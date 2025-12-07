Template Daftar Pengambilan Foto Fotografi Gratis untuk Merencanakan Setiap Pengambilan Foto

Saat ini, 21% pemasar mengatakan mereka menggunakan konten visual untuk meningkatkan waktu tinggal sebagai strategi SEO utama. Gambar adalah yang menarik orang dan membuat mereka tetap tinggal. Namun, konten yang baik membutuhkan perhatian dan perencanaan.

Di situlah templat daftar pengambilan gambar fotografi berperan. Templat ini memberikan rencana yang terfokus sehingga Anda dapat menangkap semua pengambilan gambar yang dibutuhkan secara terorganisir. Dengan templat ini, Anda dapat memverifikasi nomor adegan, nomor pengambilan gambar, jenis pengambilan gambar, peralatan khusus yang diperlukan, dan waktu pengambilan gambar.

Dalam artikel ini, kami akan membahas opsi template daftar pengambilan gambar fotografi terbaik sehingga Anda dapat membuat daftar pengambilan gambar sendiri dengan percaya diri.

🔎 Tahukah Anda? Aturan sepertiga berasal dari seni lukis abad ke-18, bukan fotografi? Istilah ini pertama kali muncul pada tahun 1797, ketika pelukis Inggris John Thomas Smith menulis tentang membagi komposisi menjadi tiga bagian untuk menyeimbangkan cahaya dan bayangan dalam lukisan, jauh sebelum penemuan kamera. Fotografi kemudian mengadopsi ide ini sebagai panduan komposisi cepat, dan kini menjadi salah satu overlay "grid" paling umum yang Anda lihat di aplikasi kamera.

Templat Daftar Pengambilan Foto dalam Sekilas

Berikut ini adalah tabel ringkasan untuk semua templat daftar pengambilan gambar fotografi ClickUp dan lainnya dalam blog ini:

📖 Baca Juga: Cara Membuat Daftar Periksa di ClickUp

Apa Itu Template Daftar Pengambilan Gambar Fotografi?

Template daftar pengambilan foto adalah daftar periksa yang sudah disiapkan sebelumnya yang merinci foto-foto spesifik yang direncanakan oleh fotografer untuk diambil selama sesi pemotretan. Template ini menyediakan tata letak terstruktur untuk kategori pengambilan foto, sudut yang diperlukan, pose, komposisi, dan gambar yang diminta oleh klien.

Ini memastikan setiap detail tercatat dan tidak ada adegan atau sudut pengambilan gambar yang terlewat selama sesi. Hal ini menjaga tim Anda tetap sejalan dari persiapan hingga penyelesaian, yang sangat penting pada hari syuting yang sibuk.

Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan:

Membantu menjadwalkan waktu syuting dan waktu persiapan sehingga anggota tim tahu di mana harus berada dan kapan.

Mendukung penggunaan beberapa kamera dan sudut pengambilan gambar tanpa kehilangan jejak setiap pengambilan gambar individu.

Menjadi catatan pengambilan gambar yang dinamis yang dapat Anda tinjau selama pasca-produksi untuk memastikan semua pengambilan gambar telah selesai.

Mendorong kejelasan dalam hal pencahayaan, lokasi, dan peralatan khusus, mengurangi perubahan mendadak dan momen yang terlewatkan.

Apa yang Membuat Template Daftar Pengambilan Foto yang Baik?

Template daftar pengambilan gambar fotografi yang baik mengubah niat tersebut menjadi pilihan yang jelas dan dapat diimplementasikan. Template tersebut harus mudah digunakan, mudah dipindai, dan dirancang untuk memastikan semua pihak tetap berada di halaman yang sama, mulai dari ide awal hingga pengiriman akhir.

✅ Menyesuaikan setiap pengambilan gambar dengan tujuan, pesan, dan audiens klien sehingga rencana tersebut menceritakan sebuah cerita, bukan sekadar daftar periksa.

