Template Alur Pengguna Miro Gratis untuk Mempercepat Desain UX

Sebuah tim produk pernah menghabiskan berminggu-minggu mendiskusikan mengapa proses pendaftaran baru mereka tidak berfungsi.

Formulirnya terlihat sederhana, teksnya jelas, dan tombol-tombolnya tepat di tempat yang mereka yakini diinginkan oleh pengguna.

Namun, ketika mereka memetakan langkah-langkah yang sebenarnya diambil oleh pelanggan, mereka melihat masalahnya: pengguna keluar di tengah jalan karena perjalanan tersebut dipenuhi dengan klik tambahan. 🫤

Dari titik masuk hingga momen pengambilan keputusan, templat alur pengguna Miro menampilkan semuanya secara visual, memudahkan untuk mengidentifikasi hambatan dan merancang pengalaman yang intuitif.

Mari kita jelajahi beberapa templat terbaik yang dapat Anda mulai gunakan segera.

Dan sebagai bonus, kita juga akan melihat beberapa templat ClickUp yang luar biasa yang meningkatkan efisiensi proses dan kolaborasi tim. 🤩

Template Alur Pengguna Terbaik Sekilas

Berikut ini adalah tabel ringkasan untuk templat alur pengguna Miro dan ClickUp terbaik:

Apa itu Template Alur Pengguna Miro?

Template alur pengguna Miro adalah kerangka kerja visual yang memetakan, menggambarkan, dan mendokumentasikan urutan langkah yang diambil pengguna untuk menyelesaikan tugas tertentu atau mencapai tujuan dalam produk atau layanan digital.

Ini membantu tim UX dan produk menggambarkan jalur pengguna, titik keputusan, dan interaksi, sehingga memudahkan untuk merancang, meninjau, dan mengoptimalkan pengalaman pengguna secara kolaboratif.

🧠 Fakta Menarik: Istilah ‘pengalaman pengguna ’ pertama kali diperkenalkan pada tahun 1993 oleh Donald Norman saat bekerja di Apple, menandai pergeseran signifikan dalam fokus desain dari estetika ke fungsionalitas yang berpusat pada pengguna.

Apa yang Membuat Template Alur Pengguna Miro yang Baik?

Berikut ini hal-hal yang perlu Anda perhatikan dalam contoh alur pengguna Miro yang baik:

Visualisasi yang jelas dari setiap langkah pengguna, titik keputusan, dan hasilnya

Penyesuaian yang mudah untuk berbagai kasus penggunaan dan tujuan produk

Organisasi logis dari awal hingga akhir, dengan awal dan akhir yang jelas terdefinisi

Penggunaan simbol diagram alur standar (oval untuk awal/akhir, persegi panjang untuk tindakan, berlian untuk keputusan, panah untuk arah alur)

Fitur kolaborasi untuk umpan balik rekan kerja, komentar, dan masukan tim secara asinkron

Fokus pada tujuan pengguna dan bisnis, menjaga alur tetap berorientasi pada tujuan dan berpusat pada pengguna

🔍 Tahukah Anda? Pada tahun 1980-an, antarmuka pengguna grafis (GUI) merevolusi desain dengan memindahkan fokus dari estetika statis ke pengalaman interaktif. Hal ini menjadi landasan bagi desain UX modern.

5 Template Alur Pengguna Miro

Berikut adalah beberapa templat Miro yang dapat Anda gunakan:

1. Template Alur Pengguna Miro

melalui Miro

Template Alur Pengguna Miro membantu tim memetakan perjalanan pengguna secara bertahap, mulai dari titik masuk hingga keputusan dan hasil. Dengan bentuk bawaan, konektor, dan alat kolaborasi, template ini menyederhanakan interaksi pengguna dengan produk dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan.

🌟 Inilah alasan Anda akan menyukainya:

Desain contoh alur pengguna yang terstruktur dengan bentuk dan konektor yang sudah jadi

Mapping perjalanan kompleks dan berlapis-lapis di kanvas tak terbatas

Optimalkan kolaborasi dengan komentar real-time, mention, dan pengeditan bersama

Hubungkan alur kerja dengan ringkasan produk, sintesis penelitian, atau catatan rapat untuk konteks

Tampilkan jalur pengguna kepada pemangku kepentingan dengan mulus menggunakan mode 'Presentasi' dalam diagram alur pengguna

📌 Ideal untuk: Desainer UX yang membuat alur onboarding, manajer produk yang menyempurnakan jalur navigasi, dan pengembang yang membutuhkan blueprint visual yang jelas untuk interaksi pengguna.

