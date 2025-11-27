Alternatif Terbaik Sage Intacct untuk Tim Keuangan Modern

Apakah Anda merasa hidup Anda dikendalikan oleh spreadsheet, thread email, dan proses persetujuan yang tersebar di berbagai alat? Jika Sage Intacct mulai kewalahan dengan kebutuhan multi-entitas, permintaan pelaporan lanjutan, atau integrasi baru, saatnya untuk menjelajahi alternatif.

Tujuannya bukan untuk mengganti alat yang Anda gunakan secara tiba-tiba. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi sistem ERP yang sesuai dengan ketatnya audit, kontrol manajemen keuangan, dan realitas tim yang bekerja di berbagai industri.

Panduan ini membandingkan opsi perangkat lunak akuntansi yang terpercaya untuk konsolidasi, akuntansi proyek, dan alur kerja yang memerlukan kepatuhan tinggi. Anda akan melihat kelebihan, kompromi, dan apa yang diharapkan dalam proses migrasi.

Anda juga akan melihat bagaimana ClickUp dapat berfungsi sebagai lapisan operasional keuangan di samping buku besar Anda—mengintegrasikan tugas, persetujuan, daftar periksa penutupan, dan dasbor.

10 Alternatif Sage Intacct dalam Sekilas

Berikut ini perbandingan singkat antara opsi alternatif terbaik untuk Sage Intacct, untuk membantu Anda memilih yang paling sesuai berdasarkan fitur utama, harga, dan ulasan pengguna.

Alat Terbaik untuk Fitur utama Harga* Peringkat ClickUp Tim dari berbagai ukuran yang mengelola operasi keuangan bersama dengan sistem ERP mereka. Persetujuan dan Otomatisasi, Selesaikan daftar periksa dengan Tugas dan subtugas, Bidang Kustom dan Status Kustom, Dokumen dan SOP dengan riwayat versi, Obrolan dan Komentar yang Ditujukan, Dashboard untuk BvA, kas, dan penuaan AR. Rencana gratis tersedia; penyesuaian untuk perusahaan. G2: 4,7/5 (10.500+) Capterra: 4,6/5 (4.500+) NetSuite (Oracle NetSuite) Tim besar yang mencari kedalaman ERP global dan multi-entitas Konsolidasi multi-anak perusahaan dan multi-mata uang, pengakuan pendapatan sesuai ASC 606, persediaan dan pengiriman, akuntansi proyek, dasbor SuiteAnalytics, integrasi SuiteApps. Harga kustom G2: 4.1/5 (4.300+) Capterra: 4.2/5 (1.700+) Acumatica Tim menengah hingga besar yang membutuhkan ERP fleksibel dengan fitur akuntansi proyek yang kuat. Akuntansi proyek dengan anggaran dan WIP, Edisi Distribusi dan Konstruksi, Multi-perusahaan dan konsolidasi, Dashboard berbasis peran dan pelaporan lanjutan, Integrasi Open API dan pasar. Harga kustom G2: 4.4/5 (1.500+) Capterra: 4.5/5 (300+) Certinia (FinancialForce) Organisasi layanan di Salesforce PSA dan akuntansi proyek, penagihan berlangganan dan milestone sesuai ASC 606, multi-entitas dan multi-mata uang, analitik asli Salesforce, integrasi AppExchange. Harga kustom G2: 4.1/5 (1.100+) Capterra: 4.0/5 (50+) SAP S/4HANA Cloud Perusahaan yang mengadopsi SAP sebagai standar. Akuntansi global dan kepatuhan, Analisis real-time terintegrasi, Ekstensi SAP BTP, Akuntansi aset dan perhitungan biaya produk, Ruang kerja dan persetujuan berbasis peran. Harga kustom G2: 4.0/5 (830+) Capterra: 4.4/5 (350+) Microsoft Dynamics 365 (Business Central / Finance) Tim yang berfokus pada Microsoft di organisasi besar Integrasi terpadu GL/AP/AR dan proyek, pelaporan Power BI, persetujuan Power Automate dan Copilot, integrasi asli Microsoft 365, dukungan multi-perusahaan dan konsolidasi dasar. Paket berbayar mulai dari $70/bulan per pengguna G2: 4.0/5 (870+) Capterra: 4.1/5 (190+) Odoo Tim berukuran menengah yang mencari ERP modular dengan kontrol biaya yang kuat Akuntansi terintegrasi, Inventaris dan MRP, Pembelian dan proyek, Alur kerja yang dapat disesuaikan, E-commerce dan pembayaran, Integrasi pihak ketiga Paket berbayar mulai dari $31,01 per bulan per pengguna. G2: 4.2/5 (310+) Capterra: 4.1/5 (1.270+) QuickBooks (Online / Enterprise) Tim kecil hingga menengah yang melakukan upgrade dari sistem akuntansi dasar Penagihan, AP/AR, Integrasi bank, Pelacakan waktu dan proyek, Manajemen inventaris dasar, Add-on penggajian dan pembayaran Paket berbayar mulai dari $19/bulan per pengguna G2: 4.0/5 (3.550+) Capterra: 4.3/5 (8.170+) Gravity Software Perusahaan yang mencari akuntansi multi-entitas di Microsoft Power Platform Buku Besar (GL) terpusat untuk entitas multi-perusahaan dengan transaksi antar perusahaan, pelaporan dimensional, ekstensi ekosistem Microsoft, persetujuan, dan jejak audit. Paket berbayar mulai dari $210/bulan G2: 4.2/5 (30+) Capterra: Tidak cukup ulasan Xledger Tim keuangan berbasis cloud dengan entitas internasional Rekonsiliasi AP dan bank otomatis, Konsolidasi multi-perusahaan dan multi-mata uang, Dashboard perencanaan anggaran dan peramalan, Alur kerja dan kontrol bawaan. Harga kustom G2: 4.3/5 (50+) Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang Harus Anda Cari dalam Alternatif Sage Intacct?

