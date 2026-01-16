Spesifikasi berkembang, pesan berubah, dan umpan balik tetap aktif jauh setelah draf pertama dikirim. Ketika revisi tersebar di berbagai dokumen, obrolan, dan alat, kemajuan melambat, dan konteks menjadi lebih sulit dilacak.

Gemini membantu tim merevisi konten yang sudah ada tanpa perlu membuat draf duplikat. Alat ini membantu merombak teks, memperketat struktur, dan menyesuaikan nada sambil tetap setia pada niat asli. Hal ini memudahkan tim untuk bergerak cepat sambil tetap menjaga keselarasan para peninjau.

Panduan ini menunjukkan cara mengedit konten dengan Gemini dalam alur kerja yang mirip dengan pekerjaan nyata: mengubah spesifikasi, revisi oleh pemangku kepentingan, persetujuan, dan perubahan versi. Anda juga akan melihat bagaimana ClickUp mendukung alur kerja ini dengan menghubungkan pengeditan ulang ke tugas, tinjauan, dan persetujuan. 🔁

Apa itu Fitur Penulisan Ulang Konten Gemini?

Fitur penulisan ulang konten Gemini adalah suite pengeditan berbasis AI yang terintegrasi di seluruh Google Workspace (seperti Google Docs dan Gmail) serta aplikasi Gemini yang berdiri sendiri.

Ini memungkinkan Anda untuk mengubah teks yang sudah ada dengan menyesuaikan nada, panjang, dan strukturnya tanpa kehilangan makna asli. Ini menggunakan model bahasa besar (LLMs) untuk memahami konteks dan menghasilkan opsi penulisan ulang yang dapat Anda tinjau dan terapkan.

🧠 Fakta Menarik: Novel klasik sering mengalami revisi yang ekstensif. Ernest Hemingway merevisi akhir dari A Farewell to Arms sebanyak 47 kali. Keyakinannya sederhana: revisi adalah tempat di mana makna menjadi lebih tepat.

Cara Mengakses Gemini di Google Docs

Gemini dapat membantu Anda mengedit langsung di dalam Google Docs, sehingga perubahan tetap dekat dengan tempat tim sudah membuat draf dan meninjau.

Berikut cara memulainya. 👇

Langkah #1: Verifikasi langganan ruang kerja Anda

Untuk menggunakan Gemini di Google Docs, Anda harus memiliki akun Google yang memenuhi syarat. Fitur ini saat ini tersedia untuk pengguna yang terdaftar di Google Workspace Labs atau yang memiliki add-on Gemini Business, Enterprise, atau Education.

Periksa status akun Anda di menu profil di pojok kanan atas (lingkaran berwarna-warni untuk Google One)

Jika Anda menggunakan akun pribadi, Anda memerlukan langganan Google One AI Premium. Pastikan Anda masuk ke akun yang benar sebelum membuka dokumen Anda.

🧠 Fakta Menarik: Anda mungkin pernah mendengar nasihat untuk ‘bunuhlah favoritmu’ (hapus adegan favorit tapi tidak perlu). Meskipun sering dikaitkan dengan Stephen King atau Ernest Hemingway, frasa tersebut sebenarnya berasal dari Sir Arthur Quiller-Couch pada tahun 1916. Ia mengatakan kepada para penulis: ‘Setiap kali Anda merasa tergoda untuk menulis sesuatu yang sangat indah, ikuti dorongan itu sepenuhnya—lalu hapus sebelum mengirim naskah Anda ke percetakan. ’

Langkah #2: Temukan ikon ‘Bantu saya menulis’

Setelah membuka dokumen Google Docs baru atau yang sudah ada, cari ikon Magic Wand (berlabel Bantu saya menulis):

Pada halaman kosong: Ikon biasanya muncul di margin kiri atau sebagai tombol mengambang di tengah halaman.

Temukan tombol "Bantu saya menulis" pada dokumen kosong

Dalam paragraf: Jika Anda sudah mulai mengetik, Anda dapat mengklik kanan di mana saja dalam dokumen dan memilih Bantu saya menulis dari menu konteks.

Buka "Bantu saya menulis" dari menu klik kanan.

