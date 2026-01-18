Pukul 10 pagi tepat, semua anggota tim berhenti sejenak untuk bergabung dalam panggilan Zoom. Keputusan diambil dan daftar tindakan dibuat. Dua puluh menit kemudian, Anda secara manual menyalin catatan ke papan tugas dan alat manajemen proyek agar tidak ada yang terlewat.

Itulah rapat harian Zoom untuk Anda.

Meskipun Zoom cocok untuk diskusi langsung, dalam rapat harian, ada kesenjangan antara membicarakan pekerjaan dan melacaknya di tempat eksekusi sebenarnya terjadi.

ClickUp SyncUps, di sisi lain, lebih dekat dengan pekerjaan.

Mulai SyncUp dari ClickUp Chat, catat diskusi, dan pastikan tindak lanjut terhubung dengan pemilik, tenggat waktu, dan tugas, tanpa perlu membangun kembali konteks di alat lain.

Perubahan ini sangat penting saat ini, karena tim modern beroperasi di berbagai zona waktu, melindungi jam kerja yang fokus, dan membutuhkan akuntabilitas untuk beroperasi dalam sistem eksekusi mereka.

Dan tidak, Anda tidak perlu mengadakan pertemuan harian berulang lagi untuk ini.

Di bawah ini, kami menunjukkan cara mengganti rapat harian di Zoom dengan ClickUp SyncUp.

Mengapa Rapat Harian Zoom Mulai Kehilangan Keunggulannya

Inilah alasan mengapa rapat standup Zoom selama 15 menit mulai kehilangan keefektifannya:

Pemisahan dari pekerjaan sebenarnya

Rapat harian membuat Anda menjauh dari pekerjaan untuk membahas pekerjaan. Tim Anda menghabiskan hari di alat manajemen proyek dan papan tugas tempat kemajuan sebenarnya terjadi. Kemudian mereka berhenti sejenak untuk menjelaskan secara verbal apa yang sudah terlihat di sistem tersebut.

Pembaruan yang dibagikan dalam pertemuan Zoom tidak sinkron dengan status tugas Anda. Penghalang yang disebutkan tidak terhubung kembali ke ketergantungan tugas sebenarnya dan batas waktu. Pada dasarnya, Anda mendapatkan sistem pembaruan paralel yang memerlukan pekerjaan manual untuk dipertahankan.

📮ClickUp Insight: 27% responden survei kami percaya bahwa pembaruan mingguan dapat digantikan dengan alternatif asinkron, sementara 25% mengatakan hal yang sama untuk rapat harian. Jika pergeseran ini memaksa tim untuk menggunakan lebih banyak alat, hal itu dapat menyebabkan informasi yang tersebar dan beban tambahan. ClickUp merevolusi kerja tim dengan memusatkan diskusi melalui thread komentar, memungkinkan pembaruan tercatat dengan cepat melalui ClickUp Clips, dan fitur lainnya—semua dalam satu platform. 💫 Hasil Nyata: Tim seperti Trinetrix telah mengurangi pertemuan yang tidak perlu hingga 50% dengan ClickUp!

Kurangnya pertanggungjawaban

Komitmen yang diucapkan selama rapat standup harian bukanlah cara paling efisien untuk mendokumentasikan informasi kritis dan keputusan penting, atau untuk memastikan orang-orang mematuhinya. Pertanyaan dan tindakan yang dibahas dalam rapat standup sulit untuk diingat secara konsisten.

👀 Tahukah Anda? Menurut Microsoft’s Work Trend Index, rapat yang tidak efisien adalah pengganggu produktivitas nomor satu. Survei tersebut juga menemukan bahwa 57% orang kesulitan mengikuti jika terlambat bergabung, 55% mengatakan langkah selanjutnya tidak jelas, dan 56% mengatakan sulit untuk merangkum apa yang terjadi. ClickUp SyncUps mengurangi kesenjangan tersebut dengan merekam panggilan dan menghasilkan transkrip serta ringkasan dari Clips Hub.

