10 Alternatif Terbaik Mandolin AI untuk [tahun]

Mandolin AI adalah platform otomatisasi kesehatan yang dirancang khusus untuk penyedia obat-obatan khusus. Platform ini menggunakan agen AI untuk menangani pekerjaan administratif yang berat dalam memberikan akses pasien ke obat-obatan tersebut, seperti penerimaan rujukan, pemeriksaan manfaat asuransi, persetujuan sebelumnya, dan alur kerja penagihan.

Dengan kata lain, ia berfungsi seperti tim back-office digital, menangani administrasi dan koordinasi yang diperlukan sebelum pasien dapat menerima perawatan khusus.

Namun, jika Anda mencari agen AI yang mengotomatisasi alur kerja di luar bidang kesehatan khusus—seperti operasi lintas departemen, alur kerja multi-LLM, atau otomatisasi bisnis yang lebih luas—Anda mungkin ingin menjelajahi alternatif Mandolin AI.

Mari kita lihat beberapa opsi terbaik.

Apa yang Harus Anda Cari dalam Alternatif Mandolin AI?

Mandolin terutama digunakan oleh pusat infus, apotek spesialis, dan sistem kesehatan yang mengelola terapi berbiaya tinggi dan kompleks seperti terapi biologis, terapi gen, dan terapi infus.

Organisasi-organisasi ini menghadapi proses manual yang memakan waktu berminggu-minggu, termasuk pemeriksaan asuransi dan alur kerja penggantian biaya, sebelum seorang pasien dapat memulai pengobatan.

Saat mengevaluasi alternatif, tujuan melampaui otomatisasi sederhana hingga eksekusi agen di seluruh tumpukan bisnis Anda.

Berikut adalah hal-hal yang perlu Anda perhatikan dalam memilih alternatif Mandolin AI dan platform orkestrasi agen modern:

Pastikan agen dapat melakukan tindakan sistem yang sebenarnya: Pilih platform di mana agen dapat memanggil API, memperbarui catatan, dan memicu alur kerja, bukan hanya berfungsi sebagai lapisan pemrosesan logika.

Periksa bagaimana logika eksekusi didefinisikan dan diterapkan: Pastikan Anda dapat mengontrol urutan tugas, cabang kondisional, dan koordinasi agen untuk mencegah hasil yang tidak konsisten.

Periksa cara agen mengakses sistem dan data eksternal: Pilih platform yang terintegrasi langsung dengan stack operasional Anda untuk memungkinkan agen beroperasi pada data bisnis real-time.

Periksa bagaimana izin dan perlindungan diterapkan: Pastikan Anda dapat membatasi akses agen dan mencegah tindakan yang tidak disengaja pada sistem sensitif.

Evaluasi kemampuan observabilitas dan debugging: Pastikan Anda dapat memeriksa keputusan agen, melacak jalur eksekusi, dan mendiagnosis kegagalan saat alur kerja mengalami gangguan.

Pastikan platform mempertahankan status alur kerja: Cari fitur memori persisten atau pelacakan status agar agen dapat melanjutkan eksekusi tanpa perlu me-restart tugas atau kehilangan progres.

👀 Tahukah Anda? Menurut survei American Medical Association, 78% dokter menyatakan bahwa penundaan persetujuan sebelumnya menyebabkan pasien menghentikan pengobatan sepenuhnya. Ketika persetujuan memakan waktu berminggu-minggu, banyak pasien akhirnya menyerah sebelum terapi bahkan dimulai. Penyedia layanan kesehatan beralih ke agen AI dan platform otomatisasi untuk mempercepat proses ini. Alat seperti Mandolin dirancang untuk mengurangi gesekan administratif dalam alur kerja pendaftaran, verifikasi asuransi, dan penggantian biaya.

Alternatif Mandolin AI Terbaik dalam Sekilas

Berikut ini adalah gambaran singkat tentang alternatif Mandolin AI terbaik dan apa yang ditawarkan masing-masing.

Alat Fitur utama Terbaik untuk Harga* ClickUp Agen AI yang terintegrasi dalam tugas dan alur kerja, kecerdasan ruang kerja kontekstual, otomatisasi alur kerja, dan integrasi antar alat operasional. Tim produk, teknik, dan operasional yang mengintegrasikan AI ke dalam alur kerja eksekusi. Gratis selamanya; Kustomisasi tersedia untuk perusahaan. CrewAI Pengelolaan agen berdasarkan peran, memori agen bersama, koordinasi alur kerja, integrasi alat, antarmuka Python dan visual. Tim teknik dan otomatisasi yang mengembangkan sistem multi-agen terstruktur. Gratis; Paket berbayar mulai dari $25/bulan AutoGen Pengelolaan agen berbasis kode, kerangka kerja komunikasi agen, alat pemantauan, dan koordinasi multi-agen. Tim teknik dan penelitian yang mengembangkan logika orkestrasi agen kustom. Sumber terbuka Agen GPT-4o Agen yang didukung alat, penalaran multimodal, panggilan fungsi, integrasi SDK, dukungan otomatisasi alur kerja. Tim produk, teknik, dan platform yang mengimplementasikan agen AI ke dalam aplikasi. Harga kustom Zapier Agents Otomatisasi alur kerja berbasis AI, pembuatan agen dengan bahasa alami, lebih dari 8.000 integrasi, kontrol versi otomatisasi. Tim operasional bisnis, pemasaran, dan RevOps yang mengotomatisasi alur kerja lintas aplikasi. Gratis; Paket berbayar mulai dari $50/bulan n8n Agents Pembuat alur kerja visual, memori agen, integrasi yang luas, alat debugging, dukungan self-hosting. Tim operasi teknis dan otomatisasi yang mengelola alur kerja internal yang kompleks. Paket berbayar mulai dari $28,40 per bulan. Relevance AI Pembuatan agen tanpa kode, penyebaran agen di seluruh sistem bisnis, pelacakan metadata, otomatisasi alur kerja Tim GTM, penjualan, dan operasional yang mengimplementasikan agen otonom tanpa memerlukan pengembangan teknis yang berat. Gratis; Paket berbayar mulai dari $29 per bulan LangGraph Pengelolaan alur kerja berstatus, kontrol eksekusi, memori persisten, pemantauan real-time. Tim teknik yang mengembangkan alur kerja agen yang berjalan lama dan berstatus. Gratis; Paket berbayar mulai dari $39 per pengguna per bulan LlamaIndex Agents Indeksasi data, alur kerja agen yang diperkuat dengan pemulihan data, pengelolaan memori dan keadaan, serta SDK untuk pengembang. Tim teknik dan data yang mengembangkan agen yang beroperasi pada basis pengetahuan besar. Gratis; Paket berbayar mulai dari $50/bulan Vertex AI Agent Builder Infrastruktur agen yang dikelola, akses dan orkestrasi model, integrasi perusahaan, alat deployment. Tim insinyur dan platform perusahaan yang mengimplementasikan agen pada skala produksi. Harga kustom

