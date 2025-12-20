Prompt Teks ke Gambar untuk Tim Pemasaran: Tips Konten Visual Berbasis AI

Orang-orang berhenti sejenak untuk melihat gambar dan klip pendek. Kita semua melakukannya. Sebuah gambar yang jelas dapat menyampaikan lebih banyak daripada caption yang panjang. Fenomena ini mungkin alasan mengapa sebagian besar YouTube Shorts yang berdurasi antara 50 dan 60 detik cenderung mendapatkan views terbanyak.

Berita baiknya, Anda tidak perlu tim desain lengkap untuk mengikuti tren. Dengan generator gambar AI, tim Anda dapat mengubah prompt teks sederhana menjadi gambar berkualitas tinggi, menggabungkannya menjadi video pendek, dan meluncurkan kampanye dalam hitungan jam.

Dalam artikel ini, kami akan fokus pada panduan praktis teks ke gambar untuk alur kerja tim pemasaran, memungkinkan Anda untuk menciptakan visual merek yang konsisten dengan cepat.

Kami juga akan belajar cara membentuk gaya seni, warna, pencahayaan, dan suasana menggunakan prompt, sehingga visual Anda mencerminkan merek Anda.

Apa itu prompt teks ke gambar?

Bayangkan prompt teks ke gambar sebagai serangkaian instruksi dengan kata kunci spesifik yang Anda berikan kepada generator gambar AI.

Anda mengetik beberapa kata, mungkin satu atau dua kalimat, dan alat ini akan berusaha sebaik mungkin untuk menciptakan gambar menakjubkan melalui generasi gambar AI. Hasil yang dihasilkan bisa sesederhana "seekor anjing yang tidur di sofa yang nyaman" atau sehidup "pemandangan kota futuristik yang bersinar di bawah matahari terbenam emas dengan tanda-tanda holografik mengambang di udara."

Anda juga dapat menggunakan berbagai generator seni AI untuk membuat logo berdasarkan proses kreatif dan model unik mereka.

✍🏻 Catatan: Semakin jelas Anda dalam merumuskan kata-kata, semakin dekat pemahaman AI dengan visi yang ada di benak Anda. Jika Anda dapat menambahkan detail tambahan tentang gaya seni, suasana, warna, atau latar belakang, gambar yang dihasilkan akan terasa lebih personal dan terperinci.

Ada banyak generator teks ke gambar yang memudahkan proses ini. Adobe Firefly, DALL·E, Midjourney, dan Stable Diffusion adalah beberapa alat yang lebih dikenal. Masing-masing memiliki karakteristik dan keunggulan tersendiri.

Berikut adalah beberapa contoh prompt yang menghidupkan adegan:

“Sebuah mobil convertible merah klasik melaju di sepanjang jalan pesisir saat matahari terbenam, ombak menghantam tebing, dan burung camar beterbangan di langit.”

“Danau pegunungan yang tenang dengan kabin kayu kecil di tepi pantai, puncak gunung bersalju di latar belakang, dan cahaya pagi yang lembut.”

“Sebuah poster seni digital abstrak dengan warna-warna berputar, terinspirasi oleh desain art deco, dilengkapi dengan garis-garis emas berkilau dan warna biru gelap.”

melalui ChatGPT

Institut Bonn menegaskan bahwa stimulus visual mencapai otak lebih cepat daripada kata-kata, dan sistem yang berbeda membantu kita memproses masing-masing secara sesuai. Amigdala, yang membantu kita merespons rasa takut dan emosi intens lainnya, aktif merespons gambar tertentu dan bahkan dapat memicu respons fisik, seperti detak jantung yang cepat atau telapak tangan yang berkeringat.

Inti dari hal ini dalam bahasa yang sederhana: di platform media sosial, gambar yang positif dapat menarik lebih banyak perhatian dan meningkatkan peluang klik atau berbagi.

Di sisi lain, foto yang ditempatkan di samping klaim dapat membuat klaim tersebut terasa lebih meyakinkan, bahkan jika foto tersebut tidak menambahkan fakta baru, itulah mengapa pemilihan foto yang cermat sangat penting.

Jika gambar dapat dihasilkan lebih cepat dan bertahan lebih lama, tim pemasaran harus memiliki cara yang mudah untuk membuatnya. Berikut cara prompt teks ke gambar membantu:

Ubah ide cepat menjadi visual yang sesuai merek secara massal dengan prompt teks ke gambar , sehingga tim kecil dapat membuat variasi untuk grafis media sosial, iklan, dan header email dalam hitungan menit

Jaga konsistensi kampanye dengan menggunakan struktur prompt yang jelas bersama gaya seni, skema warna, dan kondisi pencahayaan , sehingga gambar yang dihasilkan terlihat dan terasa seragam di semua saluran.

Mengurangi biaya dengan memungkinkan pemasar beralih dari deskripsi teks sederhana ke gambar berkualitas tinggi di generator gambar AI, sementara desainer fokus pada tugas desain yang lebih kompleks yang benar-benar membutuhkannya

🎥 Jika Anda penasaran dengan AI untuk pemasaran tetapi tidak yakin bagaimana mengaplikasikannya dalam aktivitas sehari-hari, panduan ramah pemula ini akan membimbing Anda melalui kasus penggunaan yang terbukti dan alat praktis yang dapat Anda mulai gunakan segera.

Hemat waktu dalam pembuatan konten

Reuters melaporkan bahwa tim desain IBM berhasil mengurangi waktu penyelesaian kampanye dari sekitar dua minggu menjadi sekitar dua hari setelah menambahkan alat generatif Adobe ke dalam proses mereka.

Itulah jenis perubahan yang dirasakan oleh tim sibuk secara langsung. Dengan prompt teks ke gambar yang jelas, Anda dapat beralih dari brief ke gambar berkualitas tinggi dalam waktu yang sama di pagi hari.

Mulailah dengan deskripsi teks sederhana, lalu bentuk prompt gambar dengan subjek, gaya seni, pencahayaan, suasana, dan warna. Generator gambar AI Anda akan menghasilkan beberapa gambar yang dapat Anda tinjau secara bersamaan, memungkinkan Anda untuk memilih hanya yang sesuai dengan cerita.

📁 Simpan prompt yang berhasil, beserta seed atau pengaturan, dan Anda akan memiliki perpustakaan yang dapat digunakan kembali minggu depan.

Ini juga membantu tim kecil mempublikasikan grafis media sosial dan header email tanpa harus menunggu dalam antrean panjang. Anda masih akan mengedit desain di akhir, tetapi Anda tidak lagi harus memulai dari nol setiap kali. Selama sebulan, jam-jam yang dihemat tersebut akan menghasilkan perencanaan yang lebih baik, pengujian yang lebih bersih, dan output yang lebih stabil.

Jaga konsistensi visual merek di semua saluran

Branding yang konsisten = pendapatan yang lebih tinggi. Ini adalah pengingat berharga bahwa visual yang konsisten membangun kepercayaan seiring waktu.

Saat menulis prompt gambar, sertakan bahasa latar belakang yang sama setiap kali, sehingga gambar yang dihasilkan terasa seperti berasal dari satu keluarga. Jika ada detail yang menyimpang, tambahkan baris negatif singkat yang menjelaskan apa yang harus dihindari.