Beralih ke sistem keuangan inti bukan sekadar mencari fitur. Anda membutuhkan kontrol yang dapat diandalkan saat ini, serta ruang untuk berkembang seiring pertumbuhan entitas, mata uang, dan permintaan pelaporan.

Gunakan daftar periksa cepat dan ramah CFO ini untuk memilih alternatif Sage Intacct yang ideal untuk organisasi Anda. Alternatif tersebut harus dapat melakukan hal berikut:

Tangani konsolidasi multi-entitas, transaksi antarperusahaan, dan entri multi-mata uang tanpa perlu solusi alternatif.

Terapkan persetujuan yang siap diaudit, akses berdasarkan peran, dan catatan perubahan yang lengkap.

Sediakan pelaporan real-time dengan dasbor yang fleksibel.

Pelajari lebih dalam tentang akuntansi proyek, layanan, dan manufaktur, sehingga Anda tidak perlu menggunakan alat terpisah.

Integrasikan dengan mulus dengan sistem penggajian/HCM, CRM, integrasi perbankan, pengeluaran, pajak, dan pembayaran.

Seimbangkan upaya implementasi, biaya total, dan dukungan vendor jangka panjang.

Alternatif Terbaik Sage Intacct untuk Tim Keuangan

Sage Intacct cocok untuk banyak tim, tetapi tidak selalu menjadi pilihan yang tepat—terutama saat kebutuhan multi-entitas, pelaporan lanjutan, atau integrasi baru mulai menumpuk. Berikut adalah alternatif terkuat yang perlu dipertimbangkan, beserta perbandingannya dalam hal kontrol, skalabilitas, dan biaya total.

1. ClickUp (Pilihan terbaik untuk mengelola operasi keuangan bersamaan dengan sistem ERP Anda)

Sentralisasikan penutupan, persetujuan, anggaran, dan pelaporan dalam satu ruang kerja dengan ClickUp untuk Tim Keuangan

Banyak bisnis merasa terbebani oleh penyebaran pekerjaan —tugas, persetujuan, file, dan bukti tersebar di email, spreadsheet, obrolan, dan aplikasi bisnis terpisah.

Tambahkan AI yang berlebihan, dan proses sehari-hari menjadi lambat dan mahal.

Tim akhirnya bergantung pada sistem terpisah untuk pengajuan permintaan, persetujuan, manajemen tenaga kerja, dan kolaborasi.

ClickUp untuk Tim Keuangan mengatasi masalah ini dengan menggabungkan persetujuan, daftar periksa penutupan, dokumentasi, dan dasbor real-time di samping buku besar Anda. Hal ini membantu tim keuangan menstandarkan proses, mengotomatisasi serah terima, dan melacak kemajuan tanpa perlu beralih alat.

Berikut ini ringkasan singkat tentang cara Anda dapat menggunakan berbagai fitur ClickUp:

Persetujuan fleksibel dan otomatis yang Anda kendalikan dengan ClickUp Automations

Hemat waktu dengan alur kerja yang berjalan otomatis menggunakan ClickUp Automations

Hentikan penundaan akhir bulan akibat kemacetan email dengan ClickUp Automations, di mana pekerjaan berjalan dengan sendirinya. Atur pemicu dan tindakan sederhana sekali saja, dan tugas-tugas terus berjalan tanpa perlu pengingat terus-menerus.

📌Contoh. Tagihan di atas $10.000 akan diteruskan ke FP&A dan Controller. Jika ditandai sebagai Rush, tanggal jatuh tempo menjadi hari ini, dan pengingat akan muncul di obrolan tim. Ketika bukti yang diperlukan dilampirkan, status berubah menjadi Siap Diposting, dan semua pihak akan diberitahu.

Kejelasan dan pertanggungjawaban dalam tugas penutupan dengan ClickUp Tasks

Pecah proses penutupan akhir bulan, rekonsiliasi, dan persetujuan menjadi langkah-langkah yang dapat dilacak menggunakan ClickUp Tasks

Untuk menjaga agar persiapan dan tinjauan tetap terlihat, ClickUp Tasks menugaskan setiap langkah kepada pemilik dan tanggal jatuh tempo, dengan antarmuka yang bersih menampilkan apa yang harus diselesaikan hari ini dan besok.

Pecah tugas besar seperti rekonsiliasi bank, akrual, dan analisis fluktuasi menggunakan Daftar Periksa dan Subtugas.

Tambahkan konteks ke pekerjaan melalui Bidang Kustom , dan kejelasan dengan status yang jelas.

Tangani tugas berulang dengan templat dan jadwal berulang.

Lacak kemajuan dengan tampilan Daftar atau Papan, dan filter berdasarkan entitas atau departemen untuk visibilitas.

Karena tugas-tugas ini terintegrasi dengan ERP dan aplikasi bisnis lainnya, rasanya seperti satu sistem daripada sekadar lembar kerja spreadsheet tambahan.

Pembaruan yang tidak mengganggu alur kerja dengan ClickUp Chat dan Docs

Simpan percakapan dan persetujuan akhir bulan dalam satu thread bersama dengan ClickUp Chat

Jaga agar tim tetap sejalan dengan mengonsolidasikan komunikasi.

Buat thread di tugas yang relevan menggunakan ClickUp Chat agar semua orang memiliki konteks. Hubungkan SOP Anda di ClickUp Docs dengan riwayat versi agar semua orang bekerja dari satu sumber kebenaran.

Tambahkan lampiran, @tugaskan komentar kepada peninjau yang tepat, tambahkan pengamat untuk visibilitas, dan undang tamu dengan izin terbatas saat diperlukan. Auditor dapat melacak jejak secara diam-diam dan tetap terinformasi tanpa perlu rapat tambahan.

Ini memastikan tim multi-entitas tetap selaras di berbagai zona waktu.

