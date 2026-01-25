Alternatif Clipto AI Terbaik yang Dapat Digunakan

Sebagian besar tim tidak menyadari bahwa alat transkripsi mereka menciptakan masalah kedua: catatan rapat terjebak dalam satu aplikasi sementara pekerjaan sebenarnya berada di aplikasi lain. Dengan sebagian besar percakapan perlu direkam dan dianalisis, tim membutuhkan alat transkripsi yang benar-benar terintegrasi dengan alur kerja mereka daripada menambah tumpukan aplikasi yang terputus-putus.

Panduan ini akan membimbing Anda melalui 10 alternatif Clipto AI yang mengatasi berbagai masalah—mulai dari kolaborasi real-time hingga akurasi tingkat profesional—sehingga Anda dapat menemukan alat yang benar-benar sesuai dengan alur kerja Anda, bukan sebaliknya.

Mengapa Memilih Alternatif Clipto AI?

Alternatif Clipto AI adalah alat yang menggunakan kecerdasan buatan untuk konversi suara ke teks, pembuatan catatan rapat, dan transkripsi audio, sebagai pengganti ketika Clipto.ai tidak memenuhi kebutuhan Anda. Anda mungkin mencari alternatif jika Anda merupakan bagian dari tim produk yang membutuhkan catatan rapat untuk langsung terintegrasi ke dalam rencana proyek, seorang pembuat konten yang perlu mengedit audio dengan mengedit teks, atau seorang profesional hukum yang memerlukan akurasi yang terjamin. Seringkali, pencarian alternatif dimulai karena masalah utama: alat yang Anda gunakan saat ini tidak dapat memberikan informasi yang dibutuhkan.

Kekecewaan meningkat saat Anda menyadari bahwa transkrip rapat Anda terisolasi dalam satu aplikasi sementara tugas dan proyek Anda berada di tempat lain yang sama sekali berbeda. Ketidakcocokan ini memaksa Anda untuk secara manual menyalin dan menempelkan item tindakan, keputusan, dan catatan, menciptakan Context Sprawl —ketika tim membuang 25% waktu kerja mereka mencari informasi yang dibutuhkan di aplikasi yang terputus, mencari berkas, dan mengulang pembaruan yang sama di platform yang berbeda—yang membuang waktu dan meningkatkan risiko kesalahan. Tindak lanjut penting hilang dalam kekacauan, dan keselarasan tim terganggu karena tidak ada sumber kebenaran tunggal.

Alat transkripsi berbasis AI yang tepat mengatasi hal ini dengan menjadikan transkripsi sebagai bagian dari alur kerja terintegrasi, bukan output yang berdiri sendiri.

Sebelum Anda memilih pengganti untuk Clipto.ai, pertimbangkan apa yang benar-benar dibutuhkan oleh tim Anda:

Transkripsi real-time vs. batch: Apakah Anda membutuhkan catatan langsung selama rapat, atau dapat mengunggah rekaman setelahnya?

Persyaratan integrasi: Apakah alat tersebut perlu mengirim data ke Apakah alat tersebut perlu mengirim data ke perangkat lunak manajemen proyek , CRM, atau saluran komunikasi Anda secara otomatis?

Ambang batas akurasi: Apakah akurasi tingkat AI sudah memadai, atau Anda memerlukan transkrip yang diverifikasi oleh manusia untuk kasus penggunaan profesional seperti proses hukum?

Anggaran dan ukuran tim: Apakah Anda pengguna individu dengan kebutuhan sesekali atau tim perusahaan dengan ribuan jam rapat yang perlu ditranskrip setiap bulan?

Alternatif Clipto AI Sekilas

Alat Terbaik untuk Fitur terbaik Harga ClickUp Tim yang ingin transkripsi terintegrasi dengan manajemen proyekUkuran tim: Tim kecil hingga perusahaan besar AI Notetaker, Brain, Clips, pembuatan tugas dari catatan, otomatisasi, ruang kerja terpadu. Gratis selamanya; Kustomisasi tersedia untuk perusahaan. Otter. ai Transkripsi rapat real-time dan kolaborasiUkuran tim: Tim kecil hingga menengah Transkripsi langsung, identifikasi pembicara, tanya jawab AI, sorotan kolaboratif, dan bergabung otomatis. Rencana Freemium dan Berbayar mulai dari $16,99/pengguna/bulan Fireflies. ai Tim penjualan yang membutuhkan integrasi CRM dan kecerdasan percakapanUkuran tim: Tim pendapatan Otomatis bergabung, ringkasan AI, pelacakan topik, sinkronisasi CRM, arsip yang dapat dicari. Rencana Freemium dan Berbayar mulai dari $18/pengguna/bulan Descript Pembuat konten yang mengedit podcast dan video dengan pengeditan berbasis teksUkuran tim: Pembuat konten, tim pemasaran Pengeditan berbasis teks, Overdub, Studio Sound, pengeditan multitrack, ekspor. Rencana Freemium dan Berbayar mulai dari $24/pengguna/bulan Transkriptor Transkripsi multibahasa untuk tim globalUkuran tim: Tim internasional Lebih dari 100 bahasa, terjemahan otomatis, identifikasi pembicara, transkripsi berbasis unggahan. Tingkat gratis, paket berbayar mulai dari $9,99/bulan Rev Akurasi tingkat profesional dengan transkripsi manusiaUkuran tim: Hukum, medis, jurnalisme Transkripsi manual, transkripsi AI, teks terjemahan, subtitle bahasa asing $1,99/menit transkripsi manusia, Paket berbayar mulai dari $29,99/pengguna/bulan Happy Scribe Alur kerja pembuatan subtitle dan captionUkuran tim: Tim video dan kreator Editor subtitle, ekspor multi-format, transkripsi manual, terjemahan Tingkat gratis, paket berbayar mulai dari $17/bulan Fathom Tim penjualan yang menginginkan perekaman gratis tanpa batas dengan sinkronisasi CRMUkuran tim: Startup, UKM Perekaman tak terbatas, sorotan AI, sinkronisasi CRM, ringkasan instan. Gratis Selamanya, Paket berbayar mulai dari $18/pengguna/bulan Tactiq Transkripsi berbasis browser tanpa botUkuran tim: Tim yang peduli privasi Extensi Chrome, transkrip sidebar real-time, prompt AI, ekspor. Rencana Freemium dan Berbayar mulai dari $12/pengguna/bulan Whisper (OpenAI) Pengembang dan tim yang fokus pada privasi yang membutuhkan transkripsi lokalUkuran tim: Tim teknis Pemrosesan lokal, transkripsi multibahasa, sumber terbuka, penggunaan offline. Gratis (open-source), API mulai dari $0,006/menit

Bagaimana kami meninjau perangkat lunak di ClickUp Tim editorial kami mengikuti proses yang transparan, didukung oleh riset, dan netral terhadap vendor, sehingga Anda dapat mempercayai bahwa rekomendasi kami didasarkan pada nilai produk yang sebenarnya. Berikut ini adalah penjelasan rinci tentang cara kami meninjau perangkat lunak di ClickUp.

