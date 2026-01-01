Pilihan Terbaik Alternatif Gamma AI untuk Presentasi & Konten

Jika Anda pernah mencoba membuat presentasi menggunakan Gamma AI, Anda tahu campuran antara keheranan dan kekhawatiran yang menyertainya. Gamma adalah pembuat presentasi AI yang mumpuni, tetapi mengekspor ke Google Slides atau PowerPoint bukanlah proses yang bisa dilakukan dengan satu klik.

Dan bahkan ketika presentasi AI terlihat rapi, melakukan penyesuaian desain atau menambahkan gambar sendiri bisa terasa cukup teknis.

Itulah mengapa menjelajahi alternatif Gamma AI yang solid menjadi pilihan yang tepat. Artikel ini membandingkan opsi perangkat lunak presentasi AI terkemuka untuk merancang, mengedit, dan berbagi presentasi di seluruh tim. Anda akan melihat kelebihan, kompromi, dan apa yang diharapkan saat beralih dari Gamma AI.

Sebuah laporan terbaru dari Statista menunjukkan bahwa lebih dari 48% profesional pemasaran dan kreatif menggunakan AI untuk merancang dan mengotomatisasi alur kerja pembuatan konten, termasuk sebagai alat presentasi. Hal ini menunjukkan betapa cepatnya bidang ini berkembang.

Alternatif Gamma AI Sekilas

Berikut ini perbandingan singkat antara opsi alternatif Gamma AI terbaik untuk membantu Anda memilih yang paling sesuai berdasarkan fitur utama, harga, dan ulasan pengguna.

Alat Terbaik untuk Fitur utama Harga* ClickUp Membuat, mengelola, dan mengedit presentasi dalam satu ruang kerja kolaboratif. Papan tulis untuk memetakan alur, Dokumen untuk menulis, Brain dan BrainGPT untuk draf AI dan Transkripsi Suara ke Teks, Tugas untuk tinjauan dan versi, Dashboard untuk pelacakan. Rencana gratis tersedia; penyesuaian untuk perusahaan. Presentasi. AI Slide yang dihasilkan AI secara instan yang sesuai dengan merek Anda. Buat presentasi dari teks, keselarasan merek, kolaborasi real-time, ekspor ke Google Slides dan PowerPoint. Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $198/bulan Plus AI Integrasi Google Slides dan alur kerja kolaboratif Dukungan asli di Google Slides, dari outline ke presentasi, saran nada dan tata letak, kolaborasi pengeditan, dan komentar. Uji Coba Gratis 7 Hari, dan paket berbayar mulai dari $15/bulan per pengguna. Tome Presentasi yang didorong oleh narasi Ubah prompt atau dokumen menjadi presentasi berbasis cerita, pembangkitan gambar AI bawaan, kolaborasi real-time, ekspor ke Slides atau PowerPoint. Paket berbayar mulai dari $10/bulan per pengguna MagicSlides. app Pembuatan slide berbasis template yang cepat di Google Slides Alur kerja sidebar, prompt ke deck, tema, edit instan, dan ekspor di dalam Slides Rencana gratis dan berbayar mulai dari $8 per bulan per pengguna. Visme Presentasi multimedia bermerk di seluruh tim Paket merek, draf garis besar AI, grafik, dan animasi, ekspor ke Slides, PowerPoint, PDF, bagikan tautan. Rencana gratis dan berbayar mulai dari $12,25 per bulan per pengguna. Beautiful. ai Desain otomatis dan konsistensi merek Slide cerdas dengan tata letak otomatis, penguncian merek untuk font dan warna, integrasi dengan Drive dan Slack, ekspor ke PowerPoint atau PDF. Paket berbayar mulai dari $12 per bulan per pengguna. GenPPT Membuat presentasi AI berbasis data Unggah spreadsheet atau ringkasan, grafik otomatis dan wawasan, ekspor ke PowerPoint, PDF, Google Slides. Harga kustom Twistly AI Cerita visual dan presentasi bermerk Presentasi berbasis teks ke gambar, palet otomatis dan transisi, perpustakaan aset, ekspor ke Slides atau PowerPoint, umpan balik real-time. Rencana gratis dan berbayar mulai dari $4,99 per bulan per pengguna. Zoho Show Pengelolaan presentasi kolaboratif Pengeditan real-time dengan komentar, pemformatan AI, impor PowerPoint, presentasi langsung dari browser, ekspor ke PPTX, PDF, HTML Rencana Gratis dan Berbayar dengan Harga Kustom

Bagaimana kami meninjau perangkat lunak di ClickUp Tim editorial kami mengikuti proses yang transparan, didukung oleh riset, dan netral terhadap vendor, sehingga Anda dapat mempercayai bahwa rekomendasi kami didasarkan pada nilai produk yang sebenarnya. Berikut ini adalah penjelasan rinci tentang cara kami meninjau perangkat lunak di ClickUp.

Apa yang Harus Anda Cari dalam Alternatif Gamma AI?

Baik Anda sedang membuat presentasi Google Slides, presentasi penjualan, atau pembaruan tim, alat presentasi AI Anda berikutnya harus memberikan kebebasan kreatif dan kontrol yang andal.

Karena ujian sebenarnya dari pembuat presentasi AI bukanlah visual atau tema; melainkan bagaimana AI terintegrasi ke dalam alur kerja Anda.

Berikut ini daftar periksa singkat untuk membantu Anda menemukan alternatif Gamma AI yang tepat sesuai kebutuhan Anda. Alternatif tersebut harus dapat:

Buat dan edit presentasi yang indah dengan opsi penyesuaian dan ekspor yang fleksibel.

Dukungan untuk Google Slides, PowerPoint, dan berbagai format untuk berbagi dengan mudah.

Sediakan templat cerdas dan saran konten yang dihasilkan AI untuk menghemat waktu.

Sertakan fitur kolaborasi dan umpan balik untuk tim yang bekerja pada presentasi slide bersama.

Jaga konsistensi merek dengan tema yang dapat diedit, font, dan alat presentasi yang didukung AI.

Sediakan rencana gratis atau uji coba sehingga Anda dapat mencoba sebelum memutuskan.

Perlu dicatat bahwa meskipun Gamma adalah editor presentasi berbasis AI, alternatifnya dapat dibagi menjadi tiga kategori:

Pembuat slide AI

Add-on AI untuk Google Slides/PowerPoint

Paket konten dan kolaborasi end-to-end

Mari kita mulai.

📖 Baca Juga: Pembuat Presentasi AI Terbaik

🧩 Fakta Menarik: Pasar perangkat lunak presentasi AI global diperkirakan akan tumbuh lebih dari 22% per tahun hingga 2030, seiring dengan semakin banyaknya tim yang mengganti pembuatan slide tradisional dengan alat AI yang mengotomatisasi desain dan pembuatan konten.

10 Alternatif Gamma AI Terbaik

Berikut adalah alat presentasi AI teratas yang perlu dipertimbangkan, mencakup kasus penggunaan terbaik, contoh, kedalaman kustomisasi, alur kolaborasi, kualitas ekspor, fitur AI, integrasi, harga, dan trade-off utama.

