Template Pelacak Suasana Hati Gratis untuk Meningkatkan Kesadaran Diri

Jika hari-hari Anda bervariasi dari "cerah dengan sentuhan espresso" hingga "berawan sebagian dengan pertemuan tak terduga," Anda hanyalah manusia biasa. Rollercoaster emosional harian ini正是 mengapa memiliki cara untuk melacak emosi Anda sangat penting.

Template pelacak suasana hati menyediakan cara visual untuk melacak suasana hati Anda, menambahkan catatan tentang pemicu, dan memberi kode warna pada pola yang sering terlewatkan dalam kesibukan kehidupan sehari-hari.

Template ini sangat cocok untuk individu yang ingin meningkatkan kesadaran diri, terapis yang memantau kemajuan, dan pelatih kesejahteraan yang mendorong kebiasaan emosional yang lebih sehat.

Dalam panduan ini, Anda akan menemukan templat pelacak suasana hati gratis untuk meningkatkan kesadaran diri dan mendukung kesehatan mental jangka panjang.

🧠 Tahukah Anda: Penelitian menunjukkan bahwa orang yang secara teratur mencatat perasaannya—seperti menjaga jurnal suasana hati—sering mengalami peningkatan yang signifikan dalam kesehatan mental mereka.

12 Template Pelacak Suasana Hati Terbaik dalam Sekilas

Apa Itu Template Pelacak Suasana Hati?

Template pelacak suasana hati adalah grafik atau halaman jurnal yang sudah jadi, yang membantu Anda mencatat suasana hati harian secara konsisten. Template ini mengstandarkan apa yang Anda catat, seperti tanggal, waktu, penilaian suasana hati, intensitas, dan catatan singkat, sehingga setiap entri dapat dibandingkan dengan entri sebelumnya.

Template ini dapat berupa halaman cetak, spreadsheet, tampilan aplikasi, atau jurnal bullet mood tracker yang menggunakan emoji atau kode warna.

Menggunakan template pelacak suasana hati menghilangkan pekerjaan pengaturan: Anda dapat langsung memilih skala (misalnya, 1–5 atau beberapa label suasana hati yang berbeda), menentukan warna Anda, dan hanya mengisi kotak-kotak tersebut setiap pagi atau malam.

Seiring waktu, proses harian ini akan membentuk jurnal suasana hati tunggal di mana Anda dapat melacak suasana hati, meninjau pola dalam tidur, rutinitas, atau peristiwa, dan membawa catatan yang jelas ke terapis atau dokter saat diperlukan.

👀 Fakta Menarik: Mengungkapkan perasaan dengan kata-kata (“Saya merasa cemas dan bingung”) telah terbukti dapat mengurangi aktivitas amigdala dan meningkatkan aktivitas prefrontal yang terkait dengan kontrol. Inilah salah satu alasan mengapa label sederhana dalam pelacak suasana hati dapat memberikan rasa stabilitas di saat itu.

Apa yang Membuat Template Pelacak Suasana Hati yang Baik?

Template pelacak suasana hati yang baik memudahkan pencatatan dan perbandingan antar hari. Template ini memberikan struktur yang jelas dan menampilkan tren tanpa analisis tambahan.

Hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam template pelacak mood:

Skala mood sederhana (angka, emoji, atau kata-kata) dengan opsi untuk mencatat beberapa mood jika diperlukan.

Ruangan tetap untuk tanggal dan waktu sehingga entri suasana hati harian Anda teratur sepanjang minggu.

Ruangan untuk mencatat intensitas dan catatan singkat tentang tidur, peristiwa, atau pemicu.

Legenda kode warna yang jelas yang dapat Anda atur sekali dan gunakan kembali, sehingga entri tetap konsisten.

Kalender, grafik, atau tabel yang dapat dilihat sekilas untuk membantu Anda mengenali pola dengan cepat.

Format yang sesuai dengan rutinitas Anda: bullet journal, PDF cetak, spreadsheet, atau pelacak suasana hati harian berbasis aplikasi.

Cukup ruang untuk menambahkan catatan, tetapi tidak terlalu banyak sehingga pencatatan harian terasa seperti tugas yang membosankan.

👀 Fakta Menarik: Suasana hati Anda lebih dapat diprediksi daripada yang Anda kira. Sebagian besar orang mengalami siklus ritme emosional yang berulang setiap 7–10 hari, dan pelacak suasana hati hanya membuat pola-pola ini lebih jelas.

