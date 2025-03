10 Alat Bantu Penulisan AI Terbaik untuk Konten Tanpa Cacat

Sudah larut malam, Anda sedang merevisi naskah, dan ada sesuatu yang terasa kurang pas. apakah nadanya? Apa kalimatnya terlalu kikuk?

Mungkin Anda memerlukan kotak teks lain untuk memecah konten. ๐Ÿค”

Bahkan penulis terbaik pun mengalami saat-saat ketika kalimat mereka membutuhkan sedikit sentuhan ekstra.

Nah, di situlah peran penyempurna tulisan bertenaga AI. Aplikasi ini dapat menemukan kesalahan, meningkatkan keterbacaan, memperbaiki alur, dan memungkinkan Anda mengomunikasikan ide dengan jelas.

Di blog ini, kita akan membahas 10 penyempurna tulisan terbaik untuk membuat konten yang sempurna. ๐ŸŽฏ

Mencoba AI Writer di ClickUp

โฐ Ringkasan 60 Detik

Berikut ini adalah ikhtisar singkat tentang alat penyempurna penulisan AI terbaik:

Apa yang Harus Anda Cari Dalam Penyempurnaan Penulisan?

Tidak semua alat penyempurna tulisan memiliki kemampuan yang sama. Beberapa unggul dalam pemeriksaan tata bahasa, sementara yang lain mengkhususkan diri dalam meningkatkan nada atau menyederhanakan ide yang kompleks.

Dengan banyaknya pilihan yang tersedia, penting untuk mengetahui fitur mana yang harus diprioritaskan. Berikut adalah beberapa fitur yang harus dimiliki oleh penyempurna tulisan Anda. ๐Ÿ‘€

deteksi kesalahan: Mengidentifikasi dan mengoreksi masalah tata bahasa, tanda baca, dan ejaan secara efektif

โœ Peningkatan keterbacaan: Menawarkan saran untuk membuat konten Anda lebih jelas dan lebih menarik

penyesuaian nada: Membantu menyelaraskan gaya penulisan Anda dengan target audiens atau tujuan Anda

opsi penyesuaian: Menyesuaikan rekomendasi dengan preferensi penulisan unik Anda

kemudahan integrasi: Bekerja dengan lancar dengan alat atau alur kerja yang sudah ada

โœ Wawasan yang terperinci: Memberikan umpan balik tentang struktur, koherensi, dan dampak keseluruhan

Fakta Menarik: Novel terpanjang yang pernah ditulis adalah In Search of Lost Time (ร€ la recherche du temps perdu) oleh Marcel Proust. Novel ini memiliki 1,2 juta kata dan dianggap sebagai salah satu novel terpanjang yang pernah diterbitkan.

10 Alat Bantu Terbaik untuk Meningkatkan Kemampuan Menulis

Alat penyempurna tulisan yang tepat dapat mengubah konten Anda dari bagus menjadi luar biasa. tapi alat mana yang harus Anda pilih?

Berikut ini adalah daftar 10 alat penyempurna tulisan terbaik yang menyempurnakan tata bahasa, gaya, dan keterbacaan.

Bersiaplah untuk memilih alat penyempurna tulisan terbaik! ๐Ÿ’ช

1. ClickUp (Terbaik untuk pembuatan konten bertenaga AI)

Alat pertama dalam daftar, /%href/ ClickUp aplikasi segalanya untuk bekerja, adalah pilihan tepat bagi tim yang mencari platform yang mengintegrasikan alat bantu bertenaga AI untuk pembuatan konten dan manajemen tugas.

Salah satu fiturnya yang menonjol adalah /%href/ ClickUp Brain asisten AI bawaan ClickUp. ๐Ÿคฉ

Perlu versi yang lebih halus dari draf email tersebut? Ini /%href/Alat pengoreksian AI memastikan pesan Anda profesional dan selaras dengan maksud Anda. Menulis presentasi pemasaran? Alat ini memberikan saran untuk membuat kata-kata Anda persuasif dan berfokus pada audiens.