1. ClickUp (Terbaik untuk membuat, mengelola, dan mengedit presentasi dalam satu ruang kerja kolaboratif)

Buat, kelola, dan skalakan presentasi dalam satu ruang kolaboratif dengan ClickUp

Setiap presentasi hebat dimulai dengan ide, tetapi terlalu sering, ide-ide tersebut tersebar di thread email, pesan chat, drive bersama, dan draf yang belum selesai.

Seseorang sedang mengerjakan desain di Google Slides, yang lain sedang mengedit teks di dokumen Word, dan umpan balik datang dalam bentuk tangkapan layar. Itu adalah Work Sprawl, ketika setiap langkah proyek berada di tempat yang berbeda. Hal ini memperlambat tim, meningkatkan kesalahan, dan membuat pengendalian versi hampir tidak mungkin.

Sekarang tambahkan pembuat presentasi AI yang terpisah ke dalam campuran. Satu alat menghasilkan slide, yang lain menulis konten, dan yang ketiga membuat gambar yang dihasilkan AI. Hasilnya? AI Sprawl, yang menghasilkan presentasi yang mungkin indah tetapi tidak konsisten, dan memperbaikinya memakan waktu lebih lama daripada membuatnya.

ClickUp, sebagai ruang kerja AI terintegrasi pertama di dunia, menggabungkan semua aplikasi kerja, data, dan alur kerja, menghilangkan penyebaran kerja dan AI yang tidak terkendali.

Selain itu, Anda tidak perlu membangun semuanya dari awal. Template presentasi proyek ClickUp menyediakan alur kerja siap pakai untuk merencanakan presentasi, menugaskan pemilik, melacak persetujuan, dan menghubungkan slide dengan tugas yang mendasarinya, semuanya dalam satu ruang kerja yang sama.

Berikut ini ringkasan singkat tentang cara menggunakan ClickUp untuk mengoptimalkan presentasi dan strategi konten Anda:

Rencanakan dan kolaborasi secara visual dengan ClickUp Whiteboards

Rencanakan, kolaborasikan, dan wujudkan ide-ide Anda dengan ClickUp Whiteboards

Sebelum satu slide pun dibuat, tim membutuhkan cerita. ClickUp Whiteboards memberikan kanvas bersih untuk merancang cerita dengan cepat.

Anda dapat mencatat ide sebagai catatan tempel, mengelompokkannya ke dalam bagian, menggambar alur slide kasar, dan bahkan menghasilkan visual yang sesuai dengan merek Anda menggunakan generator gambar AI bawaan saat Anda membutuhkan seni konsep cepat atau motif slide.

Ketika sesuatu terlihat solid, ubah catatan tersebut menjadi tugas dengan satu klik sehingga pemilik, tanggal jatuh tempo, dan daftar periksa sudah ditetapkan. Karena ClickUp Whiteboards terhubung dengan sisa ruang kerja Anda, setiap perubahan pada cerita langsung mengalir ke tugas-tugas yang menggerakkan presentasi akhir.

💡 Tips Pro: Anda juga dapat meminta ClickUp Brain untuk merangkum sesi brainstorming Anda atau menghasilkan judul slide secara otomatis dari catatan Whiteboard Anda. Hal ini memperpendek waktu persiapan dan memastikan tidak ada ide yang hilang antara sesi brainstorming dan produksi. Tangkap ide secara instan dan ubah menjadi tugas yang dapat dieksekusi dengan ClickUp Brain Untuk melihat bagaimana AI dapat mendukung penulisan dan kreativitas di luar presentasi, lihat panduan ini tentang penulis konten AI.

Bangun dan sempurnakan presentasi Anda dengan ClickUp Docs dan ClickUp BrainGPT

Hubungkan dokumen Anda ke alur kerja untuk presentasi yang lebih terstruktur dengan ClickUp Docs

Anda sudah memiliki alurnya. Sekarang ubah menjadi kata-kata. Pindahkan semua dari ClickUp Whiteboards ke ClickUp Docs agar presentasi memiliki satu sumber kebenaran.

Penulis menyusun judul dan poin pembicaraan dalam dokumen. Desainer dapat menempelkan mockup di samping teks. Manajer menambahkan komentar langsung di tempat keputusan diambil.

Lihat rekan tim berkolaborasi pada klip dan pembaruan secara real-time dengan ClickUp Collaboration Detection

Selain itu, dengan fitur Deteksi Kolaborasi ClickUp, Anda dapat langsung melihat kapan rekan tim sedang melihat atau mengedit slide atau dokumen yang sama. Dengan cara ini, Anda dapat menghindari perubahan yang tumpang tindih dan mengoordinasikan pembaruan secara real-time.

💡 Tips Pro: Saat membuat presentasi Anda, gunakan ClickUp Clips untuk merekam video singkat yang menjelaskan slide, poin data penting, atau pilihan desain Anda. Rekam dan bagikan presentasi slide untuk umpan balik asinkron yang lebih cepat dengan ClickUp Clips Anda dapat melampirkan klip-klip ini langsung ke tugas presentasi Anda, sehingga rekan tim dapat meninjau presentasi Anda, meninggalkan komentar, dan memahami konsepnya tanpa perlu panggilan langsung. Hal ini memudahkan semua orang untuk memahami visi Anda dan memberikan umpan balik.

Dari sana, ClickUp Brain dan ClickUp BrainGPT dapat merangkum presentasi dari dokumen dan tugas yang sudah ada, mengubah catatan rapat menjadi bagian slide, dan mengedit catatan pembicara sesuai dengan gaya merek Anda.

Karena mereka mengambil konteks dari ruang kerja Anda yang sebenarnya daripada prompt kosong, narasi tetap konsisten di seluruh presentasi, kampanye, dan saluran.

Ubah catatan suara menjadi konten siap presentasi dengan AI Talk to Text di ClickUp BrainGPT

Di malam hari atau saat dalam perjalanan, gunakan Talk to Text untuk mencatat ide-ide. ClickUp BrainGPT akan mentranskrip dan menyusunnya ke dalam dokumen, siap untuk direview.

Saat Anda membuka Slides atau PowerPoint, narasi Anda sudah terstruktur dengan baik, konsisten dengan merek Anda, dan hampir selesai.

📌 Contoh: Misalkan seorang pendiri startup sedang menyiapkan presentasi untuk investor. Mereka menggunakan ClickUp Docs untuk mengumpulkan poin-poin penting, termasuk tren pasar, profil tim, dan metrik pertumbuhan, dan ClickUp BrainGPT mengorganisir rekaman-rekaman tersebut menjadi alur yang terintegrasi. Kemudian, pendiri merekam catatan suara yang menjelaskan pencapaian pendanaan baru; ClickUp BrainGPT secara otomatis menangkap dan mengintegrasikannya. Alih-alih beralih antara berbagai alat, seluruh proses pembuatan presentasi, dari ideasi hingga eksekusi, dapat dilakukan dalam satu ruang kerja.

