10 Penyederhanaan Teks AI Terbaik untuk Penulisan yang Mudah dan Jelas di Tahun 2025

Terkadang, rasanya rentang perhatian manusia berkurang setiap hari!

Jika tulisan Anda tidak jelas dan berdampak besar, pembaca akan segera kehilangan minat dan berpindah, yang berakibat pada rendahnya keterlibatan audiens. ‍Menulis konten yang jelas dan ringkas yang beresonansi dengan audiens Anda adalah sebuah keterampilan.

Namun, bagaimana jika ada cara untuk mengubah kalimat kompleks Anda menjadi konten yang mudah dipahami pembaca? Di situlah penyederhanaan teks AI membantu. Ini seperti pelatih penulisan pribadi untuk menulis ulang teks Anda untuk kejelasan maksimum.

Panduan ini membagikan 10 penyederhanaan teks AI terbaik untuk membantu Anda membuat konten yang membuat pembaca terpaku.

⏰ Ringkasan 60 Detik

Berikut adalah 10 penyederhanaan teks AI terbaik untuk penulisan yang mudah dan jelas:

Klik Atas: Terbaik untuk penyederhanaan konten yang didukung AI Junia.AI: Terbaik untuk menyederhanakan konten teknis ProWritingAid: Terbaik untuk pengeditan waktu nyata Dumb It Down: Terbaik untuk menjelaskan jargon MyCleverAI: Terbaik untuk pengembangan konten berbasis AI Writecream: Terbaik untuk konten multibahasa Semantic Pen AI: Terbaik untuk penulisan artikel Textbuddy: Terbaik untuk keterbacaan yang lebih baik QuestGenius: Terbaik untuk memperluas teks HyperWrite: Terbaik untuk mendapatkan umpan balik penulisan

Apa yang Harus Anda Cari dalam Penyederhana Teks AI?

Mengedit setiap kalimat secara manual agar lebih mudah dibaca bisa jadi membosankan dan memakan waktu. Di sinilah penyederhanaan teks AI datang untuk menyelamatkan.

Berikut adalah penanda penyederhanaan kalimat AI yang hebat:

Pemrosesan Bahasa Alami (NLP): Penyederhana teks AI yang tangguh harus menggunakan algoritme NLP yang canggih. Hal ini membantu menganalisis dan menulis ulang kalimat yang kompleks secara akurat dengan tetap mempertahankan pesan aslinya. Sebagian besar alat yang ramah NLP memiliki fiturGenerator teks AI Opsi penyesuaian: Cobalah alat yang memungkinkan Anda menyesuaikan tingkat penyederhanaan berdasarkan kebutuhan audiens Anda. Beberapa alat mungkin menawarkan pengaturan untuk tingkat bacaan yang berbeda atau kemampuan untuk memilih di antara berbagai gaya penyederhanaan

Opsi penyesuaian: Cobalah alat yang memungkinkan Anda menyesuaikan tingkat penyederhanaan berdasarkan kebutuhan audiens Anda. Beberapa alat mungkin menawarkan pengaturan untuk tingkat bacaan yang berbeda atau kemampuan untuk memilih di antara berbagai gaya penyederhanaan Mekanisme umpan balik : Gunakan generator teks AI yang memberikan umpan balik tentang skor keterbacaan atau saran untuk penyederhanaan lebih lanjut untuk meningkatkan keterampilan menulis

: Gunakan generator teks AI yang memberikan umpan balik tentang skor keterbacaan atau saran untuk penyederhanaan lebih lanjut untuk meningkatkan keterampilan menulis Opsi pemformatan yang kaya: Teks yang terstruktur dengan baik adalah setengah jalan untuk dipahami. Carilah alat bantu AI yang mendukung opsi pemformatan yang kaya seperti mengubah teks menjadi poin-poin atau tabel

Teks yang terstruktur dengan baik adalah setengah jalan untuk dipahami. Carilah alat bantu AI yang mendukung opsi pemformatan yang kaya seperti mengubah teks menjadi poin-poin atau tabel Dukungan bahasa: Alat yang mendukung berbagai bahasa dan dialek adalah suatu keharusan. Alat-alat ini membantu penulis dan pemasar mengadaptasi pesan mereka untuk terhubung secara efektif dengan beragam audiens di berbagai budaya dan wilayah.

