Cara Menggunakan Plugin ChatGPT: Panduan Langkah demi Langkah

Biaya peralihan konteks: Anda menyalin data dari alat eksternal ke ChatGPT untuk mengajukan pertanyaan, lalu kembali ke alat tersebut untuk menerapkan jawabannya. Setiap kali Anda beralih tab, Anda kehilangan fokus, momentum, dan energi kognitif.

Alur kerja yang terputus: ChatGPT beroperasi secara terpisah. Ia tidak mengetahui spreadsheet yang Anda perbarui 10 menit yang lalu atau pedoman merek klien Anda. Karena tidak terhubung dengan file, alat khusus, atau obrolan Anda, hasilnya bersifat generik.

Anda memiliki AI tetapi tidak ada otomatisasi: Tentu saja, Anda dapat meminta GPT untuk dengan cepat membuat laporan atau desain. Tetapi apakah GPT dapat secara otomatis menghasilkan laporan tersebut tanpa intervensi Anda?

Plugin ChatGPT mengubah platform ini dari antarmuka obrolan sederhana menjadi pusat komando yang powerful.

Bonus: Kami juga akan menunjukkan cara menggunakan aplikasi desktop ClickUp untuk menggantikan jaringan plugin ChatGPT yang rumit ini. 🤩

Apa Itu Plugin ChatGPT dan Mengapa Menggunakannya

Plugin ChatGPT adalah add-on yang memungkinkan pengguna menghubungkan obrolan AI mereka dengan layanan eksternal.

Secara mandiri, ChatGPT dapat berpikir, menjelaskan, dan memberikan saran.

Namun, dengan integrasi yang tepat, ChatGPT dapat mengakses dan bertindak berdasarkan data real-time dari sistem eksternal—seperti dokumen PDF, basis data, alat proyek, atau web real-time.

🚨 Catatan Penting: Meskipun fitur "plugin" ChatGPT asli dihentikan pada April 2024, Anda masih dapat membawa pekerjaan langsung ke dalam obrolan Anda dengan dua cara:

Custom GPTs: Anggaplah mereka sebagai versi mini dari ChatGPT yang dirancang untuk melakukan tugas spesifik. Misalnya, GPT dukungan pelanggan yang hanya menjawab pertanyaan dari dokumentasi internal Anda.

Aplikasi ChatGPT: Pengganti resmi untuk plugin ChatGPT. Ini adalah integrasi aplikasi pihak ketiga yang dapat Anda aktifkan di antarmuka ChatGPT untuk memperluas fungsionalitasnya. Misalnya, buat gambar dan video menggunakan aplikasi Canva tanpa meninggalkan ChatGPT.

Kasus penggunaan umum

Baik GPT kustom maupun aplikasi pihak ketiga resmi secara signifikan meningkatkan kemampuan ChatGPT. Berikut adalah beberapa area umum di mana Anda dapat menggunakannya:

1. Penelitian dan pengumpulan informasi

Perlu mendukung proposal dengan data yang terverifikasi?

Pilih GPT kustom untuk penelitian (misalnya, ScholarGPT ). Plugin ini terhubung langsung ke perpustakaan besar dengan lebih dari 200 juta sumber daya, menyediakan statistik akurat, ringkasan laporan, dan fakta—semua dengan kutipan formal.

Atau, jika Anda ingin menganalisis lembar kerja Google Sheets yang besar dalam hitungan detik, gunakan Data Analyst GPT. Cukup bagikan file Anda, beritahu AI apa yang Anda cari, dan ia akan menghasilkan ringkasan laporan dan grafik siap presentasi secara instan.

2. Bantuan pemrograman

ChatGPT tradisional hanya dapat membantu pengembang hingga batas tertentu. Anda sering membuang waktu untuk menjelaskan ulang stack teknologi atau gaya pemrograman Anda di awal setiap sesi obrolan.

Sebagai gantinya, gunakan GPT kustom seperti Code Copilot dan PythonGPT. Mereka sudah memahami standar pengembangan modern, perpustakaan yang sudah tidak digunakan lagi yang harus dihindari, dan praktik terbaik.

Cukup masukkan kode Anda, dan mereka akan membantu Anda merestrukturisasi kode, menghasilkan uji unit, dan mengotomatisasi dokumentasi Anda.

✅ Fakta: Sekitar 63% pengembang perangkat lunak menggunakan ChatGPT secara khusus untuk tugas-tugas terkait pekerjaan (peringkat ketiga tertinggi di antara semua profesi yang disurvei). melalui Universitas Chicago

3. Otomatisasi alur kerja

Jika Anda menggunakan ChatGPT secara intensif untuk pekerjaan, Anda tahu betapa merepotkannya harus bolak-balik antara ruang kerja Anda (email, kalender, obrolan, alat manajemen proyek).

Dengan menghubungkan ChatGPT dengan aplikasi favorit Anda, Anda dapat mengakses dan mengelola pekerjaan langsung dari antarmuka ini. Anda dapat menyusun balasan email, mencari slot rapat yang tersedia secara real-time, dan memperbarui status tugas di alat manajemen proyek Anda melalui obrolan.

🎥 Tonton video ini untuk melihat bagaimana berpindah tab antara ChatGPT dan alat kerja dapat merusak produktivitas tim Anda. 👇🏼

4. Manajemen konten

Dengan menggunakan plugin OpenAI, Anda dapat mengimpor ringkasan konten yang disimpan di Google Drive ke ChatGPT. Kemudian, instruksikan AI untuk menganalisis file-file tersebut dan menghasilkan draf, konten sosial, atau gambar yang sesuai dengan kebutuhan Anda.