✅ Termasuk referensi visual dan petunjuk gaya seperti suasana, warna, dan catatan komposisi sehingga tim dapat menyesuaikan tampilan dan nuansa dengan cepat.

✅ Mencakup panduan praktis seperti hak penggunaan, persetujuan model, kebutuhan akses dan izin, lokasi cadangan, serta catatan darurat untuk cuaca atau keterlambatan.

📖 Baca Juga: Perangkat Lunak Manajemen Tugas Terbaik

11 Template Daftar Pengambilan Foto Terbaik

Anda tidak hanya mengambil foto, Anda membuatnya.

Anda tidak hanya mengambil foto, Anda membuatnya.

Ansel Adams berhasil menangkap esensi fotografi dengan baik melalui kutipannya. Namun, saat merencanakan pemotretan, pekerjaan jarang terpusat di satu tempat. Daftar pemotretan dalam spreadsheet, daftar panggilan dalam PDF, referensi di papan suasana, umpan balik di obrolan, dan mungkin alat AI terpisah untuk catatan atau keterangan.

Fragmentasi ini adalah contoh klasik dari penyebaran pekerjaan, di mana tugas, file, dan pembaruan tersebar di aplikasi yang terputus-putus dan menghabiskan waktu dan energi Anda.

ClickUp hadir untuk mengatasi hal itu. Ini adalah ruang kerja AI terintegrasi pertama di mana semua tugas, foto, jadwal, dan dokumen Anda tetap berada dalam satu ruang.

Anda bahkan dapat mengandalkan AI ClickUp, ClickUp Brain, untuk merangkum catatan atau menyempurnakan daftar pengambilan gambar dalam konteks, dengan pemahaman penuh tentang proyek dan file Anda 🧠.

Berikut ini 11 templat daftar pengambilan foto yang terintegrasi dengan ruang kerja AI terintegrasi. Anda dapat memulai dengan struktur yang sesuai dengan gaya Anda, lalu tambahkan fitur ClickUp untuk memastikan sesi fotografi Anda berjalan lancar.

1. Template Rencana Strategis Fotografer ClickUp

Dapatkan templat gratis Koordinasikan pemotretan merek multi-hari dengan berbagai sudut pandang dan peralatan menggunakan Template Rencana Strategis Fotografer ClickUp.

Template Rencana Strategis Fotografer ClickUp memberikan satu pusat untuk tujuan studio, kampanye, dan kalender pemotretan Anda. Hal ini memudahkan Anda untuk membuat daftar pemotretan fotografi yang realistis untuk setiap kampanye, karena jadwal dan hasil kerja sudah ada di ruang kerja yang sama.

Anda dapat menyesuaikan tugas dan Bidang Kustom untuk menyertakan nomor adegan, nomor pengambilan gambar, jenis pengambilan gambar, sudut kamera, ukuran pengambilan gambar, waktu pengambilan gambar, dan peralatan khusus. Tampilan seperti Daftar, Gantt, Garis Waktu, Beban Kerja, dan Tujuan menunjukkan bagaimana urutan pengambilan gambar tersusun di berbagai lokasi dan tim.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Hubungkan tujuan studio, kampanye pemotretan, dan daftar pemotretan terperinci dalam satu ruang ClickUp.

Grupkan pemotretan berdasarkan klien, lokasi, atau tanggal untuk melihat proyek mana yang bersaing untuk menggunakan kru atau peralatan yang sama.

Gunakan tampilan Gantt dan Timeline untuk memetakan waktu persiapan, waktu pengambilan gambar, dan tanggal pengiriman untuk semua pengambilan gambar yang direncanakan.

Pantau beban kerja agar fotografer, asisten, dan editor memiliki jadwal yang seimbang di sekitar hari-hari syuting utama.

✨ Ideal untuk: Studio yang ingin merencanakan tujuan bisnis dan daftar pengambilan gambar terperinci dalam satu ruang kerja ClickUp.