Bagian terbaiknya: Anda dapat beralih antara beberapa model bahasa besar (LLM) premium seperti ChatGPT, Claude, Gemini, dan lainnya. Dengan cara ini, Anda dapat memanfaatkan keunggulan masing-masing model sesuai dengan kebutuhan Anda.

Kami secara pribadi lebih memilih Claude untuk tugas-tugas yang mendalam dan kompleks, sementara Gemini dan ChatGPT lebih cocok untuk pengeditan cepat dan ringkasan.

📖 Tips Pro: Gunakan ClickUp Chat untuk berbagi ide secara instan, mengumpulkan umpan balik, dan menjaga semua diskusi presentasi Anda tetap terorganisir di samping slide dan tugas Anda. Simpan umpan balik presentasi dan diskusi slide di satu tempat bersama tugas-tugas menggunakan ClickUp Chat

Kelola ulasan, umpan balik, dan versi desain dengan ClickUp Tasks

Buat ringkasan tugas, pembaruan progres, terjemahan, dan daftar tindakan dengan ClickUp Tasks

Sekarang setelah draf sudah siap, kumpulkan umpan balik dalam satu saluran. Ubah presentasi menjadi tugas dengan ClickUp Tasks, pisahkan grup slide menjadi subtugas, dan berikan pemilik, daftar periksa, dan tanggal jatuh tempo untuk masing-masing.

Tambahkan peninjau, atur "desain setelah persetujuan salinan," dan biarkan otomatisasi menghubungi orang yang tepat saat giliran mereka.

Akhirnya, untuk memulai dengan cepat, ClickUp menawarkan templat siap pakai. Rencanakan, buat draf, dan atur presentasi Anda berikutnya dengan lebih cepat menggunakan Templat Presentasi ClickUp. Templat ini menyediakan ruang kerja siap pakai untuk merumuskan ide, memberikan umpan balik, dan menyelaraskan tim Anda sebelum Anda membuka pembuat presentasi AI.

Dapatkan template gratis Susun slide, umpan balik, dan visual Anda dengan Template Presentasi ClickUp untuk kolaborasi yang lebih lancar dan pengiriman yang lebih cepat.

💡 Tips Pro: Anda juga dapat menggunakan ClickUp Brain untuk merangkum thread komentar menjadi log perubahan yang rapi atau daftar langkah berikutnya, sehingga desainer dan penulis dapat melihat persis apa yang berubah antara versi.

🤔 Tahukah Anda: Dalam survei terbaru, 28% desainer melaporkan menggunakan alat AI untuk membuat presentasi untuk pemangku kepentingan, dan 79% menggunakan AI untuk menulis konten atau teks untuk slide mereka—menunjukkan betapa tim kreatif kini mengandalkan AI untuk hasil yang lebih cepat dan konsisten.

Fitur terbaik ClickUp

Sentralisasikan brainstorming, penulisan, desain, dan umpan balik dalam satu pusat kolaboratif dengan Whiteboards, Docs, dan Tasks.

Gunakan ClickUp Brain dan BrainGPT untuk menyusun, merangkum, dan mengotomatisasi konten slide dengan fitur Talk to Text.

Visualisasikan alur presentasi Anda dan ubah konsep menjadi tugas menggunakan ClickUp Whiteboards.

Kelola ulasan konten, umpan balik slide, dan versi desain langsung di ClickUp Tasks.

Pantau efisiensi, tenggat waktu, dan penggunaan ulang presentasi menggunakan Dashboard dan laporan ClickUp.

Bekerja sama dengan mulus menggunakan ClickUp untuk Tim Pemasaran untuk keselarasan kreatif end-to-end.

Batasan ClickUp

Mungkin terasa rumit bagi tim yang hanya membutuhkan generator slide AI dasar dan gratis.

Membutuhkan pengaturan awal untuk tampilan, otomatisasi, dan izin agar dapat memaksimalkan penggunaan ruang kerja.

Harga ClickUp

Ulasan dan penilaian ClickUp

G2: 4.7 / 5 (9.000+ ulasan)

Capterra: 4.6 / 5 (lebih dari 4.000 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang ClickUp

Seorang pengulas G2 berbagi:

ClickUp adalah platform all-in-one yang hebat untuk mengelola tugas dan proyek. Saya sangat menyukai seberapa fleksibelnya platform ini—Anda dapat menyesuaikan tampilan, dasbor, dan alur kerja sesuai dengan cara tim Anda beroperasi. Kemampuan untuk menetapkan prioritas, menugaskan tugas, dan melacak kemajuan secara real-time memastikan semua orang tetap sejalan.

ClickUp adalah platform all-in-one yang hebat untuk mengelola tugas dan proyek. Saya sangat menyukai seberapa fleksibelnya platform ini—Anda dapat menyesuaikan tampilan, dasbor, dan alur kerja sesuai dengan cara tim Anda beroperasi. Kemampuan untuk menetapkan prioritas, menugaskan tugas, dan melacak kemajuan secara real-time memastikan semua orang tetap sejalan.

📖 Baca Juga: Bagaimana Tim Pemasaran ClickUp Menggunakan ClickUp

2. Presentasi. AI (Terbaik untuk slide AI yang dihasilkan secara instan yang sesuai dengan merek Anda)

Bagi tim yang ingin mengubah ide menjadi presentasi dalam hitungan menit, Presentations. AI adalah pembuat presentasi AI yang sederhana dan efisien, dirancang untuk membuat slide yang bersih dan bermerk secara otomatis.

Platform ini sangat populer di kalangan tim pemasaran dan startup yang sering perlu melakukan presentasi, tetapi tidak memiliki waktu untuk mendesain setiap tata letak secara manual. Platform ini menggunakan fitur AI untuk menulis teks, menyarankan visual, dan membangun urutan slide berdasarkan prompt masukan Anda.

Yang membuatnya menonjol adalah seberapa alami ia terintegrasi ke dalam alur kerja modern. Anda dapat mengunggah dokumen Word, dan sistem akan mengubahnya menjadi presentasi AI yang sepenuhnya terstruktur, lengkap dengan gambar, judul, dan transisi.

Setiap slide disesuaikan dengan warna merek Anda, dan Anda dapat mengekspor langsung ke Google Slides atau PowerPoint untuk penyesuaian lebih lanjut.

Presentasi. Fitur terbaik AI

Buat presentasi lengkap dari teks atau outline dengan intervensi manual minimal.

Edit, sesuaikan merek, dan ekspor slide ke Google Slides dan PowerPoint.

Bekerja sama dalam membuat presentasi secara real-time dengan fitur komentar dan akses berdasarkan peran.

Akses perpustakaan template cerdas yang terus berkembang untuk pemasaran, penjualan, dan penggunaan oleh investor.

Gunakan fitur AI untuk merumuskan ulang teks, menyesuaikan nada, dan meningkatkan keterbacaan slide.

Presentasi. Batasan AI

Kontrol desain lanjutan yang terbatas dibandingkan dengan paket perangkat lunak presentasi lengkap.

AI kadang-kadang menyederhanakan tata letak secara berlebihan, sehingga memerlukan penyesuaian manual.