🔍 Tahukah Anda? Penulis anak-anak terkenal Roald Dahl adalah seorang penyunting yang gigih. Dia pernah mengaku bahwa saat menyelesaikan sebuah cerita, dia telah membaca ulang dan menyunting bagian awal setidaknya 150 kali. Dia pernah berkata, “Menulis yang baik pada dasarnya adalah menulis ulang. Saya yakin akan hal ini. ”

Langkah #3: Masukkan prompt atau instruksi Anda

Ketuk "Bantu saya menulis" untuk mengakses kotak teks

Mengklik ikon akan membuka kotak teks mengambang. Di sini, Anda dapat mengetik perintah spesifik. Misalnya, Anda mungkin mengetik, ‘Tulis ulang ini sebagai manajer proyek.’

Setelah mengetik prompt Anda, klik tombol Buat. Gemini akan menghasilkan draf langsung di halaman Anda.

Tulis instruksi spesifik ke dalam kotak prompt.

💡 Tips Pro: Jika Anda tidak yakin bagaimana merumuskan instruksi Anda, tanyakan kepada Gemini: ‘Jadikan ini prompt yang kuat: [Prompt asli Anda]’. Gemini akan menyunting instruksi Anda agar lebih rinci dan efektif sebelum Anda menerapkannya pada teks Anda.

Langkah #4: Review dan sisipkan konten

Gemini akan menampilkan draf teks yang diminta. Anda dapat meninjau hasilnya dan memilih dari beberapa opsi:

Sisipkan: Menempatkan teks langsung ke dalam dokumen Anda

Refine: Memungkinkan Anda menyesuaikan nada ( Formal , Casual ), panjang ( Pendek , Lebih rinci ), atau merumuskan ulang seluruh output.

Hapus: Menghapus saran jika tidak sesuai dengan kebutuhan Anda.

Gunakan pengaturan Refine untuk menyesuaikan nada atau panjang teks.

Langkah #5: Edit teks yang sudah ada (Opsional)

Jika Anda ingin menggunakan Google Gemini untuk mengedit konten yang sudah Anda tulis, cukup sorot teks yang ingin Anda ubah.

Sorot paragraf apa pun untuk melihat menu opsi penulisan ulang untuk penyempurnaan instan

Ikon Bantu saya menulis akan muncul di dekat pilihan Anda. Mengkliknya akan memberikan opsi pengeditan spesifik seperti Ringkas, Buat daftar poin, atau Ubah kalimat untuk memperbaiki karya Anda yang sudah ada.

📮 Wawasan ClickUp: 59% responden survei kami mengatakan bahwa mereka tidak memiliki sistem reset mingguan atau tinjauan yang terstruktur. Ketika pembaruan tersebar di berbagai tugas, komentar, dokumen, dan pesan, mengumpulkan semuanya bisa terasa seperti proyek tersendiri. Saat Anda mengumpulkan informasi tentang apa yang berubah, apa yang terlewat, dan apa yang perlu diperhatikan, energi untuk merencanakan minggu depan sudah habis. Bagaimana jika seorang agen dapat mengambil alih tugas ini untuk Anda? Agen AI ClickUp dapat secara otomatis mengumpulkan aktivitas di seluruh tugas dan merangkum apa yang perlu ditindaklanjuti. Alih-alih menghabiskan waktu untuk merekonstruksi masa lalu, Anda dapat membuat keputusan yang lebih jelas tentang apa yang akan datang.

7 Cara Mengedit Konten dengan Gemini

Berikut adalah tujuh cara Anda dapat menggunakan fitur penulisan ulang Gemini untuk menyempurnakan dokumen Anda. 📃

Ubah teks untuk kejelasan

Gunakan 'Rephrase' untuk menghilangkan kalimat yang bertele-tele dan memastikan pesan Anda mudah dipahami oleh siapa pun

Alat Rephrase berfungsi sebagai sudut pandang baru, mengidentifikasi kalimat pasif, kata-kata berulang, atau sintaks yang canggung. Alat ini sangat berguna ketika Anda tahu apa yang ingin Anda sampaikan, tetapi kalimat saat ini terasa 'kaku'.

Gemini mengatur ulang struktur kalimat untuk memastikan informasi terpenting ditempatkan di awal.