12 Template Pelacak Suasana Hati Gratis Terbaik

Ketika pelacakan suasana hati dilakukan di aplikasi catatan acak, entri jurnal yang tersebar, atau post-it, sulit untuk mempertahankan kebiasaan atau mengekstrak wawasan berarti tentang apa yang memengaruhi kesejahteraan mental Anda.

Sebagai ruang kerja AI terintegrasi pertama di dunia, ClickUp menggabungkan semua aplikasi kerja, data, dan alur kerja. Meskipun umumnya digunakan untuk manajemen proyek, fleksibilitas ClickUp juga menjadikannya alat yang kuat untuk melacak kesejahteraan pribadi.

Catatan suasana hati, jurnal rasa syukur, pelacak kebiasaan, dan tujuan kesejahteraan Anda dapat disimpan dalam satu ruang kerja yang dapat disesuaikan. Selain itu, AI ClickUp membantu Anda mengidentifikasi pola dan mengatur pengingat untuk tetap konsisten.

Mari kita jelajahi beberapa template pelacak suasana hati bersama-sama:

1. Template Rencana Perawatan Diri ClickUp

Dapatkan template gratis Lacak dan atur rutinitas pikiran, tubuh, dan jiwa dengan mudah menggunakan Template Rencana Perawatan Diri ClickUp.

Ketika perawatan diri tersebar di catatan tempel dan jurnal suasana hati terpisah, sulit untuk mengetahui apa yang sebenarnya membantu. Template Rencana Perawatan Diri ClickUp membantu menggabungkan tujuan perawatan diri dan tugas terkait suasana hati ke dalam satu Daftar dan Kalender, sehingga Anda dapat melihat seberapa sering Anda melaksanakannya dan bagaimana perasaan Anda setelahnya.

Template Daftar ini menggunakan status kustom seperti Tercapai, Tertekan, Tidak pada Jalur, Ditunda, dan Belum Dimulai, serta Bidang Kustom untuk jenis perawatan diri, jenis kesejahteraan, target tujuan, dan catatan.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai template ini

Atur rutinitas, refleksi, dan catatan suasana hati dalam satu ruang kerja yang dapat Anda pertahankan.

Pantau kebiasaan Anda berdasarkan suasana hati harian, tidur, dan energi untuk mengidentifikasi pola awal dan menyesuaikan.

Beralih antar tampilan untuk merencanakan minggu, meninjau kemajuan, dan menjaga konteks yang terkait dengan pekerjaan.

Gunakan status yang jelas dan Bidang Kustom untuk membuat ulasan cepat dan jujur.

Bekerja sama dengan pelatih atau terapis dan simpan umpan balik di tempat di mana pekerjaan dilakukan.

✨ Ideal untuk: Individu, terapis, dan pelatih kesejahteraan yang menginginkan pelacak suasana hati harian yang terstruktur, yang menggabungkan pencatatan suasana hati dengan pembentukan kebiasaan dan tinjauan yang jelas.

💡 Tips Pro: Praktik mood akan bertahan jika refleksi dilakukan dengan cepat dan dapat diulang. Gunakan ClickUp Brain untuk merangkum catatan harian menjadi ringkasan mood singkat, soroti pemicu berulang yang disebutkan di berbagai entri (tidur, kafein, waktu sosial), dan sarankan satu kebiasaan kecil untuk dicoba besok. Karena ClickUp Brain belajar dari konteks ruang kerja Anda, setiap tinjauan mingguan menjadi lebih akurat, sehingga Anda dapat menghabiskan lebih banyak waktu untuk memperbaiki rutinitas. Ubah catatan acak menjadi tren, langkah selanjutnya, dan pengingat lembut dengan ClickUp Brain

2. Template Pelacak Kebiasaan Pribadi ClickUp

Dapatkan template gratis Lacak dan kelola kebiasaan dengan Template Pelacak Kebiasaan Pribadi ClickUp.

Jika kebiasaan Anda tersebar di aplikasi yang berbeda dari pelacak suasana hati harian Anda, sulit untuk melihat rutinitas mana yang membuat Anda merasa baik dan mana yang membuat Anda lelah. Template Pelacak Kebiasaan Pribadi ClickUp memberikan tampilan Tabel dan Daftar, di mana setiap kebiasaan adalah tugas dengan status Sederhana: Buka atau Selesai.