Alternatif Clipto AI Terbaik yang Dapat Digunakan

Alat-alat berikut mewakili alternatif terbaik Clipto AI untuk berbagai kasus penggunaan. Setiap alat dievaluasi berdasarkan akurasi transkripsi, kemampuan integrasi, fitur AI, dan fungsionalitas kolaborasi tim untuk membantu Anda menemukan solusi yang paling sesuai dengan alur kerja Anda.

1. ClickUp (Terbaik untuk tim yang ingin transkripsi AI terintegrasi dengan manajemen proyek)

Ubah setiap panggilan menjadi tugas dan keputusan menggunakan ClickUp AI Meeting Notetaker.

Apakah tim Anda bosan dengan catatan rapat yang hilang di satu aplikasi sementara pekerjaan sebenarnya dilakukan di aplikasi lain? Penyebaran alat ini merupakan pembunuh produktivitas utama, memaksa Anda untuk terus-menerus beralih tab dan secara manual menyalin-tempel item tindakan dari transkrip ke alat manajemen proyek Anda. Proses yang membosankan ini tidak hanya lambat tetapi juga rentan terhadap kesalahan manusia, yang dapat menyebabkan tenggat waktu terlewat dan tim yang tidak selaras.

Jaga tim Anda tetap fokus dan terorganisir dengan membawa transkripsi langsung ke proyek Anda menggunakan ClickUp, ruang kerja AI terintegrasi. Tetap terlibat sepenuhnya dalam panggilan Zoom, Google Meet, atau Microsoft Teams Anda berkat ClickUp AI Notetaker. Jangan lewatkan detail apa pun dalam pertemuan Anda—ClickUp AI Notetaker secara otomatis bergabung, merekam, dan mentranskripsikan panggilan Anda, mengidentifikasi pembicara, dan menghasilkan ringkasan yang ringkas dan didukung AI.

Dapatkan transkrip rapat secara real-time dan ringkasan yang didukung AI dengan ClickUp AI Notetaker.

Jaga agar tim Anda tetap selaras setelah setiap panggilan dengan menyinkronkan transkrip, ringkasan, dan tindakan yang harus dilakukan secara otomatis ke ruang kerja ClickUp Anda sebagai dokumen pribadi. Ubah catatan statis menjadi pengetahuan yang dapat dicari dan ditindaklanjuti dengan ClickUp Brain. Dapatkan jawaban instan tentang pertemuan sebelumnya, karena ClickUp Brain mengumpulkan informasi dari transkrip, tugas terkait, dan dokumen yang terhubung.

Jadikan setiap transkrip rapat dapat dicari dengan ClickUp Brain

Ini menciptakan sumber kebenaran tunggal, memastikan keputusan yang diambil dalam rapat langsung diterjemahkan ke dalam kemajuan proyek.

Fitur Terbaik ClickUp

Rekam Setiap Detail dengan Mudah: ClickUp AI Notetaker secara otomatis bergabung dalam rapat terjadwal Anda untuk merekam, menerjemahkan, dan merangkum percakapan. Alat ini mengidentifikasi pembicara dan ClickUp AI Notetaker secara otomatis bergabung dalam rapat terjadwal Anda untuk merekam, menerjemahkan, dan merangkum percakapan. Alat ini mengidentifikasi pembicara dan mengekstrak poin tindakan , menyinkronkan semuanya langsung ke ruang kerja Anda sehingga Anda dapat tetap fokus pada diskusi tanpa perlu khawatir tentang catatan.

Jawaban Instan, Tanpa Perlu Mencari: ClickUp Brain bertindak sebagai asisten pengetahuan AI Anda, memahami konteks di seluruh ruang kerja Anda. Tanyakan pertanyaan tentang pertemuan sebelumnya dan dapatkan jawaban instan dari transkrip, dokumen, dan komentar tugas—tidak perlu lagi menggali rekaman.

Berkomunikasi Secara Visual, Referensi dengan Mudah: ClickUp Clips memungkinkan Anda merekam dan berbagi pesan video asinkron dengan transkripsi otomatis. Hindari pertemuan yang tidak perlu dan jelaskan ide-ide kompleks secara visual, sementara setiap klip menjadi catatan teks yang dapat dicari untuk referensi di masa depan.

Otomatisasi Alur Kerja Anda dari Percakapan: ClickUp Automations menghubungkan hasil transkripsi langsung ke proses Anda. Buat tugas secara otomatis dari poin tindakan, beri tahu anggota tim saat mereka disebutkan dalam catatan rapat, atau lanjutkan proyek berdasarkan keputusan yang tercatat dalam transkrip.

Kelebihan dan Kekurangan ClickUp

Kelebihan:

Ruang kerja terpadu menghilangkan Work Sprawl: Wawasan rapat mengalir langsung ke tugas, mengurangi pekerjaan manual dalam mentransfer informasi antar aplikasi.

AI yang memahami konteks kerja Anda: ClickUp Brain menghubungkan konten rapat dengan proyek, tugas, dan riwayat ruang kerja Anda.

Fleksibel untuk ukuran tim atau alur kerja apa pun: Fitur transkripsi dan AI menyesuaikan dengan kebutuhan tim Anda, dengan Fitur transkripsi dan AI menyesuaikan dengan kebutuhan tim Anda, dengan tampilan dan otomatisasi ClickUp yang dapat disesuaikan.

Kekurangan:

Ada kurva pembelajaran bagi pengguna baru yang menggunakan platform manajemen proyek komprehensif.

Pengalaman aplikasi seluler tidak sama dengan desktop untuk beberapa fitur lanjutan.

Anda perlu meluangkan waktu untuk pengaturan awal guna mengoptimalkan alur kerja.

Ulasan dan Peringkat ClickUp

G2: 4.7/5 (9.000+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (lebih dari 4.000 ulasan)

Inilah yang dikatakan seorang pengulas G2 tentang ClickUp.