💡 Tips Pro: Ubah ide-ide acak Anda menjadi daftar pengambilan gambar yang rapi dengan ClickUp Brain. Masukkan catatan kasar, email klien, atau komentar moodboard ke dalam ClickUp Docs atau ClickUp Tasks, lalu minta ClickUp Brain untuk “ubah ini menjadi daftar pengambilan gambar fotografi yang terstruktur dengan kolom nomor adegan, nomor pengambilan gambar, jenis pengambilan gambar, dan lokasi.” Ubah catatan panjang dan rumit menjadi daftar periksa dan ringkasan yang mudah dipahami dengan ClickUp Brain* ClickUp Brain juga dapat merangkum thread panjang dan menyarankan langkah selanjutnya sehingga Anda selalu mendapatkan daftar yang dapat digunakan dan mudah diikuti. Karena berfungsi di seluruh tugas, Dokumen, dan Papan Tulis Anda, Anda dapat terus menyempurnakan daftar pengambilan gambar yang sama seiring masuknya umpan balik daripada harus memulai dari awal.

🔎 Tahukah Anda? Golden hour bukan hanya istilah romantis. Ini secara harfiah berkaitan dengan sejauh mana cahaya menyebar. Saat matahari rendah, cahaya melewati bagian atmosfer yang lebih luas, yang menyebarkan cahaya dan menghangatkan warna, menciptakan bayangan yang lebih lembut dan sorotan yang halus, ideal untuk fotografi potret dan lanskap. Itulah mengapa banyak fotografer merencanakan daftar pengambilan gambar mereka secara khusus pada slot waktu pagi hari dan sore hari.

2. Template Papan Tulis Brief Kreatif ClickUp

Dapatkan templat gratis Persiapkan dengan mudah sesi foto dan video di mana petunjuk suara, kecepatan bingkai, dan jenis pengambilan gambar ditampilkan bersamaan dengan gambar menggunakan templat Papan Tulis Brief Kreatif ClickUp.

Template Papan Tulis Brief Kreatif ClickUp membantu Anda mengumpulkan tujuan dan referensi sebelum sesi fotografi dimulai. Tambahkan gambar suasana, referensi warna, tipografi, dan contoh bingkai agar semua orang setuju dengan tampilan sebelum Anda membuat template daftar pengambilan foto.

Setelah konsep ditetapkan, Anda dapat mengubah catatan tempel atau bentuk menjadi tugas dan menambahkan kolom untuk nomor adegan, nomor pengambilan gambar, jenis pengambilan gambar, ukuran pengambilan gambar, gerakan kamera, dan sudut kamera.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Kumpulkan referensi visual dan catatan tertulis untuk setiap pengambilan gambar individu di papan tulis bersama.

Ubah item papan menjadi tugas dengan pemilik yang jelas, tanggal jatuh tempo, dan bidang pengambilan gambar yang detail hanya dengan beberapa klik.

Gunakan tampilan Daftar dan Garis Waktu untuk mengelompokkan adegan tertentu berdasarkan adegan, lokasi, atau waktu hari.

Simpan umpan balik klien, persetujuan, dan bingkai yang direvisi yang terkait langsung dengan pengambilan gambar yang terpengaruh.

✨ Ideal untuk: Direktur kreatif, tim merek, fotografer, dan produser yang ingin memiliki brief bersama yang mengalir dengan lancar.

📖 Baca Juga: Cara Menentukan Prioritas Pekerjaan Anda

3. Template Daftar Periksa Proyek ClickUp

Dapatkan templat gratis Ambil semua foto dengan percaya diri dengan bantuan Template Daftar Periksa Proyek ClickUp.