Minta rekan tim untuk menggunakan blok-blok tersebut terlebih dahulu, lalu tambahkan detail untuk setiap adegan. Tinjau grid gambar yang dihasilkan bersama-sama, dan periksa nada, palet warna, dan komposisi sebelum mempublikasikan. Jika Anda membutuhkan versi regional, ubah pengaturan atau warna produk, dan pertahankan kondisi pencahayaan dan tata letak yang konsisten.

Gunakan gaya seni, kondisi pencahayaan, latar belakang, dan kata-kata suasana yang sama dalam setiap prompt gambar, sehingga, dari satu saluran ke saluran lain, visual Anda tetap konsisten.

Simpan daftar singkat hal-hal yang harus dihindari, seperti “hindari warna neon yang mencolok, hindari latar belakang yang ramai,” untuk menjaga kualitas tanpa perlu pengawasan harian.

👀 Fakta Menarik: Skala TikTok terus berkembang di sisi bisnis. Perkiraan menunjukkan bahwa platform ini menghasilkan sekitar $23 miliar pada tahun 2024, sebagian besar dari iklan. Di mana pun dana iklan mengalir, norma kreatif cenderung mengikuti, jadi diharapkan akan lebih banyak visual berbasis AI yang dioptimalkan untuk layar vertikal.

Eksperimen dengan berbagai variasi desain dengan cepat

Di Google Marketing Live 2024, Google memperlihatkan pembangkitan aset kreatif yang membantu pengiklan membuat dan menguji lebih banyak variasi gambar di dalam Performance Max, yang tepatlah yang dibutuhkan kebanyakan tim saat jadwal ketat.

Anda dapat membuat versi sederhana hari ini dengan generator gambar AI apa pun.

✅ Tulis tiga prompt teks ke gambar untuk ide yang sama, masing-masing dengan gaya gambar atau pencahayaan yang berbeda, dan jaga subjek dan pesan tetap konsisten✅ Buat lusinan opsi, beri label, dan pilih dua atau tiga per saluran. Untuk sampul video dan Shorts, coba potongan yang lebih dekat dan titik fokus yang kuat✅ Untuk banner LinkedIn, sisakan ruang bersih untuk teks✅ Pantau prompt mana yang cenderung meningkatkan perhatian, seperti pencahayaan volumetrik lembut atau pencahayaan belakang saat golden hour, dan promosikan prompt tersebut ke dalam struktur prompt standar Anda✅ Saat melakukan lokalisasi, ganti latar belakang atau aksen warna, dan jaga tampilan inti tetap utuh.

Dengan cara ini, Anda belajar dari setiap putaran alih-alih memulai dari awal.

Kurangi ketergantungan pada desainer eksternal untuk proyek-proyek cepat

McKinsey memperkirakan bahwa kecerdasan buatan generatif dapat meningkatkan produktivitas pemasaran sebesar 5 hingga 15% dari total anggaran, yang sejalan dengan apa yang dirasakan oleh banyak tim setelah beralih ke alur kerja berbasis prompt.

Ini melindungi waktu desainer.

Biarkan pemasar menangani tugas-tugas cepat dengan prompt teks ke gambar, dan minta desainer untuk menyempurnakan elemen-elemen penting yang benar-benar membutuhkan sentuhan kreatif. Mulailah dengan membuat daftar aset yang akan Anda buat secara internal, seperti posting media sosial, header blog, iklan sederhana, dan kartu webinar.

Ketika ada permintaan masuk, buka generator gambar AI, tempelkan prompt, dan buat tiga opsi dalam waktu kurang dari satu jam. Libatkan desainer untuk tahap akhir atau untuk tata letak yang memerlukan perhatian khusus.

💡 Tips Pro: Butuh bantuan dalam menghitung total ROI kampanye pemasaran Anda? Alat gratis ClickUp, Marketing ROI Calculator, memungkinkan Anda melacak semua kampanye, ROI, dan KPI di satu tempat. Yang perlu Anda lakukan hanyalah memasukkan pengeluaran pemasaran dan pendapatan yang dihasilkan dari masing-masing kampanye, dan alat ini secara instan menghitung persentase ROI dan laba bersih Anda!

Cara Membuat Prompt Teks ke Gambar yang Efektif

Sebelum kita membahas kasus penggunaan prompt teks ke gambar, mari kita jelaskan beberapa poin penting. AI sangat ahli dalam menciptakan dan memahami pola, namun juga rentan salah memahami niat Anda jika promptnya tidak jelas.

Mari kita lihat bagaimana Anda dapat membuat prompt teks ke gambar seperti peta yang jelas untuk generator gambar AI Anda dengan menentukan hasil yang diinginkan.

1. Riset pasar

Spreadsheet membuat sulit untuk menghubungkan angka dengan hasil bisnis yang nyata. Data sering tersebar di berbagai segmen dan rentang waktu, membuat tim bingung tentang cerita apa yang sebenarnya disampaikan oleh metrik tersebut. Visual yang jelas, dirancang dengan gaya grafik yang tepat, warna merek, dan ruang untuk catatan, membantu mengungkap wawasan tersebut sehingga diskusi tetap fokus dan bermakna.

Prompt

“Infografis bersih tentang pangsa pasar per segmen untuk kuartal 1 hingga 4, gaya minimalis, warna biru dan abu-abu merek, tata letak lebar dengan legenda di sebelah kanan, latar belakang putih polos, suasana tenang, resolusi tinggi, hindari kerumitan dan bayangan yang berat”

melalui ChatGPT

2. Konseptualisasi

Ide-ide awal sering kehilangan momentum ketika tim tidak dapat memvisualisasikannya. Prompt teks ke gambar yang jelas memberikan gambaran bersama tentang konsep, audiens yang dituju, dan momen dalam kehidupan di mana konsep tersebut cocok. Dengan mendefinisikan gaya seni, latar belakang, suasana, dan warna merek, Anda menciptakan adegan yang membantu tim menyepakati apa yang sedang dibangun.

Prompt

“Sketsa konsep aplikasi seluler yang membantu siswa merencanakan sesi belajar, seni digital, latar belakang gradien lembut, skema warna ungu dan teal merek, suasana ramah, blok antarmuka pengguna yang jelas dan tombol besar, ruang kosong di sebelah kiri untuk catatan, hindari teks kecil dan layar padat”

melalui Google Gemini

💡 Tips Pro: Tim pemasaran di ClickUp dapat membuat dokumen "Perpustakaan Prompt" dengan bagian untuk grafis media sosial, iklan, header email, dan seni blog. Simpan prompt teks ke gambar terbaik Anda bersama output contoh dan beri tag berdasarkan saluran sehingga pengguna gratis dan rekan tim baru dapat menghasilkan gambar yang konsisten dan berkualitas tinggi tanpa perlu menebak-nebak.