Jika Anda sedang mengevaluasi agen AI untuk rapat, tonton video ini untuk membuat keputusan yang terinformasi:

Beban peralihan konteks

Otak Anda bekerja lebih keras saat menggunakan video. Apa yang mungkin terlihat seperti rapat harian yang ramah dan informal bagi Anda, bisa menjadi beban mental bagi beberapa anggota tim. Bagi anggota tim tersebut, rapat harian menjadi penghalang itu sendiri.

Selain itu, rapat standup dapat menimbulkan beban kognitif, sehingga sulit untuk kembali fokus pada pekerjaan mendalam. Setelah panggilan, mungkin dibutuhkan waktu antara 45 menit hingga beberapa jam untuk kembali mengarahkan energi produktif Anda.

👀 Tahukah Anda? Sindrom Pemulihan Rapat adalah waktu dan energi mental yang dibutuhkan otak Anda untuk pulih setelah rapat sebelum dapat kembali bekerja secara produktif. Penelitian tentang rapat menunjukkan bahwa beralih kembali ke tugas dapat memakan waktu hingga 45 menit dalam beberapa kasus.

Mengikuti jadwal yang kaku

Jika tim Anda tersebar secara geografis, panggilan awal hari bagi beberapa anggota tim adalah waktu penutupan bagi yang lain.

Apakah masuk akal untuk menjawab ‘Apa yang akan saya lakukan hari ini?’ saat Anda akan menyelesaikan pekerjaan?

Jika tim Anda bekerja di zona waktu yang berbeda atau jadwal yang berjenjang, pola pembaruan asinkron biasanya lebih realistis daripada panggilan langsung yang terjadwal.

Memaksa semua orang untuk bergabung dalam panggilan sambil mengabaikan ritme produktivitas alami mereka menciptakan kesan palsu tentang keselarasan, dan tidak ketinggalan, kelelahan Zoom.

👀 Tahukah Anda? Pertemuan Zoom yang tampaknya tidak berbahaya dapat menyebabkan lima jenis kelelahan pertemuan yang berbeda: umum, visual, sosial, motivasi, dan emosional. Skala Kelelahan dan Kelelahan Zoom (ZEF Scale), yang dikembangkan oleh peneliti Stanford, secara ilmiah mengukur fenomena ini.

Rapat harian yang panjang dan tidak efisien

Rapat standup dirancang untuk berlangsung selama 15 menit. Namun, ketika seorang anggota tim mengangkat masalah atau hambatan (yang terjadi hampir setiap hari), rapat standup singkat dapat berubah menjadi sesi pemecahan masalah selama 45 menit.

Seluruh tim Anda harus mengikuti percakapan yang sebenarnya hanya membutuhkan 2-3 orang. Menit-menit tambahan dari rapat harian ini menumpuk menjadi jam-jam waktu yang terbuang sia-sia selama berminggu-minggu.

📮 ClickUp Insight: ClickUp menemukan bahwa 47% pertemuan berlangsung selama satu jam atau lebih. Tapi apakah semua waktu itu benar-benar diperlukan? Alasan keraguan kami? Hanya 12% responden kami menilai pertemuan mereka sebagai sangat efektif. Melacak metrik seperti jumlah tindakan yang dihasilkan, tingkat tindak lanjut, dan hasil dapat mengungkapkan apakah rapat yang lebih lama benar-benar memberikan nilai. Alat manajemen rapat ClickUp dapat membantu di sini! Gunakan ClickUp AI untuk merangkum rapat yang direkam dan mengubah catatan tersebut menjadi dokumen. Bagikan dokumen tersebut dengan orang lain atau hubungkan dengan tugas yang dapat dilacak—semua dalam satu ruang kerja terpadu. Lihat rapat mana yang benar-benar menghasilkan hasil dan mana yang hanya menghabiskan waktu tim Anda!

Penurunan tingkat keterlibatan

Rapat harian dirancang untuk mengoordinasikan pekerjaan dan meningkatkan kolaborasi. Namun, 55% pekerja mengaku memeriksa email selama rapat harian. Mereka juga tidak bisa disalahkan.

Rapat standup kehilangan efektivitasnya ketika hambatan dan masalah yang sama terus muncul setiap hari tanpa solusi yang jelas. Infografis dari Zippia menunjukkan bahwa rapat jarang 100% produktif (atau bahkan setengahnya).

