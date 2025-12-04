Zoom vs. ClickUp SyncUp: Mana yang Paling Cocok untuk Tim Anda?

Pukul 09.55 pagi. Tim Anda bergabung dalam panggilan Zoom. Keputusan diambil. Tugas-tugas dibagikan. Tiga puluh menit kemudian, Anda menyalin catatan ke papan tugas dan meneruskan tautan agar tidak ada yang terlewat.

Inilah persimpangan jalan. Zoom adalah platform konferensi video terkemuka yang dirancang untuk panggilan video dan berbagi layar yang andal. ClickUp SyncUp lebih fokus pada pekerjaan. Anda dapat menjadwalkan pertemuan, mencatat catatan pertemuan, dan memicu pembuatan tugas otomatis yang terhubung dengan tugas dan pemiliknya.

Ada alasan mengapa fitur ini penting. Indeks Tren Kerja Microsoft menunjukkan bahwa karyawan rata-rata menghabiskan 57% waktu mereka dalam rapat, email, dan obrolan. Itu banyak pembicaraan yang perlu segera diubah menjadi tindakan.

Panduan ini membandingkan Zoom vs. ClickUp SyncUp agar tim jarak jauh dapat memilih yang sesuai dengan aktivitas sehari-hari mereka, apakah mereka menginginkan panggilan atau rapat berkualitas terbaik yang langsung terintegrasi dengan pekerjaan.

Zoom vs. ClickUp SyncUp Sekilas

Saat Anda membandingkan Zoom vs. ClickUp SyncUp, Anda sebenarnya memilih antara platform konferensi video mandiri dan lapisan rapat yang terintegrasi dalam ruang kerja manajemen proyek Anda.

Berikut ini adalah ringkasan fitur utama, kemampuan pembuatan tugas, dan fitur canggih lainnya:

Fitur ClickUp SyncUp Zoom Meetings Fokus utama Terintegrasi ke dalam ClickUp sebagai bagian dari Converged AI Workspace untuk manajemen proyek dan komunikasi tim. Platform konferensi video mandiri untuk mengadakan dan mengikuti pertemuan online dan webinar. Rapat harian dan pembaruan proyek Mulai SyncUps dari daftar, tampilan, atau tugas sehingga tim dapat meninjau papan, memperbarui tugas, dan berdiskusi di tempat yang sama. Lakukan panggilan video HD dengan berbagi layar dan obrolan, tetapi papan dan pelacak biasanya berada di alat proyek terpisah. Pengelolaan tugas dan proyek Hierarki tugas dan proyek lengkap dengan pemilik, tanggal jatuh tempo, ketergantungan, dasbor, dan pembuatan tugas otomatis dari rapat. Tidak ada fitur manajemen proyek bawaan; tugas-tugas dari pertemuan Zoom harus dibuat di alat eksternal. Catatan rapat dan tindakan otomatis ClickUp Brain dan AI Notetaker membuat ringkasan, transkrip yang dapat dicari, dan tugas yang terhubung langsung ke dokumen dan tampilan. Zoom AI Companion menghasilkan ringkasan dan saran tindakan yang masih perlu dimasukkan ke dalam alat proyek. Berbagi layar dan perekaman layar Bagikan layar Anda di SyncUps, dan simpan SyncUps dan Clips di Clips Hub bersama transkrip dan komentar yang terhubung dengan tugas. Bagikan layar dalam pertemuan Zoom dan rekam sesi ke penyimpanan lokal atau cloud, lalu bagikan tautan secara terpisah. Penjadwalan dan integrasi Jadwalkan pertemuan di mana Anda mengelola pekerjaan dan gunakan integrasi ClickUp–Zoom untuk memulai pertemuan Zoom dari tugas. Jadwalkan pertemuan Zoom dari aplikasi Zoom atau integrasi kalender, dan tambahkan tautan Zoom ke acara Google atau Outlook. Pelaporan dan transparansi setelah rapat Dashboard menampilkan bagaimana perubahan yang didorong oleh rapat memengaruhi beban kerja, burndown, dan pengiriman secara real-time. Analisis berfokus pada penggunaan rapat dan kualitas, bukan pada hasil proyek atau kesehatan sprint. Terbaik untuk Tim yang menginginkan fitur SyncUp, catatan rapat, dan pembuatan tugas otomatis yang terintegrasi dengan manajemen proyek dalam satu ruang kerja. Tim yang membutuhkan alternatif Zoom yang familiar untuk pertemuan tatap muka dan panggilan video cepat di berbagai perangkat.