Anda dapat mengelompokkan kebiasaan berdasarkan tema, menambahkan Bidang Kustom untuk frekuensi atau target jumlah, dan menggunakan prioritas, tag, serta subtugas untuk membagi tujuan besar menjadi langkah-langkah kecil.

ClickUp Automations kemudian menangani tugas berulang dan pengingat, sementara ClickUp Brain dapat merangkum seberapa sering Anda mencapai kebiasaan harian Anda.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai template ini

Catat semua kebiasaan di satu tempat dan perbarui dalam hitungan detik.

Ubah tujuan yang tidak jelas menjadi target harian yang dapat diukur.

Beralih antar tampilan untuk merencanakan, melaksanakan, dan meninjau tanpa kehilangan momentum.

Gunakan prioritas dan subtugas untuk mengembangkan dari kemenangan kecil hingga rutinitas yang lebih besar.

Catat hal-hal yang membantu atau menghambat Anda agar Anda dapat memperbaiki diri minggu depan.

✨ Ideal untuk: Siapa saja yang ingin memiliki pelacak kebiasaan sederhana dan jujur yang mengubah tujuan menjadi tindakan harian dan memudahkan tinjauan mingguan.

📖 Baca Juga: Aplikasi Pelacak Kebiasaan Terbaik

📮 ClickUp Insight: Kesehatan dan kebugaran menjadi tujuan pribadi utama bagi responden survei kami, namun 38% mengaku tidak secara konsisten melacak kemajuan mereka. 🤦 Itu adalah kesenjangan besar antara niat dan tindakan! ClickUp dapat membantu Anda meningkatkan permainan kebugaran Anda dengan templat Pelacak Kebiasaan dan Tugas Berulang yang didedikasikan. Bayangkan dengan mudah membangun rutinitas tersebut, mencatat setiap latihan, dan menjaga streak meditasi tetap kuat. 💫 Hasil Nyata: Pengguna ClickUp melaporkan peningkatan produktivitas 2x—karena menjaga konsistensi dimulai dengan benar-benar melihat jejak tersebut.

3. Template Rencana Pengembangan Pribadi ClickUp

Dapatkan template gratis Capai tujuan Anda dan berkembang dalam hidup dengan Template Rencana Pengembangan Pribadi ClickUp.

Tujuan besar dapat terasa terpisah dari suasana hati dan motivasi harian Anda jika disimpan dalam dokumen terpisah. Template Rencana Pengembangan Pribadi ClickUp menggabungkan tujuan kuartalan dan refleksi ke dalam satu daftar, sehingga Anda dapat melihat bagaimana kemajuan rencana pengembangan Anda sejalan dengan perasaan Anda sepanjang minggu.

Template berbasis daftar ini mencakup status kustom, seperti Tujuan Tercapai, Pada Jalur, Di Luar Jalur, Ditunda, dan Belum Dimulai, serta 11 Bidang Kustom. Selain itu, Anda dapat memanfaatkan fitur ClickUp Views, seperti pelacakan waktu dan tag.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai template ini

Ubah ambisi besar menjadi tonggak kuartalan dan tugas mingguan yang dapat Anda selesaikan.

Lihat tren kemajuan dengan sekilas dan identifikasi di mana upaya tidak memberikan dampak yang signifikan.

Simpan sumber daya, catatan, dan garis waktu dalam satu tempat untuk memudahkan tinjauan.

Blokir waktu langsung dari tugas sehingga niat berubah menjadi komitmen kalender.

Refleksikan keberhasilan dan pelajaran yang dipetik untuk menyempurnakan rencana Anda setiap siklus.

✨ Ideal untuk: Profesional dan mahasiswa yang ingin memiliki rencana terstruktur untuk meningkatkan keterampilan, melacak hasil, dan melakukan tinjauan mingguan yang ringan.

💡 Tips Berguna: Buat folder khusus "Jurnal" di ClickUp Docs untuk menyimpan semua entri, pertanyaan, dan refleksi Anda di satu tempat. Hal ini memudahkan Anda untuk mencari, merujuk, dan mengulang entri lama kapan pun Anda membutuhkannya. Sentralisasikan pikiran Anda dan lacak perkembangan Anda dengan ClickUp Docs yang khusus

📖 Baca Juga: Cara Menetapkan Tujuan Pengembangan Pribadi untuk Kehidupan dan Pekerjaan

4. Template Perencana Harian ClickUp

Dapatkan template gratis Rencanakan seluruh hari Anda dengan Template Perencana Harian ClickUp.

