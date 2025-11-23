Moveworks vs. Glean—Platform AI Mana yang Tepat untuk Tim Anda?

Hampir 60% waktu kita dihabiskan untuk mencari, berbagi, dan memperbarui informasi di berbagai platform dan alat. Ini merupakan indikasi jelas betapa banyak waktu yang terbuang untuk pengambilan informasi selama jam kerja saat menggunakan berbagai aplikasi perusahaan.

Glean dan Moveworks keduanya merupakan pesaing kuat dalam mengatasi tantangan ini melalui fitur pencarian perusahaan dan manajemen pengetahuan yang didukung AI.

Meskipun keduanya menawarkan kemampuan AI yang kuat untuk layanan karyawan dan otomatisasi proses, beberapa keterbatasan membuat tim mencari alternatif terbaik.

Dalam artikel ini, kami membandingkan Moveworks vs. Glean dan menyoroti hal-hal yang perlu dipertimbangkan jika Anda sedang mengevaluasi alat berbasis AI untuk peningkatan layanan dan platform manajemen layanan karyawan.

Glean vs. Moveworks — dan Alternatif Terbaik Sekilas

Fitur Glean Moveworks ⭐ Alternatif Terbaik: <2>ClickUp Pencarian perusahaan Pencarian berbasis semantik dan didukung oleh LLM (Large Language Model) di lebih dari 250 sumber data; unggul dalam mengumpulkan pengetahuan yang tersebar. Pencarian semantik dengan mesin penalaran; dioptimalkan untuk menyelesaikan tiket dan permintaan internal yang terstruktur. Pencarian perusahaan terintegrasi di seluruh tugas, dokumen, obrolan, dan aplikasi terintegrasi — dengan jawaban instan yang siap digunakan. Otomatisasi tugas dan alur kerja Eksekusi tindakan terbatas; berfokus pada merangkum, mengambil, dan mengorganisir informasi. Otomatisasi mendalam untuk tugas IT/HR/Keuangan; menangani reset, akses, persetujuan, dan tiket. Agen AI memicu tindakan, memperbarui tugas, mengarahkan permintaan, dan mengotomatisasi alur kerja IT/HR langsung di dalam ruang kerja Anda. Asisten AI Glean Assistant untuk merangkum, menghasilkan konten, dan menjawab pertanyaan menggunakan konteks perusahaan. Asisten Dukungan AI yang menyelesaikan pertanyaan, menyusun pesan, dan mengambil tindakan dalam obrolan. ClickUp Brain MAX + ClickUp Agents: cari, jawab, ringkas, buat tugas, perbarui dokumen, dan jalankan alur kerja. Pengelolaan pengetahuan Keunggulan: jawaban terverifikasi, pusat informasi terkurasi, FAQ, Go Links; ideal untuk onboarding dan dokumentasi internal. Lebih berfokus pada penyelesaian masalah dukungan daripada manajemen konten terstruktur. Dokumen terpusat, tugas, obrolan, dan pengetahuan — semuanya terhubung dengan pemrosesan AI dan pengambilan konteks instan. Kekuatan fleksibilitas pengembang Dukungan API tetapi kustomisasi alur kerja terbatas. Agent Studio untuk membangun agen khusus tugas dan otomatisasi kustom menggunakan alat low-code. Bangun agen AI kustom, otomatisasi, integrasi, dan alur kerja IT tanpa perlu mengelola infrastruktur. Chat + kolaborasi Ringkasan dan jawaban di sidebar; tidak dirancang untuk alur kerja berbasis tindakan di chat. Mengelola alur kerja IT/HR langsung di dalam Slack/Teams, menyelesaikan tugas melalui obrolan. ClickUp Chat mengubah pesan menjadi tugas, ringkasan, keputusan, dan pembaruan proyek yang disinkronkan secara otomatis. Integrasi Lebih dari 250 sumber termasuk Google Drive, Salesforce, Zendesk, dan Teams. Lebih dari 100 sistem di bidang identitas, SDM, ITSM, dan aplikasi pesan. Terintegrasi dengan GitHub, Slack, Drive, ServiceNow, Salesforce, dan lainnya — semuanya terpadu dalam satu ruang kerja. Keamanan + izin Pencarian yang mematuhi izin akses; menghormati kontrol akses perusahaan. Pengelolaan dengan penilaian konten, kutipan, dan alur kerja verifikasi. Izin granular pada tugas, daftar, dokumen, dan ruang; keamanan perusahaan tanpa beban pengaturan. Keunggulan kasus penggunaan Terbaik untuk pencarian perusahaan dan penemuan pengetahuan Terbaik untuk otomatisasi layanan karyawan dan pengalihan tiket. Terbaik untuk tim yang menginginkan pencarian + otomatisasi + manajemen pekerjaan dalam satu ruang kerja AI terintegrasi.

