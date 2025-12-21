Cara Menggunakan Prompt Galaxy AI untuk Kreativitas & Produktivitas

Galaxy AI bukan sekadar kumpulan fitur cerdas; ini adalah asisten kreatif yang terintegrasi langsung ke dalam perangkat Samsung Anda. Dengan prompt yang tepat, Anda dapat merancang ide, mengorganisir pikiran, dan mengubah catatan kasar menjadi konten yang rapi.

Galaxy AI prompts sangat berguna saat Anda membutuhkan sentuhan kreativitas. Terjebak dalam membuat judul? Ia dapat menghasilkan sepuluh opsi dalam hitungan detik. Membutuhkan inspirasi untuk desain? Ia dapat menggambar variasi atau mengusulkan sudut pandang baru.

Bahkan rencanakan jadwal atau itinerari perjalanan dengan satu prompt yang dirancang dengan baik.

Panduan ini akan memandu Anda langkah demi langkah tentang cara menggunakan Galaxy AI prompts untuk melakukan semua itu. Anda akan belajar prompt mana yang paling efektif, cara merumuskannya, dan cara mengoptimalkan potensi kreatif dan produktif yang terintegrasi dalam perangkat Galaxy Anda.

🧠 Tahukah Anda? Program pertama yang secara luas diakui sebagai 'AI sejati', Logic Theorist, ditulis pada tahun 1956 dan berhasil membuktikan puluhan teorema matematika yang sebelumnya hanya dapat diselesaikan oleh matematikawan manusia.

Apa Itu Galaxy AI?

melalui Galaxy AI

Galaxy AI adalah rangkaian fitur kecerdasan buatan (AI) yang terintegrasi dalam perangkat Samsung, termasuk ponsel, tablet, dan laptop. Fitur ini mencakup alat untuk penulisan, pembangkitan gambar, dukungan video, dan tugas-tugas konten sehari-hari.

Alat pemasaran AI ini dilengkapi dengan serangkaian generator dan asisten yang dapat Anda kombinasikan untuk berbagai tugas, termasuk:

Terjemahan langsung: Menerjemahkan panggilan secara real-time sehingga Anda dapat berbicara secara alami dalam berbagai bahasa.

Chat assist: Mengubah pesan Anda dengan nada yang berbeda untuk komunikasi yang lebih jelas.

Interpreter: Menyediakan terjemahan layar terbagi dua arah untuk percakapan tatap muka.

Asisten catatan: Merangkum catatan, membuat templat, dan memformat teks secara otomatis.

Transkrip asisten: Mengubah rekaman suara menjadi transkrip yang rapi dan ringkasan.

Lingkari untuk mencari: Memungkinkan Anda melingkari apa pun di layar Anda untuk langsung mencarinya.

Generative edit: Menghapus objek atau memperluas latar belakang menggunakan generasi gambar AI.

Bantuan foto: Meningkatkan gambar dan menyarankan edit dengan satu ketukan.

Sketch to image: Mengubah sketsa sederhana menjadi gambar realistis

Bantuan keyboard AI: Menyarankan teks yang lebih jelas dan rapi saat Anda mengetik.

Ringkasan AI: Memperpendek artikel atau dokumen panjang menjadi ringkasan singkat dan mudah dibaca.

Hybrid AI: Menggabungkan pemrosesan cepat di perangkat dengan kecerdasan berbasis cloud yang canggih.

🧠 Fakta Menarik: Salah satu robot pertama yang menggabungkan persepsi, penalaran, dan tindakan adalah Shakey the robot. Dikembangkan pada akhir tahun 1960-an, Shakey dapat merencanakan, bergerak, dan 'berpikir' tentang tugas-tugas sebelum melakukannya, sebuah tonggak penting dalam robotika AI.

Bagaimana cara kerja Galaxy AI prompts?

Galaxy AI prompts berfungsi sebagai instruksi yang memberitahu sistem apa yang ingin Anda hasilkan, bentuk, atau sempurnakan.