Demikian pula, Anda dapat menggunakan aplikasi pembuatan konten pihak ketiga resmi seperti Canva untuk mengubah ide awal menjadi desain selesai tanpa perlu berpindah tab.

✅ Fakta: Menurut survei yang dilakukan oleh Exploding Topics, tugas-tugas terkait penulisan menyumbang 40% dari seluruh penggunaan ChatGPT. Faktanya, sebagian besar pertanyaan penulisan berfokus pada memodifikasi atau mengedit teks yang sudah ada daripada menghasilkan konten baru dari awal.

Manfaat menginstal plugin ChatGPT

Teknologi AI hanya sekuat kemampuan Anda untuk memanfaatkannya.

Bagi pengguna ChatGPT, ini berarti menginstal plugin yang tepat untuk menggabungkan bantuan obrolan dengan tindakan yang didukung AI.

Ini menawarkan berbagai manfaat:

Tidak perlu lagi berganti tab: Plugin menghilangkan kerepotan mencari data di puluhan tab browser web. Baik Anda mengambil kutipan dari file CSV, membandingkan harga di situs web pesaing, atau membuat grafik—semua dapat dilakukan langsung dari antarmuka obrolan.

Eksekusi langsung untuk produktivitas yang lebih tinggi: ChatGPT tradisional hanya dapat memberikan saran. Plugin, di sisi lain, memungkinkan Anda untuk menyusun email, memperbarui baris di pelacak proyek Anda, dan menambahkan acara kalender tanpa meninggalkan percakapan.

Lebih sedikit halusinasi AI: Ketika Anda memberikan akses kepada model bahasa besar seperti ChatGPT ke alat internal dan data langsung Anda, outputnya menjadi lebih akurat, kontekstual, dan bermakna. Hal ini menghilangkan halusinasi AI dan kebutuhan akan pengoptimalan prompt yang terus-menerus.

Keahlian khusus sesuai permintaan: Custom GPTs sudah dikonfigurasi sebelumnya dengan instruksi dan alat yang diperlukan untuk tugas-tugas khusus. Anda mendapatkan hasil yang lebih baik lebih cepat karena tidak perlu mengajarkan AI dasar-dasar tugas Anda setiap kali memulai obrolan baru.

Lingkungan kerja yang kohesif dan cerdas: ChatGPT berkembang menjadi asisten cerdas sejati yang mengelola file Anda, memperbarui kalender Anda, memindahkan tugas melalui alat manajemen proyek Anda, dan bahkan mempublikasikan konten secara langsung.

📮 ClickUp Insight: Setengah dari responden kami mengalami kesulitan dalam mengadopsi AI; 23% tidak tahu harus mulai dari mana, sementara 27% membutuhkan pelatihan lebih lanjut untuk melakukan hal-hal yang lebih canggih. ClickUp mengatasi masalah ini dengan antarmuka obrolan yang familiar, yang terasa seperti mengirim pesan teks. Tim dapat langsung memulai dengan pertanyaan dan permintaan sederhana, lalu secara alami menemukan fitur otomatisasi yang lebih canggih dan alur kerja seiring berjalannya waktu, tanpa kurva pembelajaran yang menakutkan yang menghambat banyak orang.

Cara Mengatur Plugin ChatGPT Langkah demi Langkah

Meskipun plugin ChatGPT telah dihentikan, Anda masih dapat memanfaatkan fungsi serupa dengan menggunakan GPT kustom dan aplikasi pihak ketiga resmi di dalam ChatGPT.

Berikut adalah cara memulai dengan keduanya:

1. Menggunakan GPT kustom

GPT kustom adalah versi khusus ChatGPT yang dirancang untuk tugas atau kasus penggunaan tertentu. Plugin ini dibuat oleh pengguna individu, tim, atau perusahaan tanpa menggunakan kode.

Meskipun hanya pengguna berbayar yang dapat membuat GPT kustom, siapa pun dapat menggunakan GPT yang tersedia secara publik.

📌 Contoh GPT kustom yang populer: DesignerGPT : Membuat dan menghosting situs web nyata dari satu prompt. Termasuk HTML/CSS, gambar berkualitas tinggi, dan tautan langsung ke halaman responsif. Membuat dan menghosting situs web nyata dari satu prompt. Termasuk HTML/CSS, gambar berkualitas tinggi, dan tautan langsung ke halaman responsif.

Logo Creator : Alat khusus yang merancang logo profesional berdasarkan identitas merek Anda, palet warna, dan kebutuhan spesifik lainnya. Alat khusus yang merancang logo profesional berdasarkan identitas merek Anda, palet warna, dan kebutuhan spesifik lainnya.

Consensus : Sebuah platform riset yang menghubungkan obrolan Anda dengan basis data lebih dari 200 juta artikel akademik yang telah direview oleh rekan sejawat. Sebuah platform riset yang menghubungkan obrolan Anda dengan basis data lebih dari 200 juta artikel akademik yang telah direview oleh rekan sejawat.

Video GPT oleh VEED : Mengubah prompt teks menjadi video siap unggah di media sosial. GPT ini menangani penulisan skrip, klip video stok, musik latar, dan teks terjemahan untuk pembuatan video lengkap. Mengubah prompt teks menjadi video siap unggah di media sosial. GPT ini menangani penulisan skrip, klip video stok, musik latar, dan teks terjemahan untuk pembuatan video lengkap.

Hot Mods : Unggah foto apa pun untuk menerapkan transformasi artistik berkonsep tinggi dan modifikasi visual yang "liar". Unggah foto apa pun untuk menerapkan transformasi artistik berkonsep tinggi dan modifikasi visual yang "liar".