Sesi pemotretan bisa berantakan jika hal-hal dasar terlewat: baterai tidak terisi penuh, atau tidak ada yang ingat siapa yang bertanggung jawab atas drive cadangan. Daftar periksa sederhana dapat mencegah hal itu, tetapi hanya jika daftar tersebut tersedia di tempat tim Anda sudah bekerja. Template Daftar Periksa Proyek ClickUp mengubah persiapan pemotretan Anda menjadi daftar periksa sederhana yang dapat Anda gunakan sebagai panduan.

Alih-alih tugas-tugas yang tersebar di catatan dan email, Anda mendapatkan tugas-tugas terorganisir untuk pra-produksi, hari syuting, dan pasca-produksi dengan pemilik tugas yang jelas dan tanggal yang ditentukan. Tampilan Daftar, Gantt, Kalender, dan Beban Kerja membantu Anda melihat kapan tim, lokasi, atau hasil kerja tumpang tindih, memungkinkan Anda untuk mengatur ulang sebelum hari syuting.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Bagi proyek Anda berikutnya menjadi tahap pra-produksi, hari syuting, dan pasca-produksi yang dapat Anda centang satu per satu.

Lampirkan brief, peta lokasi, dan daftar panggilan langsung ke tugas sehingga tidak ada yang perlu mencari berkas.

Grupkan item daftar periksa berdasarkan lokasi, pengaturan pencahayaan, atau kru untuk mengurangi pengaturan ulang antara sudut yang berbeda.

Gunakan tampilan Gantt dan Kalender untuk memastikan ada cukup waktu untuk setiap blok pengambilan gambar yang direncanakan.

✨ Ideal untuk: Fotografer dan produser yang ingin daftar periksa langkah demi langkah yang juga berfungsi sebagai daftar pengambilan gambar yang dapat dilacak.

🎥 Kesulitan menyelesaikan semua tugas Anda? Lihat video penjelasan singkat ini dari ClickUp:

4. Template Perencanaan Acara ClickUp

Dapatkan templat gratis Lalui zona dengan blok waktu syuting yang jelas dan catatan referensi menggunakan Template Perencanaan Acara ClickUp.

Acara langsung berlangsung dengan cepat dan jarang mengikuti skenario ideal Anda, sehingga mudah melewatkan momen penting jika logistik dan daftar pengambilan gambar berada di tempat yang berbeda. Template Perencanaan Acara ClickUp menghubungkan vendor, jadwal, dan lokasi dengan pekerjaan fotografi, sehingga daftar pengambilan gambar Anda berada dalam rencana yang sama yang mengelola acara.

Anda dapat membuat tugas untuk setiap segmen acara dan menambahkan Bidang Kustom atau subtugas untuk urutan pengambilan gambar individu, termasuk nomor adegan, nomor pengambilan gambar, jenis pengambilan gambar, dan posisi kamera. Selain itu, tampilan Daftar, Papan, Kalender, dan Garis Waktu membantu Anda melihat kapan anggota kru berpindah antar ruang dan berapa lama waktu persiapan di antara sinyal utama.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Rencanakan upacara, pidato, pertunjukan, dan transisi dengan jadwal yang jelas dan penanggung jawab yang ditentukan.

Lampirkan denah lantai, diagram tempat duduk, dan rencana pencahayaan agar perencanaan pengambilan gambar mencerminkan ruang sebenarnya.

Koordinasikan sudut pandang dan kamera yang berbeda di berbagai ruangan tanpa mengulang pemesanan kru.

Gunakan tampilan Kalender dan Garis Waktu untuk memvisualisasikan kapan adegan kunci terjadi dan di mana tim harus berada.

✨ Ideal untuk: Perencana acara, pemimpin tim fotografi, dan tim merek yang ingin mengelola logistik dan daftar pengambilan gambar dari sumber yang sama.