Alternatif Terbaik untuk Mandolin AI

Di bawah ini, Anda akan menemukan alternatif terbaik Mandolin AI untuk berbagai kasus penggunaan, alur kerja, dan persyaratan operasional:

1. ClickUp (Terbaik untuk mengintegrasikan agen AI ke dalam eksekusi tugas dan koordinasi alur kerja)

Coba ClickUp Super Agents secara gratis Dengan ClickUp Super Agents, kelola seluruh alur kerja, bukan hanya tindakan individu, sehingga proyek Anda tetap berjalan lancar bahkan saat tidak ada yang mengawasi.

Sebagian besar alternatif Mandolin berfokus pada pengembangan atau penerapan agen di luar lingkungan kerja sehari-hari. Mereka berfungsi sebagai lapisan otomatisasi mandiri, kerangka kerja pengembang, atau alat integrasi.

ClickUp, di sisi lain, beroperasi sebagai Ruang Kerja AI Terintegrasi. Ia mengintegrasikan AI secara langsung ke dalam tugas, dokumen, percakapan, dasbor, dan alur kerja Anda. Alih-alih mengelola agen secara terpisah dari eksekusi, Anda dapat mengimplementasikannya di tempat di mana pekerjaan sudah berlangsung.

Berikut adalah fitur utama yang membuatnya menjadi alternatif Mandolin AI yang kuat:

🧠 ClickUp Brain: AI yang sadar konteks yang mendukung eksekusi nyata.

ClickUp Brain memahami dan mengingat data ruang kerja untuk memberikan wawasan kontekstual kepada Anda.

Sebagian besar agen AI gagal karena mereka tidak memiliki konteks operasional real-time. Banyak platform orkestrasi agen mengharuskan Anda untuk memasukkan informasi secara manual ke dalam prompt, penyimpanan memori, atau basis pengetahuan eksternal sebelum agen dapat bertindak secara andal.

ClickUp Brain mengintegrasikan AI Kontekstual langsung ke dalam ruang kerja Anda. Ia memahami bagaimana tugas-tugas ClickUp, dokumen, dan percakapan obrolan Anda terhubung di seluruh proyek dan tim, memberikan agen akses ke konteks operasional real-time.

Ini adalah AI yang dapat secara otomatis merujuk pada pembaruan terbaru, perubahan kepemilikan, ketergantungan, dan dokumentasi.

Anda juga dapat menanyakan pertanyaan secara instan di ruang kerja Anda. Tanyakan pertanyaan seperti “Apa yang berubah dalam rencana peluncuran kuartal kedua minggu ini?” atau “Ringkas semua umpan balik onboarding dari bulan lalu,” dan Brain akan mengambil jawaban dari seluruh lingkungan kerja Anda.

Dapatkan jawaban cepat dan real-time untuk pertanyaan terkait ruang kerja menggunakan ClickUp Brain.

✏️ Catatan: Dengan memori bawaan dan kesadaran konteks yang terintegrasi, Anda tidak perlu memelihara sistem pengetahuan terpisah atau secara manual mengatur konteks untuk agen. Kecerdasan tersebut sudah ada di dalam alur kerja di ClickUp Brain AI, di mana keputusan dan eksekusi dilakukan.

🤖 ClickUp AI Super Agents: Deploy agen AI perusahaan di dalam alur kerja nyata.

Super Agents dari ClickUp adalah asisten AI otonom yang memantau perubahan di seluruh ruang kerja Anda dan bertindak atas nama pengguna berdasarkan aturan, pola data, dan konteks.

Meskipun Brain unggul dalam menjawab pertanyaan dan menghasilkan wawasan, Super Agents melakukan tindakan ketika kondisi terpenuhi.

Misalnya, Super Agent dapat:

Deteksi tugas yang terlambat dan secara proaktif alihkan kembali atau beritahu pemiliknya.

Pantau kemajuan proyek dan buat laporan status.

Memicu tugas tindak lanjut saat dependensi selesai.

Sintesis retrospeksi sprint dan identifikasi wawasan risiko.

Aktifkan Super Agents di dalam ClickUp untuk mengotomatisasi tugas/alur kerja secara penuh.

Yang lebih menarik: AI Super Agents beroperasi dengan memori tak terbatas dan konteks ruang kerja. Mereka menggunakan memori jangka pendek untuk peristiwa yang baru saja terjadi, memori kerja untuk konteks aktif, dan memori jangka panjang untuk pengingatan.

Selain itu, dengan tidak menyimpan data sama sekali, informasi Anda tidak akan tersimpan di luar ruang kerja aman Anda.

Tonton video ini untuk mengetahui lebih lanjut tentang ClickUp Super Agents 📹

⭐ Bonus: ClickUp Brain MAX adalah asisten desktop bertenaga AI yang membawa kecerdasan berbasis konteks ini di luar browser dan ke dalam aplikasi khusus. Dengan ini, Anda dapat: Bekerja dengan beberapa model AI dalam satu tempat: Beralih antara Brain dan model LLM lainnya seperti Clause, GPT, Gemini, dll., dengan satu ketukan.