Setelah mencoba berbagai platform sepanjang karier saya sebagai Manajer Proyek, saya dapat mengatakan bahwa ClickUp telah menjadi favorit saya. Ini adalah alat yang sangat komprehensif yang memungkinkan saya mengorganisir semua proyek saya di satu tempat berkat ruang-ruang, papan, dan tampilan yang dapat disesuaikan. Saya tidak hanya melacak tugas, tetapi juga pemasok, kampanye, dan dokumentasi, yang memberi saya pandangan menyeluruh atas semua yang saya kelola. Salah satu bagian yang paling saya hargai adalah dokumen, di mana saya menyimpan semua notulen rapat secara terpusat, sehingga tidak perlu bergantung pada file yang tersebar. Saya sangat menyukai fungsi AI Notetaker: sebagai PM, fitur ini benar-benar berharga. Saya dapat fokus pada sesi tanpa terganggu oleh pencatatan, karena sistem menghasilkan ringkasan yang jelas dengan poin-poin kunci, baik dalam rapat singkat maupun rapat panjang di mana sulit untuk mengikuti seluruh alur pembicaraan…

📮ClickUp Insight: Kami menemukan bahwa 27% responden survei menggunakan catatan digital untuk rapat, sementara hanya 12% yang menggunakan alat pencatat AI. Selisih ini mencolok karena 64% responden kesulitan dengan langkah selanjutnya yang tidak jelas dalam hampir setengah rapat mereka. ClickUp AI Notetaker mengubah proses tindak lanjut rapat! Secara otomatis menangkap setiap detail penting, mengidentifikasi tindakan yang harus dilakukan dengan jelas, dan langsung menugaskan tugas kepada anggota tim—menghilangkan pertanyaan menjengkelkan “Apa yang kita putuskan?” dalam tindak lanjut. 💫 Hasil Nyata: Tim yang menggunakan fitur manajemen rapat ClickUp melaporkan pengurangan hingga 50% dalam percakapan dan rapat yang tidak perlu!

2. Otter. ai (Terbaik untuk transkripsi rapat real-time dan kolaborasi langsung)

Pernahkah Anda berada dalam rapat yang berlangsung cepat di mana terasa mustahil untuk mencatat detail dan berpartisipasi secara aktif? Anda mungkin sedang mengetik dengan terburu-buru dan melewatkan nuansa percakapan, atau Anda berkontribusi tetapi pulang dengan ingatan yang kabur tentang apa yang telah diputuskan. Hal ini memaksa Anda untuk mengejar rekan kerja setelah rapat untuk mengisi celah informasi, yang pada akhirnya membuang-buang waktu semua orang.

Otter.ai mengatasi hal ini dengan menyediakan transkripsi real-time yang unggul. Fitur OtterPilot-nya secara otomatis bergabung dalam pertemuan Anda di platform utama dan menghasilkan transkrip langsung yang dapat diikuti oleh semua peserta. Hal ini memungkinkan Anda tetap fokus dan terlibat dalam diskusi, sambil yakin bahwa setiap kata ditangkap dengan akurat.

Selama rapat, Anda dan tim Anda dapat secara kolaboratif menyoroti momen penting, menambahkan komentar, dan menugaskan tindakan langsung dalam transkrip. Setelah rapat, asisten obrolan Otter AI memungkinkan Anda mengajukan pertanyaan tentang konten dan mendapatkan jawaban instan. Meskipun Otter unggul dalam merekam percakapan, ingatlah bahwa Anda masih memerlukan alat manajemen proyek terpisah untuk melacak pekerjaan yang dihasilkan dari rapat-rapat ini.

Otter. ai Fitur Terbaik

OtterPilot auto-join: Secara otomatis bergabung dengan rapat kalender Anda di Zoom, Teams, dan Google Meet, menciptakan catatan komprehensif yang menggabungkan audio, teks, dan konten visual dari slide.

Otter AI Chat: Tanyakan pertanyaan tentang konten rapat Anda dan dapatkan jawaban instan dengan kutipan ke momen spesifik dalam transkrip.

Kolaborasi real-time: Bagikan transkrip langsung dengan anggota tim yang dapat menambahkan komentar dan menyoroti bagian penting selama atau setelah pertemuan.

Kelebihan dan Kekurangan Otter.ai

Keunggulan:

Akurasi transkripsi real-time yang luar biasa untuk percakapan bahasa Inggris dengan audio yang jelas.

Antarmuka yang intuitif yang memerlukan pelatihan minimal bagi pengguna baru.

Aplikasi seluler yang kuat untuk transkripsi pertemuan tatap muka dan catatan suara.

Kekurangan:

Kualitas transkripsi menurun secara signifikan dengan aksen yang kuat atau kebisingan latar belakang.

Kemampuan manajemen proyek yang terbatas memerlukan penggunaan bersama dengan alat lain.

Tingkat gratis memiliki batasan transkripsi bulanan yang ketat.

Harga Otter. ai

Rencana gratis: Basic (Gratis selamanya)Pro: $16,99/pengguna/bulanBisnis: $30/pengguna/bulanEnterprise: Sesuai permintaan

Ulasan dan Peringkat Otter.ai

G2: 4.3/5 (200+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (80+ ulasan)

Inilah yang dikatakan oleh seorang pengulas G2 tentang Otter. ai.

Otter selalu hadir tepat waktu dan dapat diandalkan dalam setiap pertemuan, menjadikannya alat yang andal bagi tim kami. Kemampuannya untuk menghasilkan ringkasan yang jelas dan akurat memungkinkan kami untuk meninjau poin-poin penting tanpa perlu menonton ulang rekaman seluruhnya. Saya juga menemukan fitur tangkapan layar sangat berguna, karena secara otomatis menangkap momen kunci dan memudahkan berbagi sorotan dengan peserta. Hal ini telah sangat meningkatkan organisasi tim kami dan menghemat waktu setelah setiap panggilan. Selain itu, Otter terintegrasi dengan mulus ke Google Calendar, sehingga rapat bergabung secara otomatis tanpa upaya manual.

3. Fireflies. ai (Terbaik untuk tim penjualan yang membutuhkan integrasi CRM dan kecerdasan percakapan)

Tim penjualan Anda melakukan puluhan panggilan setiap hari—dengan tim kini mengikuti 192% lebih banyak pertemuan dibandingkan tahun 2020—tetapi ke mana semua wawasan berharga dari percakapan tersebut pergi? Terlalu sering, wawasan tersebut terjebak dalam rekaman, memaksa perwakilan penjualan untuk menghabiskan berjam-jam melakukan entri data manual untuk mencatat catatan panggilan di CRM Anda. Hal ini menyebabkan hilangnya konteks, peluang tindak lanjut yang terlewatkan, dan tim penjualan yang menghabiskan lebih banyak waktu untuk pekerjaan administratif daripada menjual.