Hari-hari sibuk menjadi lebih ringan ketika tugas dan prioritas Anda terorganisir dalam satu rencana sederhana yang dapat Anda ikuti. Template Perencana Harian ClickUp memberikan Anda tampilan Tugas dan Kalender, di mana Anda dapat mengubah daftar tugas sederhana menjadi jadwal realistis yang sesuai dengan perasaan Anda.

Anda dapat mengelompokkan tugas ke dalam kategori seperti Pribadi, Pekerjaan, atau Tujuan, dan menggunakan Bidang Kustom untuk perkiraan waktu atau blok fokus. Anda kemudian dapat mengandalkan Status Tugas Kustom (Terbuka, Selesai) untuk melacak apa yang telah diselesaikan.

Ingin membandingkan rencana Anda dengan kondisi emosional Anda? Tambahkan bidang suasana hati harian yang sederhana atau hubungkan daftar pelacak suasana hati untuk dengan mudah melacak suasana hati Anda sesuai dengan jadwal harian Anda.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai template ini

Organisir tugas berdasarkan kategori dan tingkat urgensi sehingga tindakan yang tepat selanjutnya menjadi jelas.

Seret tugas ke kalender Anda untuk melindungi waktu fokus dan mengurangi penjadwalan berlebihan.

Beralih antar tampilan untuk merencanakan pagi, melacak sepanjang hari, dan meninjau di malam hari.

Tambahkan catatan singkat dan subtugas untuk menjaga konteks pekerjaan daripada menyimpannya di kepala Anda.

Gunakan visual yang sederhana untuk melihat apa yang sudah selesai dan apa yang masih perlu diperhatikan.

✨ Ideal untuk: Individu dan profesional yang menginginkan rencana harian yang praktis dan efisien, mengubah prioritas menjadi jadwal, dan menjaga kemajuan tetap terlihat.

💡 Tips Cepat: Ingin mengotomatiskan pelacakan rutinitas mood Anda? Atur tugas berulang atau pemberitahuan di ClickUp Reminders untuk mengingatkan Anda untuk mencatat mood harian atau mingguan. Pengingat yang konsisten membantu Anda membangun kebiasaan mencatat yang berkelanjutan dan memastikan Anda tidak pernah melewatkan sesi. Seiring waktu, rutinitas ini akan membuat refleksi menjadi bagian alami dari hari Anda. Bangun kebiasaan mencatat yang konsisten dengan pengingat otomatis ClickUp

📖 Baca Juga: Kebiasaan Harian Sederhana untuk Memaksimalkan Produktivitas

5. Template Catatan Harian ClickUp

Dapatkan template gratis Catat ide-ide terbaik Anda dengan Template Catatan Harian ClickUp.

Jika Anda mencatat pikiran secara acak di dokumen-dokumen dan jurnal yang setengah terisi, suasana hati dan pencapaian harian Anda hampir mustahil untuk ditinjau. Template Catatan Harian ClickUp berfungsi sebagai halaman satu atap untuk ide-ide, tugas-tugas, dan refleksi singkat.

Jadi, mulai dari "apa yang sudah dilakukan" hingga "bagaimana perasaan hari ini" semuanya tercatat dalam satu ruang yang rapi. Template Daftar ini ramah pemula, dilengkapi dengan tampilan Catatan Harian untuk entri cepat dan tampilan Daftar Catatan untuk topik yang lebih panjang, dengan status To Do, Reviewed, dan Complete untuk memindahkan catatan ke tindakan.

Anda juga dapat menandai entri berdasarkan jenis (misalnya, pertemuan, pengecekan pribadi) dan menambahkan komentar singkat untuk melacak pencapaian harian.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai template ini

Simpan semua catatan harian, ide, dan daftar tugas dalam satu ruang terstruktur daripada menggunakan beberapa aplikasi.

Gunakan tampilan Catatan Harian dan Daftar Catatan untuk memisahkan entri singkat dari thread yang lebih panjang.