10 Penyederhanaan Teks AI Terbaik

1. ClickUp (Terbaik untuk penyederhanaan konten bertenaga AI)

tingkatkan konten Anda dengan satu klik di ClickUp Docs dengan AI

Bayangkan ini: Anda telah menghabiskan waktu berjam-jam untuk membuat salinan halaman landas yang sempurna untuk produk baru Anda. Menarik, penuh dengan kreativitas, dan mencakup semua kata kunci yang tepat. Namun, ketika sampai di tangan tim penjualan, mereka meminta Anda untuk mengerjakan ulang.

Mengapa? Karena pelanggan Anda tidak akan mengerti. Jargonnya membingungkan, dan yang dipedulikan pelanggan hanyalah manfaat produk. Sekarang Anda kembali ke titik awal, menulis ulang semuanya dari awal.

ClickUp Brain

Di situlah ClickUp Brain Dengan penyederhanaan teks AI-nya, Anda dapat menghemat waktu berjam-jam. Cukup salin teks Anda, tempelkan ke Brain, dan tambahkan perintah untuk menyederhanakannya. Aplikasi ini menyediakan versi yang jelas hanya dalam beberapa detik.

Berikut adalah contoh bagaimana ClickUp Brain menyederhanakan teks:

ClickUp Brain memastikan bahwa pesan Anda ringkas dan tepat sasaran. Andalkan aplikasi ini sebagai editor pribadi Anda dan ucapkan selamat tinggal pada penulisan ulang yang tak ada habisnya!

ClickUp Docs

Anda juga dapat menggunakan Dokumen ClickUp

untuk menulis konten Anda dan mengedit dengan AI. Cukup akses ClickUp AI dari bilah alat teks di Documents untuk menulis, mengedit, membuat, dan meringkas konten secara langsung di dalam Documents Anda.

gunakan ClickUp Docs dan opsi pemformatan kaya untuk menulis dan mengedit konten_

Untuk menyederhanakan konten yang ada, pilih teks dan gunakan ikon AI di bilah alat teks. ClickUp Brain akan meningkatkan kemampuan menulis, memperbaiki tata bahasamembuat teks lebih panjang atau lebih pendek, menyederhanakannya, atau menghasilkan tindakan. Ya, sesederhana itu!

Bagian terbaik dari ClickUp Docs adalah kolaborasi waktu nyata. Anda bisa mengedit teks bersama dengan anggota tim Anda pada saat yang sama, dan versi terbaru diperbarui di ruang kerja setiap anggota.

Ingin lebih menyederhanakan konten Anda? Jangan lupa tentang pemformatan! Di ClickUp Docs, Anda dapat memformat teks Anda dengan judul, spanduk, daftar, dan banyak lagi untuk membuat dokumen yang menarik secara visual. Pemformatan yang tepat membuat konten Anda lebih mudah dibaca dan membantu menyoroti informasi penting, memandu pembaca dengan lancar melalui ide-ide Anda.

Sinergi antara AI dan alat kolaborasi memastikan semua orang tetap mendapatkan informasi yang sama, baik secara harfiah maupun kiasan.

