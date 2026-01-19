Tren AI Teratas yang Mendominasi Tahun 2025: Ringkasan Tahun Ini

Pada tahun 2025, dunia akhirnya berhenti menggunakan ChatGPT sebagai sinonim untuk AI.

Saat kami bereksperimen dengan berbagai alat AI—mulai dari penulis AI dan generator gambar hingga deteksi penipuan keuangan dan aplikasi AI otomotif, kecerdasan buatan secara perlahan menjadi bagian tak terpisahkan dalam kehidupan kerja kita.

Sekitar 78% perusahaan di seluruh dunia mulai menggunakan AI dalam setidaknya satu bagian dari pekerjaan mereka, mulai dari layanan pelanggan hingga analisis data—naik dari 55% hanya beberapa tahun yang lalu.

Perusahaan yang menggunakan AI dalam pekerjaan mereka melihat hasil nyata, termasuk output yang lebih cepat dan kualitas yang lebih baik pada tugas-tugas rutin. Berkat alat-alat yang lebih cerdas, banyak yang melaporkan menghemat setidaknya 40-60 menit setiap hari.

Tentu saja, tidak semua AI dibuat sama, dan adopsi sederhana saja tidak cukup untuk menjamin hasil ini. Itulah mengapa artikel ini menguraikan tren AI teratas yang mendominasi tahun 2025—mulai dari sistem yang mengambil tindakan atas nama Anda hingga cara tim mengubah pengetahuan yang tersebar menjadi wawasan yang dapat dicari.

Kami juga akan berbagi cara Anda dapat menerapkan perubahan ini ke dalam pekerjaan tim Anda saat ini.

Mari kita mulai dengan perubahan terbesar dan paling berdampak di antara semuanya.

1. AI Agensi dan AI Generatif

Pada tahun 2025, laju perubahan AI membuatnya tidak lagi sekadar asisten pasif. AI menjadi kolaborator aktif. Ini menandai pergeseran fundamental dari AI yang hanya merespons perintah menjadi AI yang secara aktif mencapai tujuan.

AI Generatif

AI generatif adalah jenis kecerdasan buatan yang menghasilkan konten asli. Ini mencakup teks, gambar, kode, dan ringkasan, semua berdasarkan pola yang dipelajarinya dari jumlah data pelatihan yang besar. Tahun ini, model bahasa besar (LLMs) (yang menggerakkan alat AI generatif dan chatbot seperti ChatGPT, Claude, dan Gemini) menjadi jauh lebih baik dalam memahami konteks, menghasilkan konten yang lebih akurat, dan bekerja dengan berbagai jenis data secara bersamaan.

Tren AI generatif yang mendominasi tahun 2025

Perkembangan AI generatif utama tahun ini meliputi:

Generasi multi-moda: AI kini dapat mengelola teks, gambar, dan video dalam alur kerja terpadu, memungkinkan Anda untuk menghasilkan ringkasan proyek dan gambar konsep dari prompt yang sama.

Output yang sadar konteks: Model memahami riwayat proyek Anda dan preferensi tim, menyesuaikan respons sesuai kebutuhan spesifik Anda.

Kolaborasi real-time: Alat generatif kini bekerja berdampingan dengan pengeditan manusia, memungkinkan Anda dan AI Anda berkolaborasi dalam membuat dokumen secara mulus.

Pengurangan halusinasi: Teknik grounding yang ditingkatkan, seperti Teknik grounding yang ditingkatkan, seperti Retrieval-Augmented Generation (RAG) , membuat output AI lebih andal dan akurat secara faktual.

AI Agensi

AI Agensi merujuk pada sistem AI yang dapat merencanakan, melaksanakan tugas multi-langkah, dan mengambil keputusan secara mandiri untuk mencapai tujuan tanpa perlu arahan manusia secara terus-menerus. Sementara AI Generatif menciptakan konten saat Anda meminta, AI Agensi mengambil inisiatif. Ia membagi tujuan Anda menjadi langkah-langkah kecil dan menyelesaikan seluruh alur kerja secara mandiri.

Beberapa karakteristik AI agen meliputi:

Orientasi tujuan: Ia memahami tujuan tingkat tinggi Anda dan bekerja mundur untuk menciptakan rencana aksi yang konkret.

Eksekusi multi-langkah: Ini menyelesaikan alur kerja kompleks, seperti proses onboarding klien baru, tanpa memerlukan instruksi langkah demi langkah.

Integrasi alat: Ia terhubung dengan sistem lain untuk mengumpulkan informasi dan mengambil tindakan, seperti mengambil data dari spreadsheet untuk memperbarui dashboard proyek.