Klik Otak

Coba ClickUp Brain

Cukup pilih teks dan tingkatkan kualitasnya dengan ClickUp Brain

Terintegrasi langsung ke dalam ekosistem ClickUp, aplikasi /%href/Generator konten AI memberikan solusi kepada tim untuk menyederhanakan, menulis ulang, dan menyempurnakan konten.

ClickUp Brain juga menangani kustomisasi dengan serius.

Tidak hanya melakukan pengeditan secara umum, tetapi juga menyempurnakan konten Anda berdasarkan peran dan kebutuhan penulisan Anda. Pemasar, misalnya, bisa menyempurnakan pernyataan ajakan bertindak, sementara manajer proyek bisa mendapatkan bantuan untuk membuat laporan yang ringkas namun menarik. Alat ini menyesuaikan dengan tujuan Anda, membuat setiap bagian yang Anda tulis menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Klik Dokumen

Tambahkan pemformatan kaya ke konten Anda dengan ClickUp Docs

Untuk proyek tim, Dokumen ClickUp membawa kolaborasi ke tingkat yang benar-benar baru. Anda dapat melakukan brainstorming ide, membuat draf konten, dan berbagi umpan balik di satu tempat, dengan penulis AI yang bekerja bersama Anda di dalam dokumen Anda.

Pengeditan real-time membuat semua orang tetap selaras, sehingga mudah untuk membuat dan menyempurnakan konten bersama-sama. Docs juga memungkinkan pemformatan teks yang kaya, termasuk tabel, gambar, dan multimedia yang disematkan, sehingga data Anda lebih menarik.

Kombinasikan dengan alat pemasaran ClickUp, dan Anda memiliki semua yang Anda butuhkan untuk merencanakan kampanye, menulis konten yang menarik, dan melacak kemajuan Anda-semua dalam satu platform.

Fitur terbaik ClickUp

Prompt yang sudah disiapkan: Akses lebih dari 100 prompt yang dapat disesuaikan untuk menyederhanakan penulisan untuk peran seperti pemasaran, teknisi, dan dukungan pelanggan

Akses lebih dari 100 prompt yang dapat disesuaikan untuk menyederhanakan penulisan untuk peran seperti pemasaran, teknisi, dan dukungan pelanggan Kolaborasi waktu nyata: Berkolaborasi secara waktu nyata pada dokumen, memungkinkan umpan balik dan penyesuaian segera

Berkolaborasi secara waktu nyata pada dokumen, memungkinkan umpan balik dan penyesuaian segera Kemampuan otomatisasi: Kemampuan otomatisasi Mengotomatiskan pembuatan konten dan tugas yang berulang untuk memastikan Anda berada di atas tenggat waktu

Kemampuan otomatisasi Mengotomatiskan pembuatan konten dan tugas yang berulang untuk memastikan Anda berada di atas tenggat waktu Meningkatkan kualitas konten: Menerima saran khusus peran untuk menyesuaikan nada, gaya, dan struktur untuk dampak yang lebih baik

Batas waktu penggunaan

Fitur yang luas dan opsi penyesuaian bisa jadi membingungkan bagi pemula, sehingga membutuhkan waktu dan usaha untuk menguasainya sepenuhnya

Aplikasi seluler mungkin tidak menawarkan tingkat fungsionalitas yang sama dengan versi desktop

Harga klik

Gratis Selamanya

Tak Terbatas: $7/bulan per pengguna

$7/bulan per pengguna Bisnis: $12/bulan per pengguna

$12/bulan per pengguna Perusahaan: Hubungi untuk harga

Hubungi untuk harga ClickUp Brain: Tambahkan ke paket berbayar apa pun dengan harga $7/bulan per pengguna

Penilaian dan ulasan ClickUp

G2: 4.7/5 (9.000+ ulasan)

4.7/5 (9.000+ ulasan) Capterra: 4.6/5 (4.000+ ulasan)

2. Grammarly (Terbaik untuk bantuan penulisan yang komprehensif)

via Tata bahasa Grammarly adalah serbaguna /%href/Pemeriksa tata bahasa bertenaga AI yang dirancang untuk menyempurnakan dan meningkatkan komunikasi di berbagai platform. Aplikasi ini menawarkan koreksi tata bahasa, ejaan, dan tanda baca secara real-time dengan saran kejelasan dan nada untuk memastikan tulisan Anda tetap berdampak.