🔍 Tahukah Anda? Banyak teks kanonik tersedia dalam berbagai versi yang telah ditulis ulang. Karya-karya Shakespeare bertahan dalam berbagai edisi quarto dan folio yang mengandung perbedaan signifikan dalam pemilihan kata, urutan adegan, dan penekanan.

Perpendek konten agar lebih ringkas

Hapus bagian yang tidak perlu dan langsung ke intinya dengan meminta Gemini untuk meringkas draf Anda

Fitur Shorten Gemini memindai teks Anda untuk kata-kata pengisi seperti basically, actually, atau to, dan menghilangkannya. Fitur ini sempurna untuk memenuhi batas karakter pada posting media sosial, memperketat email, atau membuat manual teknis lebih langsung.

Jelaskan secara rinci dan tambahkan detail lebih lanjut

Kembangkan ide inti Anda dengan kemampuan Gemini untuk menambahkan konteks dan detail pendukung

Ketika tulisan Anda terasa terlalu singkat atau 'kurang substansi,' Gemini dapat membantu Anda 'mengembangkan' ide tersebut. Alat Elaborate menganalisis topik Anda dan menyarankan konteks relevan, contoh, atau penjelasan pendukung.

Ini adalah cara yang sangat baik untuk mengubah catatan rapat yang kasar menjadi proposal proyek yang komprehensif.

💡 Tips Pro: Gunakan pemisah untuk kejelasan. Pisahkan instruksi Anda dari teks sumber menggunakan simbol seperti tanda kutip tiga (”’) atau kurung. Ini membantu alat perbaikan penulisan AI membedakan antara apa yang perlu dilakukan dan apa yang perlu diubah.

Sesuaikan nada dari santai ke formal

Sesuaikan gaya penulisan Anda secara instan untuk menyesuaikan dengan audiens Anda

Menyesuaikan nada dengan audiens Anda sangat penting. Jika Anda telah menulis pembaruan yang kaku dan bernada korporat tetapi ingin membagikannya di saluran Slack yang santai, Gemini dapat melunakkan bahasa tersebut.

Sebaliknya, ia dapat mengubah brainstorming santai menjadi ringkasan eksekutif yang profesional.

💡 Tips Pro: Manfaatkan ClickUp Super Agents untuk tinjauan dokumen. Tugaskan ClickUp Super Agents untuk meninjau dokumen Anda Tetapkan peran spesifik seperti ‘Pemeriksa Kualitas’ atau ‘Penulis Konten Merek’ sebelum meminta penulisan ulang. Hal ini memaksa AI untuk melihat teks melalui sudut pandang profesional yang spesifik. Pelajari lebih lanjut di sini:

Ringkas poin-poin utama

Buat ringkasan komprehensif dengan Gemini

Jika Anda sedang menatap dokumen berhalaman lima dan perlu mengekstrak gambaran besarnya, Gemini dapat menangani tugas berat tersebut. Ia mengidentifikasi argumen utama dan kesimpulan, memberikan gambaran umum tingkat tinggi.

Ini sangat berguna untuk membuat ringkasan eksekutif di bagian atas laporan panjang atau mengejar ketinggalan dalam thread email yang panjang.

💡 Tips pro: Pertahankan peran dan audiens tetap. Perubahan nada Gemini bekerja paling baik saat Anda mendefinisikan siapa yang menulis dan siapa yang membaca, lalu ubah hanya satu variabel sekaligus (nada, panjang, atau struktur).

🧠 Fakta Menarik: Mesin pencari menghargai kejelasan yang ditulis ulang. Pedoman Penilaian Kualitas Pencarian Google secara eksplisit memprioritaskan konten yang jelas, bermanfaat, dan terstruktur dengan baik. Menulis ulang untuk meningkatkan kesesuaian niat dan keterbacaan lebih sesuai dengan panduan peringkat daripada mempublikasikan konten 'baru sepenuhnya' tetapi terstruktur dengan buruk.

Ubah teks menjadi poin-poin

Perbaiki keterbacaan dengan memecah paragraf yang padat menjadi daftar yang terorganisir dan dapat ditindaklanjuti

Tumpukan teks adalah tempat pembaca kehilangan minat. Gemini dapat mengambil narasi yang padat dan mengorganisasikannya menjadi daftar berstruktur dan berpoin.