3. Membuat dokumen persyaratan produk (PRD)

Dokumen persyaratan produk (PRD) lebih mudah disepakati ketika semua pihak memiliki gambaran yang sama tentang pengguna dan hasil akhir. Visual kecil yang ditempatkan dengan baik membantu pembaca menelusuri halaman panjang dan mengingat perjalanan inti, objek kunci di layar, serta keadaan sukses. Dengan juga menampilkan risiko potensial, hal-hal yang harus dihindari, dan menjaga gaya visual serta palet warna yang konsisten, PRD menjadi lebih jelas dan dapat ditindaklanjuti.

Prompt

“Storyboard perjalanan pengguna dalam tiga panel untuk memesan bahan makanan melalui aplikasi, gaya seni vektor minimalis, panel pertama: penelusuran, panel kedua: keranjang belanja, panel ketiga: konfirmasi pengiriman, skema warna hijau dan abu-abu gelap merek, latar belakang putih bersih, suasana tenang, hindari teks kecil dan gradien”

melalui Google Gemini

💡 Tips Pro: Gunakan fitur Talk to Text dari ClickUp BrainGPT untuk mendikte ide prompt secara langsung. Ucapkan topik, suasana, skema warna, dan latar belakang saat ide masih segar, lalu edit secara ringan. Ini adalah cara yang baik untuk menangkap penulisan prompt tanpa mengganggu alur kerja. Catat catatan rapat tanpa menggunakan tangan dengan ClickUp Talk To Text

4. Pengujian bug dan pengujian perangkat lunak

Bug mudah terlewat saat catatan pengujian tersebar. Gambar daftar periksa membantu tim tetap fokus di berbagai perangkat, platform, dan kondisi kritis. Dengan menyertakan area risiko yang diketahui dan ruang untuk label lulus atau gagal, pengujian menjadi lebih jelas dan andal.

Prompt

“Poster daftar periksa QA untuk alur checkout mobile dengan ikon perangkat, gaya seni datar minimalis, kolom yang jelas untuk langkah-langkah dan status lulus/gagal, skema warna merek untuk judul, latar belakang putih, suasana tenang, resolusi tinggi, hindari kotak centang kecil dan blok teks padat”

melalui ChatGPT

5. Wawancara pelanggan

Keputusan menjadi lebih kuat ketika tim terhubung dengan orang di balik data. Sebuah dokumen satu halaman sederhana membuat persona menjadi nyata dengan nama, kutipan singkat, tugas utama yang harus dilakukan, dan masalah utama. Menambahkan konteks di mana produk digunakan dan sentuhan hangat dalam palet warna merek menjaga fokus pada aspek manusiawi dan mudah dipahami.

Prompt

“Profil pelanggan satu halaman dengan tempat penempatan foto, nama, kutipan singkat, tiga masalah utama, tiga tujuan utama, tata letak kartu minimalis, warna biru merek dengan aksen hangat, latar belakang lembut, suasana ramah, hindari gambar stok korporat yang kaku”

melalui ChatGPT

💡 Tips Pro: Minta ClickUp Brain untuk mengubah catatan mentah menjadi ide awal prompt. Contoh prompt untuk ClickUp Brain: “Ringkas masalah pelanggan dari wawancara minggu lalu dan buat tiga ide prompt gambar untuk header onboarding yang tenang.” Ini menjaga pemahaman AI tentang konteks Anda tetap dekat dengan alur kerja Anda.

Anda dapat menggunakan ClickUp Brain dengan berbagai cara untuk memudahkan tugas pemasaran Anda. Berikut salah satu contoh penggunaannya:

Ringkas dokumen dan temukan file yang Anda butuhkan lebih cepat dengan menggunakan ClickUp Brain

6. Penyelesaian model penetapan harga

Pembahasan harga menjadi lebih mudah ketika trade-off jelas. Tabel yang rapi menampilkan nama tingkatan, fitur inti, dan satu poin unggulan yang membenarkan harga setiap tingkatan. Menambahkan batasan penggunaan atau jumlah pengguna yang relevan, beserta latar belakang yang cetak dengan baik, membuat perbandingan tetap sederhana dan berguna.

Prompt

“Tabel perbandingan harga dengan tiga tingkatan berdampingan, desain minimalis, palet warna merek dengan aksen halus pada tingkatan tengah, tanda centang fitur yang jelas, ruang catatan kaki, resolusi tinggi untuk web dan cetak, hindari gradien mencolok dan ikon dekoratif”

melalui ChatGPT

7. Membuat siaran pers

Pengumuman akan lebih efektif jika bukti visualnya ditampilkan di awal. Gambar utama yang jelas menghubungkan nama produk dengan manfaat utamanya sambil menetapkan gaya, suasana, dan skema warna yang tepat. Memberikan ruang untuk teks headline dan memilih latar belakang yang tetap terbaca membuat gambar ini dapat digunakan di both postingan berita dan saluran media sosial.

Prompt

“Gambar utama siaran pers produk di atas meja bersih, gambar fotorealistik, pencahayaan studio lembut, warna biru dan putih merek, suasana tenang, ruang kosong di sebelah kanan untuk judul, gambar berkualitas tinggi, hindari pantulan di area teks”

melalui Gemini

8. Onboarding pelanggan

Proses onboarding berjalan paling efektif ketika langkah-langkah awal jelas dan ramah. Serangkaian visual singkat menunjukkan tiga langkah yang harus dilakukan pengguna baru dan layar atau objek yang akan mereka lihat. Gunakan nada yang membantu dan ramah, serta jaga konsistensi gaya seni dan latar belakang dengan merek agar panduan terasa tenang dan mudah diikuti.

Prompt

“Visual onboarding tiga langkah yang menampilkan pendaftaran, proyek pertama, kesuksesan pertama, gaya seni vektor modern, palet warna merek, latar belakang gradien lembut, suasana ramah, penanda bernomor, hindari teks kecil dan pola yang ramai”

melalui Gemini

📮 ClickUp Insight: Sekitar 33% pekerja pengetahuan menghubungi 1 hingga 3 orang setiap hari hanya untuk mendapatkan konteks. Bayangkan jika jawaban sudah tertulis dan mudah ditemukan. Dengan ClickUp Brain, Anda dapat bertanya langsung di ruang kerja Anda dan mendapatkan informasi yang dibutuhkan dari pekerjaan ClickUp dan aplikasi terhubung, sehingga peralihan konteks menjadi tidak terasa.

9. Memantau KPI dan indikator kinerja

Pihak berkepentingan menginginkan sinyal yang sederhana, bukan banjir angka. Gambar yang terfokus menonjolkan KPI yang tepat dalam jendela waktu yang ditentukan dan menggunakan jenis grafik yang paling efektif untuk menunjukkan tren. Dengan warna merek, ruang putih yang seimbang, dan ukuran ekspor yang sesuai untuk slide atau dokumen, pembaruan tetap mudah diikuti dan mudah dibagikan.