Fitur tata bahasa terbaik

Dapatkan sinonim kontekstual untuk memperkaya kosakata Anda dan menjaga akurasi

Tingkatkan tulisan dengan mendapatkan umpan balik waktu nyata untuk meningkatkan tata bahasa, gaya, dan alur

Berintegrasi dengan platform seperti Scrivener, Google Docs, dan Microsoft Word

Tingkatkan variasi kalimat dengan mengidentifikasi kata-kata yang terlalu sering digunakan dan struktur yang berulang

Keterbatasan tata bahasa

Tidak berfungsi dengan baik untuk dokumen yang berisi berbagai bahasa, istilah non-Inggris, atau elemen seperti tabel

Terkadang, ia salah menafsirkan konteks kalimat, sehingga menghasilkan saran yang salah

Harga tata bahasa

Gratis Selamanya

Pro: $30/bulan per pengguna

$30/bulan per pengguna Perusahaan: Harga khusus

Penilaian dan ulasan tata bahasa

G2: 4.7/5 (7000+ ulasan)

4.7/5 (7000+ ulasan) Capterra: 4.7/5 (9000+ ulasan)

๐Ÿ“– Baca Juga: 10 Alternatif & Pesaing Grammarly Terbaik Fakta Menarik: Mesin ketik pertama kali ditemukan pada tahun 1868 oleh Christopher Latham Sholes, jauh sebelum keyboard komputer modern. Mesin ketik merevolusi penulisan dengan memungkinkan orang mengetik lebih cepat daripada tulisan tangan.

3. ProWritingAid (Terbaik untuk analisis gaya dan struktur yang mendalam)

melalui Alat Bantu Menulis ProWritingAid adalah alat yang kuat untuk analisis gaya dan struktur yang mendalam. Alat ini menawarkan laporan komprehensif mengenai tata bahasa, keterbacaan, kata-kata yang terlalu sering digunakan, dan struktur kalimat, membantu pengguna menyempurnakan konten mereka.

Fitur terbaik ProWritingAid

Parafrase konten untuk menjadikannya formal, informal, lebih panjang, lebih pendek, dan lebih lancar

Gunakan 'Sparks Edit' untuk meningkatkan keterbacaan dan kelancaran, mengubah bentuk kata, dan menambahkan detail sensorik

Tambahkan dialog baru dan analogi yang menarik dengan 'Sparks Continue'

Keterbatasan ProWritingAid

Kadang-kadang memberikan saran atau koreksi yang salah

Harga ProWritingAid

Gratis

Premium: $30/bulan

$30/bulan Premium Pro: $36/bulan

Penilaian dan ulasan ProWritingAid

G2: 4.5/5 (40+ ulasan)

4.5/5 (40+ ulasan) Capterra: 4.7/5 (400+ ulasan)

4. DeepL Write (Terbaik untuk terjemahan dan penulisan ulang berkualitas tinggi)

melalui DeepL Tulis DeepL Tulis adalah /%href/alat penulisan ulang yang menonjol karena terjemahannya yang berkualitas tinggi. Alat ini ideal bagi penulis multibahasa atau mereka yang ingin menyempurnakan konten dalam berbagai bahasa. AI intuitif alat ini memastikan teks Anda mempertahankan makna yang dimaksudkan sekaligus meningkatkan kejelasan dan nada.

