Kami telah mengevaluasi beberapa opsi dan merasa bahwa secara keseluruhan ClickUp memberikan kombinasi yang tepat antara kekuatan dan fleksibilitas. Kami juga perlu menyelesaikan masalah pelacakan waktu untuk mengukur dan melacak catatan waktu kontraktor eksternal tanpa perlu menggunakan aplikasi atau layanan eksternal tambahan. Fitur pelacakan waktu bawaan ClickUp bekerja dengan mulus di antara perangkat seluler, tablet, dan desktop.

Serahkan Kontrak ke ClickUp

Google Sheets adalah tempat yang baik untuk memulai – ia membantu Anda memahami siapa kontraktor Anda, apa yang mereka kerjakan, dan apa yang sudah dibayar versus yang belum. Untuk tim kecil atau pengaturan jangka pendek, itu seringkali sudah cukup.

Namun, begitu kontraktor terlibat dalam proyek yang tumpang tindih, jadwal berubah, atau jam kerja perlu dilacak lebih ketat, spreadsheet mulai meminta lebih banyak dari Anda daripada yang diberikannya.

ClickUp cocok di sini. Anda tetap mendapatkan struktur yang biasa Anda gunakan—tabel, kolom, filter—tetapi sekarang setiap baris terhubung dengan pekerjaan nyata, jadwal nyata, dan pembaruan nyata.

Tugas diperbarui secara otomatis. Pelacakan waktu tetap terhubung dengan hasil kerja. Dashboard menampilkan informasi penting tanpa perlu membuat laporan ulang setiap minggu. Dan alat seperti ClickUp Brain membantu Anda mengidentifikasi masalah sebelum menjadi tindak lanjut yang tidak direncanakan.

Daftar ke ClickUp secara gratis hari ini! ✅

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Apa saja yang harus termasuk dalam pelacak manajemen kontraktor?

Sebuah pelacak harus mencakup informasi kontak, syarat kontrak, rincian pembayaran, penugasan proyek, dan catatan kinerja untuk memberikan gambaran lengkap tentang hubungan tersebut.

Apa perbedaan antara pelacak kontraktor dan pelacak proyek?

Pelacak proyek berfokus pada tugas dan jadwal untuk inisiatif tertentu, sementara pelacak kontraktor berfokus pada hubungan berkelanjutan, seperti pembayaran dan kontrak, di seluruh proyek yang berbeda.

Bisakah saya mengintegrasikan Google Sheets dengan alat manajemen kontraktor lainnya?

Ya, Anda dapat menggunakan alat seperti Zapier untuk menghubungkan Sheets dengan aplikasi lain, tetapi integrasi ini memerlukan pengaturan dan pemeliharaan, dan mungkin tidak menawarkan sinkronisasi data secara real-time.