Fireflies. ai dirancang untuk mengatasi masalah spesifik ini bagi tim pendapatan. Ini lebih dari sekadar alat transkripsi; ini adalah platform kecerdasan percakapan yang menganalisis panggilan penjualan untuk mengidentifikasi keberatan pelanggan, mention pesaing, dan pola sentimen. Asisten AI Fred secara otomatis bergabung, merekam, dan mentranskripsi pertemuan, lalu menghasilkan ringkasan dengan topik kunci dan tindakan yang perlu dilakukan.

Keunggulan sebenarnya dari Fireflies. ai terletak pada integrasinya yang mendalam dengan CRM. Ia secara otomatis mengirimkan catatan rapat, transkrip, dan tindakan yang perlu dilakukan ke catatan Anda di Salesforce, HubSpot, dan CRM populer lainnya. Hal ini menciptakan riwayat lengkap dan otomatis dari setiap interaksi pelanggan, membebaskan tim penjualan Anda untuk fokus pada membangun hubungan dan menutup transaksi.

Fireflies. ai Fitur Terbaik

Asisten AI Fred: Membuat ringkasan rapat yang komprehensif dengan poin tindakan, pertanyaan yang diajukan, dan topik utama yang dibahas, serta dapat menjawab pertanyaan tentang rapat sebelumnya.

Topic Tracker: Atur kata kunci kustom untuk memantau semua pertemuan tim Anda, dan dapatkan pemberitahuan saat pesaing disebutkan atau keberatan harga muncul.

Integrasi CRM dan kolaborasi: Secara otomatis kirim catatan rapat dan tindakan yang perlu dilakukan ke Salesforce, HubSpot, Slack, dan alat lain yang digunakan tim Anda setiap hari.

Fireflies. ai Kelebihan dan Kekurangan

Kelebihan:

Integrasi CRM yang mendalam yang secara otomatis mencatat aktivitas pertemuan ke catatan kontak.

Fitur kecerdasan percakapan memberikan wawasan di luar transkripsi dasar.

Tingkat gratis yang generos memungkinkan tim untuk menguji platform secara menyeluruh.

Kekurangan:

Antarmuka dapat terasa berantakan karena banyaknya fitur dan pengaturan yang tersedia.

Beberapa pengguna melaporkan bahwa bot rapat kadang-kadang gagal bergabung dengan panggilan yang dijadwalkan.

Analisis canggih dan penyimpanan lebih lama memerlukan paket berlangganan tingkat atas.

Harga Fireflies. ai

Rencana Gratis: Gratis selamanyaPro: $18 per pengguna per bulanBisnis: $29 per pengguna per bulanEnterprise: $39 per pengguna per bulan

Fireflies. ai Ulasan dan Peringkat

G2: 4.5/5 (lebih dari 400 ulasan)

Capterra: 4.0/5 (10+ ulasan)

Inilah yang dikatakan oleh seorang pengulas G2 tentang Fireflies. ai. Organisasi saya telah menggunakan alat ini selama hampir setahun, dan sebagai pemimpin tim, saya sering tidak dapat menghadiri beberapa panggilan klien secara bersamaan. Fireflies memudahkan saya untuk meninjau rekaman percakapan dan sepenuhnya memahami apa yang dibahas. Alat ini juga membantu saya mengevaluasi kualitas panggilan, sehingga saya dapat mengikuti perkembangan dengan klien jika panggilan tidak memenuhi harapan mereka. Selain itu, alat ini memungkinkan saya untuk mengadakan diskusi yang lebih produktif dengan bawahan saya dan memberikan umpan balik tentang area di mana mereka dapat meningkatkan keterampilan komunikasi mereka.

Inilah yang dikatakan oleh seorang pengulas G2 tentang Fireflies. ai.

4. Descript (Terbaik untuk pembuat konten yang mengedit podcast dan video)

Jika Anda pernah merekam podcast atau video, Anda tahu bahwa pekerjaan sesungguhnya dimulai setelah Anda menekan tombol "stop". Anda dihadapkan pada berjam-jam pengeditan audio atau video yang membosankan, mencoba menavigasi perangkat lunak yang kompleks, memotong secara manual "ums" dan "ahs", serta merekam ulang bagian-bagian tertentu untuk memperbaiki kesalahan sederhana. Mimpi buruk pasca-produksi ini bisa memakan waktu lebih lama daripada proses perekaman itu sendiri dan menjadi hambatan besar bagi banyak kreator pemula.

Descript adalah alternatif Clipto AI yang dirancang untuk kreator yang membutuhkan pengeditan konten, bukan hanya transkripsi. Alat ini merevolusi proses pengeditan dengan memperlakukan audio dan video Anda seperti dokumen teks. Untuk mengedit media Anda, Anda cukup mengedit transkrip; menghapus kata akan menghapusnya dari audio, dan mengatur ulang kalimat akan mengubah urutan klip video yang sesuai.

Ini membuat pengeditan dapat diakses oleh siapa saja yang dapat menggunakan pengolah kata. Descript juga dilengkapi dengan fitur AI canggih seperti Overdub, yang memungkinkan Anda mengkloning suara Anda untuk memperbaiki kesalahan tanpa perlu merekam ulang, dan Studio Sound, yang meningkatkan kualitas audio dengan satu klik. Ini adalah paket produksi lengkap untuk semua jenis pembuat konten, termasuk podcaster, YouTuber, dan tim pemasaran.

Fitur Terbaik Descript

Pengeditan audio/video berbasis teks: Edit rekaman Anda dengan hanya mengedit transkrip, menjadikan pengeditan profesional dapat diakses oleh siapa saja.

Overdub kloning suara: Latih model AI menggunakan suara Anda untuk menghasilkan audio baru yang terdengar seperti Anda, sempurna untuk memperbaiki kesalahan atau menambahkan baris yang terlupa.

Peningkatan Kualitas Suara Studio: Tingkatkan kualitas audio secara otomatis dengan menghilangkan kebisingan latar belakang, gema, dan artefak lainnya hanya dengan satu klik.

Kelebihan dan Kekurangan Descript

Kelebihan:

Pendekatan pengeditan revolusioner yang membuat pengeditan audio/video dapat diakses oleh non-ahli.

Fitur lengkap menangani perekaman, transkripsi, pengeditan, dan publikasi dalam satu alat.

Pengembangan aktif dengan pembaruan fitur dan perbaikan yang sering.