Apakah ini berarti Anda harus menghentikan rapat harian sepenuhnya? Tidak benar-benar. Namun, ada cara untuk membuatnya lebih produktif.

Bagaimana caranya? Mari kita tunjukkan di bawah ini.

Apa itu ClickUp SyncUp dan Bagaimana Cara Kerjanya untuk Tim?

Bekerja sama dengan tim Anda secara instan menggunakan ClickUp SyncUp

ClickUp SyncUp adalah alat pertemuan dan kolaborasi yang didukung AI yang memungkinkan Anda memulai panggilan audio dan video secara instan langsung dari ruang kerja ClickUp Anda.

Anda dapat memulai SyncUp dari saluran obrolan ClickUp atau pesan langsung (DM), termasuk melalui perintah /SyncUp.

🚀 Keunggulan ClickUp: Dengan fitur Talk-to-Text, anggota tim dapat berbicara tentang kemajuan, hambatan, atau langkah selanjutnya. ClickUp BrainGPT mengubah ucapan menjadi teks yang dapat digunakan di seluruh alur kerja Anda, yang mengurangi kesulitan dalam menulis pembaruan. ClickUp BrainGPT mengklaim dapat bekerja lebih cepat daripada mengetik dan menghemat waktu setiap minggu. Jika Anda menggunakan angka-angka ini, gunakan frasa "rata-rata" dan tautkan ke halaman produk ClickUp. Gunakan fitur Talk to Text untuk mengetikkan pembaruan rapat harian ClickUp BrainGPT mengklaim dapat bekerja lebih cepat daripada mengetik dan menghemat waktu setiap minggu. Jika Anda menggunakan angka-angka ini, gunakan frasa "rata-rata" dan tautkan ke halaman produk ClickUp.

Bagaimana ClickUp SyncUp Menggantikan Rapat Harian

Bagi tim yang ingin menghindari rapat Zoom harian dan rapat harian, SyncUp menawarkan solusi yang tepat.

Inilah mengapa ClickUp SyncUp adalah alternatif terbaik untuk Zoom dalam hal rapat dan konferensi video 👇

1. Transkripsi dan ringkasan AI yang menyediakan ringkasan pertemuan.

Berbeda dengan rapat harian di Zoom, rekaman SyncUp menyimpan setiap catatan, video, dan keputusan penting yang dapat diakses jauh setelah panggilan berakhir. Semua tetap berada di ruang kerja yang sama tempat proyek-proyek Anda berada.

Anda dapat mengakses transkrip dan ringkasan dari SyncUp yang direkam melalui Clips Hub.

Kemudian, ada ClickUp Brain, yang juga dapat berfungsi sebagai ringkasan transkrip AI dan memberikan jawaban dengan konteks ruang kerja.

Gunakan ClickUp Brain untuk mendapatkan ringkasan instan dari transkrip rapat.

Anggota tim yang tidak dapat menghadiri rapat dapat mendapatkan ringkasan singkat tanpa harus menonton rekaman lengkap.

⭐ Bonus: Dengan ClickUp Enterprise Search, Anda dapat mengakses informasi dalam hitungan detik menggunakan perintah bahasa alami. Misalnya, jika Anda telah absen selama seminggu, Anda dapat meminta asisten AI untuk mendapatkan detail pertemuan dan tindakan yang perlu dilakukan dari SyncUp minggu lalu. Dapatkan ringkasan rapat yang sesuai konteks dari tugas, dokumen, obrolan, dan aplikasi terhubung Anda

2. Akuntabilitas dan transparansi bawaan

Anda dapat memulai SyncUp dari DM atau Channel mana pun di ClickUp Chat, sehingga rapat, diskusi, proyek, dan tugas dapat dikelola dalam satu tempat.

Bagikan pembaruan tim secara luas dengan memposting di pesan obrolan Pengumuman, Diskusi, atau Ide di dalam ClickUp Chat

Semua orang yang mengikuti saluran tersebut memiliki konteks lengkap. Tidak ada waktu terbuang untuk mencari informasi di berbagai alat.