Organisir catatan dengan status To Do, Reviewed, dan Complete sehingga tindak lanjut sudah terintegrasi.

Tambahkan komentar singkat atau tag untuk melacak tonggak pencapaian atau refleksi pribadi dalam konteks.

Pasangkan setiap entri dengan garis mood sederhana sehingga Anda dapat menghubungkan perasaan dengan apa yang sebenarnya terjadi.

✨ Ideal untuk: Profesional sibuk yang ingin mencatat catatan harian dengan cepat, dilengkapi dengan tindak lanjut otomatis, dan pengecekan ringan tentang bagaimana hari tersebut terasa.

📖 Baca Juga: Bagaimana Meningkatkan Produktivitas dengan Bullet Journaling

💡 Tips Pro: ClickUp BrainGPT adalah asisten AI desktop yang memudahkan Anda untuk menjaga kebiasaan pelacakan yang konsisten dan memahami faktor-faktor yang memengaruhi kondisi emosional Anda berdasarkan semua data yang telah Anda catat. Dapatkan transkripsi suara ke teks yang cepat dan akurat dengan ClickUp Brain GPT’s Talk to Text Begini caranya: Catat suasana hati secara instan dengan suara Anda : Gunakan : Gunakan fitur Talk to Text untuk mencatat perasaan Anda tanpa perlu mengetik. Cukup ucapkan suasana hati, tingkat energi, atau hal yang memengaruhi emosi Anda, dan sistem akan mengonversinya menjadi entri yang tercatat.

Bertanya tentang pola emosional Anda : Ajukan pertanyaan seperti “Pada hari apa dalam seminggu saya merasa paling cemas?” atau “Bagaimana perubahan suasana hati saya sejak mulai berolahraga?” Aplikasi ini menganalisis data yang Anda catat untuk mengidentifikasi tren yang mungkin terlewatkan jika Anda meninjau entri secara manual.

Cari entri lama berdasarkan perasaan atau peristiwa : Temukan catatan suasana hati spesifik dengan mencari emosi, pemicu, atau peristiwa hidup di seluruh entri Anda.

Pilih AI yang tepat untuk kebutuhan Anda: Akses berbagai model bahasa besar (LLMs), termasuk Claude, GPT, dan Gemini. Gunakan model yang berbeda untuk kebutuhan prompting yang berbeda—baik Anda ingin respons empati untuk memproses emosi, wawasan analitis tentang pola mood, atau prompt jurnal kreatif.

6. Template Pelacak Perasaan oleh Freepik

Melalui Freepik

Bagi pengguna yang lebih muda atau siapa pun yang lebih menyukai cerita daripada grafik yang kaku, tata letak storyboard dapat membuat pelacakan suasana hati menjadi lebih mudah. Template vektor "My feelings storyboard" di Freepik memberikan halaman bergaya komik yang dapat Anda cetak atau edit, lalu isi dengan gambar atau catatan tentang apa yang Anda rasakan dan apa yang terjadi pada hari itu.

Anda dapat menyesuaikan desainnya di editor Wepik atau Freepik, mengekspornya sebagai gambar cetak, dan menyimpannya dalam buku catatan atau bullet journal. Setiap bingkai menjadi adegan kecil dalam jurnal suasana hati Anda, yang sangat berguna bagi anak-anak yang lebih mudah mengekspresikan emosi melalui gambar daripada melalui skala atau angka.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai template ini

Telusuri berbagai gaya pelacakan suasana hati yang sesuai dengan selera estetika dan rentang perhatian Anda.

Cetak halaman bersih untuk jurnal bullet atau gunakan versi digital jika itu membantu Anda tetap konsisten.

Gunakan legenda sederhana untuk melacak suasana hati Anda dengan cepat dan mengenali pola dengan sekilas.

Mulailah dengan kalender, beralih ke roda perasaan, dan terus kembangkan hingga cocok.

Simpan semua entri di satu tempat agar riwayat suasana hati harian Anda tetap teratur.

✨ Ideal untuk: Siapa saja yang menginginkan pelacak perasaan yang fleksibel, dapat dicetak, dengan penyesuaian cepat, dan banyak pilihan gaya.

👀 Fakta Menarik: Cincin mood yang populer pada tahun 1970-an berubah warna berdasarkan suhu, bukan emosi, tetapi mereka membantu mempopulerkan gagasan bahwa mood dapat "dilihat" melalui warna, yang kini menjadi konsep inti di balik banyak pelacak mood yang menggunakan kode warna.