Apa Itu Glean?

melalui Glean

Setiap hari, karyawan menghabiskan banyak waktu untuk menanyakan pertanyaan yang sama—di mana kebijakan HR itu? Bagaimana cara mereset kata sandi saya? Apa versi terbaru presentasi pitch deck? Penundaan ini terjadi tidak hanya karena data perusahaan tersebar di terlalu banyak aplikasi perusahaan, tetapi juga karena interaksi pelanggan yang tidak efisien.

Di situlah Glean berperan. Ini adalah platform berbasis AI untuk mengelola layanan karyawan yang memberikan jawaban cepat dan akurat dengan terhubung ke semua alat Anda. Dengan kemampuan pencarian perusahaan yang mendalam, Glean menampilkan informasi relevan secara instan dan:

✅ Mengintegrasikan data dan riwayat pengguna di berbagai sistem perusahaan untuk pengambilan informasi yang lancar✅ Memahami perilaku pengguna menggunakan pemrosesan bahasa alami dan pembelajaran mesin✅ Menangani pertanyaan rutin melalui saran cerdas dan obrolan AI, mengurangi beban tim dukungan✅ Memungkinkan karyawan untuk membuat konten, merangkum percakapan, dan mengotomatisasi tugas berulang dengan mudah

Fitur Glean

Keunggulan utama Glean adalah kemampuannya terhubung dengan data perusahaan Anda dan mengotomatisasi cara orang menemukan, mengelola, dan bertindak atas informasi melalui antarmuka yang ramah pengguna. Fitur-fitur kunci ini mendukung dukungan real-time dan proses onboarding yang lebih cepat. Mari kita lihat lebih dekat.

1. Fitur #1: Pencarian semantik bertenaga AI dengan kesadaran konteks

Glean menyediakan pencarian semantik canggih menggunakan model bahasa besar, memberikan akses lebih cepat kepada karyawan untuk informasi yang tersebar. Namun, sistem ini masih sangat bergantung pada sumber pengetahuan terstruktur untuk menghasilkan hasil yang akurat.

Kemampuan pencarian perusahaan alat ini beradaptasi berdasarkan siapa yang melakukan pencarian, peran mereka, dan aktivitas terbaru, menciptakan pengalaman pencarian yang dipersonalisasi dan terpadu.

Selain itu, Glean menghormati tingkat izin yang sudah ada, sehingga konten sensitif tetap terlindungi.

📖 Baca Juga: Sistem Perangkat Lunak Tiket untuk Tim IT

2. Fitur #2: Glean Assistant dan Agen AI

melalui Glean

Asisten Glean menjawab pertanyaan dari karyawan, merangkum konten, dan membantu dalam pembuatan dokumen dengan memanfaatkan konteks perusahaan.

Ini bonus tambahan: Anda juga dapat membuat agen AI kustom yang mengotomatisasi tugas rutin, memicu alur kerja multi-langkah, dan menjalankan tindakan di dalam graf pengetahuan perusahaan Anda—semua dengan akurasi yang sadar izin dan didorong oleh konteks. Hal ini membantu tim IT dan dukungan mengurangi volume tiket sambil meningkatkan kualitas layanan.

👀 Fakta Menarik: AI paling efektif saat mengurangi pertanyaan rutin dan tugas berulang, tepat di mana Pencarian Perusahaan dan Otomatisasi ClickUp memberikan dampak terbesar.