Di dalam Chat, Anda dapat:

Organisir diskusi berdasarkan topik atau proyek dengan percakapan berurutan dan jadikan umpan balik serta tugas tindak lanjut mudah dilacak.

Tag anggota tim dengan @mention pada setiap tugas baru untuk memberitahu mereka.

Berkomunikasi secara pribadi menggunakan Direct Message (untuk sinkronisasi satu lawan satu) atau buat saluran khusus untuk diskusi proyek.

Saat membahas pembaruan asinkron, Anda dapat merekam ClickUp Clip. Ini sangat berguna untuk mempresentasikan ide, berbagi umpan balik, dan melakukan pengecekan asinkron.

Rekam layar Anda atau bagikan klip suara secara instan dengan ClickUp Clips

Siapa pun dapat memberikan komentar pada video, menambahkan catatan berwaktu, dan melanjutkan percakapan secara asinkron. Anda bahkan dapat membagikan klip tersebut di Docs, Chat, atau Comments.

Rekan kerja Anda dapat menonton umpan balik tersebut sesuai waktu mereka sendiri.

Tonton video ini untuk mengetahui cara menambahkan komentar berstempel waktu ke rekaman SyncUp:

Anda lihat, SyncUps mengatasi masalah utama dalam rapat harian Zoom: pembaruan lisan mudah dilupakan dan sulit dihubungkan dengan pekerjaan yang dapat dilacak. SyncUps menjaga percakapan tetap terfokus pada tugas dan memastikan tindak lanjut.

3. Fleksibel untuk tim hybrid dan global

Rapat harian mengasumsikan semua orang dapat hadir pada waktu yang sama. Namun, hal ini tidak efektif untuk tim hybrid dan global yang tersebar di berbagai zona waktu dan jadwal kerja.

ClickUp SyncUp menghilangkan batasan tersebut. Beberapa anggota tim dapat bergabung secara langsung saat diperlukan. Yang lain dapat berkontribusi secara asinkron melalui pembaruan yang direkam, catatan suara, atau Clips.

Semua orang tetap dapat berpartisipasi tanpa perlu online pada waktu yang sama. `

Selain itu, anggota tim dapat melihat rekaman, transkrip, atau ringkasan untuk mendapatkan konteks.

Lihat ringkasan AI dari rapat harian untuk mengetahui poin-poin tindakan utama

Pembaruan, keputusan, dan hambatan tetap dapat diakses di dalam tugas, Dokumen, dan Obrolan—siap saat setiap anggota tim memulai hari mereka.

Langkah-langkah untuk Beralih dari Rapat Harian Zoom ke ClickUp SyncUp

Pertama-tama, Anda perlu menggunakan ClickUp untuk memanfaatkan keunggulan ClickUp SyncUp.

ClickUp, ruang kerja AI terintegrasi pertama di dunia, menggabungkan semua pekerjaan, aplikasi, data, dan alur kerja Anda.

Berikut cara beralih dari rapat harian Zoom ke ClickUp SyncUp.

1. Audit praktik rapat harian saat ini dan masalah yang dihadapi

Lakukan survei terhadap tim Anda dan tinjau rapat harian Anda berdasarkan parameter berikut:

Aspek audit Apa yang perlu diperiksa Waktu Durasi rata-rata rapat harian, waktu persiapan untuk mengumpulkan pembaruan, dan apakah slot waktu tersebut cocok untuk zona waktu yang berbeda Engagement Tren kehadiran, siapa yang berpartisipasi versus yang pasif, dan apakah multitasking umum terjadi Hasil yang dapat ditindaklanjuti Hambatan berulang, tingkat pelaksanaan tindakan, dan apakah komitmen menjadi tugas Kualitas diskusi Apakah formatnya tetap dalam "status" atau bergeser ke pemecahan masalah yang hanya membutuhkan sebagian kecil orang Pergantian konteks Apakah formatnya tetap dalam "status" atau bergeser ke pemecahan masalah yang hanya membutuhkan sebagian kecil orang

Pada akhir audit ini, Anda harus memiliki jawaban yang konkret untuk 4 parameter berikut:

Apakah rapat harian rutin diperlukan, atau apakah tim Anda akan lebih diuntungkan dengan rapat tematik beberapa kali seminggu?