Saat Anda mengetikkan prompt, platform ini menggunakannya untuk memahami format, nada, panjang, dan tujuan output yang Anda inginkan. Hal ini berlaku untuk penulisan, ringkasan, perencanaan, dan pembangkitan gambar.

Prompt penulisan yang jelas membantu Galaxy AI mengidentifikasi tugas inti, apakah Anda membutuhkan kerangka kerja terstruktur, ringkasan singkat, draf yang rapi, atau konsep visual. Sistem kemudian membangun hasil berdasarkan detail yang Anda berikan, jadi semakin dekat prompt Anda dengan tujuan Anda, semakin akurat dan berguna hasilnya.

🎥 Tonton: AI bukan lagi hanya untuk para teknisi—ini adalah asisten pribadi baru Anda. Dalam video ini, kami akan menunjukkan kepada Anda cara memanfaatkan AI untuk mengelola tugas-tugas berulang, menghasilkan ide-ide baru, dan menjaga proyek tetap berjalan lancar.

Mengapa Prompt Galaxy AI Berguna

Template prompt Galaxy AI meningkatkan kualitas dan fokus hasil yang dihasilkan platform, sehingga berguna untuk berbagai tugas kreatif dan pekerjaan. Mereka membantu dalam:

Menentukan nada, struktur, dan format yang diinginkan untuk output tertulis.

Mengubah informasi tambahan menjadi ringkasan atau garis besar yang jelas

Mengarahkan konsep kampanye dan arah konten

Menambahkan detail untuk menghasilkan gambar yang lebih baik

Mengurangi waktu yang dihabiskan untuk menyempurnakan atau mengedit draf.

Mendukung kemajuan yang lebih cepat di berbagai peran dan proyek.

🔍 Tahukah Anda? Menurut survei AI Sprawl ClickUp, pekerja yang menggunakan AI yang sepenuhnya terintegrasi 2,78 kali lebih mungkin menggunakan AI sepanjang hari mereka. Integrasi AI dan dampaknya terhadap penggunaan

Jenis-jenis Galaxy AI Prompts

Berikut ini 25 Galaxy AI prompts yang diorganisir berdasarkan kasus penggunaan. 📝

Prompt pembuatan konten

melalui Galaxy AI

Tuliskan artikel blog berpanjang 900 kata tentang penggunaan AI yang etis di kelas. Sertakan judul H2 dan H3, contoh nyata dari lingkungan pendidikan K-12, kekhawatiran yang mungkin diajukan oleh guru, serta bagian pengantar dan penutup yang singkat. Tulis ulang draf ini untuk meningkatkan kejelasan dan alur. Pertahankan makna asli, tetapi perbaiki kalimat yang terlalu panjang, atasi transisi yang canggung, perbaiki struktur paragraf, dan pastikan nada yang konsisten sepanjang teks. Buat lima pengantar buletin email (masing-masing 70-90 kata) tentang tren kreativitas digital yang sedang berkembang. Variasikan nada: satu yang menginspirasi, satu yang berbasis data, satu yang santai, satu yang provokatif, dan satu yang berfokus pada narasi. Tulis skrip YouTube berdurasi 5 menit yang menjelaskan cara mengubah konten panjang menjadi klip pendek. Sertakan petunjuk waktu untuk mengedit foto, saran pembuka untuk 10 detik pertama, dan tiga poin tindakan yang dapat diterapkan. Kembangkan 10 ide posting LinkedIn untuk seorang kreator yang mengajarkan dasar-dasar branding pribadi. Campurkan format: tiga thread edukatif, tiga tips singkat, dua posting yang membongkar mitos, dan dua wawasan di balik layar.