📮ClickUp Insight: Pekerja pengetahuan mengirim rata-rata 25 pesan per hari, mencari informasi dan konteks. Hal ini menunjukkan banyak waktu terbuang untuk menggulir, mencari, dan memahami percakapan yang terfragmentasi di email dan obrolan. 😱 Seandainya Anda memiliki platform cerdas yang menghubungkan tugas, proyek, obrolan, dan email (plus AI!) dalam satu tempat. Tapi Anda memilikinya dengan ClickUp!

5. Template Daftar ClickUp

Dapatkan templat gratis Koordinasikan suara, kecepatan bingkai, dan serah terima pengeditan menggunakan Template Daftar ClickUp.

Sebagian besar sesi pemotretan dimulai sebagai aliran ide: lokasi yang Anda sukai dan persyaratan wajib klien yang Anda catat di berkas-berkas berbeda. Template Daftar ClickUp membantu Anda mengubah ide-ide tersebut menjadi template daftar pemotretan fotografi yang jelas, di mana setiap pemotretan individu menjadi tugas yang dapat dilacak.

Anda dapat beralih antara tampilan Daftar, Papan, Gantt, dan Kalender untuk melihat informasi yang sama sebagai jadwal, papan Kanban, atau daftar periksa sederhana. Anda kemudian dapat menambahkan komentar untuk catatan di lokasi syuting dan menandai tugas selesai saat Anda merekam setiap frame, meninggalkan catatan syuting yang rapi yang dapat Anda gunakan sebagai referensi dalam pasca-produksi.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Rekam semua bidikan yang Anda inginkan dalam satu daftar dengan bidang dan status yang konsisten.

Filter berdasarkan lokasi, subjek, atau waktu hari untuk fokus pada blok kerja berikutnya.

Grupkan pengambilan gambar multi-sudut di bawah satu adegan, sehingga Anda tidak kehilangan jejak saat pengaturan berubah.

Bagikan daftar tersebut dengan klien atau tim produksi agar semua pihak tetap sejalan mengenai apa yang akan dilakukan.

✨ Ideal untuk: Fotografer, koordinator studio, dan tim kreatif yang menginginkan templat daftar pengambilan gambar yang sederhana dan dapat disesuaikan untuk proyek apa pun.

💡 Tips Pro: Gunakan ClickUp Brain MAX untuk merekam adegan dengan suara Anda. Di lokasi syuting, Anda jarang punya waktu untuk mengetik setiap detail saat adegan sedang berubah. Dengan fitur Talk To Text dari ClickUp Brain MAX, Anda dapat mengetuk ikon mikrofon di aplikasi desktop ClickUp, mendeskripsikan adegan secara lisan (“Adegan 4, adegan 7, close-up produk di latar belakang hitam, 85mm, f/2, sudut utama”), dan biarkan ClickUp Brain MAX mengubahnya menjadi tugas atau item daftar periksa dengan bidang yang tepat. Teknologi pengenalan suara berpresisi tinggi dirancang untuk menangani ucapan alami dan kata pengisi, sehingga Anda dapat menghemat waktu pada tugas manual dan berulang.

🔎 Tahukah Anda? Foto tertua yang masih ada membutuhkan waktu berjam-jam untuk diekspos. View from the Window at Le Gras (sekitar 1826–1827) karya Joseph Nicéphore Niépce dianggap sebagai foto tertua yang masih ada, dibuat dengan mengekspos pelat yang dilapisi bitumen selama berjam-jam di dalam kamera obscura di kediamannya di Prancis.

6. Template Kalender Perencana ClickUp

Dapatkan templat gratis Buat templat daftar pengambilan gambar per proyek dan letakkan item penting di kalender menggunakan Templat Perencana Kalender ClickUp.

Jika Anda merencanakan pemotretan satu per satu, mudah untuk terlalu banyak menjadwalkan tanpa menyadari bagaimana proses editing dan permintaan baru menumpuk di kalender. Template Perencana Kalender ClickUp memungkinkan Anda melihat pemotretan dan daftar pemotretan terkait yang tersusun selama berminggu-minggu dan berbulan-bulan, sehingga Anda dapat berkomitmen pada jadwal yang benar-benar dapat Anda penuhi.