Ulasan dan pelaporan yang mendorong perubahan dengan Dashboard ClickUp

Lihat kemajuan penutupan, posisi kas, dan penuaan piutang (AR) secara sekilas dengan Dashboard ClickUp

Dari perbandingan anggaran versus angka aktual hingga pemantauan umur piutang, lacak apa yang menjadi perhatian tim keuangan dengan dasbor ClickUp yang dapat disesuaikan . Setiap widget menampilkan data real-time dari tugas dan Bidang Kustom, sehingga Anda tidak pernah melihat angka yang sudah usang.

Lihat status penyelesaian tugas, persetujuan yang terlambat, dan hambatan mendesak dalam satu layar. Jika ada yang terlihat tidak beres, Anda dapat mengklik sekali untuk langsung masuk ke tugas dan memperbaikinya.

Bagikan tautan langsung dengan pimpinan agar mereka dapat melihat situasi secara real-time. Tidak perlu mengekspor spreadsheet atau membuat presentasi slide.

Fitur terbaik ClickUp

Atur persetujuan dan serah terima dengan ClickUp Automations

Pantau BvA, kas, penuaan piutang (AR), dan kemajuan penutupan di Dashboard ClickUp.

Standarkan langkah penutupan dan audit dengan Tugas, Bidang Kustom, Status, dan Dokumen.

Kumpulkan permintaan pembelian dan standarkan proses onboarding vendor melalui ClickUp Forms dengan jejak audit.

Jaga kolaborasi di satu tempat dengan komentar tugas, Chat, dan Dokumen yang terversi.

Organisasikan pekerjaan keuangan berdasarkan entitas atau departemen dan laporkan secara real-time.

Batasan ClickUp

Rentang fitur yang luas dapat membuat proses onboarding menjadi lambat, meskipun kursus gratis di ClickUp University dapat membantu.

Harga ClickUp

Ulasan dan penilaian ClickUp

G2: 4.7/5 (10.500+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (4.600+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang ClickUp

Seorang pengulas G2 mengatakan:

Kami telah mengstandarkan penutupan akhir bulan kami di ClickUp. Pemilik dan tanggal jatuh tempo jelas, dan dasbor menampilkan apa yang tersisa tanpa perlu mengejar pembaruan.

Kami telah mengstandarkan penutupan akhir bulan kami di ClickUp. Pemilik dan tanggal jatuh tempo jelas, dan dasbor menampilkan apa yang tersisa tanpa perlu mengejar pembaruan.

2. Oracle NetSuite (Terbaik untuk kedalaman ERP global dan multi-entitas)

melalui NetSuite

Ketika bisnis berkembang melintasi entitas, mata uang, dan sistem perpajakan, sistem akuntansi umum mulai menunjukkan kelemahan. NetSuite adalah sistem ERP berbasis cloud yang dirancang untuk konsolidasi multi-anak perusahaan, pengakuan pendapatan, dan kontrol detail di berbagai industri.

Dengan perangkat lunak ini, tim keuangan mendapatkan sumber informasi tunggal untuk pesanan, penagihan, proyek, dan manajemen keuangan, serta SuiteAnalytics untuk tampilan berdasarkan peran dan KPI.

Di mana ClickUp paling membantu adalah dalam hal skalabilitas. Penghapusan entitas multi, penilaian ulang multi-mata uang, dan lokalisasi sudah terintegrasi secara native, sehingga Anda tidak perlu menggabungkan sistem yang terpisah.

Anda dapat menambahkan perangkat lunak CRM dan PSA (otomatisasi layanan profesional) untuk mengurangi beban integrasi, atau mempertahankan sistem yang sudah ada dan menghubungkannya melalui SuiteTalk dan SuiteApps.

Fitur terbaik NetSuite

Konsolidasikan entitas multi, anak perusahaan multi, dan mata uang multi dengan eliminasi otomatis.

Catat pendapatan sesuai dengan kepatuhan ASC 606 dan jadwal yang siap diaudit.

Kelola persediaan dan pengiriman dengan perencanaan permintaan dan pelacakan biaya pengiriman.

Pantau akuntansi proyek dengan waktu, pengeluaran, WIP, dan keuntungan.

Buat tampilan eksekutif dan pengawas dengan buku kerja dan dasbor SuiteAnalytics.

Perluas platform dengan SuiteApps dan integrasi untuk pajak, pembayaran, dan e-commerce.

Batasan NetSuite

Dapat menimbulkan kompleksitas bagi tim kecil yang hanya memiliki kebutuhan akuntansi dasar.

Upaya implementasi dan penyesuaian dapat menjadi signifikan tanpa mitra yang berpengalaman.

Modul lanjutan menambah biaya keseluruhan dan memerlukan kepemilikan yang jelas untuk pemeliharaan.

Harga NetSuite

Harga kustom

Ulasan dan peringkat NetSuite

G2: 4. 1/5 (4.300+ ulasan)

Capterra: 4.2/5 (1.700+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang NetSuite

Seorang pengulas G2 mengatakan:

Saya sangat menghargai bagaimana NetSuite memudahkan kerja di berbagai pasar. Fitur lokalisasi dan integrasinya membuat koordinasi proyek global menjadi lebih mudah dan mengurangi upaya manual. Visibilitas yang diberikannya terhadap keuangan dan alur kerja juga menjadi keunggulan besar untuk menjaga proyek tetap pada jalurnya.

Saya sangat menghargai bagaimana NetSuite memudahkan kerja di berbagai pasar. Fitur lokalisasi dan integrasinya membuat koordinasi proyek global menjadi lebih mudah dan mengurangi upaya manual. Visibilitas yang diberikannya terhadap keuangan dan alur kerja juga menjadi keunggulan besar untuk menjaga proyek tetap pada jalurnya.

3. Acumatica (Pilihan terbaik untuk ERP pasar menengah yang fleksibel dengan fitur akuntansi proyek yang kuat)

melalui Acumatica

Ketika bisnis yang sedang berkembang membutuhkan kemampuan akuntansi proyek, distribusi, dan konstruksi yang lebih mendalam, Acumatica menonjol. Ini adalah sistem ERP berbasis cloud yang dirancang untuk tim pasar menengah yang menginginkan cakupan luas tanpa perlu menggabungkan sistem terpisah.