🎥 Jelajahi agen AI terbaik untuk pembuatan konten:

Prompt pemasaran dan media sosial

melalui Galaxy AI

Buat kalender konten Instagram selama 30 hari untuk merek wellness yang meluncurkan lini suplemen baru. Sertakan tema mingguan, kombinasi Reels/carousels/Stories, kerangka caption, dan waktu posting optimal untuk audiens yang peduli kesehatan. Tulis lima variasi iklan Facebook untuk aplikasi belajar bahasa yang ditujukan untuk profesional sibuk. Buat satu iklan kesadaran, dua iklan pertimbangan yang menonjolkan fitur, dan dua iklan konversi dengan penawaran terbatas. Pastikan setiap iklan tidak melebihi 125 karakter. Generate 12 kalimat pembuka yang menarik perhatian untuk video tips produktivitas di TikTok. Pastikan setiap kalimat tidak lebih dari 10 kata, gunakan teknik pemutusan pola, dan sertakan opsi untuk teks overlay dan pembukaan suara. Buat panduan suara merek untuk layanan langganan kopi premium. Tentukan 4-5 ciri suara inti, berikan panduan dan larangan untuk masing-masing, sertakan 8-10 contoh kalimat, dan bandingkan dengan contoh suara pesaing. Tulis tujuh caption Instagram (100-150 karakter) untuk peluncuran koleksi pakaian pantai ramah lingkungan musim panas. Sertakan pesan tentang bahan ramah lingkungan, tambahkan CTA yang jelas, sertakan 2-3 hashtag relevan, dan variasi tingkat energi.

Prompt pendidikan dan pembelajaran

melalui Galaxy AI

Ubah catatan kuliah yang acak ini menjadi panduan belajar yang terstruktur. Susun dengan judul yang jelas, ubah paragraf menjadi poin-poin, sorot istilah kunci, dan tambahkan daftar periksa revisi lima poin di bagian akhir. Jelaskan fotosintesis kepada siswa kelas 7 menggunakan bahasa percakapan. Bagi menjadi 4-5 langkah sederhana, gunakan analogi yang mudah dipahami, hindari istilah ilmiah yang rumit, dan sertakan ringkasan satu kalimat yang mudah diingat. Buat rencana pelajaran berdurasi 45 menit tentang privasi digital untuk siswa SMA. Sertakan tujuan pembelajaran, pembuka diskusi berdurasi 10 menit, dua aktivitas praktis, pertanyaan refleksi, dan tugas rumah. Ringkaslah makalah penelitian 12 halaman tentang perubahan iklim menjadi penjelasan singkat 150 kata untuk mahasiswa baru. Ekstrak tiga temuan utama, jelaskan metodologi secara singkat, dan tambahkan konteks mengapa penelitian ini penting. Generate 10 pertanyaan ujian pilihan ganda tentang Perang Dunia II yang mencakup tanggal, tokoh kunci, dan peristiwa penting. Sertakan tiga pertanyaan mudah, empat pertanyaan sedang, dan tiga pertanyaan sulit beserta jawaban yang benar dan penjelasan singkat.

🔍 Tahukah Anda? Lebih dari 80% orang di seluruh dunia menginginkan perlindungan hukum yang lebih ketat terkait AI dan privasi, menandakan bahwa permintaan publik yang luas untuk regulasi yang lebih kuat telah secara tegas masuk ke arus utama.

Prompt produktivitas dan alur kerja

melalui Galaxy AI

Ubah catatan rapat ini menjadi ringkasan proyek yang rapi. Susun dengan bagian-bagian yang jelas: tujuan proyek, batas lingkup, garis waktu tiga fase, hasil utama dengan spesifikasi, pemangku kepentingan, kisaran anggaran, dan pertanyaan yang belum terjawab. Desain templat perencanaan mingguan untuk desainer lepas yang mengelola 4-6 klien aktif. Sertakan bagian untuk tugas proyek, tenggat waktu klien, pekerjaan administratif, pengingat tindak lanjut, dan sistem peringkat prioritas. Tulis proses enam langkah untuk mengelola permintaan revisi klien melalui beberapa putaran umpan balik. Buatnya menjadi praktis dengan templat untuk setiap langkah, sertakan tips pengendalian versi, dan tambahkan pohon keputusan untuk mencegah perluasan ruang lingkup. Ringkas transkrip rapat 45 menit ini menjadi dokumen tindakan yang rapi. Ekstrak keputusan yang diambil, daftar langkah selanjutnya dengan pemilik yang ditugaskan, identifikasi hambatan yang memerlukan masukan dari pimpinan, dan catat item yang perlu ditindaklanjuti. Buat tiga versi bio profesional dengan panjang 50, 100, dan 150 kata untuk seorang konsultan pemasaran. Gunakan nada yang percaya diri namun ramah, soroti bidang keahlian, sertakan hasil yang menonjol, dan jaga bahasa tetap ringkas.