Kekurangan:

Aplikasi yang membutuhkan sumber daya tinggi dan memerlukan daya pemrosesan komputer yang signifikan.

Kurva pembelajaran bagi pengguna yang tidak familiar dengan konsep produksi media.

Akurasi transkripsi bervariasi tergantung pada kualitas audio dan kejernihan suara pembicara.

Harga Descript

Rencana GratisHobi: $24/orang/bulanPencipta: $35/orang/bulanBisnis: $65/orang/bulanEnterprise: Sesuai pesanan

Ulasan dan Peringkat Descript

G2: 4.6/5 (lebih dari 500 ulasan)

Capterra: 4.7/5 (lebih dari 200 ulasan)

Inilah yang dikatakan oleh seorang pengulas G2 tentang Descript. Saya suka betapa mudahnya memasukkan video dan audio ke dalam Descript. Hal ini mempercepat proses dan memberikan awal yang bagus untuk posting atau detail, yang kemudian dapat saya kembangkan dengan pengetahuan saya sendiri. Sangat berguna untuk membuat transkrip dan posting LinkedIn, dan saya juga menggunakannya untuk menghasilkan sorotan dari podcast. Pengaturan awalnya mudah, sehingga pengalaman keseluruhan menjadi lancar.

Inilah yang dikatakan oleh seorang pengulas G2 tentang Descript.

5. Transkriptor (Terbaik untuk kebutuhan transkripsi dan terjemahan multibahasa)

Ketika tim Anda beroperasi secara global, hambatan bahasa dapat menjadi kendala besar. Melakukan wawancara, mengadakan pertemuan, dan menganalisis umpan balik pelanggan dalam berbagai bahasa seringkali memerlukan kombinasi layanan mahal dan alat terjemahan yang tidak dapat diandalkan. Hal ini memperlambat alur kerja Anda dan dapat menyebabkan wawasan berharga dari pasar internasional tertunda atau bahkan hilang sama sekali.

Transkriptor adalah alternatif Clipto AI yang dirancang untuk tim yang bekerja melintasi hambatan bahasa. Ia mendukung transkripsi untuk lebih dari 100 bahasa, menjadikannya alat yang powerful untuk organisasi internasional dan peneliti. Anda dapat mengunggah file audio atau video yang sudah direkam sebelumnya atau merekam langsung di platform untuk mendapatkan transkrip.

Platform ini juga dilengkapi dengan fitur terjemahan otomatis, memungkinkan Anda mengonversi transkrip dari satu bahasa ke bahasa lain tanpa perlu meninggalkan aplikasi. Meskipun bukan pengganti terjemahan manusia profesional, fitur ini memberikan titik awal yang solid untuk memahami konten dalam bahasa yang tidak familiar. Identifikasi pembicara juga membantu dengan membedakan antara suara-suara yang berbeda dalam percakapan, yang sangat penting untuk mengorganisir wawancara multibahasa atau diskusi panel.

Fitur Terbaik Transkriptor

Dukungan lebih dari 100 bahasa: Transkripsikan audio dan video dalam lebih dari 100 bahasa, sehingga cocok untuk tim internasional dan peneliti.

Terjemahan otomatis: Konversikan transkrip dari satu bahasa ke bahasa lain di dalam platform untuk mendapatkan pemahaman cepat tentang konten.

Identifikasi pembicara: Secara otomatis mendeteksi dan memberi label pada pembicara yang berbeda dalam rekaman multi-orang, bahkan di berbagai bahasa.

Kelebihan dan Kekurangan Transkriptor

Kelebihan:

Dukungan bahasa yang luas melebihi kebanyakan pesaing di bidang transkripsi.

Antarmuka yang sederhana dan fokus pada fungsi transkripsi inti.

Akurasi yang memadai untuk bahasa-bahasa utama di dunia dengan audio yang jelas.

Kekurangan:

Kualitas terjemahan bervariasi secara signifikan antar pasangan bahasa.

Pilihan integrasi yang terbatas dibandingkan dengan pesaing yang berfokus pada rapat.

Akurasi menurun secara signifikan untuk bahasa dan dialek yang kurang umum.

Harga Transkriptor

Rencana GratisLite: $9,99/bulanPro: $19,99/bulanTim: $30/bulan/kursi

Peringkat dan Ulasan Transkriptor

G2: 4.6/5 (lebih dari 100 ulasan)

Capterra: 4.7/5 (80+ ulasan)

Inilah yang dikatakan oleh seorang pengulas G2 tentang Transkriptor. Transkriptor sangat berguna untuk mengubah rekaman audio menjadi teks dengan cepat dan akurat. Saya sering bekerja dengan rekaman wawancara dan rapat, dan alat ini menghemat banyak waktu saya. Antarmukanya sederhana dan mudah digunakan, dan saya sangat menghargai bagaimana alat ini menangani aksen yang berbeda dan kejernihan suara dengan baik. Alat ini telah menjadi bagian penting dari alur kerja saya.

Inilah yang dikatakan oleh seorang pengulas G2 tentang Transkriptor.

6. Rev (Terbaik untuk akurasi tingkat profesional dengan opsi transkripsi oleh manusia)

Bagi beberapa profesi, akurasi "cukup baik" bukanlah pilihan. Jika Anda seorang pengacara yang mempersiapkan sidang, dokter yang mencatat catatan pasien, atau jurnalis yang mengutip sumber, satu kata yang salah dalam transkrip dapat memiliki konsekuensi hukum atau etika yang serius. Alat transkripsi AI standar, meskipun mengesankan, tidak dapat menyediakan akurasi mendekati sempurna yang diperlukan untuk situasi berisiko tinggi ini.

Rev adalah alternatif Clipto AI untuk pengguna yang tidak mau berkompromi dalam hal akurasi. Rev menonjol dengan menawarkan layanan transkripsi yang didukung oleh manusia selain opsi AI-nya. Saat Anda memilih transkripsi oleh manusia, jaringan transkriptor profesional akan meninjau audio Anda untuk menghasilkan transkrip dengan jaminan akurasi 99%. Hal ini memberikan ketenangan pikiran yang dibutuhkan untuk layanan transkripsi video AI terbaik bagi pengacara dan profesional lainnya.

Meskipun transkripsi manual lebih mahal dan memakan waktu lebih lama daripada AI, ini adalah satu-satunya cara untuk memastikan akurasi verbatim pada audio kompleks dengan beberapa pembicara, istilah teknis, atau kualitas rekaman yang buruk. Rev juga menawarkan layanan teks terjemahan dan subtitle, menjadikannya solusi komprehensif untuk transkripsi berkualitas profesional dan aksesibilitas video.

