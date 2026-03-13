Alternatif Terbaik untuk Secoda (2026): Perbandingan dan Rekomendasi Katalog Data

Secara historis, praktisi data menghabiskan 80% waktunya untuk mengelola data, sehingga hanya tersisa 20% untuk analisis sebenarnya, yang menjadikan peran ini sangat berharga.

Katalog data modern dengan kemampuan AI terintegrasi dapat mengatasi hal itu.

Secoda terhubung langsung ke sumber data Anda, memetakan silsilah dan metadata untuk menghadirkan AI yang sadar konteks dan dapat disesuaikan dengan skala organisasi Anda. Baru-baru ini, Secoda diakuisisi oleh Atlassian dan kini menjadi bagian dari strategi infrastruktur AI dan data Atlassian.

Panduan ini membahas alternatif-alternatif terbaik untuk Secoda, keunggulan masing-masing, dan cara menemukan yang paling sesuai untuk Anda dan tim Anda. 🤝

Apa yang Harus Anda Cari dalam Alternatif Secoda?

Sebelum mengevaluasi alternatif, berikut adalah faktor-faktor utama yang perlu dipertimbangkan. 🤖

Cakupan metadata dan kedalaman jejak data: Carilah platform yang melacak jejak data hingga tingkat kolom di seluruh tumpukan data Anda, bukan hanya koneksi permukaan antara tabel

Kemampuan tata kelola data: Prioritaskan alat yang mendukung penerapan kebijakan, kontrol akses, dan alur kerja Prioritaskan alat yang mendukung penerapan kebijakan, kontrol akses, dan alur kerja tata kelola data secara bawaan, bukan melalui solusi sementara

Kualitas pencarian dan penemuan: Evaluasi seberapa baik platform ini menampilkan aset yang tepercaya dan relevan di seluruh gudang data, alat BI, dan saluran data. Praktik Evaluasi seberapa baik platform ini menampilkan aset yang tepercaya dan relevan di seluruh gudang data, alat BI, dan saluran data. Praktik manajemen pengetahuan yang baik membuat hal ini jauh lebih mudah tanpa memerlukan penandaan manual

Integrasi dengan infrastruktur yang sudah ada: Pilih platform yang dapat terintegrasi dengan katalog data, alat transformasi, dan alat analitik yang sudah Anda miliki tanpa memerlukan pengembangan khusus yang rumit

Skalabilitas untuk lingkungan data yang terus berkembang: Pastikan platform tidak melambat atau mengalami gangguan seiring dengan pertumbuhan infrastruktur data Anda

Fleksibilitas implementasi: Pertimbangkan apakah alat tersebut mendukung model implementasi yang Anda inginkan, baik itu open-source, berbasis cloud, atau dikelola oleh perusahaan

Alternatif terbaik tidak selalu yang paling kaya fitur. Alternatif terbaik adalah yang sesuai dengan tingkat kematangan tata kelola data perusahaan Anda, konfigurasi teknis, dan skala operasional tim data Anda.

Sebelum memutuskan untuk menggunakan alat katalog data apa pun, berikut hal-hal yang perlu diperiksa. 👇

✅ Stabilitas harga dan paket: Pastikan apakah harga sudah dikunci setelah akuisisi atau masih dapat berubah. Beberapa penyedia layanan merestrukturisasi tingkatan layanan atau menghentikan paket lama setelah akuisisi

✅ Dukungan SLA: Periksa apakah waktu respons dan ketersediaan dukungan teknis khusus dijamin secara kontrak atau ditawarkan secara informal

✅ Format ekspor: Pastikan Anda dapat mengekspor metadata, peta silsilah, dan dokumentasi dalam format standar sehingga Anda tidak terikat jika perlu melakukan migrasi

✅ Keamanan dan RBAC: Pastikan bahwa kontrol akses berbasis peran dan catatan audit memenuhi persyaratan kepatuhan Anda, terutama jika struktur kepemilikan sedang berubah

✅ Kelangsungan integrasi: Pastikan bahwa konektor dan kontrak API yang ada akan tetap dipertahankan di bawah kepemilikan baru dan tidak akan dihentikan tanpa pemberitahuan

Menyelesaikan hal-hal ini sejak awal akan melindungi Anda dari kejutan yang mungkin muncul jauh setelah kontrak ditandatangani.

Sekilas tentang Alternatif Secoda

Berikut ini ringkasan singkat dari setiap alat yang dibahas dalam panduan ini. 📊

Alat Fitur terbaik Pilihan terbaik untuk Harga* ClickUp Dokumentasi berbasis AI, Brain, Dasbor, Pencarian Perusahaan, Otomatisasi Tim data, perusahaan, tim lintas fungsi Gratis selamanya; Harga khusus untuk perusahaan Atlan Riwayat data tingkat kolom, pencarian dengan bahasa alami, glosarium bisnis, pengelolaan kebijakan Insinyur data, tim tata kelola, perusahaan Penetapan harga khusus Alation Penemuan aset berbasis ML, AI generatif Ask Alation, analisis kueri perilaku Perusahaan yang mengelola alur kerja data yang diatur Penetapan harga khusus Collibra Deteksi anomali, pemeriksaan kualitas di dalam data warehouse, aturan ML otomatis, pengawasan AI Perusahaan di industri yang diatur Penetapan harga khusus DataHub Kueri metadata dengan bahasa alami, jejak data end-to-end, kebijakan akses yang terperinci Insinyur data, tim open-source Gratis (open-source) Amundsen Peringkat dataset bergaya PageRank, penangkapan metadata otomatis, tampilan riwayat data Insinyur data, analis, tim open-source Gratis (open-source) OpenMetadata Grafik metadata terpadu, editor riwayat tanpa kode, kontrol akses berbasis peran Tim data yang mengembangkan tata kelola sumber terbuka Gratis (open-source) Pilih Bintang Riwayat data tingkat kolom, wawasan penggunaan, diagram ER yang dihasilkan secara otomatis, sinkronisasi dbt Tim data yang mengelola biaya dan riwayat data di gudang data Penetapan harga khusus Fivetran Catalog Lebih dari 700 konektor sumber, penanganan perubahan skema, replikasi hampir real-time Tim data yang mengelola otomatisasi alur kerja Tersedia paket gratis; Harga disesuaikan Metaphor Pencarian dalam bahasa Inggris sederhana, jejak perilaku, fitur kolaborasi sosial Tim yang meningkatkan literasi data dan penemuan data Penetapan harga khusus