🧠 Fakta Menarik: Menurut mitos kuno, manusia memimpikan mesin cerdas: dalam legenda Yunani seperti bengkel Hephaestus, para dewa menciptakan pelayan logam 'hidup'; pada dasarnya, robot fiksi ilmiah awal yang terbuat dari perunggu.

Prompt untuk pembangkitan gambar

melalui Galaxy AI

Generate pemandangan kota senja yang diilustrasikan dengan gedung pencakar langit dalam siluet. Gunakan gaya lukisan digital, gradasi warna oranye dan ungu hangat di langit, kabut atmosfer yang lembut, dan suasana yang tenang namun energik. Buat foto produk botol parfum mewah di permukaan putih minimalis. Tambahkan bayangan lembut, pencahayaan arah dari sisi kiri, pantulan kaca yang halus, tutup botol dengan aksen emas, dan tipografi serif elegan pada label. Desain ilustrasi karakter penemu muda: anak berusia 12 tahun dengan ekspresi penasaran, rambut acak-acakan, kacamata pelindung di dahi, jaket denim dengan tambalan, ransel berisi alat-alat, warna-warna hangat bumi, gaya vektor bersih yang cocok untuk animasi. Generate wallpaper desktop hutan yang tenang dengan resolusi 4K. Sertakan pohon pinus tinggi, sinar matahari pagi yang lembut menembus cabang-cabang, kabut tipis di dekat tanah, palet warna hijau yang kaya, kedalaman bidang yang dangkal, dan fokus pada latar depan. Buatlah adegan ruang kerja futuristik dengan seorang profesional yang bekerja di meja terapung minimalis. Tambahkan tampilan holografik transparan yang menampilkan visualisasi data, pencahayaan biru-putih yang lembut, teknologi yang elegan, tanaman untuk kehangatan, rasa fokus, dan inovasi.

🔍 Tahukah Anda? 88% organisasi melaporkan menggunakan AI secara rutin dalam setidaknya satu fungsi bisnis, namun sebagian besar perusahaan masih berada dalam fase percobaan atau uji coba, dan hanya sekitar sepertiga yang mengatakan inisiatif AI mereka telah mencapai skala yang sesungguhnya.

📖 Baca Juga: Cara Menggunakan AI dalam Pemasaran Konten

Tips untuk Mengoptimalkan Prompt Galaxy AI

Mendapatkan hasil terbaik dari Galaxy AI memerlukan perencanaan prompt yang matang.

Berikut adalah strategi kunci untuk memaksimalkan kualitas output:

Tentukan batasan Anda di awal: Letakkan batasan jumlah kata, persyaratan format, dan spesifikasi nada di awal prompt Anda. Galaxy AI memprioritaskan instruksi awal dan menghasilkan hasil yang lebih akurat ketika batasan ditetapkan di awal.

Gunakan teknik 'contoh buruk': Tunjukkan kepada Galaxy AI apa yang tidak Anda inginkan bersama dengan apa yang Anda inginkan. 'Hindari jargon korporat seperti sinergi' menghasilkan tulisan yang lebih baik daripada permintaan yang samar seperti 'tone santai'.

Tambahkan titik pemeriksaan kualitas: Akhiri prompt yang kompleks dengan ‘Sebelum merespons, identifikasi tiga elemen terpenting dari permintaan ini.’ Galaxy AI akan memprioritaskan dengan lebih baik dan mendeteksi kesalahpahaman sebelum menghasilkan output.