Fitur Terbaik Rev

Layanan transkripsi manusia: Akses jaringan transkriptor profesional yang menyediakan transkrip akurat untuk konten di mana AI tidak mampu.

Opsi transkripsi AI: Untuk konten yang kurang kritis, AI Rev menawarkan waktu penyelesaian cepat dengan biaya lebih rendah, dilatih menggunakan dataset besar konten yang ditranskripsi oleh manusia.

Layanan teks dan subtitle: Menyediakan pembuatan file SRT dan VTT, teks tertanam, dan subtitle dalam bahasa asing untuk aksesibilitas video.

Kelebihan dan Kekurangan Rev

Keunggulan:

Opsi transkripsi manual menawarkan tingkat akurasi yang tidak dapat disamai oleh AI untuk konten yang kompleks.

Reputasi yang telah teruji di pasar profesional dan korporat.

Proses pemesanan yang sederhana tanpa komitmen langganan.

Kekurangan:

Transkripsi manual jauh lebih mahal dibandingkan dengan pesaing yang hanya menggunakan AI.

Waktu penyelesaian untuk transkripsi manual dapat memakan waktu hingga beberapa hari.

Kemampuan transkripsi real-time atau langsung yang terbatas.

Harga Rev

Rencana GratisEssentials: $29,99/pengguna/bulanPro: $59,99/pengguna/bulanUnlimited: Sesuai permintaanPay-as-you-go (transkripsi manusia): $1,99/menit

Ulasan dan Peringkat Rev

G2: 4.7/5 (300+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (100+ ulasan)

Inilah yang dikatakan seorang pengulas G2 tentang Rev. Rev adalah salah satu platform transkripsi paling lancar yang tersedia di pasaran. Perangkat lunak ini sepenuhnya beroperasi secara online dan memiliki akurasi lebih dari 95%. Kami umumnya menggunakannya untuk mengubah file video dan audio menjadi konten berbasis teks, serta menambahkan subtitle saat diperlukan.

Inilah yang dikatakan seorang pengulas G2 tentang Rev.

7. Happy Scribe (Terbaik untuk alur kerja pembuatan subtitle dan caption)

Anda telah selesai mengedit video Anda, tetapi sekarang datang bagian yang membosankan: membuat subtitle. Menyetel waktu setiap baris dialog secara manual, memformatnya dengan benar, dan mengekspornya sebagai file SRT atau VTT adalah proses yang memakan waktu yang dibenci oleh pembuat video. Gesekan ini sering kali menyebabkan video dipublikasikan tanpa subtitle, membuatnya tidak dapat diakses oleh sebagian besar penonton potensial.

Happy Scribe adalah alternatif Clipto AI yang dirancang khusus untuk mengatasi masalah ini. Platform ini dioptimalkan untuk profesional video yang membutuhkan pembuatan subtitle dan caption, bukan hanya transkrip mentah. Platform ini menggabungkan transkripsi AI dengan editor subtitle yang dirancang khusus untuk mempermudah seluruh alur kerja penambahan caption.

Setelah mentranskrip video Anda, Anda dapat menggunakan editor interaktif Happy Scribe untuk menyesuaikan waktu, membagi atau menggabungkan segmen subtitle, dan melihat pratinjau perubahan Anda secara real-time. Editor ini menangani semua format teknis, sehingga Anda dapat fokus pada keterbacaan dan gaya. Setelah selesai, Anda dapat mengekspor subtitle Anda dalam semua format utama atau memilih untuk membakarnya langsung ke file video Anda.

Fitur Terbaik Happy Scribe

Editor subtitle interaktif: Sesuaikan waktu subtitle, atur pemisahan segmen, dan pratinjau perubahan secara real-time bersamaan dengan video Anda.

Format ekspor yang beragam: Ekspor transkrip dan subtitle dalam format yang kompatibel dengan platform video utama, termasuk SRT, VTT, dan teks tertanam.

Transkripsi dan terjemahan oleh manusia: Akses transkriptor dan penerjemah manusia dalam platform yang sama untuk produksi profesional yang memerlukan akurasi terjamin.

Kelebihan dan Kekurangan Happy Scribe

Kelebihan:

Dirancang khusus untuk alur kerja video dengan alat pengeditan subtitle yang unggul.

Mendukung transkripsi AI dan manusia dalam platform yang sama.

Antarmuka yang bersih dan intuitif yang mudah dipelajari.

Kekurangan:

Kurang cocok untuk kasus penggunaan transkripsi pertemuan langsung.

Akurasi transkripsi AI dapat bervariasi tergantung pada kualitas audio.

Fitur kolaborasi relatif dasar dibandingkan dengan alternatif yang berfokus pada tim.

Harga Happy Scribe

Rencana GratisBasic: $17/bulanPro: $29/bulanBisnis: $89/bulanEnterprise: Sesuai permintaan

Ulasan dan Peringkat Happy Scribe

G2: 4.6/5 (lebih dari 50 ulasan)

Capterra: 4.8/5 (200+ ulasan)

Inilah yang dikatakan oleh seorang pengulas G2 tentang Happy Scribe. Saya sangat menyukai betapa mudahnya menggunakan HappyScribe, membuat pengaturan awal menjadi sangat mudah. Aplikasi ini menangani berbagai aksen dengan lancar dan memberikan layanan cepat dan tanpa ribet saat menambahkan subtitle ke video pendek. Subtitle yang dihasilkan oleh AI sangat akurat, yang menghemat waktu dan tenaga saya, terutama saat aplikasi lain gagal mengenali jenis file saya. Saya sangat menghargai fitur unduh dan simpan yang efisien untuk editan akhir saya, memastikan alur kerja yang lancar. Selain itu, penawaran 10 menit gratis sangat membantu, menambah pengalaman positif secara keseluruhan dengan HappyScribe.

Inilah yang dikatakan oleh seorang pengulas G2 tentang Happy Scribe.

8. Fathom (Terbaik untuk tim penjualan yang menginginkan perekaman tak terbatas gratis dengan sinkronisasi CRM)

Tim startup atau tim penjualan kecil Anda perlu merekam dan menganalisis panggilan untuk meningkatkan kinerja, tetapi biaya langganan yang tinggi dari sebagian besar alat transkripsi menjadi hambatan besar. Hal ini membuat Anda terpaksa mencatat secara manual, kehilangan peluang coaching yang berharga, dan membiarkan wawasan pelanggan yang penting terlewatkan hanya karena Anda tidak mampu membeli perangkat lunak yang tepat.