Untuk mengakses dan menggunakan GPT kustom:

Masuk: Masuk ke akun ChatGPT Anda

Jelajahi Ekosistem: Di sidebar, cari bagian “GPTs” dan klik Di sidebar, cari bagian “GPTs” dan klik “Jelajahi GPTs ”.

Jelajahi GPT kustom

Di sini, Anda dapat:

Pencarian: Ketik tugas spesifik ke dalam bilah pencarian. Misalnya, mengetik “Humanize content” akan menampilkan daftar GPT yang dilatih khusus untuk menyempurnakan dan memperhalus teks AI.

Atau, telusuri: Gulir daftar GPT kustom yang tersedia untuk digunakan di setiap kategori—Penulisan, Produktivitas, Penelitian & Analisis, Pendidikan, Gaya Hidup, DALL-E, dan Pemrograman.

Evaluasi: Klik pada GPT untuk melihat deskripsinya, pengembang, kemampuan, dan penilaian pengguna. Hal ini membantu Anda memastikan memilih plugin dengan bijak.

Canva’s custom GPT

Mulai: Anda dapat memilih "Conversation Starter" untuk menggunakan prompt yang sudah ditulis sebelumnya atau klik "Start Chat" untuk memasukkan prompt kustom Anda sendiri.

2. Menggunakan aplikasi pihak ketiga resmi

Cara yang benar untuk menggunakan plugin ChatGPT? Melalui aplikasi di ChatGPT.

Plugin-plugin ini telah menggantikan sistem plugin lama, menawarkan pengalaman yang lebih stabil dan powerful.

Untuk mengaktifkan plugin atau aplikasi di dalam ChatGPT (seperti yang kita sebut saat ini), ikuti langkah-langkah berikut:

Akses ChatGPT App Store : Masuk ke akun Anda dan klik tombol “Apps” di sidebar. Ini adalah pasar resmi untuk semua integrasi ChatGPT. Masuk ke akun Anda dan klik tombol “Apps” di sidebar. Ini adalah pasar resmi untuk semua integrasi ChatGPT.

Jelajahi Toko Aplikasi ChatGPT

Hubungkan alat Anda: Telusuri koleksi atau cari alat tertentu. Setelah menemukan aplikasi yang Anda butuhkan, klik “Hubungkan” untuk memulai integrasi. Periksa izin dan klik “Izinkan” untuk mengotorisasi sinkronisasi.

Aplikasi ChatGPT kustom Canva

Mulai integrasi: Aplikasi Anda akan siap dalam hitungan detik. Klik “Mulai Obrolan” untuk langsung memulai.

Gunakan Mentions untuk akses lebih cepat: Panggil aplikasi terhubung dalam percakapan aktif dengan mengetik “ @” diikuti nama aplikasi. Contoh: “@Canva, buat postingan media sosial untuk promo Black Friday kami”

Bonus: Anda juga dapat mengklik ikon "+" di samping bilah perintah untuk dengan cepat memilih aplikasi dari daftar yang terhubung tanpa meninggalkan interaksi ChatGPT Anda saat ini.

Berikut ini adalah perbandingan singkat antara GPT kustom dan aplikasi pihak ketiga resmi di ChatGPT: ⬇️

Aspek Custom GPTs Aplikasi pihak ketiga resmi Mereka adalah Versi ChatGPT yang telah dikonfigurasi sebelumnya untuk tugas atau peran tertentu. Integrasi langsung antara ChatGPT dan alat atau layanan eksternal Tujuan utama Algoritma khusus, alur kerja, atau keahlian dalam ChatGPT Melakukan tindakan nyata di dalam aplikasi eksternal dari ChatGPT Siapa yang membuatnya? Perorangan, tim, atau perusahaan (tidak memerlukan kode) Mitra resmi yang disetujui dan dikelola oleh penyedia alat. Upaya pengaturan Dapat digunakan secara instan jika publik; pembuatan memerlukan ChatGPT Plus atau versi yang lebih tinggi. Koneksi aplikasi sekali pakai dengan persetujuan izin Akses ke data real-time Terbatas pada alat yang secara eksplisit ditambahkan oleh pembuatnya. Akses langsung ke data real-time dari aplikasi yang terhubung Kemampuan untuk mengambil tindakan Sebagian besar tindakan yang bersifat konsultatif atau didorong oleh logika. Dapat membuat, mengedit, memperbarui, atau mengambil data langsung di alat eksternal. Retensi konteks Kuat dalam tugas atau instruksi yang telah ditentukan Kuat di seluruh data ruang kerja terhubung Anda Tingkat kustomisasi Kontrol penuh atas instruksi, nada, dan perilaku Terbatas pada apa yang didukung oleh integrasi aplikasi. Terbaik untuk Tugas-tugas berulang yang berbasis peran seperti penelitian, pemrograman, atau penulisan Eksekusi alur kerja seperti merancang, menjadwalkan, memperbarui, atau mempublikasikan Contoh GPT untuk penelitian, asisten pemrograman, dan GPT penulisan khusus merek Canva, alat data, aplikasi produktivitas, alat desain, dan alat video Pengguna ideal Pengguna tingkat lanjut yang ingin perilaku AI yang disesuaikan Tim yang ingin ChatGPT melakukan pekerjaan, bukan hanya memberikan saran

🧠 Fakta Menarik: Dalam studi terobosan, GPT-4.5 secara resmi lulus Uji Turing, sebuah pencapaian yang telah menjadi "Holy Grail" kecerdasan buatan sejak 1950. Dalam uji coba buta, peserta tidak dapat membedakan GPT-4 dari manusia sungguhan 73% dari waktu.

