10 Alternatif Terbaik WritingMate AI untuk Pembuatan Konten yang Lebih Baik

Penulisan yang jelas adalah pemikiran yang jelas. Meskipun penulisan bukan bidang utama Anda, konsistensi dan keakuratan tata bahasa telah menjadi standar minimal di tempat kerja modern.

Dengan asisten penulisan berbasis AI seperti WritingMate AI, menjadi jauh lebih mudah untuk mengekspresikan diri dengan jelas.

Namun demikian, pengguna merasa bahwa

Produk akhir WritingMate memerlukan penyuntingan yang signifikan untuk memenuhi nada dan gaya yang diinginkan.

Produk akhir WritingMate memerlukan penyuntingan yang signifikan untuk memenuhi nada dan gaya yang diinginkan.

Inilah mengapa para pembuat konten, pemasar, dan usaha kecil sering mencari opsi yang lebih canggih. Dalam artikel ini, kami akan mengulas alternatif terbaik untuk WritingMate AI, membandingkan fitur-fiturnya, dan membantu Anda menemukan yang paling sesuai dengan kebutuhan penulisan Anda.

🧠 Tahukah Anda? Frase “content is king” tidak diciptakan oleh seorang pemasar. Frase tersebut berasal dari Bill Gates pada tahun 1996, ketika ia menulis esai yang memprediksi bahwa nilai sebenarnya internet akan terletak pada konten. Hampir tiga dekade kemudian, prediksi tersebut masih terasa seperti ramalan yang membentuk seluruh era digital.

10 Alternatif WritingMate Terbaik Sekilas

Berikut ini perbandingan singkat antara alternatif WritingMate teratas untuk membantu Anda memilih yang paling sesuai berdasarkan fitur utama, fitur tambahan, harga, dan ulasan pengguna.

Alat Terbaik untuk Fitur utama Harga* Peringkat ClickUp Perencanaan konten berbasis AI dan kolaborasi tim ClickUp Brain untuk kerangka kerja dan draf, BrainGPT untuk berbagai model LLM, dan Talk to Text, Docs dengan kolaborasi penulisan real-time. Rencana gratis; penyesuaian untuk perusahaan G2: 4,7/5 Capterra: 4,6/5 Grammarly Business Konsistensi penulisan profesional di seluruh tim Saran tata bahasa dan nada, Panduan Gaya dan Nada Merek, Potongan Teks, Berbagi Pengetahuan, dasbor analitik, berfungsi di lebih dari 500.000 aplikasi. $15 per bulan per pengguna G2: 4,7/5 Capterra: 4,7/5 Notion AI Produktivitas all-in-one di dalam Notion Ringkasan, terjemahan, perbaikan nada, brainstorming, dan pembangkitan draf, pengisian otomatis database Gratis; Mulai dari $12 per bulan per pengguna G2: 4.6/5 (7.000+) • Capterra: 4.7/5 (2.600+) Jasper AI Tim pemasaran yang membutuhkan skala dan kecepatan Lebih dari 50 templat konten, Brand Voice, Mode Surfer SEO, Image Suite, Jasper Chat Gratis; Mulai dari $59 per bulan per pengguna G2: 4,7/5 Capterra: 4,8/5 Writesonic Pembuatan konten dengan dukungan SEO bawaan Penulis konten panjang, pengelompokan kata kunci dan topik, analisis celah, ChatSonic, lebih dari 100 templat, ekstensi Chrome. Gratis; Mulai dari $49 per bulan per pengguna G2: 4,7/5 Capterra: 4,8/5 TextCortex AI Tim kecil dan kreator solo yang membutuhkan bantuan cepat Ubah dan terjemahkan, pembangkitan teks singkat, persona, basis pengetahuan, lebih dari 500 templat prompt. Gratis; Mulai dari $6,99 per bulan per pengguna. G2: 4,7/5 Capterra: 4,7/5 MailMaestro Produktivitas email dan rapat Tulis, Balas, Perbaiki untuk ringkasan email, thread, dan lampiran, pengingat tindak lanjut, label pintar, dan tugas aksi TeamsMaestro. Gratis; Mulai dari $15 per bulan per pengguna Capterra: 4.3/5 Koala AI Konten SEO berformat panjang dalam skala besar Artikel lengkap dari kata kunci, analisis SERP real-time, tautan internal dan skema, pembuat ringkasan Amazon, bulk + WordPress Gratis; Mulai dari $9 per bulan per pengguna G2: 5.0/5 Capterra: 4.6/5 Evercopy Memperluas kreasi iklan yang sesuai dengan merek menggunakan AI Lebih dari 30 format iklan di gambar dan video, remix AI, templat kustom, personalisasi merek, studio seret dan lepas. Gratis; Mulai dari $185 per bulan per pengguna Capterra: 4.7/5 Permainan kata Konten SEO berbentuk panjang dengan satu klik. Artikel dengan lebih dari 5.000 kata dalam satu klik, generator massal, publikasi WordPress, FAQ yang ramah SEO. Gratis; Mulai dari $99 per bulan per pengguna G2: 4.7/5

Bagaimana kami meninjau perangkat lunak di ClickUp Tim editorial kami mengikuti proses yang transparan, didukung oleh riset, dan netral terhadap vendor, sehingga Anda dapat mempercayai bahwa rekomendasi kami didasarkan pada nilai produk yang sebenarnya. Berikut ini adalah penjelasan rinci tentang cara kami meninjau perangkat lunak di ClickUp.

Apa yang Harus Anda Cari dalam Alternatif WritingMate AI?

Anda mungkin berpikir fitur-fitur mencolok akan memberikan hasil terbaik untuk investasi Anda, tetapi itu seringkali tidak terjadi. Meskipun menemukan alat AI yang sempurna yang sesuai dengan gaya dan suara Anda adalah proses coba-coba, alat yang ideal akan menghilangkan beban detail-detail kecil sambil membiarkan suara Anda bersinar.