Koreksi otomatis: Ia dapat mendeteksi ketika langkah dalam rencananya gagal dan menyesuaikan pendekatannya secara otomatis untuk tetap mencapai tujuan.

Tren AI Agensi yang mendominasi tahun 2025

Pada tahun 2025, baik startup tahap awal maupun perusahaan teknologi besar mendorong penerapan AI agen ke dalam penggunaan praktis:

Kohort Y Combinator musim semi 2025 menampilkan sekitar 70 startup yang berfokus pada sistem agen, menyoroti keyakinan kuat investor terhadap alur kerja otonom.

Startup spesifik sektor : Pemain niche di bidang kesehatan, keuangan, dan otomatisasi dukungan (misalnya, Cognition AI, Hippocratic AI, Penciled, Regal. ai) menunjukkan otonomi tingkat agen di berbagai industri.

Inovasi platform yang luas : Perusahaan besar seperti AWS, Google, Microsoft, dan Salesforce mengintegrasikan fitur-fitur agen ke dalam alat-alat perusahaan, mulai dari orkestrasi alur kerja otomatis hingga asisten yang sadar konteks.

Perbandingan AI Generatif vs. AI Agen dalam Sekilas

Aspek AI Generatif AI Agensi Peran inti Membuat konten sesuai permintaan Mengambil tindakan untuk mencapai tujuan Bagaimana cara kerjanya Menanggapi perintah Merencanakan dan melaksanakan langkah-langkah secara mandiri Tingkat inisiatif Reaktif Proaktif Hasil yang umum Teks, gambar, kode, ringkasan Proses kerja yang selesai dan pembaruan tugas Keterlibatan manusia Diperlukan untuk setiap prompt Dibutuhkan terutama untuk panduan atau pengawasan. Terbaik untuk Menulis, brainstorming, merangkum Koordinasi, otomatisasi, dan tindak lanjut

2. AI dalam Robotika, Kesehatan, dan Kendaraan Cerdas

Tahun ini, AI menjadi lebih terintegrasi, melampaui batas perangkat lunak dan masuk ke dunia fisik. Robot mulai menerima perintah verbal. Perangkat wearable mulai menyalurkan data real-time ke dalam pengambilan keputusan perawatan. Mobil mulai membuat keputusan secara mandiri.

Seiring dengan perkembangan AI yang semakin terintegrasi secara fisik, tantangan utama beralih dari “Apakah model ini mampu melakukan ini?” menjadi “Apakah tim mampu mengelola segala hal di sekitarnya?” Akibatnya, kita juga menyaksikan munculnya semakin banyak alat manajemen proyek yang didukung AI untuk tim di bidang kesehatan, teknologi, dan otomotif.

🤖 Robotika dan otomatisasi

Lantai pabrik dan gudang menjadi jauh lebih cerdas tahun ini dengan munculnya robot humanoid dan robot kolaboratif (cobots) yang bekerja berdampingan dengan tim manusia:

Di Jepang, Seven-Eleven bermitra dengan Telexistence untuk mengembangkan robot humanoid yang bertujuan mengatasi kekurangan tenaga kerja di sektor ritel dan logistik.

lingkungan industri, perusahaan seperti Accenture dan Schaeffler mulai menguji Di, perusahaan seperti Accenture dan Schaeffler mulai menguji armada robot humanoid serbaguna di replika pabrik digital, menandakan uji coba di mana robot membantu dalam inspeksi, pergerakan, dan tugas rutin di lantai pabrik dan gudang.

Berkat konvergensi antara AI generatif dan robotika, Anda kini dapat mengendalikan mesin kompleks dengan perintah bahasa alami yang sederhana.

Terobosan penting dalam penelitian robotika pada tahun 2025 adalah kemunculan model Vision-Language-Action (VLA), seperti Helix dan Gemini Robotics. Model-model ini menggabungkan persepsi visual dengan pemahaman bahasa, memungkinkan robot untuk menafsirkan instruksi bahasa alami dan melaksanakannya dengan gerakan yang terkoordinasi.

⌚️ Kesehatan dan perangkat wearable

Di bidang kesehatan, AI mempercepat segala hal mulai dari penemuan obat hingga rencana perawatan yang disesuaikan secara pribadi. Perangkat wearable dan alat pemantauan mulai menghasilkan aliran data pasien secara terus-menerus, sementara model AI membantu mengidentifikasi risiko, menyarankan pengobatan, atau mempercepat alur kerja penelitian. Tujuannya bukan untuk menggantikan tenaga medis. Tujuannya adalah untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dan lebih cepat.