Apa Itu ClickUp?

Tetap terorganisir, bergerak lebih cepat, dan kelola setiap tugas di satu tempat dengan ClickUp.

ClickUp adalah ruang kerja AI terintegrasi yang menggabungkan tugas, dokumen, obrolan, rapat, dan AI dalam satu platform, sehingga tim dapat merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan tanpa perlu berpindah antar alat.

Bayangkan seorang pemimpin departemen yang mengelola peluncuran lintas fungsi.

Pembaruan ditampilkan secara langsung di obrolan Zoom, tindak lanjut tersimpan di kotak masuk, dan perubahan ruang lingkup terbaru tersembunyi di catatan pribadi seseorang. Setiap peralihan menguras fokus dan membuatnya lebih sulit untuk melihat apa yang sebenarnya telah maju.

ClickUp dirancang untuk mengurangi penyebaran pekerjaan dengan menjaga semua hal terhubung dalam satu ruang kerja.

Dengan ClickUp SyncUp dan ClickUp Meetings, tim dapat memulai panggilan video cepat dari daftar dan tugas yang sudah mereka gunakan, mencatat catatan rapat dalam konteks, dan menghubungkan keputusan langsung ke pemilik dan tenggat waktu.

ClickUp AI Notetaker dan ClickUp Brain kemudian mengubah percakapan tersebut menjadi ringkasan dan tindakan, sehingga "kami sudah membicarakannya" menjadi "sudah tercatat di sistem" secara otomatis.

Jika Anda masih mengandalkan Zoom untuk briefing besar atau panggilan eksternal, integrasi ClickUp–Zoom memungkinkan Anda memulai atau bergabung dalam pertemuan Zoom dari ClickUp Tasks, Docs, dan Chat, serta menyimpan tautan bergabung dan rekaman yang terhubung dengan pekerjaan.

Seorang pengguna menyimpulkannya dengan sederhana:

Kemampuan untuk membuat tampilan kustom, dasbor, dan bidang data sangat luar biasa. Saya juga menyukai beragam fitur yang ditawarkannya, mulai dari manajemen tugas dan pelacakan waktu hingga kolaborasi dokumen dan penetapan tujuan. Ini benar-benar ruang kerja all-in-one.

Ulasan dan penilaian pelanggan:

G2 : 4.7/5 (10.600+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (4.500+ ulasan)

Fitur ClickUp

Begini cara fitur ClickUp membantu tim jarak jauh menggantikan proses "telepon, catat catatan, lalu perbarui papan nanti" dengan rapat yang terintegrasi langsung dalam alur kerja manajemen proyek mereka.

Fitur #1: ClickUp Chat

Ubah pesan menjadi tugas menggunakan ClickUp Chat

ClickUp Chat menggabungkan pesan instan real-time dan manajemen pekerjaan sehingga percakapan tidak pernah lepas dari tugas yang terpengaruh.

Tim dapat bercakap-cakap di saluran atau pesan langsung, berbagi file, dan mengubah pesan apa pun menjadi tugas di ClickUp Tasks dengan satu klik. Hal ini memastikan bahwa keputusan, file, dan tindakan tetap berada di ruang kerja yang sama, sehingga lebih mudah dilacak dan ditemukan.