Prompt

“Grafik utama dashboard KPI eksekutif dengan tiga grafik yang jelas dan satu metrik headline besar, gaya grafik minimalis, warna biru dan abu-abu merek, ruang putih yang luas, latar belakang polos, suasana tenang dan serius, hindari efek 3D dan kerumitan”

melalui Gemini

10. Menganalisis ulasan pelanggan

Rantai umpan balik yang panjang dapat menjadi kabur tanpa cara yang jelas untuk melihat pola. Peta tema membuat masalah dan momen positif terlihat dengan mengelompokkan tema utama bersama frasa contoh singkat dan pembagian sentimen. Menambahkan sumber, rentang waktu, dan ukuran sampel menjaga pandangan tetap realistis dan memastikan nada tetap netral dan menghormati.

Prompt

“Tinjau papan wawasan dengan catatan tempel yang dikelompokkan untuk tema utama, kutipan contoh singkat, sentuhan emosi ringan, tampilan papan tulis, warna aksen merek, latar belakang bersih, suasana reflektif, hindari emoji dan gradien berat. ”

melalui ChatGPT

11. Menulis kueri SQL

Bahkan dalam pekerjaan teknis, diagram sederhana dapat membuat struktur data lebih mudah dipahami. Menampilkan tabel, bidang kunci, dan jenis join yang diharapkan menciptakan kejelasan sebelum query ditulis. Menambahkan filter, jendela waktu, dan di mana hasil akan digunakan membantu menjaga diagram tetap praktis dan terfokus.

Prompt

“Diagram alur data yang menampilkan tiga tabel dengan kunci dan hubungan, gaya diagram minimalis, warna biru merek, panah dan label yang jelas, latar belakang putih, suasana instruksional, hindari blok kode dan notasi yang padat”

melalui ChatGPT

12. Membuat presentasi pitch deck

Presentasi lebih mudah diikuti ketika setiap ide didukung oleh satu gambar yang kuat. Visual yang jelas yang terkait dengan audiens dan tujuan presentasi membuat pesan di setiap slide lebih mudah diingat. Dengan gaya seni yang tepat, latar belakang, dan ruang untuk teks singkat, cerita tetap fokus dan konsisten.

Prompt

“Gambar utama slide untuk peluang pasar dengan bentuk abstrak yang mengarah ke atas, gaya gambar vektor modern, palet warna merek dengan aksen hangat, ruang negatif yang seimbang untuk judul, suasana tenang dan percaya diri, hindari foto stok dan ikon yang norak.”

melalui Gemini

👀 Fakta Menarik: Dunia Barbie memang benar-benar didominasi oleh warna pink. Set film tersebut menggunakan begitu banyak warna fuchsia yang cerah hingga menghabiskan stok pemasok selama produksi. Itulah komitmen terhadap palet warna.

13. Mengidentifikasi batasan fitur

Batasan yang jelas memudahkan pengambilan keputusan fitur. Peta batasan menampilkan nama fitur, kasus penggunaan utamanya, dan batasan yang membentuk apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan fitur tersebut saat ini. Menyoroti skenario di luar cakupan, risiko, dan batasan teknis dalam gaya netral dan sesuai merek membantu tim menyepakati cakupan dengan keyakinan.

Prompt

“Peta batas fitur yang menampilkan penggunaan inti di tengah dengan lingkaran di luar cakupan yang diarsir abu-abu, gaya diagram sederhana, warna biru merek dengan pengecualian abu-abu terang, label yang mudah dibaca, latar belakang polos, suasana instruksional, hindari ikon peringatan”

melalui Gemini

💡 Tips Pro: Pin dokumen bersama “Brand Visual Tokens” menggunakan ClickUp Docs dengan istilah gaya seni, gaya gambar, skema warna yang disetujui, kondisi pencahayaan, dan daftar negatif singkat. Hubungkan dokumen ini ke dalam templat sehingga setiap prompt gambar menggunakan bahasa yang sama untuk menghasilkan gambar AI yang konsisten.

14. Sederhanakan komunikasi dan kolaborasi

Tim dapat mencapai kemajuan lebih cepat ketika status proyek terlihat jelas tanpa perlu rapat tambahan. Gambar papan bersama menampilkan nama proyek, fase saat ini, dan tugas yang sedang dikerjakan oleh masing-masing pemilik. Menambahkan risiko atau hambatan bersama dengan skema warna merek membuat pembaruan menjadi transparan dan mudah dipahami.

Prompt

“Papan status tim dengan tiga kolom: Sekarang, Nanti, dan Kemudian, label pemilik yang jelas, gaya kartu minimalis, warna merek untuk prioritas, latar belakang lembut, suasana kolaboratif, hindari gelembung obrolan dan hiasan yang berlebihan”

melalui ChatGPT

15. Analisis data dan statistik

Grafik yang kompleks seringkali membingungkan orang yang tidak mendalam dalam data. Visual sederhana yang menampilkan metrik yang tepat, kelompok perbandingan, dan jendela waktu membuat wawasan dapat diakses oleh seluruh tim. Menambahkan jenis grafik yang dipilih, petunjuk kepercayaan atau variasi, dan ukuran ekspor yang tepat menjaga grafik tetap berguna di berbagai situasi.

Prompt

“Grafik perbandingan sebelum dan sesudah untuk tingkat konversi berdasarkan kohort, gaya garis sederhana, rentang kepercayaan yang diarsir ringan, warna biru dan netral merek, latar belakang polos, suasana serius, hindari efek 3D dan noise grid”

melalui Gemini

16. Mengembangkan skenario pengujian QA

Deskripsi teks seringkali tidak mencakup detail tentang bagaimana suatu fitur sebenarnya bekerja. Sebuah storyboard kecil memudahkan pemahaman alur dengan menampilkan fitur, peran pengguna, kriteria keberhasilan, serta jalur sukses dan kasus tepi. Menambahkan konteks perangkat atau browser dan menggunakan palet warna netral memastikan storyboard tetap sederhana dan jelas.

Prompt

“Storyboard empat panel untuk skenario login: jalur normal, waktu habis, kata sandi salah, dan blokir akun; gaya ilustrasi garis minimalis; ruang keterangan yang jelas; warna aksen merek untuk penekanan; latar belakang putih; suasana instruksi yang tenang; dan hindari warna peringatan”

melalui Gemini

17. Menguji argumen Anda

Ide-ide menjadi lebih kuat ketika diuji dengan alternatif. Gambar perbandingan yang seimbang menampilkan klaim, contoh kontra, dan bukti yang relevan untuk masing-masing sisi. Menjaga nada netral dan menghormati membantu tim mendiskusikan trade-off tanpa kehilangan fokus.

Prompt

“Gambar perbandingan berdampingan yang menampilkan klaim di sebelah kiri dan contoh kontra di sebelah kanan, tata letak seimbang, desain minimalis, warna biru dan abu-abu merek, area keterangan yang jelas, latar belakang netral, suasana yang dipikirkan dengan matang, hindari visual sarkastis”

melalui ChatGPT

18. Analisis kompetitor dalam satu halaman

Ulasan kompetitif paling efektif ketika ringkas dan langsung ke intinya. Sebuah dokumen satu halaman menyoroti pesaing utama, fitur yang dibandingkan, dan tanggal snapshot agar konteksnya jelas. Menggunakan palet warna merek menjaga konsistensi perbandingan dan memudahkan berbagi.