Pemimpin keuangan mendapatkan kendali atas manajemen keuangan, pendapatan, dan biaya, sementara operasional mengelola inventaris, pesanan, dan layanan lapangan di satu tempat.

Keunggulan Acumatica terletak pada fleksibilitasnya. Anda dapat menambahkan modul seiring pertumbuhan bisnis, menyesuaikan proses persetujuan dengan kontrol internal, dan membuat laporan berdasarkan entitas, proyek, atau lini produk. Antarmuka API terbuka memudahkan integrasi dengan sistem lain, sehingga ekosistem teknologi Anda tetap terhubung.

Fitur terbaik Acumatica

Lakukan akuntansi proyek end-to-end dengan anggaran, pekerjaan dalam proses (WIP), waktu dan biaya, perubahan pesanan, dan profitabilitas.

Kelola distribusi dengan manajemen pesanan, pembelian, dan persediaan, serta edisi konstruksi dan manufaktur.

Dukung multi-perusahaan, multi-mata uang, dan konsolidasi dengan persetujuan yang siap diaudit.

Buat dasbor dan KPI berbasis peran untuk pengontrol, FP&A, dan operasional dengan pelaporan canggih.

Hubungkan ke CRM, e-commerce, pajak, dan pembayaran melalui API terbuka dan integrasi pihak ketiga melalui pasar aplikasi.

Batasan Acumatica

Fitur yang luas mungkin memerlukan implementasi yang dipimpin oleh mitra untuk disesuaikan dengan tepat.

Perencanaan diperlukan untuk mengelola modul dan penggunaan, sehingga biaya sesuai dengan ROI.

Tim yang baru menggunakan ERP penuh mungkin memerlukan waktu onboarding untuk mengadopsi alur kerja.

Harga Acumatica

Harga kustom

Ulasan dan penilaian Acumatica

G2: 4. 4/5 (1.500+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (300+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang Acumatica

Seorang pengulas G2 mengatakan:

Yang saya sukai dari Acumatica adalah seberapa fleksibel dan ramah pengguna sistemnya. Setelah terbiasa dengan antarmuka, cukup mudah untuk berpindah antara modul-modul seperti Proyek, Distribusi, dan Produksi.

Yang saya sukai dari Acumatica adalah seberapa fleksibel dan ramah pengguna sistemnya. Setelah terbiasa dengan antarmuka, cukup mudah untuk berpindah antara modul-modul seperti Proyek, Distribusi, dan Produksi.

4. Certinia (Sebelumnya FinancialForce) (Terbaik untuk organisasi jasa yang menggunakan Salesforce)

melalui Certinia

Certinia dirancang untuk tim yang berorientasi pada layanan dan sudah menggunakan Salesforce. Platform ini menggabungkan manajemen keuangan, akuntansi proyek, dan PSA dalam satu platform, sehingga tim keuangan, pengiriman, dan penjualan dapat bekerja menggunakan data CRM yang sama. Penagihan, pendapatan, dan utilisasi terintegrasi, yang mengurangi pekerjaan ulang bagi pengontrol dan PMO serta membantu melindungi margin.

Karena merupakan aplikasi asli Salesforce, ia sesuai dengan alur kerja yang sudah Anda gunakan: persetujuan, objek, dan dasbor. Selain itu, Anda mendapatkan penagihan berlangganan, pengakuan pendapatan sesuai ASC 606, dan konsolidasi multi-entitas.

Manajemen sumber daya dan peramalan memberikan pemimpin gambaran yang jelas tentang kapasitas dan keuntungan per proyek atau praktik.

Fitur terbaik Certinia

Kelola akuntansi PSA dan proyek dengan pelacakan waktu, pengeluaran, pekerjaan yang sedang berjalan (WIP), dan margin.

Otomatiskan penagihan langganan dan penagihan milestone dengan pengakuan pendapatan ASC 606.

Kelola konsolidasi multi-entitas dan multi-mata uang dengan persetujuan yang siap diaudit.

Gunakan analitik bawaan Salesforce untuk pelaporan berdasarkan peran di seluruh penjualan, pengiriman, dan keuangan.

Perluas melalui AppExchange dan integrasi dengan sistem pembayaran, pajak, dan sistem lainnya.

Batasan Certinia

Membutuhkan dasar Salesforce dan keterampilan admin, yang dapat meningkatkan upaya implementasi.

Kedalaman manufaktur dan inventaris lebih ringan dibandingkan dengan paket perangkat lunak yang dirancang khusus untuk industri tersebut.

Lisensi dan add-on dapat meningkatkan total biaya untuk tim yang lebih kecil.

Harga Certinia

Harga kustom

Ulasan dan peringkat Certinia

G2: 4. 1/5 (1.100+ ulasan)

Capterra: 4.0/5 (50+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang Certinia

Seorang pengulas G2 mengatakan:

Yang paling saya sukai dari Certinia Financial Management Cloud adalah integrasinya yang mudah dengan Salesforce dan cara ia mengonsolidasikan data keuangan, sehingga pelaporan dan pelacakan menjadi jauh lebih sederhana.

Yang paling saya sukai dari Certinia Financial Management Cloud adalah integrasinya yang mudah dengan Salesforce dan cara ia mengonsolidasikan data keuangan, sehingga pelaporan dan pelacakan menjadi jauh lebih sederhana.

5. SAP S/4HANA Cloud (Pilihan terbaik untuk perusahaan yang mengadopsi SAP sebagai standar)

melalui SAP

Jika tim keuangan Anda beroperasi di beberapa negara, SAP S/4HANA Cloud membantu menstandarkan akuntansi inti. Anda mendapatkan daftar akun global dengan pelaporan pajak dan peraturan lokal, serta kemampuan multi-mata uang dan lokalisasi, yang mengurangi solusi sementara pada akhir periode.