Apakah rapat standup sinkron yang dijadwalkan secara langsung memberikan nilai yang tidak dapat diberikan oleh rapat status asinkron?

Aspek spesifik apa—pemecahan masalah, penyelesaian hambatan, penyelarasan kemajuan, pengambilan keputusan—yang sebenarnya memerlukan percakapan real-time?

Apakah rapat harian membantu koordinasi, ataukah sudah menjadi ritual yang diikuti tim Anda tanpa dipertanyakan?

2. Tentukan protokol rapat harian baru

Setelah Anda memahami apa yang perlu dilakukan dalam rapat harian, tentukan protokol yang mendukungnya.

Beberapa tim mempertahankan struktur rapat harian tradisional tetapi memindahkannya ke mode asinkron.

Tim lain mengadopsi model komunikasi tempat kerja hybrid: pembaruan asinkron secara default, dan SyncUp langsung hanya saat diperlukan diskusi atau pengambilan keputusan.

Di sinilah ClickUp Chat dan SyncUp bersinergi. Chat menjadi ruang untuk kolaborasi berkelanjutan dan tindak lanjut, sementara SyncUps menangani pemeriksaan rutin yang terstruktur, rekaman, ringkasan, dan tindakan yang harus dilakukan—tanpa memaksa semua orang untuk mengikuti rapat Zoom harian.

⭐ Bonus: Tetapkan aturan komunikasi rapat harian untuk tim. Bisa sesederhana 👇 Gunakan pembaruan asinkron saat: Berbagi kemajuan atau status

Mengidentifikasi hambatan yang tidak mendesak

Memberikan pembaruan rutin Gunakan SyncUps saat: Masalah yang menghalangi perlu diselesaikan segera.

Sebuah keputusan memerlukan diskusi real-time.

Banyak pemangku kepentingan memerlukan keselarasan. Gunakan Clips saat: Kontekstual penting, tetapi waktu tidak.

Anda perlu menjelaskan sesuatu secara visual atau verbal.

Keikutsertaan secara langsung tidak mungkin dilakukan. Gunakan SyncUp bertema untuk: Sesi pemecahan masalah yang terfokus

Rencana mingguan

Retrospeksi

3. Atur SyncUp pertama Anda

Anda dapat memulai SyncUp langsung dari:

Sebuah Kanal

Sebuah DM

Di mana saja dengan ClickUp Chat yang diaktifkan

Klik ikon SyncUp (ikon kamera atau video) di bilah alat atau header untuk memulai panggilan Anda

Untuk merekam sesi Anda, klik ikon rekam.

Rekam SyncUp Anda

Anda dapat menambahkan peserta dengan membagikan tautan SyncUp atau mengundang mereka.

4. Latih anggota tim dalam menggunakan ClickUp SyncUp

Pastikan tim Anda tahu cara menggunakan SyncUps:

Pastikan tim Anda telah mengatur notifikasi dengan benar agar mereka tidak ketinggalan panggilan saat koordinasi diperlukan.

💡 Tips Pro: Gunakan Super Agents, rekan kerja AI-powered dari ClickUp. Mereka dirancang untuk menghemat waktu, meningkatkan produktivitas, dan beradaptasi dengan Workspace Anda dengan kecerdasan dan interaksi yang mirip manusia. Super Agents unggul dalam mengelola alur kerja seperti ini: Creative briefs: Menyusun creative briefs berdasarkan konteks tugas atau Chat, termasuk perbaikan yang dapat diterapkan untuk menstandarkan proses penerimaan dan mempercepat persetujuan.

Ringkasan fitur: Mengubah permintaan fitur menjadi ringkasan terstruktur, memungkinkan tim Agile untuk menyelaraskan ruang lingkup, memperkirakan waktu secara efisien, dan mengurangi pekerjaan ulang.

Email tindak lanjut: Mengubah catatan rapat AI Notetaker menjadi email tindak lanjut yang ringkas dan siap dikirim ke klien, mencatat keputusan, penanggung jawab, dan tenggat waktu untuk langkah selanjutnya yang jelas.