Berikut cara mengidentifikasi sistem-sistem ini:

Memberikan saran perbaikan yang halus untuk tata bahasa dan alur sehingga pesan Anda terasa alami.

Menginspirasi ide saat Anda buntu dan membantu Anda merancang kerangka kerja dengan mudah.

Menyesuaikan nada suaranya untuk sesuai dengan suasana hati yang ingin Anda bagikan.

Berjalan lancar di berbagai platform tempat Anda biasa menulis, baik itu email, catatan kelas, atau blog.

Membantu menyempurnakan gaya penulisan Anda sendiri daripada menggantikannya, sehingga tulisan tetap terdengar seperti gaya Anda.

💡 Tips Pro: Jangan hanya menguji alat AI pada esai atau artikel panjang. Cobalah pada tugas-tugas sehari-hari yang kecil—seperti menyusun balasan cepat, memperbaiki teks, atau merancang judul. Anda akan memahami kekuatan sebenarnya alat tersebut lebih cepat dan melihat apakah benar-benar cocok untuk Anda.

10 Alternatif Terbaik WritingMate AI

Berikut ini 10 alternatif terbaik untuk WritingMate AI, masing-masing dengan cara uniknya sendiri untuk membuat proses menulis menjadi lebih mudah, jelas, dan sedikit lebih menyenangkan.

1. ClickUp (Terbaik untuk perencanaan konten berbasis AI dan kolaborasi tim)

WritingMate membantu Anda menulis dengan AI, tetapi setelah draf selesai, Anda harus memindahkannya secara manual ke alur kerja Anda—menyalin teks ke alat proyek, menugaskan ulasan, dan melacak tenggat waktu secara terpisah.

Sebagian besar asisten penulisan AI hanya berhenti pada pembangkitan konten. Mereka tidak terhubung dengan tempat di mana pekerjaan Anda sebenarnya dilakukan—daftar tugas, kalender, dan kolaborasi tim yang mengubah draf menjadi karya yang diterbitkan.

ClickUp memecahkan masalah ini sebagai ruang kerja AI terintegrasi pertama di dunia. AI bawaan ClickUp terintegrasi langsung dalam ruang kerja Anda, di mana konten ditugaskan, direview, diedit, dan dikirimkan.

Buat templat yang dapat digunakan ulang untuk mengubah diskusi masa depan menjadi tugas yang dapat ditindaklanjuti dengan ClickUp Brain

Tidak ada pemborosan waktu antara riset, penulisan, koordinasi, dan eksekusi. Bagi para pembuat konten dan pemasar yang lelah menggunakan alat terpisah untuk pembuatan dan pengelolaan, ClickUp Brain lebih unggul daripada asisten penulisan mandiri.

Mari lihat bagaimana ClickUp menjadi pilihan yang tepat untuk semua jenis tim di seluruh dunia.

Tulis konten yang sesuai dengan gaya dan suara Anda dengan ClickUp Brain

Dapatkan ClickUp Brain secara gratis Ubah ide kasar menjadi outline yang rapi, lalu buat tugas draf dengan satu klik menggunakan ClickUp Brain.

Menulis bukan hanya tentang kata-kata—tetapi tentang mengubah ide menjadi dampak. Baik Anda sedang membuat konten, laporan, atau kampanye, ClickUp Brain membantu Anda beralih dari konsep ke penyelesaian dengan mulus dengan memahami konteks kerja Anda dan menjaga kreativitas tetap terhubung dengan tindakan.

Begini caranya:

Dari ide ke draf dalam sekejap: Jelaskan apa yang Anda tulis, dan ClickUp Brain akan menghasilkan draf pertama yang terstruktur dan sesuai dengan merek Anda — disesuaikan dengan tujuan dan gaya penulisan Anda.

Tulis dengan jelas tanpa kehilangan gaya Anda: Dapatkan saran yang memperbaiki alur tulisan, memperbaiki kalimat yang canggung, dan menyempurnakan pesan Anda, sambil tetap mempertahankan gaya autentik Anda.

Riset dan tulis di satu tempat: Tarik fakta, catatan, dan referensi langsung dari dokumen dan proyek yang terhubung.

Bekerja sama dan eksekusi dengan mudah: Ringkas umpan balik, tulis ulang bagian berdasarkan komentar, dan ubah draf selesai menjadi tugas atau kampanye — semuanya dalam ClickUp.

Sama seperti WritingMate AI, Brain menawarkan kekuatan beberapa model bahasa besar (LLM) dalam satu aplikasi tunggal. Jadi, Anda tidak perlu repot dengan berbagai AI, dan dapat mengakses Claude, Gemini, GPT-4o, dan lainnya dalam satu platform.

📌 Contoh: Anda memasukkan ide awal ke dalam dokumen. ClickUp AI mengembangkannya menjadi kerangka kerja, menyarankan judul, dan membuat tugas untuk draf pertama dengan batas waktu dan penanggung jawab.

Untuk penelitian yang lebih mendalam dan konteks, coba ClickUp BrainGPT

ClickUp BrainGPT membawa hal ini ke level berikutnya. Ini adalah aplikasi AI desktop yang sepenuhnya terintegrasi, memahami ekosistem kerja Anda, mengintegrasikan alat-alat Anda, dan membantu Anda beralih dengan mulus dari penulisan ke eksekusi.

Ringkas pertemuan, daftar keputusan, dan buat tugas tindak lanjut dengan pemilik menggunakan ClickUp BrainGPT

Bayangkan sedang menyusun posting blog atau kampanye pemasaran dan perlu merujuk pada penelitian, aset lama, atau file desain yang tersebar di berbagai aplikasi.

Alih-alih berpindah tab, BrainGPT memungkinkan Anda mencari secara instan di ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint, dan bahkan web—mengumpulkan semua yang Anda butuhkan ke dalam satu tempat. Penulisan Anda menjadi lebih informatif, lebih akurat, dan jauh lebih terorganisir.