Kontrol sudah terintegrasi. Akses berdasarkan peran, persetujuan alur kerja, dan pemeriksaan pemisahan tugas meninggalkan jejak audit yang jelas, sementara proses dari pesanan hingga penerimaan pembayaran dan dari pembelian hingga pembayaran mengikuti langkah-langkah yang telah ditentukan sehingga setiap lokasi beroperasi dengan cara yang sama.

Tim manufaktur dan tim yang diatur mendapatkan perhitungan biaya produk, pelacakan batch atau lot, manajemen kualitas, dan akuntansi aset dalam sistem yang sama.

Pelaporan terintegrasi, dengan dasbor yang menampilkan anggaran, selisih, dan umur piutang tanpa perlu ekspor, dan Anda dapat menelusuri dari KPI ke transaksi sumber. Pemimpin dapat melihat tampilan yang konsisten berdasarkan entitas, pabrik, atau wilayah.

Fitur terbaik SAP S/4HANA Cloud

Standarkan akuntansi multi-entitas dan multi-mata uang dengan lokalisasi dan kepatuhan otomatis.

Gunakan analitik terintegrasi untuk pelaporan real-time dan wawasan penutupan periode.

Perluas proses dengan SAP BTP dan integrasi pra-bangun ke sistem penggajian, pajak, dan sistem lainnya.

Dukung skenario lanjutan untuk akuntansi aset, perhitungan biaya produk, dan rantai pasokan.

Skalakan dengan ruang kerja berbasis peran dan alur kerja persetujuan untuk pengontrol dan layanan bersama.

Batasan SAP S/4HANA Cloud

Cakupan yang luas dapat menimbulkan kompleksitas bagi tim yang tidak memiliki pengalaman dengan SAP.

Program implementasi memerlukan dukungan mitra yang kuat dan kepemilikan internal.

Penyesuaian dan add-on dapat meningkatkan biaya total.

Harga SAP S/4HANA Cloud

Harga kustom

Ulasan dan penilaian SAP S/4HANA Cloud

G2: 4/5 (830+ ulasan)

Capterra: 4.4/5 (350+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang SAP S/4HANA Cloud

Sebuah ulasan G2 mengatakan:

Saya sangat menyukai seberapa cepat semuanya berjalan—transaksi dan laporan sangat cepat. Misalnya, saat saya mengakses data inventaris, data tersebut diperbarui secara real-time, yang sangat membantu dalam pengambilan keputusan.

Saya sangat menyukai seberapa cepat semuanya berjalan—transaksi dan laporan sangat cepat. Misalnya, saat saya mengakses data inventaris, data tersebut diperbarui secara real-time, yang sangat membantu dalam pengambilan keputusan.

6. Microsoft Dynamics 365 (Terbaik untuk tim yang berfokus pada Microsoft)

melalui Microsoft

Dynamics 365 dapat diimplementasikan dengan lancar jika tim Anda sudah menggunakan Microsoft 365 dan Power BI. Fitur single sign-on, integrasi dengan Outlook dan Teams, serta antarmuka yang familiar membuat proses adaptasi menjadi lebih mudah.

Business Central cocok untuk perusahaan menengah dengan fitur akuntansi inti, inventaris, dan manufaktur ringan. Proyek, waktu, dan persetujuan sederhana sudah terintegrasi, dan integrasi bank memudahkan rekonsiliasi. Saat kebutuhan berkembang, tambahkan ekstensi dari AppSource.

Dynamics 365 Finance ditujukan untuk organisasi besar. Anda mendapatkan kontrol yang lebih kuat, konsolidasi multi-perusahaan, dan perencanaan anggaran, dengan aturan kas, kredit, dan pajak yang lebih mendalam. Lokalisasi mendukung kepatuhan di berbagai wilayah.

Otomatisasi mengintegrasikan semuanya: Power Automate mengelola persetujuan dan serah terima, Power Apps menangani permintaan vendor atau tinjauan pengeluaran, Power BI membuat dasbor real-time, add-in Excel mempercepat pelaporan, dan keamanan peran plus riwayat audit memberikan kontrol yang dibutuhkan oleh tim keuangan.

Fitur terbaik Dynamics 365

Sinkronkan Buku Besar (GL), Akun Piutang/Utang (AP/AR), proyek, dan aset tetap dalam satu sistem ERP.

Bangun pelaporan waktu nyata dengan Excel dan Power BI

Sederhanakan proses persetujuan dan serah terima dengan Power Automate dan Copilot

Hubungkan penjualan dan layanan melalui integrasi Microsoft yang asli.

Dukungan untuk multi-perusahaan, multi-mata uang, dan konsolidasi dasar.

Batasan Dynamics 365

Pilihan modul dan lisensi memerlukan perencanaan untuk mengelola biaya.

Manufaktur canggih atau konsolidasi global mungkin memerlukan add-on.

Implementasi bervariasi tergantung pada mitra, yang memengaruhi jadwal dan hasil.

Harga Dynamics 365

Business Central: $70 per bulan per pengguna

Keuangan: $210 per bulan per pengguna

Ulasan dan penilaian Dynamics 365

G2: 4.0/5 (870+ ulasan)

Capterra: 4. 1/5 (190+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang Dynamics 365

Sebuah ulasan Capterra mengatakan:

Pengalaman saya secara keseluruhan dengan Dynamics 365 positif berkat integrasinya yang kuat dengan alat Microsoft, fleksibilitas dalam penyesuaian, dan kemampuan otomatisasi yang kuat, meskipun terkadang terhambat oleh kurva pembelajaran yang curam dan konfigurasi yang kompleks.

Pengalaman saya secara keseluruhan dengan Dynamics 365 positif berkat integrasinya yang kuat dengan alat Microsoft, fleksibilitas dalam penyesuaian, dan kemampuan otomatisasi yang kuat, meskipun terkadang terhambat oleh kurva pembelajaran yang curam dan konfigurasi yang kompleks.

7. Odoo (Pilihan terbaik untuk ERP modular dengan kontrol biaya yang kuat)

melalui Odoo

Odoo memudahkan Anda untuk memulai. Sebagian besar tim memulai dengan Akuntansi, lalu menambahkan Penjualan, Persediaan, Proyek, atau CRM sesuai kebutuhan. Karena semua data tersimpan dalam satu basis data, angka-angka Anda tetap sinkron.