AI ClickUp juga dapat merangkum percakapan panjang dan mengusulkan tugas dari obrolan, yang sangat berguna setelah hari yang sibuk dengan pertukaran pesan bolak-balik. Alih-alih menggulir riwayat obrolan Zoom atau pesan DM yang tersebar, Anda akan menerima ringkasan yang jelas dan tugas yang dapat dieksekusi langsung di dalam ClickUp Chat.

📌 Contoh: Tim produk mendiskusikan bug di saluran obrolan ClickUp, melampirkan tangkapan layar, dan menyepakati solusi. Manajer produk mengubah pesan menjadi tugas di ClickUp, menugaskan insinyur, dan menetapkan tanggal jatuh tempo. Setelah perbaikan selesai, status tugas, komentar, dan lampiran menampilkan cerita lengkap. Tidak perlu lagi mengandalkan riwayat obrolan lama.

Fitur #2: ClickUp SyncUp (dan integrasi Zoom)

Hubungkan tugas dan catatan selama panggilan dengan ClickUp SyncUp

ClickUp SyncUp menghadirkan panggilan video ringan langsung ke ruang kerja ClickUp Anda.

Anda dapat memulai SyncUp dari Daftar, tugas, atau obrolan, dan terus bekerja di ruang kerja ClickUp Anda selama panggilan berlangsung.

Berbagi layar, komentar, dan tautan tugas semuanya berada di tempat yang sama, yang memudahkan pembaruan status dan rapat singkat untuk dijalankan dan diikuti. Karena SyncUps merupakan bagian dari ClickUp Chat, Anda tidak memerlukan aplikasi rapat terpisah untuk pemeriksaan internal.

Namun, ketika Anda membutuhkan pertemuan Zoom yang lengkap (misalnya untuk demo eksternal atau webinar), Anda dapat memulai pertemuan Zoom dari ClickUp Tasks, Docs, dan Chat menggunakan integrasi Zoom.

Integrasi Zoom ClickUp memungkinkan panggilan Zoom masuk ke kalender ClickUp Anda.

Tautan bergabung ditambahkan secara otomatis sebagai komentar tugas, peserta dan pengikut akan menerima pemberitahuan saat rapat dimulai, dan tautan rekaman dapat dilampirkan ke tugas yang sama untuk referensi yang mudah.

📌 Contoh: Tim insinyur jarak jauh mengadakan rapat SyncUp harian dari daftar sprint mereka. Mereka membuka papan, meninjau hambatan, dan membuat tugas baru selama panggilan. Untuk webinar pelanggan bulanan, CSM memulai rapat Zoom dari tugas ClickUp, mempresentasikan dari sana, dan kemudian menautkan rekaman Zoom ke tugas yang sama sehingga tim penjualan dan dukungan dapat meninjau panggilan tanpa perlu meminta tautan lagi.

💡 Fakta Menarik: Penelitian menunjukkan bahwa hingga sepertiga dari pertemuan tidak perlu, dan pertemuan yang tidak efisien merupakan hambatan utama bagi produktivitas. Alat yang menghubungkan diskusi dengan tugas membantu mengurangi pemborosan tersebut.

Fitur #3: ClickUp Brain dan AI Notetaker

Gunakan ClickUp Brain untuk menghasilkan ringkasan instan dari transkrip rapat Anda

ClickUp Brain dan ClickUp AI Notetaker menghubungkan celah antara "kami sudah membicarakannya" dan "sudah tercatat di sistem."

AI Notetaker dapat secara otomatis bergabung dalam rapat Anda, mencatat poin-poin rapat, menyoroti keputusan penting, dan mengubah tindakan yang perlu dilakukan menjadi Tugas ClickUp segera setelah rapat selesai (baik Anda menggunakan ClickUp SyncUp maupun rapat Zoom).