Lapisan prompt yang kompleks: Minta ringkasan terlebih dahulu, tinjau, lalu minta perluasan. Ini membantu mengidentifikasi masalah struktural sejak awal dan menghasilkan hasil akhir yang lebih baik.

Uji dengan kasus ekstrem terlebih dahulu: Jalankan skenario menantang (kedalaman teknis, format tidak biasa) sebelum tugas rutin. Jika sistem dapat menangani kompleksitas dengan baik, maka akan unggul dalam permintaan yang lebih sederhana​​​​​​​​​​​​​​​​

📮ClickUp Insight: 31% percaya bahwa mengurangi ketikan sebesar 40% akan mempercepat komunikasi dan meningkatkan dokumentasi. Bayangkan apa yang bisa Anda lakukan dengan waktu yang tersisa. Brain MAX’s Talk-to-Text memungkinkan Anda menangkap setiap detail, setiap ide, dan setiap tugas dengan kecepatan 4 kali lipat dari mengetik. Semoga Anda tidak perlu lagi mengorbankan detail penting atau kejelasan.

💡 Tips Pro: Gunakan prompt AI negatif. ‘Tulis ini tanpa istilah korporat’ atau ‘jelaskan ini tapi jangan gunakan istilah teknis’ membantu Anda menghindari hasil AI yang generik.

Kesalahan Umum yang Harus Dihindari

Galaxy AI bekerja dengan baik dengan arahan yang jelas, tetapi kebiasaan tertentu dapat mengarahkan hasil ke arah yang salah. Berikut hal-hal yang perlu dihindari.

Kesalahan ❌ Apa yang salah 🚩 Lakukan ini sebagai gantinya ✅ Prompt yang terdengar seperti pikiran, bukan tugas. AI mengambil potongan-potongan dan menghasilkan output yang berantakan dan tidak terfokus. Tulis permintaan sebagai instruksi yang jelas, bukan sekadar curahan pikiran. Mengubah tujuan di tengah prompt Output menggabungkan niat yang tidak terkait (misalnya, ringkasan + skrip + keterangan). Tetapkan satu tujuan per prompt untuk menjaga hasil tetap bersih. Meminta nada tetapi tidak memberikan arahan AI secara default menggunakan suara yang netral dan biasa-biasa saja. Sebutkan suasana hati, kecepatan, atau kepribadian yang Anda inginkan. Menyediakan kata kunci tanpa hierarki AI terlalu menekankan kata-kata acak dan mengabaikan prioritas. Jelaskan apa yang paling penting versus detail opsional. Meminta format yang saling bertentangan Instruksi yang bertentangan menghasilkan struktur yang tidak konsisten. Sesuaikan format dan tujuan (misalnya, outline vs. paragraf) Mengatasi batasan untuk tugas kreatif Output gambar dan teks menjadi tidak jelas atau terlalu harfiah. Tambahkan batasan: gaya, sudut, komposisi, panjang, atau fokus. Menggunakan kata pengisi yang membingungkan niat AI salah menafsirkan kata-kata yang bersifat ragu-ragu (‘mungkin’, ‘seperti’, ‘sedikit’) Tulis instruksi yang jelas dan tegas. Memberikan umpan balik tanpa arah baru AI mengulang pola yang sama dengan sedikit penyesuaian. Tentukan apa yang perlu diubah dan apa yang perlu dipertahankan.

🔍 Tahukah Anda? 66% orang mengatakan mereka menggunakan AI secara rutin, dan 83% percaya AI akan membawa manfaat yang luas. Namun, hanya 46% yang merasa nyaman mempercayai sistem AI.

Batasan Galaxy AI

Galaxy AI dapat diandalkan untuk tugas-tugas kreatif dan produktivitas sehari-hari, tetapi masih memiliki batasan yang memengaruhi hasil yang Anda dapatkan. Misalnya:

Beberapa fitur di Galaxy AI mengonsumsi kredit, dan alat gambar menggunakan banyak kredit sekaligus. Seringkali tidak jelas berapa biaya yang diperlukan untuk suatu tugas hingga setelah Anda menjalankannya.