Perangkat lunak ini membantu Anda mengirim faktur, mencocokkan data bank, dan melacak pajak. Jika Anda menjual produk, hubungkan Penjualan dan Persediaan agar penawaran, pesanan, dan stok tetap sinkron. Jika Anda mengelola layanan, tambahkan Proyek untuk melacak waktu, pengeluaran, dan pengiriman.

Seiring pertumbuhan bisnis Anda, Odoo menyesuaikan diri. Tambahkan proses persetujuan, daftar periksa, dan bidang kustom sesuai dengan cara kerja Anda, dan sesuaikan tampilan layar dengan Studio. Aktifkan fitur multi-perusahaan dan multi-mata uang saat ekspansi dimulai.

Anda dapat mengintegrasikan pembayaran, pajak, atau e-commerce dari pasar, mengaktifkan hanya aplikasi yang Anda butuhkan, dan menjaga nama dan templat tetap konsisten agar pelaporan tetap rapi.

Fitur terbaik Odoo

Gunakan perangkat lunak akuntansi terintegrasi dengan fitur penagihan, integrasi bank, dan pengelolaan pajak.

Tambahkan manajemen inventaris, MRP, pembelian, dan pengiriman proyek dalam satu paket.

Sesuaikan tampilan layar dan alur kerja sambil menjaga konsistensi pelaporan.

Hubungkan dengan e-commerce dan pembayaran melalui integrasi pihak ketiga di pasar.

Kontrol biaya total dengan mengaktifkan hanya aplikasi yang Anda butuhkan.

Batasan Odoo

Konsolidasi lanjutan dan kedalaman multi-entitas dapat memerlukan penyesuaian.

Pilihan aplikasi dan ekstensi memerlukan tata kelola untuk menghindari fragmentasi.

Tim yang lebih besar mungkin akan melampaui fitur-fitur canggih tertentu.

Harga Odoo

Gratis (Sumber terbuka)

Standar: $31/bulan per pengguna

Kustom: $47/bulan per pengguna

Ulasan dan penilaian Odoo

G2: 4. 2/5 (310+ ulasan)

Capterra: 4. 1/5 (1.270+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang Odoo

Sebuah ulasan G2 mengatakan:

Implementasinya sangat rinci. Odoo memberikan tim manajemen proyek yang kompeten yang mendengarkan dengan seksama kebutuhan kami dan juga mengusulkan cara untuk meningkatkan alur kerja kami.

Implementasinya sangat rinci. Odoo memberikan tim manajemen proyek yang kompeten yang mendengarkan dengan seksama kebutuhan kami dan juga mengusulkan cara untuk meningkatkan alur kerja kami.

8. QuickBooks (Pilihan terbaik untuk tim yang beralih dari akuntansi dasar)

melalui QuickBooks

QuickBooks adalah perangkat lunak akuntansi untuk usaha kecil dan tim yang sedang berkembang yang membutuhkan fitur dasar: penagihan, pengeluaran, AP/AR, dan pelaporan dasar. Integrasi bank mempercepat proses rekonsiliasi, dan faktur berulang dengan fitur penangkapan bukti pembayaran memastikan tugas rutin berjalan lancar.

Tim menyukai tampilan yang familiar. Anda dapat mulai pada hari yang sama, melacak proyek sederhana dan waktu, serta memotong laporan berdasarkan kelas atau lokasi. QuickBooks Online terintegrasi dengan penggajian dan pembayaran melalui toko aplikasi, dan ekspor Excel yang cepat memudahkan berbagi angka.

Ketika Anda membutuhkan kontrol yang lebih besar, QuickBooks menawarkan pelaporan yang lebih mendalam, peran dan izin, serta inventaris dasar—barang, rak, titik pemesanan ulang—ditambah bidang kustom dan laporan yang disimpan untuk tinjauan akhir bulan dan kas.

QuickBooks Enterprise menawarkan fitur yang lebih mendalam untuk tim yang telah melampaui kebutuhan dasar. Saat Anda berkembang, integrasikan CRM, pembayaran tagihan, dan alat pengeluaran, serta jaga agar penamaan dan daftar akun tetap rapi untuk pembaruan yang lebih lancar.

Fitur terbaik QuickBooks

Kelola AP/AR, faktur, integrasi bank, dan pelaporan inti dengan mudah.

Tambahkan pelacakan waktu, proyek, dan manajemen inventaris dasar.

Hubungkan aplikasi untuk penggajian, pembayaran, dan CRM untuk memperluas sistem Anda.

Jaga agar biaya tetap terkendali untuk tim dengan kebutuhan akuntansi dasar.

Batasan QuickBooks

Konsolidasi multi-entitas dan kontrol lanjutan terbatas

Modul industri lebih ringan daripada paket sistem ERP lengkap.

Kompleksitas yang semakin meningkat dapat mendorong Anda untuk beralih ke alternatif atau paket perangkat lunak yang lebih besar.

Harga QuickBooks

Simple Start: $19/bulan per pengguna

Essentials: $37,50/bulan per pengguna

Plus: $57,50 per bulan per pengguna

Lanjutan: 137,50/bulan per pengguna

Ulasan dan penilaian QuickBooks

G2: 4.0/5 (3.550+ ulasan)

Capterra: 4.3/5 (8.170+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang QuickBooks

Ulasan G2 ini menunjukkan bagaimana QuickBooks membantu:

QuickBooks Online membuat pengelolaan akun menjadi jauh lebih mudah dan terorganisir.

QuickBooks Online membuat pengelolaan akun menjadi jauh lebih mudah dan terorganisir.

9. Gravity Software (Terbaik untuk akuntansi multi-entitas di Microsoft Power Platform)

melalui Gravity Software

Gravity Software dirancang untuk akuntansi multi-entitas di platform Microsoft, sehingga terasa familiar bagi tim yang berfokus pada Microsoft. Pengawas keuangan mendapatkan satu basis data untuk setiap entitas daripada harus mengelola file terpisah.