Kemudian ada Talk to Text, yang memberikan fleksibilitas sejati pada alur kreatif Anda. Baik Anda sedang mendikte ide paragraf selama perjalanan atau brainstorming judul secara lisan, BrainGPT menangkap suara Anda dan mengubahnya menjadi konten yang terstruktur.

Tangkap ide kreatif secara real-time dengan ClickUp Talk to Text, mengubah suara Anda menjadi konten yang terstruktur.

Selain itu, BrainGPT memberikan akses kepada pengguna ke berbagai model AI seperti Gemini, Claude, dan ChatGPT dalam satu platform. Artinya, Anda tidak perlu lagi bolak-balik antar tab atau berlangganan layanan terpisah untuk menulis, riset, dan perencanaan. Anda mendapatkan lingkungan tunggal yang siap digunakan untuk bisnis, yang memahami apa yang Anda kerjakan dan mengapa.

🎥 Anda dapat menggunakan AI bawaan ClickUp dalam berbagai cara untuk pemasaran. Berikut panduan singkatnya:

📚 Baca Juga: Perangkat Lunak Pemeriksa Teks AI Terbaik untuk Konten yang Sempurna

Tulis bersama di ClickUp Docs dengan pengeditan real-time, komentar yang ramah, dan tindakan yang dapat dilakukan. Ubah baris apa pun menjadi tugas dengan pemilik dan tanggal, dan jaga semuanya terhubung dengan Docs Hub untuk pencarian yang mudah.

Tulis artikel bersama, tandai seorang editor, dan ubah komentar mereka menjadi tindakan dengan tenggat waktu menggunakan ClickUp Docs

Tambahkan widget sederhana untuk memperbarui status tanpa meninggalkan halaman dan hubungkan dokumen dengan tugas agar rencana Anda tetap rapi. Pendekatan ini menggabungkan penyusunan dan pelaksanaan, memungkinkan orang untuk dengan cepat memahami langkah selanjutnya secara sekilas. Hal ini mengurangi bolak-balik dan menjaga setiap halaman tetap bergerak menuju penyelesaian.

📚 Baca Juga: Pengoptimal Teks AI Terbaik untuk Penulisan yang Mudah dan Jelas

Ubah percakapan menjadi tugas dengan ClickUp Chat

Ubah pesan menjadi tugas, tambahkan tenggat waktu yang fleksibel, dan tetap hubungkan obrolan untuk konteks melalui ClickUp Chat

Diskusikan ide dengan rekan kerja di ClickUp Chat, bagikan catatan singkat, dan lampirkan percakapan ke pekerjaan. Dengan satu klik, Anda dapat mengubah pesan apa pun menjadi tugas, dan meminta AI untuk merangkum percakapan panjang agar semua orang mengetahui tanggung jawab mereka.

Tetap pertahankan konteks dengan tugas dan dokumen sehingga tidak ada yang terlewat saat berpindah antar aplikasi. Alur kerja tetap lancar karena Anda dapat membuat, menugaskan, dan mengikuti perkembangan tanpa perlu meninggalkan obrolan.

Fitur terbaik ClickUp

Bekerja sama dalam ClickUp Docs dan ubah komentar menjadi tugas sehingga revisi dan persetujuan dapat dilanjutkan tanpa meninggalkan halaman.

Buat dan perbaiki draf dengan ClickUp Brain, lalu tetapkan langkah berikutnya langsung dari dalam dokumen atau tugas yang sama.

Temukan ringkasan dan file sebelumnya dengan Enterprise Search & Ask dan hubungkan dengan pekerjaan hari ini untuk konteks instan.

Catat catatan rapat dengan ClickUp Brain Notetaker yang merekam, menerjemahkan, dan membuat tindakan langsung sebagai tugas.

Batasan ClickUp

Bagi pengguna baru, hal ini bisa terasa membingungkan karena ada begitu banyak hal yang perlu disiapkan dan dipelajari.

Beberapa pengguna melaporkan loading lambat atau lag pada tampilan besar dan dashboard.

Perangkat seluler cocok untuk pemeriksaan cepat, tetapi pekerjaan berat lebih lancar dilakukan di desktop.

Harga ClickUp

Ulasan dan penilaian ClickUp

G2 : 4.7/5 (10.450+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (4.500+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang ClickUp

Fitur seperti Automations, asisten penulisan AI, dan kalender yang diperbarui benar-benar menghemat waktu. Dan bagian terbaiknya? Fitur ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan kita—baik saat meluncurkan kampanye baru maupun mengelola operasi jangka panjang.

Fitur seperti Automations, asisten penulisan AI, dan kalender yang diperbarui benar-benar menghemat waktu. Dan bagian terbaiknya? Fitur ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan kita—baik saat meluncurkan kampanye baru maupun mengelola operasi jangka panjang.

📮 ClickUp Insight: Lebih dari 50% responden mengetik di tiga atau lebih alat setiap hari, menghadapi "app sprawl" dan alur kerja yang terpecah-pecah. Meskipun mungkin terasa produktif dan sibuk, konteks Anda hanya tersebar di berbagai aplikasi, belum lagi kelelahan akibat mengetik. BrainGPT menyatukan semuanya: cukup bicara sekali, dan pembaruan, tugas, serta catatan Anda akan langsung tercatat di tempat yang tepat di ClickUp. Tidak perlu lagi beralih-alih, tidak ada lagi kekacauan—hanya produktivitas yang lancar dan terpusat.

2. Grammarly Business (Pilihan terbaik untuk konsistensi penulisan profesional di seluruh tim)

melalui Grammarly Business

Pikirkan terakhir kali Anda menulis email penting dan berhenti sejenak, bertanya-tanya apakah email tersebut terdengar terlalu formal atau mungkin kurang rapi. Bayangkan momen itu terjadi di seluruh tim, dan Anda akan melihat bagaimana ketidakpastian kecil dalam penulisan dapat mengakibatkan waktu terbuang dan pesan yang ambigu.