Beberapa generator (seperti asisten penulisan panjang) berfungsi dengan baik, sementara yang lain terasa kurang berkembang atau menghasilkan output yang dangkal dan berulang.

Alasan kompleks yang lemah; tugas multi-langkah (strategi, kerangka kerja, instruksi berlapis) sering kali disederhanakan menjadi daftar permukaan.

Galaxy AI tidak terintegrasi secara mendalam dengan alat produktivitas atau penerbitan, jadi Anda masih memerlukan aplikasi eksternal untuk eksekusi alur kerja yang sebenarnya.

Bagaimana ClickUp Brain Mengatasi Batasan Galaxy AI

Galaxy AI membantu Anda menghasilkan ide, tetapi tidak terhubung dengan pekerjaan Anda. Ia menjawab pertanyaan tanpa memahami tugas Anda, proyek Anda, dokumen Anda, atau keputusan yang telah diambil oleh tim Anda. Kesenjangan ini memaksa Anda untuk menyusun semuanya sendiri, dan hal itu memperlambat Anda.

ClickUp mengatasi hal itu sebagai ruang kerja AI kontekstual pertama di dunia. Anda tidak perlu beralih alat atau membangun ulang latar belakang setiap kali memberikan perintah.

Anda tetap berada di satu ruang kerja, dan ClickUp Brain memahami pekerjaan Anda begitu Anda meminta. Hal ini juga menghilangkan penyebaran AI, karena Anda tidak bekerja dengan beberapa asisten di aplikasi yang terpisah. Ini memberikan 100% konteks dan satu tempat bagi manusia dan agen untuk bekerja sama.

Mari lihat bagaimana ClickUp mendukung alur kerja harian Anda. 🔄

Dapatkan jawaban yang didasarkan pada pekerjaan nyata Anda

Tampilkan status operasional dan langkah-langkah selanjutnya di dalam ruang kerja Anda dengan ClickUp Brain

ClickUp Brain terintegrasi dalam tugas, dokumen, daftar periksa, dan struktur proyek Anda. Saat Anda mengajukan pertanyaan, ia mengambil informasi dari pekerjaan aktual yang dibuat oleh tim Anda, seperti persyaratan, catatan, pembaruan, dan aset yang terhubung.

Galaxy AI tidak dapat melakukan ini karena tidak memiliki akses ke konteks operasional Anda. Akibatnya, Anda terjebak dalam lingkaran kerja yang berantakan, berpindah-pindah antara perangkat Galaxy AI dan laptop Anda untuk mencari file.

Dengan Brain, semuanya berbeda.

Misalkan Anda sedang mengoordinasikan proyek ekspansi multi-tim. Anda meminta ClickUp Brain untuk merangkum status terkini di bidang teknik, keuangan, dan operasional. Sistem ini menganalisis aktivitas di ruang kerja Anda dan memberikan gambaran yang akurat tentang kemajuan, keterlambatan, dan langkah selanjutnya. Kini, Anda dapat menggunakan informasi tersebut untuk memberi pengarahan kepada pimpinan, menyesuaikan jadwal, dan menugaskan tindak lanjut.

ClickUp Brain juga memberikan akses kepada penggunanya ke berbagai model LLM premium seperti ChatGPT, Claude, dan Gemini, langsung dari ClickUp. Jadi Anda dapat memilih gaya pemikiran yang Anda butuhkan tanpa perlu membuka alat terpisah.

Gunakan beberapa model bahasa besar (LLMs) tanpa perlu berganti alat melalui ClickUp Brain.

📌 Coba prompt ini: Review proyek ini dan ringkas risiko utama, pemilik, dan keputusan yang belum diselesaikan. Sarankan langkah tindak lanjut untuk tinjauan berikutnya.

Berikut adalah berbagai cara Anda dapat menggunakan ClickUp Brain untuk meningkatkan produktivitas yang sangat dibutuhkan:

Tanyakan pertanyaan kepada ClickUp Brain tentang ruang kerja Anda

Pemasaran: Ubah Ubah dokumen ClickUp yang berantakan untuk perencanaan kampanye menjadi ringkasan terstruktur yang mengumpulkan wawasan dari tugas penelitian yang terhubung dan catatan kinerja sebelumnya.