Fitur terbaik DeepLWrite

Tingkatkan tulisan Anda dengan saran AI waktu nyata tentang pilihan kata, frasa, dan nada

Meningkatkan kejelasan teks Anda sambil mempertahankan gaya penulisan unik Anda

Memperbaiki masalah ejaan, tata bahasa, dan tanda baca secara instan

Manfaatkan saran langsung, membantu Anda mengedit teks sambil berjalan

Keterbatasan DeepLWrite

Pembatasan berapa kali Anda dapat menggunakan fitur file, yang membatasi fleksibilitas bagi pengguna yang sering memproses dokumen

Fitur terjemahan bahasa yang terbatas

Harga DeepLWrite

Gratis

Pro: $16,50/bulan per pengguna

$16,50/bulan per pengguna Bisnis: Harga khusus

Penilaian dan ulasan DeepLWrite

G2: 4.6/5 (50+ ulasan)

4.6/5 (50+ ulasan) Capterra: 4.8/5 (100+ ulasan)

Fakta Menarik: Naskah termahal yang pernah dijual adalah Codex Leicester karya Leonardo da Vinci, yang dibeli oleh Bill Gates pada tahun 1994 dengan harga 30,8 juta dolar. Naskah ini berisi catatan dan sketsa Leonardo tentang ilmu pengetahuan, astronomi, dan anatomi.

5. HyperWrite (Terbaik untuk pembuatan konten kreatif)

melalui HyperWrite HyperWrite mengkhususkan diri sebagai /%href/Generator teks AI untuk konten kreatif. Ini dapat memanfaatkan penelitian waktu nyata dengan menelusuri jutaan artikel dan makalah ilmiah, memberi Anda informasi yang akurat dan terkini.

Baik saat Anda melakukan brainstorming ide, menyusun naskah pemasaran, atau menulis novel, alat ini menyesuaikan dengan gaya Anda dan memberikan saran-saran yang bermanfaat.

Fitur terbaik HyperWrite

Menyesuaikan output sesuai dengan permintaan untuk mencerminkan suara dan gaya unik Anda

Mengotomatiskan tugas yang berulang seperti membuat email atau melakukan curah pendapat

Memanfaatkan alat AI kreatif untuk membuat draf artikel, skrip, dan lainnya dengan sedikit usaha

Kembangkan ide, buat paragraf, dan bahkan sarankan cara untuk mengembangkan artikel atau cerita lengkap

Keterbatasan HyperWrite

Hasil tulisan bisa berulang dan kurang orisinal

Butuh waktu lebih lama untuk menghasilkan konten dibandingkan dengan alat lain

Harga HyperWrite

Gratis

Premium: $19,99/bulan per pengguna

$19,99/bulan per pengguna Ultra: $44,99/bulan per pengguna

6. QuillBot (Terbaik untuk parafrase dan ringkasan)

melalui QuillBot QuillBot terkenal dengan fitur parafrase dan ringkasannya, yang melayani pelajar, profesional, dan pembuat konten. Aplikasi ini menawarkan beberapa mode untuk menyesuaikan nada, gaya, dan kefasihan, memastikan teks Anda orisinal dan halus.

Pemeriksa tata bahasa bawaan dan opsi integrasi alat ini membuatnya serbaguna untuk menyempurnakan pekerjaan tertulis.

Fitur terbaik QuillBot

Menghasilkan kutipan dengan alat yang mudah digunakan untuk kebutuhan akademis dan profesional

Menilai keterbacaan dengan perbandingan sebelum dan sesudah untuk mengukur kejelasan konten

Memadatkan teks yang panjang menjadi ringkasan yang ringkas, sehingga lebih mudah untuk mencerna konten yang kompleks dengan cepat

Memastikan karya Anda orisinal dan asli dengan mengidentifikasi potensi plagiarisme

Keterbatasan QuillBot

Terkadang memberikan hasil yang kurang akurat, terutama untuk deteksi plagiarisme