Anda dapat membuat tugas untuk setiap sesi pemotretan dan melampirkan daftar pemotretan yang detail, lalu menggunakan kolom untuk waktu pemotretan, waktu panggilan, dan waktu persiapan untuk merencanakan blok waktu yang realistis. Tampilan Ringkasan, Garis Waktu, dan Perencana Bulanan memudahkan untuk mengidentifikasi hari yang terlalu padat, jeda yang terlalu lama, atau sesi berturut-turut yang memerlukan waktu buffer.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Rencanakan syuting, sesi editing, dan pengiriman di kalender bersama yang dapat dilihat oleh seluruh tim Anda.

Tambahkan detail berbasis waktu seperti waktu panggilan, waktu persiapan, dan waktu pengambilan gambar agar hari-hari tidak bercampur aduk.

Lampirkan daftar pengambilan gambar, lembar panggilan, dan catatan lokasi langsung ke acara kalender.

Gunakan tampilan Timeline dan Summary untuk membagi pekerjaan secara merata sepanjang minggu daripada menumpuk semuanya dalam satu akhir pekan.

✨ Ideal untuk: Produser, pemimpin fotografi, dan manajer studio yang ingin jadwal dan daftar pengambilan gambar mereka tetap sinkron.

7. Template Kanban ClickUp

Dapatkan templat gratis Pastikan tugas berjalan lancar agar tim dapat fokus pada hasil akhir melalui templat Kanban ClickUp.

Template Kanban ClickUp membantu Anda melacak proses syuting sebagai kartu yang bergerak melalui tahap-tahap seperti pra-produksi, di lokasi syuting, pengeditan, dan pengiriman.

Setiap kartu dapat mewakili adegan, lokasi, atau hasil kerja dengan daftar pengambilan gambar mini di dalam deskripsi tugas atau daftar periksa. Hal ini memberikan cara visual untuk mengelola templat daftar pengambilan gambar Anda, terutama saat Anda mengelola beberapa proyek sekaligus.

Anda dapat menambahkan Bidang Kustom untuk nomor adegan, rentang pengambilan gambar, lokasi, dan kru, lalu seret kartu ke kolom-kolom saat pengambilan gambar spesifik dilakukan dan disetujui.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Organisasikan pekerjaan ke dalam kolom-kolom sederhana seperti Perencanaan, Pengambilan Gambar, Penyuntingan, dan Pengiriman.

Lampirkan daftar pengambilan gambar terperinci, gambar referensi, dan daftar panggilan ke setiap kartu.

Grup kartu berdasarkan klien, produksi, atau hari sehingga Anda dapat melihat kemajuan dengan sekilas.

Batasi pekerjaan yang sedang berlangsung untuk mencegah tim menyebar ke terlalu banyak adegan sekaligus.

✨ Ideal untuk: Perencana visual yang lebih suka tampilan papan untuk mengelola pemotretan dan daftar bidikan terkait.

🎥 AI bukan hanya untuk para teknisi—ini adalah asisten pribadi baru Anda. Dalam video ini, saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana saya menggunakan AI untuk menangani tugas-tugas berulang, mengemukakan ide-ide baru, dan menjaga proyek tetap pada jalurnya. Anda akan melihat contoh nyata penggunaan AI untuk penjadwalan, penelitian, manajemen proyek, dan pengolahan ulang konten. Pada akhirnya, Anda akan mengetahui: ✅ 5 tugas yang dapat Anda serahkan kepada AI segera ✅ Alat asisten pribadi AI terbaik untuk profesional sibuk ✅ Cara mengatur alur kerja sederhana agar AI bekerja di latar belakang

📖 Baca Juga: Template Moodboard Gratis

8. Template Daftar Tembakan Pernikahan oleh TemplateLAB

melalui TemplateLAB

Hari pernikahan dipenuhi dengan emosi dan momen-momen kecil yang magis. Namun, ritme yang cepat membuat sedikit waktu untuk memikirkan apa yang mungkin terlupakan.