Plugin ChatGPT Terbaik yang Layak Dicoba

Jika Anda sudah memiliki alat tertentu yang ingin diintegrasikan ke ChatGPT (seperti manajer tugas AI ), itu bagus.

Tapi jika Anda baru dalam hal ini dan tidak tahu harus mulai dari mana, jangan khawatir.

Kami telah memilih lima plugin populer di ChatGPT yang akan membuat rutinitas harian Anda menjadi lebih cepat dan kurang stres.

1. Figma

melalui ChatGPT

Sebagian besar kreator menggunakan ChatGPT untuk merancang ide kasar atau mengembangkan konsep kreatif. Antarmuka AI percakapan ini memudahkan untuk mengusulkan perbaikan atau peningkatan.

Namun, saat Anda mengintegrasikan aplikasi Figma, ChatGPT memanfaatkan mesin desain Figma untuk mewujudkan ide-ide Anda. Ia dapat menghasilkan gambar, diagram, slide presentasi, peta situs, posting media sosial, ilustrasi, dan lain-lain, dalam hitungan detik.

Setelah selesai, Anda dapat memindahkan file ke Figma untuk pengeditan akhir yang presisi piksel.

2. Agentforce Sales

melalui ChatGPT

Menggali data secara manual melalui CRM memakan waktu. Terutama ketika tim penjualan sedang dalam panggilan dan membutuhkan data dalam hitungan detik.

Integrasi ChatGPT + Salesforce menyelesaikan masalah ini. Tim Anda dapat "bercakap-cakap" dengan CRM untuk menarik daftar prospek yang belum dihubungi atau merangkum riwayat akun tertentu sebelum pertemuan penting.

Ini juga sangat cocok untuk menutup loop: Anda dapat langsung mengetik, “Update this opportunity to Closed-Won,” langsung di chat.

3. Suara ke Teks

melalui ChatGPT

Plugin GPT Voice-to-Text yang disesuaikan dirancang untuk menerima masukan audio (rekaman suara atau ucapan langsung), mengubahnya menjadi teks, dan kemudian memproses, merangkum, menganalisis, atau mengambil tindakan terhadap teks tersebut dalam pengalaman obrolan yang sama.

Bagian terbaiknya adalah ia mengubah ucapan menjadi teks yang dapat digunakan dengan output yang sadar konteks.

Dengan kata lain, setelah panggilan rapat selama 15 menit, GPT suara-ke-teks mengubah rekaman yang sama menjadi ringkasan rapat singkat dan memberikan daftar keputusan yang diambil. Anda bahkan dapat meminta GPT untuk menghasilkan daftar tugas dengan pemilik tugas dan menyusun email tindak lanjut.

4. HubSpot

melalui ChatGPT

Masih mengklik tab-tab HubSpot untuk melihat status prospek? Itu cara kerja yang sudah ketinggalan zaman.

Sebagai gantinya, cukup minta ChatGPT untuk menampilkan interaksi klien terbaru, merangkum tiket dukungan, atau mengidentifikasi kampanye pemasaran mana yang menghasilkan pendapatan tertinggi.

Anda juga dapat memperbarui tahap transaksi di HubSpot, menghasilkan laporan berdasarkan analisis data real-time, atau menyusun email yang dipersonalisasi langsung melalui antarmuka ChatGPT.

5. Replit

melalui ChatGPT

Bagi pengembang web dan aplikasi, ChatGPT adalah mitra brainstorming yang hebat. Namun, integrasi Replit mengubahnya menjadi mitra pengembangan.

Dengan integrasi Replit x ChatGPT, Anda kini dapat membuat situs web, perangkat lunak, dan aplikasi secara langsung di dalam ChatGPT. Ini adalah solusi yang sangat baik untuk prototipe cepat.

Jelaskan ide Anda (misalnya, “Buat dasbor untuk melacak tujuan mingguan tim saya”) dan Replit Agent akan membantu Anda merancang proyek, menulis kode, dan menyiapkan dasbor langsung untuk Anda.

Anda dapat menguji, menyempurnakan, dan mengimplementasikan aplikasi Anda langsung melalui plugin.

👀 Tahukah Anda? Pada tahun 1940-an, seorang pionir bernama W. Grey Walter menciptakan Tortoises. Ini adalah robot elektronik otonom pertama di dunia. Perilaku mereka begitu mirip dengan makhluk hidup sehingga mereka akan "lapar" akan listrik dan mencari tempat pengisian daya mereka ketika daya baterai mereka rendah.

Cara Menggunakan Plugin ChatGPT dengan Efektif

Berikut adalah beberapa tips sederhana dan praktis untuk menggunakan GPT kustom dan aplikasi ChatGPT secara efektif:

Periksa dengan teliti sebelum memilih GPT kustom: Sebelum menggunakan GPT publik, luangkan waktu untuk memeriksa siapa yang mengembangkannya, apa tujuannya, dan masukan apa yang diharapkan. Banyak GPT gagal bukan karena buruk, tetapi karena digunakan untuk tugas yang salah.

Pilih GPT yang dirancang untuk tugas spesifik: Hindari GPT serba bisa yang mengklaim dapat melakukan segala hal. GPT yang khusus untuk debugging Python atau analisis kata kunci SEO akan selalu lebih unggul daripada GPT serba bisa.

Ganti GPT daripada terus-menerus mengubah prompt: Jika Anda menemukan diri Anda terus-menerus mengubah prompt yang sama, cobalah GPT lain. GPT publik sudah dikonfigurasi sebelumnya. Berusaha melawan perilaku mereka hanya akan memperlambat Anda.