Alat branding terus berkembang, tetapi masih kurang fleksibel dibandingkan Visme atau Beautiful. ai

Presentasi. Harga AI

Starter: Gratis

Pro: $198 per pengguna per tahun

Enterprise: Harga kustom

Presentasi. Peringkat dan ulasan AI

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

🎥 Membuat presentasi klien bukan sekadar menyusun slide yang menarik—ini adalah kesempatan Anda untuk meyakinkan, membangun kepercayaan, dan menutup kesepakatan. Dalam video ini, kami akan memandu Anda langkah demi langkah dalam membuat presentasi klien dari awal: struktur, narasi, visual, dan tips penyampaian yang benar-benar memukau. Jika Anda ingin pertemuan klien yang berakhir dengan "kapan Anda bisa mulai?" daripada "biarkan saya memikirkannya," ini adalah panduan Anda.

📖 Baca Juga: Contoh Konten yang Dihasilkan AI untuk Menginspirasi Karya Anda Sendiri

3. Plus AI (Terbaik untuk integrasi Google Slides dan alur kerja kolaboratif)

melalui Plus AI

Plus AI adalah pembuat presentasi AI yang terintegrasi langsung dengan Google Slides, menjadikannya ideal untuk tim yang sudah menggunakan Google Workspace.

Alat ini berfungsi sebagai asisten presentasi AI terintegrasi yang membantu menghasilkan, mengedit, dan memperbaiki slide tanpa perlu meninggalkan ruang kerja Anda. Anda juga dapat meminta alat ini untuk membantu menyusun kerangka presentasi, menyempurnakan nada, dan bahkan mendesain presentasi yang dihasilkan AI yang sesuai dengan pedoman merek Anda.

Fitur AI kontekstual alat ini dapat mengedit paragraf, merangkum poin data, atau memberikan saran tata letak berdasarkan tujuan konten Anda. Hal ini menjadikannya sangat berguna bagi tim penjualan dan pemasaran yang mempersiapkan presentasi cepat dan didukung data.

Anggota tim juga dapat mengedit slide secara bersamaan dalam waktu nyata, meninggalkan komentar, dan menyesuaikan desain bersama-sama.

Fitur terbaik Plus AI

Terintegrasi langsung dengan Google Slides, memungkinkan dukungan AI asli di dalam ruang kerja.

Membuat, mengedit, dan mengoptimalkan slide menggunakan fitur AI kontekstual.

Mendukung ringkasan data, penyesuaian nada, dan pemformatan otomatis untuk teks slide.

Memungkinkan kolaborasi real-time untuk presentasi bersama dan umpan balik.

Cocok untuk pembaruan bisnis cepat, presentasi penjualan, dan slide pendidikan.

Plus batasan AI

Membutuhkan akun Google Slides; tidak cocok untuk pengguna yang lebih memilih PowerPoint.

Fungsi offline dan fleksibilitas desain yang terbatas dibandingkan dengan alat mandiri.

Visual yang kompleks atau set data yang besar mungkin memerlukan penyempurnaan manual.

Plus AI pricing

Uji coba gratis 7 hari

Basic: $15/bulan per pengguna

Pro: $25 per bulan per pengguna

Tim: $40/bulan per pengguna

Enterprise: Harga kustom

Plus ulasan dan penilaian AI.

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna tentang Plus AI

Seorang pengguna berbagi:

Saya sangat merekomendasikan Plus kepada siapa pun yang ingin membuat presentasi yang indah dengan cepat. Ini adalah alat AI terbaik untuk Google Slides, dan telah menghemat waktu dan frustrasi saya berjam-jam.

Saya sangat merekomendasikan Plus kepada siapa pun yang ingin membuat presentasi yang indah dengan cepat. Ini adalah alat AI terbaik untuk Google Slides, dan telah menghemat waktu dan frustrasi saya berjam-jam.

🧩 Fakta Menarik: Lebih dari setengah responden survei kini membuat presentasi setidaknya sekali seminggu, dan sebagian besar melakukannya beberapa kali seminggu.

4. Tome (Terbaik untuk presentasi yang berfokus pada narasi)

melalui Tome

Tome adalah pembuat presentasi AI yang berfokus pada cerita, dirancang untuk kreator yang ingin slide mereka terasa kohesif dan emosional, bukan sekadar menggunakan templat. Aplikasi ini membantu pengguna mengubah ide mentah menjadi presentasi yang terstruktur dan kaya visual.

Ini ideal untuk membuat presentasi pitch, proposal kampanye pemasaran, dan penjelasan produk di mana narasi sama pentingnya dengan desain.

Tome bekerja dengan memungkinkan Anda memulai dengan prompt atau mengunggah dokumen Word. Kemudian, ia secara otomatis menghasilkan presentasi AI lengkap dengan judul, tata letak, dan saran nada. Fitur generasi gambar AI yang terintegrasi mengisi slide dengan visual yang akurat secara kontekstual, sehingga Anda tidak perlu mencari gambar stok atau mendesain elemen secara manual.

Kolaborasi pun terasa mudah. Pengguna dapat mengatur ulang urutan slide, mengedit bagian-bagian tertentu, atau mengganti visual dengan gambar mereka sendiri sambil rekan tim mengedit secara bersamaan dalam waktu nyata. Setiap proyek disimpan dalam ruang kerja bersama, dan Anda dapat mengekspor presentasi ke Google Slides atau PowerPoint untuk pengiriman akhir kepada klien.

Fitur terbaik Tome

Buat presentasi AI yang didorong oleh cerita dari prompt singkat atau outline yang diunggah.

Gunakan fitur pembangkitan gambar AI bawaan untuk visual instan.

Buat presentasi interaktif yang menggabungkan teks, media, dan transisi dengan mulus.

Bekerja sama secara real-time melalui pengeditan bersama dan komentar.

Ekspor ke Google Slides atau PowerPoint untuk penggunaan profesional.

Batasan Tome

Opsi penyesuaian slide lebih terbatas dibandingkan dengan alat presentasi tradisional.

Beberapa presentasi yang diekspor memerlukan penyesuaian format.

Kolaborasi tim penuh hanya tersedia di paket berbayar.

Harga Tome

Tome Plus: $10/bulan per pengguna

Tome Exclusive: $7 per bulan per pengguna

Ulasan dan penilaian Tome

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

📖 Baca Juga: Alternatif Tome AI Terbaik untuk Presentasi Anda

5. MagicSlides. app (Terbaik untuk pembuatan slide cepat berbasis template)

MagicSlides. app adalah pembuat presentasi berbasis AI yang dirancang untuk pengguna yang ingin membuat presentasi langsung di Google Slides, menghilangkan kebutuhan akan alat tambahan.

Keunggulannya terletak pada kemampuannya untuk menghasilkan presentasi yang terstruktur dengan baik dari prompt singkat, menjadikannya salah satu pembuat presentasi AI terbaik untuk mahasiswa, tim pemasaran, dan profesional yang membutuhkan hasil cepat tanpa mengorbankan kualitas.