Alternatif Terbaik untuk Secoda

1. ClickUp (Pilihan terbaik untuk dokumentasi data berbasis AI dan kolaborasi tim)

Cari di web, ruang kerja Anda, alat pihak ketiga yang terhubung, atau tanyakan kepada model AI terkemuka, semuanya menggunakan ruang kerja ClickUp Anda

Sebagian besar alat katalog data membantu Anda menemukan dan mengelola data. Namun, pekerjaan terkait lainnya, seperti manajemen proyek, dokumentasi data, kolaborasi antar tim, dan otomatisasi alur kerja, masih tersebar di berbagai alat terpisah.

ClickUp mengatasi hal itu dengan menggabungkan semuanya ke dalam satu Ruang Kerja AI Terintegrasi, dan berfungsi sebagai lapisan pengetahuan yang menghubungkan proyek, dokumentasi, dan AI Anda tanpa perlu beralih konteks.

Inilah yang membuat ClickUp menjadi pilihan terbaik untuk tim: ⬇️

Manajemen pengetahuan yang didukung AI dengan ClickUp Brain

Salah satu fitur ClickUp yang paling berguna bagi tim data adalah ClickUp Brain, lapisan AI yang menghubungkan tugas, dokumentasi, percakapan, dan riwayat proyek menjadi sistem pengetahuan yang dapat dicari. AI ini dapat merangkum dokumen, menghasilkan pembaruan dari aktivitas tugas, dan menjawab pertanyaan menggunakan informasi di seluruh ruang kerja.

Saat mengelola dokumentasi dan pengetahuan tata kelola, Anda dapat mengajukan pertanyaan kepada Brain mengenai kepemilikan dataset, tinjauan kepatuhan sebelumnya, atau keputusan historis yang terkait dengan aset data tertentu.

Untuk audit kepatuhan, Brain dapat mengambil status tugas audit yang masih terbuka, menandai item yang belum terselesaikan, dan menyusun ringkasan tanpa Anda perlu menyusunnya secara manual.

Tim data yang besar sering kali menghadapi masalah fragmentasi pengetahuan.

Fitur Pencarian Perusahaan ClickUp mengatasi hal ini dengan mengindeks informasi di seluruh ruang kerja dan alat yang terhubung, sehingga tim dapat menemukan semua yang mereka butuhkan di satu tempat. Sistem ini dapat mengambil jawaban dari tugas, dokumen, percakapan, dan aplikasi eksternal, lalu menggabungkannya menjadi respons yang kontekstual.

Penyaringan kontekstual memungkinkan Anda menyortir berdasarkan proyek, status, atau penanggung jawab sehingga hasil tetap relevan, dan manajemen izin memastikan dokumen tata kelola yang sensitif hanya dapat diakses oleh pengguna yang berwenang.

Cari apa saja di dalam ekosistem ClickUp Anda dengan ClickUp Enterprise Search

Kebijakan keamanan ClickUp menerapkan kontrol akses berbasis peran dan log audit di seluruh ruang kerja, dengan data pelanggan dihosting di AWS yang telah bersertifikasi SOC 2 Tipe 2. Dengan lebih dari 100 integrasi ClickUp, data dari alat seperti Tableau, Google Sheets, Airtable, dll., mengalir dengan lancar dan aman ke ruang kerja Anda.

Panduan dokumentasi dan tata kelola data dengan ClickUp Docs

Tata kelola data yang efektif memerlukan dokumentasi yang jelas: definisi kumpulan data, kebijakan tata kelola, panduan orientasi bagi analis, dan prosedur operasional standar untuk menangani data sensitif.

Dengan ClickUp Docs, Anda mendapatkan lingkungan kolaboratif untuk membuat wiki internal dan basis pengetahuan yang terhubung langsung dengan tugas dan alur kerja.

Tim dapat membuat dokumentasi teknis, berkolaborasi secara real-time, mengubah tindakan yang perlu dilakukan menjadi Tugas ClickUp, dan menggunakan riwayat versi untuk melacak bagaimana dokumentasi berkembang seiring perubahan dataset dari waktu ke waktu.

Simpan semua data Anda dalam satu platform untuk hasil yang lebih cepat dan efisien dengan ClickUp Docs

Fitur ini sangat berguna ketika para insinyur dan pemangku kepentingan bisnis perlu tetap selaras tanpa harus bergantung pada alat komunikasi internal yang berada di luar lingkungan kerja. Dan bagi pengguna perusahaan, Docs Hub memudahkan pencarian versi terbaru dari apa pun tanpa perlu menelusuri pesan obrolan lama atau utas email.