7. Template Pelacak Suasana Hati oleh Template. Net

Jika Anda ingin template pelacak suasana hati untuk bullet journal tanpa harus mendesain dari awal, Template.net’s Free Bullet Journal Mood Tracker Template adalah titik awal yang solid. Anda dapat menerapkan kode warna Anda sendiri di editor mereka, dan mulai melacak kesejahteraan emosional dengan grid bulanan yang langsung cocok dengan planner Anda.

Template ini dapat diedit dan diunduh dalam berbagai format (termasuk Google Docs, Google Sheets, PDF, dan file desain), sehingga Anda dapat menggunakannya sebagai halaman cetak atau menyimpannya secara digital.

Anda dapat menggunakan ruang untuk setiap hari untuk mencatat suasana hati singkat dan catatan pendek, lalu tinjau bulan tersebut untuk mengenali pola-pola terkait tidur, rutinitas, atau waktu bersosialisasi.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai template ini

Telusuri berbagai gaya pelacakan suasana hati dan pilih yang benar-benar akan Anda isi.

Cetak halaman untuk jurnal bullet atau simpan secara digital untuk pembaruan yang mudah.

Gunakan legenda sederhana untuk melacak suasana hati Anda dengan cepat dan mengenali pola dengan sekilas.

Ganti tata letak sesuai kebutuhan Anda untuk memahami apa yang membantu Anda mendapatkan wawasan dan tetap konsisten.

Simpan semuanya di satu tempat, sehingga riwayat emosional Anda tetap dapat dibandingkan seiring waktu.

✨ Ideal untuk: Siapa saja yang ingin menggunakan template pelacak suasana hati bullet journal yang dapat dicetak atau diedit, yang dapat digunakan segera dengan sedikit pengaturan.

Apakah Anda ingin arah yang jelas, tujuan, dan makna dalam hidup Anda—tanpa terjebak dalam jebakan umum yang membuat sebagian besar rencana hidup gagal? Dalam video ini, kami membimbing Anda dalam membuat rencana hidup melalui lima langkah mudah dan dapat diterapkan.

8. Template Pelacak Suasana Hati PDF oleh Craft

Melalui Craft

Jika Anda menyukai pemeriksaan terstruktur sepanjang hari, templat Pelacak Suasana Hati dari Craft menyediakan tabel sederhana dalam aplikasi berformat dokumen. Templat ini membagi setiap hari menjadi segmen pagi, siang, dan malam, dengan ruang untuk mencatat suasana hati dan komentar singkat di setiap slot waktu.

Ringkasan bulanan memungkinkan Anda menggulir atau mencetak satu halaman untuk melihat bagaimana kondisi emosional Anda berubah seiring waktu. Karena tata letaknya berupa grid sederhana, template ini dapat digunakan baik sebagai dokumen digital maupun sebagai catatan mood cetak yang dapat Anda sorot atau beri catatan tangan.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai template ini

Gunakan slot pagi, siang, dan malam untuk mencatat suasana hati yang berbeda sepanjang hari.

Catat mood selama sebulan penuh dalam satu halaman untuk memudahkan pengenalan pola.

Sesuaikan label dan kata-kata suasana hati agar pelacak sesuai dengan bahasa Anda.

Cetak halaman ini atau simpan di Craft, tergantung pada rutinitas Anda.

Gabungkan kode warna dengan catatan singkat untuk menghubungkan perasaan dengan peristiwa.

✨ Ideal untuk: Siapa saja yang lebih suka menggunakan catatan suasana hati yang dapat dicetak dengan tata letak bulanan yang bersih dan catatan singkat.

🛠️ Anda Juga Bisa Mencoba: Pelacakan mood terasa seperti "satu hal lagi" dalam daftar Anda? Gunakan Pengatur Waktu Pomodoro Online Gratis ini dan atur blok fokus 5 menit, tekan mulai, lalu cepat nilai mood Anda, tambahkan catatan satu baris, dan simpan. Bunyi lonceng yang lembut mendorong konsistensi tanpa terlalu dipikirkan, dan sebagian besar pengatur waktu otomatis berulang, sehingga kebiasaan ini bertahan.