Cari dengan cepat di seluruh file, tugas, dokumen, dll. : Gunakan Gunakan Enterprise Search untuk menemukan file, tugas, atau dokumen di seluruh ruang kerja digital Anda. Misalnya, cari “dokumen di mana kita membahas eksperimen harga B,” dan Brain akan menemukannya secara instan.

Ketik 400 kali lebih cepat dengan suara: Diktekan perintah, instruksi kerja, komentar, atau bahkan balasan obrolan cepat dengan fitur Diktekan perintah, instruksi kerja, komentar, atau bahkan balasan obrolan cepat dengan fitur Talk to Text dari ClickUp.

⚙️ ClickUp Automations: Kelola agen di seluruh tumpukan alur kerja Anda.

Setelah agen dibuat, ClickUp Automations membantu Anda mengimplementasikan dan mengoordinasikan agen-agen tersebut di seluruh alur kerja. Alih-alih beroperasi sebagai asisten terpisah, agen-agen dapat diaktifkan secara dinamis berdasarkan peristiwa operasional nyata di dalam ruang kerja Anda.

Atur ClickUp Automations untuk menjaga alur kerja tetap sinkron setiap kali data baru masuk.

Anda dapat menentukan secara tepat kapan agen dijalankan, data apa yang digunakan, dan tindakan apa yang diambil. Misalnya:

Ketika suatu tugas berpindah ke Siap untuk QA, agen dapat menghasilkan kasus uji, menugaskan peninjau, dan memperbarui dokumentasi.

Ketika suatu transaksi terhenti, agen penjualan dapat memicu tindak lanjut dan memberitahu tim.

Ketika umpan balik baru tercatat, agen dapat merangkum wawasan dan memperbarui tugas produk.

ClickUp menggabungkan otomatisasi berbasis aturan dengan orkestrasi berbasis AI, sehingga Anda dapat merancang alur kerja multi-langkah yang kompleks tanpa perlu kode. Dengan menggunakan instruksi dalam bahasa yang sederhana dan mudah dipahami, Anda dapat membuat pemicu, kondisi, dan tindakan kustom yang mengaktifkan agen di seluruh proyek, tim, dan alat.

⭐ Bonus: Berikan akses kepada agen AI Anda ke data real-time dari lebih dari 1000 alat eksternal menggunakan integrasi bawaan ClickUp. Misalnya, agen penjualan dapat membaca prospek dari HubSpot, memeriksa status pull request GitHub, atau menganalisis sentimen pelanggan dari tiket Zendesk—semua tanpa perlu mengekspor CSV atau membangun API kustom.

Fitur terbaik ClickUp

Bekerja sama dengan tim dan agen AI secara real-time menggunakan obrolan kontekstual yang terhubung langsung ke tugas, dokumen, dan alur kerja menggunakan ClickUp Chat.

Dengan ClickUp Whiteboards , rencanakan alur kerja, peta logika agen, dan aktifkan brainstorming real-time dengan papan tulis visual yang menghubungkan ide langsung ke tugas dan eksekusi.

Buat, simpan, dan kelola pengetahuan dengan ClickUp Docs kolaboratif yang dapat diakses agen untuk konteks, pembaruan, dan ringkasan otomatis.

Pantau kinerja, awasi alur kerja, dan temukan wawasan di seluruh proyek dengan dasbor real-time yang didukung oleh data ruang kerja langsung menggunakan ClickUp Dashboards

Sentralisasikan eksekusi dengan tugas ClickUp yang dapat disesuaikan, yang memungkinkan agen dan tim untuk mengalokasikan pekerjaan, memperbarui status, mengotomatisasi tindakan, dan menjaga proyek tetap berjalan.

Batasan ClickUp

Rentang fitur yang luas dapat membingungkan bagi pengguna baru.

Harga ClickUp

Ulasan dan penilaian ClickUp

G2: 4.7/5 (10.850+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (4.500+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

Seorang pengguna G2 mengatakan:

Saya sangat menghargai inovasi berkelanjutan ClickUp dan bagaimana platform ini mengandalkan AI secara maksimal. AI Super Agent sangat powerful dan memungkinkan Anda untuk mengonfigurasi tugas rutin dengan sangat cepat.

Saya sangat menghargai inovasi berkelanjutan ClickUp dan bagaimana platform ini mengandalkan AI secara maksimal. AI Super Agent sangat powerful dan memungkinkan Anda untuk mengonfigurasi tugas rutin dengan sangat cepat.

Cerita Pelanggan: ClickUp X Bell Direct 😓 Masalahnya: “Bekerja tentang pekerjaan” menghambat produktivitas yang sebenarnya Tim operasional Bell Direct kewalahan. Setiap hari, mereka menangani lebih dari 800 email klien, masing-masing memerlukan pembacaan manual, penyaringan, pengelompokan, dan pengalihan ke orang yang tepat. Situasi ini memberikan tekanan pada efisiensi tim, visibilitas, dan kualitas layanan, meskipun perusahaan berhasil memberikan hasil yang kuat bagi klien. ✅ Solusi: Ruang kerja terpadu + agen AI yang bekerja seperti rekan tim Alih-alih menambahkan alat terpisah lainnya ke dalam sistem, Bell Direct memilih ClickUp sebagai pusat komando utama mereka. Mereka mengintegrasikan semua hal mulai dari tugas dan dokumen hingga proses dan pengetahuan ke dalam satu ruang kerja di mana AI memiliki konteks penuh. Alih-alih mengandalkan bot atau templat generik, mereka mengimplementasikan Super Agent yang mereka sebut “Delegator”. Ini adalah rekan tim otonom yang dilatih untuk menyaring pekerjaan yang masuk: Ia membaca setiap email yang masuk ke kotak masuk bersama.

Ini mengklasifikasikan tingkat urgensi, klien, dan topik menggunakan Bidang Kustom yang didukung AI.