Memantau inisiatif tata kelola dengan Dasbor ClickUp

Tantangan lain bagi para pemimpin data adalah visibilitas terhadap pekerjaan tata kelola yang sedang berlangsung. Mulai dari inisiatif kepatuhan hingga penerapan katalog, upaya-upaya tersebut sering kali melibatkan beberapa tim dan memakan waktu berbulan-bulan.

ClickUp Dashboards memungkinkan Anda membuat tampilan pelaporan yang dapat disesuaikan untuk melacak segala hal, mulai dari kemajuan proyek dan distribusi beban kerja hingga kesiapan kepatuhan dan metrik operasional. Dengan mengkonsolidasikan data dari tugas, alur kerja, ketergantungan, dan jadwal proyek, pimpinan mendapatkan gambaran yang jelas mengenai inisiatif tata kelola di seluruh organisasi.

Lacak setiap tugas audit dan tonggak pencapaian dokumentasi dari Dasbor ClickUp Anda

Fitur terbaik ClickUp

Tugaskan tugas, perbarui status, aktifkan notifikasi, atau pindahkan pekerjaan antar alur kerja secara otomatis berdasarkan kondisi yang telah ditentukan sebelumnya dengan ClickUp Automations

Buat Super Agents di ClickUp yang dapat secara otomatis menghasilkan laporan tata kelola, menganalisis kemajuan proyek, atau mengidentifikasi masalah dalam inisiatif pengelolaan data

Gunakan ClickUp Chat sebagai lapisan komunikasi terpusat di mana tim dapat dengan cepat mengubah diskusi menjadi tindakan konkret dan menjaga riwayat keputusan yang dapat dilacak terkait tata kelola data

Pantau jam kerja yang dapat ditagih dan deteksi risiko anggaran sebelum menjadi masalah dengan menggunakan ClickUp Time Tracking

Arahkan permintaan dan umpan balik yang masuk langsung ke proyek yang tepat menggunakan ClickUp Forms , tanpa perlu menyortirnya secara manual

Keterbatasan ClickUp

Kurva pembelajaran yang curam bagi pengguna baru karena banyaknya fitur yang tersedia

Harga ClickUp

Peringkat dan ulasan ClickUp

G2 : 4,7/5 (lebih dari 11.000 ulasan)

Capterra: 4,6/5 (lebih dari 4.500 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

Seorang pengguna mengatakan:

Saya merasa ClickUp mudah digunakan oleh seluruh tim, yang sangat bagus. Saya sangat menyukai fleksibilitas dan aplikasi-aplikasi fleksibel yang ditawarkan ClickUp. Data yang dapat saya masukkan ke dalam database sangat kaya dan berguna untuk tindak lanjut dalam segala jenis tugas, pasca-penjualan, dan dalam pipeline penjualan. Ini sangat efektif karena memungkinkan transisi yang lancar antar anggota tim, memastikan semua orang tahu apa yang telah diselesaikan untuk klien dan dapat memberikan tindak lanjut serta penutupan yang tepat.

Saya merasa ClickUp mudah digunakan oleh seluruh tim, yang sangat bagus. Saya sangat menyukai fleksibilitas dan aplikasi-aplikasi fleksibel yang ditawarkan ClickUp. Data yang dapat saya masukkan ke dalam database sangat kaya dan berguna untuk tindak lanjut dalam segala jenis tugas, pasca-penjualan, dan dalam pipeline penjualan. Ini sangat efektif karena memungkinkan transisi yang lancar antar anggota tim, memastikan semua orang tahu apa yang telah diselesaikan untuk klien dan dapat memberikan tindak lanjut serta penutupan yang tepat.

📮 Wawasan ClickUp: 22% responden kami masih merasa was-was saat menggunakan AI di tempat kerja. Dari 22% tersebut, setengahnya khawatir tentang privasi data mereka, sementara setengahnya lagi tidak yakin dapat mempercayai apa yang disampaikan AI kepada mereka. ClickUp menangani kedua masalah tersebut secara langsung dengan langkah-langkah keamanan yang kuat serta dengan menghasilkan tautan terperinci ke tugas dan sumber pada setiap jawaban. Ini berarti bahkan tim yang paling berhati-hati pun dapat mulai menikmati peningkatan produktivitas tanpa perlu khawatir apakah informasi mereka terlindungi atau apakah mereka mendapatkan hasil yang andal.

2. Atlan (Pilihan terbaik untuk ruang kerja data kolaboratif dan pengelolaan metadata aktif)

Atlan terhubung langsung ke alat-alat seperti Snowflake, dbt, dan Tableau untuk mengotomatisasi pelacakan asal-usul data, katalogisasi, dan tata kelola dalam satu ruang kerja kolaboratif. Atlan secara terus-menerus memperbarui metadata dari sumber yang terhubung, bukan mengandalkan input manual, serta menampilkan konteks melalui integrasi dengan Slack dan Chrome.

Liniage tingkat kolom melacak alur data dari sumber hingga laporan akhir, mendukung analisis dampak dan pemecahan masalah di lingkungan yang kompleks. Fitur yang didukung AI menghasilkan kueri SQL dari bahasa alami dan memperbarui deskripsi aset secara otomatis.