Transaksi antar perusahaan sangat sederhana: entri due-to/due-from dapat diposting dengan beberapa klik, aturan eliminasi memastikan konsolidasi berjalan lancar saat penutupan, dan daftar akun bersama dengan dimensi untuk entitas, departemen, atau proyek menjaga struktur tetap rapi.

Pelaporan tetap jelas dengan tampilan berdasarkan peran dan pengecekan detail dari angka-angka yang dikonsolidasikan hingga entri. Excel dan Power BI menangani pemotongan data tanpa perlu membangun ulang laporan, sementara persetujuan dan jejak audit mengikuti catatan tersebut.

Setiap hari, izin akses terintegrasi dengan jelas ke dalam tanggung jawab dan alur kerja memastikan tinjauan tetap konsisten—membuat Gravity menjadi alternatif Sage yang praktis tanpa perlu beralih ke sistem ERP perusahaan penuh.

Fitur terbaik Gravity Software

Sentralisasikan pembukuan umum multi-entitas dengan transaksi antar perusahaan dan eliminasi.

Gunakan pelaporan dimensional untuk menganalisis berdasarkan entitas, departemen, atau proyek.

Perluas melalui integrasi ekosistem Microsoft dan pasar aplikasi.

Otomatiskan persetujuan dan jaga jejak audit tetap ketat untuk kepatuhan.

Perluas kemampuan tanpa perlu mengganti sistem.

Batasan perangkat lunak Gravity

Fokus pada niche tertentu mungkin memerlukan add-on untuk manufaktur atau operasi lapangan.

Konsolidasi global yang lebih besar mungkin memerlukan alat tambahan.

Kualitas implementasi bergantung pada pengalaman mitra.

Harga Gravity Software

Starter: $375/bulan untuk pengguna pertama

Pengguna Power Apps: $355/bulan untuk pengguna pertama

Nirlaba: $210/bulan untuk pengguna pertama

Peringkat dan ulasan Gravity Software

G2: 4. 2/5 (30+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna tentang Gravity Software

Seorang pengulas G2 mengatakan:

Gravity sangat cocok untuk bisnis yang memiliki beberapa entitas (dan menangani beberapa mata uang) serta kantor keluarga atau kantor pribadi. Saya suka bahwa transaksi antar perusahaan tidak memerlukan pekerjaan tambahan dan entri jurnal Anda dibuat secara otomatis di belakang layar. Tidak perlu lagi entri ganda!

Gravity sangat cocok untuk bisnis yang memiliki beberapa entitas (dan menangani beberapa mata uang) serta kantor keluarga atau kantor pribadi. Saya suka bahwa transaksi antar perusahaan tidak memerlukan pekerjaan tambahan dan entri jurnal Anda dibuat secara otomatis di belakang layar. Tidak perlu lagi entri ganda!

10. Xledger (Pilihan terbaik untuk tim keuangan berbasis cloud dengan entitas internasional)

melalui Xledger

Xledger adalah platform berbasis cloud untuk keuangan multi-perusahaan. Platform ini mengotomatiskan penangkapan faktur, mengarahkan persetujuan, dan mencocokkan baris bank, sementara proses onboarding vendor tetap rapi dengan pemeriksaan duplikat.

Konsolidasi adalah fitur unggulan. Anda dapat melakukan konsolidasi multi-entitas dan multi-mata uang sesuai jadwal, menetapkan aturan eliminasi sekali dan menggunakannya kembali, menjaga konsistensi revaluasi mata uang asing, dan menelusuri dari total grup hingga entri sumber. Sistem ini terhubung dengan CRM, penggajian, dan perpajakan, dan API-nya memungkinkan Anda mentransfer data masuk dan keluar.

Dashboard diperbarui secara real-time, dan pelaporan untuk kas, piutang (AR), dan selisih (variance) sangat mudah. Peran dan jejak audit memastikan kontrol yang ketat. Alat ini sangat cocok untuk tim yang tersebar yang menginginkan persetujuan mobile yang cepat dan sistem yang dapat diskalakan di berbagai wilayah.

Fitur terbaik Xledger

Otomatiskan pencatatan faktur, persetujuan, dan rekonsiliasi bank.

Konsolidasikan buku multi-entitas dan multi-mata uang dengan kemampuan drill-down ke transaksi.

Buat model anggaran dan perkiraan dengan dasbor yang dapat dibagikan.

Gunakan alur kerja dan peran bawaan untuk kontrol keuangan yang kuat.

Integrasikan dengan alat CRM, penggajian, dan perpajakan seiring dengan perkembangan proses bisnis Anda.

Batasan Xledger

Ekosistem add-on yang lebih kecil dibandingkan alternatif Sage Intacct lainnya.

Alur kerja industri yang kompleks mungkin memerlukan layanan atau penyesuaian khusus.

Harga dan paket kurang transparan dibandingkan dengan alat untuk usaha kecil dan menengah (SMB).

Harga Xledger

Harga kustom

Ulasan dan penilaian Xledger

G2: 4.3/5 (50+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna tentang Xledger

Sebuah ulasan G2 mengatakan:

1. Sangat ramah pengguna karena semua opsi yang diperlukan dapat diakses dengan mudah di dashboard utama. 2. Pembaruan tepat waktu disediakan dan diinstal di backend tanpa mengganggu pekerjaan. 3. Otomatisasi tugas-tugas tertentu seperti Rekonsiliasi Bank telah membantu menghemat banyak waktu.

1. Sangat ramah pengguna karena semua opsi yang diperlukan dapat diakses dengan mudah di dashboard utama. 2. Pembaruan tepat waktu disediakan dan diinstal di backend tanpa mengganggu pekerjaan. 3. Otomatisasi tugas-tugas tertentu seperti Rekonsiliasi Bank telah membantu menghemat banyak waktu.