Fitur terbaik ClickUp

Membuat konten dengan mudah dengan mengetikkan perintah /AI di ClickUp Docs

Dapatkan 100+ templat perintah siap pakai yang didukung penelitian untuk membantu Anda mendapatkan hasil terbaik dengan AI

Sesuaikan nada konten Anda, pastikan konten tersebut beresonansi dengan audiens yang lebih luas

LakukanPengoreksian dengan AI untuk menemukan kesalahan tata bahasa dan menyarankan alternatif yang lebih jelas

Menerjemahkan teks ke dalam berbagai bahasa dengan ClickUp Brain, sehingga lebih mudah untuk melokalkan konten Anda untuk komunikasi yang dipersonalisasi

Keterbatasan ClickUp

Mungkin terasa berat untuk memulai karena memiliki banyak fitur

ClickUp Brain tidak termasuk dalam paket gratis

Harga ClickUp

Gratis Selamanya

Tidak Terbatas : $7/bulan per pengguna

: $7/bulan per pengguna Bisnis : $12/bulan per pengguna

: $12/bulan per pengguna Perusahaan : Hubungi untuk harga

: Hubungi untuk harga KlikUp Brain: Tambahkan ke paket berbayar apa pun dengan harga $7 per anggota per bulan

Peringkat dan ulasan ClickUp

G2: 4.7/5 (9.000+ ulasan)

4.7/5 (9.000+ ulasan) Capterra: 4.6/5 (4.000+ ulasan)

Kami tidak hanya mulai menulis artikel, tetapi kami memutuskan untuk melakukannya dalam skala besar, jadi kami membutuhkan platform yang tangguh yang dapat dengan mudah beradaptasi dengan jumlah hasil yang terus meningkat. ClickUp adalah pilihan terbaik.

Cristina Willson, Direktur Konten di Graphite

2. Junia.AI (Terbaik untuk menyederhanakan konten teknis)

viaJunia.ai Junia.AI menawarkan penyederhanaan teks AI gratis yang dapat menangani hingga 500 kata sekaligus. Ini dapat menghasilkan sinonim dan membuat kutipan untuk artikel teknis. Dengan kecerdasan buatan, Anda juga dapat meringkas, memparafrasekan, menerjemahkan, dan mengubah nada suara konten.

Pelengkapan otomatis bertenaga AI dari Junia mempermudah pembuatan konten teknis. Anda hanya perlu memasukkan kata kunci, dan AI akan menghasilkan konten yang relevan dan sesuai dengan konteksnya. Junia AI juga membantu menghasilkan FAQ untuk meningkatkan keterbacaan teks Anda.

Fitur terbaik Junia.AI

Mengaktifkan GPT-4 untuk menulis dengan pemahaman kontekstual yang ditingkatkan, yang memberikan respons yang akurat

Tambahkan suara merek khusus untuk digunakan di semua bagian konten

Dapatkan dukungan multi-bahasa untuk melokalkan konten Anda

Keterbatasan Junia.AI

Jika Anda membuat artikel, terkadang teks alternatif gambar dapat tercampur dengan konten, membuat pembaca kehilangan konteks

Tidak ada paket gratis yang tersedia untuk menguji alat ini

Harga Junia.AI

**Gratis

Pencipta : $34 per bulan

: $34 per bulan Pro: $59 per bulan

Peringkat dan ulasan Junia.AI

Tidak ada ulasan yang cukup

Saya sangat menyukai Junia. Ia menulis konten yang bagus dan juga gratis. Sebagian besar perangkat AI memiliki batas yang sangat sedikit per bulan tetapi Junia memiliki 5000 kata yang cukup untuk saya karena saya menggunakannya untuk judul dan deskripsi iklan. Saya suka sebagian besar fiturnya tetapi UI mereka bisa jauh lebih baik daripada versi mereka saat ini.

Ulasan G2

🧠 **Apakah Anda tahu? Undang-Undang Penulisan Sederhana tahun 2010

mengamanatkan badan-badan federal AS untuk menggunakan bahasa yang jelas dan lugas dalam komunikasi publik, termasuk formulir, instruksi, dan peraturan yang ditujukan untuk masyarakat umum. Hal ini menyoroti pentingnya komunikasi yang sederhana untuk memastikan aksesibilitas dan mengurangi kebingungan.