Aktifkan referensi memori dan obrolan: Saat menghubungkan alat eksternal ke ChatGPT, pastikan untuk mengizinkannya mengakses memori yang disimpan dan riwayat obrolan. Dengan cara ini, ChatGPT dapat mengingat masukan sebelumnya (berkas, batasan, keputusan) tanpa meminta Anda untuk mengulanginya.

Gabungkan kemampuan: Gunakan satu plugin untuk mengumpulkan atau menganalisis informasi, lalu plugin lain untuk mengorganisir atau menulis. Proses ini lebih cepat daripada memaksa satu plugin untuk melampaui batas kemampuannya.

Coba Prompt Perfect GPT : Punya ide bagus tapi tidak punya prompt yang baik? Minta Prompt Perfect GPT untuk memperbaikinya terlebih dahulu agar AI dapat dengan mudah memahami apa yang Anda butuhkan. Punya ide bagus tapi tidak punya prompt yang baik? Minta Prompt Perfect GPT untuk memperbaikinya terlebih dahulu agar AI dapat dengan mudah memahami apa yang Anda butuhkan.

Coba pemicu percakapan: Mereka menunjukkan cara ideal yang dimaksudkan oleh pembuat untuk Anda gunakan pada GPT kustom. Jika Anda tidak memiliki prompt yang diinginkan, cukup klik pada pemicu tersebut untuk memulai percakapan dan mendapatkan output berkualitas tinggi.

Bersihkan sidebar Anda: Hapus GPT dan aplikasi yang tidak Anda gunakan, dan simpan hanya yang secara konsisten memberikan nilai. Sebuah kumpulan alat yang lebih kecil dan terencana akan meningkatkan kejelasan.

👀 Tahukah Anda? Dalam studi terkontrol yang membandingkan humor, lelucon yang dihasilkan oleh ChatGPT 3.5 dinilai lebih lucu daripada lelucon yang dibuat oleh peserta manusia dalam berbagai tugas komedi—dan ChatGPT outperformed sebagian besar manusia dalam hal seberapa lucu responsnya dianggap.

Batasan Plugin ChatGPT

Plugin ChatGPT asli hanya tersedia untuk langganan Plus. Untungnya, siapa pun dapat menggunakan GPT kustom dan aplikasi pihak ketiga. (Yayy. )

Namun, alternatif ini juga tidak sempurna. Batasan-batasan termasuk 👇

1. Peningkatan penyebaran alat yang berlebihan untuk tim dan tugas-tugas kompleks

Plugin ChatGPT memudahkan pekerjaan hingga batas tertentu, tetapi tidak mengurangi jumlah alat yang Anda kelola.

Anda tetap membayar dan mengelola akun asli Anda. Faktanya, semakin banyak GPT yang Anda pin di sidebar, semakin banyak waktu yang Anda habiskan untuk mencoba mengelola semuanya (alias work sprawl ).

Namun, hambatan terbesar adalah ChatGPT hanya dapat menjalankan satu tindakan aplikasi utama sekaligus.

📌 Contoh: Anda tidak dapat meminta @Canva untuk membuat desain dan memindahkannya ke Google Drive dalam satu langkah. Sebaliknya, Anda harus secara manual menyalin dan menempelkan teks dan gambar desain ke ChatGPT. Kemudian, panggil @GoogleDrive untuk membuat dokumen dan menyimpan aset tersebut.

Selain itu, sebagian besar aplikasi ini hanya menyediakan versi ringan dari perangkat lunak aslinya.

Jadi, Anda dapat memeriksa status prospek di HubSpot melalui ChatGPT. Namun, jika Anda perlu membangun otomatisasi alur kerja yang kompleks, Anda harus keluar dari ChatGPT dan masuk ke situs HubSpot yang lengkap.

2. Masalah integritas data dan privasi

Saat Anda menghubungkan aplikasi seperti HubSpot atau Canva, Anda memberikan akses ChatGPT ke data aplikasi tersebut. Meskipun OpenAI telah menerapkan langkah-langkah keamanan, hal ini mungkin tidak menyediakan kontrol keamanan yang detail yang diperlukan oleh regulasi keamanan data di berbagai industri.

Dan karena GPT kustom dilatih menggunakan dataset yang beragam, ada kemungkinan informasi internal perusahaan Anda digunakan sebagai data pelatihan.

3. Kualitas bervariasi secara signifikan di antara GPT kustom.

GPT kustom publik dibuat oleh orang-orang dengan tingkat keahlian yang bervariasi. Dua GPT dengan deskripsi serupa dapat menghasilkan hasil yang sangat berbeda. Tidak ada jaminan kedalaman, akurasi, atau ketelitian kecuali Anda mengujinya sendiri.

4. Setiap GPT kustom merupakan silo terpisah.

Custom GPTs tidak berbagi pengetahuan satu sama lain. Jika Anda menghabiskan satu jam untuk mengajarkan "Marketing Strategist GPT" tentang merek Anda, konteks tersebut akan hilang saat Anda beralih ke "Logo Creator GPT."

Karena agen-agen ini terisolasi, Anda sering kali harus mengulang konteks atau mengunggah ulang file yang sama.

5. Toko aplikasi mungkin belum memiliki alat Anda.

Toko Aplikasi ChatGPT masih dalam tahap awal (ini adalah fitur beta). Meskipun pemain besar seperti Salesforce sudah hadir, Anda akan menemukan bahwa alat-alat kecil dan perangkat lunak khusus belum meluncurkan aplikasi resmi mereka.

6. Batasan penggunaan masih berlaku

Bahkan pada paket berbayar Plus atau Team, akses ke model-model paling canggih tidaklah tak terbatas. Jika Anda menggunakan GPT kustom yang membutuhkan banyak sumber daya selama beberapa jam, Anda akan mencapai batas penggunaan.