Sistem ini memprioritaskan dan mengalihkan setiap tugas ke orang yang tepat secara real-time. Semua ini dilakukan tanpa intervensi manual dari operator manusia. 😄 Dampak: Peningkatan operasional yang terukur Peningkatan efisiensi operasional sebesar 20%, artinya lebih banyak pekerjaan dapat diselesaikan lebih cepat dengan sumber daya yang sama.

Kapasitas setara dengan 2 karyawan penuh waktu telah dibebaskan, kini tersedia untuk tugas strategis bernilai tinggi.

Lebih dari 800 email klien diproses secara real-time setiap hari. Super Agent kini mengarahkan pekerjaan seperti yang dilakukan manusia, tetapi dengan kecepatan dan skala mesin.

Jika tim Anda menghadapi volume permintaan, persetujuan, atau koordinasi antar tim yang tinggi, Super Agents dapat dikonfigurasi untuk mengelola alur kerja tersebut secara otomatis dan skala besar. Untuk melihat bagaimana tim merancang alur kerja bertenaga AI di ClickUp, hubungi tim kami untuk menjelajahi bagaimana Super Agent dapat diterapkan untuk bisnis Anda.

⭐ Bonus: Jika Anda pengguna ClickUp, berikut adalah berbagai alat AI ClickUp yang membantu Anda mengotomatisasi pekerjaan sehari-hari.

2. CrewAI (Terbaik untuk mengoordinasikan agen-agen khusus dengan peran yang ditentukan dan tujuan bersama)

melalui CrewAI

CrewAI adalah platform multi-agen untuk membangun, mengoperasikan, dan memelihara tim agen AI.

Tentukan peran, tujuan, memori, dan pengaturan LLM masing-masing agen, lalu berikan tugas dengan deskripsi yang jelas dan hasil yang diharapkan. Agen dapat berbagi konteks dan berkontribusi pada tugas yang lebih besar dalam sebuah tim.

Gunakan CrewAI Studio, editor visual drag-and-drop dengan AI copilot terintegrasi, atau gunakan API berbasis objek dan peristiwa untuk kontrol yang lebih mendalam atas perilaku alur kerja, urutan eksekusi, dan integrasi sistem.

Platform ini menawarkan integrasi agen dengan alat seperti Salesforce, HubSpot, Slack, Microsoft Teams, Gmail, Zendesk, dan Asana. Anda juga dapat menerapkan kontrol akses untuk membatasi alat atau sumber data mana yang dapat digunakan oleh masing-masing agen.

Fitur terbaik CrewAI

Manfaatkan agen perencanaan khusus untuk membuat rencana tugas terstruktur dan mendistribusikan tanggung jawab di antara beberapa agen dalam sebuah tim.

Gabungkan berbagai sumber pengetahuan, termasuk file, situs web, dan basis data vektor, untuk meningkatkan akurasi pengambilan informasi.

Lihat dasbor admin untuk memantau aktivitas agen, pola penggunaan, dan kinerja di seluruh implementasi.

Batasan CrewAI

Mengatur sistem agen canggih di CrewAI memerlukan pemahaman tentang Python, integrasi API, dan pola orkestrasi agen.

Harga CrewAI

Gratis selamanya

Profesional: $25/bulan

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan penilaian CrewAI

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang CrewAI?

Umpan balik dari pengguna G2:

Yang paling saya sukai dari crewAI adalah seberapa cepat ia membantu saya beralih dari ide ke implementasi. Di dunia teknologi, selalu ada terlalu banyak hal yang harus dilakukan dan waktu yang terbatas, dan crewAI terasa seperti memiliki rekan tim tambahan yang selalu siap sedia dan tidak keberatan melakukan tugas-tugas repetitif atau membosankan. Saya sangat menyukai cara ia dapat mengoordinasikan tugas di berbagai alat dan alur kerja… ini bukan sekadar chatbot AI biasa; lebih seperti mitra operasional. Antarmukanya sederhana, dan tidak butuh waktu lama untuk memahami cara menggunakannya.

Yang paling saya sukai dari crewAI adalah seberapa cepat ia membantu saya beralih dari ide ke implementasi. Di dunia teknologi, selalu ada terlalu banyak hal yang harus dilakukan dan waktu yang terbatas, dan crewAI terasa seperti memiliki rekan tim tambahan yang selalu siap sedia dan tidak keberatan melakukan tugas-tugas repetitif atau membosankan. Saya sangat menyukai cara ia dapat mengoordinasikan tugas di berbagai alat dan alur kerja… ini bukan sekadar chatbot AI biasa; lebih seperti mitra operasional. Antarmukanya sederhana, dan tidak butuh waktu lama untuk memahami cara menggunakannya.

3. AutoGen (Terbaik untuk membangun alur kerja multi-agen kustom dengan kontrol penuh)

melalui AutoGen

AutoGen dari Microsoft adalah salah satu kerangka kerja agen LLM sumber terbuka yang paling fleksibel untuk membangun sistem multi-agen kustom. Ia mendukung Anda di berbagai tahap pengembangan orkestrasi agen.

Misalnya, Anda dapat menjelaskan bagaimana agen harus memicu tindakan, bertukar konteks, dan mengoordinasikan tugas di seluruh urutan otomatisasi atau alur kerja penelitian menggunakan lapisan inti AutoGen.

Jika Anda ingin menetapkan peran agen, menghubungkan model bahasa, dan mengatur percakapan berbasis tugas langsung dalam Python, gunakan kerangka kerja AgentChat.

Dan jika Anda lebih suka lingkungan visual, AutoGen Studio menyediakan antarmuka berbasis browser yang memungkinkan Anda mengonfigurasi agen, memantau interaksi mereka, dan mengevaluasi perilaku mereka tanpa perlu menulis kode orkestrasi dari awal.

Fitur terbaik AutoGen

Periksa jalur eksekusi, pantau perilaku koordinasi, dan debug alur kerja saat mereka berkembang dengan alat pelacakan dan observabilitas bawaan.