Alat ini beroperasi sebagai sidebar di Google Slides. Pengguna memasukkan topik, memilih nada dan gaya visual, dan sistem akan menghasilkan presentasi lengkap dengan teks, judul, dan tata letak.

MagicSlides. app juga unggul dalam tahap draf awal. Misalnya, seorang manajer konten yang merangkum hasil kuartalan dapat menyalin poin-poin kunci ke dalam alat ini, dan secara otomatis akan membuat urutan slide dengan judul yang diformat dan poin-poin pembicaraan. Pengguna dapat menyesuaikan warna, mengedit teks, atau mengekspor presentasi selesai secara instan, semuanya di dalam Google Slides.

Fitur terbaik MagicSlides. app

Buat presentasi lengkap langsung di Google Slides.

Ubah garis besar atau ringkasan menjadi slide yang rapi secara instan.

Pilih dari berbagai tema untuk presentasi profesional.

Edit dan ekspor tanpa perlu berpindah antar platform.

Percepat draf awal dan pembaruan internal untuk tim.

Batasan aplikasi MagicSlides.

Hanya kompatibel dengan Google Slides, sehingga membatasi fleksibilitas di platform lain.

Output slide terkadang memerlukan format manual sebelum pengiriman akhir.

Otomatisasi desain yang kurang canggih dibandingkan dengan alat presentasi AI yang lebih besar seperti Beautiful. ai

Harga aplikasi MagicSlides.

Gratis

Essential: $8/bulan

Pro: $16/bulan

Premium: $29/bulan

Ulasan dan peringkat aplikasi MagicSlides.

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna tentang aplikasi MagicSlides.

Seorang pengulas berbagi :

Saya mencoba Magicslides untuk membuat presentasi berbasis AI. Alat ini berfungsi dengan baik untuk menghasilkan draf slide cepat, tetapi tentu saja masih ada ruang untuk perbaikan.

Saya mencoba Magicslides untuk membuat presentasi berbasis AI. Alat ini berfungsi dengan baik untuk menghasilkan draf slide cepat, tetapi tentu saja masih ada ruang untuk perbaikan.

📮ClickUp Insight: Tim dengan kinerja rendah 4 kali lebih mungkin menggunakan 15+ alat, sementara tim dengan kinerja tinggi mempertahankan efisiensi dengan membatasi alat mereka hingga 9 platform atau kurang. Tapi bagaimana jika menggunakan satu platform? Sebagai aplikasi serba guna untuk kerja, ClickUp mengintegrasikan Tugas, Proyek, Dokumen, Wiki, Obrolan, dan panggilan Anda dalam satu platform, dilengkapi dengan alur kerja yang didukung AI. Siap bekerja lebih cerdas? ClickUp cocok untuk setiap tim, membuat pekerjaan Anda terlihat, dan memungkinkan Anda fokus pada hal yang penting sementara AI menangani sisanya.

6. Visme (Terbaik untuk presentasi multimedia yang dibranding untuk tim)

melalui Visme

Visme dirancang untuk tim yang membutuhkan lebih dari sekadar slide. Anda dapat membuat presentasi, laporan, dan dokumen satu halaman di satu tempat tanpa harus menunggu desainer. Atur merek Anda sekali (warna, font, dan logo), dan setiap templat akan mengikuti pengaturan tersebut.

Untuk pekerjaan berulang seperti presentasi proposal atau tinjauan bulanan, duplikat file dasar, ganti data, dan kunci tata letak untuk menghindari perbaikan mendadak. Alat AI dapat menyusun kerangka dari prompt dan menyarankan visual. Anda juga mendapatkan perpustakaan besar grafik, animasi, dan video pendek untuk menjelaskan topik rumit dengan jelas.

Setelah selesai, ekspor ke Google Slides, PowerPoint, atau PDF, atau bagikan tautan yang dapat dilacak. Tim konten dapat membuat dan mendistribusikan dari ruang kerja yang sama tanpa perlu berganti-ganti alat.

Fitur terbaik Visme

Terapkan kit merek di seluruh templat untuk memastikan setiap slide tetap sesuai dengan merek.

Buat presentasi awal dari prompt menggunakan pembuat presentasi AI, lalu sempurnakan tata letak dan media.

Buat cerita data dengan grafik, animasi, dan video untuk presentasi profesional.

Ekspor ke berbagai format dan unggah file ke Google Drive untuk tim yang menggunakan Google Slides atau PowerPoint.

Gunakan kembali tata letak untuk laporan berulang dan presentasi penjualan untuk menghemat waktu di setiap kuartal.

Batasan Visme

Kontrol desain lanjutan masih memerlukan penyesuaian manual setelah draf AI.

Fitur yang luas mungkin terasa berat bagi tim yang hanya membutuhkan generator slide yang ringan.

Beberapa alur kerja ekspor bergantung pada aplikasi eksternal atau pemformatan akhir di suite kantor.

Harga Visme

Basic: Gratis

Starter: $12,25 per bulan per pengguna

Pro: $24,75 per bulan per pengguna

Enterprise: Harga khusus untuk 10 pengguna ke atas

Ulasan dan penilaian Visme

G2: 4.5/5 (400+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (700+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang Visme

Seorang pengulas G2 mengatakan,

Visme menawarkan berbagai templat ramah pengguna, membuatnya kreatif dan mudah dinavigasi. Ini adalah alat yang sangat baik dan mudah digunakan dengan banyak templat untuk membuat video, presentasi, dan infografis.

Visme menawarkan berbagai templat ramah pengguna, membuatnya kreatif dan mudah dinavigasi. Ini adalah alat yang sangat baik dan mudah digunakan dengan banyak templat untuk membuat video, presentasi, dan infografis.

7. Beautiful. ai (Terbaik untuk desain otomatis dan konsistensi merek)

Beautiful. ai dirancang untuk tim yang ingin slide yang rapi tanpa harus mengontrol setiap detail desain. Aplikasi ini mengotomatiskan tata letak, spasi, dan penyelarasan saat Anda menambahkan teks, gambar, atau grafik, sehingga presentasi terlihat rapi dengan usaha minimal.

Mulailah dengan slide cerdas, dan tata letak akan menyesuaikan diri secara otomatis untuk tetap seimbang. AI juga menyarankan format visual yang tepat untuk konten Anda, yang sangat berguna untuk presentasi pitch, laporan klien, dan pembaruan kepemimpinan.

Kontrol merek sudah terintegrasi. Admin dapat mengunci font, warna, dan penempatan logo untuk memastikan setiap presentasi tetap sesuai dengan merek. Aplikasi ini kompatibel dengan Google Drive, Dropbox, dan Slack untuk berbagi dengan mudah, dan Anda dapat mengekspor ke PowerPoint atau PDF setelah selesai.

Fitur terbaik Beautiful. ai

Otomatiskan penyesuaian desain melalui templat slide cerdas.

Jaga kendali merek dengan warna, font, dan posisi logo yang terkunci.

Sarankan tata letak yang sesuai menggunakan fitur AI bawaan.