Grammarly Business membantu tim menghindari hal itu. Ia bekerja secara diam-diam, menyarankan nada yang tepat, memperhalus kalimat yang kasar, dan memastikan suara perusahaan Anda tercermin dengan jelas dalam setiap pesan.

Fitur terbaik Grammarly Business

Berikan koreksi tata bahasa, nada, dan gaya secara real-time yang membantu tim berkomunikasi dengan jelas melalui email, dokumen, dan obrolan.

Gunakan Panduan Gaya dan Nada Merek untuk memastikan setiap tulisan konsisten dengan suara perusahaan Anda.

Percepat kolaborasi dengan Knowledge Share dan Snippets yang memungkinkan tim untuk menggunakan kembali frasa yang tepat tanpa perlu menulis ulang dari awal.

Integrasikan dengan lebih dari 500.000 aplikasi dan situs web, termasuk Google Docs, Outlook, Slack, Salesforce, dan LinkedIn untuk dukungan penulisan yang lancar.

Pantau kemajuan dan identifikasi area yang perlu ditingkatkan melalui dashboard analitik tim dengan laporan yang jelas tentang kualitas dan efisiensi penulisan.

Batasan Grammarly Business

Dapat menjadi mahal untuk tim yang lebih besar karena harga per pengguna meningkat seiring dengan skala.

Saran yang kadang-kadang tidak akurat yang memerlukan tinjauan manusia.

Kinerja dapat melambat saat menangani dokumen yang sangat besar.

Beberapa pengguna melaporkan masalah kompatibilitas dengan platform CMS tertentu seperti WordPress.

Harga Grammarly Business

Bisnis : $15 per bulan per pengguna

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan peringkat Grammarly Business

G2 : 4.7/5 (11.800+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (7.200+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang Grammarly Business

Ini sangat membantu dalam meningkatkan kualitas penulisan di seluruh tim, mendeteksi kesalahan, dan memastikan pesan-pesan kita jelas dan profesional.

Ini sangat membantu dalam meningkatkan kualitas penulisan di seluruh tim, mendeteksi kesalahan, dan memastikan pesan-pesan kita jelas dan profesional.

📚 Baca Juga: Alternatif dan Pesaing Terbaik Grammarly

3. Notion AI (Pilihan terbaik untuk produktivitas all-in-one di ekosistem Notion)

melalui Notion AI

Seorang pengguna Reddit menceritakan bagaimana Notion AI mengubah cara mereka bekerja dengan basis data besar tempat-tempat wisata. Setiap kali mereka menambahkan nama tempat baru, AI akan secara otomatis mengisi detail-detailnya—makanan favorit, peringkat Tripadvisor, bahkan rahasia kecil yang hanya diketahui oleh penduduk lokal.

Notion AI paling cocok digunakan saat Anda sudah menggunakan Notion untuk mengatur dunia Anda. Ia memberikan struktur pada proyek yang berantakan dan meringankan beban informasi yang mungkin membuat Anda kewalahan.

Namun, banyak orang menyoroti bahwa meskipun fitur-fiturnya sangat powerful, biaya yang lebih tinggi dapat membuat Anda ragu, terutama jika Anda hanya membutuhkannya untuk tugas-tugas yang lebih ringan.

Fitur terbaik Notion AI

Ringkas laporan panjang, artikel, atau rantai email menjadi catatan singkat dan jelas yang dapat Anda tindak lanjuti.

Terjemahkan dokumen ke dalam berbagai bahasa untuk kolaborasi yang lebih lancar dengan tim global.

Perbaiki tata bahasa, ejaan, dan nada langsung di dalam Notion Docs tanpa perlu meninggalkan alur kerja pembuatan konten Anda.

Buat draf pertama atau kembangkan ide dengan prompt sederhana, mengubah halaman kosong menjadi titik awal.

Isi otomatis basis data dengan ringkasan dan wawasan sehingga proyek tetap terorganisir tanpa perlu memasukkan data secara manual.

Batasan Notion AI

Hanya berfungsi di dalam Notion, jadi Anda perlu berkomitmen pada ekosistemnya.

Rencana berbayar mungkin terasa mahal bagi tim yang hanya membutuhkan penggunaan AI yang ringan.

Terkadang dapat menghasilkan output generik yang masih memerlukan penyempurnaan manual.

Harga Notion AI

Gratis

Plus : $12 per bulan per pengguna

Bisnis : $24 per bulan per pengguna

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan penilaian Notion AI

G2 : 4.6/5 (7.000+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (2.600+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang Notion AI

Asisten Penulisan AI membantu saya mengubah ide menjadi teks yang rapi dengan cepat, alat Manajemen Pengetahuan menjaga semuanya terorganisir di satu tempat, dan Pencarian Perusahaan memungkinkan saya menemukan tepat apa yang saya butuhkan dalam hitungan detik.

Asisten Penulisan AI membantu saya mengubah ide menjadi teks yang rapi dengan cepat, alat Manajemen Pengetahuan menjaga semuanya terorganisir di satu tempat, dan Pencarian Perusahaan memungkinkan saya menemukan tepat apa yang saya butuhkan dalam hitungan detik.

📚 Baca Juga: Alternatif dan Pesaing Terbaik Notion AI

4. Jasper AI (Terbaik untuk tim pemasaran yang membutuhkan skala dan kecepatan)

melalui Jasper AI

Jasper telah membangun reputasinya sebagai salah satu platform penulisan AI pertama yang dirancang khusus untuk pemasar. Alih-alih hanya memberikan kanvas kosong, platform ini dirancang untuk berfungsi seperti mesin konten yang terus beroperasi.