📖 Baca Juga: Metode Penelitian UX untuk Meningkatkan Pengalaman Pengguna

2. Template Diagram Alur Antarmuka Pengguna Miro

melalui Miro

Template Diagram Alur Antarmuka Pengguna (UI) Miro membantu tim memetakan struktur dan navigasi produk digital. Template ini memvisualisasikan layar, tindakan, dan titik keputusan, sehingga memudahkan desain antarmuka yang ramah pengguna dan mengidentifikasi celah navigasi sebelum pengembangan dimulai.

🌟 Inilah alasan Anda akan menyukainya:

Desain alur produk yang intuitif dengan elemen antarmuka pengguna (UI) yang sudah jadi dan konektor

Visualisasikan jalur navigasi antar layar untuk mengidentifikasi masalah kegunaan sejak dini

Organisasikan alur kompleks dengan bagian yang digrupkan untuk admin, pengguna yang sudah login, atau tampilan pelanggan

Presentasikan alur kerja kepada pemangku kepentingan dalam panduan langkah demi langkah yang jelas

📌 Ideal untuk: Desainer UX/UI yang membuat strategi UX untuk membangun antarmuka aplikasi, manajer produk yang menguji logika navigasi, dan pengembang yang mengubah alur menjadi desain fungsional.

🧠 Fakta Menarik: Pada tahun 1955, insinyur industri Henry Dreyfuss menerbitkan Designing for People, yang menekankan pentingnya desain berpusat pada manusia dalam pengembangan produk.

3. Template Alur Layar Miro

melalui Miro

Template Alur Layar Miro membantu tim memetakan cara pengguna bergerak melalui aplikasi atau situs web, layar demi layar.

Template wireframe ini menampilkan wireframe secara berurutan dan menghubungkannya dengan jalur navigasi di papan Miro. Hal ini memudahkan untuk memvalidasi logika desain, mengidentifikasi jalur buntu, dan menyempurnakan perjalanan pengguna sebelum pengembangan.

🌟 Inilah alasan Anda akan menyukainya:

Hubungkan layar dengan panah untuk menunjukkan tindakan pengguna dan transisi dengan jelas.

Mapping alur detail untuk pendaftaran, login, pencarian, dan pengelolaan profil.

Bekerja sama secara real-time dengan desainer, manajer produk, dan pengembang untuk umpan balik yang cepat.

📌 Ideal untuk: Desainer UX yang menguji logika tata letak, manajer produk yang meninjau alur navigasi, dan pengembang yang memastikan transisi layar sesuai dengan persyaratan.

📮 Wawasan ClickUp: 24% pekerja mengatakan tugas-tugas berulang menghalangi mereka untuk melakukan pekerjaan yang lebih bermakna, dan 24% lainnya merasa keterampilan mereka tidak dimanfaatkan sepenuhnya. Itu hampir setengah dari tenaga kerja yang merasa terhambat secara kreatif dan tidak dihargai. 💔 ClickUp membantu mengalihkan fokus kembali ke pekerjaan yang berdampak tinggi dengan agen AI yang mudah disetel, mengotomatisasi tugas berulang berdasarkan pemicu. Misalnya, ketika suatu tugas ditandai sebagai selesai, Agen AI ClickUp dapat secara otomatis menugaskan langkah berikutnya, mengirim pengingat, atau memperbarui status proyek, sehingga Anda terbebas dari tindak lanjut manual. 💫 Hasil Nyata: STANLEY Security mengurangi waktu yang dihabiskan untuk membuat laporan hingga 50% atau lebih dengan alat pelaporan yang dapat disesuaikan dari ClickUp—membebaskan tim mereka untuk fokus lebih sedikit pada format dan lebih banyak pada peramalan.