Beralih antara panggilan Zoom dan ClickUp SyncUp

Anda mungkin belum siap untuk meninggalkan Zoom sepenuhnya. Jika tim Anda masih mengandalkan Zoom untuk panggilan eksternal atau webinar besar, integrasi ClickUp dengan Zoom dapat membantu mengurangi pergantian konteks.

Luncurkan panggilan Zoom dari ruang kerja ClickUp Anda dengan integrasi ClickUp Zoom.

Anda juga dapat merekam panggilan audio dan video Zoom. Namun, Anda memerlukan akun Zoom Professional berbayar untuk mendapatkan transkrip yang diposting kembali ke ClickUp setelah setiap panggilan.

Untuk rapat harian internal, SyncUp seringkali lebih praktis. Rekam SyncUp Anda, akses transkripnya di Clips Hub, dan gunakan ClickUp AI untuk merangkum rapat.

Pindahkan ringkasan ke dokumen dengan satu klik, lalu ubah teks dokumen menjadi tugas agar item tindakan tidak terlewatkan.

🧠 Fakta Menarik: Rekor Dunia Guinness untuk pertemuan Zoom terbesar sepanjang sejarah ditetapkan pada Juli 2024, dengan lebih dari 20.000 peserta bergabung dalam satu panggilan untuk acara online.

Keuntungan Menggunakan ClickUp SyncUp Dibandingkan Zoom

Butuh ringkasan singkat mengapa SyncUps lebih baik daripada pertemuan Zoom untuk rapat harian? 👇

Akuntabilitas bawaan dengan pembuatan tugas: Gunakan ClickUp Brain atau aplikasi BrainGPT untuk mengubah poin pembahasan menjadi tugas yang ditugaskan dengan batas waktu, mengubah setiap komitmen menjadi item pekerjaan yang dapat dilacak.

Mengurangi biaya peralihan konteks: Mulai panggilan langsung dari ruang kerja tempat tugas dan proyek Anda berada, menghilangkan kerugian produktivitas akibat berpindah-pindah antara Zoom dan alat manajemen proyek Anda.

Riwayat pertemuan yang dapat dicari dan terhubung dengan pekerjaan: Rekaman disimpan di Clips Hub untuk akses cepat, dilengkapi dengan transkrip dan ringkasan untuk referensi cepat.

Tanpa beban penjadwalan : SyncUps memungkinkan Anda berkoordinasi secara instan untuk menyelesaikan masalah yang memerlukan penyelesaian cepat tanpa perlu beralih ke alat lain atau menjadwalkan pertemuan

Pemantauan kinerja: Pemantauan tugas ClickUp memberikan wawasan langsung tentang bagaimana tim Anda progres dalam memenuhi komitmen mereka.

Contoh: Tim Pemasaran Menggunakan ClickUp SyncUp Alih-alih Zoom

Untuk melihat bagaimana ini bekerja dalam praktiknya, mari kita lihat contoh nyata.

Tim pemasaran menjalankan kampanye Natal yang bergerak cepat dan mengganti rapat harian Zoom dengan ClickUp SyncUp.

Selama kampanye Natal, pekerjaan berjalan dengan cepat. Kalender konten, materi iklan, halaman arahan, dan alur email semuanya berjalan bersamaan.

Alih-alih mengumpulkan semua orang dalam rapat harian Zoom, setiap anggota tim membagikan pembaruan di dokumen atau tugas yang khusus. Saat diperlukan sinkronisasi, tim dapat langsung masuk ke SyncUp tanpa meninggalkan ClickUp dan meninjau pembaruan secara real-time.

Ulasan desain dan persetujuan salinan diposting langsung pada tugas yang relevan.

Lihat kemajuan kampanye dan hambatan yang dirangkum secara otomatis.

Saat pembaruan masuk, tim menggunakan ClickUp Brain untuk mengompilasinya menjadi wawasan yang jelas pada tingkat kampanye.

Manajer pemasaran tidak perlu menggulir pesan atau menghadiri panggilan untuk memahami apa yang sedang terjadi. Mereka dapat melihat ringkasan seperti “Kalender konten SEO selesai,” “Kreatif iklan Natal sedang direview,” atau “Teks email menunggu persetujuan akhir.”