Perangkat wearable pintar kini dipadukan dengan algoritma canggih untuk deteksi dini penyakit . Para peneliti menunjukkan bahwa model AI yang dilatih menggunakan data wearable (seperti ECG Apple Watch) dapat mendeteksi kondisi jantung struktural dengan akurasi tinggi.

Pabrikan perangkat wearable memperkenalkan perangkat seperti cincin pintar Evie , yang dilengkapi dengan chatbot AI yang dilatih menggunakan lebih dari 100.000 sumber jurnal medis. Perangkat ini dirancang untuk memberikan panduan kesehatan yang didasarkan pada data yang telah direview oleh rekan sejawat, bukan output generik.

Kendaraan otonom

Kendaraan otonom dan semi-otonom terus mengalami peningkatan pada tahun 2025, terutama di lingkungan terkendali seperti jalan tol dan zona uji coba perkotaan.

Alphabet’s Waymo terus memimpin dalam penempatan robotaxi, memperluas armadanya menjadi sekitar 2.500 kendaraan dan menyelesaikan ratusan ribu perjalanan berbayar setiap minggu di kota-kota seperti San Francisco, Phoenix, dan Los Angeles. Pada akhir tahun, mereka telah mengantarkan lebih dari terus memimpin dalam penempatan robotaxi, memperluas armadanya menjadi sekitar 2.500 kendaraan dan menyelesaikan ratusan ribu perjalanan berbayar setiap minggu di kota-kota seperti San Francisco, Phoenix, dan Los Angeles. Pada akhir tahun, mereka telah mengantarkan lebih dari 14 juta perjalanan , lebih dari tiga kali lipat total tahun 2024.

Pemain kecil seperti Zoox dan Avride juga memperluas layanan di kota-kota tertentu, menandakan bahwa ini bukan hanya cerita Waymo, tetapi pergeseran yang lebih luas menuju jaringan layanan transportasi otonom.

Tesla mulai mengoperasikan layanan Robotaxi-nya di Austin, Texas, menguji perjalanan tanpa pengemudi sepenuhnya di jalan raya umum.

Di balik layar, sistem-sistem ini bergantung pada lapisan-lapisan AI yang bekerja sama. Mereka mendeteksi lingkungan, memprediksi perilaku, merencanakan tindakan, dan mengeksekusi keputusan secara real-time.

3. Kemunculan Stack Data Tidak Terstruktur

🧠 Fakta Menarik: Diperkirakan 90% data dunia dihasilkan dalam dua tahun terakhir saja. Pada tahun 2025 saja, dunia diperkirakan telah menghasilkan 181 zettabytes data. Satu zettabyte = 1000 exabytes, satu miliar terabytes, atau satu triliun gigabytes!

Bisa dikatakan bahwa sebagian besar perusahaan pada tahun 2025 tidak kekurangan data. Faktanya, mereka tenggelam dalam data tersebut. Masalahnya terletak pada tempat penyimpanan data tersebut. Sebagian besar informasi perusahaan tersebar di dokumen, email, obrolan, catatan rapat, dan rekaman. Bukan dalam baris dan kolom yang rapi. Dan bukan di satu tempat.

Ini menjadi masalah serius saat tim mencoba menggunakan AI di tempat kerja. Alat AI dapat menghasilkan jawaban dengan cepat, tetapi tanpa akses ke informasi yang berantakan dan tidak terstruktur, jawaban tersebut seringkali kurang konteks atau akurasi. Anda mungkin mendapatkan sebuah jawaban, tapi bukan yang tepat.

Pada saat yang sama, tim mulai berinvestasi dalam teknologi yang membuat data semacam ini dapat digunakan. Alat yang memfasilitasi pencarian semantik dan pengambilan data berdasarkan makna tumbuh paling cepat di antara teknologi infrastruktur AI. Tujuan beralih dari menyimpan informasi menjadi sebenarnya menemukan dan menggunakan informasi tersebut saat dibutuhkan. Pada tahun 2025, AI akhirnya membuat semua informasi ini dapat dicari dan dimanfaatkan secara massal.

Teknologi yang membuat hal ini mungkin termasuk:

Database vektor: Database khusus ini menyimpan informasi sebagai representasi matematis, memungkinkan pencarian berdasarkan makna dan konteks, bukan hanya kata kunci—pasar ini diperkirakan akan berkembang menjadi Database khusus ini menyimpan informasi sebagai representasi matematis, memungkinkan pencarian berdasarkan makna dan konteks, bukan hanya kata kunci—pasar ini diperkirakan akan berkembang menjadi USD 7,34 miliar pada tahun 2030

Model embedding: Model ini mengubah teks, gambar, dan audio Anda menjadi vektor yang dapat dicari yang dapat dipahami oleh basis data.