Fitur terbaik Atlan

Kelola dan terapkan kebijakan data secara luas menggunakan glosarium bisnis yang menciptakan kosakata bersama di antara tim teknis dan bisnis

Perluas kemampuan platform menggunakan lebih dari 100 konektor siap pakai dan arsitektur berbasis API

Tetapkan dan lacak kepemilikan data langsung pada aset agar pertanggungjawaban tidak hilang di antara tim

Identifikasi dampak hilir sebelum melakukan perubahan dengan menggunakan pemetaan ketergantungan di seluruh pipeline

Keterbatasan Atlan

Tampilan dan pencarian riwayat data bisa terasa terbatas dalam lingkungan yang kompleks

Kurva pembelajaran cukup curam, dan beberapa fitur memerlukan pengaturan tambahan agar dapat berfungsi dengan efektif

Harga Atlan

Penetapan harga khusus

Peringkat dan ulasan Atlan

G2: 4,5/5 (lebih dari 120 ulasan)

Capterra: Ulasan belum cukup

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Atlan?

Seorang pengguna mengatakan:

Yang paling saya hargai dari Atlan adalah bagaimana platform ini mengubah cara bekerja dengan data menjadi pengalaman yang benar-benar kolaboratif dan lancar. Dengan menyatukan orang, data, dan konteks dalam satu platform, Atlan memungkinkan tim untuk benar-benar memahami dan mempercayai data mereka. Saya merasa sangat mudah untuk menemukan apa yang saya butuhkan, mendokumentasikan pekerjaan saya, dan menjaga keteraturan tanpa kebingungan yang biasa terjadi. Atlan jelas dirancang untuk membuat data melayani manusia, bukan memaksa manusia untuk menyesuaikan diri dengan data. Integrasinya yang mulus dengan alat-alat modern memungkinkan tim untuk bekerja lebih efisien, dan membuat seluruh proses data terasa lebih manusiawi, transparan, dan menyenangkan.

Yang paling saya hargai dari Atlan adalah bagaimana platform ini mengubah cara bekerja dengan data menjadi pengalaman yang benar-benar kolaboratif dan lancar. Dengan menyatukan orang, data, dan konteks dalam satu platform, Atlan memungkinkan tim untuk benar-benar memahami dan mempercayai data mereka. Saya merasa sangat mudah untuk menemukan apa yang saya butuhkan, mendokumentasikan pekerjaan saya, dan menjaga keteraturan tanpa kebingungan yang biasa terjadi. Atlan jelas dirancang untuk membuat data melayani manusia, bukan memaksa manusia untuk menyesuaikan diri dengan data. Integrasinya yang mulus dengan alat-alat modern memungkinkan tim untuk bekerja lebih efisien, dan membuat seluruh proses data terasa lebih manusiawi, transparan, dan menyenangkan.

3. Alation (Pilihan terbaik untuk katalogisasi data perusahaan dan tata kelola data)

Alation adalah platform kecerdasan data yang didukung AI yang berfungsi sebagai katalog terpusat, memungkinkan organisasi untuk menemukan dan mempercayai data mereka di seluruh basis data, gudang data, dan data lake.

Platform ini menggunakan pembelajaran mesin untuk menganalisis perilaku kueri yang sebenarnya dan secara otomatis menampilkan aset yang tepercaya, sehingga katalog tetap akurat berdasarkan penggunaan nyata, bukan dokumentasi manual. Platform ini mengotomatiskan tata kelola data, pelacakan asal-usul data, dan ekstraksi metadata, sehingga mengurangi waktu yang dihabiskan tim untuk mencari data yang andal.

Ask Alation mengubah pertanyaan dalam bahasa Inggris biasa menjadi SQL atau Python secara instan, sehingga data dapat diakses oleh pengguna bisnis tanpa keahlian teknis. Data Products Marketplace memungkinkan tim menemukan dan menggunakan produk data yang telah diatur di seluruh organisasi, sementara integrasi bawaan dengan alat BI seperti Tableau dan Power BI memastikan analisis tetap terhubung dengan data yang tepercaya.

Fitur terbaik Alation

Temukan aset data tepercaya lebih cepat dengan rekomendasi berbasis ML yang didasarkan pada perilaku kueri aktual

Tegakkan persyaratan kepatuhan dengan menggunakan pelacakan asal-usul data otomatis pada aliran data lintas sistem

Kurangi waktu yang dihabiskan untuk permintaan akses dengan memberikan akses mandiri kepada pengguna bisnis ke produk data yang telah diatur

Tetapkan standar kualitas data dan pantau langsung di dalam platform tanpa perlu beralih ke alat lain

Kelola alur kerja dan tetapkan kepemilikan data di seluruh aset dari satu tempat

Keterbatasan Alation

Kinerja menjadi terasa lambat saat menavigasi aset-aset berukuran besar

Fitur kualitas data dan jejak lintas sistem memiliki kekurangan dibandingkan dengan alat khusus

Harga Alation

Penetapan harga khusus

Peringkat dan ulasan Alation

G2: 4,4/5 (lebih dari 90 ulasan)

Capterra: Ulasan belum cukup

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Alation?

Seorang pengguna mengatakan:

Saya merasa Alation luar biasa dalam hal inovasi produk dan terkesan dengan pengembangan berkelanjutannya, termasuk uji coba fitur produk AI baru. Layanan pelanggan yang sangat baik menjadi sorotan, dengan tim Alation yang sangat ramah dan konsisten dalam interaksi dengan klien. Mulai dari penjualan awal hingga perpanjangan lisensi perangkat lunak, mereka benar-benar memahami perspektif klien dan berupaya memastikan kesuksesan mereka. Saya berterima kasih atas kemudahan pengaturan yang difasilitasi oleh tim layanan profesional Alation melalui program Right Start mereka, yang membuat proses implementasi berjalan lancar dan tanpa hambatan.