Gunakan ClickUp AI Notetaker untuk secara otomatis mencatat catatan rapat dan menyoroti keputusan penting

Dari sana, ClickUp Brain dapat merangkum diskusi panjang, mengusulkan pemilik dan tenggat waktu, serta menjaga dokumen dan tugas tetap terkoordinasi.

Dengan ClickUp Brain MAX, tim menggunakan Talk to Text untuk menyampaikan pembaruan dengan berbicara daripada mengetik.

Gunakan fitur Talk to Text dari ClickUp Brain MAX untuk mulai mendikte catatan dan instruksi

Rata-rata, pengguna ClickUp Brain MAX melaporkan penghematan 1,1 hari per minggu, bekerja 4 kali lebih cepat daripada mengetik, dan mengurangi biaya alat hingga 88% dengan menggabungkan beberapa asisten AI ke dalam satu ruang kerja.

ClickUp Brain MAX juga berjalan di atas model AI premium seperti Brain, Gemini, OpenAI, DeepSeek, dan Claude. Saat Anda berbicara, ia mengedit untuk kejelasan dan nada, lalu menghasilkan teks yang rapi untuk dokumen dan pembaruan tugas.

📌 Contoh: Setelah panggilan perencanaan lintas fungsi, AI Notetaker menghasilkan ringkasan dengan keputusan dan tindakan yang perlu dilakukan, lalu membuat tugas untuk desain, teknik, dan analitik di daftar yang tepat. Manajer Proyek dengan cepat meninjau ringkasan, menyesuaikan dua tanggal jatuh tempo, dan selesai. Tidak perlu menyalin poin-poin dari ringkasan Zoom ke alat manajemen proyek terpisah.

💡 Tips Pro: Ingin format ringkasan yang konsisten setiap kali? Mulailah dengan templat pencatatan, sehingga serah terima tetap jelas dan dapat dicari.

Berikut panduan lengkap tentang bagaimana ClickUp Brain membuat proses pencatatan Anda menjadi lebih mudah dan menyenangkan:

Harga ClickUp

📮 Wawasan ClickUp: Dalam survei kami, 88% tim sudah menggunakan AI untuk mempercepat pekerjaan sehari-hari. Gabungkan ClickUp Brain dengan SyncUp untuk memangkas waktu rapat, mendapatkan ringkasan rapat instan, dan mengubah keputusan menjadi pembuatan tugas otomatis—sehingga langkah selanjutnya langsung masuk ke tugas ClickUp tanpa perlu memasukkan data secara manual.

Apa Itu Zoom?

Zoom adalah platform konferensi video terkemuka yang membantu tim, pelanggan, dan mitra untuk bergabung dalam panggilan dengan cepat menggunakan video, audio, dan berbagi layar yang andal.

Zoom Meetings menjadi inti dari Zoom Workplace, menyediakan video HD, obrolan dalam pertemuan, reaksi, dan perekaman untuk segala hal mulai dari rapat harian hingga webinar global.

melalui Zoom

Dalam sehari biasa, seorang manajer proyek mungkin membuat tautan pertemuan Zoom dari Google Calendar dan membagikan layar mereka untuk menjelaskan peta jalan. Pengguna kemudian dapat mengakses obrolan pertemuan untuk tautan cepat dan mengandalkan rekaman cloud untuk meninjau bagian pertemuan tersebut nanti.

Selain itu, Zoom AI Companion dapat menghasilkan ringkasan rapat, daftar tindakan, dan prompt tindak lanjut.

Zoom juga terintegrasi dengan alat populer seperti Slack, Microsoft Teams, dan Google Workspace, sehingga Anda dapat menjadwalkan pertemuan Zoom, berbagi rekaman, dan menjaga alur tindak lanjut dasar melalui aplikasi yang sudah digunakan oleh tim Anda.

