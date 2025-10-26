Template Kartu Pertempuran Gratis untuk Membuat Strategi Penjualan yang Kompetitif

Anda telah melakukan pekerjaan, membangun argumen, dan produk Anda adalah pilihan yang jelas.

Namun, prospek Anda akan langsung beralih begitu melihat pesaing yang harganya sedikit lebih murah. Ini adalah momen yang pantas mendapat meme sendiri (dan jujur saja, memang ada).

Kartu strategi adalah solusi cepat dan efektif di sini.

Dengan template kartu strategi yang tepat, tim Anda memiliki panduan siap pakai untuk menangani keberatan, menonjolkan keunggulan, dan mengarahkan percakapan kembali ke jalur yang benar tanpa kebingungan mencari kata-kata yang tepat di saat itu.

Dalam posting blog ini, kami akan membagikan templat kartu strategi gratis dari ClickUp, ruang kerja AI terintegrasi pertama untuk penjualan, agar transaksi Anda tidak terlewatkan.

Template Kartu Pertempuran Terbaik Sekilas

Berikut ini adalah tabel ringkasan template kartu strategi terbaik:

Apa Itu Template Kartu Strategi?

Template kartu strategi adalah kerangka kerja siap pakai yang membantu tim penjualan mengorganisir wawasan kompetitor dan poin pembicaraan dalam satu tempat.

Tim penjualan menggunakan kartu strategi penjualan untuk dengan cepat mengakses informasi yang tepat selama panggilan penjualan. Kartu ini mencakup topik seperti kelebihan dan kelemahan pesaing, tips menangani keberatan, dan keunggulan produk Anda.

🔍 Tahukah Anda? Nama ‘battle card’ bukan sekadar nama. Tim militer menggunakan kartu referensi cepat untuk menganalisis musuh dan merencanakan respons. Anggota tim penjualan kemudian mengadopsi format ini untuk mengalahkan pesaing di ruang rapat, bukan di medan perang.

Apa yang Membuat Template Kartu Strategi yang Baik?

Template kartu strategi yang solid harus tajam, praktis, dan dirancang untuk kecepatan. Yang terbaik di antaranya mencakup:

Ringkasan pesaing: Gambaran jelas tentang siapa pesaing Anda dan bagaimana mereka memposisikan diri mereka

Kelebihan dan kelemahan: Poin-poin yang jelas menunjukkan di mana pesaing unggul dan di mana mereka kurang

Keunggulan Anda: Perbandingan berdampingan yang menyoroti bagaimana produk Anda memberikan nilai lebih

Penangkal keberatan: Jawaban singkat dan siap pakai untuk keberatan yang paling sering didengar oleh tim penjualan

Bukti di tangan: Statistik cepat, kemenangan pelanggan, atau cuplikan kasus yang menambah kredibilitas secara instan

Tata letak bersih: Desain yang memudahkan informasi dibaca dalam hitungan detik Desain yang memudahkan informasi dibaca dalam hitungan detik meningkatkan produktivitas penjualan

Selalu diperbarui: Informasi terbaru agar tim penjualan tidak mengandalkan klaim usang yang sudah tidak relevan lagi

11 Template Kartu Strategi

Kartu strategi paling efektif saat mudah dibuat, diperbarui, dan dibagikan. ClickUp untuk Tim Penjualan membuat hal itu mungkin.

Dengan templat ClickUp, Anda dapat menyimpan perbandingan kompetitor di satu tempat, siap digunakan kapan pun tim Anda membutuhkannya. Tim penjualan dapat membukanya dalam hitungan detik selama panggilan, manajer dapat memperbarui templat tersebut saat detail kompetitor berubah, dan semua orang tetap selaras dalam menangani keberatan dan menonjolkan perbedaan kunci.

Berikut ini 11 template kartu strategi gratis yang dapat Anda integrasikan langsung ke dalam sistem teknologi penjualan Anda.