9. Template Pelacak Suasana Hati Berwarna-warni oleh InkPx

Melalui InkPx

Template Pelacak Suasana Hati Berwarna-warni dari InkPx menawarkan palet warna cerah dan tata letak bersih yang membuat pencatatan suasana hati terasa menyenangkan. Anda dapat menyesuaikan font dan warna, menambahkan atau menghapus teks, serta memilih antara ukuran A4 dan US Letter sebelum mencetak.

Beberapa tata letak menggunakan grid bergaya kalender, yang lain menggunakan grafik bergaya tabel, dan beberapa memungkinkan Anda menandai beberapa suasana hati per hari dengan kode warna dan catatan singkat. Hasilnya adalah halaman jurnal suasana hati yang berwarna-warni yang dapat Anda masukkan ke dalam binder atau planner pribadi.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai template ini

Pilih dari palet warna pelangi yang membuat pembaruan cepat dan memuaskan.

Gunakan legenda sederhana untuk menjaga konsistensi dan perbandingan entri dari waktu ke waktu.

Catat satu suasana hati atau gabungkan perasaan untuk menggambarkan nuansa dalam keadaan emosional Anda.

Padukan titik warna dengan catatan singkat untuk menghubungkan pemicu seperti tidur, rutinitas, atau peristiwa.

Lihat garis tren terbentuk sepanjang minggu dan dapatkan wawasan yang dapat Anda terapkan.

✨ Ideal untuk: Siapa saja yang ingin menggunakan template pelacak suasana hati yang dapat dicetak dan menyenangkan, yang mendorong pencatatan yang konsisten dan refleksi yang jelas.

10. Template Pelacak Suasana Hati oleh La La Land

Melalui La La Land

Jika Anda ingin jurnal suasana hati Anda terasa lembut dan mendukung daripada klinis, Template Pelacak Suasana Hati Gratis dari La La Land adalah tempat yang berwarna-warni untuk memulai. Anda dapat mencetak halaman tersebut dan memasukkannya ke dalam diary atau notebook Anda, lalu menggunakannya sebagai catatan suasana hati harian sederhana untuk membantu Anda tetap terhubung dengan bagaimana perasaan Anda sebenarnya sepanjang bulan.

Desainnya diambil dari salah satu jurnal bergambar La La Land, sehingga Anda mendapatkan tata letak yang menenangkan secara visual, yang menggabungkan ruang untuk mencatat suasana hati harian dengan ruang untuk refleksi singkat. Anda juga dapat mengunduh templat dalam format JPG dari blog mereka, menyimpannya, mencetaknya, dan menambahkan kode warna atau simbol sendiri untuk menggambarkan suasana hati Anda.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai template ini

Pilih tata letak yang menenangkan dan artistik yang membuat pembaruan cepat terasa memuaskan.

Gunakan legenda sederhana agar entri tetap konsisten dan mudah dibaca.

Catat satu suasana hati atau gabungkan perasaan untuk mencerminkan suasana hati yang berbeda sepanjang hari.

Tambahkan baris konteks singkat untuk mendapatkan wawasan tentang pemicu dan dukungan.

Simpan halaman-halaman tersebut bersama-sama agar riwayat Anda tetap dapat dibandingkan dan bermanfaat.

✨ Ideal untuk: Siapa saja yang menginginkan tata letak mood yang menenangkan dan dapat dicetak, yang mendorong pengecekan rutin dan refleksi yang lembut.

💡 Tips Berguna: Atur Dashboard ClickUp untuk memvisualisasikan pola mood, frekuensi jurnal, dan pertumbuhan pribadi seiring waktu. Grafik dinamis dan widget membantu Anda melacak perjalanan Anda dan mengidentifikasi tren atau area yang perlu ditingkatkan. Melihat kemajuan Anda secara visual dapat menjadi motivasi dan memberikan umpan balik berharga tentang perkembangan Anda. Pantau mood dan kemajuan jurnal Anda secara visual dengan dashboard ClickUp yang dapat disesuaikan

📖 Baca Juga: Template Rencana Perawatan Diri Gratis

11. Spreadsheet Grafik Suasana Hati Harian Sederhana oleh Therapist Aid

Melalui TherapistAid

Jika Anda lebih suka struktur yang jelas dan angka-angka, lembar kerja Daily Mood Chart dari Therapist Aid menyediakan cara pelacakan perasaan sepanjang hari dengan gaya spreadsheet.