Ulasan dan penilaian pelanggan:

G2: 4.5/5 (54.000+)

Capterra: 4.6 (14.000+)

Fitur Zoom

Zoom berfokus pada menjalankan panggilan video yang lancar dan membantu tim tetap terkoordinasi setelah panggilan tersebut dengan ringkasan AI, rekaman, dan obrolan.

Fitur #1: Asisten AI untuk catatan dan tugas

Melalui Zoom

AI Companion Zoom mendengarkan selama pertemuan Zoom dan menghasilkan ringkasan pertemuan terstruktur dengan bab, poin kunci, dan tindakan yang disarankan setelah panggilan berakhir.

Host dapat melihat dan mengedit ringkasan ini dari halaman Ringkasan di Zoom, membagikannya kepada peserta, dan menggunakan konten tersebut untuk menyusun email tindak lanjut atau pembaruan internal.

📌 Contoh: Seorang manajer keberhasilan pelanggan mengadakan tinjauan bisnis triwulanan. Setelah panggilan, AI Companion menghasilkan ringkasan yang mencakup keputusan dan langkah selanjutnya. Manajer tersebut mengedit beberapa baris, mengirimkannya ke pelanggan, dan kemudian menyerahkan item tindakan utama ke alat manajemen proyek mereka untuk melacak pelaksanaannya.

💡 Tips Pro: Jika Anda membutuhkan alat pencatat khusus, pencatat catatan AI untuk Zoom dapat secara otomatis menandai pembicara dan topik untuk ringkasan yang dapat dibagikan.

Fitur #2: Kalender dan penjadwalan

Melalui Zoom

Zoom memudahkan Anda menjadwalkan pertemuan dari alat yang sudah Anda gunakan. Dengan Zoom Scheduler dan add-on kalender, Anda dapat mempublikasikan ketersediaan, berbagi tautan pemesanan, dan menambahkan tautan pertemuan Zoom ke acara Google Calendar atau Microsoft 365 hanya dengan beberapa klik.

Peserta memilih slot, menerima pengingat otomatis, dan bergabung langsung dari undangan kalender mereka.

📌 Contoh: Seorang manajer mitra mengirimkan tautan Scheduler ke klien perusahaan. Mereka memilih waktu pertemuan, acara tersebut tercatat di kedua kalender dengan tautan Zoom yang terlampir, dan pengingat email dikirim secara otomatis—tanpa perlu bolak-balik untuk mengonfirmasi ketersediaan.

💡 Fakta Menarik: Indeks Tren Kerja Microsoft menunjukkan bahwa karyawan menerima pemberitahuan setiap dua menit—sekitar 275 gangguan sehari melalui rapat, email, dan obrolan.

Fitur #3: Obrolan tim dan kolaborasi selama panggilan

Melalui Zoom

Zoom Team Chat menyediakan saluran dan pesan langsung (DM) di mana tim dapat melanjutkan percakapan di antara rapat, berbagi file, dan menandai thread penting.

Selama pertemuan Zoom, peserta dapat menggunakan obrolan dalam panggilan, papan tulis, dan anotasi saat berbagi layar untuk menjelaskan keputusan secara real-time. Perekaman cloud kemudian merekam sesi tersebut sehingga siapa pun yang melewatkannya dapat meninjau apa yang terjadi nanti.

📌 Contoh: Tim produk yang tersebar secara geografis membahas prototipe dalam panggilan Zoom sambil mencatat catatan singkat dan tautan di obrolan pertemuan. Setelah itu, mereka menandai thread ringkasan di Team Chat dan melampirkan rekaman cloud agar pemangku kepentingan baru dapat memahami situasi tanpa perlu menjadwalkan panggilan lain.

💡 Tips Pro: Untuk presentasi yang lebih lancar dan pemecahan masalah, panduan ini tentang perangkat lunak berbagi layar mencakup tips pengaturan dan praktik terbaik.