Ini secara otomatis mengidentifikasi pemisahan logis dalam proses berpikir Anda, seperti langkah-langkah dalam suatu proses, daftar persyaratan, atau kumpulan manfaat, dan memformatnya untuk pemindaian cepat.

📌 Catatan: Saat Gemini membuat daftar poin, periksa secara berkala struktur paralelnya. Jika satu poin dimulai dengan kata kerja, pastikan semua poin dalam bentuk yang sama.

Gunakan prompt kustom untuk kebutuhan spesifik

Dapatkan kendali kreatif penuh dengan memasukkan instruksi spesifik ke dalam kotak prompt kustom

Tombol prasetel hanyalah permulaan. Dengan bidang Custom Prompt, Anda dapat memberikan instruksi yang sangat spesifik kepada Gemini.

Anda dapat meminta Gemini untuk ‘Menulis ulang ini untuk audiens non-teknis,’ ‘Membuat ini terdengar lebih persuasif dan mendesak,’ atau bahkan ‘Menyesuaikan email ini menjadi posting LinkedIn dengan hashtag yang relevan.’

🧠 Fakta Menarik: Judul berita sudah ada jauh sebelum koran. Lembaran berita kuno Romawi yang diukir di batu, disebut Acta Diurna, menggunakan ringkasan singkat dan menarik perhatian untuk mengumumkan peristiwa. Insting untuk menarik pembaca sudah ada ribuan tahun sebelum media modern.

Cara Menulis Prompt Pengeditan yang Efektif untuk Gemini

Untuk hasil terbaik, prompt Gemini Anda harus melampaui perintah sederhana seperti ‘tulis ulang ini’. Semakin banyak konteks dan niat yang Anda berikan, semakin akurat hasilnya.

Template prompt AI yang efektif untuk menulis ulang biasanya mencakup tiga elemen kunci:

Peran: tentukan siapa yang harus ditulis oleh Gemini (misalnya, “Bertindak sebagai penulis teknis”) Audience: tentukan siapa yang menjadi sasaran penulisan ulang (misalnya, “Tulis untuk pelanggan non-teknis”) Batasan: tentukan aturan yang paling penting bagi Anda (misalnya, “Jaga agar tetap di bawah 80 kata” atau “Gunakan kalimat aktif”)

📌 Coba prompt ini: Tulis ulang paragraf ini agar lebih persuasif, fokus pada manfaat penghematan biaya, dan format outputnya sebagai postingan LinkedIn singkat dengan tiga hashtag.

Tips untuk Mendapatkan Hasil yang Lebih Baik Saat Mengedit dengan Gemini

Untuk benar-benar menguasai kemampuan penulisan ulang Gemini, Anda perlu melampaui dasar-dasarnya. Meskipun AI ini sangat powerful, hasilnya hanya sebaik panduan yang Anda berikan. Berikut beberapa tips untuk mendapatkan hasil terbaik:

Berikan konteks sejak awal: Sebelum meminta penulisan ulang, jelaskan tujuan teks tersebut. Gemini bekerja lebih baik jika mengetahui apakah teks yang diedit adalah kontrak hukum, pengantar posting blog, atau pesan teks santai.

Gunakan pendekatan 'iteratif': Jangan merasa tertekan untuk membuatnya sempurna dalam satu kali coba. Jika revisi pertama sudah mendekati tapi belum sempurna, gunakan prompt lanjutan seperti, 'Bagus, tapi buat kalimat kedua lebih pendek,' atau 'Gunakan lebih banyak kata sifat yang deskriptif.'

Tentukan contoh 'suara' merek Anda: Jika Anda memiliki suara merek yang unik, tempelkan contoh tulisan sebelumnya dan katakan kepada Gemini, 'Tulis ulang teks berikut agar sesuai dengan gaya dan ritme contoh ini.'

Periksa kebenaran hasil: AI terkadang memprioritaskan 'alur' daripada 'fakta'. Selalu periksa ulang bahwa versi yang diubah tidak secara tidak sengaja mengubah tanggal, harga, atau spesifikasi teknis.