Integrasikan dengan Google Drive, Slack, dan Dropbox untuk berbagi file.

Ekspor presentasi yang sudah selesai ke format PowerPoint atau PDF.

Batasan Beautiful. ai

Kustomisasi terbatas untuk tim yang lebih menyukai desain slide manual.

Beberapa fitur lanjutan memerlukan paket Pro atau Team.

Pengeditan offline tidak didukung.

Harga Beautiful. ai

Pro: $12 per bulan per pengguna

Tim : $40/bulan per pengguna

Enterprise: Harga kustom

Ulasan dan penilaian Beautiful. ai

G2: 4.7/5 (lebih dari 100 ulasan)

Capterra: 4.3/5 (80+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang Beautiful. ai

Seorang pengulas G2 mengatakan,

Saya suka AI Bot yang dapat membuat slide indah dengan visual yang menakjubkan. Ini memungkinkan pengguna untuk membuat presentasi lengkap dalam waktu singkat. Platform ini lebih unggul dibandingkan platform lain karena banyaknya template yang tersedia dan akurasi yang tinggi. Saran untuk memperpendek atau mengubah nada teks juga menjadi nilai tambah.

Saya suka AI Bot yang dapat membuat slide indah dengan visual yang menakjubkan. Ini memungkinkan pengguna untuk membuat presentasi lengkap dalam waktu singkat. Platform ini lebih unggul dibandingkan platform lain karena banyaknya template yang tersedia dan akurasi yang tinggi. Saran untuk memperpendek atau mengubah nada teks juga menjadi nilai tambah.

⚡️Arsip Template: Template Presentasi Proyek Gratis

8. GenPPT (Terbaik untuk membuat presentasi AI berbasis data)

melalui GenPPT

GenPPT dirancang untuk siapa saja yang ingin data menceritakan kisah yang jelas tanpa harus repot dengan slide. Unggah spreadsheet atau ringkasan singkat, dan GenPPT akan mengubahnya menjadi presentasi siap pakai dengan grafik, wawasan, dan teks slide dalam hitungan menit.

Alternatif Gamma AI ini sangat cocok untuk analis, pendidik, dan tim bisnis. Pilih jenis presentasi seperti kinerja penjualan, tinjauan pemasaran, atau ringkasan investor, dan sistem ini akan mengorganisir data Anda ke dalam bagian-bagian yang rapi dengan visual yang tepat.

Saat waktunya berbagi, ekspor ke PowerPoint, PDF, atau Google Slides. Anda dapat menyesuaikan grafik secara langsung, sehingga akurasi dan desain tetap terjaga.

Fitur terbaik GenPPT

Konversikan lembar data dan laporan menjadi presentasi lengkap secara otomatis.

Buat visual slide seperti diagram, grafik, dan KPI dengan usaha manual minimal.

Dukungan ekspor PowerPoint dan Google Slides untuk pengeditan yang fleksibel.

Sertakan ringkasan dan wawasan AI untuk menyoroti tren secara otomatis.

Sesuaikan font, tata letak, dan warna untuk menyesuaikan dengan tampilan merek Anda.

Batasan GenPPT

Kontrol desain kreatif yang terbatas dibandingkan dengan alat yang berfokus pada desain.

Bekerja paling baik untuk presentasi berbasis data, kurang cocok untuk konten yang berfokus pada narasi.

Pemeriksaan akurasi secara berkala diperlukan untuk analisis yang dihasilkan oleh AI.

Harga GenPPT

Harga kustom

Ulasan dan penilaian GenPPT

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna tentang GenPPT

Seorang pengguna mengatakan,

Presentasi AI yang brilian yang berhasil menyeimbangkan kedalaman teknis dengan kemudahan akses. Contoh yang jelas dan penyampaian yang menarik membuat konsep kompleks mudah dipahami. Perpaduan antara aplikasi praktis dan implikasi masa depan membuat semua orang tetap terlibat.

Presentasi AI yang brilian yang berhasil menyeimbangkan kedalaman teknis dengan kemudahan akses. Contoh yang jelas dan penyampaian yang menarik membuat konsep kompleks mudah dipahami. Perpaduan antara aplikasi praktis dan implikasi masa depan membuat semua orang tetap terlibat.

📖 Baca Juga: Pembuat Presentasi AI Terbaik

9. Twistly AI (Terbaik untuk narasi visual dan presentasi bermerk)

melalui Twistly AI

Twistly AI dirancang untuk tim yang ingin presentasi terasa seperti cerita visual, bukan sekadar tumpukan slide korporat. Masukkan ringkasan atau laporan panjang, dan Twistly AI akan mengubahnya menjadi presentasi berbasis gambar yang menarik perhatian.

Pembuatan sangat mudah. Tempelkan teks Anda, dan Twistly secara otomatis menyeimbangkan tata letak, tipografi, dan alur. Aplikasi ini memilih palet warna, transisi, dan ikon yang sesuai dengan topik, lalu membuat slide dengan teks yang dapat diedit, visual stok, dan gambar AI yang sesuai dengan merek Anda.

Alternatif Gamma AI ini bekerja dengan baik saat mengekspor ke Google Slides jika Anda ingin kontrol tambahan pada tahap akhir. Tim dapat mengedit bersama, memberikan umpan balik secara real-time, dan menyimpan logo, font, dan warna dalam perpustakaan aset bersama sehingga setiap presentasi baru tetap sesuai dengan merek.

Fitur terbaik Twistly AI

Ubah dokumen atau kerangka kerja menjadi presentasi AI yang berfokus pada desain.

Buat gambar AI yang sesuai dengan konteks slide dan identitas merek.

Terapkan tata letak dan transisi otomatis untuk konsistensi visual.

Simpan aset merek dan templat untuk penggunaan bersama oleh seluruh tim.

Ekspor ke Google Slides atau PowerPoint untuk pengiriman akhir.

Batasan Twistly AI

Analisis terbatas atau pelacakan keterlibatan pada presentasi yang dibagikan.

Pengeditan desain lanjutan dapat memakan waktu di luar alur AI.

Membutuhkan koneksi yang stabil untuk merender slide yang kaya akan gambar.

Harga Twistly AI

Gratis Uji Coba

Starter: $4,99/bulan

Ulasan dan penilaian Twistly AI

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna tentang Twistly AI

Sebuah ulasan mengatakan,

Sungguh menakjubkan betapa cepatnya alat ini mengubah teks sederhana menjadi slide yang menarik. Integrasinya bekerja dengan sempurna dan jauh lebih baik dan cepat daripada alat berbasis browser biasa, saya tidak perlu berganti tab dan mengekspor file.

Sungguh menakjubkan betapa cepatnya alat ini mengubah teks sederhana menjadi slide yang menarik. Integrasinya bekerja dengan sempurna dan jauh lebih baik serta lebih cepat daripada alat berbasis browser biasa. Saya tidak perlu beralih tab dan mengekspor file.