Harga Zoom

Basic: Gratis

Pro: $16,99/bulan per pengguna

Bisnis : $21,99/bulan per pengguna

Enterprise: Harga kustom

💡 Tips Pro: Jika Anda mempertimbangkan batasan paket dan penyimpanan untuk rekaman, pembagian harga Zoom ini membantu Anda mencocokkan fitur dengan anggaran Anda.

Zoom vs. ClickUp SyncUp: Perbandingan Fitur

Sekarang mari kita bandingkan Zoom vs. ClickUp SyncUp fitur demi fitur untuk melihat mana alat rapat yang paling sesuai dengan pekerjaan sehari-hari Anda.

ClickUp

Dengan ClickUp SyncUp, Anda dapat memulai panggilan video langsung dari daftar, tampilan, atau tugas. Papan sprint, backlog, atau roadmap Anda sudah terbuka saat pertemuan dimulai, sehingga Anda dapat memperbarui status, menambahkan penugas, dan menyesuaikan tanggal jatuh tempo secara real-time.

Karena SyncUps terintegrasi di dalam ClickUp, komunikasi tim, manajemen proyek, dan rapat harian dilakukan di ruang kerja yang sama, bukan di tab yang tersebar.

Zoom

Zoom dirancang khusus untuk panggilan video langsung. Tim dapat mengadakan pertemuan Zoom dengan video HD, berbagi layar, ruang obrolan terpisah, dan obrolan, yang sangat cocok untuk rapat harian jarak jauh dan pengecekan cepat.

Namun, papan dan pelacak Anda biasanya berada di alat lain, jadi Anda masih harus beralih antara Zoom dan sistem manajemen proyek Anda untuk melihat tugas, pemilik, dan jadwal.

🏆 Pemenang: ClickUp unggul untuk rapat rutin dan pembaruan internal di mana Anda ingin panggilan video dan pembaruan proyek dalam satu tempat.

Fitur #2: Dari catatan rapat hingga pembuatan tugas otomatis

ClickUp

ClickUp Brain dan AI Notetaker membantu Anda mengubah catatan rapat menjadi tindakan tanpa pekerjaan administratif tambahan. AI Notetaker dapat bergabung dalam rapat Zoom atau SyncUp, menangkap ringkasan cerdas, dan menghasilkan dokumen catatan rapat dengan item tindakan yang terhubung langsung ke Tugas ClickUp.

Dari sana, Anda dapat menggunakan pembuatan tugas otomatis untuk menugaskan pemilik, menetapkan tanggal jatuh tempo, dan menyimpan catatan rapat serta tindak lanjut di ruang kerja yang sama.

Zoom

Asisten AI Zoom dapat menghasilkan ringkasan pertemuan, menyoroti poin-poin penting, dan menyarankan tugas tindak lanjut setelah pertemuan Zoom.

Ini berguna untuk mengingat apa yang telah dibicarakan, tetapi masih perlu dipindahkan ke alat manajemen proyek Anda, baik melalui integrasi atau salin-tempel manual. Hal ini menambahkan langkah ekstra antara "kami telah memutuskan" dan "ini sekarang menjadi tugas yang dilacak dengan pemiliknya."

🏆 Pemenang: ClickUp unggul dalam pembuatan tugas otomatis dan menyimpan catatan rapat, ringkasan, dan tugas dalam satu tempat, bukan di aplikasi terpisah.

Fitur #3: Komunikasi tim dan kolaborasi asinkron

ClickUp

ClickUp menggabungkan SyncUps, ClickUp Chat, Docs, dan Whiteboards dalam satu ruang kerja. Tim dapat mengadakan SyncUp singkat, mengikuti perkembangan melalui thread di ClickUp Chat, dan mengubah pesan atau komentar menjadi tugas dengan satu klik.

Untuk kolaborasi asinkron, Anda dapat berbagi rekaman layar dengan ClickUp Clips dan biarkan Brain merangkum pembaruan yang panjang. Hal ini dapat membantu orang lain mengejar ketinggalan sesuai waktu mereka sendiri tanpa harus mengandalkan pertemuan lain.