3. Fitur #3: Manajemen pengetahuan dan jawaban yang terverifikasi

melalui Glean

Tim dapat mengonsolidasikan pengetahuan mereka dengan FAQ yang terverifikasi, Go Links, dan pusat sumber daya yang dikurasi. Fitur Glean mengurangi pertanyaan karyawan dan mempercepat proses onboarding dengan memudahkan pencarian jawaban yang tepercaya dan terkini, yang sangat penting untuk mengurangi waktu henti.

melalui Glean

Glean mendukung lebih dari 250 sumber data, termasuk Salesforce Service Cloud, Google Drive, Zendesk Support, dan Microsoft Teams.

Selain itu, tidak ada risiko paparan data sensitif, karena Glean mengindeks dan menghubungkan aplikasi perusahaan untuk menyajikan konten yang tepat kepada orang yang tepat.

📖 Baca Juga: Alat Manajemen Layanan IT (ITSM) Terbaik

5. Fitur #5: Otomatisasi bawaan untuk efisiensi di tempat kerja

melalui Glean

Dengan integrasi ke alat seperti Slack, Zoom, dan Microsoft 365, Glean menyediakan ringkasan, saran tindakan, dan balasan yang didukung AI di tempat karyawan sudah bekerja.

Dari merangkum percakapan hingga membuat email Outlook, tujuannya adalah untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi tugas-tugas berulang di seluruh departemen.

📮 ClickUp Insight: Pekerja pengetahuan rata-rata mengirim 25 pesan sehari hanya untuk mencari informasi dan konteks, membuang waktu berharga dengan menyortir obrolan dan email yang tersebar. Bayangkan jika tugas, proyek, pesan, dan pengetahuan berada dalam satu ruang kerja terhubung, dengan AI yang mengintegrasikan semuanya. Anda tidak perlu membayangkannya. Anda memiliki ClickUp. Coba sekarang!

Harga Glean

Harga kustom

📖 Baca Juga: Pesaing dan Alternatif Terbaik Glean

Apa Itu Moveworks?

melalui Moveworks

Karyawan membutuhkan jawaban instan—hal itu sudah kita ketahui.

Baik itu mereset kata sandi, mencari kebijakan, atau memeriksa sisa cuti, ketika informasi tersebar di berbagai sistem perusahaan, tim dukungan menjadi kewalahan, dan pekerjaan menjadi lambat.

Moveworks mengatasi hal ini dengan platform berbasis AI untuk manajemen layanan karyawan yang memahami pertanyaan dalam bahasa alami, mengakses informasi relevan, dan mengotomatisasi respons di seluruh alat yang sudah digunakan perusahaan Anda.

Hal ini memungkinkan Moveworks melakukan hal berikut:

✅ Menyediakan dukungan real-time untuk IT, HR, dan keuangan melalui Asisten AI yang dilatih menggunakan data perusahaan Anda✅ Memecahkan pertanyaan rutin dan mengotomatisasi tiket dukungan menggunakan agen cerdas yang menangani tugas tanpa eskalasi manusia✅ Memungkinkan pencarian perusahaan di sumber terstruktur dan tidak terstruktur, memberikan respons cepat dan personal yang didasarkan pada konteks

Fitur Moveworks

Moveworks United, sebuah pengalaman yang didukung oleh kecerdasan buatan (AI), membantu pengguna mengotomatisasi dukungan, mempercepat alur kerja, dan meningkatkan pengiriman layanan di seluruh organisasi. Berikut adalah fitur-fitur utama yang terlibat dalam proses ini:

1. Fitur #1: Asisten AI dengan kemampuan penalaran percakapan

melalui Moveworks

Moveworks menyediakan asisten AI yang dirancang untuk alur kerja dukungan internal, meskipun memerlukan data terstruktur, artikel pengetahuan yang stabil, dan pemeliharaan berkelanjutan untuk menjaga keakuratan respons.

Baik itu menginstal perangkat lunak, menyusun email, atau memperbarui kredensial, pengguna dapat mengambil tindakan langsung di obrolan tanpa harus menunggu agen manusia.

💡 Tips Pro: Kesulitan menemukan versi yang benar dari sebuah file atau mengejar persetujuan? Blog " Optimizing Document Management Workflow " menunjukkan cara mengatasi hal itu dengan proses yang jelas dan terstruktur.