Fathom mengatasi hambatan biaya ini dengan menawarkan perekaman dan transkripsi rapat tanpa batas secara gratis. Ini adalah alternatif Clipto AI untuk tim penjualan yang membutuhkan fitur kuat tanpa label harga perusahaan. AI Fathom secara otomatis menghasilkan ringkasan dan menyoroti momen kunci dalam panggilan Anda, seperti pertanyaan, keberatan, dan tindakan yang perlu diambil, memungkinkan perwakilan dan manajer untuk meninjau percakapan dengan efisien.

Selain penawaran gratisnya yang melimpah, Fathom menyediakan integrasi CRM asli dengan Salesforce dan HubSpot. Ini berarti ringkasan pertemuan dan catatan panggilan secara otomatis tercatat ke catatan kontak yang benar, menghilangkan entri data manual dan menciptakan riwayat lengkap setiap interaksi. Hal ini memberikan tim kecil alat-alat pendukung penjualan yang mereka butuhkan untuk bersaing.

Fitur Terbaik Fathom

Perekaman tak terbatas gratis: Rekam dan transkrip pertemuan tak terbatas tanpa batas bulanan atau biaya langganan.

Fitur unggulan berbasis AI: Secara otomatis mengidentifikasi dan menandai momen penting dalam panggilan, memungkinkan Anda langsung melompat ke bagian yang paling relevan.

Sinkronisasi CRM asli: Kirim ringkasan pertemuan, transkrip, dan tindakan langsung ke catatan kontak Salesforce dan HubSpot.

Kelebihan dan Kekurangan Fathom

Kelebihan:

Tingkat gratis tanpa batas yang sesungguhnya membuatnya dapat diakses oleh tim dari segala ukuran.

Fitur yang terfokus untuk transkripsi rapat dengan baik tanpa kompleksitas yang tidak perlu.

Proses transkripsi cepat dengan penundaan minimal setelah pertemuan berakhir.

Kekurangan:

Dibatasi untuk kasus penggunaan rapat—tidak dapat menerjemahkan file audio yang diunggah.

Lebih sedikit integrasi dibandingkan dengan pesaing yang lebih mapan.

Beberapa fitur analitik lanjutan memerlukan upgrade berbayar.

Harga Fathom

Rencana GratisPremium: $20/pengguna/bulanTim: $18/pengguna/bulan Bisnis: $28/pengguna/bulan

Ulasan dan Peringkat Fathom

G2: 5.0/5 (lebih dari 4.000 ulasan)

Capterra: 5.0/5 (200+ ulasan)

Inilah yang dikatakan seorang pengulas G2 tentang Fathom. Saya menemukan alat ini saat melakukan panggilan dengan seseorang, dan mencobanya karena saya sedang mencoba beberapa alat lain. Beberapa di antaranya bagus tapi cukup rumit untuk digunakan… Alat ini membuat saya tertarik untuk mencobanya, dan sekarang menjadi standar di semua panggilan saya. Sangat mudah digunakan, tanpa hambatan. Saya tidak perlu melakukan banyak hal untuk menggunakannya dalam pertemuan, baik yang terjadwal di kalender maupun yang saya ikuti secara mendadak.

Inilah yang dikatakan seorang pengulas G2 tentang Fathom.

9. Tactiq (Terbaik untuk transkripsi berbasis browser selama panggilan Google Meet dan Zoom)

Anda ingin manfaat transkripsi rapat, tetapi kebijakan keamanan organisasi Anda melarang bot pihak ketiga untuk bergabung dalam panggilan. Atau mungkin Anda merasa pengumuman "AI Notetaker bergabung dalam rapat" mengganggu dan canggung bagi klien Anda. Hal ini membuat Anda berada dalam dilema, terpaksa memilih antara kepatuhan dan produktivitas.

Tactiq menawarkan solusi cerdas sebagai ekstensi browser ringan. Alih-alih menggunakan bot, Tactiq berjalan langsung di browser Chrome Anda untuk menangkap dan menerjemahkan panggilan web Google Meet dan Zoom secara lokal. Pendekatan ini lebih discreet dan dapat melewati batasan keamanan yang memblokir aplikasi eksternal untuk mengakses pertemuan.

Extension ini menampilkan transkrip real-time di sidebar, memungkinkan Anda menyoroti momen dan menambahkan tag saat percakapan berlangsung. Setelah panggilan, Anda dapat menggunakan prompt AI untuk menghasilkan ringkasan dan tindakan, lalu mengekspor transkrip ke alat seperti Google Docs atau Notion. Meskipun kurang otomatis dibandingkan alternatif berbasis bot, ini adalah pilihan yang sangat baik untuk pengguna yang peduli privasi.

Fitur Terbaik Tactiq

Transkripsi berbasis browser: Berjalan sebagai ekstensi Chrome yang menangkap audio pertemuan langsung di browser Anda, menghilangkan kebutuhan akan bot pertemuan.

Tampilan transkrip real-time: Lihat transkrip muncul di sidebar saat rapat berlangsung, dan sorot momen penting tanpa perlu beralih aplikasi.

Prompt dan templat AI: Gunakan prompt bawaan atau kustom untuk menghasilkan ringkasan rapat, mengekstrak poin tindakan, atau membuat output spesifik seperti balasan email.

Kelebihan dan Kekurangan Tactiq

Kelebihan:

Tanpa bot rapat berarti tidak ada pemberitahuan yang canggung bagi peserta.

Bekerja secara instan tanpa integrasi kalender atau pengaturan yang rumit.

Pendekatan ringan yang tidak memerlukan sumber daya sistem yang signifikan.

Kekurangan:

Hanya berlaku untuk pertemuan berbasis browser—tidak kompatibel dengan aplikasi Zoom atau Teams desktop.

Kualitas transkripsi bergantung pada kemampuan perekaman audio perangkat Anda.

Pilihan otomatisasi lebih sedikit dibandingkan pesaing berbasis bot.

Harga Tactiq

Rencana GratisPro: $12/pengguna/bulanTim: $20/pengguna/bulanBisnis: $40/pengguna/bulanEnterprise: Sesuai permintaan

Ulasan dan Peringkat Tactiq

G2: 4.6/5 (lebih dari 100 ulasan)

Capterra: 4.7/5 (50+ ulasan)

Inilah yang dikatakan seorang pengulas G2 tentang Tactiq. Taqtics memudahkan untuk merekam dan merangkum diskusi Google Meet. Transkrip otomatis menghemat waktu dan memberikan catatan yang jelas tentang pertemuan, yang membantu dalam tindak lanjut dan pelacakan tindakan.