1. Template Alur Penjualan ClickUp

Dapatkan template gratis Kalahkan pesaing dengan mengoptimalkan setiap tahap penjualan menggunakan Template Pipeline Penjualan ClickUp.

Template Pipeline Penjualan ClickUp memberikan tim Anda pandangan yang jelas dan bertahap tentang peluang klien untuk membandingkan, memprioritaskan, dan bertindak secara tegas. Setiap baris berisi informasi penting—detail kontak, nilai peluang, jenis rencana, tanggal penutupan, jenis pembayaran, dan status pembayaran—sehingga data keuangan dan kompetitif tetap terpusat di satu tempat.

🌟 Inilah alasan Anda akan menyukainya:

Posisikan kesepakatan dalam tahap pipeline, seperti Perpanjangan , Perlu Perhatian , dan Pemeliharaan , untuk kejelasan kompetitif yang instan.

Lacak jenis dan status pembayaran untuk mengidentifikasi akun yang secara finansial aman versus rentan dalam templat rencana penjualan

Gunakan penanda urgensi (Urgent, High, Normal) untuk menentukan di mana tim Anda harus berkompetisi dengan lebih keras.

📌 Ideal untuk: Tim yang melacak transaksi melalui setiap tahap funnel sambil mengidentifikasi momen kompetitif di mana tim penjualan harus bertindak cepat untuk mempertahankan momentum.

🚀 Keunggulan ClickUp: Tim penjualan sering kali harus mengelola catatan pesaing dari panggilan telepon, ulasan yang tersebar, dan percakapan di media sosial. ClickUp Brain mengompres informasi relevan tersebut menjadi poin-poin penting yang jelas dan menampilkan wawasan paling relevan secara instan. Bekali tim penjualan dengan informasi relevan menggunakan ClickUp Brain untuk kartu strategi yang lebih tajam dan cerdas Dalam hitungan detik, alat analisis pesaing AI menghasilkan ringkasan yang mudah dipahami yang dapat Anda sisipkan langsung ke dalam kartu strategi Anda. Saat seorang perwakilan membuka dokumen tersebut selama panggilan langsung, mereka akan melihat keberatan pesaing, tanggapan yang direkomendasikan, dan bukti pendukung yang terorganisir dalam satu tempat. 📎 Coba prompt ini: Ringkaskan mention pesaing dari panggilan penemuan dan daftar tiga keberatan yang paling sering diulang oleh perwakilan mereka beserta contoh pendukungnya. Pelajari lebih lanjut tentang penggunaan AI untuk penjualan di sini:

2. Template CRM ClickUp

Dapatkan template gratis Sentralisasikan data pelanggan dan interaksi untuk memberikan pengalaman yang dipersonalisasi dengan templat CRM ClickUp.

Template CRM ClickUp menawarkan cara terstruktur untuk mengelola seluruh siklus hidup pelanggan. Prospek, transaksi, akun, dan kontak semuanya diorganisir ke dalam tahap-tahap yang jelas, sehingga mudah melihat di mana setiap peluang berada dan siapa yang mengambil keputusan.

Setiap catatan mencakup detail penting seperti informasi kontak, nilai transaksi, kemungkinan, siklus penagihan, dan tingkatan akun, sehingga wawasan kompetitif dan hubungan tidak tersebar di berbagai alat produktivitas penjualan.

🌟 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Saring prospek dengan pertanyaan dan kerangka kerja kartu pertempuran bawaan (seperti BANT) untuk memastikan setiap perwakilan mengumpulkan informasi kompetitif yang sama.

Lacak kesepakatan berdasarkan status kesehatan ( On Track , At Risk , Blocked ) dan bandingkan kolom seperti tahap, diskon, probabilitas, dan nilai perkiraan untuk mengevaluasi peluang.

Klasifikasikan kontak ke dalam peran, seperti Pengguna Akhir, Pengaruh, Pengambil Keputusan, atau Pendukung, sehingga tim tahu siapa yang harus ditargetkan dalam upaya kompetitif.