Aktifkan interoperabilitas antara agen yang dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman yang berbeda, termasuk Python dan .NET.

Gunakan antarmuka bertipe untuk memvalidasi interaksi agen dan mendeteksi kesalahan integrasi selama pengembangan.

Batasan AutoGen

Memperluas sistem agen melampaui implementasi kecil atau eksperimental memerlukan pengalaman dalam perencanaan arsitektur dan pengaturan infrastruktur.

Harga AutoGen

Sumber terbuka

Ulasan dan peringkat AutoGen

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

📮 ClickUp Insight: 40% responden survei kami mengatakan bahwa mereka penasaran tetapi masih belum yakin apa yang termasuk dalam kategori "agen". Hal ini menunjukkan seberapa cepat konsep agen menyebar, tetapi juga seberapa abstrak kategori ini masih terasa dalam praktiknya. Banyak alat mengklaim memiliki sifat agen secara teori, tetapi tidak benar-benar dapat berpartisipasi dalam pekerjaan sehari-hari. Super Agents di ClickUp beroperasi di dalam ruang kerja dan dapat bekerja secara mandiri sesuai dengan aturan dan persetujuan yang Anda tentukan. Bagian terbaiknya? Ini terlihat lebih seperti "rekan tim virtual" yang secara diam-diam menjaga pekerjaan tetap berjalan lancar, bukan seperti "AI" konvensional.

4. Agen Bertenaga GPT-4o (Terbaik untuk mengimplementasikan agen yang menggabungkan penalaran, penggunaan alat, dan masukan multimodal)

melalui OpenAI Agent Builder

Agen yang dibangun menggunakan model OpenAI seperti GPT-4o menggabungkan kemampuan penalaran, penggunaan alat, dan masukan multimodal untuk mengotomatisasi alur kerja yang kompleks.

Dengan menggunakan API OpenAI dan SDK Agen, pengembang dapat membuat agen yang dapat menjalankan tugas multi-langkah dengan mengikuti instruksi, memanggil API eksternal, dan mentransfer data terstruktur seperti parameter JSON antar langkah.

Agen-agen ini dapat mengambil informasi dari file atau basis data, berinteraksi dengan sistem eksternal, dan memicu alat untuk melakukan perhitungan, menghasilkan laporan, atau menganalisis masukan visual.

Platform ini juga menyediakan kerangka kerja dan SDK yang membantu pengembang mengintegrasikan agen ke dalam aplikasi AI, menghubungkannya dengan layanan pihak ketiga, dan mengimplementasikannya di lingkungan produksi, bukan hanya membatasinya pada antarmuka obrolan sederhana.

Fitur terbaik GPT-4o Agents

Gunakan agen contoh yang telah dikonfigurasi sebelumnya untuk memahami cara instruksi, alat, dan output dikonfigurasi, lalu modifikasi atau buat agen baru.

Proses masukan visual langsung dari berbagi layar atau umpan kamera untuk menganalisis diagram alur, diagram, dan lingkungan operasional.

Aktifkan alat eksternal, API, atau fungsi sistem secara dinamis berdasarkan konteks percakapan dan persyaratan tugas.

Batasan agen GPT-4o

Respons agen mungkin menampilkan kesimpulan yang masuk akal namun salah, sehingga memerlukan pengawasan manusia untuk memverifikasi keakuratan dalam alur kerja kritis.

Harga agen GPT-4o

Harga kustom

Peringkat dan ulasan agen GPT-4o

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: 4.7/5 (35+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang OpenAI Agent Builder?

Seorang pengguna Capterra mengatakan:

Pengalaman saya secara keseluruhan sangat baik. GPT-4 kini menjadi alat yang esensial dalam alur kerja konsultasi IT saya. Saya mengandalkannya untuk saran yang terverifikasi dan secara teknis solid, didukung oleh dokumentasi vendor. Baik saat menulis skrip Bash, menyiapkan audit, atau membangun strategi deployment untuk Kubernetes atau Oracle middleware, GPT-4 mempercepat proses pengiriman sambil tetap menjaga kualitas tinggi. Ia beradaptasi dengan kompleksitas setiap proyek dan telah meningkatkan cara saya memberikan nilai tambah kepada klien saya.

Pengalaman saya secara keseluruhan sangat baik. GPT-4 kini menjadi alat yang esensial dalam alur kerja konsultasi IT saya. Saya mengandalkannya untuk saran yang terverifikasi dan secara teknis solid, didukung oleh dokumentasi vendor. Baik saat menulis skrip Bash, menyiapkan audit, atau membangun strategi deployment untuk Kubernetes atau Oracle middleware, GPT-4 mempercepat proses pengiriman sambil tetap menjaga kualitas tinggi. Ia beradaptasi dengan kompleksitas setiap proyek dan telah meningkatkan cara saya memberikan nilai tambah kepada klien saya.

5. Zapier Agents (Pilihan terbaik untuk membangun agen AI yang mengotomatisasi tugas di ribuan aplikasi)

melalui Zapier

Zapier Agents memungkinkan Anda membuat asisten bertenaga AI yang mengotomatisasi tugas nyata di seluruh aplikasi terhubung Anda. Alih-alih membangun alur kerja kaku "jika-ini-maka-itu", Anda dapat mendefinisikan tujuan dan instruksi dalam bahasa biasa dan biarkan agen memutuskan tindakan apa yang akan diambil.

Agen-agen ini beroperasi di dalam ekosistem otomatisasi Zapier, artinya mereka dapat memantau pemicu, menginterpretasikan informasi masuk, dan melakukan tugas multi-langkah secara otomatis. Misalnya, seorang agen dapat menganalisis email dukungan baru, mengklasifikasikan tingkat urgensinya, membuat tugas, dan memberi tahu tim yang tepat di Slack—semua tanpa intervensi manual.

Anda juga dapat memberikan konteks bisnis kepada agen dengan menghubungkan dokumen, FAQ, atau tautan sehingga mereka dapat merespons dengan akurat dan menjalankan tugas menggunakan pengetahuan yang sama yang diandalkan oleh tim Anda.