2. Fitur #2: Mesin pencarian perusahaan canggih

melalui Moveworks

Kemampuan pencarian perusahaan Moveworks melampaui pencocokan kata kunci dengan menggunakan pemahaman semantik dan mesin penalaran untuk mendapatkan informasi yang tepat dan relevan. Pengguna dapat mencari di seluruh basis pengetahuan internal, PDF, email, dan catatan sistem dalam satu kueri dan mendapatkan jawaban lengkap dengan kutipan sumber.

Moveworks juga dilengkapi dengan tata kelola AI bawaan, termasuk penilaian konten, kontrol verifikasi, dan kutipan berdasarkan sumber—memastikan jawaban tetap akurat dan sesuai peraturan seiring perkembangan basis pengetahuan Anda.

3. Fitur #3: Otomatisasi agen dan studio agen

Moveworks memungkinkan tim untuk membuat agen kustom guna mengotomatisasi tugas, memicu tindakan, dan menjalankan alur kerja backend di seluruh sistem perusahaan.

Dengan Agent Studio-nya, pengembang dapat mengimplementasikan agen tugas yang kuat menggunakan masukan bahasa alami yang sederhana, tanpa memerlukan integrasi yang rumit. Perangkat lunak ini mendukung berbagai jenis otomatisasi, mulai dari penyaringan tiket dukungan hingga pemicu rantai alur kerja di seluruh departemen IT, HR, dan keuangan.

📖 Baca Juga: Solusi Perangkat Lunak Pencarian Perusahaan Terbaik

4. Fitur #4: Pengelolaan layanan real-time

melalui Moveworks

Dari pembuatan tiket dan pengiriman persetujuan hingga pengecekan status permintaan, Moveworks mengotomatisasi seluruh siklus manajemen layanan.

Sistem triase cerdas dan handoff pintar mereka mengurangi beban tim dukungan, meminimalkan eskalasi, dan memastikan waktu respons yang cepat.

Moveworks terintegrasi dengan lebih dari 100 sistem, mulai dari Salesforce Service Cloud dan Microsoft Teams hingga platform identitas dan HR, dan menyediakan fungsionalitas end-to-end. Sistem ini beroperasi di tempat karyawan sudah berada, memungkinkan mereka untuk mencari informasi, mengambil tindakan, dan menyelesaikan tugas rutin tanpa perlu beralih ke alat lain.

Harga Moveworks

Harga kustom

🧠 Tahukah Anda: Manajer rata-rata kehilangan lebih dari 683 jam setiap tahun karena gangguan, tetapi AI dapat meningkatkan produktivitas hingga 40%. Temukan caranya di "Cara Menggunakan AI untuk Produktivitas".

Perbandingan Fitur Glean vs. Moveworks

Meskipun kedua alat ini memiliki beberapa kesamaan, keduanya juga memiliki keunggulan di aspek tertentu, menjadikannya salah satu alternatif terbaik di pasar. Untuk memahami mana yang sebaiknya digunakan agar mendapatkan hasil yang diinginkan, mari kita lihat bagaimana fitur-fitur mereka berbanding dalam kasus penggunaan nyata:

Glean menawarkan mesin pencarian perusahaan yang tangguh yang terhubung ke lebih dari 100 sumber data, termasuk Google Workspace, Slack, dan Salesforce. Kemampuan pemrosesan bahasa alami dan pengindeksan semantiknya memastikan pengambilan informasi yang akurat di seluruh sistem yang terfragmentasi.

Moveworks memiliki fitur pencarian, tetapi lebih difokuskan pada penyelesaian tiket dan inisiasi tugas daripada mendukung pekerjaan pengetahuan eksploratif.

🏆 Pemenang: Glean — terbaik untuk menemukan informasi dengan cepat di seluruh alat dan sistem Anda

📖 Baca Juga: Tips untuk Bekerja Lebih Cepat dan Menyelesaikan Tugas.

Fitur #2: Otomatisasi Tugas dan Alur Kerja

Moveworks dirancang untuk mengotomatisasi tugas seperti reset kata sandi, akses perangkat lunak, dan pengiriman formulir tanpa memerlukan agen manusia. Platform ini terintegrasi secara mendalam dengan platform ITSM dan menggunakan kerangka kerja AI berbasis agen untuk memicu tindakan di belakang layar.

Sementara itu, Glean dapat merangkum dan menampilkan konten, tetapi tidak memiliki alur kerja berbasis tindakan yang setara.