Keterbatasan jumlah kata untuk alat parafrase-nya

Harga QuillBot

Gratis

Bulanan: $9,95/bulan per pengguna

$9,95/bulan per pengguna Setengah tahunan: $6,66/bulan per pengguna

$6,66/bulan per pengguna Tahunan: $ 2,50/bulan per pengguna

Penilaian dan ulasan QuillBot

G2: 4.4/5 (30+ ulasan)

4.4/5 (30+ ulasan) Capterra: 4.5/5 (100+ ulasan)

๐Ÿ” Tahukah Anda? William Shakespeare dikreditkan dengan menciptakan lebih dari 1.700 kata dalam bahasa Inggris, termasuk istilah populer seperti 'bola mata', 'kamar tidur', dan 'kesombongan'

7. Scribbr (Terbaik untuk dukungan penulisan akademis)

via Scribbr Scribbr menyesuaikan fitur-fiturnya untuk penulisan akademis, menawarkan alat bantu seperti pendeteksi plagiarisme, pemeriksaan tata bahasa, dan dukungan kutipan. Ini membantu mempertahankan alur logis dan memastikan pekerjaan Anda sesuai dengan standar akademis.

Berfokus pada esai dan tesis, Scribbr mempermudah pembuatan konten ilmiah yang tepat dan terstruktur dengan baik.

Fitur terbaik Scribbr

Menghasilkan kutipan yang akurat dalam berbagai gaya, termasuk APA, MLA, dan Chicago

Dapatkan sumber daya penulisan dengan panduan dan praktik terbaik untuk siswa dan peneliti

Gunakan alat plagiarisme untuk membandingkan teks Anda dengan basis data akademis yang luas

Dapatkan bantuan dalam mengoreksi dengan alat bertenaga AI yang menemukan kesalahan atau ketidakkonsistenan

Keterbatasan skripbr

Kadang-kadang memberikan sumber yang tidak relevan

Tidak bekerja dengan baik dengan jenis dokumen yang berbeda

Harga Scribbr

Harga khusus

Penilaian dan ulasan Scribbr

G2: 4.8/5 (200+ ulasan)

4.8/5 (200+ ulasan) Capterra: Tidak ada ulasan yang cukup

๐Ÿ” Tahukah Anda? Alkitab Gutenberg, yang dicetak sekitar tahun 1455 oleh Johannes Gutenberg, dianggap sebagai buku besar pertama yang dicetak dengan menggunakan huruf bergerak. Penemuan ini dianggap sebagai salah satu perkembangan penting dalam sejarah penulisan dan penerbitan.

8. YouWrite (Terbaik untuk umpan balik penulisan yang dipersonalisasi)

via Pemburu Tren YouWrite menyempurnakan proses penulisan Anda dengan menghasilkan konten yang disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi unik Anda. Aplikasi ini memiliki beberapa mode, seperti Research, Creative, atau Genius, untuk memenuhi kasus penggunaan tertentu.

Tentukan nada, audiens, atau gaya, dan aplikasi ini memberikan saran khusus yang sesuai dengan berbagai konteks, seperti email profesional atau proyek penulisan kreatif.

Fitur terbaik YouWrite

Tulis baris subjek, salinan untuk halaman arahan, dan keterangan media sosial dengan mudah

Tambahkan kasus penggunaan, nada, audiens, dan detail pesan dalam templat yang telah dibuat sebelumnya untuk menghasilkan konten

Gunakan opsi mode kreatifnya untuk membuat puisi dan skenario

Keterbatasan YouWrite

Tidak memiliki kemampuan penelitian tingkat lanjut

Pengguna yang lebih memilih aplikasi mandiri merasa alat ini tidak nyaman karena terintegrasi ke dalam You.com

Harga YouWrite

Gratis

Paket Pro: $ 20/bulan per pengguna

$ 20/bulan per pengguna Paket tim: $30/bulan per pengguna

$30/bulan per pengguna Paket perusahaan: Harga khusus

Anda yang menulis peringkat dan ulasan

G2: Tidak cukup ulasan

Tidak cukup ulasan Capterra: Tidak cukup ulasan

9. Originality.ai (Terbaik untuk deteksi plagiarisme dan keaslian konten)

via Orisinalitas.ai Originality.ai adalah pengawas integritas konten, mengidentifikasi teks yang diduplikasi atau dibuat oleh AI dengan presisi. Dirancang untuk bisnis dan institusi akademis, layanan ini memprioritaskan pemeliharaan praktik penulisan yang beretika.