Anda dapat menggunakannya bersamaan dengan Terapi Perilaku Kognitif (CBT) atau terapi lain untuk melihat bagaimana lingkungan dan emosi Anda saling berhubungan, daripada mencoba mengingat semuanya di kepala Anda. Dengan template ini, Anda dapat mencatat emosi Anda setiap beberapa jam dalam grid yang mencakup sepanjang hari.

Anda dapat memilih label seperti bahagia, sedih, marah, lelah, bersemangat, cemas, atau lainnya, dan menilai intensitasnya pada skala 1–10. Ada juga kolom catatan di mana Anda dapat menjelaskan secara singkat apa yang terjadi pada saat itu untuk kejelasan tambahan.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai template ini

Catat satu skor per pemeriksaan dan tambahkan catatan singkat tanpa membingungkan.

Bandingkan minggu-minggu secara sekilas untuk mengenali pola dalam emosi dan perasaan.

Gunakan legenda sederhana untuk kode warna atau bendera, sehingga hari-hari sulit mudah dikenali.

Catat intensitas bersama dengan peristiwa untuk mendapatkan wawasan tentang sebab dan akibat.

Ekspor atau cetak catatan suasana hati Anda saat Anda ingin melihat ringkasan untuk tinjauan.

✨ Ideal untuk: Individu dan terapis yang lebih menyukai pelacak spreadsheet yang bersih untuk melacak suasana hati harian secara konsisten dan meninjau kemajuan dalam sesi.

12. Template Lembar Pemantauan Mood PDF oleh Universitas McGill

Melalui Universitas McGill

Lembar Pemantauan Mood dari Universitas McGill adalah lembar kerja bergaya klinis yang digunakan dalam program terapi kognitif-perilaku dan gangguan mood. Lembar ini menyediakan grid di mana Anda dapat menilai suasana hati Anda setiap hari (marah, tenang sepenuhnya, atau lelah) dan menambahkan catatan tentang tidur atau peristiwa yang mungkin memengaruhi kondisi emosional Anda.

Karena lembar ini dirancang untuk lingkungan pengobatan, kolom dan istilah yang digunakan tetap konsisten sehingga skor dapat dengan mudah dibandingkan antar minggu atau dibagikan kepada terapis atau dokter. Anda dapat mencetak salinan untuk dijilid dalam buku catatan atau menempelkannya ke dalam jurnal, lalu membawa catatan suasana hati bulanan yang lengkap untuk direview dalam janji temu.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai template ini

Simpan pelacak cetak yang sederhana dan praktis untuk memperbarui catatan harian dengan cepat.

Padukan penilaian suasana hati dengan catatan singkat agar konteksnya tidak hilang.

Pindai baris untuk melihat pergeseran tren tanpa perlu membuat grafik terpisah.

Gunakan kolom pagi dan malam untuk mencatat suasana hati yang berbeda sepanjang hari.

Bawa catatan ringkas ke sesi dan dapatkan wawasan lebih cepat.

✨ Ideal untuk: Individu dan terapis yang menginginkan template pelacak suasana hati yang terstruktur dan bergaya klinis untuk pemantauan harian yang konsisten dan tinjauan sesi singkat.

Pelacakan Mood Jadi Mudah dengan ClickUp

Jika Anda ingin satu tempat di mana pelacak suasana hati harian, catatan, dan ulasan kebiasaan Anda tetap terhubung, ClickUp berfungsi seperti buku catatan yang sempurna yang melacak semua informasi Anda.

Jika Anda ingin satu tempat di mana pelacak suasana hati harian, catatan, dan ulasan kebiasaan Anda tetap terhubung, ClickUp berfungsi seperti buku catatan yang sempurna yang melacak semua informasi Anda. 📕

Di ClickUp, Anda dapat membuat daftar pelacak suasana hati di samping tugas, menjadwalkan pengingat lembut di kalender Anda, dan meminta ClickUp Brain untuk merangkum tren dan menyarankan langkah selanjutnya.

Template ini melakukan semua fungsi tersebut tanpa perlu menggunakan alat terpisah untuk pelacakan kebiasaan dan suasana hati. Hal ini membantu Anda tetap terorganisir dan mendukung kemajuan Anda dalam penemuan diri dan refleksi diri.