Prompt

“Matriks kompetitif dengan lima vendor dan delapan fitur, gaya tabel minimalis, warna merek untuk kolom sorotan, latar belakang putih, suasana tenang, hindari penumpukan logo, dan catatan kaki yang padat”

melalui Gemini

19. Papan suasana kampanye media sosial

Tim kreatif dapat berkolaborasi lebih cepat ketika nada visual sudah jelas sejak awal. Moodboard menampilkan tema, platform target, dan skema warna yang akan menjadi panduan kerja. Menambahkan aturan jelas tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan memastikan konsistensi gaya di seluruh kreator.

Prompt

“Papan suasana kampanye dengan enam ubin yang menggabungkan tekstur, contoh warna, dan gambar ilustrasi; gaya seni modern minimalis; palet warna merek; latar belakang kertas lembut; suasana yang ramah; hindari tanda air stok”

melalui Gemini

20. Opsi hero halaman arahan

Layar pertama menentukan cara orang memahami produk. Menguji tiga variasi membantu menemukan tampilan yang paling sesuai dengan audiens dan memenuhi janji produk. Menyertakan foto produk atau visual abstrak, latar belakang yang jelas, dan ruang untuk teks membuat setiap opsi mudah dibandingkan.

Prompt

“Halaman arahan dengan produk di permukaan bersih, gambar fotorealistik, cahaya tepi lembut, warna biru merek, ruang kosong untuk judul di sebelah kiri, resolusi tinggi, hindari pantulan yang ramai di dekat teks”

melalui Gemini

1. ClickUp BrainGPT + ClickUp Talk to Text

Lewati ketik dan ubah suara Anda menjadi dokumen, tugas, dan pesan yang rapi secara instan dengan fitur Talk to Text dari ClickUp

Jika tantangan terbesar Anda bukan membuat gambar tetapi menjaga konsistensi prompt teks ke gambar di seluruh kampanye, ClickUp BrainGPT memberikan tim pemasaran Anda "pusat kerja" praktis untuk penulisan prompt.

Alih-alih kehilangan baris prompt di dokumen dan obrolan acak, Anda dapat menyimpan struktur prompt terbaik Anda di Docs, menghubungkannya dengan tugas terkait kampanye, dan menggunakannya kembali dengan konteks persetujuan yang tetap utuh. ClickUp BrainGPT juga mendukung beberapa model AI seperti ChatGPT dan Gemini (sehingga Anda dapat beralih berdasarkan apakah Anda membutuhkan teks yang lebih ketat atau arahan gambar yang lebih detail), dan dirancang untuk bekerja di seluruh aplikasi Anda, sehingga tim Anda tidak perlu menyalin dan menempel sepanjang hari.

Fitur Talk to Text dari ClickUp BrainGPT dapat diintegrasikan dengan mulus ke dalam alur kerja yang sama. Anda dapat mengucapkan prompt secara lisan (topik, gaya seni, kondisi pencahayaan, skema warna, latar belakang, dan elemen negatif) dan mengubahnya menjadi teks bersih yang dapat Anda masukkan ke dalam dokumen, tugas, atau generator gambar AI Anda. Hal ini memudahkan untuk menangkap ide prompt selama brainstorming, tinjauan, atau saat Anda membuat grafis media sosial.

Pembuatan gambar bawaan di dalam ClickUp

Dan jika dokumentasi Anda sangat bergantung pada visual, ClickUp Brain dan BrainGPT akan membantu Anda mengurus hal tersebut secara otomatis. Setiap kali Anda membutuhkan diagram, mockup cepat, atau pengganti tangkapan layar yang sudah usang, Anda dapat membuatnya langsung di dalam tugas atau dokumen.

Cukup deskripsikan apa yang Anda butuhkan. Diagram alur untuk model izin baru, sketsa antarmuka pengguna yang disederhanakan, atau ilustrasi bersih untuk panduan langkah demi langkah, dan ClickUp Brain akan membuatnya secara instan. Anda bahkan dapat mengunggah grafik yang sudah ada dan meminta variasi yang lebih jelas dan diperbarui, memastikan dokumentasi Anda selaras dengan produk saat ini tanpa memerlukan pembaruan manual.

Hal ini membuat pembaruan dokumentasi visual secepat pengeditan teks, terutama saat fitur berubah di akhir sprint, atau Anda berusaha menjaga konsistensi visual pada panduan, FAQ, dan dokumen internal.

Contoh visual: prompt sederhana vs. prompt yang lebih detail

Di bawah ini, Anda akan melihat dua gambar yang dihasilkan menggunakan alat bawaan ClickUp. Yang pertama menggunakan prompt sederhana, sementara yang kedua menggunakan prompt yang lebih rinci dan detail. Kedua pendekatan menghasilkan hasil berkualitas tinggi, tetapi tingkat detail dan arahan kreatif dapat disesuaikan dengan kebutuhan Anda:

ClickUp BrainGPT untuk pembuatan gambar

Atau, jika Anda hanya ingin membuat gambar lucu untuk kampanye yang menggemaskan atau berbagi kebahagiaan untuk segala kesempatan, ClickUp Brain siap membantu Anda 🐶✨

Terlepas dari pendekatan Anda, fitur pembangkitan gambar ClickUp membuat pembaruan dokumentasi visual secepat pengeditan teks—terutama saat fitur berubah di akhir sprint atau Anda perlu menjaga konsistensi visual pada panduan, FAQ, dan dokumen internal.

Pembuatan gambar menggunakan ClickUp Brain

Fitur terbaik ClickUp BrainGPT

Ucapkan ide prompt secara instan dengan Talk to Text agar Anda dapat mencatat detail saat masih segar

Ubah deskripsi teks kasar menjadi struktur prompt yang dapat diulang agar gambar yang dihasilkan tetap konsisten

Temukan prompt dan referensi merek sebelumnya dengan lebih cepat menggunakan Enterprise Search , sehingga Anda dapat menggunakan kembali apa yang sudah terbukti berhasil.

Beralih antara beberapa model AI sehingga Anda dapat menyesuaikan model dengan tugas, seperti ideasi kreatif versus penyempurnaan pemasaran

Ubah blok prompt yang disetujui menjadi Tugas yang dapat dilacak sehingga tinjauan, revisi, dan persetujuan akhir tetap terpusat di satu tempat

Batasan ClickUp BrainGPT

Membutuhkan langganan AI berbayar dan add-on untuk fitur lengkap, tergantung pada paket langganan dan pengaturan admin.

Membutuhkan kebiasaan pengelolaan yang ringan, seperti memperbarui perpustakaan prompt Anda, atau tim akan terjerumus ke dalam gaya prompt yang tidak konsisten.

Harga ClickUp

2. Canva AI (Magic Media)

melalui Canva AI

Canva AI dirancang untuk realitas pekerjaan pemasaran "buat, sesuaikan ukuran, dan kirimkan". Dengan Magic Media, Anda dapat menghasilkan gambar AI dari prompt teks langsung di tempat tim Anda sudah membuat iklan, presentasi, grafis halaman arahan, dan posting media sosial. Hal ini mempersingkat jarak antara pembuatan gambar dan desain produksi, terutama saat Anda membutuhkan berbagai format dengan cepat.