Saya merasa Alation luar biasa dalam hal inovasi produk dan terkesan dengan pengembangan berkelanjutannya, termasuk uji coba fitur produk AI baru. Layanan pelanggan yang sangat baik menjadi sorotan, dengan tim Alation yang sangat ramah dan konsisten dalam interaksi dengan klien. Mulai dari penjualan awal hingga perpanjangan lisensi perangkat lunak, mereka benar-benar memahami perspektif klien dan berupaya memastikan kesuksesan mereka. Saya berterima kasih atas kemudahan pengaturan yang difasilitasi oleh tim layanan profesional Alation melalui program Right Start mereka, yang membuat proses implementasi berjalan lancar dan tanpa hambatan.

4. Collibra (Pilihan terbaik untuk tata kelola data dan pengelolaan kebijakan tingkat perusahaan)

Sebagai Platform Intelijen Data kelas enterprise, Collibra membantu organisasi mengelola dan mengatur data serta aset AI secara besar-besaran. Dibangun berdasarkan konsep Data Confidence™, platform ini berfungsi sebagai sistem pencatatan terpusat, yang menyediakan tempat bersama bagi tim bisnis dan TI untuk menemukan dan mengesahkan data di seluruh organisasi.

Machine learning secara proaktif mendeteksi anomali data, sementara alur kerja otomatis menggantikan spreadsheet yang tersebar dan proses kepatuhan manual. Sistem ini juga mengelola siklus hidup model AI dan agen, memastikan bahwa mereka dibangun berdasarkan data yang tepercaya dan mematuhi standar internal serta regulasi.

Fitur terbaik Collibra

Pantau kesehatan pipeline secara menyeluruh dengan deteksi anomali dan peringatan pelanggaran aturan di seluruh cloud data Anda

Buat aturan kualitas data berbasis ML secara otomatis untuk mendeteksi data yang buruk tanpa perlu menulis aturan secara manual

Awasi kasus penggunaan AI dalam produksi dengan alat pemantauan dan pelaporan risiko khusus

Otomatiskan pelaporan kepatuhan di seluruh lingkungan data yang diatur tanpa perlu mengambil data secara manual

Lacak riwayat data pada tingkat detail yang mendalam untuk mendukung persyaratan audit dan analisis dampak

Keterbatasan Collibra

Pengaturan dan tampilan riwayat data bisa terasa rumit tanpa dukungan admin khusus

Beberapa pengguna melaporkan bahwa opsi penyesuaian alur kerja terbatas, dan sumber daya pembelajaran terasa kurang lengkap

Harga Collibra

Penetapan harga khusus

Peringkat dan ulasan Collibra

G2: 4,2/5 (lebih dari 100 ulasan)

Capterra: Ulasan belum cukup

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Collibra?

Seorang pengguna mengatakan:

Saya merasa sangat mudah untuk mengaitkan penawaran inti platform ini dengan masalah bisnis utama dan mengusulkan Collibra sebagai alat yang dapat menyelesaikan masalah-masalah tersebut dan dengan demikian menciptakan nilai melalui penghematan biaya.

Saya merasa sangat mudah untuk mengaitkan penawaran inti platform ini dengan masalah bisnis utama dan mengusulkan Collibra sebagai alat yang dapat menyelesaikan masalah-masalah tersebut dan dengan demikian menciptakan nilai melalui penghematan biaya.

5. DataHub (Pilihan terbaik untuk pengelolaan metadata dan penemuan data berbasis open-source)

Bagi insinyur data yang mengelola pipeline kompleks dan ekosistem data besar, DataHub adalah pilihan yang tepat. DataHub membantu mengorganisir dan memahami data dengan menyatukan metadata dari berbagai dataset, dashboard, pipeline, dan model ML ke dalam satu tampilan terpadu.

Katalog data sumber terbuka ini mendukung penemuan berbasis pencarian, pelacakan asal-usul data secara end-to-end, pengelolaan kepemilikan, dan pemantauan kualitas data. Tim dapat mendefinisikan kontrak data, melacak PII, dan menerapkan kebijakan tata kelola di seluruh ekosistem data.

Awalnya dikembangkan oleh LinkedIn untuk mengelola metadata dalam skala besar, alat ini memberikan tim insinyur data fondasi yang fleksibel yang dapat mereka terapkan dan kembangkan sesuai dengan infrastruktur mereka sendiri, tanpa terikat pada roadmap vendor.

Fitur terbaik DataHub

Lakukan kueri metadata secara langsung menggunakan Ask DataHub untuk mendapatkan jawaban yang sesuai konteks mengenai kumpulan data, riwayat, kepemilikan, dan kebijakan

Lacak ketergantungan data hulu dan hilir secara menyeluruh di seluruh kumpulan data dan pipa data

Sinkronkan metadata secara terus-menerus dari berbagai sumber data menggunakan alur kerja pengambilan data otomatis

Kendalikan siapa yang dapat melihat, mengedit, atau menemukan aset tertentu menggunakan kebijakan akses dan peran yang terperinci

Tentukan dan pantau kontrak data untuk menetapkan ekspektasi kualitas antara produsen dan konsumen

Keterbatasan DataHub

Beberapa pengguna melaporkan bahwa antarmukanya terasa kaku, dan kinerjanya melambat saat menangani dataset yang besar

Harga DataHub

Gratis (open-source)

Peringkat dan ulasan DataHub

G2: Belum cukup ulasan

Capterra: Ulasan belum cukup

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang DataHub?