Template Daftar Pengambilan Gambar Pernikahan Word oleh TemplateLAB memberikan tata letak terstruktur yang dapat dicetak, sehingga Anda dapat menjalani hari dengan daftar jelas setiap pengambilan gambar yang dijanjikan untuk diambil. Karena berbasis Word, template ini mudah disesuaikan kolomnya, menambahkan nama keluarga, dan mencetak salinan untuk setiap fotografer.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Rencanakan seluruh hari pernikahan dalam tabel sederhana yang dapat Anda edit dan cetak.

Dokumentasikan detail teknis seperti ukuran bidikan, sudut kamera, dan pergerakan kamera untuk setiap bidikan individu.

Grupkan foto berdasarkan adegan atau lokasi agar tim dapat berpindah dengan efisien antar ruang.

Simpan catatan tertulis yang dapat Anda periksa dengan cepat selama pasca-produksi untuk memastikan cakupan yang memadai.

✨ Ideal untuk: Fotografer pernikahan dan koordinator yang menginginkan templat daftar pengambilan gambar cetak klasik yang tetap berfungsi bahkan saat koneksi Wi-Fi tidak stabil.

📖 Baca Juga: Aplikasi Catatan Terbaik

9. Template Daftar Tembakan Spreadsheet dan Word oleh Vimeo

via Vimeo

Ingat adegan pertarungan di lorong dalam Oldboy yang berlangsung tanpa henti, tanpa potongan untuk bersembunyi? Template Daftar Adegan Spreadsheet dan Word dari Vimeo memberikan struktur semacam itu untuk merencanakan syuting film atau foto Anda dengan lebih detail.

Versi spreadsheet mencakup kolom untuk elemen seperti nomor adegan, nomor pengambilan gambar, deskripsi, lokasi, jenis pengambilan gambar, dan lainnya, sehingga setiap baris mewakili satu pengambilan gambar lengkap. Jika Anda lebih suka menggunakan kertas di lokasi syuting, Anda dapat mengekspor atau mencetak tata letak yang sama sebagai daftar periksa sederhana dalam format Word atau PDF.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Gunakan kolom siap pakai untuk nomor adegan, jenis pengambilan gambar, gerakan kamera, dan peralatan daripada membuat lembar kerja dari awal.

Ubah urutan pengambilan gambar berdasarkan lokasi, waktu hari, atau aktor untuk membuat jadwal yang efisien.

Beralih antara format spreadsheet dan cetak sesuai dengan preferensi tim Anda dalam bekerja.

Catat detail tentang suara, kecepatan bingkai, atau peralatan khusus di samping setiap pengambilan gambar.

✨ Ideal untuk: Pembuat film, tim komersial, dan fotografer yang membutuhkan templat daftar pengambilan gambar fleksibel yang dapat digunakan baik di laptop maupun kertas.

📖 Baca Juga: Alat AI Terbaik untuk Produktivitas dan Penggunaan Pribadi

10. Template Daftar Pengambilan Gambar Fotografi oleh Template. net

Jika Anda pernah membuat daftar pengambilan gambar yang sama dari awal untuk klien yang serupa, Anda tahu betapa banyak waktu yang terbuang karena pengulangan tersebut. Template Daftar Pengambilan Gambar Fotografi oleh Template.net memberikan struktur yang dapat diedit sehingga Anda dapat memasukkan adegan dan catatan Anda tanpa perlu merancang ulang tata letak setiap kali.