Leads, Deals, Accounts, dan Contacts untuk melihat persaingan tanpa perlu Beralih antara tampilanuntuk melihat persaingan tanpa perlu berganti konteks

📌 Ideal untuk: Organisasi penjualan yang mengonsolidasikan interaksi pelanggan untuk menciptakan sumber kebenaran tunggal dan mempersiapkan tim penjualan dengan respons yang disesuaikan selama percakapan berisiko tinggi.

📖 Baca Juga: Platform Enablement Penjualan Terbaik untuk Menang dalam Transaksi

3. Template Manajemen Akun ClickUp

Dapatkan template gratis Sederhanakan pengawasan akun untuk memberikan layanan luar biasa dengan Template Manajemen Akun ClickUp.

Template Manajemen Akun ClickUp memungkinkan Anda mengawasi akun klien dan peluang dalam satu tempat. Akun diorganisir ke dalam tahap-tahap, seperti Perpanjangan, Perlu Perhatian, dan Pemeliharaan, sehingga memudahkan untuk memisahkan klien yang aman dari yang berisiko dan yang memerlukan lebih banyak interaksi.

🌟 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Pantau kesehatan keterlibatan dengan label seperti Aktif, Berisiko, atau Tidak Aktif untuk fokus pada area yang paling penting.

Simpan detail akun (kontak, email, jenis paket) dalam satu tempat untuk referensi cepat dan tindak lanjut klien yang lebih efisien.

Sesuaikan kolom untuk melacak data seperti tanggal terakhir diakses dan hitung nilai berdasarkan tingkatan akun.

📌 Ideal untuk: Manajer yang mengawasi portofolio klien dan membutuhkan upaya untuk memperkuat retensi, mengidentifikasi akun berisiko, serta menanggapi penawaran kompetitor dengan cepat.

Seorang pengguna ClickUp berbagi:

Peralihan ke penggunaan ClickUp untuk semua tim telah menyediakan pusat terpusat bagi semua tim dan pengguna kami untuk beroperasi dan mengatur pekerjaan mereka sendiri sambil tetap memantau proyek tim lain. Kumpulan fitur dan alat yang disediakan oleh ClickUp sangat berguna bagi tim Layanan Pelanggan, Penjualan, dan Pengembangan untuk mengelola proyek secara efisien dan efektif di seluruh perusahaan!

Peralihan ke penggunaan ClickUp untuk semua tim telah menyediakan pusat terpusat bagi semua tim dan pengguna kami untuk beroperasi dan mengatur pekerjaan mereka sendiri sambil tetap memantau proyek tim lain. Kumpulan fitur dan alat yang disediakan oleh ClickUp sangat berguna bagi tim Layanan Pelanggan, Penjualan, dan Pengembangan untuk mengelola proyek secara efisien dan efektif di seluruh perusahaan!

4. Template Matriks Perbandingan ClickUp

Dapatkan template gratis Evaluasi keunggulan kompetitif secara langsung dengan Template Matriks Perbandingan ClickUp

Template Matriks Perbandingan ClickUp menyediakan cara terstruktur untuk membandingkan beberapa opsi secara berdampingan. Item-item diorganisir ke dalam tahap-tahap, seperti “Untuk Ditinjau,” “Dalam Proses,” “Diterima,” dan “Tidak Diterima,” sehingga memudahkan untuk menyaring pilihan dan melacak kemajuan evaluasi.

Setiap entri mencakup lokasi, nomor kontak, situs web, dan kriteria penilaian seperti suasana, menu, layanan pelanggan, harga, dan jarak, sehingga perbandingan tetap konsisten dan mudah dipindai.