3. ProWritingAid (Terbaik untuk pengeditan waktu nyata)

via Alat bantu menulis ProWritingAid ProWritingAid adalah asisten menulis

yang lebih dari sekadar pemeriksaan tata bahasa dasar. Alat pengulangan AI-nya membantu Anda menambahkan frasa kontekstual, sehingga Anda tidak perlu berurusan dengan penulisan yang kikuk atau frasa yang canggung.

Selain itu, alat parafrase ProWritingAid dapat menyederhanakan tulisan Anda dengan memperluas konten, menambahkan detail yang relevan, atau meningkatkan keterbacaan. Anda mendapatkan umpan balik tata bahasa dan gaya secara real-time untuk memperbaiki kesalahan saat Anda menulis. Aplikasi ini juga memiliki fitur laporan kritik yang menunjukkan kekuatan dan kelemahan tulisan Anda.

Fitur terbaik ProWritingAid

Sederhanakan hingga 250 kata dengan penyederhanaan teks gratisnya

Pelajari alasan di balik saran penulisan sehingga Anda dapat menulis dengan lebih baik

Sesuaikan panduan gaya dan kamus Anda untuk menerima saran yang disesuaikan

Mengintegrasikan ProWritingAid dengan platform favorit Anda seperti Docs, Word, atau Scrivener tanpa mengganggu alur kerja sehari-hari Anda

Keterbatasan ProWritingAid

Anda harus membayar biaya tambahan untuk pemeriksa plagiarisme

Kadang-kadang bisa bekerja lambat

Harga ProWritingAid

**Gratis

Premium: $30 per bulan

$30 per bulan Premium Pro: $36 per bulan

Peringkat dan ulasan ProWritingAid

G2: 4.5/5 (40+ ulasan)

4.5/5 (40+ ulasan) Capterra: 4.7/5 (400+ ulasan)

Dari sekian banyak program pengeditan yang pernah saya coba, saya merasa PWA adalah yang termudah dan paling menyeluruh. Saya mengirimkan semua naskah saya melalui program ini dan bergantung pada PWA untuk menangkap kesalahan dan kelalaian saya. Program ini bekerja dengan cepat, dapat diandalkan, dan tidak hanya memperbaiki tulisan saya, tetapi saya juga belajar dari petunjuk-petunjuknya.

Ulasan G2

4. Dumb It Down (Terbaik untuk menjelaskan jargon)

viaDumb It Down Salah satu teknik terbaik untuk menulis konten sederhana adalah dengan terlebih dahulu memahami arti asli dari sebuah frasa atau jargon. Setelah Anda sepenuhnya memahami makna di balik istilah khusus dan menjelaskannya dalam bahasa yang mudah dimengerti, pembaca Anda juga akan memahaminya.

AI Explainer Dumb It Down membantu memecah istilah yang rumit menjadi istilah yang mudah. Anda dapat memintanya untuk menjelaskan frasa, kutipan, konsep, atau idiom, sehingga lebih mudah untuk memahami konteks dan menulis dengan jelas.

Fitur terbaik Dumb It Down

Dapatkan penjelasan untuk kata apa pun dengan alat Penjelasnya

Temukan asal kata, kutipan, atau frasa apa pun dengan alat Asal dengan alat Asal

Dapatkan ringkasan cepat yang dihasilkan AI dari artikel panjang dengan menempelkan teks atau memberikan URL

Tinjau dokumen yang rumit atau teknis dengan mudah dengan fitur Obrolan PDF-nya

Keterbatasan Dumb It Down

Paket gratisnya hanya menawarkan 20 kredit per bulan

Anda bisa menyederhanakan hingga 200 kata sekaligus dengan paket gratis

Harga Dumb It Down

**Gratis

Pro: $2,99 per bulan

Peringkat dan ulasan Dumb It Down

Tidak ada ulasan yang cukup

5. MyCleverAI (Terbaik untuk pengembangan konten yang digerakkan oleh AI)

viaMyCleverAI Meskipun MyCleverAI terutama untuk membuat desain web AI, ia juga memiliki fitur penulisan dan SEO yang hebat. Anda bisa menyederhanakan, meringkas, dan memperpendek teks Anda. Juga memiliki peralatan AI untuk menjalankan pemeriksaan tata bahasa dan pemeriksaan ejaan.