Anda dapat menyesuaikan judul, menambahkan baris, dan mengganti nama kolom agar tata letak sesuai dengan gaya kerja Anda, terlepas dari jenis pemotretan apa pun. Karena dapat disesuaikan, Anda dapat menambahkan kolom untuk nomor adegan, nomor pemotretan, ukuran pemotretan, jenis pemotretan, lokasi, subjek, dan catatan tambahan apa pun yang Anda butuhkan.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Mulai dengan templat daftar pengambilan gambar fotografi yang sudah jadi, yang dapat Anda sesuaikan dengan beberapa klik.

Tambahkan atau hapus kolom untuk menyesuaikan dengan cara Anda memikirkan adegan, lokasi, dan subjek.

Duplikat file untuk setiap klien agar detail dan permintaan khusus mereka tetap terpusat di satu tempat.

Ekspor atau cetak versi untuk penggunaan di lokasi syuting sambil tetap menyimpan catatan digital untuk referensi di kemudian hari.

✨ Ideal untuk: Fotografer dan studio yang ingin memiliki dokumen daftar pengambilan gambar yang dapat disesuaikan dan siap digunakan oleh klien tanpa perlu mendesainnya sendiri.

📖 Baca Juga: Fitur Perangkat Lunak Manajemen Acara yang Anda Butuhkan

11. Template Daftar Tembakan Pemotretan oleh Milanote

melalui Milanote

Template Daftar Tembakan Pemotretan oleh Milanote memberikan papan visual tempat referensi dan tugas berada berdampingan. Anda dapat menyeret gambar, sketsa, dan contoh warna ke papan, lalu menambahkan kartu teks untuk lokasi dan tembakan spesifik.

Rasanya seperti merencanakan di dinding studio, tapi semuanya digital dan mudah dibagikan dengan tim atau klien Anda. Anda dapat menggunakan kolom atau grup di papan untuk mengorganisir templat daftar pengambilan foto berdasarkan lokasi, pakaian, atau waktu hari, dan menambahkan kotak centang sehingga setiap pengambilan foto dapat dicentang saat Anda melakukannya.

Komentar dan tautan berbagi memudahkan anggota tim untuk menambahkan detail seperti petunjuk pencahayaan atau ide cadangan.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Gabungkan inspirasi visual dan detail pengambilan gambar tertulis dalam satu papan fleksibel.

Grupkan foto berdasarkan adegan, ruangan, atau pakaian sehingga Anda dapat melihat alur hari itu dengan sekilas.

Tambahkan daftar periksa ke setiap kartu untuk melacak sudut pandang atau variasi yang berbeda dalam sebuah pengambilan gambar.

Bagikan papan tersebut dengan klien atau kolaborator untuk persetujuan cepat sebelum hari syuting.

✨ Ideal untuk: Perencana visual yang ingin daftar pengambilan gambar bergaya papan kolaboratif yang juga berfungsi sebagai papan suasana dan daftar periksa.

📖 Baca Juga: Perangkat Lunak Pengeditan Foto Terbaik

Rencanakan Pemotretan Sempurna dengan ClickUp

Jika Anda telah membaca sejauh ini, Anda sudah tahu kekuatan tersembunyi dari sebuah rencana yang sukses yang mencakup contoh daftar pengambilan gambar, daftar pengambilan gambar akhir, proses pra-produksi yang detail, dan detail pengaturan kamera Anda.

Ketika Anda memiliki semua detail yang diperlukan, Anda dapat mengatur pengambilan gambar sesuai kebutuhan, terlepas dari tingkat kompleksitasnya.

Inilah mengapa ClickUp unggul. 💯

Semua informasi terpusat di satu tempat, sehingga templat daftar pengambilan gambar Anda berada tepat di samping kalender, papan tulis, brief, dan tugas.

Anda dapat membuat storyboard, menambahkan gambar referensi, menugaskan pemilik, dan melacak log pengambilan gambar. Jika ini terdengar seperti ketenangan yang Anda inginkan untuk proyek berikutnya, daftarkan diri Anda di ClickUp sekarang!