Jika Anda menyunting untuk alur kerja tim, tambahkan satu batasan lagi: “Pertahankan komentar tinjauan dan persetujuan tetap utuh.” Hal ini memaksa Anda untuk memperlakukan penyuntingan sebagai langkah eksekusi, bukan sekadar latihan penyuntingan kata-kata sekali saja.

🎥 Lihat bagaimana AI mengubah proses tinjauan dokumen yang membosankan menjadi ringkasan cerdas dan pembersihan dalam hitungan detik.

Batasan Penggunaan Gemini untuk Pembuatan dan Penulisan Ulang Konten

Meskipun Gemini adalah asisten penulisan yang kuat, ia memiliki batasan tertentu yang memerlukan pengawasan manusia. Memahami batasan-batasan ini memastikan dokumen akhir Anda tetap akurat dan profesional:

Cenderungan untuk halusinasi: Gemini mungkin dengan percaya diri menyajikan fakta yang dibuat-buat, statistik palsu, atau URL yang tidak ada sebagai kebenaran.

Batasan jendela konteks: Pada dokumen yang sangat panjang, AI mungkin kehilangan jejak detail sebelumnya, yang dapat menyebabkan kontradiksi atau pengulangan frasa.

Kurangnya keahlian mendalam: Model ini sering mengandalkan pola umum dan mungkin kurang memiliki wawasan mendalam yang dimiliki oleh ahli di bidang khusus.

Bahasa yang berulang: Tanpa petunjuk spesifik, konten yang diubah terkadang terasa datar atau mengandalkan struktur yang dapat diprediksi dan mekanis.

Ketidakkonsistenan nada: Gemini mungkin sesekali beralih secara canggung antara gaya santai dan formal dalam satu bagian.

⚙️ Bonus: Sebelum Anda mengonfirmasi atau mempublikasikan teks yang telah ditulis ulang oleh penulis blog AI Gemini, gunakan daftar periksa cepat ini untuk memastikan kualitas dan akurasi: Verifikasi fakta dan data

Uji setiap tautan

Audit untuk konsistensi

Perbaiki gaya penulisan

Pindai untuk pengulangan

Periksa format dokumen

Periksa kembali kesesuaian niat

Menggunakan ClickUp untuk Menulis dan Mengelola Konten yang Diperbarui

Gemini dapat mempercepat proses penulisan ulang. ClickUp membantu tim menjaga agar penulisan ulang tetap terhubung dengan pelaksanaan dalam ruang kerja AI yang terintegrasi. Hal ini penting ketika perubahan konten memerlukan tindak lanjut, persetujuan, dan jejak audit yang jelas.

Di ClickUp, draf, tugas, umpan balik, dan persetujuan dapat dikelola bersama-sama, sehingga penulisan ulang tidak tersebar ke file "final-final" yang terpisah. Alih-alih menulis ulang secara terpisah, Anda menulis ulang di tempat yang sama di mana keputusan dilacak, menghindari penyebaran pekerjaan yang tidak terkendali.

Mari kita lihat lebih dekat apa yang ditawarkan oleh alternatif AI Google Gemini ini! 👀

Pusat utama Anda untuk penulisan dan kolaborasi

Menulis ulang konten seringkali menghasilkan berantakan file 'Versi 2' atau 'Final Final' di berbagai folder.

ClickUp Docs mengakhiri kekacauan ini dengan menyimpan seluruh perpustakaan konten Anda langsung di dalam ruang kerja proyek Anda. Anda dapat menggunakan Fitur Hubungan di ClickUp untuk menghubungkan sebuah dokumen dengan tugas tertentu, memastikan bahwa orang yang ditugaskan untuk mengedit ulang memiliki semua sumber daya yang diperlukan di ujung jari mereka.

Buat draf dan tinjau konten yang telah ditulis ulang menggunakan ClickUp Docs

Misalkan Anda memimpin pembaruan konten untuk peluncuran produk. Anda membuat dokumen untuk setiap halaman yang direvisi dan menghubungkannya dengan tugas peluncuran.

Editor meninggalkan Komentar yang Ditetapkan di ClickUp, pemangku kepentingan menambahkan saran di dokumen yang sama, dan Anda menyelesaikan umpan balik saat merevisi. Ketika seseorang meminta perubahan nada atau struktur, Anda melihat permintaan tersebut di samping paragraf yang tepat yang perlu diperbaiki.