Banyak pengguna menyukai bagaimana templat dan alat mereknya menghilangkan tebak-tebakan, terutama saat ada beberapa kampanye yang berjalan bersamaan. Anda dapat mengatur profil suara merek yang menjaga konsistensi nada di seluruh posting blog, email, dan salinan iklan—sehingga Anda tidak perlu menulis ulang posisi yang sama setiap kali.

Dan dengan mode SEO dan integrasi ringkasan kontennya, Jasper membantu Anda menulis dengan niat pencarian yang sudah terintegrasi, bukan ditambahkan setelahnya.

Fitur terbaik Jasper AI

Buat salinan iklan , blog, dan kampanye email menggunakan lebih dari 50 templat siap pakai yang menghemat waktu dan mengurangi hambatan kreatif.

Sesuaikan nada dan gaya dengan Jasper Brand Voice agar semua konten tetap konsisten dengan identitas merek Anda.

Optimalkan artikel secara langsung saat menulis melalui integrasi Surfer SEO.

Buat visual secara massal dengan Jasper’s AI Image Suite, yang mengubah prompt menjadi grafik berkualitas tinggi.

Gunakan Jasper Chat untuk percakapan alami yang membantu brainstorming, mengedit, atau menyempurnakan draf.

Batasan Jasper AI

Harga dianggap mahal dibandingkan dengan alternatif WritingMate AI lainnya seperti ChatGPT atau Copy.ai

Beberapa pengguna mengatakan bahwa hasilnya terasa generik dan memerlukan penyuntingan tambahan untuk keaslian.

Kurva pembelajaran yang lebih curam jika Anda tidak familiar dengan platform penulisan AI.

Harga Jasper AI

Uji coba gratis selama 7 hari

Pro : 69/bulan per pengguna

Bisnis: Harga khusus

Ulasan dan penilaian Jasper AI

G2 : 4.7/5 (1.200+ ulasan)

Capterra: 4.8/5 (1.800+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang Jasper AI

Jasper adalah alat sederhana yang revolusioner yang telah membantu mempermudah proses pembuatan konten kami. Alat ini secara konsisten menghasilkan draf pertama yang sesuai dengan gaya bahasa kami, menghemat waktu dan tenaga kami.

Jasper adalah alat sederhana yang revolusioner yang telah membantu mempermudah proses pembuatan konten kami. Alat ini secara konsisten menghasilkan draf pertama yang sesuai dengan gaya bahasa kami, menghemat waktu dan tenaga kami.

📚Baca Juga: Alternatif dan Pesaing Terbaik Jasper AI

5. Writesonic (Terbaik untuk pembuatan konten dengan dukungan SEO bawaan)

melalui Writesonic

Semakin banyak pemasar konten yang mengandalkan AI dibandingkan sebelumnya. Survei menunjukkan bahwa lebih dari setengah dari mereka kini menggunakan AI untuk memicu ide, namun hanya sedikit yang membiarkan AI menulis artikel secara penuh. Hal ini menunjukkan hal penting: kebanyakan orang menginginkan AI sebagai panduan, bukan sebagai penulis bayangan.

Writesonic bekerja dengan sangat baik di bidang ini. Ia membantu Anda merumuskan ide, membuat kerangka kerja, dan menyempurnakan karya Anda dengan wawasan SEO, sambil tetap memberikan ruang untuk gaya penulisan Anda sendiri. Bagi freelancer dan usaha kecil, ia dapat meringankan beban perencanaan dan penulisan tanpa pernah mengambil alih sorotan.

Fitur terbaik Writesonic

Buat artikel blog panjang, salinan iklan, dan posting media sosial dengan templat penulisan AI yang menghemat berjam-jam waktu kerja.

Optimalkan konten dengan alat SEO terintegrasi, termasuk riset kata kunci , pengelompokan topik, dan analisis celah konten.

Gunakan ChatSonic, asisten obrolan AI, untuk brainstorming ide, menganalisis pesaing, atau menyempurnakan draf secara real-time.

Akses lebih dari 100 templat konten yang mencakup iklan, email, deskripsi produk , dan skrip untuk berbagai platform.

Tulis teks langsung di aplikasi seperti LinkedIn atau Gmail dengan ekstensi Chrome Writesonic untuk balasan dan posting cepat.

Batasan Writesonic

Banyak fitur canggih, seperti optimasi SEO dan ChatSonic, hanya tersedia di paket berbayar.

Kredit gratis terbatas, sehingga sulit untuk menguji platform secara menyeluruh.

Beberapa hasil keluaran mungkin terasa generik dan memerlukan penyuntingan manusia untuk nuansa yang lebih halus.

Harga Writesonic

Lite : $49/bulan

Standard : $99/bulan

Profesional : $249/bulan

Lanjutan : $499/bulan

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan penilaian Writesonic

G2 : 4.7/5 (2.000+ ulasan)

Capterra: 4.8/5 (2.100+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang Writesonic

Writesonic menonjol karena kemudahan penggunaannya dan fleksibilitasnya dalam menghasilkan konten berkualitas tinggi dalam berbagai format. Saya sangat menghargai beragam templat yang tersedia dan kemampuan untuk menyesuaikan nada dan gaya.

Writesonic menonjol karena kemudahan penggunaannya dan fleksibilitasnya dalam menghasilkan konten berkualitas tinggi dalam berbagai format. Saya sangat menghargai beragam templat yang tersedia dan kemampuan untuk menyesuaikan nada dan gaya.

📚 Baca Juga: Alternatif dan Pesaing Terbaik Writesonic

6. TextCortex AI (Terbaik untuk tim kecil dan kreator solo yang membutuhkan dukungan konten cepat)

melalui TextCortex AI

Terkadang tantangan terbesar adalah memulai. Banyak pengguna menemukan TextCortex berguna karena membantu mengubah prompt kasar menjadi teks yang dapat digunakan. Ekstensi browser-nya berfungsi di berbagai platform seperti Gmail, Google Docs, dan media sosial, sehingga Anda dapat menghasilkan konten di mana pun Anda sudah bekerja tanpa perlu beralih tab.