Seorang pengguna mengatakan:

DataHub mudah digunakan dan membantu menjaga data saya tetap terorganisir. Aplikasi ini sangat bagus untuk berbagi dan mengelola kumpulan data, dan fitur kontrol versi merupakan nilai tambah yang besar. Saya pasti akan merekomendasikannya!

DataHub mudah digunakan dan membantu menjaga data saya tetap terorganisir. Aplikasi ini sangat bagus untuk berbagi dan mengelola kumpulan data, dan fitur kontrol versi merupakan nilai tambah yang besar. Saya pasti akan merekomendasikannya!

6. Amundsen (Pilihan terbaik untuk penemuan data dan pencarian berbasis open-source bagi insinyur data)

Amundsen mengadopsi pendekatan yang mengutamakan pencarian dalam menangani masalah metadata. Algoritma peringkatnya menampilkan kumpulan data berdasarkan pola penggunaan aktual, bukan berdasarkan seberapa baru dokumentasinya diperbarui, sehingga aset yang sudah diandalkan tim Anda cenderung muncul terlebih dahulu tanpa perlu ada yang mengelola daftar tersebut.

Alat ini menghubungkan kumpulan data dengan pipa ETL, dasbor, dan kueri yang bergantung padanya, sehingga memberikan gambaran yang lebih jelas kepada tim tentang bagaimana data mengalir di seluruh organisasi. Visibilitas ini juga membantu tim memahami dari mana data berasal, bagaimana data tersebut diubah, dan sistem hilir mana saja yang bergantung padanya.

Fitur terbaik Amundsen

Jelajahi konteks dataset secara terperinci, termasuk pemilik, frekuensi pembaruan, dan statistik penggunaan dalam satu tampilan

Visualisasikan sumber hulu dan ketergantungan hilir menggunakan tampilan silsilah data bawaan

Perkaya dan dokumentasikan kumpulan data secara kolaboratif dengan menambahkan tag dan anotasi langsung pada aset

Lihat pratinjau data tabel langsung dari hasil pencarian tanpa perlu mengakses sistem sumber

Hubungkan metadata dari berbagai sumber menggunakan kerangka kerja pengambilan data Databuilder dan arsitektur pipa yang dapat diperluas

Keterbatasan Amundsen

Kemampuan tata kelola terbatas dibandingkan dengan platform tingkat perusahaan

Kinerja melambat saat menangani dataset yang sangat besar atau lingkungan yang kompleks

Harga Amundsen

Gratis (open-source)

Peringkat dan ulasan Amundsen

G2: Belum cukup ulasan

Capterra: Ulasan belum cukup

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Amundsen?

Sebuah ulasan di Reddit mengatakan:

Kami membutuhkan solusi yang cepat, dan berdasarkan pengalaman kami, Amundsen lebih mudah di antara keduanya (keduanya sama-sama bagus). Kami harus melakukan modifikasi untuk mendukung basis data grafis, dan Amundsen mudah dimodifikasi.

Kami membutuhkan solusi yang cepat, dan berdasarkan pengalaman kami, Amundsen lebih mudah di antara keduanya (keduanya sama-sama bagus). Kami harus melakukan modifikasi untuk mendukung basis data grafis, dan Amundsen mudah dimodifikasi.

🔍 Tahukah Anda? Amundsen dinamai berdasarkan nama Roald Amundsen, penjelajah Norwegia yang menjadi orang pertama yang mencapai Kutub Selatan.

7. OpenMetadata (Pilihan terbaik untuk pengelolaan metadata terpadu dan pemantauan data)

OpenMetadata menyatukan penemuan data, observabilitas, dan tata kelola di seluruh tumpukan data modern. Platform ini mengonsolidasikan metadata dari pipeline, data warehouse, dashboard, dan model ML ke dalam satu grafik terpadu, sehingga menghilangkan sekat-sekat antar alat seperti Snowflake, Airflow, dan dbt.

Platform ini mendukung pengambilan metadata otomatis melalui lebih dari 100 konektor, dilengkapi dengan pelacakan silsilah bawaan, pemantauan kualitas data, dan fitur kolaborasi. Editor silsilah tanpa kode memungkinkan siapa pun di tim untuk memetakan dan memperbarui alur data secara visual tanpa perlu mengajukan tiket.

Dibangun di atas arsitektur API dan schema-first, platform ini dirancang untuk dapat diskalakan di lingkungan data perusahaan sambil tetap dapat diakses oleh pengguna teknis maupun non-teknis.

Fitur terbaik OpenMetadata

Cari di seluruh tabel, dasbor, pipa, dan layanan menggunakan kata kunci, hubungan, dan kueri berbasis Boolean

Kelola izin untuk pembaruan metadata, tag, kepemilikan, dan riwayat menggunakan kontrol akses berbasis peran

Pantau keandalan data menggunakan profil bawaan, uji kualitas, dan pemeriksaan keaktualan

Otomatiskan pengambilan data di seluruh tumpukan data Anda menggunakan konektor layanan dan pipa satu klik yang didukung oleh Airflow

Tetapkan klasifikasi tingkatan data untuk memprioritaskan upaya tata kelola pada aset kritis dibandingkan aset non-kritis

Keterbatasan OpenMetadata

Platform yang relatif baru, sehingga kedalaman komunitas dan kematangan fiturnya masih tertinggal dibandingkan dengan alat-alat yang sudah mapan

Pengaturan awal dan integrasi ke dalam alur kerja yang sudah ada mungkin memerlukan penyesuaian yang signifikan

Harga OpenMetadata

Gratis (open-source)

Peringkat dan ulasan OpenMetadata

G2: Belum cukup ulasan

Capterra: Ulasan belum cukup

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang OpenMetadata?