Zoom

Zoom menawarkan kolaborasi yang kuat selama panggilan: obrolan dalam pertemuan, reaksi, jajak pendapat, dan papan tulis membuat sesi langsung lebih interaktif. Zoom Team Chat memungkinkan percakapan berlanjut di antara panggilan dengan saluran dan pesan langsung (DM).

Namun, keputusan dan tautan masih perlu dipindahkan ke alat manajemen proyek dan dokumentasi Anda, yang berarti konteks dapat berubah setelah pertemuan berakhir.

🏆 Pemenang: ClickUp unggul dalam mengintegrasikan komunikasi tim, pembaruan asinkron, dan manajemen proyek dalam satu platform.

Fitur #4: Berbagi layar dan berbagi rekaman layar

ClickUp

Dalam SyncUp, Anda dapat membagikan layar langsung dari ClickUp untuk menjelaskan tugas, dasbor, atau dokumen. Saat Anda membutuhkan penjelasan asinkron, ClickUp Clips memungkinkan Anda merekam video layar atau suara singkat dan membagikannya di dalam tugas, dokumen, atau obrolan.

Semua Clips dan SyncUps disimpan di Clips Hub bersama transkrip dan komentar, sehingga rekaman layar tetap terhubung dengan pekerjaan yang dijelaskannya.

Zoom

Zoom sangat baik untuk berbagi layar secara langsung dan perekaman video berdurasi panjang. Anda dapat merekam pertemuan Zoom ke penyimpanan lokal atau cloud, lalu mengirim tautan ke peserta atau pemangku kepentingan. Hal ini menjadikannya ideal untuk demo, pelatihan, dan sesi yang berinteraksi langsung dengan klien.

Namun, tautan rekaman tersebut biasanya disimpan di email, obrolan, atau alat penyimpanan, bukan di tugas atau rencana proyek yang membutuhkannya nanti.

🏆 Pemenang: Seri. Zoom unggul untuk sesi langsung dan webinar yang panjang, sementara ClickUp lebih baik untuk berbagi rekaman layar langsung di dalam tugas dan dokumen.

Fitur #5: Jadwalkan rapat dan bekerja dengan kalender

ClickUp

ClickUp memungkinkan Anda menjadwalkan pertemuan di mana Anda mengelola pekerjaan Anda. Gunakan tampilan Kalender untuk melihat tugas dan acara secara bersamaan, lalu gunakan integrasi ClickUp–Zoom untuk memulai pertemuan Zoom dari tugas atau menyisipkan tautan Zoom ke komentar tugas saat panggilan dimulai.

Dengan cara ini, Anda dapat menjadwalkan pertemuan, menyertakan tautan bergabung, dan melacak tindak lanjut dalam alat manajemen proyek yang sama, daripada harus mengelola beberapa kalender sekaligus.

Zoom

Zoom terintegrasi dengan Google Calendar, Outlook, dan alat penjadwalan lainnya sehingga Anda dapat menambahkan tautan Zoom ke acara dengan satu klik.

Zoom Scheduler dan tautan pemesanan memudahkan berbagi ketersediaan dengan klien atau mitra, serta menjadwalkan pertemuan secara otomatis di kalender semua orang. Untuk panggilan eksternal dan sesi yang berinteraksi langsung dengan pelanggan, alur ini terasa familiar dan efisien.

🏆 Pemenang: Seri. Zoom unggul dalam penjadwalan eksternal dan alur pemesanan, sementara ClickUp lebih baik saat Anda ingin menjadwalkan pertemuan langsung dari tempat yang sama di mana Anda mengelola tugas.

Fitur #6: Visibilitas terhadap pekerjaan setelah rapat

ClickUp

Dashboard ClickUp memberikan visibilitas real-time kepada pemimpin tentang apa yang terjadi setelah rapat. Anda dapat melacak beban kerja, grafik burndown, kecepatan, dan KPI kustom berdasarkan tugas yang dibuat atau diperbarui di SyncUps dan catatan AI Notetaker.