4. Template Perjalanan Pelanggan Miro

melalui Miro

Template Perjalanan Pelanggan Miro membantu menggambarkan setiap titik kontak yang dimiliki pelanggan dengan produk atau layanan. Anda dapat memetakan tahap-tahap berbeda, tujuan, dan titik-titik masalah untuk dengan mudah mengidentifikasi peluang perbaikan dan menyelaraskan tim lintas fungsi berdasarkan kebutuhan pelanggan.

Tim pemasaran, penjualan, produk, dan dukungan dapat bekerja bersama pada peta pengalaman pengguna yang sama.

🌟 Inilah alasan Anda akan menyukainya:

Mapping interaksi pelanggan dari awal hingga akhir di berbagai tahap dan saluran.

Catat tujuan pengguna, titik-titik masalah, dan emosi dengan elemen visual dan catatan tempel.

Organisasikan aktivitas perjalanan dalam jalur terstruktur untuk analisis yang lebih akurat.

Tampilkan perjalanan pelanggan dalam representasi visual yang jelas yang membuat data pelanggan dapat ditindaklanjuti.

📌 Ideal untuk: Tim pemasaran yang menyempurnakan kampanye, manajer produk yang menyelaraskan fitur dengan kebutuhan pelanggan, dan spesialis CX yang meningkatkan pengalaman pengguna secara keseluruhan.

🔍 Tahukah Anda? Kuesioner Pengalaman Pengguna (UEQ), yang dikembangkan pada tahun 2008, adalah alat yang banyak digunakan untuk menilai kualitas pengalaman pengguna dalam produk digital.

5. Template Diagram Alur Miro

melalui Miro

Template Diagram Alur Miro menyederhanakan proses kompleks dengan memetakan setiap langkah secara visual. Tidak masalah apakah Anda mendokumentasikan sistem, alur kerja, atau proses pengambilan keputusan. Perangkat lunak diagram alur ini menyediakan struktur yang jelas untuk mengurangi ambiguitas.

🌟 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Buat alur proses dengan bentuk standar seperti keputusan, tindakan, dan penghubung.

Visualisasikan ketergantungan dan urutan untuk mengidentifikasi bottleneck secara dini.

Sesuaikan alur dengan teks, warna, dan label untuk kejelasan dan keselarasan.

📌 Ideal untuk: Analis bisnis yang mengoptimalkan operasional, manajer proyek yang memetakan alur kerja, dan pengembang yang memperjelas logika sistem.

🔍 Tahukah Anda? Pada tahun 1947, American Society of Mechanical Engineers mengadopsi simbol standar untuk diagram alur proses (berdasarkan karya Gilbreth), yang menjadi dasar bagi konvensi diagram alur proses dan UX modern.

Batasan Penggunaan Miro untuk Desain Alur Pengguna

Miro memiliki beberapa keterbatasan yang dapat memengaruhi efisiensi alur kerja dan pengalaman tim. Mari kita lihat beberapa hal yang harus dihindari:

Kinerja lambat pada papan besar atau kompleks, terutama dengan konten yang kaya fitur, dapat menghambat kolaborasi dan iterasi secara real-time.

Kelebihan fitur dapat membingungkan anggota tim non-teknis, sehingga proses onboarding dan penggunaan dasar menjadi lebih sulit.

Batasan bentuk (seperti 6.000 simbol per papan) membatasi skala alur pengguna atau diagram alur yang luas.

Kekhasan navigasi dan pemilihan (menggeser untuk memilih vs. memindahkan objek) dapat menyebabkan pengeditan yang tidak disengaja secara berkali-kali dan membuat pengguna frustrasi.

Organisasi papan yang tidak terstruktur menyebabkan ruang kerja yang berantakan, karena mengorganisir papan ke dalam folder atau sub-proyek sangat merepotkan.

Tidak dilengkapi dengan fitur desain grafis canggih, sehingga tidak cocok untuk pekerjaan desain visual yang rumit atau desain beresolusi tinggi.

Template Alur Pengguna Alternatif

ClickUp adalah aplikasi serba guna untuk kerja yang menggabungkan manajemen proyek, dokumen, dan komunikasi tim, semuanya dalam satu platform—didorong oleh otomatisasi AI generasi berikutnya dan fitur pencarian.