Teknik: Minta ClickUp Brain untuk memindai laporan bug dalam sprint Anda dan menyoroti pola di seluruh platform atau perangkat sehingga tim Anda dapat memperbaiki akar masalah dengan lebih cepat.

HR dan Operasional SDM: Ubah diskusi kinerja yang panjang menjadi rencana pertumbuhan yang rapi di dalam dokumen yang mencerminkan tujuan yang disimpan di Ubah diskusi kinerja yang panjang menjadi rencana pertumbuhan yang rapi di dalam dokumen yang mencerminkan tujuan yang disimpan di tugas-tugas ClickUp Anda.

Dukungan pelanggan: Ringkas masalah yang paling sering muncul dari beberapa tiket dukungan yang terkait dengan tugas fitur tertentu agar tim produk Anda dapat melihat tren yang sebenarnya.

Keuangan: Review proyek peramalan dan minta ClickUp Brain untuk mengidentifikasi risiko, tindakan pemilik yang tertunda, dan tenggat waktu yang akan datang sebelum penutupan bulanan.

💡 Tips Pro: Trik 'kebalikan' ini efektif. Jika sesuatu terlalu formal, tanyakan untuk membuatnya 'seperti cara saya mengirim pesan ke teman'. Terlalu santai? 'Bagaimana saya akan mengatakan ini kepada atasan saya?' Ini akan menyesuaikan dengan cepat.

Kelola pekerjaan Anda dengan prompt sederhana di BrainGPT

Gunakan ClickUp BrainGPT sebagai asisten AI super Anda di berbagai alat dan tugas

BrainGPT memperluas kemampuan ClickUp Brain dengan memberikan akses kepada tim ke model bahasa besar (LLM) paling canggih dan tingkat kinerja tertinggi untuk pekerjaan yang kompleks.

Sementara Galaxy AI membantu Anda menghasilkan ide, ringkasan, dan output kreatif di perangkat Anda, BrainGPT adalah aplikasi AI desktop yang dapat diandalkan saat Anda membutuhkan pemikiran yang lebih mendalam, analisis yang lebih kompleks, atau generasi konten skala besar di dalam ruang kerja Anda.

Ia memberikan respons yang lebih cepat, output berkualitas tinggi, dan penanganan dokumen panjang yang lebih andal. Ini adalah teman AI desktop yang sempurna untuk saat alur kerja Anda beralih dari kreativitas mobile ke eksekusi skala penuh. Segera, BrainGPT menjadi lapisan AI tunggal Anda untuk segala hal mulai dari penelitian hingga tindakan.

💡 Tips Pro: Seperti Brain, BrainGPT juga dilengkapi dengan beberapa model bahasa besar (LLMs). Dengan cara ini, Anda dapat menggunakan setiap alat AI sesuai dengan keunggulannya, dan menyesuaikannya berdasarkan kebutuhan Anda, seperti: Narasi strategi mengalir lebih lancar melalui Claude

Penulisan yang berorientasi pada klien menjadi lebih rapi melalui ChatGPT

Penelitian dan analisis teknis menjadi lebih jelas melalui Gemini

Sintesis tingkat tinggi berfungsi dengan andal melalui DeepSeek

Pembuatan gambar dan tugas yang memerlukan konteks kerja 100% melalui ClickUp Brain Ganti model bahasa besar (LLMs) di ClickUp Brain untuk menyesuaikan pengalaman AI Anda.

Bekerja lebih cerdas di berbagai tugas, file, dan sumber web

Kumpulkan file, tugas, dan dokumen dari semua aplikasi terhubung ke dalam satu tampilan dengan ClickUp Enterprise Search

Anda dapat menggunakan ClickUp Enterprise Search di BrainGPT untuk mengimpor data dari alat terhubung Anda, seperti GitHub, Google Drive, dan SharePoint, untuk menampilkan hasil langsung di samping tugas proyek Anda. Hal ini membantu Anda mengelola ruang kerja digital Anda sebagai basis pengetahuan yang terintegrasi.