Karena pelaporan didasarkan pada tugas ClickUp yang aktif, menjadi mudah untuk melihat apakah rapat benar-benar mendorong kemajuan proyek atau hanya mengisi kalender.

Zoom

Zoom menyediakan analisis seputar rapat, seperti jumlah peserta, kualitas panggilan, dan penggunaan fitur. Hal ini membuatnya sangat berguna bagi tim IT dan operasional.

Namun, alat ini tidak menghubungkan titik data tersebut dengan hasil proyek, kesehatan sprint, atau tanggal pengiriman tanpa sistem pelaporan terpisah. Anda masih memerlukan alat lain untuk memahami dampak pertemuan Zoom pada pekerjaan nyata.

🏆 Pemenang: ClickUp jelas unggul dalam visibilitas pasca-rapat, menghubungkan perubahan yang didorong oleh rapat secara langsung dengan pekerjaan dan kapasitas.

ClickUp vs. Zoom di Reddit

Pengguna Reddit mengatakan alat-alat ini memiliki fungsi yang berbeda. Zoom memungkinkan orang berkumpul dengan cepat, sementara ClickUp mengubah keputusan menjadi pekerjaan yang dapat dilacak.

Bagi ClickUp, banyak pengguna menghargai alur kerja dari rapat ke tindakan:

Ini akan membuat dokumen di ClickUp dengan ringkasan, poin penting, langkah selanjutnya, dan topik utama… semuanya diformat dengan rapi dan mudah dibaca.

Untuk Zoom, pengguna Reddit menyoroti keandalan dan kemudahan penggunaan—terutama dengan pihak eksternal:

Saat berurusan dengan pihak eksternal, Zoom adalah pilihan paling aman… hampir semua orang familiar dengan Zoom, dan antarmukanya sangat sederhana.

Namun, beberapa orang mencatat bahwa ringkasan AI dapat melewatkan detail dan memerlukan tinjauan:

Zoom AI Companion bekerja dengan baik… tetapi ketidakakuratan dan generalisasi dapat mengubah makna dari apa yang terjadi.

ClickUp Menyinkronkan Pekerjaan Anda dengan Sempurna

Zoom membuat pertemuan menjadi mudah dan familiar. Untuk cek cepat, demo klien, dan webinar besar, Zoom menawarkan video yang andal, bergabung yang sederhana, dan alur tindak lanjut yang bersih.

ClickUp, di sisi lain, membantu Anda mengelola semua komunikasi dan kolaborasi dalam satu ruang kerja yang didukung AI, memastikan Anda dan tim tetap berada di halaman yang sama.

Ini membantu Anda melacak kemajuan proyek, memfasilitasi berbagi file, dan mengotomatisasi tugas-tugas berulang. Anda dapat memulai dengan rencana gratis dan mengelola beberapa proyek dengan mudah menggunakan manajemen tugas terpusat dan lebih dari 1000+ integrasi ClickUp. Apakah Anda memiliki daftar tugas yang dapat dieksekusi? ClickUp akan membantu Anda menyelesaikannya dengan fitur pelacakan proyek dan alur kerja pembuatan tugas otomatis.

Kedua alat memiliki kelebihan masing-masing, tetapi jika Anda ingin alat yang membantu mengakses rapat, mengelola alur kerja proyek, dan memprioritaskan pelacakan tugas, ClickUp adalah alat yang ideal untuk Anda.

Rasakan bagaimana rasanya memiliki semuanya dalam satu tempat dengan mendaftar ke ClickUp secara gratis! Tanpa kerumitan. Tanpa perlu berpindah-pindah tab untuk mengelola proyek. Hanya alat yang bekerja bersama Anda, bukan melawan Anda.