Grafik pengetahuan : Ini memetakan hubungan antara konsep dan entitas yang berbeda, membantu AI memahami bagaimana pekerjaan Anda terhubung.

Retrieval-augmented generation (RAG): Teknik ini menggabungkan pencarian dengan generasi AI untuk memberikan respons yang akurat dan berbasis dokumen asli Anda.

Masalah Penyebaran Pekerjaan

Tren ini mengungkap masalah yang lebih besar: Work Sprawl. Pengetahuan tersebar di terlalu banyak alat yang terputus-putus, sehingga sulit bagi baik manusia maupun AI untuk melihat gambaran keseluruhan.

Itulah mengapa banyak tim mulai beralih ke platform kerja berbasis AI yang lebih terintegrasi, seperti ClickUp. Di sini, tugas, dokumen, obrolan, dan file berada dalam satu tempat dan dapat dicari secara bersamaan. Ketika informasi terhubung, AI menjadi lebih berguna, jawaban menjadi lebih andal, dan tim menghabiskan lebih sedikit waktu untuk mencari dan lebih banyak waktu untuk bekerja.

4. Data Sintetis

Data sintetis adalah informasi yang dihasilkan secara buatan yang meniru pola data dunia nyata tanpa mengandung detail sensitif atau pribadi yang sebenarnya. Ini adalah solusi yang kuat untuk melatih model AI ketika data nyata langka atau dilindungi oleh regulasi privasi seperti GDPR.

Pada tahun 2025, kualitas data sintetis meningkat secara dramatis, mendorong adopsi yang lebih luas dalam kasus penggunaan kritis, mulai dari menghasilkan skenario kasus ekstrem untuk kendaraan otonom hingga memperkaya dataset pencitraan medis tanpa mengorbankan privasi pasien.

Tanda-tanda pasar juga mencerminkan pergeseran ini. Pada tahun 2025, pasar data sintetis global bernilai sekitar $486 juta , dengan pertumbuhan yang kuat diharapkan dalam beberapa tahun ke depan.

5. Perangkat Keras dan Infrastruktur AI

Kemajuan luar biasa AI pada tahun 2025 didorong oleh revolusi hardware.

Pasar chip AI—termasuk GPU, NPU, dan silikon khusus—tumbuh pesat, dengan perkiraan nilainya mencapai sekitar $203 miliar pada tahun 2025 seiring dengan lonjakan permintaan untuk beban kerja AI.

NVIDIA memperkenalkan arsitektur GPU baru yang dirancang untuk mempercepat pelatihan model dan inferensi di pusat data. Pada saat yang sama, AMD meluncurkan sistem AI skala rak yang dirancang untuk bandwidth memori yang lebih tinggi dan skalabilitas yang lebih mudah dalam implementasi besar-besaran.

Penyedia layanan cloud juga memainkan peran besar.

Di re:Invent 2025, AWS mengumumkan chip kustom baru dan alat-alat untuk membantu perusahaan menjalankan model AI besar dengan lebih efisien.

Tsavorite Scalable Intelligence melaporkan lebih dari $100 juta dalam pesanan awal untuk chip AI fleksibel yang dirancang untuk mendukung berbagai jenis beban kerja.

Bersama-sama, kemajuan ini membuat model AI yang lebih besar dan lebih cepat menjadi lebih terjangkau dan praktis, mendukung segala hal mulai dari sistem otonom hingga analisis bisnis sehari-hari.

6. Tata Kelola AI, Etika, dan Regulasi

Seiring dengan meningkatnya kekuatan AI, kebutuhan akan tata kelola dan regulasi AI menjadi mendesak. Tahun ini menyaksikan implementasi kerangka kerja besar seperti EU AI Act ( dengan ketentuan mulai berlaku pada Februari 2025 ) dan aturan baru di AS, semua berfokus pada memastikan AI dikembangkan dan diterapkan secara bertanggung jawab.

Area kunci dalam tata kelola AI meliputi:

Klasifikasi risiko: Mengelompokkan sistem AI berdasarkan tingkat potensi bahayanya.

Persyaratan transparansi: Mendokumentasikan cara sistem AI mengambil keputusan.