🌟 Inilah alasan Anda akan menyukainya:

Bandingkan opsi berdasarkan atribut standar (misalnya, suasana, layanan, harga) untuk mengidentifikasi kelebihan dan kelemahan dengan cepat

Lampirkan detail pendukung seperti tautan situs web, foto, atau catatan untuk referensi cepat selama proses pengambilan keputusan

Gunakan indikator visual (peringkat emoji atau ikon) untuk membuat penilaian menjadi intuitif dan langsung dimengerti dalam manajemen proyek penjualan

Sesuaikan atribut sesuai kebutuhan evaluasi Anda, baik untuk vendor, produk, layanan, atau mitra

📌 Ideal untuk: Pihak pengambil keputusan yang mengevaluasi beberapa vendor atau produk dan memberikan tim penjualan perbandingan terstruktur yang dapat mereka andalkan dalam diskusi dengan pembeli.

🧠 Fakta Menarik: Gartner menemukan bahwa perwakilan penjualan mengabaikan kartu strategi yang terlalu panjang, terlalu canggih, atau abstrak. Mereka menginginkan kartu yang ringkas dan dapat ditindaklanjuti. Kartu strategi yang singkat dan jelas membuat perwakilan penjualan lebih percaya diri saat menghadapi pesaing.

5. Template Papan Analisis Kompetitor ClickUp

Dapatkan template gratis Analisis kekuatan dan kelemahan pesaing dengan Template Papan Analisis Kompetitif ClickUp

Template Papan Analisis Kompetitor ClickUp mengevaluasi pesaing dengan memetakan mereka berdasarkan kehadiran pasar dan kepuasan pelanggan. Tata letak kuadran membagi perusahaan menjadi Pemimpin, Pesaing, Performa Tinggi, dan Pemain Niche, memudahkan perbandingan kekuatan dan kelemahan secara sekilas.

Selain itu, penempatan setiap pesaing didasarkan pada kriteria yang jelas, sehingga Anda dapat menempatkan penawaran Anda dengan akurat dalam templat analisis persaingan.

🌟 Inilah alasan Anda akan menyukainya:

Tambahkan nama pesaing, detail produk, atau label kustom langsung ke dalam grid untuk pelacakan yang terstruktur

Gunakan legenda bawaan untuk memahami posisi produk relatif terhadap produk lain dengan cepat

Sesuaikan sumbu atau kategori untuk fokus pada metrik yang paling penting bagi strategi pemasaran produk Anda

📌 Ideal untuk: Pemimpin pemasaran dan pemberdayaan yang memetakan pemain pasar untuk membekali tim penjualan dengan posisi yang lebih tajam dan poin pembicaraan yang siap digunakan.

📮 Wawasan ClickUp: 32% pembaca blog kami masih percaya bahwa kalender yang penuh berarti produktivitas, dan 21% menganggap jam kerja yang panjang sebagai tanda komitmen. Namun, mengisi hari Anda dengan rapat dan tugas hanya akan membawa Anda selangkah lebih dekat ke kelelahan. ClickUp Autopilot Agents mengubah permainan dengan secara otomatis menjawab pertanyaan rutin, menyaring permintaan, dan mengelola alur kerja kustom berdasarkan konteks kerja unik Anda. Dengan Autopilot Agents bekerja secara diam-diam di latar belakang, jadwal Anda tetap seimbang, prioritas Anda jelas, dan produktivitas Anda akhirnya menjadi berkelanjutan. Jawab pertanyaan berulang di saluran obrolan ClickUp, otomatiskan laporan harian dan mingguan, prioritaskan dan alokasikan pesan, tambahkan pengingat, dan lebih banyak lagi dengan ClickUp Autopilot Agents

6. Template Matriks Fitur Produk ClickUp

Dapatkan template gratis Tekankan fitur unik produk Anda untuk menonjol di antara pesaing dengan Template Matriks Fitur Produk ClickUp

Anda dapat menggunakan Template Matriks Fitur Produk ClickUp untuk membandingkan model produk berdasarkan fitur uniknya. Produk dikelompokkan ke dalam kategori seperti Model Baru, Fitur Hardware, dan Fitur Software, sehingga memudahkan untuk menguraikan fitur dan manfaat utama berdasarkan jenisnya.