Seorang pengguna Reddit mengatakan:

Menurut saya, openmetadata adalah alat yang hebat. Saya tidak tahu mengapa alat ini belum cukup populer. Perangkat lunak sumber terbuka (OSS) mereka memang memiliki beberapa masalah, tetapi mereka menawarkan banyak fleksibilitas. Sangat mudah untuk mengembangkannya.

Menurut saya, openmetadata adalah alat yang hebat. Saya tidak tahu mengapa alat ini belum cukup populer. Perangkat lunak sumber terbuka (OSS) mereka memang memiliki beberapa masalah, tetapi mereka menawarkan banyak fleksibilitas. Sangat mudah untuk mengembangkannya.

8. Pilih Star (Pilihan terbaik untuk penemuan data otomatis dan pelacakan asal-usul data tingkat kolom)

Select Star tidak meminta Anda untuk mengubah cara penyimpanan atau pengelolaan data Anda. Alat ini membaca infrastruktur yang sudah ada dan segera mulai mendokumentasikan aset, memetakan silsilah data pada tingkat kolom, serta menampilkan bagaimana data sebenarnya diakses di seluruh gudang data dan alat BI Anda.

Fitur analisis biaya Snowflake menghubungkan penggunaan data secara langsung dengan pengeluaran warehouse, sehingga Anda dapat melihat aset mana yang memengaruhi biaya. Sinkronisasi DBT yang berkelanjutan menjaga akurasi dokumentasi secara otomatis, dan diagram hubungan entitas yang dihasilkan secara otomatis membantu anggota tim baru memahami sistem dengan cepat tanpa perlu mencari tahu siapa yang membangun sistem tersebut.

Pilih fitur terbaik Star

Lacak riwayat data tingkat kolom di seluruh integrasi dengan tampilan yang dapat disesuaikan dan mudah dinavigasi

Identifikasi dataset yang tidak terpakai atau berlebihan dengan menganalisis pola akses di seluruh gudang data Anda

Deteksi dan petakan hubungan tabel secara otomatis menggunakan log kueri tanpa konfigurasi manual

Jaga agar dokumentasi aset data tetap sinkron dengan proyek dbt Anda melalui pembaruan otomatis yang berkelanjutan

Pilih batasan Star

Fitur pelaporan lanjutan dan wawasan penggunaan yang terperinci terbatas dibandingkan dengan alternatif kelas enterprise

Pilih harga Star

Penetapan harga khusus

Pilih peringkat bintang dan ulasan

G2: 4,5/5 (lebih dari 50 ulasan)

Capterra: Ulasan belum cukup

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Select Star?

Seorang pengguna mengatakan:

Hal yang paling saya sukai dari Select Star adalah betapa mudah digunakan dan intuitifnya platform ini sejak awal. Antarmukanya bersih, terorganisir dengan baik, dan membuat navigasi pada dataset yang kompleks menjadi jauh lebih sederhana. Fungsi pencariannya sangat kuat. Saya dapat dengan cepat menemukan tabel, kolom, atau dasbor yang tepat tanpa perlu bertanya-tanya. Ini telah menjadi alat yang sangat baik untuk beradaptasi dengan lingkungan data baru dan memahami hubungan antar dataset dengan lebih cepat. Secara keseluruhan, Select Star benar-benar meningkatkan penemuan data dan kolaborasi antar tim.

Hal yang paling saya sukai dari Select Star adalah betapa mudah digunakan dan intuitifnya platform ini sejak awal. Antarmukanya bersih, terorganisir dengan baik, dan membuat navigasi pada dataset yang kompleks menjadi jauh lebih sederhana. Fungsi pencariannya sangat kuat. Saya dapat dengan cepat menemukan tabel, kolom, atau dasbor yang tepat tanpa perlu bertanya-tanya. Ini telah menjadi alat yang sangat baik untuk beradaptasi dengan lingkungan data baru dan memahami hubungan antar dataset dengan lebih cepat. Secara keseluruhan, Select Star benar-benar meningkatkan penemuan data dan kolaborasi antar tim.

9. Fivetran Catalog (Pilihan terbaik untuk pengelolaan riwayat data otomatis dan metadata pipa data)

Fivetran adalah platform integrasi data berbasis cloud yang sepenuhnya dikelola, yang mengotomatiskan proses ELT, memindahkan data dari aplikasi SaaS, basis data, dan file ke gudang data terpusat atau data lake tanpa memerlukan penyesuaian teknis khusus.

Secoda secara otomatis menangani perubahan skema, pemeliharaan API, dan sinkronisasi historis, sehingga pipeline tidak memerlukan intervensi manual saat sumber data berkembang. Sertifikasi keamanan dan kepatuhan, termasuk SOC 2, GDPR, HIPAA, dan ISO 27001, sudah tersedia secara default.