Minta ClickUp Brain untuk menghasilkan pembaruan

Review seluruh kampanye di satu tempat

Manajer pemasaran meninjau kemajuan kampanye di satu tempat—ClickUp.

Semua pembaruan, keputusan, dan hambatan tercatat di ClickUp. Jika ada hal yang perlu diperhatikan, manajer dapat langsung masuk ke tugas tersebut atau memulai SyncUp hanya dengan pihak-pihak yang terkait.

Sisanya tim tetap bergerak tanpa pertemuan yang tidak perlu.

Segera ikuti perkembangan jika Anda melewatkan satu hari selama minggu peluncuran yang sibuk.

Jika manajer pemasaran Anda absen sehari atau terjebak dalam rapat berturut-turut, mereka tidak akan ketinggalan.

Minta ClickUp Brain untuk menampilkan pembaruan yang terlewat. Dalam hitungan detik, mereka akan mendapatkan ringkasan singkat tentang apa yang telah dikirimkan, apa yang terhalang, dan apa yang memerlukan keputusan. Semua ini tanpa perlu menonton rekaman atau mengejar orang untuk pembaruan.

Minta ClickUp Brain untuk memberikan pembaruan yang Anda lewatkan

Ubah Cara Anda Melakukan Rapat Harian dengan ClickUp SyncUp

Komunikasi seharusnya memfasilitasi koordinasi, bukan menimbulkan gangguan.

Jika tim Anda masih membahas halangan yang sama setiap hari atau mengulang pembaruan seperti tugas rutin, itu pertanda bahwa rapat harian Anda perlu diubah.

Dengan ClickUp SyncUp, Anda mendapatkan alat komunikasi yang beroperasi langsung di dalam ruang kerja Anda. Anda tidak perlu beralih alat, membangun konteks, atau khawatir tentang mengubah komitmen verbal menjadi tugas yang dapat dilacak. Ruang kerja terintegrasi ClickUp membuat koordinasi dan eksekusi menjadi alur yang terus menerus.

Ingin mengganti rapat harian Zoom dengan SyncUps? Coba ClickUp SyncUps sekarang juga.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

SyncUp terintegrasi langsung dalam ruang kerja ClickUp Anda, di mana tugas, dokumen, dan proyek Anda sudah ada. Di sini, Anda dapat memulai panggilan tanpa perlu beralih alat atau membangun kembali konteks. Loom, di sisi lain, menawarkan perekaman video satu arah yang terpisah dari pekerjaan Anda yang sebenarnya. Thread Slack merupakan bagian dari penawaran komunikasi Slack yang lebih luas.

SyncUps tersedia di semua paket setelah ClickUp Chat diaktifkan. Ketersediaan dan batasan mungkin berbeda-beda tergantung pada paket yang digunakan seiring waktu.

Rapat asinkron memungkinkan anggota tim dari zona waktu yang berbeda untuk berkontribusi tanpa memaksa semua orang mengikuti jadwal yang sama. Orang-orang dapat berbagi pembaruan selama jam kerja produktif mereka tanpa mengganggu pekerjaan mendalam, dan ada catatan tertulis tentang semua yang dibahas dalam panggilan.

ClickUp AI dapat menghasilkan transkrip dan ringkasan untuk SyncUp yang direkam dari Clips Hub, lalu membantu Anda mengidentifikasi keputusan kunci dan tindakan yang perlu diambil tanpa perlu menonton rekaman lengkapnya.

SyncUp terintegrasi langsung di dalam ruang kerja ClickUp Anda. Anda dapat memulai panggilan dari saluran mana pun atau pesan langsung (DM) dan menghubungkan tugas dan dokumen yang relevan sehingga diskusi berlangsung bersamaan dengan pekerjaan sebenarnya. Setiap SyncUp secara otomatis terhubung ke tugas yang dapat ditindaklanjuti, mengubah komitmen verbal menjadi tugas yang dapat dilacak.

Di banyak tim, ya. SyncUps dan pembaruan asinkron dapat mengurangi kebutuhan akan pertemuan berulang, terutama ketika pembaruan dan keputusan terkait dengan tugas dan terlihat di satu tempat. Gunakan SyncUps langsung saat diskusi real-time diperlukan.