Fitur terbaik Originality.ai

IdentifikasiDihasilkan oleh AI dari konten yang dibuat oleh manusiatermasuk teks dari GPT-4

Menggabungkan deteksi plagiarisme dengan pemeriksaan keaslian AI untuk memastikan keunikan konten

Memfasilitasi kolaborasi dengan fitur manajemen tim, memungkinkan bisnis untuk mengawasi banyak pengguna dari satu akun

Melihat skor orisinalitas secara detail melalui dasbor yang bersih dan intuitif dengan fitur-fitur yang mudah diakses

Keterbatasan Originality.ai

Pengguna mengeluhkan bahwa jika mereka memindahkan paragraf atau bagian, hasilnya berubah

Alat ini terkadang salah mengira tulisan manusia asli sebagai konten yang dibuat oleh AI, sehingga menghasilkan hasil positif palsu

Harga Originality.ai

Bayar sesuai penggunaan: $30 untuk 3.000 kredit

$30 untuk 3.000 kredit Pro: $14,95/bulan per pengguna

$14,95/bulan per pengguna Enterprise: $179/bulan per pengguna

Penilaian dan ulasan Originality.ai

G2: Tidak cukup ulasan

Tidak cukup ulasan Capterra: Tidak cukup ulasan

10. Easy Peasy AI (Terbaik untuk pembuatan konten yang cepat)

via

AI yang mudah dan mudah

Easy Peasy AI adalah aplikasi yang ringan alat copywriting untuk pengguna yang membutuhkan bantuan cepat dan sederhana dengan blog, keterangan, atau deskripsi produk. Ini adalah pilihan yang bagus untuk penulis yang mencari pendekatan langsung dan tanpa embel-embel untuk menghasilkan ide dan konten.

Fitur terbaik AI Easy Peasy

Dapatkan lebih dari 90 templat copywriting yang dapat dipilih untuk menyederhanakan proses penulisan Anda

Gunakan transkripsi audio bertenaga AI dan buat rangkuman, deskripsi, dan catatan yang mendetail

Menghasilkan gambar yang melengkapi tulisan Anda, membuat konten Anda lebih menarik dengan grafik yang menarik secara visual

Keterbatasan AI Easy Peasy

Pengguna mengeluhkan keakuratan model ini

Opsi kustomisasi mungkin membatasi pengguna yang mencari gaya konten yang sangat dipersonalisasi

Harga AI Easy Peasy

Gratis

Pemula: $16/bulan per pengguna

$16/bulan per pengguna Unlimited 50: $24/bulan per pengguna

$24/bulan per pengguna Tak Terbatas: $32/bulan per pengguna

Tentukan dan Kelola Proyek Penulisan Dengan ClickUp

Memilih alat penulisan AI yang tepat dapat meningkatkan konten Anda secara signifikan, baik untuk mempertajam nada, meningkatkan kejelasan, atau mempercepat proses penulisan. Dari pemeriksa tata bahasa hingga peningkat gaya yang canggih, alat seperti Grammarly, Easy Peasy AI, dan QuillBot menawarkan fitur mengesankan yang membantu memastikan tulisan Anda dipoles dan efektif.

Namun, ClickUp menonjol sebagai alat penyempurna tulisan terbaik. Untuk tim yang berkolaborasi dalam proyek, alat ini bersinar sebagai platform lengkap yang meningkatkan kualitas tulisan dan terintegrasi secara mulus dengan alur kerja manajemen proyek Anda. Mendaftar ke ClickUp secara gratis hari ini! โœ