Setelah itu terjadi, AI akan diturunkan ke model mini yang tidak cukup cerdas untuk menjalankan alat-alat kompleks atau mengikuti instruksi yang dibutuhkan oleh GPT khusus Anda.

🧠 Fakta Menarik: Sebuah platform AI Kanada bernama BlueDot secara resmi mendeteksi wabah COVID-19 sebelum Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Pada 31 Desember 2019, AI tersebut mengidentifikasi kluster kasus "pneumonia yang tidak biasa" di Wuhan dengan menganalisis data tiket penerbangan dan laporan berita, memprediksi jalur penyebaran virus ke Tokyo dan Bangkok beberapa hari sebelum peringatan resmi dikeluarkan.

ClickUp sebagai Alternatif untuk Beberapa Plugin AI

Jika Anda menggunakan lima aplikasi berbeda untuk pekerjaan Anda setiap hari, menambahkan plugin ChatGPT masing-masing tidak akan mengatasi kekacauan tersebut.

Mengapa? Karena tidak ada dua plugin ChatGPT yang dapat disinkronkan satu sama lain.

Pekerjaan Anda masih bermasalah. Otomatisasi Anda terbatas. Dan Anda masih harus memindahkan informasi secara manual antar alat. Bagaimana cara mengatasi semua itu tanpa mengorbankan kemudahan dan fungsionalitas?

Kenalkan ClickUp — ruang kerja AI terintegrasi pertama di dunia.

Ini menggabungkan manajemen pengetahuan AI, komunikasi, eksekusi tugas, dan manajemen proyek menjadi satu tempat. Mari lihat bagaimana AI kontekstual bawaan ClickUp menggantikan plugin ChatGPT yang populer dan menyatukan pekerjaan ⭐

ClickUp Brain, kecerdasan buatan bawaan platform, menjadi lapisan kecerdasan inti untuk seluruh ruang kerja Anda. Ia menggerakkan berbagai alat kecerdasan buatan di ClickUp, sehingga Anda dapat melakukan hampir semua hal dengan hanya satu kecerdasan buatan kontekstual.

Ganti beberapa plugin dengan ClickUp Brain

Asisten AI ini memahami tugas, dokumen, percakapan, pemilik, tenggat waktu, dan prioritas Anda secara real-time. Itulah mengapa Anda tidak memerlukan GPT terpisah untuk menulis, merangkum, atau menganalisis. AI yang sama berfungsi di mana saja.

Dengan ClickUp Brain, Anda dapat:

Tanyakan pertanyaan seperti “Apa yang diblokir minggu ini?” atau “Tugas apa saja yang bergantung pada peluncuran ini?”

Buat ringkasan dari dokumen, komentar, atau proyek lengkap.

Tulis ulang konten menggunakan konteks merek, proyek, dan audiens yang sebenarnya.

Ubah diskusi menjadi tindakan tanpa perlu mengulang prompt atau penjelasan.

Enterprise Search: Satu jawaban untuk semua pekerjaan Anda

Salah satu alasan utama tim mengandalkan plugin ChatGPT adalah untuk mencari informasi. ClickUp menggantikan kebutuhan tersebut dengan Enterprise Search.

ClickUp Enterprise Search membantu Anda mengumpulkan semua konteks kerja di satu tempat.

Ajukan pertanyaan dalam bahasa alami, dan sistem akan menyaring aplikasi eksternal, aset ClickUp (tugas, Dokumen, Papan Tulis, Dashboard, Obrolan, Ruang, Folder, Daftar, dan lampiran), serta objek integrasi pihak ketiga (dokumen, spreadsheet, slide, PDF) untuk menemukan informasi yang relevan.

Gunakan Talk to Text untuk menangkap ide tanpa mengganggu alur kerja.

Fitur Talk to Text dari ClickUp, yang didukung oleh BrainGPT, aplikasi desktop mandiri, melampaui perintah yang diketik. Ucapkan ide, catatan rapat, atau pembaruan tugas, dan ubah secara instan menjadi teks terstruktur, tugas, atau dokumen. BrainGPT kemudian dapat menyempurnakan, merangkum, atau mengubah masukan tersebut menjadi langkah-langkah tindakan yang dapat dilaksanakan.

Ubah suara Anda menjadi teks menggunakan Talk to Text

🎥: Untuk gambaran singkat tentang cara kerja ChatGPT dan mengapa ClickUp Brain merupakan peningkatan, tonton video ini.

Akses ke berbagai model eksternal

ClickUp Brain mendukung beberapa model AI yang berbeda dalam satu pengalaman ruang kerja. Brain bertindak sebagai lapisan orkestrasi, mengarahkan permintaan ke model yang berbeda sambil menerapkan izin, pengaturan keamanan, dan kontrol tata kelola AI ClickUp.

Lihat bagaimana Brain mendukung beberapa model dalam konteks tugas, dokumen, dan sebagainya.

Akses AI diakses melalui Brain, artinya pengguna berinteraksi dengan AI dari tugas, Dokumen, komentar, dan permukaan ClickUp lainnya tanpa perlu meninggalkan platform atau mengelola langganan AI terpisah. Tergantung pada fitur dan permukaan, Brain mungkin secara otomatis memilih model atau memungkinkan pengguna memilih model, sambil mengontrol konten ruang kerja apa pun yang dikirimkan ke prompt.

Desain ini memungkinkan tim memanfaatkan keunggulan model yang berbeda tanpa memecah alur kerja atau mengekspos data ruang kerja secara langsung ke alat AI eksternal, sambil menjaga penggunaan AI tetap terpusat, dapat diaudit, dan konsisten dengan batas data ClickUp.