Berikut adalah beberapa templat unggulan yang ditawarkan oleh perangkat lunak pelacakan pengguna:

1. Template Alur Pengguna ClickUp

Dapatkan templat gratis Buat pengalaman pengguna yang lancar dan identifikasi titik-titik masalah menggunakan templat alur pengguna ClickUp.

Template Alur Pengguna ClickUp memudahkan Anda untuk memvisualisasikan bagaimana pengguna bergerak melalui produk, situs web, atau layanan Anda. Mulai dari titik masuk hingga keputusan dan tindakan, template ini membantu Anda mendokumentasikan dan mengoptimalkan perjalanan pengguna. Dan karena dibangun di ClickUp Whiteboards, Anda dapat menghubungkan alur langsung ke tugas, umpan balik, dan pelaksanaan proyek.

🌟 Inilah alasan Anda akan menyukainya:

Mapping beberapa layar dan keputusan pengguna untuk mengidentifikasi titik gesekan dalam alur kerja desain web Anda

Sesuaikan alur dengan label, teks, dan warna untuk pengenalan cepat dan keselarasan

Bagikan alur pengguna yang profesional dan rapi kepada pemangku kepentingan untuk menyepakati keputusan desain sebelum membangun

📌 Ideal untuk: Manajer produk yang merancang pengalaman onboarding, desainer UX yang memvalidasi perjalanan pengguna, dan tim pemasaran yang memetakan funnel konversi.

🚀 Keunggulan ClickUp: Papan Tulis ClickUp memungkinkan Anda menggambar perjalanan pengguna, memetakan titik keputusan, dan menghubungkan setiap langkah secara visual secara real-time bersama tim Anda. Selain itu, dengan generasi gambar bertenaga AI, Anda dapat langsung menghidupkan konsep abstrak atau tampilan layar tanpa perlu alat visual eksternal. 👇🏼

2. Template Diagram Alur Proses ClickUp

Dapatkan templat gratis Buat diagram visual proses harian Anda dengan templat Diagram Alur Proses ClickUp

Template Diagram Alur Proses ClickUp membantu Anda memecah alur kerja yang kompleks menjadi visual yang jelas dan bertahap. Anda dapat memetakan alur perekrutan, proses persetujuan, dan serah terima antar tim. Alih-alih hanya menampilkan tindakan dan hasil, template ini mengorganisir tugas berdasarkan peran. Dengan cara ini, Anda dapat melihat tanggung jawab di antara manajer perekrutan, perekrut, calon karyawan, atau tim lainnya.

🌟 Inilah alasan Anda akan menyukainya:

Organisasikan proses dengan swimlanes untuk membuat tanggung jawab jelas di antara peran atau tim yang berbeda

Pantau tugas paralel dan tumpang tindih antara pemangku kepentingan, bukan hanya langkah-langkah berurutan

Tambahkan jalur penolakan, persetujuan, atau titik pemeriksaan untuk memvisualisasikan apa yang terjadi ketika hal-hal tidak berjalan sesuai rencana

Dokumentasikan baik titik keputusan maupun titik komunikasi dalam satu alur

📌 Ideal untuk: Tim HR yang mengstandarkan tahap rekrutmen, pemimpin operasional yang memastikan kepatuhan proses, dan tim lintas fungsi.

🚀 Keunggulan ClickUp: ClickUp Brain adalah manajer proyek berbasis AI yang membantu Anda mengoptimalkan alur kerja desain UX. Minta ClickUp Brain untuk menyarankan perbaikan yang dapat diterapkan untuk alur pengguna Misalnya, saat memetakan alur pengguna, Anda dapat bertanya: Buat alur pengguna untuk proses checkout berdasarkan penelitian UX terbaru kami

Berikan saran perbaikan untuk alur halaman arahan ini guna mengurangi tingkat keluar

Buat daftar tugas untuk mengimplementasikan alur onboarding baru Alat AI menganalisis tugas, dokumen, dan alur kerja yang ada, lalu memberikan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti dalam hitungan detik.