Ingin memahami konsep yang rumit sebelum menulis tentangnya? MyCleverAI menawarkan tutor AI dan chatbot interaktif untuk membantu Anda mempelajari topik-topik teknis.

Fitur terbaik MyCleverAI

Buat koreksi kontekstual pada gaya penulisan Anda dengan pemeriksa ejaan AI-nya

Dapatkan sinonim untuk kata apa pun untuk membuat teks Anda lebih sederhana dan lebih berdampak

Buat rencana pemasaran yang disesuaikan dengan situs web Anda dengan AI

Keterbatasan MyCleverAI

Beberapa pengguna melaporkan bahwa fitur audit SEO AI tidak berfungsi dengan baik

Alat penghasil kata kunci AI menghasilkan kata kunci acak tanpa informasi tambahan, seperti tingkat kesulitan kata kunci, volume pencarian, dll.

Harga MyCleverAI

**Gratis

Akses Penuh : $25 per bulan

Peringkat dan ulasan MyCleverAI

Tidak ada ulasan yang cukup

💡Tip Pro: Gunakan fitur Skor Kemudahan Membaca Flesch untuk memastikan konten Anda mudah dibaca. Targetkan skor 60-70 untuk teks yang jelas dan mudah diakses yang dapat dimengerti oleh kebanyakan orang. Kisaran ini biasanya sesuai dengan tingkat membaca kelas 8 hingga 9, membuat tulisan Anda lebih mudah didekati oleh audiens yang lebih luas.

6. Writecream (Terbaik untuk konten multibahasa)

viaWritecream Writecream pada dasarnya adalah sebuah Alat copywriting AI

dengan penyederhanaan teks gratis. Anda hanya perlu menempelkan konten, dan Writecream akan menyederhanakan teks dan mengubahnya menjadi ucapan untuk presentasi yang mudah. Alat ini juga memungkinkan Anda memilih nada yang diinginkan (misalnya, profesional atau kasual) dan gaya (misalnya, informatif) untuk penyederhanaan teks.

Anda bisa membuat berbagai jenis konten, termasuk artikel blog, postingan media sosial, email, salinan iklan, dan bahkan podcast dengan Writecream. Selain itu, Writecream juga membantu menulis makalah profesional dan artikel jurnal dalam bahasa yang sederhana.

Fitur terbaik Writecream

Menyederhanakan konten dalam lebih dari 75 bahasa

Ajukan pertanyaan pada asisten penulis yang disebut 'Genie,' yang mirip dengan ChatGPT

Buat kesimpulan blog dalam hitungan detik dengan generator kesimpulannya

Menghasilkan artikel dengan cepat dengan generator artikel 4 langkahnya

Keterbatasan Writecream

Paket gratis hanya memiliki 1 kredit untuk digunakan

Harga Writecream

**Gratis

Tidak terbatas: $9 per bulan

Peringkat dan ulasan Writecream

G2: 4.7/5 (400+ ulasan)

4.7/5 (400+ ulasan) Capterra: 4.8/5 (300+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang Writecream

Writecream mampu menghasilkan teks dengan cepat dan efisien yang secara tata bahasa benar dan relevan secara substantif. Selain itu, aplikasi ini dapat beradaptasi dengan berbagai gaya penulisan dan topik, menjadikannya alat yang berharga bagi para penulis, jurnalis, dan pemasar. Sangat disayangkan bahwa Anda hanya dapat menulis hingga 300 karakter.