Panduan ini juga berguna jika Anda peduli dengan konsistensi merek tetapi tidak ingin setiap permintaan menjadi tiket desain. Alur kerja Canva berfokus pada templat dan pengeditan cepat, sehingga tim dapat menghasilkan variasi sambil tetap mengontrol tipografi dan elemen merek.

Fitur terbaik Canva AI

Buat gambar dari prompt teks di dalam editor yang sama yang digunakan untuk materi pemasaran

Buat variasi cepat untuk saluran, ukuran, dan arah kreatif yang berbeda

Gunakan templat dan pengaturan merek agar visual tetap konsisten di seluruh posting media sosial dan aset kampanye.

Gabungkan gambar AI dengan tata letak siap produksi, ekspor, dan komentar kolaborasi

Percepat siklus "draft-to-approval" dengan menghasilkan opsi yang dapat dipilih oleh pemangku kepentingan sejak awal

Batasan AI Canva

Menawarkan kontrol terbatas dibandingkan dengan generator seni khusus saat Anda membutuhkan parameter prompt yang sangat teknis

Membutuhkan paket berbayar untuk penggunaan AI yang lebih mendalam dan batas yang lebih tinggi, tergantung pada konfigurasi tim Anda

Masih memerlukan tinjauan manusia untuk akurasi merek, detail produk, dan kepatuhan sebelum dipublikasikan

Harga Canva AI

Rencana gratis

Canva Pro: $15 per bulan/pengguna

Canva Business: $20 per bulan/pengguna

Canva untuk Perusahaan: Harga khusus

3. Adobe Firefly

melalui Adobe Firefly

Adobe Firefly adalah pilihan yang tepat saat Anda membutuhkan gambar yang dihasilkan AI yang sesuai dengan alur kerja kreatif profesional, serta batasan yang lebih jelas untuk pekerjaan komersial. Adobe memposisikan Firefly sebagai alat yang dirancang untuk penggunaan komersial, dan terintegrasi dengan baik dalam ekosistem Adobe yang lebih luas, yang penting jika tim Anda sudah menggunakan Creative Cloud untuk produksi desain akhir.

Bagi tim pemasaran, Firefly sering digunakan untuk menghasilkan aset dengan cepat, mengeksplorasi arah gaya seni, dan mengulang konsep kreatif sebelum disempurnakan di alat Adobe. Sistem ini juga menggunakan sistem berbasis kredit, sehingga Anda dapat mengelola penggunaan secara terprediksi di seluruh tim.

Fitur terbaik Adobe Firefly

Buat gambar dari prompt teks dengan kontrol yang ramah merek untuk gaya dan komposisi

Dukung alur kerja komersial dengan posisi Adobe dalam hal pengadaan konten yang lebih aman

Integrasikan ke dalam ekosistem alat kreatif Adobe untuk pengeditan akhir dan aset produksi

Gunakan kredit generatif untuk mengelola pembangkitan gambar pada skala tim

Tambahkan sinyal asal-usul melalui pendekatan sertifikasi konten Adobe, jika tersedia

Batasan Adobe Firefly

Menghabiskan kredit dengan cepat saat menjalankan banyak variasi, terutama pada pengaturan kualitas yang lebih tinggi

Bekerja paling baik jika tim Anda sudah menggunakan alat Adobe untuk desain akhir dan pengeditan

Masih memerlukan tinjauan untuk akurasi, klaim merek, dan hak penggunaan sebelum publikasi

Harga Adobe Firefly

Firefly Standard: $9,99 per bulan/pengguna

Firefly Pro: $19,99 per bulan/pengguna

Firefly Premium: $199,99 per bulan/pengguna

Creative Cloud Pro: $69,99 per bulan/pengguna

4. DALL·E (OpenAI)

melalui komunitas OpenAI

DALL·E banyak digunakan untuk pembuatan gambar pemasaran karena mampu menangani penulisan prompt berulang dengan baik, terutama saat Anda menyempurnakan deskripsi teks melalui beberapa putaran untuk mendekati suasana, pencahayaan, dan komposisi yang diinginkan. Alat ini juga sering digunakan saat Anda membutuhkan ideasi cepat untuk grafis media sosial, header blog, dan konsep kampanye.

Jika alur kerja Anda melibatkan ChatGPT, pembangkitan gambar gaya DALL·E juga dapat dilakukan secara percakapan, artinya Anda dapat meminta perubahan seperti latar belakang yang berbeda, skema warna, atau gaya gambar baru tanpa perlu menulis ulang prompt secara keseluruhan.

Fitur terbaik DALL·E

Buat gambar dari prompt teks sederhana, lalu sempurnakan dengan revisi berulang

Jelajahi berbagai arah visual dengan cepat untuk ide kampanye yang sama

Dukung berbagai gaya, mulai dari gambar fotorealistik hingga tampilan seni digital

Berguna untuk merancang visual pemasaran sebelum desain tata letak akhir

Berikan akses API untuk tim yang ingin mengotomatisasi alur kerja pembuatan gambar

Batasan DALL·E

Membutuhkan pengaturan prompt yang cermat dan tinjauan untuk memastikan akurasi merek, detail produk, dan klaim.

Termasuk batasan penggunaan dan keamanan yang memengaruhi apa yang dapat dihasilkan

Dapat kurang dapat diprediksi untuk tipografi yang tepat, detail kecil, atau persyaratan tata letak yang ketat

Harga DALL·E

Harga khusus

5. Midjourney

melalui Midjourney

Midjourney populer saat Anda menginginkan visual yang mencolok dan bergaya, dan bersedia melakukan beberapa iterasi untuk mendapatkan tampilan yang tepat. Tim pemasaran sering menggunakannya untuk seni konsep yang berani, papan suasana kampanye, dan visual utama di mana gaya seni sama pentingnya dengan akurasi literal.

Sistem rencana Midjourney didasarkan pada waktu GPU dan mode generasi, sehingga Anda dapat memilih antara generasi yang lebih cepat atau pekerjaan yang diantrekan dengan kecepatan lebih lambat tergantung pada tenggat waktu Anda.

Midjourney juga menyediakan kontrol privasi melalui Stealth Mode pada tingkatan yang lebih tinggi, yang penting jika Anda sedang mengerjakan kampanye pra-peluncuran atau visual klien yang tidak ingin ditampilkan secara publik.

Fitur terbaik Midjourney

Buat gambar bergaya dengan konsistensi estetika yang kuat di seluruh variasi

Tawarkan kecepatan generasi yang beragam, termasuk mode Cepat dan Santai

Dukung privasi tingkat tinggi melalui Mode Stealth

Aktifkan eksperimen skala besar melalui mode Relax tanpa batas pada paket berbayar

Sesuaikan penggunaan dengan tingkatan langganan yang dapat diprediksi berdasarkan kebutuhan output Anda

Batasan Midjourney

Membutuhkan langganan berjenjang untuk sebagian besar kasus penggunaan pemasaran yang serius

Membuat rendering teks yang tepat dan kontrol tata letak yang ketat menjadi tidak konsisten, sehingga pekerjaan desain akhir masih memerlukan alat tata letak.