3. Template Diagram Alur Data ClickUp

Dapatkan templat gratis Mapping aliran data dan pahami perilaku pengguna, sumber data, dan tujuan dengan templat Diagram Aliran Data ClickUp

Template Diagram Alur Data ClickUp membantu Anda memetakan cara informasi bergerak melalui sistem. Template ini fokus pada masukan data, penyimpanan, dan keluaran data, menjadikannya alat yang ideal bagi arsitek sistem, pengembang, dan analis. Anda mendapatkan cara terstruktur untuk memvisualisasikan bagaimana informasi dibuat, diubah, dan dibagikan melalui simbol proses, penyimpanan data, dan entitas eksternal.

🌟 Inilah alasan Anda akan menyukainya:

Standarkan notasi DFD (entitas, proses, penyimpanan data, alur) agar diagram dapat dipahami secara universal

Identifikasi redundansi, ketidakefisienan, atau koneksi yang hilang sebelum implementasi sistem

Dokumentasikan pergerakan data dengan cara yang menghubungkan tim bisnis dan teknis

📌 Ideal untuk: Analis sistem yang mendokumentasikan arsitektur data, pengembang yang merancang integrasi, dan tim bisnis yang menjelaskan bagaimana informasi berpindah antar aplikasi.

4. Template Peta Konsep ClickUp

Dapatkan templat gratis Buat peta konsep dengan antarmuka seret dan lepas templat Peta Konsep ClickUp

Template Peta Konsep ClickUp membantu Anda menangkap, mengorganisir, dan menghubungkan ide-ide.

Sebagai templat diagram alur, templat ini memungkinkan Anda memulai dengan konsep utama, membaginya menjadi sub-konsep, dan menghubungkannya dengan ide dan hasil. Hal ini membuatnya sangat berguna untuk brainstorming, pemetaan pengetahuan, dan mengeksplorasi topik abstrak atau kompleks.

🌟 Inilah alasan Anda akan menyukainya:

Mulailah dengan konsep utama dan kembangkan ke sub-konsep, ide, dan hasil untuk pemikiran non-linear

Visualisasikan hubungan dengan konektor berlabel (misalnya, ‘mengarah ke’, ‘untuk’, ‘dapat’) untuk menangkap makna

Ubah sesi brainstorming abstrak menjadi peta visual yang jelas yang menginspirasi tindakan

Sesuaikan node dan konektor dengan warna dan label untuk kejelasan dan konteks

📌 Ideal untuk: Pendidik yang menjelaskan konsep, tim produk yang merancang fitur, peneliti pengguna yang memetakan area pengetahuan, dan strategis yang menghubungkan ide dengan hasil.

🚀 Keunggulan ClickUp: Peta Pikiran ClickUp mengubah ide Anda menjadi alur kerja visual yang dinamis. Dengan cepat peta perjalanan pengguna, brainstorm alur alternatif, atau hubungkan elemen desain dalam satu ruang interaktif. Setiap node dapat diubah menjadi tugas yang dapat dieksekusi, dihubungkan ke dokumen, atau ditugaskan kepada anggota tim, sehingga kolaborasi menjadi lancar. Visualisasikan ide dan alur kerja Anda dalam Peta Pikiran ClickUp

5. Template Peta Perjalanan Pelanggan ClickUp

Dapatkan templat gratis Identifikasi titik sentuh dan gesekan dalam perjalanan pelanggan Anda dengan templat Peta Perjalanan Pelanggan ClickUp

Template Peta Perjalanan Pelanggan ClickUp membantu Anda melihat produk atau layanan Anda dari sudut pandang pelanggan. Bagi seluruh perjalanan menjadi fase-fase: kesadaran, pertimbangan, dan konversi. Anda juga dapat melacak apa yang dilakukan, dirasakan, dan dialami pelanggan di setiap langkah.

🌟 Inilah alasan Anda akan menyukainya:

Visualisasikan perjalanan pelanggan ke dalam tahap-tahap yang jelas dengan tindakan yang terkoordinasi, titik sentuh, dan pengalaman yang sesuai

Rekam emosi pelanggan untuk mengidentifikasi titik gesekan dan momen kepuasan

Tetapkan tanggung jawab sehingga setiap tahap perjalanan memiliki pemimpin tim yang bertanggung jawab

📌 Ideal untuk: Tim pemasaran yang ingin meningkatkan kampanye, pemimpin CX yang ingin meningkatkan kepuasan pelanggan, dan tim produk yang ingin menyelaraskan fitur dengan kebutuhan pengguna yang sebenarnya.