📌 Contoh: ChatGPT untuk tugas-tugas harian. Claude untuk analisis dan sintesis dalam bentuk panjang. Gemini untuk tugas-tugas yang memerlukan banyak informasi dan referensi silang.

Ringkasan rapat otomatis dan daftar tindakan dengan AI Notetaker

Dengan ClickUp AI Notetaker, poin pembicaraan Anda tidak akan terlewat di tengah pertemuan. Percakapan direkam secara real-time, mengubah pembaruan lisan, keputusan, dan langkah selanjutnya menjadi catatan terstruktur di dalam ClickUp.

ClickUp Brain mengambil alih selanjutnya. Ia membaca pertemuan dalam konteks, memahami apa yang telah diputuskan, apa yang perlu dilakukan, dan siapa yang terlibat. Tindakan yang perlu dilakukan tidak tersembunyi di dalam paragraf. Mereka muncul sebagai pekerjaan nyata.

Dari sana, eksekusi dimulai secara langsung. Tugas-tugas dibuat, pemiliknya jelas, batas waktu ada, dan setiap tugas terhubung kembali ke momen tepat ketika dibahas. Jika seseorang bertanya mengapa suatu keputusan diambil, jejaknya sudah ada.

Rapat kemudian menjadi pintu masuk ke tahap pelaksanaan, dengan Brain secara diam-diam meneruskan konteks sehingga tim tidak perlu melakukannya.

Kartu AI untuk ringkasan eksekutif

ClickUp mengubah data dashboard statis menjadi wawasan interaktif menggunakan AI Cards. Misalnya, letakkan kartu AI ringkasan eksekutif untuk secara otomatis menyediakan wawasan yang disesuaikan untuk pemangku kepentingan tingkat eksekutif.

Tambahkan kartu AI ke dasbor Anda untuk berbagi wawasan kustom dengan cepat.

🚀 Keunggulan ClickUp: ClickUp menawarkan lebih dari 1000 integrasi bawaan untuk dukungan lintas platform yang kuat. Cukup pilih alat yang Anda butuhkan untuk bekerja, aktifkan, dan hubungkan ke ruang kerja ClickUp Anda dengan cepat. Tidak perlu menyewa pengembang atau mengubah kode lama di sistem lama Anda. Buat tumpukan teknologi AI terintegrasi menggunakan ClickUp Integrations

Otomatisasi tugas dan proyek: Ganti alur kerja plugin yang berulang.

Pada dasarnya, integrasi ChatGPT menyediakan layanan sekali jadi. Anda memberi tahu AI untuk membuat tugas, dan AI melakukannya. Anda memberi tahu AI untuk memindahkan tugas, dan AI menuruti perintah tersebut.

Otomatisasi ini masih canggung, tidak lengkap, dan masih manual.

Tugas ClickUp secara alami dinamis dan menawarkan ruang lingkup yang luas untuk otomatisasi tanpa kode.

Mulailah dengan membagi proyek menjadi tugas-tugas—tambahkan deskripsi, tanggal jatuh tempo, penanggung jawab, daftar periksa QA, status kustom, subtugas, dan sebagainya. Lebih baik lagi, minta Brain untuk membuat dan menugaskan tugas-tugas tersebut atas nama Anda. Bayangkan otomatisasi tugas yang didukung AI di ujung jari Anda.

Untuk tetap mengontrol semuanya, visualisasikan tugas-tugas ini menggunakan tampilan ClickUp, seperti Daftar, Papan Kanban, Kalender, Diagram Gantt, dan lainnya.

Selanjutnya, padukan plugin tersebut dengan ClickUp Automations untuk memicu tindakan berdasarkan perubahan nyata, seperti pembaruan status, penyelesaian tenggat waktu, atau perubahan penugas.

Misalnya, ketika seorang copywriter memindahkan tugas ke "Selesai," perbarui status menjadi "Menunggu Persetujuan," beri tahu editor, dan tetapkan batas waktu baru untuk tinjauan.

Gunakan AI Assign, AI Prioritize, dan AI Cards dari ClickUp untuk mengotomatisasi pengelolaan tugas dan menampilkan wawasan real-time secara instan.

Anda dapat menggabungkan langkah-langkah tak terbatas untuk mengotomatisasi alur kerja secara keseluruhan:

Ketika status tugas berubah menjadi “Dalam Peninjauan,” tambahkan bidang kustom “Catatan Peninjau,” tambahkan dan beritahu peninjau melalui email, dan pindahkan tugas ke Daftar Peninjauan.

Jika bidang kustom "Budget Approved" bernilai True/Yes, buat tugas faktur, perbarui bidang Rollup proyek, dan posting ke obrolan tim.

🚀 Keunggulan ClickUp: Sementara otomatisasi tanpa kode merespons pemicu, ClickUp Super Agents secara proaktif memantau ruang kerja Anda dan mengambil tindakan berdasarkan konteks, logika, dan niat. Percepat alur kerja Anda dengan Super Agents Bayangkan mereka sebagai rekan AI yang selalu aktif yang: Pantau tugas, daftar, dan ruang di latar belakang

Interpretasikan kondisi seperti prioritas, beban kerja, keterampilan, atau batas waktu.

Lakukan tindakan bertahap tanpa harus dipicu secara eksplisit setiap kali. 📌 Contoh Super Agent dalam aksi: Ia memindai tugas-tugas baru yang ditambahkan ke daftar "Blogs for Assigning", mengevaluasi persyaratan setiap tugas, memeriksa ketersediaan dan keahlian penulis, dan secara otomatis menugaskan pekerjaan—tanpa perlu aturan atau penyaringan manual.