Membatasi fitur privasi ke tingkatan Pro dan Mega melalui Mode Stealth

Harga Midjourney

Paket Dasar: $10 per bulan

Paket Standar: $30 per bulan

Paket Pro: $60 per bulan

Paket Mega: $120 per bulan

Mengintegrasikan Gambar yang Dihasilkan AI ke dalam Alur Kerja Pemasaran

Ketika tim Anda memiliki kumpulan prompt teks-ke-gambar yang kuat dan folder penuh dengan gambar yang dihasilkan, tugas selanjutnya adalah mengarahkan aset-aset tersebut melalui jalur yang jelas dari ide hingga publikasi.

Seringkali, pekerjaan tersebut tersebar di berbagai alat AI yang tidak terintegrasi, sehingga tugas-tugas menjadi terpisah-pisah dan sulit dikelola.

Penyebaran konteks semakin memperburuk situasi ketika Anda harus mencari informasi di berbagai sistem hanya untuk menjawab pertanyaan sederhana seperti apa yang berubah atau di mana file tersebut berada.

ClickUp menggabungkan semua fitur ke dalam satu ruang kerja AI terintegrasi. Berikut adalah alur kerja sederhana dari awal hingga akhir yang menggunakan fitur-fitur ClickUp secara berurutan agar pekerjaan tetap terlihat dan mudah disetujui.

Mulailah dengan ruang kerja yang dinamis di ClickUp Docs

Bangun perpustakaan prompt Anda dengan bahasa yang mudah dipahami menggunakan ClickUp Docs

Berikan visual dan kata-kata Anda tempat tunggal yang ramah untuk disimpan dengan ClickUp Docs. Buat satu dokumen di ClickUp bernama “Perpustakaan Prompt dan Visual Merek.”

Di dalamnya, simpan prompt yang benar-benar efektif, catatan singkat tentang mengapa prompt tersebut berhasil, dan panduan merek yang mudah dibaca. Ketika seseorang meminta gambar utama, mereka dapat menemukan contoh, prompt gambar yang siap digunakan, dan dua baris tentang suasana dan warna. Ketika merek Anda berubah, edit dokumen ini terlebih dahulu agar seluruh tim tetap sinkron dengan versi terbaru.

Berikut beberapa tips berguna untuk membantu mengatur semuanya di ClickUp Docs Anda:

Blok prompt dikelompokkan berdasarkan kasus penggunaan, seperti grafis media sosial, header email, dan iklan berbayar

Bagian singkat tentang "token merek" yang mencakup gaya seni, skema warna, kondisi pencahayaan, dan daftar negatif kecil

👀 Fakta Menarik: IKEA secara diam-diam menjadi pelopor dalam penggunaan foto "palsu" yang terasa nyata. Sejak tahun 2014, sekitar 75% gambar katalognya adalah render komputer yang dihasilkan, dibuat untuk mengontrol pencahayaan, warna, dan tata letak secara massal. Ini adalah contoh awal penggantian sesi foto dengan gambar sintetis tanpa kehilangan kepercayaan.

Tanyakan di ClickUp Chat, simpan sebagai Tugas ClickUp

Kumpulkan umpan balik di satu tempat dan ubah pesan terbaik menjadi tugas menggunakan ClickUp Chat

Sebagian besar permintaan dimulai sebagai kalimat. Pertahankan semangat itu. Buat saluran obrolan ClickUp bernama “Permintaan dan Umpan Balik Grafis.”

Ketika seseorang menulis, “Kami membutuhkan header LinkedIn besok, dengan nada yang tepat, produk di sebelah kanan,” ubah pesan tersebut menjadi tugas menggunakan ClickUp Tasks di jendela yang sama. Di deskripsi tugas, tempelkan prompt yang tepat dari ClickUp Docs dan tambahkan ukuran, tanggal jatuh tempo, serta reviewer. Anda beralih dari pembicaraan ke tindakan dalam satu langkah, dan tidak ada yang hilang di thread terpisah.

📌 Contoh: Seorang pemasar produk mengirim pesan dengan tujuan dan nada yang diinginkan. Anda mengubahnya menjadi tugas ClickUp berjudul “Header LinkedIn untuk studi kasus,” menugaskan tugas tersebut, menambahkan teks ke prompt gambar, dan melampirkan dua gambar yang dihasilkan sebelumnya yang sesuai dengan gaya yang diinginkan. Pencipta kini memiliki konteks, referensi, dan kepemilikan tanpa perlu pertemuan.

Biarkan ClickUp Automations mengarahkan pekerjaan, bukan memaksa orang

Pindahkan tugas ke daftar yang tepat secara otomatis dengan ClickUp Automations

Proses yang baik terasa alami dan mudah diikuti. Atur beberapa otomatisasi ClickUp yang memajukan pekerjaan tanpa perlu pemberitahuan terus-menerus. Saat status berubah menjadi “Siap untuk direview,” posting di ClickUp Chat dengan menandai pemimpin kreatif dan pindahkan tugas ClickUp ke daftar Review.

Jika tugas harus diselesaikan dalam 24 jam dan masih dalam proses, ingatkan penugas dan pemilik proyek. Buat pengingat triwulanan untuk memperbarui dokumen ClickUp “Prompt Library and Brand Visuals”, sehingga prompt teks ke gambar untuk tim pemasaran tetap up-to-date.

💡 Tips Pro: Gunakan ClickUp Agents untuk mempercepat permintaan gambar (tanpa perlu mengejar persetujuan). Kolaborasi kreatif yang terintegrasi dengan alur kerja, didukung oleh ClickUp Agents* Setelah tim Anda mulai menggunakan prompt teks ke gambar secara besar-besaran, hambatan utama jarang terletak pada proses generasi gambar. Masalahnya ada pada tindak lanjut: “Di mana versi terbaru?” atau “Prompt mana yang sudah disetujui?” ClickUp AI Agents dapat menangani koordinasi tersebut dalam konteks, sehingga alur kerja Anda tetap terkelola dengan baik. Begini cara Anda dapat menggunakannya untuk gambar yang dihasilkan AI: Atur Agen Live Answers untuk pertanyaan "di mana letaknya?": Arahkan Agen ClickUp ke Space/List tempat tugas kreatif berada (dan Dokumen tempat perpustakaan prompt dan token merek Anda berada). Ketika seseorang bertanya, "Prompt mana yang kita gunakan untuk hero halaman arahan?" atau "Skema warna apa yang disetujui untuk posting media sosial?", Agen AI dapat merespons dengan konteks yang tepat.

Gunakan Agen Kecerdasan Langsung untuk visibilitas status: Konfigurasikan agar membagikan pembaruan mingguan yang menyoroti apa yang telah disetujui, apa yang sedang direview, dan apa yang terjebak dalam revisi, terutama saat beberapa kreator menghasilkan gambar untuk saluran yang berbeda.