10. Zoho Show (Terbaik untuk manajemen presentasi kolaboratif)

melalui Zoho Show

Zoho Show adalah alat presentasi berbasis browser untuk tim yang mengutamakan kolaborasi dan akses mudah. Anda dapat membuat, mengedit, dan mempresentasikan di tempat yang sama dengan dokumen dan lembar kerja Anda, sehingga cocok untuk bisnis kecil dan tim jarak jauh.

Bekerja sama secara real-time dengan komentar dan pelacakan perubahan. Mulai dari templat yang dapat disesuaikan atau impor file PowerPoint dan sempurnakan. Format AI membantu dalam penataan, spasi, dan tata letak yang rapi sehingga slide terlihat siap dibagikan dengan usaha minimal.

Ekspor dalam format PPTX, PDF, atau HTML dan bagikan tautan untuk tinjauan cepat. Anda bahkan dapat melakukan presentasi langsung dari browser dan mengontrol slide secara remote sementara penonton mengikuti presentasi. Jika Anda sudah menggunakan Zoho, aplikasi ini terintegrasi dengan WorkDrive dan Zoho CRM, sehingga konten dan proses serah terima tetap dalam satu alur kerja.

Fitur terbaik Zoho Show

Dukung kolaborasi real-time dengan fitur komentar dan pengeditan bersama secara langsung.

Impor dan sempurnakan file PowerPoint dengan kompatibilitas penuh.

Sesuaikan dan format slide secara otomatis menggunakan optimasi tata letak AI.

Tampilkan presentasi langsung di browser dengan kontrol jarak jauh.

Ekspor ke berbagai format, termasuk PPTX, PDF, dan HTML.

Batasan Zoho Show

Antarmuka dapat terasa ketinggalan zaman dibandingkan dengan platform presentasi AI yang lebih baru.

Pilihan animasi dan media canggih yang lebih sedikit dibandingkan pesaing.

Harga Zoho Show

Gratis

Paket Profesional: Harga kustom

Ulasan dan penilaian Zoho Show

G2: 4. 4/5 (60+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (20+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang Zoho Show

Seorang pengulas G2 menulis,

Zoho Show mudah digunakan dan berfungsi dengan baik di semua perangkat—terutama perangkat seluler, yang sempurna untuk pengeditan cepat saat bepergian. Pencarian gambar Google bawaan mempercepat pembuatan visual, dan impor PowerPoint mempertahankan format asli, sehingga kolaborasi menjadi lancar.

Zoho Show mudah digunakan dan berfungsi dengan baik di semua perangkat—terutama perangkat seluler, yang sempurna untuk pengeditan cepat saat bepergian. Pencarian gambar Google bawaan mempercepat pembuatan visual, dan impor PowerPoint mempertahankan format asli, sehingga kolaborasi menjadi lancar.

🤔 Tahukah Anda: Menurut survei, lebih dari setengah pekerja di seluruh dunia mengatakan mereka menggunakan AI di tempat kerja dalam setahun terakhir, dan sekitar 14% menggunakan AI generatif setiap hari.

Kesalahan umum saat beralih dari Gamma AI

Beralih dari Gamma AI ke pembuat presentasi AI baru mungkin terasa seperti upgrade cepat, tetapi banyak tim terburu-buru dalam prosesnya dan kehilangan waktu untuk memformat ulang atau menyesuaikan kebiasaan. Tujuannya bukan hanya untuk menemukan alat lain—tetapi untuk membangun alur kerja yang lebih lancar dan andal yang sesuai dengan kebutuhan konten dan kolaborasi tim Anda.

Berikut adalah kendala umum yang sering dihadapi tim dan cara menghindarinya.

Memilih hanya berdasarkan harga dan mengabaikan kualitas ekspor

Alat slide AI yang lebih murah bukanlah solusi jika setiap ekspor bermasalah. Banyak tim baru menyadari masalah tata letak, penggantian font, atau visual yang hilang setelah mereka sudah beralih.

✅ Solusi: Sebelum Anda memutuskan, buatlah presentasi uji coba kecil dengan grafik, warna merek, font kustom, dan animasi, lalu ekspor ke PowerPoint, Google Slides, dan PDF.

Periksa seberapa dekat file yang diekspor dengan versi yang ditampilkan di layar dan seberapa banyak pembersihan yang diperlukan. Jika tim Anda menggunakan file PPTX yang dapat diedit atau Google Slides, keakuratan ekspor harus menjadi hal yang tidak dapat dinegosiasikan, bukan sekadar fitur tambahan.

Mengasumsikan bahwa generasi AI adalah satu-satunya faktor, mengabaikan branding dan kolaborasi.

Mungkin tergoda untuk memilih alat yang menghasilkan draf awal yang paling mencolok. Masalahnya muncul kemudian, ketika setiap presentasi memerlukan perbaikan manual untuk sesuai dengan pedoman merek atau ketika tim tidak memiliki tempat bersama untuk meninjau perubahan.

✅ Solusi: Saat mengevaluasi alternatif Gamma AI, jangan hanya fokus pada "prompt to slides." Pastikan Anda dapat mengunci kit merek, menyimpan aset bersama, dan menyimpan komentar, persetujuan, serta versi dalam satu tempat. Pembuat presentasi AI yang baik harus mendukung cara tim Anda berkolaborasi setiap minggu, bukan hanya bagaimana ia memukau dalam lima menit pertama.

Migrasi presentasi tanpa perlu menyesuaikan alur kerja atau templat.

Kesalahan umum lainnya adalah menyeret presentasi Gamma lama ke alat baru dan berharap mereka "sekadar berfungsi." Platform yang berbeda menangani tata letak, spasi, dan font dengan cara mereka sendiri, sehingga slide yang disalin dan ditempelkan dengan cepat menjadi presentasi yang berantakan dan tidak konsisten.

✅ Solusi: Anggap peralihan ini sebagai kesempatan untuk merancang ulang sistem slide Anda. Mulailah dengan mendesain sejumlah kecil templat master yang dapat digunakan ulang di platform baru, sesuai dengan merek Anda dan kasus penggunaan umum seperti presentasi penjualan, QBR, atau tinjauan internal.

Setelah template tersebut diuji dan disetujui, rebuild atau migrasikan deck yang paling sering Anda gunakan menggunakan template tersebut sehingga semuanya terasa lebih terpadu ke depannya.

📖 Baca Juga: Alternatif Terbaik SlidesAI untuk Presentasi yang Lebih Cerdas

Bahkan alat AI yang intuitif pun dilengkapi dengan prompt baru, pengaturan, dan perilaku ekspor. Tim sering kali meremehkan waktu adaptasi, yang mengakibatkan penggunaan yang tidak konsisten dan banyak momen "bagaimana cara melakukannya lagi?".

✅ Solusi: Rencanakan sesi onboarding singkat untuk peran yang berbeda: penulis tentang prompting dan struktur, desainer tentang kontrol tata letak, dan manajer tentang alur persetujuan dan berbagi.

Pada saat yang sama, pastikan tata kelola sejak awal dengan mengklarifikasi siapa yang memiliki templat, siapa yang dapat mengubah pengaturan merek, dan bagaimana data dan ekspor disimpan. Beberapa jam pengaturan terstruktur akan membuahkan hasil dalam presentasi yang lebih cepat dan andal di kemudian hari.