Yang membedakan TextCortex adalah fitur "Zeno Chat"-nya, yang memungkinkan Anda berinteraksi secara dua arah dengan AI untuk menyempurnakan hasil, daripada harus memulai dari awal dengan prompt baru.

Fitur terbaik TextCortex AI

Ubah dan terjemahkan dokumen dalam berbagai bahasa.

Buat konten singkat untuk blog, deskripsi produk, email, dan keterangan gambar.

Buat persona AI kustom yang sesuai dengan nada dan gaya Anda.

Gunakan basis pengetahuan untuk mengajarkan AI tentang merek atau industri Anda.

Akses lebih dari 500 templat prompt untuk pembuatan konten yang cepat.

Batasan TextCortex AI

Rencana gratis membatasi panjang output dan fitur.

Tidak dilengkapi dengan alat untuk judul, kerangka, dan dukungan SEO.

Kesulitan dalam pembuatan artikel panjang

Harga TextCortex AI

Gratis

Premium : $6,99/bulan

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan penilaian TextCortex AI

G2 : 4.7/5 (830+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (230+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang TextCortex AI

Ini adalah alat yang sangat berguna untuk membantu saya menulis novel saya. Alat ini memberikan umpan balik yang bagus dan membuat saya antusias untuk melihat apa yang akan dipikirkan pembaca saya.

Ini adalah alat yang sangat berguna untuk membantu saya menulis novel saya. Alat ini memberikan umpan balik yang bagus dan membuat saya antusias untuk melihat apa yang akan dipikirkan pembaca saya.

📮 ClickUp Insight: Sekitar 1 dari 5 responden survei mengirim lebih dari 50 pesan instan per hari. Meskipun hal ini mempercepat proses, hal ini juga dapat menyebabkan kelebihan beban dan detail yang terlewat. Dengan alat bawaan ClickUp, seperti Chat dan Komentar yang Ditetapkan, setiap percakapan tetap terhubung dengan tugas yang benar, sehingga kolaborasi menjadi lebih jelas dan tindak lanjut menjadi lebih jarang.

📚 Baca Juga: Generator Buletin AI untuk Meningkatkan Pembuatan Konten Anda

7. MailMaestro (Terbaik untuk produktivitas email dan rapat)

melalui MailMaestro

Jika Anda pernah merasa terbebani oleh kotak masuk yang berantakan atau catatan rapat yang tak berujung, MailMaestro menawarkan solusi yang lebih ringan. Alih-alih mengetik setiap balasan dari awal, alat penulisan AI ini secara otomatis menyusun email yang rapi untuk Anda, merangkum percakapan panjang, dan bahkan mengubah obrolan rapat menjadi daftar tindakan yang terorganisir.

Yang membuat MailMaestro menonjol adalah kemampuannya untuk beroperasi langsung di tempat Anda sudah berada—di dalam Outlook, Gmail, dan Teams. Anda dapat menyusun email baru, membalas dengan draf yang memahami konteks, atau memperbaiki teks Anda dengan satu klik saja.

Fitur terbaik MailMaestro

Buat email yang rapi secara instan dalam berbagai bahasa dengan alat Compose, Reply, dan Improve.

Ringkaskan thread email panjang dan lampiran menjadi poin-poin penting yang jelas.

Deteksi dan ingatkan secara otomatis tentang tindak lanjut, tenggat waktu, dan pengingat.

Atur kotak masuk Anda dengan label dan filter cerdas untuk prioritas yang lebih cepat.

Ubah diskusi rapat yang berantakan menjadi langkah-langkah tindak lanjut yang terstruktur melalui TeamsMaestro.

Batasan MailMaestro

Draf terkadang memerlukan suntingan manual agar terdengar lebih personal.

Masalah privasi bagi mereka yang berhati-hati dalam memberikan akses email.

Kustomisasi gaya penulisan yang terbatas dibandingkan dengan alat yang lebih canggih.

Harga MailMaestro

Gratis

MailMaestro: Mulai dari $12

TeamMaestro: Mulai dari $17

MaestroDuo: Mulai dari $25

Ulasan dan penilaian MailMaestro

G2 : Tidak cukup ulasan

Capterra: 4.3/5 (50+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang MailMaestro

Saya suka bagaimana MailMaestro membuat pengelolaan email menjadi jauh lebih mudah. AI membantu menyusun tanggapan yang dipersonalisasi dengan cepat, menghemat banyak waktu saya sambil tetap menjaga profesionalisme.

Saya suka bagaimana MailMaestro membuat pengelolaan email menjadi jauh lebih mudah. AI membantu menyusun tanggapan yang dipersonalisasi dengan cepat, menghemat banyak waktu saya sambil tetap menjaga profesionalisme.

📚 Baca Juga: Cara Menggunakan ChatGPT untuk Pembuatan Konten

8. Koala AI (Terbaik untuk konten SEO berbentuk panjang dalam skala besar)

melalui Koala AI

Penulis dan pemasar sering membahas berapa banyak waktu yang mereka habiskan untuk menyusun konten berbentuk panjang. Membuat kerangka tulisan, melakukan riset kata kunci, dan menambahkan tautan internal bisa sangat melelahkan sebelum Anda mulai menulis.

Koala AI mengambil pendekatan yang berbeda. Bukan hanya menghasilkan teks; ia membangun artikel yang terstruktur dan ramah SEO yang seringkali terasa hampir siap untuk dipublikasikan. Banyak kreator mengatakan ini adalah alat pertama yang mereka gunakan di mana hasilnya terasa kurang seperti draf kasar dan lebih seperti sesuatu yang dapat Anda bagikan dengan percaya diri.

Fitur terbaik Koala AI

Buat artikel lengkap yang dioptimalkan untuk SEO dari satu kata kunci.

Otomatiskan tautan internal dan markup skema untuk memperkuat SEO situs web.