🏆 Pemenang: Moveworks — lebih baik untuk mengelola operasi dukungan internal dan mengotomatisasi pertanyaan rutin

Fitur #3: Integrasi Platform Komunikasi

Kedua platform terintegrasi dengan Microsoft Teams dan Slack, tetapi Moveworks mengelola alur kerja end-to-end langsung di obrolan—seperti menyelesaikan tiket dukungan, mengirimkan persetujuan, atau memperbarui catatan.

Sidebar Glean membantu mengakses dan merangkum dokumen, tetapi tidak dapat menyelesaikan alur kerja multi-langkah di chat.

🏆 Pemenang: Moveworks — mesin aksi yang lebih kuat dalam platform kolaboratif

💡 Tips Pro: Tugas berulang yang membuang-buang waktu Anda? Panduan Penggunaan Otomatisasi Alur Kerja AI untuk Produktivitas Maksimal menunjukkan cara mengoptimalkan pekerjaan dan meningkatkan ROI dengan alat AI cerdas.

Fitur #4: Manajemen Pengetahuan dan Penemuan

Glean memungkinkan tim untuk membuat koleksi terkurasi, jawaban yang terverifikasi, dan pusat sumber daya bersama, menjadikannya ideal untuk onboarding, penelitian, dan kolaborasi internal.

Di sisi lain, Moveworks lebih berfokus pada penyelesaian permintaan daripada pengorganisasian pengetahuan institusional.

🏆 Pemenang: Glean — lebih cocok untuk tim yang mengelola volume besar konten internal dan dokumentasi

Fitur #5: Fleksibilitas Pengembang dan Penyesuaian Agen

Moveworks menyediakan AI Agent Studio bagi pengembang untuk membangun dan mengimplementasikan agen khusus tugas menggunakan alat low-code, memungkinkan otomatisasi mendalam di seluruh sistem perusahaan.

Glean, meskipun menawarkan API dan dukungan AI, lebih berfokus pada kueri pencarian dan akses informasi daripada desain proses.

🏆 Pemenang: Moveworks — lingkungan pengembangan yang lebih kuat untuk membangun otomatisasi khusus perusahaan

👀 Fakta Menarik: Menulis daftar tugas sebelum tidur dapat membantu Anda tertidur lebih cepat dengan mengurangi kekacauan mental.

Glean vs. Moveworks di Reddit

Pengguna Reddit menghargai kemampuan pencarian perusahaan dan sinkronisasi slide Glean yang kuat, terutama untuk mengorganisir catatan kelas dan mengakses materi di berbagai perangkat. Seperti yang ditekankan oleh salah satu pengguna:

Saya tidak suka menggunakan dua aplikasi berbeda untuk kelas, tetapi saya suka bisa menyinkronkan slide dan audio dengan Glean.

Saya tidak suka menggunakan dua aplikasi berbeda untuk kelas, tetapi saya suka bisa menyinkronkan slide dan audio dengan Glean.

Namun, beberapa pengguna melaporkan kualitas transkripsi yang buruk dan kebisingan latar belakang yang berlebihan, terutama pada laptop. Pengguna lain menemukan pengalaman mobile yang menguras baterai dan antarmuka pengguna yang kurang intuitif.

Saya menggunakan Glean untuk pertama kalinya beberapa hari yang lalu, dan rekamannya sangat buruk (lebih banyak menangkap suara latar belakang daripada suara profesor yang sedang berbicara)

Saya menggunakan Glean untuk pertama kalinya beberapa hari yang lalu, dan rekamannya sangat buruk (lebih banyak menangkap suara latar belakang daripada suara profesor yang sedang berbicara)

Sementara itu, manajer IT menyoroti kemampuan Moveworks untuk mengurangi jumlah tiket dukungan yang besar, mengurangi beban helpdesk, dan meningkatkan kualitas layanan di tim IT dan HR.

Awalnya lambat, tapi setelah berjalan, sistem ini berfungsi dengan sangat baik. Menurut informasi terakhir dari manajer SD, sistem ini berhasil menyelesaikan/mengalihkan sekitar 45% dari semua yang ditangani.