Karena Zapier terhubung dengan lebih dari 8.000 aplikasi, agen dapat mengoordinasikan tindakan di berbagai alat seperti Salesforce, Slack, Google Sheets, atau Zendesk—membuat mereka dapat mengotomatisasi alur kerja yang mencakup seluruh tumpukan teknologi Anda.

Fitur terbaik Zapier Agents

Modifikasi alur kerja AI, perbarui konfigurasi, dan kelola perilaku otomatisasi melalui antarmuka visual Zapier.

Simpan titik pemeriksaan otomatisasi dan kembalikan ke versi sebelumnya untuk memulihkan konfigurasi sebelumnya atau membandingkan perubahan.

Sinkronkan aktivitas agen dengan data bisnis real-time dari aplikasi terhubung Anda, menggunakan hanya catatan terbaru untuk menjalankan tugas.

Bangun beberapa agen yang bekerja sama—seperti satu agen yang menyaring prospek sementara yang lain memperkaya dan mengarahkan mereka.

Batasan Agen Zapier

Beberapa pengguna melaporkan bahwa antarmuka terkadang terasa tidak intuitif, terutama saat berpindah antara Zaps, folder, dan riwayat tugas.

Harga Zapier Agents

Gratis

Pro: $50/bulan

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan peringkat Agen Zapier

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

👀 Tahukah Anda? Sekitar 80% data kesehatan bersifat tidak terstruktur dan tetap tidak dimanfaatkan setelah dibuat. Ini mencakup teks, gambar, sinyal biologis, dan video dari sistem klinis, perangkat wearable, dan perangkat medis. Data tidak terstruktur ini sering diabaikan atau ditinggalkan karena sistem IT kesehatan tradisional tidak dapat mengelolanya atau menganalisisnya secara efektif.

6. n8n Agents (Terbaik untuk mengintegrasikan agen AI ke dalam alur kerja operasional multi-langkah)

melalui n8n Agents

n8n Agents adalah komponen otonom yang didukung AI dalam alur kerja n8n, yang menggabungkan LLMs, alat, dan memori untuk melakukan tugas-tugas kompleks.

Anda dapat menggunakan editor visual n8n atau menulis kode sendiri untuk membuat agen yang mengambil informasi real-time dari dokumen, data internal, atau API eksternal.

Agen-agen ini menangani hampir semua kasus penggunaan, mulai dari otomatisasi dukungan pelanggan dan alur kerja penelitian hingga operasi IT, pengayaan data, dan orkestrasi proses internal di berbagai alat.

Butuh visibilitas penuh tentang bagaimana agen Anda beroperasi? n8n menyediakan alat debugging bawaan, termasuk log inline, pemutaran ulang data, dan inspeksi alur visual, yang memungkinkan Anda memantau kinerja secara real-time, menambahkan titik persetujuan, dan menguji perubahan tanpa mengganggu alur kerja.

Fitur terbaik n8n Agents

Perluas fungsi agen menggunakan integrasi pra-bangun, alat HTTP kustom, dan alur kerja yang kompatibel dengan MCP.

Terapkan logika kondisional dan penyaringan data untuk mengontrol jalur pemrosesan dan mengoptimalkan penanganan hilir.

Pantau log sistem dan penggunaan token untuk melacak aktivitas agen dan biaya operasional.

Batasan n8n Agents

Pengelolaan alur kerja dapat menjadi rumit saat skala besar, terutama saat memelihara grafik otomatisasi yang besar dan versi.

Harga n8n Agents

Uji coba gratis

Paket Pemula: 24€/bulan (~$28/bulan)

Pro: 60€/bulan (~$70/bulan)

Bisnis: 800€/bulan (~$936/bulan)

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan peringkat n8n Agents

G2: 4.8/5 (200+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (40+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang n8n Agents?

Seorang pengguna G2 mengatakan:

Hal yang paling saya hargai dari n8n adalah fleksibilitas dan kekuatannya. Alat ini memungkinkan pembuatan otomatisasi kompleks sambil tetap relatif mudah digunakan. Rentang integrasi yang luas, logika alur kerja visual, dan opsi penyesuaian membuatnya menjadi solusi yang sangat efektif untuk mengotomatisasi proses bisnis. Ini adalah alat yang andal dan skalabel, cocok untuk kebutuhan teknis maupun fungsional.

Hal yang paling saya hargai dari n8n adalah fleksibilitas dan kekuatannya. Alat ini memungkinkan pembuatan otomatisasi kompleks sambil tetap relatif mudah digunakan. Rentang integrasi yang luas, logika alur kerja visual, dan opsi penyesuaian membuatnya menjadi solusi yang sangat efektif untuk mengotomatisasi proses bisnis. Ini adalah alat yang andal dan skalabel, cocok untuk kebutuhan teknis maupun fungsional.

7. Relevance AI (Terbaik untuk mengimplementasikan agen otonom di seluruh sistem penjualan, pemasaran, dan operasional)

melalui Relevance AI

Jika Anda mencari platform tanpa kode yang membantu Anda membangun dan merekrut tim agen AI untuk menyelesaikan tugas secara otomatis, Relevance AI hadir untuk membantu Anda. Platform ini memungkinkan Anda untuk membuat agen, menetapkan tanggung jawab, dan menjalankannya secara terus-menerus di seluruh sistem GTM Anda.

Dengan Relevance AI, Anda dapat menghubungkan agen ke CRM, basis data internal, dan API eksternal sehingga mereka dapat mengambil data, memperbarui catatan, dan menyelesaikan tugas operasional tanpa intervensi manual.

Dan Anda bahkan dapat memperluas upaya AI Anda dengan mengkloning dan menyesuaikan asisten AI ini untuk tugas-tugas yang berbeda. Setiap interaksi agen secara otomatis menghasilkan metadata terstruktur yang mencatat niat pelanggan, hasil tugas, tingkat prioritas, dan bidang data yang diekstraksi. Anda dapat menggunakan metadata ini untuk menyaring tugas, melacak kinerja, dan menghasilkan laporan.