Ulasan G2

7. Semantic Pen AI (Terbaik untuk penulisan artikel)

viaAI Pena Semantik Semantic Pen AI menonjol sebagai salah satu penyederhanaan teks AI terbaik, menawarkan kemampuan untuk menyesuaikan output berdasarkan tingkat kelas yang diinginkan. Anda dapat menggunakan penulis kalimat AI untuk menyesuaikan nada konten Anda.

Aplikasi ini juga memungkinkan Anda mengonversi video YouTube apa pun menjadi artikel. Bagian terbaiknya adalah Anda bisa langsung mempublikasikan artikel di WordPress atau Webflow hanya dengan satu klik.

Fitur terbaik Semantic Pen AI

Hasilkan hingga 5 artikel sekaligus dengan fiturGenerator konten AI

Buat artikel Anda dengan fitur kustomisasi yang tangguh

Tambahkan tautan internal dan eksternal ke konten Anda dengan menambahkan preset dan topik

Keterbatasan AI Pena Semantik

Mungkin kesulitan dalam memahami konteks yang bernuansa atau kompleks, seperti ekspresi idiomatik atau sarkasme

Harga AI Pena Semantik

Penting : $17 per bulan

: $17 per bulan Pemula : $37 per bulan

: $37 per bulan Profesional: $47 per bulan

Peringkat dan ulasan Semantic Pen AI

Tidak ada ulasan yang cukup

💡Siasat Cepat: Saat membuat konten untuk audiens yang berbeda, mintalah alat bantu AI untuk membuat beberapa versi dengan tingkat kerumitan yang berbeda-beda. Misalnya, minta tiga versi dari konten yang sama: satu untuk para ahli, satu untuk audiens umum, dan satu untuk pemula. Pendekatan ini memungkinkan Anda untuk menyesuaikan konten dengan tingkat pengetahuan tertentu.

8. Textbuddy (Terbaik untuk keterbacaan yang lebih baik)

viaTextBuddy Textbuddy adalah penyederhanaan teks AI yang mudah dan perangkat lunak penulisan ulang

. Alat ini memecah kalimat, menganalisis sentimen teks, dan menulis ulang paragraf.

Alat ini memberikan skor keterbacaan dan menilai tingkat **CEFR (Common European Framework of Reference for Languages). Skornya adalah sebagai berikut:

AI, A2: Pengguna dasar/bahasa sederhana

B1, B2: Pengguna independen/bahasa sederhana

C1, C2: pengguna mahir/bahasa yang rumit

Skor ini membantu memahami keterbacaan teks dan menulis kalimat yang lebih jelas.

Fitur terbaik Textbuddy

Mengidentifikasi potensi masalah dalam teks, seperti kalimat panjang, bahasa yang rumit, kalimat pasif, kata keterangan, kata pengisi, dan kesalahan pemformatan dengan editor teks

Dapatkan sinonim untuk kata-kata yang kompleks dengan satu klik, memfasilitasi pilihan kata yang lebih mudah untuk meningkatkan kejelasan

Melihat waktu membaca dan berbicara dari teks Anda

Keterbatasan Textbuddy

Tidak ada uji coba gratis untuk menguji fitur-fiturnya

Harga Textbuddy

Premium: $19 per bulan

Peringkat dan ulasan Textbuddy

Tidak ada ulasan yang cukup

9. QuestGenius (Terbaik untuk memperluas teks)

viaQuestGenius QuestGenius adalah platform bertenaga AI yang menyediakan serangkaian alat teks yang dirancang untuk membantu pengguna dalam berbagai tugas penulisan. Anda dapat menyederhanakan hingga 300 kata dalam sekali jalan, dengan 5 kredit gratis yang tersedia untuk menjelajahi fitur-fitur utama alat ini. Aplikasi ini juga memungkinkan Anda memparafrasekan teks dengan nada yang berbeda.