Audit bias: Menguji secara aktif output AI untuk memastikan tidak menghasilkan hasil yang tidak adil atau diskriminatif. Menguji secara aktif output AI untuk memastikan tidak menghasilkan hasil yang tidak adil atau diskriminatif.

Pengawasan manusia: Mempertahankan tingkat pengawasan manusia yang tepat atas keputusan AI yang berisiko tinggi. Mempertahankan tingkat pengawasan manusia yang tepat atas keputusan AI yang berisiko tinggi.

Bagi tim yang mengimplementasikan AI, lanskap baru ini menimbulkan tantangan signifikan. Anda kini dihadapkan pada persyaratan kepatuhan yang semakin ketat dan ketidakjelasan tanggung jawab. Siapa yang bertanggung jawab jika AI membuat kesalahan? Bagaimana cara mendokumentasikan proses pengambilan keputusan AI untuk auditor?

7. AI dan Keamanan Siber

Dalam bidang keamanan siber, AI terbukti menjadi pedang bermata dua pada tahun 2025. Di satu sisi, AI memperkuat pertahanan melalui deteksi ancaman yang lebih cepat dan respons insiden otomatis. Di sisi lain, AI memberikan penyerang cara baru untuk memperluas kerusakan.

Email phishing yang dihasilkan oleh AI menjadi lebih sulit untuk dideteksi.

Deepfakes menjadi semakin meyakinkan

Serangan yang dulu membutuhkan hari-hari untuk direncanakan kini dapat diluncurkan dalam hitungan menit.

Tentu saja, organisasi merespons. Studi industri tahun 2025 menemukan bahwa 68% perusahaan berinvestasi dalam perlindungan berbasis AI, seperti sistem deteksi dan respons phishing otomatis, untuk melawan ancaman ini.

Cara Memanfaatkan Tren AI dalam Alur Kerja Anda

Sebagian besar tim menyadari pentingnya AI. Yang lebih sulit adalah mengetahui cara mengintegrasikannya ke dalam pekerjaan tanpa membuang waktu dan uang. Mengadopsi AI tanpa rencana seringkali menyebabkan kebingungan, kelebihan alat, dan hasil yang mengecewakan.

Kunci keberhasilan transformasi AI adalah memulai dari skala kecil dan membangun momentum. Alih-alih mencoba melakukan segalanya sekaligus, fokuslah pada kasus penggunaan yang berdampak tinggi dan berisiko rendah yang memberikan nilai langsung. Konsolidasikan pekerjaan Anda ke dalam platform yang lebih sedikit namun terhubung dengan baik agar AI Anda memiliki konteks yang dibutuhkan untuk benar-benar bermanfaat.

Berikut adalah beberapa langkah konkret yang dapat Anda ambil hari ini:

Audit alat-alat Anda: Identifikasi di mana alat-alat yang terputus menciptakan silo informasi.

Konsolidasikan konteks: Pindahkan pekerjaan Anda ke platform tunggal yang terintegrasi, di mana AI Anda dapat melihat gambaran lengkap.

Mulailah dengan ringkasan: Menggunakan AI untuk meringkas dokumen panjang atau transkrip rapat adalah titik awal yang berisiko rendah dan bernilai tinggi.

Dokumentasikan penggunaan AI: Buat catatan sederhana tentang di mana dan bagaimana tim Anda menggunakan AI untuk mempersiapkan kebutuhan tata kelola di masa depan.

Langkah-langkah ini membantu tim membangun kepercayaan terhadap AI sambil menghindari kompleksitas yang tidak perlu.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

AI generatif menciptakan konten baru seperti teks atau gambar saat Anda memintanya, sementara AI agen dapat merencanakan dan melaksanakan tugas multi-langkah secara mandiri untuk mencapai tujuan tertentu.

Bagi manajer proyek, tren paling berdampak adalah AI agen untuk mengotomatisasi tugas koordinasi, pencarian data tidak terstruktur untuk menemukan informasi dengan cepat, dan alat tata kelola AI untuk memastikan penggunaan yang bertanggung jawab.

Anda dapat memulainya dengan menggunakan fitur AI yang sudah terintegrasi dalam alat yang Anda gunakan setiap hari, seperti ClickUp Brain. Fokuslah pada fitur gratis atau yang sudah termasuk untuk tugas-tugas seperti merangkum dokumen sebelum Anda berinvestasi dalam alat AI khusus yang berdiri sendiri.

Menjelang masa depan, diharapkan AI agen akan menjadi lebih canggih, pemrosesan AI akan lebih banyak dilakukan di perangkat tepi daripada di cloud, dan kerangka regulasi baru akan terus terbentuk.