Dengan kontrol versi bawaan, Anda dapat meninjau perubahan, mengevaluasi perilaku, dan mengelola deployment di seluruh tim.

Fitur terbaik Relevance AI

Jadwalkan aktivitas agen menggunakan pemicu yang dapat dikonfigurasi, termasuk otomatisasi berulang atau berbasis peristiwa.

Buat basis pengetahuan agen dengan mengimpor data dari file, situs web, dan sistem eksternal yang terhubung.

Atur alur kerja menggunakan pengelompokan tingkat proyek dan kontrol manajemen ruang kerja.

Batasan Relevance AI

Kemampuan output visual dan pembangkitan grafisnya masih terbatas dibandingkan dengan alat desain khusus, terutama untuk alur kerja konten 2D, 3D, atau imersif yang canggih.

Harga Relevance AI

Gratis

Pro: $29/bulan

Tim: $349/bulan

Enterprise: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Relevance AI

G2: 4. 3/5 (20+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Relevance AI?

Seorang pengguna G2 mengatakan:

Relevance AI sangat mudah digunakan. Pengaturan agen hanya memakan waktu beberapa menit, dan semuanya intuitif—Anda tidak perlu menelusuri banyak menu untuk menemukan apa yang Anda butuhkan. Saya suka bahwa saya dapat mengelola semua agen saya di satu tempat tanpa harus berpindah-pindah antara alat.

Relevance AI sangat mudah digunakan. Pengaturan agen hanya memakan waktu beberapa menit, dan semuanya intuitif—Anda tidak perlu menelusuri banyak menu untuk menemukan apa yang Anda butuhkan. Saya suka bahwa saya dapat mengelola semua agen saya di satu tempat tanpa harus berpindah-pindah antara alat.

8. LangGraph (Terbaik untuk mengelola alur kerja agen yang berjalan lama dengan keadaan persisten dan kontrol eksekusi)

LangGraph adalah kerangka kerja orkestrasi agen yang membantu Anda merancang, menjalankan, dan mengontrol alur kerja AI sebagai grafik berstatus. Setiap node mewakili langkah dalam alur kerja, seperti memanggil model bahasa, menjalankan alat, atau memperbarui status alur kerja.

Anda dapat mengonfigurasi cara node terhubung dan cara aliran status berpindah di antara mereka. Setelah setiap node dieksekusi, LangGraph memperbarui status bersama dan meneruskannya ke node berikutnya berdasarkan struktur graf yang telah didefinisikan.

Ini memberi Anda kendali penuh atas alur eksekusi, jalur keputusan, dan cara agen beralih antara langkah-langkah. Anda dapat menghentikan alur kerja di langkah mana pun dan menyimpan statusnya saat ini. Eksekusi akan menunggu hingga Anda memberikan masukan atau persetujuan, lalu dilanjutkan dari titik yang sama.

Anda juga dapat melihat apa yang dilakukan alur kerja saat berjalan. LangGraph menampilkan pembaruan status, hasil sementara, dan output langkah secara real-time, yang membantu Anda memantau kemajuan dan mendebug perilaku agen.

Fitur terbaik LangGraph

Pantau status eksekusi, output node, dan pembaruan alur kerja secara real-time untuk pemantauan dan debugging.

Simpan status alur kerja dan memori antar sesi untuk mempertahankan konteks dan memfasilitasi alur kerja agen yang berjalan lama atau dapat dilanjutkan.

Koordinasikan beberapa agen menggunakan pola pengatur-pekerja, di mana agen pengatur menugaskan tugas, mengelola eksekusi, dan menggabungkan hasil.

Batasan LangGraph

Hal ini meningkatkan upaya pengembangan dan biaya operasional dibandingkan dengan kerangka kerja agen yang lebih sederhana, karena Anda harus secara eksplisit mendefinisikan alur agen, transisi keadaan, dan logika eksekusi.

Harga LangGraph

Pengembang: Gratis

Plus: $39 per bulan per pengguna

Enterprise: Harga khusus

Peringkat dan ulasan LangGraph

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang LangGraph?

Seorang pengguna G2 mengatakan:

Ini adalah framework andalan saya untuk semua kasus penggunaan Agentic AI atau Generative AI yang telah saya bangun menggunakan Python. Mudah diinstal, cukup dengan perintah pip install, dan dokumentasinya juga sangat lengkap; jumlah fitur dan fleksibilitas yang ditawarkannya juga sangat baik.

Ini adalah framework andalan saya untuk semua kasus penggunaan Agentic AI atau Generative AI yang telah saya bangun menggunakan Python. Mudah diinstal, cukup dengan perintah pip install, dan dokumentasinya juga sangat lengkap; jumlah fitur dan fleksibilitas yang ditawarkannya juga sangat baik.

9. LlamaIndex Agents (Terbaik untuk memungkinkan agen mengakses dan menganalisis sumber data eksternal yang besar)

LlamaIndex, sebuah kerangka kerja agen AI, memungkinkan Anda untuk membangun agen yang sadar konteks yang dapat mengakses dan menggunakan data eksternal selama eksekusi.

Anda dapat memuat dan mengorganisir data menggunakan sistem pengindeksan LlamaIndex, mengubah konten mentah seperti PDF, artikel basis pengetahuan, atau catatan basis data menjadi indeks terstruktur yang dapat dicari secara efisien oleh agen selama eksekusi.

Anda juga dapat mengatur protokol untuk memungkinkan agen Anda menyimpan interaksi sebelumnya, mempertahankan konteks di seluruh langkah, dan menggunakan alat seperti pencarian, kalkulator, atau API internal.

Konfigurasikan akses model, integrasi alat, dan sumber data menggunakan LLM. txt untuk membuat prototipe alur kerja agen dari masukan bahasa alami.

Fitur terbaik LlamaIndex Agents

Integrasikan SDK Python dan Typescript yang lengkap ke dalam stack pengembangan agen Anda.