6. Template Peta Proses Swimlane ClickUp

Dapatkan templat gratis Visualisasikan proses dan pastikan pengiriman proyek tepat waktu dengan templat Peta Proses Swimlane ClickUp

Template Peta Proses Swimlane ClickUp memberikan kejelasan pada proses yang kompleks dan lintas fungsi. Template ini membagi tanggung jawab ke dalam 'jalur' untuk setiap peran, departemen, atau pemangku kepentingan. Hal ini memudahkan untuk melihat siapa yang bertanggung jawab atas apa, bagaimana tugas berpindah antar tim, dan di mana kemacetan mungkin terjadi.

🌟 Inilah alasan Anda akan menyukainya:

Bagi proses menjadi swimlanes untuk menunjukkan tim atau peran mana yang bertanggung jawab di setiap langkah

Mapping proses serah terima tugas untuk mengidentifikasi keterlambatan, tumpang tindih, atau risiko komunikasi yang tidak jelas

Identifikasi ketidakefisienan dengan melacak bagaimana pekerjaan mengalir antar tim atau departemen

📌 Ideal untuk: Tim operasional, manajer proyek, proses onboarding HR, inisiatif lintas departemen, dan alur kerja apa pun yang memerlukan serah terima antar tim.

📖 Baca Juga: Alternatif dan Pesaing Terbaik Miro

7. Template Aktivitas UML ClickUp

Dapatkan templat gratis Desain aktivitas untuk proses apa pun dengan templat Aktivitas UML ClickUp

Template Aktivitas UML ClickUp membantu Anda memetakan alur kerja detail dan logika alur kontrol dalam perangkat lunak atau proses bisnis. Berbeda dengan diagram alur sederhana, template ini memungkinkan Anda menangkap jalur kondisional, loop, tindakan bersamaan, dan transisi, sesuai dengan definisi dalam Unified Modeling Language (UML).

Selain itu, karena terintegrasi dengan ClickUp Whiteboards, Anda dapat menyematkan diagram ini ke dalam rencana proyek keseluruhan dan menghubungkannya dengan tugas-tugas untuk memastikan semua orang berada di halaman yang sama.

🌟 Inilah alasan Anda akan menyukainya:

Gambarkan perilaku pengguna yang kompleks: percabangan, penggabungan, cabang keputusan, alur paralel, dan alur objek

Gunakan struktur formal yang familiar bagi tim teknis (pengembang, arsitek) dan pemangku kepentingan non-teknis

Pecah kasus penggunaan atau fitur menjadi langkah-langkah aktivitas terperinci untuk mengungkap logika tersembunyi atau kasus tepi

📌 Ideal untuk: Arsitek perangkat lunak yang mendokumentasikan alur kerja kasus penggunaan dan tim teknik yang memodelkan perilaku sebelum pengembangan.

🚀 Keunggulan ClickUp: ClickUp Brain MAX membawa manajemen proyek berbasis AI ke level berikutnya, membantu desainer UX mengubah alur statis menjadi alur kerja yang dapat ditindaklanjuti dan dioptimalkan. Anda dapat melampaui pembuatan tugas sederhana: ia menganalisis desain Anda, menyarankan perbaikan, dan bahkan memprediksi bottleneck sebelum terjadi. Dapatkan ruang kerja AI terpadu dengan ClickUp Brain MAX Gunakan untuk: Teknologi pengenalan suara ke teks: Ubah ide yang diucapkan menjadi tugas, komentar, atau catatan secara langsung

Pengelolaan AI yang meluas: Gabungkan beberapa model bahasa besar (LLMs) menjadi satu alat Gabungkan beberapa model bahasa besar (LLMs) menjadi satu alat

Optimasi alur kerja: Dapatkan analisis mendalam tentang alur kerja Anda dan dapatkan wawasan tentang perbaikan, jalur alternatif, atau potensi hambatan

8. Template Peta Jalan UX ClickUp

Dapatkan templat gratis Visualisasikan perkembangan produk seiring waktu dengan templat Peta Jalan UX ClickUp

Template Peta Jalan UX ClickUp membantu Anda merencanakan, memvisualisasikan, dan melacak proses desain UX seiring waktu. Baik Anda sedang membangun sesuatu yang baru atau melakukan iterasi pada produk yang sudah ada, template ini memberikan kejelasan pada tujuan UX jangka panjang Anda.