📖 Baca Juga: Cara Menggunakan AI dalam Pemasaran Konten

Jika Anda masih menjelajahi opsi di luar alternatif utama Gamma AI, berikut adalah tiga alat presentasi berbasis AI yang mendapat perhatian karena alur kerja unik dan otomatisasi kreatifnya:

Sendsteps.ai: Pembuat presentasi yang menggabungkan konten yang dihasilkan AI dengan interaktivitas audiens. Ini membantu pengguna membuat presentasi yang indah dan jajak pendapat real-time dalam hitungan menit, ideal untuk pendidik dan pelatih korporat yang ingin meningkatkan keterlibatan.

Decktopus AI: Dirancang untuk profesional sibuk, Decktopus secara otomatis menghasilkan slide cerdas, catatan pembicara, dan tata letak desain. Ini sangat cocok untuk tim penjualan dan pemasaran yang ingin menghemat waktu dalam menyiapkan presentasi yang rapi dan sesuai merek.

Gamma SlidesGPT: Alat presentasi AI yang cepat dan tanpa login, yang secara instan mengubah dokumen Word atau prompt ide menjadi presentasi Google Slides yang siap diedit. Sempurna untuk mereka yang ingin membuat slide dengan usaha minimal dan hasil yang indah.

ClickUp Naik Panggung

Beralih ke alat presentasi bukan hanya tentang membuat slide; ini tentang memikirkan ulang cara ide diwujudkan. Baik Anda lebih memilih pembuat presentasi AI cepat seperti Plus AI atau perangkat lunak presentasi berorientasi desain seperti Visme, tujuannya tetap sama: lebih sedikit pengaturan, lebih banyak narasi.

Saat memilih alternatif Gamma AI berikutnya, carilah alat yang melampaui templat—alat yang menggabungkan alat kolaborasi, templat yang dapat disesuaikan, dan fitur AI yang benar-benar memahami merek Anda.

Alternatif terbaik adalah yang mendukung kreativitas Anda hari ini dan dapat berkembang bersama tim Anda di masa depan.

Di situlah ClickUp menonjol. ClickUp menghubungkan Docs, Whiteboards, dan ClickUp Brain sehingga Anda dapat merencanakan, menulis, dan mempresentasikan ide-ide Anda di satu tempat. Mulai dari membuat outline dengan Talk to Text hingga menyempurnakan dengan wawasan yang didukung AI, ClickUp membantu Anda menghemat waktu sambil membuat slide yang benar-benar menonjol.

Jika Anda siap untuk membuat presentasi yang lebih cerdas dan tajam, coba ClickUp secara gratis hari ini dan ubah setiap ide menjadi sesuatu yang layak untuk ditampilkan.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Banyak alternatif presentasi Gamma AI lebih fokus pada pengelolaan alur kerja dan merek daripada sekadar presentasi berbasis web. Misalnya, alat seperti Plus AI dan MagicSlides berjalan secara native di dalam Google Slides atau PowerPoint, sehingga proses generasi AI, pengeditan, dan kolaborasi semuanya terjadi di dalam alat presentasi yang sudah digunakan oleh tim Anda. Alternatif lain, seperti Visme dan Beautiful. ai, menekankan fitur kontrol merek lanjutan seperti kit merek, font/warna yang terkunci, dan perpustakaan aset bersama, serta opsi ekspor multimedia yang kaya. Platform seperti ClickUp melampaui pembuatan slide dengan menggabungkan AI dengan tugas, dokumen, papan tulis, dan dasbor, sehingga Anda dapat mengelola seluruh alur kerja presentasi (bukan hanya presentasi akhir) di satu tempat.

Ya. Gamma mendukung ekspor ke PowerPoint (PPTX), PDF, PNG, dan Google Slides pada paket berbayarnya, sehingga Anda dapat memindahkan presentasi ke alat presentasi standar untuk pengeditan lebih lanjut. Ulasan mencatat bahwa sebagian besar tata letak ditransfer dengan baik, tetapi desain yang kompleks mungkin memerlukan sedikit pembersihan di PowerPoint atau Slides setelah ekspor.

Ya, beberapa alat presentasi AI menawarkan tingkatan gratis atau uji coba dengan kemampuan yang sebanding dengan alur inti "prompt-to-deck" Gamma. 1. MagicSlides dan Presentations. AI keduanya menyediakan rencana gratis untuk menghasilkan slide bertenaga AI langsung di atau untuk Google Slides/PowerPoint. Zoho Show juga memiliki rencana gratis untuk presentasi kolaboratif berbasis browser dengan pemformatan yang dibantu AI. 2. Jika Anda ingin mengelola seluruh alur kerja presentasi (ide → konten → ulasan → tugas), ClickUp menawarkan rencana Gratis Selamanya dengan Whiteboards, Docs, tugas, dan dasbor, dan Anda dapat menambahkan ClickUp Brain sebagai lapisan AI di atasnya melalui add-on berbayar.

Tidak ada satu "pemenang" tunggal, tetapi beberapa alat menonjol tergantung pada apa yang paling Anda prioritaskan:1. Presentations. AI secara eksplisit menonjolkan sinkronisasi merek otomatis (logo, warna, font) dan "ekspor PowerPoint berkualitas tinggi tanpa masalah tata letak," yang kuat jika pengiriman PPTX yang aman merek adalah prioritas Anda. 2. Visme berfokus pada kit merek, templat yang dapat digunakan ulang, dan ekspor multimedia (PPTX, PDF, tautan web), menjadikannya pilihan yang baik untuk tim pemasaran dan desain yang membutuhkan kontrol merek yang ketat di berbagai format. 3. Beautiful. ai menawarkan pengaturan merek yang terkunci dan slide cerdas yang secara otomatis menyesuaikan tata letak sambil tetap mengekspor dengan bersih ke PowerPoint atau PDF. 4. Jika Anda lebih peduli pada konsistensi merek pada tingkat proses (konten, persetujuan, dokumen sumber kebenaran) daripada pada renderer slide itu sendiri, ClickUp unggul dalam menjaga salinan, aset, dan pedoman terpusat sementara Anda tetap mengekspor presentasi akhir melalui Google Slides atau PowerPoint.

Mulailah dengan mengekspor beberapa presentasi Gamma yang representatif ke format PPTX atau Google Slides, lalu uji tampilan mereka di alat yang Anda pilih untuk mendeteksi masalah tata letak atau font sejak dini. Selanjutnya, bangun kembali sejumlah kecil templat utama secara native di platform baru (presentasi, QBR, laporan) daripada menyalin dan menempelkan setiap slide lama. Tentukan alur kerja sederhana untuk tempat brief, generasi AI, desain, dan persetujuan berada di stack baru Anda, lalu dokumentasikan. Terakhir, adakan sesi pelatihan singkat untuk penulis, desainer, dan pengesah agar prompt, kontrol merek, dan pengaturan ekspor jelas sebelum diterapkan pada proyek live.