Parsing dan mengindeks data tidak terstruktur dari berbagai format file, termasuk PDF, gambar, tabel, dan konten tulisan tangan.

Manfaatkan komponen inti seperti memori, manajemen状态, human-in-the-loop, refleksi, dan lainnya untuk menyesuaikan alur kerja agen Anda.

Batasan LlamaIndex Agents

Batasan jendela konteks dapat membatasi jumlah data eksternal yang dapat diproses oleh agen sekaligus, seringkali memerlukan pemotongan, ringkasan, atau pengambilan selektif.

Harga LlamaIndex Agents

Gratis (10.000 kredit/bulan)

Starter: $50/bulan

Pro: $500/bulan

Enterprise: Harga khusus

Peringkat dan ulasan LlamaIndex Agents

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang LlamaIndex Agents?

Seorang pengguna G2 mengatakan:

Sebagai ilmuwan data yang bekerja dengan model bahasa besar (LLMs), saya menemukan LlamaIndex sangat berguna untuk dikelola. Platform ini memungkinkan saya untuk memasukkan data dalam format seperti PDF, API, basis data, dan Excel, yang memudahkan saya untuk melatih dan menjalankan LLMs dengan berbagai dataset.

Sebagai ilmuwan data yang bekerja dengan model bahasa besar (LLMs), saya menemukan LlamaIndex sangat berguna untuk dikelola. Platform ini memungkinkan saya untuk memasukkan data dalam format seperti PDF, API, basis data, dan Excel, yang memudahkan saya untuk melatih dan menjalankan LLMs dengan berbagai dataset.

10. Vertex AI Agent Builder (Terbaik untuk mengembangkan dan menskalakan agen di infrastruktur AI perusahaan yang sepenuhnya dikelola)

melalui Vertex AI Agent Builder Engine

Vertex AI Agent Builder adalah platform pengembangan AI yang sepenuhnya dikelola dan terintegrasi oleh Google.

Ini membantu Anda membuat dan menyempurnakan alur kerja agen dengan memberikan masukan berupa teks, gambar, video, dan kode kepada model. Ini memberikan akses ke model Gemini Google dan sistem lain yang didukung oleh kecerdasan buatan generatif, termasuk Anthropic Claude, Llama, dan Imagen.

Anda dapat memilih model berdasarkan kasus penggunaan Anda, mengonfigurasi akses alat, dan mengintegrasikannya ke dalam alur kerja agen.

Anda juga dapat menggunakan ekstensi untuk menghubungkan agen ke sistem eksternal dan memungkinkan mereka mengakses informasi real-time atau memicu tindakan melalui API dan layanan perusahaan. Hal ini memungkinkan agen untuk mengakses data langsung dan memperbarui catatan sebagai bagian dari alur kerja otomatis.

Fitur terbaik Vertex AI Agent Builder

Daftarkan dan kelola model menggunakan Vertex AI Model Registry, lalu deploy model tersebut untuk inferensi batch atau real-time.

Terus sempurnakan agen Anda berdasarkan pola penggunaan dan umpan balik, memastikan mereka memenuhi standar kualitas dan harapan pengguna.

Buat prompt teks untuk menangani berbagai tugas, seperti klasifikasi, ringkasan, dan ekstraksi, dengan dukungan AI generatif Vertex AI.

Batasan Vertex AI Agent Builder

Biaya operasional dapat meningkat dengan cepat jika penggunaan sumber daya, eksekusi model, atau beban kerja eksperimen tidak dipantau dan dioptimalkan dengan cermat.

Harga Vertex AI Agent Builder

Harga kustom

Ulasan dan penilaian Vertex AI Agent Builder

G2: 4.3/5 (600+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Vertex AI Agent Builder?

Seorang pengguna G2 mengatakan:

Vertex AI memudahkan untuk mencoba model GenAI terbaru, mengintegrasikannya ke dalam aplikasi, membangun model kita sendiri, dan mengeksposnya sebagai endpoint. Saya telah menggunakan Vertex AI selama lebih dari 5 tahun untuk berbagai aplikasi, seperti aplikasi seluler dengan pengenalan gambar dan kemampuan obrolan, hingga aplikasi web yang merangkum dan mengekstrak konten yang bermakna. Vertex AI berfungsi sebagai pusat komando untuk semua aplikasi AI dan terus diperbarui dengan perkembangan terbaru dalam AI, terutama Generative AI.

Vertex AI memudahkan untuk mencoba model GenAI terbaru, mengintegrasikannya ke dalam aplikasi, membangun model kita sendiri, dan mengeksposnya sebagai endpoint. Saya telah menggunakan Vertex AI selama lebih dari 5 tahun untuk berbagai aplikasi, seperti aplikasi seluler dengan pengenalan gambar dan kemampuan obrolan, hingga aplikasi web yang merangkum dan mengekstrak konten yang bermakna. Vertex AI berfungsi sebagai pusat komando untuk semua aplikasi AI dan terus diperbarui dengan perkembangan terbaru dalam AI, terutama Generative AI.

Perluas Strategi AI Agen Anda dengan ClickUp, alternatif Mandolin AI terbaik.

Mandolin AI sangat powerful dalam bidangnya. Ia mengatasi administrasi kesehatan khusus dengan pemahaman mendalam tentang konteks domain. Namun, jika tujuan Anda adalah orkestrasi agen yang lebih luas di seluruh produk, engineering, penjualan, operasional, dan dukungan, Anda membutuhkan platform di mana AI terintegrasi dalam eksekusi, bukan di luarnya.

Di situlah ClickUp menonjol.

Alih-alih menggabungkan kerangka kerja agen LLM, lapisan integrasi, dan alat otomatisasi, ClickUp menyediakan Ruang Kerja AI Terintegrasi yang menghubungkan elemen-elemen berikut dalam satu sistem:

Kontekstual (ClickUp Brain)

Eksekusi otonom (Super Agents)

Pemicu alur kerja (Otomatisasi)

Data operasional real-time (Integrasi)

Siap untuk memulai?