Bangun agen ringan tanpa coding: Anggap ini seperti penulisan prompt untuk operasional: tentukan apa yang ingin Anda lakukan dengan Agen, pilih konteks (dokumen spesifik, daftar, atau aplikasi terhubung), lalu pilih tindakan yang dapat dilakukannya, seperti merangkum pembaruan atau menyarankan langkah selanjutnya

Buat, tinjau, dan setujui di satu tempat

Papan alur kerja kreatif yang efisien di ClickUp Tasks

Pencipta menjalankan prompt teks ke gambar di generator gambar AI Anda, mengunggah tiga gambar yang dihasilkan ke tugas ClickUp yang sama, dan menambahkan catatan satu baris di bawah masing-masing. Peninjau dapat meninggalkan komentar langsung di sana.

Jika diperlukan perubahan, atur Status menjadi “Perlu revisi,” tetap lampirkan set pertama, dan tambahkan file yang diperbarui di bawah “Putaran 2.” Ketika sudah benar, ubah menjadi “Disetujui.”

Otomatisasi akhir dapat membagikan ringkasan singkat di ClickUp Chat bersama tautan ke tugas dan aset yang sudah selesai. Dari sini, pemilik saluran dapat mengambil gambar untuk posting media sosial, iklan, atau email, dan Anda tidak perlu mengejar siapa pun untuk file.

Beberapa hal berguna yang perlu diingat:

Tambahkan "Catatan penggunaan" pada tugas, seperti "aman untuk latar belakang gelap, biarkan sepertiga kanan kosong"

Simpan prompt gambar yang berhasil kembali ke ClickUp Doc bersama dengan pelajaran berharga yang dipetik

Pastikan panduan tetap relevan di tempat orang benar-benar melihatnya

Merek Anda bukan sekadar file PDF dalam folder. Merek Anda ada di dokumen ClickUp yang Anda buka pada langkah pertama. Saat Anda ingin menggunakan palet warna baru atau gaya seni yang lebih lembut, ubah terlebih dahulu teks di dokumen tersebut, lalu gunakan ClickUp Automations untuk memberi tahu tim “Desain”, “Media Sosial”, dan “Lifecycle” melalui ClickUp Chat.

Prompt gambar berikutnya yang disalin oleh seseorang akan membawa pembaruan. Seiring waktu, ini menjaga konsistensi gambar yang dihasilkan AI tanpa pengingat harian atau persetujuan yang panjang.

Praktik Terbaik untuk Tim Pemasaran yang Menggunakan AI Text-to-Image

AI dapat mempercepat proses, tetapi berfungsi terbaik ketika prompt teks-ke-gambar Anda berada dalam batasan yang jelas yang melindungi kepercayaan, akses, dan kejelasan merek.

Dengan semangat tersebut, berikut adalah daftar singkat yang dapat Anda simpan:

Jelaskan secara terbuka penggunaan AI dalam iklan dan klaim , dan simpan bukti untuk apa yang Anda katakan, sesuai dengan pedoman FTC tentang kejujuran dalam iklan dan panduan AI.

Tulis teks alternatif untuk setiap gambar, hindari memasukkan teks ke dalam gambar jika memungkinkan, dan tambahkan versi teks singkat untuk grafik agar semua orang memahami pesan

Jaga konsistensi merek dalam prompt dengan gaya seni yang konsisten, warna, dan suasana, karena konsistensi merek berkorelasi dengan pertumbuhan yang lebih kuat.

Catat asal-usul setiap aset menggunakan Content Credentials atau catatan sederhana tentang model, versi, dan pengaturan, sehingga Anda dapat memverifikasi cara gambar dibuat

Ikuti panduan saluran dan uji beberapa variasi prompt-driven untuk setiap penempatan, menggunakan panduan platform seperti spesifikasi kreatif LinkedIn.

Teks ke Gambar, ClickUp ke Kesuksesan

Anda telah mengubah ide menjadi gambar dengan teliti. Kami telah membahas cara membentuk gaya seni, pencahayaan, suasana, dan struktur prompt agar visual Anda terasa terencana—bukan acak.

Tapi inilah bagian yang benar-benar dirasakan oleh tim: ClickUp menyatukan semuanya di satu tempat, sehingga penulisan prompt, pembangkitan gambar, tinjauan, dan persetujuan tidak lagi tersebar di berbagai alat.

ClickUp Brain dan ClickUp BrainGPT memberikan pemasar cara yang lebih cepat untuk bekerja dengan visual sejak awal. Ucapkan ide kasar dengan Talk to Text, ubah menjadi prompt yang rapi dengan ClickUp BrainGPT, dan generate gambar pendukung—moodboard, header, thumbnail, diagram—langsung di dalam ruang kerja Anda. Tanpa rutinitas copy-paste. Tanpa berpindah antar aplikasi. Tanpa versi yang hilang.

ClickUp Docs menyimpan perpustakaan prompt yang terus diperbarui, ClickUp Chat menangkap permintaan, ClickUp Tasks mengelola pekerjaan, dan ClickUp Automations memicu ulasan tanpa gangguan. Dan saat Anda siap untuk membuat atau menyempurnakan gambar, ClickUp Brain tetap terhubung dengan konteks proyek Anda sehingga hasilnya sesuai dengan apa yang sebenarnya Anda bangun.

Alat lain dapat membuat gambar. ClickUp membantu tim Anda membuatnya tepat waktu, sesuai merek, dan selaras satu sama lain.

Jika Anda siap untuk membuat Perpustakaan Prompt Anda sendiri—dan menghasilkan visual yang konsisten dan siap AI—daftarkan diri Anda di ClickUp sekarang.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Ini adalah instruksi singkat dan jelas yang Anda berikan kepada generator gambar AI untuk mengubah kata-kata menjadi visual. Dalam pemasaran, prompt yang baik mencakup subjek, gaya seni, pencahayaan, warna, suasana, dan catatan "hindari", sehingga gambar yang dihasilkan sesuai dengan merek dan tujuan Anda.

Ya, jika prompt teks-ke-gambar Anda menggunakan gaya gambar, skema warna, latar belakang, dan suasana yang sama di seluruh aset. Simpan prompt yang berhasil di perpustakaan bersama, dan gambar yang dihasilkan akan terasa seperti satu keluarga, mulai dari posting media sosial hingga iklan.

Pilih alat yang sesuai dengan kebutuhan Anda, bukan hanya karena hype. Jika Anda menginginkan gambar fotorealistik, pilih model yang dikenal memiliki keunggulan tersebut; jika Anda menyukai seni lukis digital atau gaya art deco, pilih yang mampu menangani karya bergaya dengan baik. Uji beberapa model, simpan set prompt kecil, dan nilai berdasarkan gambar berkualitas tinggi yang benar-benar dapat Anda hasilkan.

Simpan semua pekerjaan di satu tempat. Simpan prompt, versi, komentar, dan persetujuan di tugas ClickUp, sehingga reviewer dapat memberikan umpan balik dan menyetujui tanpa perlu mencari-cari file.

Ya. Simpan perpustakaan prompt yang terus diperbarui di ClickUp Docs, diskusikan permintaan di ClickUp Chat, ubah pesan menjadi tugas ClickUp, dan biarkan ClickUp Automations mengingatkan tinjauan dan serah terima. Hal ini menjadikan prompt teks ke gambar sebagai bagian dari proses end-to-end yang konsisten dan dapat diandalkan.