Fitur terbaik Fivetran Catalog

Impor data dari aplikasi SaaS, basis data, dan penyimpanan cloud menggunakan konektor siap pakai tanpa perlu menulis kode khusus

Pantau kesehatan sinkronisasi konektor dan dapatkan pemberitahuan saat pipa data memerlukan perhatian tanpa perlu pemeriksaan manual

Replikasi perubahan basis data secara hampir real-time dengan beban minimal pada sistem sumber

Atur transformasi dbt Core secara langsung di dalam Fivetran setelah data dimuat

Lindungi bidang-bidang sensitif dengan menggunakan kontrol data tingkat kolom bersama dengan RBAC dan sertifikasi kepatuhan

Keterbatasan Fivetran Catalog

Beberapa konektor memiliki masalah keandalan, termasuk integrasi yang hilang atau bermasalah

Harga Fivetran Catalog

Gratis

Penetapan harga khusus

Peringkat dan ulasan Fivetran Catalog

G2: 4,3/5 (770+ ulasan)

Capterra: 4,4/5 (lebih dari 20 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Fivetran Catalog?

Seorang pengguna mengatakan:

Fivetran unggul dalam satu hal yang dilakukannya dengan sangat baik: menyinkronkan data dari berbagai alat SaaS ke gudang data pusat seperti BigQuery secara andal. Pengaturannya sangat cepat—sebagian besar konektor pada dasarnya bersifat plug-and-play, dengan konfigurasi minimal. Saya sangat menghargai perpustakaan konektor yang luas, pengelolaan skema otomatis, dan sistem peringatan yang andal. Bagi tim kecil tanpa insinyur data penuh waktu, ini adalah solusi yang mengubah permainan. Ini menghilangkan banyak pekerjaan manual dan memungkinkan kami fokus pada pengambilan wawasan daripada berurusan dengan API.

Fivetran unggul dalam satu hal yang dilakukannya dengan sangat baik: menyinkronkan data dari berbagai alat SaaS ke gudang data pusat seperti BigQuery secara andal. Pengaturannya sangat cepat—sebagian besar konektor pada dasarnya bersifat plug-and-play, dengan konfigurasi minimal. Saya sangat menghargai perpustakaan konektor yang luas, pengelolaan skema otomatis, dan sistem peringatan yang andal. Bagi tim kecil tanpa insinyur data penuh waktu, ini adalah solusi yang mengubah permainan. Ini menghilangkan banyak pekerjaan manual dan memungkinkan kami fokus pada pengambilan wawasan daripada berurusan dengan API.

🧠 Fakta Menarik: Fivetran merupakan permainan kata dari Fortran, bahasa pemrograman. Para pendiri awalnya berencana membangun spreadsheet untuk big data, tetapi umpan balik pengguna terus mengarah pada satu hal: pindahkan saja data Salesforce kami ke Redshift. Jadi mereka mengubah arah, dan sebuah perusahaan pipa data pun lahir.

10. Metaphor (Pilihan terbaik untuk penemuan data berbasis hubungan dan pencarian kontekstual)

Premis Metaphor adalah bahwa penemuan data merupakan masalah sosial sekaligus teknis, itulah sebabnya pola penggunaan dan diskusi tim ditampilkan bersamaan dengan informasi asal-usul dan kepemilikan data dalam tampilan yang sama.

Konteks terbentuk secara alami seiring waktu, bukan bergantung pada pengelola data untuk mendokumentasikan segala sesuatu setelah fakta terjadi. Feed aktivitas menampilkan aset yang sedang tren dan menjaga percakapan tetap terhubung dengan data yang sebenarnya dibahas, sehingga pengetahuan institusional tetap dapat ditemukan alih-alih tersembunyi di dalam thread obrolan.

Fitur terbaik Metaphor

Cari aset data dengan bahasa Inggris yang sederhana dan dapatkan hasil yang kontekstual beserta informasi kepemilikan, penggunaan, dan indikator kepercayaan

Sentralisasikan diskusi dan pembaruan data melalui integrasi dengan Slack, Microsoft Teams, dan Chrome

Terapkan tag tata kelola dan kontrol akses untuk pengguna teknis maupun bisnis langsung dari dalam alat yang sudah ada

Pantau aset tertentu untuk mendapatkan pemberitahuan saat kepemilikan, dokumentasi proyek , atau pola penggunaan berubah

Tampilkan indikator kualitas data dan kepercayaan bersamaan dengan hasil pencarian, sehingga pengguna dapat mengevaluasi aset sebelum menggunakannya

Keterbatasan metafora

Pembaruan peta jalan produk dan peluncuran fitur baru lebih jarang dari yang diharapkan

Harga Metaphor

Penetapan harga khusus

Peringkat dan ulasan Metaphor

G2: Belum cukup ulasan

Capterra: Ulasan belum cukup

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Metaphor?

Seorang pengguna mengatakan:

Pengalaman secara keseluruhan dengan tim ini sangat baik. Rencana masa depan untuk produk ini sangat ambisius dan sesuai dengan visi kami mengenai masa depan katalog data dan penemuan data.

Pengalaman secara keseluruhan dengan tim ini sangat baik. Rencana masa depan untuk produk ini sangat ambisius dan sesuai dengan visi kami mengenai masa depan katalog data dan penemuan data.

Ubah Kekacauan Data Menjadi Kejelasan dengan ClickUp

Sebagian besar alat katalog data hanya menjalankan tugasnya dan berhenti di situ. Dokumentasi masih tersimpan di wiki terpisah, dan percakapan yang penting terpendam di dalam obrolan yang tidak pernah dibaca kembali oleh siapa pun.

ClickUp mengatasi masalah ini dengan menghubungkan pekerjaan itu sendiri dengan dokumentasi, tugas, dan konteks di sekitarnya. Jadi, ketika tim Anda membutuhkan jawaban, semuanya sudah tersedia.