Fitur uniknya adalah alat pembuat kuis. Anda menyediakan beberapa teks, memilih tingkat kesulitan dan jenis kuis, dan secara otomatis menghasilkan kuis yang disesuaikan dengan konten Anda. Hal ini membantu Anda menilai apakah audiens Anda telah memahami konsep utama dan poin-poin penting atau apakah Anda perlu menyederhanakan konten Anda lebih lanjut.

Fitur terbaik QuestGenius

Perluas teks Anda untuk menyederhanakan topik yang kompleks secara efektif

Pilih dari daftar nada yang berbeda untuk teks Anda

Menghasilkan ringkasan AI yang cepat untuk konten teknis

Keterbatasan QuestGenius

Tidak memiliki fitur pengeditan waktu nyata dan pemeriksaan tata bahasa

Harga QuestGenius

**Gratis

Premium: $12 per bulan untuk 200 kredit

Peringkat dan ulasan QuestGenius

Tidak ada ulasan yang cukup

10. HyperWrite (Terbaik untuk mendapatkan umpan balik penulisan)

viaHyperWrite Alat inovatif 'Jelaskan Seperti Saya 5' dari HyperWrite menggunakan model AI canggih, termasuk GPT-4, untuk menyederhanakan topik-topik teknis. Alat ini menggunakan analogi dan contoh yang relevan untuk memastikan orang-orang dari berbagai kelompok usia dan tingkat keterbacaan yang berbeda dapat memahami konten Anda dengan mudah.

Anda bisa mencoba HyperWrite untuk menyederhanakan teori ilmiah atau menjelaskan ketentuan hukum dan keuangan yang rumit dalam istilah awam. Editor Ajaibnya juga membantu menyempurnakan teks Anda agar lebih jelas, mengalir, dan mudah dibaca.

Fitur terbaik HyperWrite

Dapatkan saran pengeditan waktu nyata untuk menyederhanakan teks Anda

Menerapkan panduan gaya untuk mempertahankan nada yang konsisten di berbagai dokumen

Pelajari poin-poin penting atau informasi dari teks apa pun dengan rangkuman AI-nya

Keterbatasan HyperWrite

UI-nya tidak terlalu intuitif

Kecepatan pembuatan kontennya lambat dibandingkan dengan alat AI lainnya

Harga HyperWrite

**Gratis

Premium : $19,99 per bulan

: $19,99 per bulan Ultra: $44,99 per bulan

Peringkat dan ulasan HyperWrite

Tidak ada ulasan yang cukup

🧠 Tahukah Anda? Pemerintah AS menawarkan kursus pelatihan bahasa sederhana dengan alat dan sumber daya untuk menyederhanakan penulisan dan berkomunikasi dengan jelas.

Gunakan ClickUp untuk Menyederhanakan Teks

Menyederhanakan teks Anda lebih dari sekadar membuatnya bebas dari jargon. Anda perlu menyusun konten untuk pemahaman yang lebih baik, menambahkan elemen visual, dan menggunakan istilah atau analogi yang relevan yang dapat dipahami oleh audiens target Anda.

Tetapi semua ini membutuhkan banyak waktu dan upaya manual. Penyederhana teks AI membuat hidup Anda lebih mudah dengan secara otomatis memecah teks teknis menjadi konten yang jelas. Beberapa alat bahkan memberikan saran waktu nyata untuk kejelasan. Meskipun semua alat dalam daftar ini membuat tulisan Anda lebih menarik, ClickUp menonjol sebagai solusi terbaik.

ClickUp Brain menyederhanakan konten Anda untuk kejelasan yang lebih baik dalam hitungan detik. Selain itu, Anda bisa membuat tugas, menugaskan anggota tim, dan banyak lagi dari teks yang telah disederhanakan! Gunakan ClickUp untuk berkolaborasi secara real time, memberikan umpan balik penulisan, dan mengelola proyek Anda dengan lancar-semuanya dalam satu platform.

Siap melihat keajaiban ClickUp? Daftar ke ClickUp

hari ini!