Bekerja sama dalam menyunting konten menggunakan Komentar yang Ditetapkan di ClickUp Docs

🎥 Tonton video ini untuk menyederhanakan produksi konten di ClickUp:

Bantuan berbasis AI untuk penulisan ulang yang lebih cerdas

Ketuk Edit untuk mengakses ClickUp Brain untuk penulisan ulang konten

Setelah draf Anda berada di satu tempat, ClickUp Brain dapat mendukung penulisan ulang tanpa memaksa tim untuk berpindah-pindah tab.

Ia menggunakan AI Kontekstual untuk menghasilkan konten yang sesuai dengan suara merek Anda. Selain itu, ia menghilangkan kebutuhan untuk menyalin dan menempelkan teks ke jendela AI eksternal, yang menjaga data Anda aman dan alur kerja Anda cepat.

Buat versi alternatif konten menggunakan ClickUp Brain di Docs

Misalnya, katakanlah Anda sedang mengubah whitepaper kering berpanjang 2.000 kata menjadi panduan 'cara melakukan' yang lebih santai.

Anda dapat menyorot paragraf teknis yang padat dan meminta ClickUp Brain untuk ‘Jelaskan ini seolah-olah saya pemula’ atau ‘Ubah nada menjadi profesional namun ramah’. Ia segera menyediakan versi yang diubah dengan alur yang lebih baik. Hal ini memungkinkan Anda fokus pada strategi tingkat tinggi sementara AI menangani tugas berulang seperti merumuskan ulang kalimat.

Berikut adalah prompt yang dapat Anda coba saat melakukan penulisan ulang berikutnya: Generate alternatif versi teks ini.

Anda bahkan dapat beralih ke Ask AI dan melanjutkan percakapan Anda di sana.

Minta ClickUp Brain untuk menyunting konten dengan instruksi spesifik

ClickUp Brain juga memberikan akses ke berbagai model AI, artinya Anda dapat memilih model AI yang tepat sesuai dengan tugas penulisan ulang Anda. Anda dapat beralih antara Claude, ChatGPT, dan Gemini tergantung pada jenis dan kompleksitas konten.

Pilih model AI yang berbeda di ClickUp Brain untuk pendekatan penulisan ulang yang beragam

Fleksibilitas ini memastikan Anda tidak terikat pada batasan satu AI saja. Jika output dari satu model tidak sesuai dengan kebutuhan Anda, Anda dapat menghasilkan ulang prompt yang sama menggunakan model yang berbeda dan membandingkan hasilnya secara instan.

Pencarian web dan produktivitas berbasis suara

Cari di seluruh internet menggunakan ClickUp BrainGPT

ClickUp BrainGPT berfungsi sebagai asisten desktop dan browser yang selalu aktif. Seperti asisten dalam aplikasi, BrainGPT memungkinkan Anda menggunakan model premium seperti ChatGPT, Claude, atau Gemini untuk melakukan riset mendalam atau menyusun kerangka kerja tanpa AI Sprawl.

Selain itu, BrainGPT dilengkapi dengan Pencarian Web, artinya Anda dapat meneliti konten kompetitor atau memverifikasi fakta tanpa meninggalkan alur kerja penulisan ulang Anda. Hasil pencarian mencakup kutipan yang jelas dan dapat diandalkan, membantu Anda dengan cepat memvalidasi klaim atau mengumpulkan bukti pendukung untuk konten Anda.

Misalnya, jika Anda sedang menyunting artikel teknis dan membutuhkan statistik terbaru atau perkembangan industri, BrainGPT mengumpulkan informasi web terkini dan mencantumkan sumbernya langsung dalam hasil.

Dikte ulang konten tanpa menggunakan tangan menggunakan ClickUp Talk to Text di BrainGPT

ClickUp Talk to Text membantu Anda menangkap ide dan menyusun konten hingga 4 kali lebih cepat.

Tekan dan tahan pintasan keyboard Anda untuk mulai mendikte, dan ucapan Anda akan diubah menjadi teks yang rapi dan profesional secara otomatis.