🌟 Inilah alasan Anda akan menyukainya:

Tipe CPU , RAM , ROM , Umur Baterai ) Tunjukkan di mana satu model unggul dibandingkan yang lain dengan bidang kustom ClickUp yang standar (

Lacak entri produk baru di bawah kategori khusus untuk mengevaluasi mereka dibandingkan dengan tolok ukur yang sudah ada

Interpretasikan perbedaan teknis (misalnya, ukuran RAM, resolusi layar) dengan cepat menggunakan bidang berwarna

📌 Ideal untuk: Tim yang berfokus pada produk yang menonjolkan keunggulan kompetitif dalam format yang jelas, sehingga memudahkan tim penjualan untuk mengubah keunggulan teknis menjadi argumen yang meyakinkan.

💡 Tips Pro: Gunakan ClickUp Docs untuk meningkatkan wawasan tentang pesaing dengan format teks yang kaya. Tambahkan sorotan tebal pada poin-poin pembelaan kunci, gunakan tabel untuk perbandingan berdampingan, atau sisipkan kotak sorotan untuk menonjolkan bukti-bukti penting. Dengan fitur kolaborasi langsung, manajer dan tim penjualan dapat menyempurnakan konten bersama secara real-time sehingga kartu strategi tidak pernah terasa ketinggalan zaman atau statis. Simpan setiap keberatan, argumen balasan, dan pembaruan pesaing dengan rapi di ClickUp Docs untuk menutup kesepakatan Alur kerja ini menggunakan AI untuk dokumentasi guna menciptakan sumber daya yang selalu diperbarui dan membekali tim Anda untuk merespons dengan percaya diri setiap saat.

7. Template Perbandingan Perangkat Lunak ClickUp

Dapatkan template gratis Evaluasi perangkat lunak untuk audiens target Anda dengan Template Perbandingan Perangkat Lunak ClickUp

Template Perbandingan Perangkat Lunak ClickUp membantu Anda membandingkan opsi perangkat lunak secara berdampingan menggunakan bidang evaluasi yang konsisten. Produk diorganisir ke dalam kelompok seperti Baru, Tersedia, dan Tidak Tersedia. Hal ini memudahkan untuk melihat solusi mana yang siap diimplementasikan, mana yang sedang dipertimbangkan, dan mana yang tidak menjadi pilihan.

Semua baris mencakup detail seperti peringkat pelanggan, harga dasar, penjualan, pembuat, perangkat lunak desain, pratinjau, dan fitur utama, sehingga tim dapat dengan cepat mengevaluasi alat-alat pesaing.

🌟 Inilah alasan Anda akan menyukainya:

Lihat pratinjau visual produk langsung di dalam templat kartu pertempuran penjualan untuk melihat kualitas desain dengan cepat

Gunakan poin-poin masalah pelanggan dan penilaian untuk memvalidasi kinerja secara menyeluruh

Sesuaikan Bidang Kustom sesuai kebutuhan evaluasi, seperti dukungan, keamanan, dan skalabilitas

📌 Ideal untuk: Pemimpin yang mengevaluasi berbagai solusi perangkat lunak dan memberikan tim mereka wawasan berbasis fakta yang mendukung percakapan kompetitif.

💡 Tips Pro: Buat sudut pandang yang disesuaikan dengan persona. Perbandingan pesaing yang sama tidak akan berdampak sama pada CTO dan pemimpin procurement. Tambahkan lapisan tampilan atau tab sehingga tim penjualan dapat menyesuaikan presentasi sesuai dengan siapa yang hadir di ruangan.

8. Template Kartu Pertempuran Penjualan oleh HubSpot

melalui HubSpot

Template kartu strategi ini mengorganisir informasi pesaing menjadi lembar referensi cepat untuk tim penjualan. Template ini mencakup bagian untuk tanggapan 'Bagaimana Kami Menang', perbaruan pesaing, dan studi kasus atau referensi pelanggan, sehingga tim selalu memiliki poin pembicaraan yang siap digunakan.