🌟 Inilah alasan Anda akan menyukainya:

Lakukan riset pengguna untuk menyelaraskan ide dan tujuan bisnis sehingga pekerjaan difokuskan pada hal yang penting

Pantau kemajuan dengan tahap seperti Open , Complete , dan lainnya untuk memantau setiap tugas UX

Rencanakan dan kembangkan ide dengan berbagai tampilan, termasuk Tampilan Papan Tulis untuk brainstorming dan Panduan Memulai untuk onboarding

📌 Ideal untuk: Desainer UX, tim produk, pimpinan, dan pemangku kepentingan lintas departemen yang membutuhkan referensi bersama untuk pekerjaan UX mendatang.

9. Template Pengujian Usability ClickUp

Dapatkan templat gratis Rencanakan dan atur sesi pengujian kegunaan dengan templat Pengujian Kegunaan ClickUp

Template Pengujian Usability ClickUp memberikan ruang untuk merencanakan, mengorganisir, dan menjalankan pengujian usability. Dengan cara ini, Anda dapat melihat bagaimana pengguna nyata berinteraksi dengan produk Anda dan di mana mereka mengalami kesulitan, sehingga Anda dapat melakukan perbaikan yang terinformasi.

🌟 Inilah alasan Anda akan menyukainya:

Rencanakan sesi pengujian pengguna secara rinci menggunakan bidang untuk tujuan, tugas, hasil, peserta, dan catatan

Kategorikan contoh pengujian kegunaan dan umpan balik menggunakan Bidang Kustom agar pemangku kepentingan dapat melihat apa yang penting

Beralih antara berbagai tampilan ClickUp seperti Whiteboard, List, Gantt, Calendar, Workload, dan lainnya untuk menyesuaikan cara Anda dan tim Anda berpikir dan bekerja dengan optimal

📌 Ideal untuk: Tim UX/UI, desainer produk, dan analis bisnis yang ingin mendapatkan wawasan usability yang jelas dan dapat ditindaklanjuti langsung dari interaksi pengguna.

Inilah yang dikatakan Bazza Gilbert, Manajer Produk di AccuWeather, tentang ClickUp:

ClickUp telah membuat sinkronisasi asinkron menjadi jauh lebih sederhana dan efektif. Dengan membangun kerangka kerja untuk merumuskan dan mengorganisir tujuan serta hasil, tim jarak jauh dapat memahami ekspektasi dan memberikan pembaruan status dengan lancar. Berdiskusi dengan papan tulis sangat mudah, mengatur ulang prioritas sangat mudah, dan menambahkan gambar referensi, dll., semuanya sangat lancar.

ClickUp telah membuat sinkronisasi asinkron menjadi jauh lebih sederhana dan efektif. Dengan membangun kerangka kerja untuk merumuskan dan mengorganisir tujuan serta hasil, tim jarak jauh dapat memahami ekspektasi dan memberikan pembaruan status dengan lancar. Berdiskusi dengan papan tulis sangat mudah, mengatur ulang prioritas sangat mudah, dan menambahkan gambar referensi, dll., semuanya sangat lancar.

Desain Alur Anda dengan ClickUp

Alur pengguna menentukan cara individu berinteraksi dengan produk Anda. Alat seperti templat alur pengguna Miro sangat berguna untuk menggambar alur pengguna dan mengidentifikasi titik gesekan sejak dini.

Namun, dengan ClickUp, aplikasi serba guna untuk pekerjaan, Anda dapat mengubah alur tersebut menjadi proyek nyata.

Gunakan templat ini untuk memecah ide menjadi tugas, mendelegasikan tugas kepada rekan tim, melacak kemajuan dengan dasbor, dan bahkan berkolaborasi secara real-time. Di sinilah pemetaan bertemu dengan pengelolaan, dan di sinilah rencana UX yang hebat menjadi pengalaman pengguna yang hebat.

Daftar ke ClickUp secara gratis hari ini! ✅