Apa yang Harus Diharapkan Selama dan Setelah Migrasi dari Sage Intacct

Beralih dari Sage Intacct seperti melakukan refactoring pada sistem keuangan inti Anda. Rencanakan jalurnya, uji data, dan berikan waktu kepada tim untuk beradaptasi dengan alur kerja baru.

Alur migrasi secara sekilas

Langkah 1 → Tinjau dan pilih jalur AndaEvaluasi cakupan, entitas, dan laporan yang harus dipertahankan untuk mendefinisikan persyaratan dan menyaring alternatif untuk Sage Intacct.

Langkah 2 → Peta data dan kontrolSesuaikan CoA, entitas, persetujuan, dan struktur pelaporan dengan platform baru.

Langkah 3 → Uji di lingkungan sandboxLakukan simulasi lengkap pembukaan saldo, neraca percobaan, dan penutupan uji coba dengan data sampel.

Langkah 4→ Migrasi dengan percaya diriBekukan transaksi, lakukan pemeriksaan akhir, migrasikan, lalu buka periode baru.

Langkah 5 → Stabilkan dan tingkatkanPantau masalah, latih pengguna akhir, dan standarkan proses dengan daftar periksa dan SOP.

Jika Anda masih menjelajahi opsi di luar yang telah kami bahas, berikut tiga alat keuangan yang semakin populer untuk alur kerja khusus:

BlackLine : Mengotomatiskan rekonsiliasi, pencocokan transaksi, dan pengelolaan tugas penutupan untuk mengurangi upaya manual. Mengotomatiskan rekonsiliasi, pencocokan transaksi, dan pengelolaan tugas penutupan untuk mengurangi upaya manual.

Tipalti : Mempermudah pengelolaan AP global, onboarding pemasok, kepatuhan pajak, dan pembayaran lintas batas secara skala besar. Mempermudah pengelolaan AP global, onboarding pemasok, kepatuhan pajak, dan pembayaran lintas batas secara skala besar.

FloQast : Mengkoordinasikan penutupan keuangan dengan daftar periksa, sertifikasi, dan dokumen yang siap diaudit. Mengkoordinasikan penutupan keuangan dengan daftar periksa, sertifikasi, dan dokumen yang siap diaudit.

Sage Rings, ClickUp Picks Up

Beralih ke ERP baru adalah keputusan besar, tetapi juga kesempatan untuk menyederhanakan cara kerja keuangan sehari-hari. Apapun alat yang Anda pilih, tujuannya sama: kontrol yang teratur, visibilitas yang jelas, dan mengurangi ketergantungan pada email dan spreadsheet.

Saat memilih perangkat lunak untuk tim keuangan Anda, prioritaskan antarmuka pengguna yang jelas, jejak audit yang andal, integrasi yang kuat dengan manajemen tenaga kerja, dan seberapa baik platform tersebut terintegrasi dengan aplikasi bisnis dan alat AI yang sudah ada.

Bagi bisnis internasional yang sedang berkembang secara global, bandingkan cara masing-masing penyedia menangani konsolidasi, lokalisasi, dan kontrol. Sesuaikan opsi dengan rencana pertumbuhan dan kebutuhan skalabilitas Anda untuk menghindari pekerjaan ulang di masa depan.

Alternatif terbaik adalah yang sesuai dengan proses Anda saat ini dan mendukung masa depan yang sedang Anda bangun.

Di situlah ClickUp melengkapi sistem ERP Anda. ClickUp mengintegrasikan persetujuan, dokumentasi, dasbor, dan kolaborasi, sehingga proses akhir bulan, audit, dan perencanaan dapat berjalan lebih cepat tanpa perlu menambahkan sistem lain.

Jika Anda siap untuk menyederhanakan pekerjaan keuangan bersama dengan ERP apa pun yang Anda adopsi, coba ClickUp hari ini dan bawa kontrol, konteks, dan momentum ke dalam satu tempat.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

QuickBooks Online dan Odoo menawarkan harga masuk yang lebih rendah untuk tim dengan kebutuhan akuntansi dasar, sementara Gravity Software menyediakan kedalaman multi-entitas dengan biaya pasar menengah. Jika Anda belum siap untuk beralih platform, padukan buku besar Anda saat ini dengan ClickUp sebagai lapisan operasi keuangan untuk mengonsolidasikan persetujuan, daftar periksa penutupan, dan pelaporan (seringkali langkah paling efisien secara biaya dalam jangka pendek). Selalu pertimbangkan biaya total di luar lisensi, termasuk implementasi, integrasi, dan manajemen perubahan.

SAP S/4HANA Cloud dan Microsoft Dynamics 365 dilengkapi dengan mesin alur kerja bawaan yang kuat, sementara aplikasi modular Odoo memungkinkan otomatisasi yang fleksibel. Untuk mengoordinasikan pekerjaan di seluruh sistem, gunakan ClickUp. Fitur Automations dan AI-nya dapat mengarahkan persetujuan, menugaskan tugas, mengirim pengingat, dan menerbitkan ringkasan penutupan bersama dengan sistem ERP apa pun, sehingga proses Anda berjalan end-to-end tanpa bergantung pada alur kerja ERP saja.

Ya, tetapi rencanakan implementasi dan manajemen perubahan. Tim kecil sering memulai dengan QuickBooks atau Odoo, lalu beralih ke NetSuite atau Acumatica seiring pertumbuhan bisnis dan kompleksitas multi-entitas yang meningkat.

ClickUp mengintegrasikan daftar periksa penutupan, persetujuan, dan dokumentasi, dengan dasbor untuk pemantauan kemajuan secara real-time. Aplikasi ini melengkapi sistem akuntansi dan ERP Anda dengan mengurangi beban kerja yang tersebar dan menstandarkan alur kerja.

Fokus pada penggajian atau manajemen sumber daya manusia, CRM, integrasi perbankan, pengeluaran, pajak, dan analitik canggih. Pastikan integrasi pihak ketiga untuk multi-mata uang, konsolidasi, dan sinkronisasi data agar data keuangan atau operasional tetap konsisten.