Inilah yang dikatakan seorang pengulas G2 tentang Tactiq.

10. Whisper oleh OpenAI (Terbaik untuk pengembang dan pengguna yang mengutamakan privasi yang menginginkan transkripsi lokal)

Bagi organisasi yang menangani informasi sensitif—seperti data kesehatan, catatan keuangan, atau penelitian eksklusif—mengirimkan audio ke layanan cloud pihak ketiga untuk transkripsi bukanlah pilihan, terlepas dari klaim keamanan mereka. Hal ini menimbulkan tantangan besar, karena tampaknya mengesampingkan hampir semua solusi transkripsi otomatis yang tersedia di pasaran.

Whisper by OpenAI adalah solusi untuk pengguna teknis yang mengutamakan privasi. Ini bukan aplikasi yang sudah jadi, melainkan model pengenalan suara open-source yang dapat Anda jalankan sepenuhnya di perangkat keras Anda sendiri. Artinya, data audio Anda tidak pernah meninggalkan kendali Anda, memberikan tingkat privasi dan keamanan data tertinggi yang mungkin.

Mengatur Whisper memerlukan pengetahuan teknis, tetapi hasilnya adalah sistem transkripsi yang kuat dan akurat tanpa biaya berlangganan. Model ini mendukung multiple bahasa dan bahkan dapat menerjemahkan audio ke bahasa Inggris dalam satu langkah. Ekosistem alat pihak ketiga juga telah muncul untuk membuat Whisper lebih mudah diakses oleh non-pengembang, menawarkan antarmuka pengguna yang ramah yang menjalankan model secara lokal di mesin Anda.

Whisper oleh OpenAI Fitur Terbaik

Open-source dan gratis: Model ini sepenuhnya gratis untuk digunakan, tanpa biaya per menit atau biaya langganan.

Pemrosesan lokal/di tempat: Jalankan transkripsi sepenuhnya di perangkat keras Anda sendiri, memastikan data audio Anda tidak pernah meninggalkan infrastruktur Anda.

Dukungan multibahasa: Dilatih menggunakan data multibahasa yang beragam, Whisper menangani transkripsi dan terjemahan di berbagai bahasa.

Whisper oleh OpenAI: Kelebihan dan Kekurangan

Kelebihan:

Privasi data lengkap dengan pemrosesan lokal

Tidak ada biaya berlangganan setelah pengaturan awal, terlepas dari volume transkripsi.

Komunitas sumber terbuka yang aktif terus mengembangkan model ini.

Kekurangan:

Membutuhkan pengetahuan teknis untuk pengaturan dan pemeliharaan.

Tidak ada fitur bawaan untuk otomatisasi rapat, ringkasan, atau integrasi.

Kecepatan pemrosesan bergantung pada perangkat keras yang tersedia.

Harga Whisper oleh OpenAI

Open-source Whisper (lokal): GratisAPI transkripsi OpenAI: $0,006/menit

Ulasan dan Peringkat Whisper oleh OpenAI

GitHub: 75.000+ bintang

Inilah yang dikatakan seorang pengulas G2 tentang Whisper oleh OpenAI. Whisper menonjol berkat antarmuka pengguna yang ramah, membuatnya sangat mudah untuk dinavigasi. Mengintegrasikannya ke dalam sistem yang sudah ada berjalan dengan lancar. Layanan dukungan pelanggan sangat memuaskan, menanggapi pertanyaan dengan cepat. Frekuensi penggunaannya menjadi bukti keandalan alat ini. Meskipun memiliki fitur yang kaya, kemudahan integrasinya semakin meningkatkan daya tariknya secara keseluruhan.

Inilah yang dikatakan seorang pengulas G2 tentang Whisper oleh OpenAI.

Pilih Alternatif Clipto AI yang Tepat untuk Tim Anda

Anda telah melihat sepuluh alat yang berbeda, dan sekarang mungkin merasa sedikit kewalahan. Kunci untuk memilih yang tepat bukan hanya tentang membandingkan daftar fitur; melainkan memahami alur kerja inti tim Anda dan mengidentifikasi titik gesekan terbesar. Apakah Anda kesulitan mencatat catatan secara real-time, atau masalahnya terjadi setelah pertemuan berakhir?

Kesalahan umum yang paling sering terjadi adalah menggunakan solusi tunggal yang memecahkan satu masalah tetapi menciptakan masalah lain. Alat transkripsi yang hebat tidak berguna jika hasilnya terisolasi dari tempat tim Anda sebenarnya bekerja. Pilih solusi yang menghubungkan wawasan rapat langsung ke alur kerja tim Anda, sehingga tidak ada yang terlewat.

Seiring dengan semakin umum digunakan teknologi transkripsi AI, perbedaan yang sesungguhnya terletak pada bagaimana platform tersebut memanfaatkan transkrip tersebut untuk membuat tim Anda lebih cerdas dan produktif. Ini tentang menghubungkan wawasan dengan tindakan. Bagi tim yang siap mengintegrasikan transkripsi, manajemen proyek, dan wawasan berbasis AI ke dalam satu ruang kerja terpadu, mulailah secara gratis dengan ClickUp untuk mengoptimalkan alur kerja Anda.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apa alat transkripsi AI terbaik untuk tim?

Alat terbaik tergantung pada kebutuhan utama tim Anda. Pilih alat dengan integrasi manajemen proyek yang mendalam untuk efisiensi alur kerja, alat dengan kolaborasi langsung untuk pencatatan real-time, atau alat dengan kecerdasan percakapan untuk pelatihan penjualan.

Ya, banyak alat transkripsi AI menawarkan integrasi dengan platform manajemen proyek. Beberapa, seperti ClickUp, memiliki fitur transkripsi bawaan, sementara yang lain, seperti Fireflies. ai, mengekspor catatan dan Tugas ClickUp ke alat manajemen proyek lainnya.

Seberapa akuratkah transkripsi AI dibandingkan dengan transkripsi manual?

Transkripsi AI sangat akurat untuk audio yang jelas, tetapi dapat kesulitan dengan istilah teknis atau aksen yang berat. Untuk konten kritis seperti persidangan hukum, layanan transkripsi manusia masih menawarkan jaminan akurasi yang lebih baik.

Apakah ada alat transkripsi gratis yang cocok untuk rapat bisnis?

Beberapa alat menawarkan tingkatan gratis yang cocok untuk pertemuan bisnis. Beberapa menyediakan perekaman tak terbatas dengan fitur dasar, sementara yang lain menawarkan jumlah menit transkripsi gratis terbatas per bulan untuk uji coba.