Gunakan analisis SERP real-time untuk menyesuaikan dengan apa yang sedang peringkat saat ini.

Buat ringkasan produk afiliasi dengan data Amazon yang real-time.

Skalakan strategi konten dengan penulisan massal dan integrasi WordPress.

Batasan Koala AI

Kualitas tetap dapat ditingkatkan melalui penyuntingan manusia dan personalisasi.

Model canggih menghabiskan kredit dengan cepat, sehingga meningkatkan biaya bagi pengguna yang intensif.

Antarmuka dapat terasa membingungkan dengan begitu banyak pengaturan pada awalnya.

Harga Koala AI

Essentials : $9/bulan

Profesional : $49/bulan

Boost : $99/bulan

Pertumbuhan : $179/bulan

Elite : $350/bulan

Lanjutan : $500/bulan

Scale I : $750/bulan

Scale II : $1.250/bulan

Scale III: $2.000/bulan

Ulasan dan peringkat Koala AI

G2 : 5.0/5 (30+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (60+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang Koala AI

Tim Pemasaran telah menemukan banyak manfaat dalam menggunakan laporan konten Koala, yang memberikan gambaran tentang jenis konten yang cenderung membantu mengarahkan prospek kami melalui funnel pemasaran.

Tim Pemasaran telah menemukan banyak manfaat dalam menggunakan laporan konten Koala, yang memberikan gambaran tentang jenis konten yang cenderung membantu mengarahkan prospek kami melalui funnel pemasaran.

📚 Baca Juga: Alat Pengembang Kalimat AI Terbaik untuk Meningkatkan Kejelasan Penulisan

9. Evercopy (Terbaik untuk mengembangkan iklan kreatif dengan AI)

melalui Evercopy

Pemasaran yang berfokus pada merek kembali menjadi tren. 37,52% pemasar memprioritaskan pengalaman pelanggan dengan merek mereka, dan hampir sepertiga dari mereka fokus pada konten yang sejalan dengan nilai-nilai merek mereka.

Artinya, tekanan untuk menciptakan iklan yang konsisten dan kreatif secara massal semakin besar. Di sinilah Evercopy benar-benar unggul. Alih-alih terjebak dalam penyesuaian desain yang tak berujung dan aset yang tersebar, tim dapat menggunakan studio konten bertenaga AI-nya untuk menghasilkan banner, foto produk, dan iklan video yang selalu sesuai dengan merek setiap kali.

Fitur terbaik Evercopy

Buat lebih dari 30 format iklan multimedia, termasuk banner, foto produk, dan iklan video.

Manfaatkan kembali konten kreatif terbaik dengan remix AI yang disesuaikan untuk kampanye baru.

Jaga konsistensi merek yang ketat dengan templat kustom dan opsi personalisasi.

Edit dan sempurnakan dengan alat seret dan lepas serta penyesuaian yang didukung AI.

Akses perpustakaan tema dan inspirasi bawaan untuk arahan kreatif yang cepat.

Batasan Evercopy

Harga bisa menjadi mahal untuk tim kecil atau kreator solo.

Beberapa fitur canggih paling cocok untuk pengguna perusahaan.

Uji coba gratis yang terbatas dibandingkan dengan pesaing.

Harga Evercopy

Starter : $185/bulan

Pro : $710/bulan

Custom: Harga kustom

Ulasan dan peringkat Evercopy

G2 : Tidak cukup ulasan

Capterra: 4.7/5 (140+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang Evercopy

Catatan:

Saya suka betapa produktifnya menulis konten dengan AI dan hasil yang dihasilkannya benar-benar luar biasa. Dari jawaban panjang hingga pendek, semuanya tercakup tanpa terasa terlalu mekanis. Saya juga menyukai fitur-fitur lainnya seperti eksplorasi file dan analisis data secara real-time.

Saya suka betapa produktifnya menulis konten dengan AI dan hasil yang dihasilkannya benar-benar luar biasa. Dari jawaban panjang hingga pendek, semuanya tercakup tanpa terasa terlalu mekanis. Saya juga menyukai fitur-fitur lainnya seperti eksplorasi file dan analisis data secara real-time.

👀 Fakta Menarik: Shakespeare menciptakan lebih dari 1.700 kata yang masih digunakan hingga hari ini. Ia memodifikasi kata-kata yang sudah ada, mengubah kata benda menjadi kata kerja, dan menciptakan frasa baru untuk menggambarkan emosi dan cerita.

📚 Baca Juga: Pengganti AI Terbaik untuk Mengubah Gaya Penulisan Anda

10. Wordplay (Terbaik untuk konten SEO berbentuk panjang dengan satu klik)

melalui Wordplay

Tidak banyak yang membicarakan betapa lamanya waktu yang dibutuhkan untuk mengubah ide menjadi artikel panjang yang rapi dan terstruktur. Wordplay dirancang khusus untuk mengatasi tantangan tersebut. Alih-alih menghasilkan potongan-potongan kecil yang masih memerlukan waktu berjam-jam untuk disatukan, Wordplay dapat membuat kerangka artikel blog dan artikel lengkap dalam satu klik, dengan SEO yang sudah terintegrasi secara alami dalam sistemnya.

Banyak pengguna menyoroti bahwa Wordplay terasa berbeda dari penulis AI lainnya karena dikembangkan oleh profesional SEO, bukan ditambahkan dengan opsi tulisan panjang secara retroaktif. Hasilnya adalah konten yang mengalir lebih alami, memerlukan sedikit editing, dan siap memenuhi standar Google untuk tulisan yang bermanfaat dan akurat.

Fitur terbaik Wordplay

Buat artikel dengan lebih dari 5.000 kata hanya dengan satu klik.

Buat draf yang 95% selesai dalam hitungan detik.

Hemat waktu dengan generator artikel massal.

Integrasikan dengan WordPress untuk penjadwalan dan penerbitan.