Awalnya lambat, tapi setelah berjalan, sistem ini berfungsi dengan sangat baik. Menurut informasi terakhir dari manajer SD, sistem ini berhasil menyelesaikan/mengalihkan sekitar 45% dari semua yang ditangani.

Namun, jika Anda tidak bersedia menginvestasikan upaya yang diperlukan untuk mengatur alat ini, hal itu dapat menimbulkan tantangan. Pengguna diperingatkan bahwa Moveworks memerlukan artikel pengetahuan yang bersih dan terstruktur dengan baik serta pemantauan berkelanjutan agar berfungsi dengan baik.

Anda memerlukan tim sumber daya yang khusus untuk menganalisis data setiap hari guna memantau skor informasi.

Anda memerlukan tim sumber daya yang khusus untuk menganalisis data setiap hari guna memantau skor informasi.

Kenali ClickUp — Alternatif Terbaik untuk Glean vs. Moveworks

Begini masalahnya: Glean dan Moveworks beroperasi secara terpisah. Glean tidak memiliki kemampuan eksekusi tugas, sementara Moveworks bergantung pada alur kerja kaku dan data terstruktur. ClickUp mengisi kedua celah tersebut dengan platform yang didukung AI.

Yang membedakan ClickUp adalah konvergensi, bukan penggabungan. Alih-alih berpindah antara alat pencarian seperti Glean dan alat otomatisasi seperti Moveworks, ClickUp menghubungkan tugas, pengetahuan, obrolan, dan alur kerja dalam satu Ruang Kerja AI Konvergensi. Artinya, lebih sedikit alat, lebih sedikit pekerjaan ulang, dan jauh lebih jelas.

Lakukan berbagai tugas dengan ClickUp Brain

Dapatkan jawaban dan buat tugas dengan satu klik menggunakan ClickUp Brain

ClickUp Brain tidak hanya merangkum dokumen atau menjawab tiket dukungan.

Ia menggabungkan ketepatan pencarian Glean dengan otomatisasi tugas Moveworks, namun dalam ruang kerja yang lebih luas yang mencakup manajemen proyek, dokumen, dan obrolan real-time.

Dengan jawaban instan, pembuatan tugas berbasis AI, dan pembaruan terintegrasi, ClickUp memberikan tim kecerdasan yang sadar konteks dan siap bertindak, semuanya dari satu pusat komando.

Jawaban lebih cepat dengan Brain MAX

ClickUp Brain MAX memberikan tim jawaban instan yang memahami konteks, diambil dari tugas, dokumen, obrolan, dan alat terhubung. Dengan Talk to Text, Anda dapat mengucapkan pertanyaan atau pembaruan dan mengubahnya menjadi tugas, ringkasan, atau dokumentasi dalam hitungan detik. Ini menjaga setiap wawasan tetap akurat dan terhubung dengan pekerjaan nyata, tanpa perlu beralih aplikasi.

Cari dengan lancar menggunakan ClickUp Brain MAX

Otomatisasi alur kerja nyata dengan ClickUp Agents

Agen ClickUp dapat mengikuti aturan, melakukan tindakan, memperbarui data, mengalihkan tugas, dan mendukung proses IT atau HR secara otomatis. Mereka beroperasi di dalam proyek, dokumen, dan obrolan Anda, menjaga semuanya tetap terkoordinasi tanpa pengawasan manual.

Atur Agen Autopilot ClickUp untuk menghilangkan pekerjaan rutin dalam menjawab pertanyaan yang berulang dan umum.

💡 Tips Pro: Ingin jawaban lebih cepat, proyek yang lebih cerdas, dan konten yang menulis sendiri? Alat Terbaik untuk Berbagi Pengetahuan, Otomatisasi Proyek, & Penulisan menunjukkan bagaimana ClickUp Brain membawa AI ke pekerjaan harian Anda—tanpa perlu teknik prompt.

Pencarian pengetahuan bertemu dengan tindakan di ClickUp Enterprise Search

Temukan dokumen, tugas, atau rekan tim di seluruh alat dengan fitur Pencarian Terhubung ClickUp secara instan

Meskipun Glean dan Moveworks menawarkan kemampuan pencarian perusahaan, ClickUp Enterprise Search melangkah lebih jauh. Ia memahami niat pengguna, mengambil jawaban dari seluruh alat Anda, dan menghubungkan hasil pencarian dengan tugas, dokumen, dan proyek secara real-time.