🌟 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Catat fakta cepat (lokasi, karyawan, pendapatan, pelanggan) untuk gambaran singkat

Daftar kelebihan dan kelemahan pesaing tertentu dalam poin-poin untuk memudahkan pemindaian

Sediakan bagian untuk pembaruan atau mention berita agar tim tetap up-to-date dengan langkah-langkah pesaing

📌 Ideal untuk: Tim penjualan yang ingin memiliki wawasan pesaing yang mudah diakses di ujung jari mereka untuk menangani keberatan selama siklus penjualan.

9. Template Kartu Pertempuran Penjualan oleh Gong

melalui Gong

Template kartu pertempuran Gong berfungsi sebagai senjata strategis untuk kesepakatan kompetitif. Dirancang untuk membandingkan fitur, mempertajam presentasi Anda, dan memberikan tim penjualan kalimat siap pakai yang mengubah prospek dari bertanya ‘Apa yang membedakan Anda?’ menjadi ‘Di mana saya bisa menandatangani?’

🌟 Inilah alasan Anda akan menyukainya:

Kembangkan respons How We Win yang menonjolkan manfaat, bukti, dan relevansi

Ajukan pertanyaan jebakan yang mengarahkan pembeli untuk mengenali kelemahan pesaing

Kumpulkan dan atur bukti, seperti bukti sosial, untuk mendukung klaim Anda

📌 Ideal untuk: Tim yang ingin mengasah keterampilan menangani keberatan dengan respons terstruktur dan pertanyaan strategis yang mengarahkan percakapan ke arah yang menguntungkan mereka.

💡 Tips Pro: Tambahkan rumor tentang peta jalan pesaing di tempat yang tepat. Catatan halus seperti ‘Pesaing X dikabarkan akan menghentikan produk ini’ membantu tim penjualan menggambarkan ketidakpastian di benak pembeli.

10. Template Kartu Pertempuran Penjualan oleh Figma

melalui Figma

Template kartu strategi Figma memberikan tim penjualan konten pendukung penjualan yang mudah diakses untuk intelijen kompetitif selama percakapan langsung. Template ini mengorganisir wawasan pesaing, menyederhanakan penanganan keberatan, menonjolkan keunggulan kompetitif, dan mengarahkan prospek ke kekuatan Anda.

🌟 Inilah alasan Anda akan menyukainya:

Kumpulkan kisah kesuksesan dari transaksi sebelumnya untuk memberikan kepercayaan diri kepada tim penjualan dan contoh nyata saat melakukan positioning

Ajukan pertanyaan kepada pelanggan untuk mengungkap kelemahan pesaing dan mengalihkan fokus ke keunggulan Anda

Berikan tampilan cepat tentang harga dan paket untuk mempersiapkan tim penjualan menghadapi keberatan berbasis biaya

📌 Ideal untuk: Profesional penjualan yang berfokus pada peningkatan orientasi pelanggan dengan menonjolkan keunggulan kompetitif dan mengarahkan percakapan ke arah kekuatan unik.

💟 Bonus: Brain MAX adalah asisten desktop bertenaga AI yang dirancang khusus untuk meningkatkan kinerja tim penjualan. Dengan integrasi mendalam di seluruh CRM, email, kalender, dan dokumen penjualan Anda, Brain MAX selalu memiliki konteks lengkap tentang pipeline, transaksi, dan komunikasi klien Anda. Cukup ucapkan atau ketik pembaruan Anda, dan Brain MAX secara instan mencatat catatan, menjadwalkan tindak lanjut, dan menampilkan informasi klien yang relevan—tidak perlu lagi mencari-cari di berbagai alat. Ia secara proaktif mengidentifikasi peluang baru, menandai risiko, dan menyarankan langkah selanjutnya, membantu tim Anda menghemat waktu dan menutup kesepakatan lebih cepat. Dengan otomatisasi cerdas, pengenalan suara ke teks, dan wawasan real-time, Brain MAX menjaga alur kerja penjualan Anda tetap terorganisir, dapat ditindaklanjuti, dan selalu selangkah lebih maju.