Sertakan FAQ yang dioptimalkan untuk cuplikan pencarian dan "Pertanyaan Lain yang Sering Diajukan".

Batasan Wordplay

Membutuhkan pembayaran di muka yang cukup besar dengan penawaran seumur hidup.

Hasil keluaran masih memerlukan verifikasi fakta dan penyempurnaan.

Harga Wordplay

Starter : $99 akses seumur hidup

Silver : $399 akses seumur hidup

Gold : $999 akses seumur hidup

Platinum: $2.800 akses seumur hidup

Ulasan dan penilaian Wordplay

G2 : 4.7/5 (lebih dari 60 ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna tentang Wordplay

Saya jatuh cinta dengan Wordplay – sangat mudah digunakan – kontennya autentik!! Saya bisa membuat berbagai gaya dan versi – ini benar-benar memangkas waktu menulis saya hingga 90%!!!

Saya jatuh cinta dengan Wordplay – sangat mudah digunakan – kontennya autentik!! Saya bisa membuat berbagai gaya dan versi – ini benar-benar memangkas waktu menulis saya hingga 90%!!!

👀 Fakta Menarik: Kepribadian Twitter Wendy yang lucu tercipta secara tidak sengaja. Seorang manajer komunitas mulai menjawab dengan humor alih-alih bahasa korporat yang kaku. Suara tersebut begitu kuat hingga menjadi studi kasus viral tentang bagaimana konsistensi nada dapat mendorong pertumbuhan merek.

1. Copy. ai

Copy.ai dirancang khusus untuk pemasar. Dilengkapi dengan lebih dari 90 templat siap pakai, Anda dapat membuat iklan, pengantar blog, deskripsi produk, atau posting media sosial tanpa harus memulai dari nol.

Tim sangat menghargai fitur suara mereknya, yang memastikan semua konten konsisten dengan gaya perusahaan, serta alat kolaborasinya yang memungkinkan beberapa pengguna bekerja sama dengan lancar. Bagi bisnis yang sering menjalankan kampanye, Copy. ai membantu mengurangi waktu yang dihabiskan untuk menyusun dan brainstorming.

Namun, ada beberapa batasan yang perlu diperhatikan. Hasil tulisan terkadang terasa repetitif jika Anda terlalu bergantung pada templat penulisan konten, artinya Anda perlu menyempurnakan teks agar sesuai dengan gaya penulisan Anda. Tim yang lebih besar juga menginginkan integrasi yang lebih dalam dengan alat manajemen proyek.

2. Rytr

Rytr populer di kalangan freelancer dan tim kecil yang mencari alat penulisan AI yang terjangkau. Alat ini mendukung lebih dari 30 bahasa dan 20 gaya penulisan, memberikan fleksibilitas saat Anda membuat email, caption, atau draf blog.

Pemeriksa plagiarisme bawaan memastikan keaslian, dan antarmuka yang mudah dipelajari membuatnya mudah diakses bahkan bagi pemula dalam penulisan AI.

Di sisi lain, Rytr tidak unggul dalam menghasilkan konten panjang dibandingkan dengan alat AI kelas atas. Meskipun berguna untuk potongan pendek dan proyek kecil, hasilnya terasa kurang mendalam saat digunakan untuk artikel lengkap. Alat pengeditannya juga lebih sederhana dibandingkan dengan pesaing.

📚 Baca Juga: 11 Alternatif Terbaik Rytr AI untuk Pembuatan Konten yang Lebih Cerdas pada Tahun 2025

3. INK

INK menggabungkan penulisan AI dengan optimasi SEO, menjadikannya favorit di kalangan blogger dan pemasar konten. Platform ini membantu Anda menyempurnakan kepadatan kata kunci, meta-tag, dan keterbacaan saat menyusun teks, sehingga konten Anda sudah dioptimalkan sebelum dipublikasikan.

Dirancang untuk menghilangkan kebutuhan menggunakan beberapa alat sekaligus dengan menggabungkan generasi AI dan penilaian SEO dalam satu dasbor.

Namun, INK bisa terasa membingungkan pada awalnya karena banyaknya metrik SEO yang tersedia. Beberapa pengguna juga merasa bahwa meskipun penulisan AI-nya solid, terkadang menghasilkan konten generik yang memerlukan penyempurnaan agar sesuai dengan suara merek.

📚 Baca Juga: Alat AI Terbaik untuk Iklan untuk Meningkatkan Kampanye Pemasaran Anda

Dari draf pertama hingga draf akhir dengan ClickUp Brain

Menulis selalu lebih dari sekadar menempatkan kata-kata di atas kertas. Anda tahu itu, pembaca Anda tahu itu, tetapi banyak asisten menulis AI tidak.

Banyak draf seringkali menyebabkan hilangnya konteks dan detail. Di situlah ClickUp unggul—memberikan Anda ruang tunggal untuk merencanakan, menulis, mengedit, dan berkolaborasi tanpa alat yang tersebar dan tab yang tak berujung.

Sementara platform lain mungkin hanya menangani satu bagian dari puzzle, ClickUp menyatukan semuanya. Dokumen, tugas, kalender, dan AI berada di tempat yang sama, sehingga proses penulisan Anda terasa lebih seperti ritme alami daripada perjuangan.

Dan saat membandingkan alternatif WritingMate AI, bukan hanya soal fitur—tetapi juga soal akses dan nilai. Banyak alat kini menawarkan aplikasi seluler untuk menjaga alur penulisan Anda tetap lancar di mana saja, tetapi perbedaan sesungguhnya seringkali terletak pada harga yang terjangkau dan model harga yang lebih baik.

Dengan ClickUp, Anda mendapatkan fleksibilitas untuk menulis dan mengelola proyek tanpa mengeluarkan biaya berlebihan, sambil tetap menikmati fitur premium dalam satu platform.

Jika Anda siap untuk menghilangkan stres dalam menulis dan fokus pada pekerjaan yang paling penting, saatnya mendaftar di ClickUp!