Pengalaman pencarian terpadu ini tidak hanya membantu Anda menemukan data—tetapi juga membantu Anda bertindak atasnya secara langsung.

Otomatisasi ClickUp yang dirancang khusus untuk IT

Tetapkan aturan sekali, hemat waktu berjam-jam setiap minggu dengan ClickUp Automations

ClickUp untuk tim IT membuka pintu menuju fleksibilitas dalam skala besar.

Dengan lebih dari 100 templat, penugasan dinamis, dan integrasi dengan alat seperti GitHub, Salesforce, dan ServiceNow, tim dapat mengotomatisasi segala hal mulai dari pengalihan tiket hingga tanggapan insiden, tanpa perlu menulis satu baris kode pun, menggunakan Automations ClickUp.

Anda juga mendapatkan pemicu berbasis AI yang menganalisis data dan menyarankan tindakan, meningkatkan efisiensi kerja secara keseluruhan.

Bangun lebih cepat dan rencanakan dengan lebih cerdas. ClickUp membantu tim produk Anda mengubah wawasan yang didukung AI menjadi rencana proyek yang dapat dilaksanakan.

Kolaborasi real-time dengan ClickUp Chat

Ubah percakapan real-time menjadi pekerjaan nyata dengan ClickUp Chat

Berbeda dengan Glean atau Moveworks, ClickUp Chat tidak hanya mendukung percakapan. Ia mengubah pesan menjadi tugas, merangkum percakapan, dan menyinkronkan dengan proyek secara otomatis.

Dengan AI CatchUp dan pengaitan konteks real-time, riwayat obrolan Anda tidak pernah terisolasi. ClickUp Chat adalah alat obrolan satu-satunya di mana kolaborasi, pengambilan keputusan, dan eksekusi terjadi di ruang yang sama, menjadikannya alat kolaborasi AI terbaik di pasaran.

Template Dukungan IT ClickUp adalah perpanjangan praktis dari semua yang kita bahas: menggabungkan kekuatan otomatisasi tugas Moveworks dengan akses pengetahuan yang dapat dicari dari Glean, namun dalam satu ruang kerja terpadu.

Dapatkan templat gratis Bantu tim menyelesaikan masalah lebih cepat dengan lebih sedikit hambatan menggunakan Template Dukungan IT ClickUp.

Template IT ini memungkinkan tim IT untuk mengonsolidasikan tiket, melacak kemajuan, dan mengotomatisasi respons rutin—tanpa perlu berganti alat atau membangun alur kerja yang kompleks.

💡 Tips Pro: Masih bolak-balik antar tab untuk mencari apa yang Anda butuhkan? Bagaimana Connected AI Menghilangkan Silos untuk Menghemat Waktu untuk Pekerjaan Sebenarnya menunjukkan bagaimana ClickUp mengubah informasi yang tersebar menjadi wawasan instan dan dapat ditindaklanjuti—sehingga Anda dapat fokus pada menyelesaikan pekerjaan.

Tidak lagi bekerja secara berputar-putar dengan ClickUp

Untuk menyimpulkan: gunakan Glean jika prioritas Anda adalah pencarian perusahaan yang cepat dan berbasis semantik. Untuk otomatisasi dan layanan mandiri karyawan, Moveworks sangat baik.

Namun, dengan ClickUp, Anda bisa mendapatkan yang terbaik dari kedua dunia.

Baik Anda mengotomatisasi dukungan IT, merangkum dokumen, atau mengubah obrolan menjadi tugas terstruktur, ClickUp mengubah pencarian pasif menjadi produktivitas nyata. Dengan fitur seperti Connected Search, Automations, dan AI Chat, tim Anda akhirnya bisa berhenti berpindah-pindah antara alat.

Hasilnya sudah jelas.

Menurut QubicaAMF, tim yang menggunakan ClickUp menghemat lebih dari 5 jam per minggu yang sebelumnya terbuang hanya untuk mencari informasi. Kalikan itu di seluruh departemen, dan penghematan waktu serta peningkatan produktivitasnya sangat besar. Daftar di ClickUp sekarang untuk mengintegrasikan alat-alat Anda dan akhirnya menyelesaikan pekerjaan!