Misalkan Anda kesulitan mengedit paragraf yang kompleks—mengucapkannya secara lisan seringkali mengungkapkan cara yang lebih jelas untuk mengatur pikiran Anda, dan Talk to Text menangkap variasi tersebut secara instan.

Talk to Text mencakup beberapa fitur yang membuat pengetikan suara praktis untuk konten profesional:

Kamus kustom yang mempelajari istilah-istilah spesifik industri Anda, nama produk, dan akronim.

Referensi yang sadar konteks yang memungkinkan Anda merujuk rekan tim atau tugas saat mendikte.

Dukungan multi-bahasa untuk berbicara dalam satu bahasa dan mengetik dalam bahasa lain.

🧠 Fakta Menarik: Leo Tolstoy mengedit ulang War and Peace berulang kali selama tujuh tahun. Istriya, Sophia, secara manual menyalin naskah besar tersebut dengan tangan sebanyak delapan kali (dan beberapa bagian hampir 30 kali) untuk memasukkan revisi tak berujungnya.

Extensi Chrome

Akses ClickUp BrainGPT langsung di browser Anda menggunakan ekstensi Chrome-nya

Extensi Chrome ClickUp BrainGPT bekerja langsung di browser Anda, memungkinkan Anda merangkum konten pesaing, menangkap penelitian web, atau membuat tugas dari halaman web mana pun.

Misalnya, jika Anda sedang menyunting konten dan menemukan pendekatan pesaing yang ingin Anda jadikan referensi, Anda dapat membuka sidebar BrainGPT, merangkum halaman tersebut, dan mengajukan pertanyaan lanjutan tanpa perlu beralih tab.

Buat tugas dari Gmail menggunakan ekstensi Chrome ClickUp BrainGPT

Extensi ini juga dapat menandai halaman sebagai Tugas ClickUp atau mengekstrak teks dari Gmail untuk membuat item tindakan, sehingga semua materi terkait penulisan ulang tetap terhubung dengan alur kerja Anda.

🎥 Pelajari lebih lanjut tentang penggunaan AI dalam tugas sehari-hari:

Sederhanakan Revisi Konten Anda dengan ClickUp

Gemini menyediakan serangkaian alat yang berguna untuk segera memperbaiki pekerjaan Anda. Fitur AI ini membantu Anda melewati tahap draf awal yang rumit, sehingga Anda dapat fokus pada strategi besar yang membawa perubahan signifikan.

Namun, meskipun Google Workspace menawarkan titik awal yang baik, mengelola revisi tersebut di antara tab dan dokumen yang tak terhitung jumlahnya dapat dengan cepat menjadi proyek tersendiri.

ClickUp menyederhanakan alur kerja ini dengan mengintegrasikan draf, tugas, dan umpan balik tim Anda ke dalam satu platform terpusat. Anda dapat beralih antara model-model teratas seperti Gemini, Claude, dan ChatGPT untuk menemukan suara yang sempurna untuk merek Anda tanpa perlu meninggalkan dokumen Anda. Hal ini mengubah proses penulisan ulang menjadi bagian yang terintegrasi dan efisien dalam eksekusi sebenarnya.

Siap untuk menghilangkan kekacauan dan mulai menyelesaikan pekerjaan? Daftar ke ClickUp hari ini! ✅

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Gemini dapat mempertahankan suara merek dengan lebih andal jika Anda memberikan panduan spesifik. Untuk konsistensi yang lebih kuat, tempelkan contoh suara singkat dan tentukan batasan (tingkat bacaan, panjang kalimat, dan istilah yang harus dihindari).

Gemini dan alat seperti ChatGPT dapat menangani penulisan ulang dengan baik, tetapi mereka berada di tab terpisah di mana Anda kehilangan konteks ruang kerja. ClickUp Brain memberikan Anda beberapa model AI (Claude, ChatGPT, Gemini) langsung di dokumen Anda sambil mengakses pedoman merek, kampanye sebelumnya, dan riwayat proyek secara otomatis.

Ya, Gemini sangat efektif dalam mengolah ulang konten untuk berbagai saluran. Anda dapat dengan mudah meminta Gemini untuk mengubah posting blog yang panjang menjadi pembaruan LinkedIn yang ringkas, utas X (Twitter), atau keterangan Instagram yang santai.