11. Template Kartu Pertempuran Penjualan SaaS oleh SmartBug

melalui SmartBug

Template kartu strategi penjualan SaaS SmartBug mengintegrasikan data pesaing, jebakan keberatan, informasi harga, dan integrasi. Template ini memastikan semua elemen tersebut selaras dengan masalah utama prospek Anda, sehingga tim penjualan dapat masuk ke percakapan dengan persiapan matang, bukan sekadar menebak-nebak.

🌟 Inilah alasan Anda akan menyukainya:

Gunakan pertanyaan 'jebakan penjualan' dan pemicu penolakan untuk mempersiapkan tim penjualan menghadapi penolakan dari prospek

Bandingkan harga pesaing dengan biaya tidak membeli dari Anda untuk menciptakan urgensi

Impor detail integrasi pesaing untuk membantu tim penjualan membandingkan ekosistem fitur demi poin bonus

📌 Ideal untuk: Perusahaan SaaS yang bersaing di pasar yang ramai dan mempersiapkan tim penjualan dengan perbandingan harga dan pemicu penolakan.

💡 Tips Pro: Lakukan pengujian A/B pada pesan di dalam kartu. Misalnya, coba dua sudut pandang yang berbeda terhadap pesaing dan lacak mana yang menghasilkan lebih banyak kesepakatan.

Tingkatkan Peluang Anda dengan ClickUp

Setiap panggilan penjualan terasa seperti permainan poker.

Pesaing Anda menggertak, prospek Anda mempertimbangkan langkah mereka, dan pemain yang paling siap akan memenangkan taruhan. Kartu pertempuran menjaga tangan Anda tetap kuat dan respons Anda lebih tajam daripada tawaran berikutnya.

ClickUp memberikan Anda semua yang Anda butuhkan: templat kartu strategi yang dapat disesuaikan, pembaruan real-time, dan cara mudah untuk membekali tim Anda tanpa menghambat kinerja mereka. Kesepakatan tetap berjalan lancar, dan tim penjualan Anda tidak akan goyah di bawah tekanan.

Daftar ke ClickUp hari ini! ✅

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Kartu strategi adalah sumber daya strategis yang ringkas yang digunakan oleh tim penjualan untuk mengakses informasi penting tentang produk, pesaing, dan posisi pasar dengan cepat. Hal ini membantu perwakilan penjualan merespons pertanyaan pelanggan secara efektif, menangani keberatan, dan membedakan penawaran mereka selama percakapan penjualan.

Untuk membuat kartu strategi, mulailah dengan mengumpulkan informasi kunci tentang produk Anda, fitur-fiturnya, dan pesaingnya. Susun data ini ke dalam bagian-bagian yang jelas seperti manfaat produk, perbandingan dengan pesaing, penanganan keberatan, dan pesan kunci. Gunakan poin-poin atau paragraf pendek untuk kejelasan, dan pastikan konten disesuaikan dengan kebutuhan spesifik tim penjualan Anda.

Menulis kartu strategi memerlukan fokus pada wawasan yang dapat ditindaklanjuti dan informasi praktis yang dapat digunakan oleh tim penjualan secara real-time. Gunakan bahasa yang jelas dan ringkas, soroti poin-poin penting, dan susun konten agar mudah dibaca dengan cepat. Sertakan tips untuk mengatasi keberatan, keunggulan kompetitif, dan fakta-fakta yang dapat diakses dengan cepat.

Kartu pertempuran penjualan biasanya berupa dokumen satu halaman atau kartu digital dengan bagian-bagian yang jelas, sering menggunakan tabel, poin-poin, atau kotak yang diarsir. Kartu ini dirancang secara visual untuk referensi cepat, memungkinkan tim penjualan menemukan informasi tentang fitur produk, perbandingan pesaing, dan penanganan keberatan dengan cepat.