Misalnya, Anda merencanakan audit kepatuhan. Anda bertanya kepada BrainGPT: ‘Daftar semua dokumen yang terkait dengan kepatuhan GDPR dari Google Drive, SharePoint, dan tugas audit sebelumnya.’ BrainGPT mengembalikan daftar yang terkonsolidasi, sehingga Anda dapat melampirkannya langsung ke tugas kepatuhan Anda.

📖 Baca Juga: Prompt Menulis untuk Mengubah Proses Kreatif Anda di Tempat Kerja

Ubah pikiran yang diucapkan menjadi tindakan yang dapat dilakukan

Ubah ucapan menjadi teks secara instan dengan Talk to Text di ClickUp BrainGPT

Brain MAX dilengkapi dengan ClickUp Talk to Text — Anda berbicara, dan sistem akan mengetik dan memformat teks, membantu Anda bekerja 400% lebih cepat. Cukup tekan tombol pintasan, dan bilah mengambang akan muncul di bagian bawah layar Anda. Anda berbicara, dan ClickUp Brain MAX akan mengubah ucapan Anda menjadi teks.

Misalkan Anda sedang meninjau suatu proses dan ingin brainstorming kalimat untuk bagian baru SOP. Anda menekan tombol pintasan, mengucapkan paragraf draf Anda, menunggu Brain MAX menerjemahkannya, dan menempelkan teks langsung ke dokumen. Anda berpikir secara lisan dan menangkap teks yang rapi tanpa mengganggu alur kerja.

Bebaskan potensi kreatif Anda dengan mengotomatisasi tugas menggunakan Agents.

ClickUp AI Agents dirancang untuk menghilangkan tugas-tugas berulang dan memakan waktu, sehingga Anda dapat fokus pada pekerjaan kreatif dan strategis.

Gunakan yang sudah ada atau buat agen AI Autopilot ClickUp kustom.

Berbeda dengan alur kerja manual atau alat mandiri, Agen-agen ini beroperasi "selalu dalam konteks, selalu aktif", mendengarkan pertanyaan, menampilkan wawasan, menghasilkan laporan, dan mengelola alur kerja secara otomatis.

Meskipun Galaxy AI memberikan kreativitas langsung di perangkat Anda (prompt penulisan, gambar, pengeditan teks, dan ideasi), ClickUp AI Agents mengambil apa yang Anda hasilkan dan mengubahnya menjadi pekerjaan yang terorganisir dan dapat dieksekusi. Mereka membantu membuat tugas, mengelola tenggat waktu, merangkum keputusan, dan menjaga semuanya tetap sinkron—menghubungkan celah antara inspirasi dan eksekusi.

Kenali ClickUp: Galaxy Produktivitas

Ide-ide segar selalu terasa menyenangkan, terutama saat muncul tepat saat pekerjaan Anda membutuhkan dorongan.

Galaxy AI prompts membantu Anda membangun momentum, menjaga alur pikiran tetap berjalan, dan memberikan kemudahan tambahan dalam tugas sehari-hari. Setelah Anda menguasai cara mengarahkan prompt Anda, kreativitas dan produktivitas Anda mulai terasa lebih terprediksi dan kurang seperti kebingungan.

ClickUp memberikan ruang bagi Anda untuk mengembangkan ide-ide tersebut lebih lanjut.

Anda merencanakan, menulis, membuat, dan mengorganisir semuanya di satu tempat, dan ClickUp Brain + Brain MAX tetap terhubung dengan pekerjaan Anda yang sebenarnya. Mereka membaca tugas Anda, mengambil informasi dari dokumen Anda, memahami jadwal Anda, dan membantu Anda bertindak lebih cepat tanpa kehilangan konteks. Di situlah semua upaya prompting Anda membuahkan hasil.

Daftar ke ClickUp hari ini! ✅