Untuk mempelajari cara membuat agen AI, tonton video ini:

Kolaborasi real-time – Dokumen, Obrolan, dan Dashboard dalam satu tempat

Plugin ChatGPT mempercepat pekerjaan, tidak diragukan lagi. Namun, jika Anda bekerja dalam tim, Anda tahu bahwa hampir tidak mungkin untuk berkolaborasi secara real-time dalam antarmuka obrolan.

Anda tidak dapat mengedit aset secara bersama-sama. Tidak ada ruang untuk komunikasi kelompok. Meskipun laporan dihasilkan dari data real-time, laporan tersebut bersifat statis.

ClickUp menggantikan semua itu dengan komunikasi bersama, kolaborasi, dan dukungan analitik bawaan. Berikut caranya:

ClickUp Docs untuk pengeditan bersama secara real-time: Tidak perlu berpindah-pindah antara dokumen Google atau Word. Buat Tidak perlu berpindah-pindah antara dokumen Google atau Word. Buat dokumen ClickUp , undang beberapa pengguna untuk mengeditnya secara bersamaan, tandai rekan tim dalam komentar, dan gunakan Brain untuk pembuatan atau pengeditan konten yang didukung AI. Selain itu, Anda dapat menyorot teks apa pun dalam dokumen ClickUp dan langsung mengubahnya menjadi tugas ClickUp yang dapat dilacak.

Bekerja secara kolaboratif di ClickUp Docs dengan fitur pengeditan langsung, komentar tim, dan dukungan AI kontekstual.

ClickUp Chat untuk sinkronisasi tim secara instan: Setiap daftar tugas ClickUp memiliki bagian obrolan khusus di mana anggota tim dapat berdiskusi ide, berbagi umpan balik, memberikan saran, dan membagikan tautan file langsung di dalam Setiap daftar tugas ClickUp memiliki bagian obrolan khusus di mana anggota tim dapat berdiskusi ide, berbagi umpan balik, memberikan saran, dan membagikan tautan file langsung di dalam ClickUp Chat

Berkomunikasi dengan tim Anda dan buat tugas di jendela obrolan Anda dengan ClickUp Chat.

Dashboard ClickUp untuk visibilitas bersama: Gunakan Gunakan Dashboard ClickUp yang sudah jadi atau sesuaikan sesuai kebutuhan pelaporan Anda. Dashboard ini dapat mengambil data langsung dari tugas, Bidang Kustom, pelacakan waktu, dan otomatisasi.

Dapatkan ringkasan dan pembaruan AI secara instan dengan ClickUp Dashboards

Ganti plugin ChatGPT dengan kekuatan all-in-one ClickUp.

Plugin ChatGPT tidak lagi tersedia. Meskipun alternatifnya (GPT kustom dan integrasi aplikasi pihak ketiga) dapat menyelesaikan tugas, mereka tidak mempermudah pekerjaan Anda.

Anda masih menghabiskan sebagian besar waktu Anda untuk memindahkan data secara manual antar alat, mengelola beberapa aplikasi, dan berpindah antar tab.

Dengan beralih ke ekosistem yang sangat terintegrasi seperti ClickUp, Anda dapat dengan mudah menggabungkan AI, tugas, tim Anda, dan alat eksternal ke dalam satu ruang. Itu pun tanpa biaya tambahan atau kerumitan pengaturan.

Siap melihatnya dalam aksi? Daftar ke ClickUp dan lihat betapa tenangnya hari kerja Anda ketika semua hal berada di satu tempat.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Ketika plugin ChatGPT masih tersedia, toko plugin berfungsi sebagai pasar utama untuk menjelajahi dan menginstal plugin tersebut. Seiring waktu, toko plugin telah berkembang menjadi ChatGPT App Store, di mana Anda dapat menemukan plugin pihak ketiga dan integrasi aplikasi saat ini.

Hal ini tergantung pada plugin mana yang ingin Anda gunakan. Pengguna ChatGPT Plus mendapatkan akses penuh ke App Store serta GPT kustom. Sementara pengguna Gratis dapat berinteraksi dengan beberapa GPT kustom dan aplikasi, mereka menghadapi batasan penggunaan yang ketat dan kehilangan akses setelah batas pesan harian mereka tercapai.

Tidak. Anda tidak dapat menggunakan beberapa plugin ChatGPT sekaligus. Anda dapat beralih antara GPT kustom atau aplikasi yang berbeda, tetapi Anda tidak dapat menggunakan dua atau lebih plugin dalam satu giliran.

Perlakukan plugin seperti perangkat lunak pihak ketiga lainnya. Hanya instal aplikasi dari pengembang yang terverifikasi dan terkenal, dan hindari membagikan kata sandi sensitif, informasi pembayaran, atau rahasia perusahaan dalam obrolan. Untuk keamanan maksimal, gunakan paket Enterprise yang tidak menyertakan data dalam model pelatihan, dan selalu periksa pop-up "Izin" sebelum memberikan akses aplikasi ke akun eksternal Anda.

Plugin produktivitas terbaik adalah yang membantu Anda menyelesaikan tugas dengan kecepatan 2x atau lebih tanpa menambah banyak beban pada sistem teknologi yang sudah ada. Contoh: Ruang kerja AI terintegrasi ClickUp menggabungkan berbagai alat produktivitas, seperti ClickUp Docs untuk menulis dan mengedit, ClickUp Brain untuk AI kontekstual, ClickUp Enterprise AI Search untuk pencarian informasi/berkas dengan cepat, dan ClickUp AI Notetaker, yang mencatat pertemuan dan menghasilkan poin tindakan utama.